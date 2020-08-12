Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 242.000,00 45,93 İş Bankası (B) 40.200,00 33,20 İş Bankası (C) 5,03 -0,98 -21,53 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,82 -1,55 0,53 İş Girişim 6,46 -2,27 70,00 İş GMYO 1,78 -1,11 1,14 İş Y. Men. Değ. 7,55 -0,26 87,50 İş Yat. Ort. 3,25 -2,40 101,70 İşbir Holding 1.390,90 -0,01 223,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -2,30 37,10 İttifak Holding 3,01 -1,95 -19,09 İz Hayvancılık Tarım 4,78 -1,24 82,69 İzmir Demir Çelik 15,60 -3,17 90,48 İzmir Fırça 2,52 -0,40 40,00 Jantsa Jant Sanayi 115,70 -2,36 117,53 Kafein Yazılım 17,50 -0,91 57,57 Kaplamin 9,23 0,00 66,31 Kardemir (A) 3,71 -1,33 40,00 Kardemir (B) 3,23 0,31 22,35 Kardemir (D) 2,85 0,35 7,14 Karel Elektronik 17,04 -1,16 17,27 Karsan Otomotiv 3,11 2,30 96,84 Karsu Tekstil 5,43 4,22 67,59 Kartonsan 635,70 -2,51 64,54 Katmerciler Ekipman 4,81 -1,23 25,26 Kent Gıda 1.720,60 878,73 Kerevitaş Gıda 5,09 -1,55 56,13 Kervansaray Yat. Holding 0,44 4,76 -20,00 Kiler GMYO 10,40 7,66 174,41 Klimasan Klima 13,86 -0,79 -34,67 Koç Holding 15,08 -0,59 -24,63 Konfrut Gıda 10,85 -1,18 38,75 Konya Çimento 395,50 -3,06 45,78 Kordsa Teknik Tekstil 11,67 0,60 -8,22 Koza Altın 82,20 -0,06 11,01 Koza Madencilik 13,36 1,14 33,20 Körfez GMYO 5,10 4,51 113,39 Kristal Kola 1,95 -1,52 29,14 Kron Telekomünikasyon 24,88 -2,43 95,60 Kuştur Kuşadası Turizm 81,40 10,00 246,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,41 -1,63 46,06 Kütahya Porselen 32,54 3,43 391,54 Lider Faktoring 3,02 2,37 64,58 Link Bilgisayar 29,32 9,98 61,54 Logo Yazılım 84,90 -0,70 39,64 Lokman Hekim Sağlık 7,70 -3,14 33,22 Lüks Kadife 22,96 -4,25 165,74 Makina Takım 2,25 -3,02 19,68 Marka Yatırım Holding 2,23 -2,19 88,98 Marmaris Altınyunus 108,50 -6,38 52,82 Marshall 146,00 2,53 207,11 Martı GMYO 1,88 -2,59 86,14 Martı Otel 1,11 -1,77 21,98 Mavi Giyim 40,74 2,41 -29,64 Mazhar Zorlu Holding 16,07 32,92 Mega Polietilen 3,44 -5,49 171,20 Menderes Tekstil 2,89 -1,37 120,61 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 38,10 7,14 95,99 Merko Gıda 1,72 -1,71 63,81 Metemtur Otelcilik 2,37 5,33 33,15 Metro Holding 2,00 -0,50 44,93 Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -0,84 80,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -2,65 -58,75 Migros Ticaret 40,82 -5,16 68,54 Milpa 3,89 -3,23 77,63 Mistral GMYO 3,80 9,83 101,06 MLP Sağlık 16,88 -2,82 5,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 49,12 Mondi Tire Kutsan 6,13 -1,61 48,07 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,32 1,30 83,33 Net Holding 2,35 -0,42 -9,62 Netaş Telekom. 