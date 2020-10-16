Borsada günün ilk yarısı (2)
16.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.849,00
|0,00
|48,60
|İş Bankası (C)
|5,35
|0,75
|-16,54
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,02
|1,01
|5,79
|İş Girişim
|11,99
|1,18
|215,53
|İş GMYO
|2,09
|1,46
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|10,04
|1,93
|149,33
|İş Yat. Ort.
|3,12
|1,30
|93,63
|İşbir Holding
|2.668,00
|-0,31
|520,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|0,88
|83,87
|İttifak Holding
|8,70
|4,82
|133,87
|İz Hayvancılık Tarım
|8,20
|-1,20
|213,40
|İzmir Demir Çelik
|22,00
|0,00
|168,62
|İzmir Fırça
|6,35
|-9,93
|252,78
|Jantsa Jant Sanayi
|183,80
|0,99
|245,57
|Kafein Yazılım
|18,39
|0,88
|65,59
|Kaplamin
|19,25
|0,26
|246,85
|Kardemir (A)
|5,63
|-0,18
|112,45
|Kardemir (B)
|3,82
|0,79
|44,70
|Kardemir (D)
|3,68
|0,55
|38,35
|Karel Elektronik
|19,23
|1,42
|32,35
|Karsan Otomotiv
|3,05
|0,99
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,83
|-1,35
|79,94
|Kartonsan
|769,20
|0,80
|99,10
|Katmerciler Ekipman
|10,18
|9,94
|165,10
|Kent Gıda
|350,00
|6,06
|1407,22
|Kerevitaş Gıda
|7,79
|3,59
|138,96
|Kervansaray Yat. Holding
|1,97
|-9,63
|258,18
|Kiler GMYO
|13,08
|6,00
|245,12
|Klimasan Klima
|16,59
|-0,66
|-21,80
|Koç Holding
|15,13
|0,93
|-24,38
|Konfrut Gıda
|17,61
|1,21
|125,19
|Konya Çimento
|524,30
|0,87
|93,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,61
|2,52
|-0,83
|Koza Altın
|79,75
|0,63
|7,70
|Koza Madencilik
|13,25
|0,38
|32,10
|Körfez GMYO
|7,34
|9,88
|207,11
|Kristal Kola
|2,29
|0,88
|51,66
|Kron Telekomünikasyon
|27,26
|1,26
|114,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|125,50
|-4,92
|434,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,43
|106,01
|Kütahya Porselen
|29,68
|-0,60
|348,34
|Lider Faktoring
|3,57
|0,56
|94,55
|Link Bilgisayar
|41,16
|-1,01
|128,81
|Logo Yazılım
|99,55
|-0,25
|63,73
|Lokman Hekim Sağlık
|11,63
|-0,51
|102,77
|Lüks Kadife
|33,28
|0,85
|285,19
|Makina Takım
|2,94
|5,76
|56,38
|Marka Yatırım Holding
|3,37
|4,33
|185,59
|Marmaris Altınyunus
|85,95
|-0,98
|21,06
|Marshall
|374,20
|-0,74
|687,13
|Martı GMYO
|2,38
|1,71
|135,64
|Martı Otel
|1,47
|0,68
|61,54
|Mavi Giyim
|44,34
|3,12
|-23,42
|Mazhar Zorlu Holding
|18,99
|-4,33
|57,07
|Mega Polietilen
|10,97
|-0,90
|764,83
|Menderes Tekstil
|3,40
|0,89
|159,54
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|89,45
|4,25
|360,13
|Merko Gıda
|25,18
|9,96
|2298,10
|Metemtur Otelcilik
|10,36
|-3,18
|482,02
|Metro Holding
|2,45
|0,82
|77,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,00
|1,27
|104,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|2,44
|-52,74
|Migros Ticaret
|43,62
|-0,86
|80,10
|Milpa
|5,68
|2,90
|159,36
|Mistral GMYO
|4,66
|2,03
|148,32
|MLP Sağlık
|18,47
|-1,28
|15,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,70
|-0,26
|575,44
|Mondi Tire Kutsan
|7,17
|-0,14
|73,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|0,05
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,16
|-0,57
|200,00
|Net Holding
|3,59
|4,66
|38,08
|Netaş Telekom.
