Borsada günün ilk yarısı (2)
01.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:25
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.389,90
|63,65
|İş Bankası (C)
|5,32
|-0,56
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-0,26
|2,11
|İş Girişim
|10,43
|-2,98
|174,47
|İş GMYO
|1,77
|1,14
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|9,15
|-2,24
|127,23
|İş Yat. Ort.
|3,06
|-0,65
|89,90
|İşbir Holding
|3.570,70
|10,00
|730,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|5,39
|-0,74
|44,89
|İz Hayvancılık Tarım
|8,84
|1,73
|237,86
|İzmir Demir Çelik
|19,85
|5,98
|142,37
|İzmir Fırça
|4,36
|-3,11
|142,22
|Jantsa Jant Sanayi
|198,00
|-7,56
|272,27
|Kafein Yazılım
|16,84
|-0,88
|51,63
|Kaplamin
|14,98
|-6,78
|169,91
|Kardemir (A)
|5,89
|-1,83
|122,26
|Kardemir (B)
|3,85
|-1,53
|45,83
|Kardemir (D)
|3,38
|-0,29
|27,07
|Karel Elektronik
|18,35
|-1,34
|26,29
|Karsan Otomotiv
|3,07
|-1,29
|94,30
|Karsu Tekstil
|5,65
|-1,40
|74,38
|Kartonsan
|695,00
|-2,00
|79,89
|Katmerciler Ekipman
|5,56
|-3,14
|44,79
|Kent Gıda
|367,50
|10,00
|1482,58
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|-2,51
|78,83
|Kervansaray Yat. Holding
|1,05
|9,38
|90,91
|Kiler GMYO
|6,90
|-2,54
|82,06
|Klimasan Klima
|14,70
|-1,80
|-30,71
|Koç Holding
|14,79
|0,82
|-26,08
|Konfrut Gıda
|19,00
|-0,73
|142,97
|Konya Çimento
|558,90
|-2,49
|106,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,67
|0,69
|-8,22
|Koza Altın
|79,60
|2,18
|7,49
|Koza Madencilik
|12,93
|2,29
|28,91
|Körfez GMYO
|5,11
|-1,16
|113,81
|Kristal Kola
|2,15
|-4,02
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|27,12
|-4,37
|113,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|198,50
|-9,98
|745,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|-2,88
|80,15
|Kütahya Porselen
|29,48
|-0,20
|345,32
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,66
|61,31
|Link Bilgisayar
|39,04
|-3,17
|117,03
|Logo Yazılım
|96,65
|-1,38
|58,96
|Lokman Hekim Sağlık
|10,02
|-0,99
|74,70
|Lüks Kadife
|28,02
|-4,37
|224,31
|Makina Takım
|2,31
|-1,70
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|2,98
|-1,00
|152,54
|Marmaris Altınyunus
|93,75
|-2,45
|32,04
|Marshall
|373,00
|-9,99
|684,60
|Martı GMYO
|2,10
|-1,87
|107,92
|Martı Otel
|1,26
|-0,79
|38,46
|Mavi Giyim
|38,42
|-0,10
|-33,64
|Mazhar Zorlu Holding
|19,58
|1,71
|61,95
|Mega Polietilen
|10,69
|-5,48
|742,76
|Menderes Tekstil
|3,12
|-2,19
|138,17
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|134,90
|7,83
|593,93
|Merko Gıda
|13,20
|10,00
|1157,14
|Metemtur Otelcilik
|8,80
|-4,66
|394,38
|Metro Holding
|2,36
|-1,67
|71,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,56
|-1,11
|81,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-2,12
|-56,68
|Migros Ticaret
|41,38
|0,44
|70,85
|Milpa
|5,06
|-2,13
|131,05
|Mistral GMYO
|3,61
|-1,37
|91,01
|MLP Sağlık
|17,12
|-0,87
|7,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,59
|-9,97
|478,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,76
|-0,15
|63,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,72
|-10,00
|188,68
|Net Holding
|2,35
|-1,26
|-9,62
|Netaş Telekom.
|19,39
|-0,05
|48,47
|Niğbaş Niğde Beton
|27,00
|8,35
|335,48
|Nuh Çimento
|22,98
|9,95
|109,20
|Nurol GMYO
|6,70
|-2,33
|87,68
|Odaş Elektrik
|2,79
|-1,76
|92,98
|Olmuksan-IP
|8,80
|-0,79
|243,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,50
|-1,70
|51,21
|Orma Orman Mahsulleri
|15,65
|9,98
|467,03
|Osmanlı Menkul
|22,00
|-0,45
|426,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,25
|-2,99
|93,45
|Otokar
|136,70
|-0,80
|-7,03
|Oyak Çimento
|8,04
|1,52
|46,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|0,16
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,78
|-4,40
|54,75
|Özak GMYO
|4,10
|-0,24
|59,53
|Özbal Çelik Boru
|6,14
|-3,61
|280,93
|Özderici GMYO
|2,09
|-0,95
|33,12
|Özerden Plastik
|8,16
|-9,93
|257,89
|Panora GMYO
|6,09
|-0,16
|8,72
|Papilon Savunma
|14,72
|-1,08
|91,01
|Park Elek.Madencilik
|4,64
|-1,90
|52,13
|Parsan
|21,66
|-2,70
|27,86
|Pegasus
|46,46
|0,56
|-46,23
|Peker GMYO
|2,52
|-0,40
|178,65
|Penguen Gıda
|4,66
|-2,10
|409,07
|Pera GMYO
|1,64
|-2,38
|74,47
|Pergamon Dış Ticaret
|14,63
|-4,88
|89,07
|Petkim
|4,22
|0,48
|10,76
|Petrokent Turizm
|825,00
|4,17
|544,03
|Pınar Et ve Un
|25,70
|-3,02
|180,26
|Pınar Su
|7,95
|-1,73
|242,67
|Pınar Süt
|22,02
|1,66
|73,80
|Plastikkart
|11,91
|-2,06
|28,48
|Polisan Holding
|3,10
|-1,27
|2,73
|Politeknik Metal
|227,00
|-5,42
|198,40
|Prizma Press Matbaacılık
|4,39
|-2,23
|2,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.232,50
|0,13
|11,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|-2,42
|-3,18
|QNB Finansbank
|65,85
|-2,73
|75,60
|Ral Yatırım Holding
|4,87
|-0,61
|85,56
|Ray Sigorta
|13,90
|0,00
|306,43
|Reysaş GMYO
|4,72
|-1,05
|2,83
|Reysaş Lojistik
|6,69
|-2,05
|52,74
|Rhea Girişim
|2,70
|-2,53
|126,89
|Rodrigo Tekstil
|9,83
|-4,10
|443,09
|Royal Halı
|4,69
|0,00
|242,34
|RTA Laboratuvarları
|45,60
|-3,47
|1865,52
|Sabancı Holding
|8,26
|-0,72
|-9,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,60
|-2,95
|156,88
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-3,05
|19,29
|Sanifoam Sünger
|8,79
|0,00
|75,80
|Sanko Pazarlama
|8,20
|-3,53
|12,54
|Saray Matbaacılık
|3,86
|-1,03
|198,58
|Sarkuysan
|6,63
|-1,34
|108,66
|Sasa Polyester
|16,72
|0,18
|116,30
|Say Reklamcılık
|5,92
|-2,47
|164,29
|Sekuro Plastik
|11,40
|-7,54
|112,69
|Selçuk Ecza Deposu
|8,64
|0,70
|44,85
|Selçuk Gıda
|5,30
|8,61
|391,78
|Senkron Güvenlik
|3,32
|-9,78
|21,61
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|1,98
|906,29
|Servet GMYO
|24,46
|-0,08
|187,76
|Seyitler Kimya
|11,63
|-2,35
|71,28
|Silverline Endüstri
|4,16
|-0,95
|92,59
|Sinpaş GMYO
|1,99
|-1,49
|71,55
|Smartiks Yazılım
|8,58
|-3,92
|-12,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|9,98
|575,99
|Söktaş
|4,45
|1,37
|161,69
|Sönmez Filament
|14,66
|-3,36
|200,41
|Sönmez Pamuklu
|14,33
|-1,10
|191,26
|Sumaş Suni Tahta
|46,72
|0,00
|376,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-1,39
|-10,88
|Şekerbank
|1,58
|-1,25
|20,61
|Şişe Cam
|7,17
|-1,44
|40,85
|Şok Marketler
|12,04
|0,08
|11,90
|T. Halk Bankası
|5,12
|-0,19
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,76
|-1,97
|4,95
|T.S.K.B.
|1,10
|-0,90
|-9,09
|T.Tuborg
|17,11
|-4,63
|43,78
|Taç Tarım Ürünleri
|17,23
|0,00
|452,24
|Tat Gıda
|11,44
|-0,52
|88,04
|TAV Havalimanları
|15,46
|0,32
|-43,09
|Taze Kuru Gıda
|931,50
|-9,99
|12766,02
|Tek-Art Turizm
|1,59
|-1,85
|26,19
|Tekfen Holding
|14,84
|0,13
|-17,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,98
|-1,55
|66,19
|Temapol Polimer Plastik
|8,89
|-2,20
|70,31
|TGS Dış Ticaret
|8,40
|-1,64
|79,87
|Tofaş Oto. Fab.
|24,76
|0,65
|6,26
|Torunlar GMYO
|3,65
|-0,54
|32,73
|Trabzon Liman
|33,90
|-8,53
|218,01
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|0,00
|129,30
|Trend GMYO
|5,70
|-1,21
|159,09
|TSKB GMYO
|2,40
|-2,83
|151,31
|Tuğçelik
|7,78
|-2,14
|96,96
|Tukaş
|9,86
|-0,40
|-20,16
|Turcas Petrol
|3,74
|-0,53
|40,07
|Turkcell
|15,21
|0,07
|10,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,76
|0,46
|36,66
|Tüpraş
|80,00
|0,50
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,63
|1,24
|-26,49
|Türk Prysmian Kablo
|9,83
|-2,19
|280,93
|Türk Telekom
|7,12
|-0,28
|-1,32
|Türk Traktör
|100,90
|0,90
|90,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,40
|-1,57
|93,81
|Türkiye Sigorta
|5,96
|4,93
|173,67
|Ufuk Yatırım
|12,97
|-6,89
|402,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,87
|-1,71
|207,98
|Ulusoy Elektrik
|48,92
|-2,74
|83,91
|Ulusoy Un Sanayi
|10,39
|-0,57
|171,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,72
|-1,71
|41,74
|Utopya Turizm
|15,30
|3,45
|210,98
|Uzertaş Boya
|28,50
|9,95
|1183,78
|Ülker Bisküvi
|22,96
|0,44
|2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|-2,72
|85,60
|Vakıf GMYO
|3,80
|-2,31
|119,53
|Vakıf Yat. Ort.
|8,24
|-1,32
|352,46
|Vakıflar Bankası
|4,12
|-0,48
|-25,23
|Vakko Tekstil
|5,98
|-2,29
|31,72
|Vanet Gıda
|6,40
|1,75
|347,55
|Verusa Holding
|39,86
|-0,75
|114,87
|Verusaturk Girisim
|7,39
|0,82
|40,53
|Vestel
|17,46
|0,52
|38,35
|Vestel Beyaz Eşya
|28,60
|2,00
|35,56
|Viking Kağıt
|5,98
|-5,68
|219,79
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|3,40
|88,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|64,50
|9,97
|931,00
|Yataş
|8,80
|-1,12
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|-2,96
|83,23
|Yeni Gimat GMYO
|12,79
|-0,39
|6,84
|Yeşil GMYO
|0,88
|-1,12
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,01
|0,00
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|26,30
|-3,02
|134,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.158,40
|-10,00
|516,58
|Yonga Mobilya
|40,88
|9,95
|342,78
|Yükselen Çelik
|6,72
|-2,04
|119,25
|Yünsa
|13,83
|-1,91
|37,37
|Zorlu Enerji
|2,59
|0,39
|58,90
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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