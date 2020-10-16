Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.849,00 0,00 48,60 İş Bankası (C) 5,35 0,75 -16,54 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,02 1,01 5,79 İş Girişim 11,99 1,18 215,53 İş GMYO 2,09 1,46 18,75 İş Y. Men. Değ. 10,04 1,93 149,33 İş Yat. Ort. 3,12 1,30 93,63 İşbir Holding 2.668,00 -0,31 520,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 0,88 83,87 İttifak Holding 8,70 4,82 133,87 İz Hayvancılık Tarım 8,20 -1,20 213,40 İzmir Demir Çelik 22,00 0,00 168,62 İzmir Fırça 6,35 -9,93 252,78 Jantsa Jant Sanayi 183,80 0,99 245,57 Kafein Yazılım 18,39 0,88 65,59 Kaplamin 19,25 0,26 246,85 Kardemir (A) 5,63 -0,18 112,45 Kardemir (B) 3,82 0,79 44,70 Kardemir (D) 3,68 0,55 38,35 Karel Elektronik 19,23 1,42 32,35 Karsan Otomotiv 3,05 0,99 93,04 Karsu Tekstil 5,83 -1,35 79,94 Kartonsan 769,20 0,80 99,10 Katmerciler Ekipman 10,18 9,94 165,10 Kent Gıda 350,00 6,06 1407,22 Kerevitaş Gıda 7,79 3,59 138,96 Kervansaray Yat. Holding 1,97 -9,63 258,18 Kiler GMYO 13,08 6,00 245,12 Klimasan Klima 16,59 -0,66 -21,80 Koç Holding 15,13 0,93 -24,38 Konfrut Gıda 17,61 1,21 125,19 Konya Çimento 524,30 0,87 93,25 Kordsa Teknik Tekstil 12,61 2,52 -0,83 Koza Altın 79,75 0,63 7,70 Koza Madencilik 13,25 0,38 32,10 Körfez GMYO 7,34 9,88 207,11 Kristal Kola 2,29 0,88 51,66 Kron Telekomünikasyon 27,26 1,26 114,31 Kuştur Kuşadası Turizm 125,50 -4,92 434,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 0,43 106,01 Kütahya Porselen 29,68 -0,60 348,34 Lider Faktoring 3,57 0,56 94,55 Link Bilgisayar 41,16 -1,01 128,81 Logo Yazılım 99,55 -0,25 63,73 Lokman Hekim Sağlık 11,63 -0,51 102,77 Lüks Kadife 33,28 0,85 285,19 Makina Takım 2,94 5,76 56,38 Marka Yatırım Holding 3,37 4,33 185,59 Marmaris Altınyunus 85,95 -0,98 21,06 Marshall 374,20 -0,74 687,13 Martı GMYO 2,38 1,71 135,64 Martı Otel 1,47 0,68 61,54 Mavi Giyim 44,34 3,12 -23,42 Mazhar Zorlu Holding 18,99 -4,33 57,07 Mega Polietilen 10,97 -0,90 764,83 Menderes Tekstil 3,40 0,89 159,54 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 89,45 4,25 360,13 Merko Gıda 25,18 9,96 2298,10 Metemtur Otelcilik 10,36 -3,18 482,02 Metro Holding 2,45 0,82 77,54 Metro Petrol ve Tesisleri 4,00 1,27 104,08 Metro Yatırım Ortaklığı 2,52 2,44 -52,74 Migros Ticaret 43,62 -0,86 80,10 Milpa 5,68 2,90 159,36 Mistral GMYO 4,66 2,03 148,32 MLP Sağlık 18,47 -1,28 15,44 MMC San. ve Tic. Yat. 7,70 -0,26 575,44 Mondi Tire Kutsan 7,17 -0,14 73,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 0,05 3,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,16 -0,57 200,00 Net Holding 3,59 4,66 38,08 Netaş Telekom. 21,28 1,82 62,94 Niğbaş Niğde Beton 36,90 0,00 495,16 Nuh Çimento 26,46 4,09 140,88 Nurol GMYO 7,30 0,69 104,48 Odaş Elektrik 3,60 2,27 149,01 Olmuksan-IP 11,38 -2,57 344,36 Orge Enerji Elektrik 7,91 0,00 59,48 Orma Orman Mahsulleri 14,51 2,04 425,72 Osmanlı Menkul 24,78 0,24 493,49 Ostim Endüstriyel Yat 4,34 -1,14 158,33 Otokar 150,80 0,53 2,56 Oyak Çimento 8,43 2,06 53,34 Oyak Yat. Ort. 6,60 2,96 185,88 Oylum Sınai Yatırımlar 5,19 1,37 68,03 Özak GMYO 4,44 1,37 72,76 Özbal Çelik Boru 6,72 -2,47 316,91 Özderici GMYO 2,43 -0,82 54,78 Özerden Plastik 7,99 -3,85 250,44 Panora GMYO 6,15 0,16 9,79 Papilon Savunma 17,40 3,08 125,79 Park Elek.Madencilik 5,34 1,33 75,08 Parsan 20,64 1,28 21,84 Pegasus 46,06 0,00 -46,69 Peker GMYO 2,74 1,11 202,98 Penguen Gıda 6,71 0,00 633,02 Pera GMYO 2,44 3,39 159,57 Pergamon Dış Ticaret 17,03 -0,29 120,09 Petkim 4,70 0,00 23,36 Petrokent Turizm 705,00 0,71 450,35 Pınar Et ve Un 25,12 -0,71 176,37 Pınar Su 8,14 0,49 250,86 Pınar Süt 22,52 0,36 78,59 Plastikkart 12,63 0,48 36,25 Polisan Holding 4,26 -1,84 41,17 