|21,28
|1,82
|62,94
|Niğbaş Niğde Beton
|36,90
|0,00
|495,16
|Nuh Çimento
|26,46
|4,09
|140,88
|Nurol GMYO
|7,30
|0,69
|104,48
|Odaş Elektrik
|3,60
|2,27
|149,01
|Olmuksan-IP
|11,38
|-2,57
|344,36
|Orge Enerji Elektrik
|7,91
|0,00
|59,48
|Orma Orman Mahsulleri
|14,51
|2,04
|425,72
|Osmanlı Menkul
|24,78
|0,24
|493,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,34
|-1,14
|158,33
|Otokar
|150,80
|0,53
|2,56
|Oyak Çimento
|8,43
|2,06
|53,34
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|2,96
|185,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,19
|1,37
|68,03
|Özak GMYO
|4,44
|1,37
|72,76
|Özbal Çelik Boru
|6,72
|-2,47
|316,91
|Özderici GMYO
|2,43
|-0,82
|54,78
|Özerden Plastik
|7,99
|-3,85
|250,44
|Panora GMYO
|6,15
|0,16
|9,79
|Papilon Savunma
|17,40
|3,08
|125,79
|Park Elek.Madencilik
|5,34
|1,33
|75,08
|Parsan
|20,64
|1,28
|21,84
|Pegasus
|46,06
|0,00
|-46,69
|Peker GMYO
|2,74
|1,11
|202,98
|Penguen Gıda
|6,71
|0,00
|633,02
|Pera GMYO
|2,44
|3,39
|159,57
|Pergamon Dış Ticaret
|17,03
|-0,29
|120,09
|Petkim
|4,70
|0,00
|23,36
|Petrokent Turizm
|705,00
|0,71
|450,35
|Pınar Et ve Un
|25,12
|-0,71
|176,37
|Pınar Su
|8,14
|0,49
|250,86
|Pınar Süt
|22,52
|0,36
|78,59
|Plastikkart
|12,63
|0,48
|36,25
|Polisan Holding
|4,26
|-1,84
|41,17
|Politeknik Metal
|353,00
|-9,99
|364,03
|Prizma Press Matbaacılık
|7,10
|0,71
|65,12
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,80
|0,09
|10,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|-0,46
|-0,08
|QNB Finansbank
|68,75
|-0,94
|83,33
|Ral Yatırım Holding
|5,65
|-0,88
|115,28
|Ray Sigorta
|17,86
|-2,19
|422,22
|Reysaş GMYO
|5,05
|0,40
|10,02
|Reysaş Lojistik
|7,60
|2,70
|73,52
|Rhea Girişim
|2,89
|1,76
|142,86
|Rodrigo Tekstil
|9,15
|0,22
|405,52
|Royal Halı
|3,40
|0,89
|148,18
|RTA Laboratuvarları
|45,66
|0,04
|1868,10
|Sabancı Holding
|8,43
|1,08
|-7,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,80
|-0,34
|166,06
|Sanel Mühendislik
|3,52
|0,28
|19,97
|Sanifoam Sünger
|8,24
|-0,96
|64,80
|Sanko Pazarlama
|7,98
|0,13
|9,52
|Saray Matbaacılık
|4,88
|-1,81
|277,48
|Sarkuysan
|7,22
|0,84
|127,23
|Sasa Polyester
|16,92
|0,18
|118,89
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,23
|-1,18
|312,05
|Sekuro Plastik
|11,00
|0,46
|105,22
|Selçuk Ecza Deposu
|9,79
|0,31
|64,13
|Selçuk Gıda
|4,02
|0,00
|273,01
|Senkron Güvenlik
|3,47
|-0,86
|27,11
|Serve Film Prodüksiyon
|14,95
|0,00
|840,25
|Servet GMYO
|37,02
|-2,58
|335,53
|Seyitler Kimya
|12,03
|-0,91
|77,17
|Silverline Endüstri
|4,66
|0,22
|115,74
|Sinpaş GMYO
|2,45
|0,41
|111,21
|Smartiks Yazılım
|8,74
|-0,68
|-10,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,60
|0,00
|617,59
|Söktaş
|4,73
|1,72
|178,15
|Sönmez Filament
|19,58
|-0,20
|301,23
|Sönmez Pamuklu
|16,01
|-0,25
|225,41
|Sumaş Suni Tahta
|39,96
|3,42
|307,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,41
|-0,68
|-7,74
|Şekerbank
|1,79
|3,47
|36,64
|Şişe Cam
|6,79
|1,04
|33,39
|Şok Marketler
|13,03
|1,88
|21,10
|T. Halk Bankası
|5,06
|0,20
|-14,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|61,25
|-3,39
|40,48
|T.S.K.B.
|1,19
|0,85
|-1,65
|T.Tuborg
|18,31
|1,33
|53,87
|Taç Tarım Ürünleri
|13,45
|0,00
|331,09
|Tat Gıda
|12,36
|0,90
|103,16
|TAV Havalimanları
|15,21
|0,33
|-44,01
|Taze Kuru Gıda
|357,50
|10,00
|4837,85
|Tek-Art Turizm
|1,76
|1,73
|39,68
|Tekfen Holding
|15,50
|1,51
|-14,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,16
|0,77
|118,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,32
|1,28
|97,70
|TGS Dış Ticaret
|9,31
|-0,53
|99,36
|Tofaş Oto. Fab.
|27,14
|-0,59
|16,47
|Torunlar GMYO
|4,11
|0,98
|49,45
|Trabzon Liman
|35,84
|0,00
|242,19
|Trabzonspor Sportif
|4,87
|3,84
|126,51
|Trend GMYO
|7,14
|1,13
|224,55
|TSKB GMYO
|3,64
|7,69
|281,16
|Tuğçelik
|7,65
|0,39
|93,67
|Tukaş
|11,60
|-0,77
|-6,07
|Turcas Petrol
|5,23
|-0,95
|95,88
|Turkcell
|16,74
|1,58
|21,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,05
|3,52
|87,99
|Tüpraş
|82,05
|0,98
|-35,29
|Türk Hava Yolları
|10,52
|0,19
|-27,25
|Türk Prysmian Kablo
|14,74
|3,37
|471,21
|Türk Telekom
|7,46
|0,81
|3,39
|Türk Traktör
|121,20
|1,42
|129,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|94,25
|-1,05
|124,40
|Türkiye Sigorta
|6,12
|0,66
|181,02
|Ufuk Yatırım
|14,80
|-0,13
|473,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,98
|0,68
|219,79
|Ulusoy Elektrik
|52,90
|-2,22
|98,87
|Ulusoy Un Sanayi
|11,42
|1,06
|198,95
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,31
|2,21
|90,36
|Utopya Turizm
|21,10
|3,94
|328,86
|Uzertaş Boya
|36,40
|-9,99
|1539,64
|Ülker Bisküvi
|24,20
|0,00
|8,23
|Vakıf Fin. Kir.
|4,11
|-0,48
|94,10
|Vakıf GMYO
|4,01
|1,78
|131,66
|Vakıf Yat. Ort.
|8,36
|-0,71
|359,05
|Vakıflar Bankası
|4,06
|0,25
|-26,32
|Vakko Tekstil
|6,16
|0,49
|35,68
|Vanet Gıda
|14,48
|-1,09
|912,59
|Verusa Holding
|44,00
|-0,68
|137,19
|Verusaturk Girisim
|9,12
|-0,87
|73,42
|Vestel
|18,48
|0,82
|46,43
|Vestel Beyaz Eşya
|34,48
|-0,23
|63,43
|Viking Kağıt
|7,22
|0,00
|286,10
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,75
|1,06
|96,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,47
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|55,20
|-9,95
|782,34
|Yataş
|9,66
|0,63
|31,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,31
|0,70
|167,70
|Yeni Gimat GMYO
|13,12
|0,31
|9,60
|Yeşil GMYO
|1,08
|0,00
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,22
|-0,81
|84,85
|Yeşil Yatırım Holding
|30,86
|0,59
|174,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.506,10
|-3,29
|392,57
|Yonga Mobilya
|32,98
|-9,99
|257,21
|Yükselen Çelik
|7,30
|-0,14
|138,17
|Yünsa
|14,52
|-0,55
|44,22
|Zorlu Enerji
|2,97
|0,34
|82,21
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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