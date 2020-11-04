Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.099,90 -0,99 32,87 İş Bankası (C) 5,43 0,56 -15,29 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,67 0,82 -3,42 İş Girişim 14,88 -7,12 291,58 İş GMYO 1,94 0,52 10,23 İş Y. Men. Değ. 10,52 0,29 161,25 İş Yat. Ort. 2,97 1,02 84,32 İşbir Holding 2.849,50 3,47 562,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,08 0,00 74,19 İttifak Holding 2,40 1,27 89,00 İz Hayvancılık Tarım 8,21 1,23 213,78 İzmir Demir Çelik 21,18 -9,95 158,61 İzmir Fırça 6,70 9,48 272,22 Jantsa Jant Sanayi 182,80 1,61 243,69 Kafein Yazılım 16,59 0,30 49,38 Kaplamin 21,50 0,00 287,39 Kardemir (A) 4,63 -0,86 74,72 Kardemir (B) 3,43 1,78 29,92 Kardemir (D) 3,37 3,06 26,69 Karel Elektronik 16,95 3,04 16,66 Karsan Otomotiv 2,84 1,43 79,75 Karsu Tekstil 6,45 1,26 99,07 Kartonsan 2.250,00 2,58 482,39 Katmerciler Ekipman 3,05 -0,33 99,52 Kent Gıda 280,00 1,82 1105,78 Kerevitaş Gıda 6,32 2,10 93,87 Kervansaray Yat. Holding 0,96 -9,43 74,55 Kiler GMYO 10,72 2,98 182,85 Klimasan Klima 14,33 2,14 -32,45 Koç Holding 14,80 0,68 -26,03 Konfrut Gıda 15,42 3,91 97,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,69 9,94 Konya Çimento 781,30 1,60 187,98 Kordsa Teknik Tekstil 11,90 1,19 -6,42 Koza Altın 77,15 -0,71 4,19 Koza Madencilik 12,38 -0,16 23,43 Körfez GMYO 6,10 -0,49 155,23 Kristal Kola 2,35 -0,42 55,63 Kron Telekomünikasyon 26,70 1,60 109,91 Kuştur Kuşadası Turizm 143,30 9,47 510,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 0,45 97,09 Kütahya Porselen 28,24 0,57 326,59 Lider Faktoring 3,28 0,61 78,75 Link Bilgisayar 44,00 0,00 144,60 Logo Yazılım 95,10 1,28 56,41 Lokman Hekim Sağlık 11,26 1,90 96,32 Lüks Kadife 30,88 2,93 257,41 Makina Takım 2,87 2,14 52,66 Marka Yatırım Holding 3,71 0,27 214,41 Marmaris Altınyunus 85,15 0,71 19,93 Marshall 300,00 -3,32 531,05 Martı GMYO 3,27 -0,91 223,76 Martı Otel 2,30 -0,86 152,75 Mavi Giyim 37,48 0,92 -35,27 Mazhar Zorlu Holding 17,55 -2,45 45,16 Mega Polietilen 13,55 9,98 968,23 Menderes Tekstil 3,07 1,99 134,35 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 70,00 9,38 260,08 Merko Gıda 11,48 -4,01 993,33 Metemtur Otelcilik 9,65 -1,33 442,13 Metro Holding 2,29 1,33 65,94 Metro Petrol ve Tesisleri 3,51 2,93 79,08 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,43 -56,12 Migros Ticaret 39,50 1,96 63,09 Milpa 5,18 1,37 136,53 Mistral GMYO 4,66 2,64 148,32 MLP Sağlık 18,31 4,03 14,44 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 4,59 400,00 Mondi Tire Kutsan 6,31 1,12 52,42 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 3,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 30,98 1,31 143,55 Net Holding 3,04 3,75 16,92 Netaş Telekom. 20,96 1,95 60,49 Niğbaş Niğde Beton 44,50 1,14 617,74 Nuh Çimento 32,42 1,63 195,13 Nurol GMYO 6,04 2,55 69,19 Odaş Elektrik 3,29 1,23 127,57 Olmuksan-IP 8,58 -1,94 235,03 Orge Enerji Elektrik 7,19 1,13 44,96 Orma Orman Mahsulleri 10,40 -4,15 276,81 Osmanlı Menkul 19,18 -0,05 359,81 Ostim Endüstriyel Yat 4,19 -1,87 149,40 Otokar 196,00 8,35 33,30 Oyak Çimento 7,40 1,37 34,60 Oyak Yat. Ort. 6,09 0,66 163,79 Oylum Sınai Yatırımlar 4,82 1,90 56,05 Özak GMYO 4,11 1,48 59,92 Özbal Çelik Boru 6,33 1,77 292,71 Özderici GMYO 2,23 2,29 42,04 Özerden Plastik 7,74 2,38 239,47 Panora GMYO 6,11 -0,33 9,08 Papilon Savunma 18,45 1,49 139,41 Park Elek.Madencilik 4,84 0,83 58,69 Parsan 19,63 2,61 15,88 Pegasus 42,60 1,43 -50,69 Peker GMYO 2,61 1,16 188,60 Penguen Gıda 5,09 2,41 456,05 Pera GMYO 2,71 -0,37 188,30 Pergamon Dış Ticaret 15,84 4,55 104,71 Petkim 4,22 0,48 10,76 Petrokent Turizm 715,10 10,00 458,24 Pınar Et ve Un 24,14 0,58 165,58 Pınar Su 7,27 3,41 213,36 Pınar Süt 19,41 1,78 53,93 Plastikkart 10,66 1,04 14,99 Polisan