14,69 -1,54 12,48 Niğbaş Niğde Beton 19,57 8,18 215,65 Nuh Çimento 19,25 0,68 75,24 Nurol GMYO 6,58 -7,45 84,31 Odaş Elektrik 2,43 2,53 68,08 Olmuksan-IP 5,20 3,79 103,05 Orge Enerji Elektrik 7,21 -1,10 45,36 Orma Orman Mahsulleri 11,70 0,09 323,91 Osmanlı Menkul 14,38 9,19 244,41 Ostim Endüstriyel Yat 3,08 7,69 83,33 Otokar 148,70 -2,04 1,13 Oyak Çimento 8,05 -0,98 46,43 Oyak Yat. Ort. 6,60 -2,80 185,88 Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 -1,60 -0,29 Özak GMYO 4,04 -2,42 57,20 Özbal Çelik Boru 3,49 5,12 116,52 Özderici GMYO 2,07 -2,82 31,85 Özerden Plastik 2,11 0,96 -7,46 Panora GMYO 5,32 -1,30 -5,03 Papilon Savunma 14,97 -0,20 94,25 Park Elek.Madencilik 3,70 -1,60 21,31 Parsan 17,23 -1,66 1,71 Pegasus 51,50 5,66 -40,39 Peker GMYO 11,05 3,27 253,04 Penguen Gıda 3,14 -3,68 243,02 Pera GMYO 1,36 -3,55 44,68 Pergamon Dış Ticaret 11,67 -6,27 50,82 Petkim 3,71 -1,07 -2,62 Petrokent Turizm 867,20 576,97 Pınar Et ve Un 19,00 -2,01 107,20 Pınar Su 5,29 -1,12 128,02 Pınar Süt 18,13 -2,94 43,09 Plastikkart 11,56 -1,28 24,70 Polisan Holding 3,09 -1,59 2,40 Politeknik Metal 186,30 0,00 144,90 Prizma Press Matbaacılık 3,55 -1,93 -17,44 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.205,70 0,07 8,84 QNB Finans Fin. Kir. 148,00 3,71 14,64 QNB Finansbank 73,70 4,32 96,53 Ral Yatırım Holding 16,28 -9,96 139,41 Ray Sigorta 5,67 -1,39 65,79 Reysaş GMYO 4,61 -1,28 0,44 Reysaş Lojistik 5,03 -1,57 14,84 Rhea Girişim 2,62 7,82 120,17 Rodrigo Tekstil 2,64 -1,49 45,86 Royal Halı 2,52 -2,33 83,94 RTA Laboratuvarları 50,90 -3,96 2093,97 Sabancı Holding 8,04 0,88 -11,84 Safkar Ege Soğutmacılık 3,78 -1,56 73,39 Sanel Mühendislik 3,31 -0,90 12,82 Sanifoam Sünger 5,19 -2,44 3,80 Sanko Pazarlama 7,45 1,22 -2,62 Saray Matbaacılık 2,96 -3,90 128,96 Sarkuysan 6,72 -0,88 40,99 Sasa Polyester 13,16 -1,28 70,25 Say Reklamcılık 4,64 -0,22 107,14 Sekuro Plastik 7,65 -1,92 42,72 Selçuk Ecza Deposu 8,34 0,24 39,82 Selçuk Gıda 3,53 105,23 Senkron Güvenlik 2,33 3,10 -14,65 Serve Film Prodüksiyon 6,65 318,24 Servet GMYO 20,90 -1,69 145,88 Seyitler Kimya 8,70 -0,80 28,13 Silverline Endüstri 3,72 -1,06 72,22 Sinpaş GMYO 1,32 -1,49 13,79 Smartiks Yazılım 8,25 -0,12 -15,90 Soda Sanayii 6,89 -0,43 16,25 Sodaş Sodyum Sanayii 12,88 4,89 234,88 Söktaş 3,72 -1,59 118,76 Sönmez Filament 9,15 1,89 87,50 Sönmez Pamuklu 9,82 0,20 99,59 Sumaş Suni Tahta 16,30 0,00 64,65 Şeker Fin. Kir. 4,63 -1,07 -3,14 Şekerbank 1,43 -2,05 9,16 Şişe Cam 6,27 -0,48 22,42 Şok Marketler 12,64 -1,63 17,47 T. Halk Bankası 5,19 -0,76 -12,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 -1,41 -3,67 T.S.K.B. 1,13 0,00 -6,61 T.Tuborg 14,20 -1,87 19,33 Taç Tarım Ürünleri 5,80 3,02 85,90 Tat Gıda 9,70 -1,92 59,44 TAV Havalimanları 18,18 0,28 -33,07 Taze Kuru Gıda 55,40 9,92 665,19 Tek-Art Turizm 1,50 -4,46 19,05 Tekfen Holding 14,61 -1,02 -21,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,87 -2,17 39,76 Temapol Polimer Plastik 7,16 -2,59 37,16 TGS Dış Ticaret 8,75 -2,23 87,37 Tofaş Oto. Fab. 22,72 -3,15 -2,50 Torunlar GMYO 3,81 -1,55 38,55 Trabzon Liman 13,45 -1,75 26,17 Trabzonspor Sportif 3,85 5,77 79,07 Trakya Cam 3,98 -0,25 17,37 Trend GMYO 5,11 -1,16 132,27 TSKB GMYO 3,12 -2,50 132,84 Tuğçelik 5,20 0,39 31,65 Tukaş 9,19 5,27 -25,59 Turcas Petrol 3,19 -2,15 19,48 Turkcell 15,22 0,59 10,29 Tümosan Motor ve Traktör 7,32 -3,30 14,20 Tüpraş 76,95 -0,84 -39,31 Türk Hava Yolları 11,81 1,72 -18,33 Türk Prysmian Kablo 5,57 1,46 115,85 Türk Telekom 7,44 1,64 3,11 Türk Traktör 103,30 -1,34 95,23 Türker Proje Gayrimenkul 68,35 -0,22 62,74 Ufuk Yatırım 7,35 1,66 184,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,59 -2,34 116,51 Ulusoy Elektrik 41,80 -0,99 57,14 Ulusoy Un Sanayi 10,62 -1,21 178,01 Umpaş Holding 0,74 0,00 19,35 Uşak Seramik 1,65 -1,20 35,97 Utopya Turizm 6,99 -0,57 42,07 Uzertaş Boya 4,87 9,44 119,37 Ülker Bisküvi 22,46 -4,83 0,45 Vakıf Fin. Kir. 4,87 4,51 101,24 Vakıf GMYO 3,28 -1,80 89,49 Vakıf Yat. Ort. 11,40 9,83 525,98 Vakıflar Bankası 4,42 0,00 -19,78 Vakko Tekstil 4,74 -0,63 4,41 Vanet Gıda 1,61 0,63 12,59 Verusa Holding 27,20 -1,09 46,63 Verusaturk Girisim 5,73 -1,72 8,96 Vestel 16,60 -1,19 31,54 Vestel Beyaz Eşya 26,40 -2,22 25,13 Viking Kağıt 4,46 -1,55 138,50 Yapı Kredi Koray GMYO 3,89 -0,26 60,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,47 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,70 1,93 118,99 Yataş 8,09 -1,10 10,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,51 -3,09 55,90 Yeni Gimat GMYO 11,80 0,00 -1,43 Yeşil GMYO 0,83 -1,19 29,69 Yeşil Yapı 0,86 -1,15 30,30 Yeşil Yatırım Holding 16,20 -1,16 44,26 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.899,90 -1,43 134,29 Yonga Mobilya 28,82 10,00 212,16 Yükselen Çelik 14,16 -3,61 131,00 Yünsa 11,96 -2,13 18,79 Zorlu Enerji 2,39 1,27 46,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA