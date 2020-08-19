HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2)
19.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:39

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 41.840,10 0,00 38,63
İş Bankası (C) 5,04 1,61 -21,37
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,65 0,83 -3,95
İş Girişim 6,58 0,30 73,16
İş GMYO 1,79 2,29 1,70
İş Y. Men. Değ. 7,12 -0,28 76,82
İş Yat. Ort. 3,07 0,33 90,53
İşbir Holding 1.288,00 -0,92 199,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,83 1,22 33,87
İttifak Holding 3,14 -0,32 -15,59
İz Hayvancılık Tarım 4,82 -0,41 84,22
İzmir Demir Çelik 15,08 0,13 84,13
İzmir Fırça 2,48 0,81 37,78
Jantsa Jant Sanayi 107,90 -0,09 102,87
Kafein Yazılım 16,73 0,00 50,64
Kaplamin 8,77 -0,11 58,02
Kardemir (A) 4,01 -0,74 51,32
Kardemir (B) 3,48 0,29 31,82
Kardemir (D) 2,90 1,05 9,02
Karel Elektronik 16,41 0,67 12,94
Karsan Otomotiv 2,84 -2,07 79,75
Karsu Tekstil 5,42 -0,18 67,28
Kartonsan 651,30 2,34 68,58
Katmerciler Ekipman 3,89 0,26 1,30
Kent Gıda 2.040,10 -10,00 1060,47
Kerevitaş Gıda 4,99 0,60 53,07
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45
Kiler GMYO 6,76 -0,59 78,36
Klimasan Klima 13,62 0,29 -35,80
Koç Holding 15,18 -0,07 -24,13
Konfrut Gıda 10,65 0,57 36,19
Konya Çimento 408,60 0,76 50,61
Kordsa Teknik Tekstil 10,91 -0,27 -14,20
Koza Altın 82,65 1,29 11,61
Koza Madencilik 13,24 0,61 32,00
Körfez GMYO 5,14 -1,53 115,06
Kristal Kola 1,95 1,04 29,14
Kron Telekomünikasyon 24,48 0,74 92,45
Kuştur Kuşadası Turizm 81,30 6,97 246,32
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 8,09 53,94
Kütahya Porselen 27,68 -1,07 318,13
Lider Faktoring 3,06 2,34 66,76
Link Bilgisayar 27,84 1,11 54,76
Logo Yazılım 85,80 0,00 41,12
Lokman Hekim Sağlık 7,36 1,80 27,34
Lüks Kadife 22,60 -3,75 161,57
Makina Takım 2,77 9,49 47,34
Marka Yatırım Holding 2,21 1,38 87,29
Marmaris Altınyunus 91,00 -4,01 28,17
Marshall 121,10 -5,02 154,73
Martı GMYO 2,24 7,18 121,78
Martı Otel 1,30 6,56 42,86
Mavi Giyim 39,32 0,61 -32,09
Mazhar Zorlu Holding 15,84 10,00 31,02
Mega Polietilen 3,81 3,53 200,37
Menderes Tekstil 2,95 0,00 125,19
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 34,04 6,37 75,10
Merko Gıda 1,65 1,23 57,14
Metemtur Otelcilik 2,27 0,44 27,53
Metro Holding 2,01 1,01 45,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 5,11 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,13 0,95 -60,06
Migros Ticaret 38,24 -0,78 57,89
Milpa 4,13 0,73 88,58
Mistral GMYO 3,16 -3,07 67,20
MLP Sağlık 15,98 1,98 -0,12
MMC San. ve Tic. Yat. 1,67 2,45 46,49
Mondi Tire Kutsan 5,99 0,17 44,69
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,50 0,63 76,89
Net Holding 2,21 2,31 -15,00
Netaş Telekom. 15,36 1,72 17,61
Niğbaş Niğde Beton 21,16 -9,96 241,29
Nuh Çimento 20,36 0,59 85,35
Nurol GMYO 5,91 0,17 65,55
Odaş Elektrik 2,31 0,00 59,78
Olmuksan-IP 4,88 1,46 90,55
Orge Enerji Elektrik 7,07 1,43 42,54
Orma Orman Mahsulleri 12,00 5,73 334,78
Osmanlı Menkul 15,15 0,33 262,85
Ostim Endüstriyel Yat 3,04 3,05 80,95
Otokar 138,70 0,58 -5,67
Oyak Çimento 7,78 1,30 41,52
Oyak Yat. Ort. 6,36 0,63 175,49
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 1,64 0,36
Özak GMYO 3,68 1,10 43,19
Özbal Çelik Boru 4,02 0,75 149,40
Özderici GMYO 2,08 0,00 32,48
Özerden Plastik 2,22 2,78 -2,63
Panora GMYO 5,14 1,18 -8,24
Papilon Savunma 14,38 1,84 86,60
Park Elek.Madencilik 4,15 3,23 36,07
Parsan 16,72 0,91 -1,30
Pegasus 47,46 1,24 -45,07
Peker GMYO 10,88 -0,09 247,60
Penguen Gıda 2,83 -1,74 209,16
Pera GMYO 1,60 6,67 70,21
Pergamon Dış Ticaret 11,26 0,63 45,52
Petkim 3,89 1,04 2,10
Petrokent Turizm 795,00 3,92 520,61
Pınar Et ve Un 18,60 0,27 102,84
Pınar Su 5,14 0,19 121,55
Pınar Süt 16,96 1,74 33,86
Plastikkart 11,13 -0,45 20,06
Polisan Holding 2,99 0,67 -0,91
Politeknik Metal 169,40 5,88 122,68
Prizma Press Matbaacılık 3,56 1,71 -17,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.209,10 9,14
QNB Finans Fin. Kir. 126,50 -4,96 -2,01
QNB Finansbank 67,15 -6,22 79,07
Ral Yatırım Holding 13,40 2,68 97,06
Ray Sigorta 6,48 -1,22 89,47
Reysaş GMYO 4,54 0,44 -1,09
Reysaş Lojistik 5,23 1,16 19,41
Rhea Girişim 2,51 -0,79 110,92
Rodrigo Tekstil 2,62 -0,38 44,75
Royal Halı 2,74 -1,08 100,00
RTA Laboratuvarları 61,80 8,04 2563,79
Sabancı Holding 8,01 0,00 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 3,98 -0,25 82,57
Sanel Mühendislik 3,20 -0,62 9,07
Sanifoam Sünger 5,53 1,47 10,60
Sanko Pazarlama 7,36 -0,27 -3,80
Saray Matbaacılık 2,84 2,90 119,68
Sarkuysan 4,74 -0,42 49,18
Sasa Polyester 13,97 3,56 80,72
Say Reklamcılık 5,16 1,18 130,36
Sekuro Plastik 7,65 1,73 42,72
Selçuk Ecza Deposu 8,03 -0,25 34,62
Selçuk Gıda 3,98 5,29 131,40
Senkron Güvenlik 2,20 0,92 -19,41
Serve Film Prodüksiyon 6,50 3,17 308,81
Servet GMYO 21,98 1,48 158,59
Seyitler Kimya 8,68 -0,91 27,84
Silverline Endüstri 3,99 -1,48 84,72
Sinpaş GMYO 1,41 0,71 21,55
Smartiks Yazılım 7,77 0,65 -20,80
Soda Sanayii 6,85 1,93 15,58
Sodaş Sodyum Sanayii 11,74 0,17 205,24
Söktaş 3,82 0,79 124,64
Sönmez Filament 9,50 -0,11 94,67
Sönmez Pamuklu 10,05 -0,10 104,27
Sumaş Suni Tahta 17,79 -0,06 79,70
Şeker Fin. Kir. 4,24 3,16 -11,30
Şekerbank 1,51 1,34 15,27
Şişe Cam 6,09 2,53 18,90
Şok Marketler 12,57 0,88 16,82
T. Halk Bankası 5,16 1,38 -12,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,38 1,05 -2,80
T.S.K.B. 1,12 0,90 -7,44
T.Tuborg 13,98 0,14 17,48
Taç Tarım Ürünleri 5,22 -1,51 67,31
Tat Gıda 9,57 0,00 57,30
TAV Havalimanları 16,71 0,24 -38,49
Taze Kuru Gıda 89,00 9,94 1129,28
Tek-Art Turizm 1,52 1,33 20,63
Tekfen Holding 14,33 0,49 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,74 0,70 36,67
Temapol Polimer Plastik 6,97 0,72 33,52
TGS Dış Ticaret 9,62 1,80 106,00
Tofaş Oto. Fab. 21,36 0,95 -8,34
Torunlar GMYO 3,58 -1,38 30,18
Trabzon Liman 14,41 0,07 35,18
Trabzonspor Sportif 4,07 1,24 89,30
Trakya Cam 3,96 2,33 16,78
Trend GMYO 5,81 -3,33 164,09
TSKB GMYO 2,42 -1,22 153,41
Tuğçelik 5,34 1,52 35,19
Tukaş 8,95 0,79 -27,53
Turcas Petrol 3,10 0,65 16,10
Turkcell 14,99 0,81 8,62
Tümosan Motor ve Traktör 7,43 1,09 15,91
Tüpraş 79,95 0,13 -36,95
Türk Hava Yolları 11,15 0,72 -22,89
Türk Prysmian Kablo 5,59 2,76 116,62
Türk Telekom 7,05 1,88 -2,29
Türk Traktör 92,50 -1,91 74,82
Türker Proje Gayrimenkul 71,70 0,99 70,71
Ufuk Yatırım 7,83 1,69 203,49
Ulaşlar Turizm Yat. 4,79 -1,84 125,94
Ulusoy Elektrik 41,52 1,02 56,09
Ulusoy Un Sanayi 10,29 1,08 169,37
Umpaş Holding 0,73 1,39 17,74
Uşak Seramik 1,63 3,82 34,33
Utopya Turizm 6,85 -0,58 39,23
Uzertaş Boya 4,35 0,00 95,95
Ülker Bisküvi 22,56 1,08 0,89
Vakıf Fin. Kir. 4,43 -1,56 83,06
Vakıf GMYO 3,23 0,00 86,60
Vakıf Yat. Ort. 11,50 8,39 531,47
Vakıflar Bankası 4,25 1,19 -22,87
Vakko Tekstil 4,60 -1,71 1,32
Vanet Gıda 1,58 0,64 10,49
Verusa Holding 29,30 0,41 57,95
Verusaturk Girisim 5,83 0,00 10,86
Vestel 16,10 1,32 27,58
Vestel Beyaz Eşya 25,88 0,23 22,66
Viking Kağıt 4,45 -0,67 137,97
Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 0,81 54,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,94 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,00 -0,31 107,80
Yataş 7,62 0,00 3,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,46 1,65 52,80
Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,41 0,41
Yeşil GMYO 0,84 0,00 31,25
Yeşil Yapı 0,87 0,00 31,82
Yeşil Yatırım Holding 15,49 0,26 37,93
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.699,90 0,00 127,50
Yonga Mobilya 26,50 0,00 187,03
Yükselen Çelik 14,13 0,36 130,51
Yünsa 11,81 0,43 17,30
Zorlu Enerji 2,41 0,00 47,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven İrem Derici Yeşim Salkım
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:43:04. #1.15#
title