Holding 3,81 3,25 26,26 Politeknik Metal 291,50 -9,98 283,19 Prizma Press Matbaacılık 6,44 0,63 49,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.236,30 0,15 11,60 QNB Finans Fin. Kir. 127,10 0,79 -1,55 QNB Finansbank 67,90 1,34 81,07 Ral Yatırım Holding 4,89 2,09 86,32 Ray Sigorta 19,20 5,61 461,40 Reysaş GMYO 4,64 0,00 1,09 Reysaş Lojistik 7,18 -0,97 63,93 Rhea Girişim 3,01 -3,83 152,94 Rodrigo Tekstil 8,95 0,00 394,48 Royal Halı 3,70 1,09 170,07 RTA Laboratuvarları 46,68 -0,04 1912,07 Sabancı Holding 8,76 0,34 -3,94 Safkar Ege Soğutmacılık 5,22 0,19 139,45 Sanel Mühendislik 3,22 2,88 9,75 Sanifoam Sünger 12,94 1,89 158,80 Sanko Pazarlama 7,58 0,80 4,03 Saray Matbaacılık 5,33 1,14 312,29 Sarkuysan 6,68 1,52 110,23 Sasa Polyester 15,58 1,17 101,55 Say Yenilenebilir Enerji 8,00 2,30 257,14 Sekuro Plastik 9,85 1,55 83,77 Selçuk Ecza Deposu 9,56 0,74 60,27 Selçuk Gıda 4,10 0,00 280,43 Senkron Güvenlik 3,10 -1,59 13,55 Serve Film Prodüksiyon 15,70 -1,88 887,42 Servet GMYO 41,88 -0,29 392,71 Seyitler Kimya 12,90 9,69 89,99 Silverline Endüstri 4,16 2,97 92,59 Sinpaş GMYO 2,66 1,53 129,31 Smartiks Yazılım 7,73 1,18 -21,20 Sodaş Sodyum Sanayii 22,40 1,17 482,39 Söktaş 4,89 1,03 187,56 Sönmez Filament 28,30 5,60 479,92 Sönmez Pamuklu 14,94 1,77 203,66 Sumaş Suni Tahta 30,90 -0,32 214,89 Şeker Fin. Kir. 4,32 0,70 -9,62 Şekerbank 1,73 1,17 32,06 Şişe Cam 6,46 0,94 26,91 Şok Marketler 11,73 3,26 9,01 T. Halk Bankası 5,10 4,29 -13,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 61,20 0,25 40,37 T.S.K.B. 2,20 -4,35 81,82 T.Tuborg 17,21 1,12 44,62 Taç Tarım Ürünleri 9,98 -1,38 219,87 Tat Gıda 10,33 1,67 69,80 TAV Havalimanları 14,22 0,49 -47,65 Taze Kuru Gıda 245,70 2,25 3293,65 Tek-Art Turizm 1,68 0,60 33,33 Tekfen Holding 13,87 0,65 -23,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,01 4,40 114,52 Temapol Polimer Plastik 9,10 0,66 74,33 TGS Dış Ticaret 9,50 3,04 103,43 Tofaş Oto. Fab. 27,20 0,52 16,73 Torunlar GMYO 3,46 0,29 25,82 Trabzon Liman 30,26 1,89 188,91 Trabzonspor Sportif 3,95 2,07 83,72 Trend GMYO 9,32 1,30 323,64 TSKB GMYO 3,45 0,88 261,26 Tuğçelik 7,17 1,27 81,52 Tukaş 10,22 1,69 -17,25 Turcas Petrol 4,50 1,35 68,54 Turkcell 15,68 2,42 13,62 Tümosan Motor ve Traktör 9,55 1,92 48,99 Tüpraş 77,10 0,59 -39,20 Türk Hava Yolları 9,56 0,42 -33,89 Türk Prysmian Kablo 12,74 0,16 393,70 Türk Telekom 6,72 1,20 -6,87 Türk Traktör 120,10 2,56 126,99 Türker Proje Gayrimenkul 80,10 0,50 90,71 Türkiye Sigorta 5,54 0,91 154,38 Ufuk Yatırım 10,80 1,89 318,60 Ulaşlar Turizm Yat. 3,63 0,55 289,54 Ulusoy Elektrik 50,00 0,60 87,97 Ulusoy Un Sanayi 11,83 3,50 209,69 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,13 0,95 75,53 Utopya Turizm 23,80 -2,06 383,74 Uzertaş Boya 32,90 -9,96 1381,98 Ülker Bisküvi 21,00 1,55 -6,08 Vakıf Fin. Kir. 3,97 2,32 87,49 Vakıf GMYO 3,55 1,14 105,09 Vakıf Yat. Ort. 7,82 0,64 329,40 Vakıflar Bankası 4,06 1,50 -26,32 Vakko Tekstil 5,55 3,74 22,25 Vanet Gıda 10,78 10,00 653,85 Verusa Holding 39,86 0,30 114,87 Verusaturk Girisim 8,58 0,00 63,15 Vestel 17,47 3,74 38,43 Vestel Beyaz Eşya 32,22 3,34 52,71 Viking Kağıt 6,38 -0,16 241,18 Yapı Kredi Koray GMYO 3,98 2,84 64,46 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -0,43 -6,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,50 2,34 403,51 Yataş 8,93 1,48 21,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,93 1,03 144,10 Yeni Gimat GMYO 12,93 0,47 8,01 Yeşil GMYO 1,04 1,96 62,50 Yeşil Yapı 1,23 1,65 86,36 Yeşil Yatırım Holding 43,18 0,37 284,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.950,00 1,21 441,60 Yonga Mobilya 31,20 4,07 237,93 Yükselen Çelik 6,54 0,31 113,38 Yünsa 12,28 1,82 21,97 Zorlu Enerji 2,57 1,18 57,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezinin genel müdürü Halit Mirahmetoğlu oldu Borsa ilk yarıda yükseldi