Politeknik Metal 353,00 -9,99 364,03 Prizma Press Matbaacılık 7,10 0,71 65,12 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,80 0,09 10,20 QNB Finans Fin. Kir. 129,00 -0,46 -0,08 QNB Finansbank 68,75 -0,94 83,33 Ral Yatırım Holding 5,65 -0,88 115,28 Ray Sigorta 17,86 -2,19 422,22 Reysaş GMYO 5,05 0,40 10,02 Reysaş Lojistik 7,60 2,70 73,52 Rhea Girişim 2,89 1,76 142,86 Rodrigo Tekstil 9,15 0,22 405,52 Royal Halı 3,40 0,89 148,18 RTA Laboratuvarları 45,66 0,04 1868,10 Sabancı Holding 8,43 1,08 -7,56 Safkar Ege Soğutmacılık 5,80 -0,34 166,06 Sanel Mühendislik 3,52 0,28 19,97 Sanifoam Sünger 8,24 -0,96 64,80 Sanko Pazarlama 7,98 0,13 9,52 Saray Matbaacılık 4,88 -1,81 277,48 Sarkuysan 7,22 0,84 127,23 Sasa Polyester 16,92 0,18 118,89 Say Yenilenebilir Enerji 9,23 -1,18 312,05 Sekuro Plastik 11,00 0,46 105,22 Selçuk Ecza Deposu 9,79 0,31 64,13 Selçuk Gıda 4,02 0,00 273,01 Senkron Güvenlik 3,47 -0,86 27,11 Serve Film Prodüksiyon 14,95 0,00 840,25 Servet GMYO 37,02 -2,58 335,53 Seyitler Kimya 12,03 -0,91 77,17 Silverline Endüstri 4,66 0,22 115,74 Sinpaş GMYO 2,45 0,41 111,21 Smartiks Yazılım 8,74 -0,68 -10,91 Sodaş Sodyum Sanayii 27,60 0,00 617,59 Söktaş 4,73 1,72 178,15 Sönmez Filament 19,58 -0,20 301,23 Sönmez Pamuklu 16,01 -0,25 225,41 Sumaş Suni Tahta 39,96 3,42 307,22 Şeker Fin. Kir. 4,41 -0,68 -7,74 Şekerbank 1,79 3,47 36,64 Şişe Cam 6,79 1,04 33,39 Şok Marketler 13,03 1,88 21,10 T. Halk Bankası 5,06 0,20 -14,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 61,25 -3,39 40,48 T.S.K.B. 1,19 0,85 -1,65 T.Tuborg 18,31 1,33 53,87 Taç Tarım Ürünleri 13,45 0,00 331,09 Tat Gıda 12,36 0,90 103,16 TAV Havalimanları 15,21 0,33 -44,01 Taze Kuru Gıda 357,50 10,00 4837,85 Tek-Art Turizm 1,76 1,73 39,68 Tekfen Holding 15,50 1,51 -14,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,16 0,77 118,10 Temapol Polimer Plastik 10,32 1,28 97,70 TGS Dış Ticaret 9,31 -0,53 99,36 Tofaş Oto. Fab. 27,14 -0,59 16,47 Torunlar GMYO 4,11 0,98 49,45 Trabzon Liman 35,84 0,00 242,19 Trabzonspor Sportif 4,87 3,84 126,51 Trend GMYO 7,14 1,13 224,55 TSKB GMYO 3,64 7,69 281,16 Tuğçelik 7,65 0,39 93,67 Tukaş 11,60 -0,77 -6,07 Turcas Petrol 5,23 -0,95 95,88 Turkcell 16,74 1,58 21,30 Tümosan Motor ve Traktör 12,05 3,52 87,99 Tüpraş 82,05 0,98 -35,29 Türk Hava Yolları 10,52 0,19 -27,25 Türk Prysmian Kablo 14,74 3,37 471,21 Türk Telekom 7,46 0,81 3,39 Türk Traktör 121,20 1,42 129,07 Türker Proje Gayrimenkul 94,25 -1,05 124,40 Türkiye Sigorta 6,12 0,66 181,02 Ufuk Yatırım 14,80 -0,13 473,64 Ulaşlar Turizm Yat. 2,98 0,68 219,79 Ulusoy Elektrik 52,90 -2,22 98,87 Ulusoy Un Sanayi 11,42 1,06 198,95 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,31 2,21 90,36 Utopya Turizm 21,10 3,94 328,86 Uzertaş Boya 36,40 -9,99 1539,64 Ülker Bisküvi 24,20 0,00 8,23 Vakıf Fin. Kir. 4,11 -0,48 94,10 Vakıf GMYO 4,01 1,78 131,66 Vakıf Yat. Ort. 8,36 -0,71 359,05 Vakıflar Bankası 4,06 0,25 -26,32 Vakko Tekstil 6,16 0,49 35,68 Vanet Gıda 14,48 -1,09 912,59 Verusa Holding 44,00 -0,68 137,19 Verusaturk Girisim 9,12 -0,87 73,42 Vestel 18,48 0,82 46,43 Vestel Beyaz Eşya 34,48 -0,23 63,43 Viking Kağıt 7,22 0,00 286,10 Yapı Kredi Koray GMYO 4,75 1,06 96,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,47 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 55,20 -9,95 782,34 Yataş 9,66 0,63 31,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,31 0,70 167,70 Yeni Gimat GMYO 13,12 0,31 9,60 Yeşil GMYO 1,08 0,00 68,75 Yeşil Yapı 1,22 -0,81 84,85 Yeşil Yatırım Holding 30,86 0,59 174,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.506,10 -3,29 392,57 Yonga Mobilya 32,98 -9,99 257,21 Yükselen Çelik 7,30 -0,14 138,17 Yünsa 14,52 -0,55 44,22 Zorlu Enerji 2,97 0,34 82,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara