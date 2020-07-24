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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2)
24.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:23

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.350,00 0,76 53,58
İş Bankası (C) 5,28 -0,75 -17,63
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,20 -1,87 10,53
İş Girişim 9,03 -2,80 137,63
İş GMYO 2,14 -1,38 21,59
İş Y. Men. Değ. 7,30 0,55 81,29
İş Yat. Ort. 2,64 -1,12 63,84
İşbir Holding 1.212,00 -1,46 181,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 45,16
İttifak Holding 4,20 -1,18 12,90
İz Hayvancılık Tarım 4,96 -1,78 89,57
İzmir Demir Çelik 18,01 -2,07 119,90
İzmir Fırça 2,79 0,00 55,00
Jantsa Jant Sanayi 95,60 1,81 79,74
Kafein Yazılım 18,88 -1,10 70,00
Kapital Yat. Holding 4,77 0,00 97,11
Kaplamin 9,70 -0,82 74,77
Kardemir (A) 4,29 -0,92 61,89
Kardemir (B) 3,52 0,00 33,33
Kardemir (D) 3,09 -0,64 16,17
Karel Elektronik 16,76 -0,77 15,35
Karsan Otomotiv 3,06 0,33 93,67
Karsu Tekstil 6,02 -0,99 85,80
Kartonsan 668,60 4,49 73,06
Katmerciler Ekipman 5,05 0,80 31,51
Kent Gıda 2.210,00 9,94 1157,11
Kerevitaş Gıda 5,30 -1,49 62,58
Kervansaray Yat. Holding 0,48 0,00 -12,73
Kiler GMYO 5,92 0,68 56,20
Klimasan Klima 16,49 3,32 -22,27
Koç Holding 17,44 -0,80 -12,84
Konfrut Gıda 11,32 -0,09 44,76
Konya Çimento 413,80 9,99 52,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,35 -1,12 -2,88
Koza Altın 86,95 0,87 17,42
Koza Madencilik 14,49 -0,21 44,47
Körfez GMYO 4,55 9,90 90,38
Kristal Kola 2,38 -1,24 57,62
Kron Telekomünikasyon 30,76 -1,66 141,82
Kuştur Kuşadası Turizm 72,20 9,73 207,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,86 -0,69 73,33
Kütahya Porselen 33,58 -9,97 407,25
Lider Faktoring 3,04 -0,65 65,67
Link Bilgisayar 27,54 -0,29 51,74
Logo Yazılım 92,45 -0,38 52,06
Lokman Hekim Sağlık 8,56 -1,95 48,10
Lüks Kadife 20,18 -0,39 133,56
Makina Takım 2,25 -3,02 19,68
Marka Yatırım Holding 2,72 1,12 130,51
Marmaris Altınyunus 123,70 -2,29 74,23
Marshall 90,70 -0,55 90,79
Martı GMYO 2,25 -3,85 122,77
Martı Otel 1,27 -2,31 39,56
Mavi Giyim 45,50 -0,87 -21,42
Mazhar Zorlu Holding 15,40 -0,65 27,38
Mega Polietilen 4,10 -2,38 223,23
Menderes Tekstil 3,01 -3,22 129,77
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 33,00 -9,89 69,75
Merko Gıda 1,90 2,15 80,95
Metemtur Otelcilik 2,46 2,50 38,20
Metro Holding 1,99 -1,00 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,82 -2,80 94,90
Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 -0,81 -54,06
Migros Ticaret 42,44 -0,52 75,23
Milpa 3,89 -1,27 77,63
Mistral GMYO 2,71 0,74 43,39
MLP Sağlık 18,38 -1,08 14,87
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,57 -0,45 58,70
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 0,06 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,80 -1,20 94,97
Net Holding 2,56 -1,16 -1,54
Netaş Telekom. 17,95 -1,48 37,44
Niğbaş Niğde Beton 17,58 2,99 183,55
Nuh Çimento 17,15 1,48 56,12
Nurol GMYO 6,68 -1,62 87,11
Odaş Elektrik 2,74 -0,72 89,53
Olmuksan-IP 5,09 0,59 98,75
Orge Enerji Elektrik 7,34 -2,00 47,98
Orma Orman Mahsulleri 10,50 2,94 280,43
Osmanlı Menkul 15,16 9,93 262,61
Ostim Endüstriyel Yat 2,95 0,34 75,60
Otokar 165,90 -1,95 12,83
Oyak Çimento 8,84 -0,79 60,80
Oyak Yat. Ort. 6,68 -1,47 189,35
Oylum Sınai Yatırımlar 3,64 0,28 17,84
Özak GMYO 4,64 -1,07 80,54
Özbal Çelik Boru 3,56 -1,39 120,86
Özderici GMYO 2,39 -2,05 52,23
Özerden Plastik 2,07 -3,72 -9,21
Panora GMYO 5,78 0,70 3,18
Papilon Savunma 16,92 -2,20 119,56
Park Elek.Madencilik 4,50 -1,10 47,54
Parsan 19,62 -1,36 15,82
Pegasus 51,20 -0,39 -40,74
Peker GMYO 9,12 -1,41 191,37
Penguen Gıda 2,78 -3,14 203,69
Pera GMYO 1,76 0,00 87,23
Pergamon Dış Ticaret 12,78 0,55 65,16
Petkim 4,23 0,00 11,02
Petrokent Turizm 652,10 9,98 409,06
Pınar Et ve Un 20,10 1,52 119,19
Pınar Su 5,74 0,35 147,41
Pınar Süt 20,10 1,16 58,64
Plastikkart 13,29 -1,92 43,37
Polisan Holding 3,12 -0,32 3,39
Politeknik Metal 136,80 1,18 79,83
Prizma Press Matbaacılık 3,96 -1,49 -7,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,20 0,02 7,62
QNB Finans Fin. Kir. 122,80 9,94 -4,88
QNB Finansbank 60,85 9,94 62,27
Ral Yatırım Holding 19,25 0,00 183,09
Ray Sigorta 6,63 4,25 93,86
Reysaş GMYO 5,19 -0,76 13,07
Reysaş Lojistik 5,44 -1,63 24,20
Rhea Girişim 2,87 1,77 141,18
Rodrigo Tekstil 2,56 -2,66 41,44
Royal Halı 2,10 -0,47 53,28
RTA Laboratuvarları 33,94 3,79 1362,93
Sabancı Holding 9,10 -0,55 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,49 0,90 105,96
Sanel Mühendislik 3,68 -0,54 25,43
Sanifoam Sünger 6,20 8,20 24,00
Sanko Pazarlama 7,73 0,13 1,04
Saray Matbaacılık 3,54 -2,21 173,83
Sarkuysan 7,14 -1,52 49,81
Sasa Polyester 13,59 0,00 75,81
Say Reklamcılık 4,56 -2,36 103,57
Sekuro Plastik 7,59 0,26 41,60
Selçuk Ecza Deposu 8,65 -0,69 45,02
Selçuk Gıda 3,25 -9,72 88,95
Senkron Güvenlik 2,61 0,00 -4,40
Serve Film Prodüksiyon 6,15 -1,44 286,79
Servet GMYO 20,90 -1,04 145,88
Seyitler Kimya 9,01 -1,10 32,70
Silverline Endüstri 3,77 -2,08 74,54
Sinpaş GMYO 1,53 -1,92 31,90
Smartiks Yazılım 8,35 -1,53 -14,88
Soda Sanayii 7,34 2,37 23,84
Sodaş Sodyum Sanayii 12,01 -5,43 212,26
Söktaş 3,61 -3,22 112,29
Sönmez Filament 9,18 0,77 88,11
Sönmez Pamuklu 8,90 -0,78 80,89
Sumaş Suni Tahta 14,70 -0,61 48,48
Şeker Fin. Kir. 4,66 -1,06 -2,51
Şekerbank 1,62 0,62 23,66
Şişe Cam 6,60 4,76 28,86
Şok Marketler 13,72 -0,22 27,51
T. Halk Bankası 5,87 -0,34 -0,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 53,00 1,44 21,56
T.S.K.B. 1,25 -0,79 3,31
T.Tuborg 14,90 -0,93 25,21
Taç Tarım Ürünleri 5,45 0,00 74,68
Tat Gıda 11,11 0,63 82,62
TAV Havalimanları 17,92 1,19 -34,03
Taze Kuru Gıda 36,92 9,95 409,94
Tek-Art Turizm 1,86 -3,63 47,62
Tekfen Holding 16,52 -0,96 -10,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,29 -1,10 49,76
Temapol Polimer Plastik 8,21 -2,49 57,28
TGS Dış Ticaret 8,26 0,73 76,87
Tofaş Oto. Fab. 25,96 0,46 11,40
Torunlar GMYO 4,69 -2,90 70,55
Trabzon Liman 14,80 -0,13 38,84
Trabzonspor Sportif 4,17 -2,80 93,95
Trakya Cam 4,39 3,54 29,46
Trend GMYO 4,75 -0,42 115,91
TSKB GMYO 3,38 0,00 152,24
Tuğçelik 6,25 -1,57 58,23
Tukaş 8,70 -0,34 -29,55
Turcas Petrol 3,70 -1,33 38,58
Turkcell 16,15 0,06 17,03
Tümosan Motor ve Traktör 8,07 -1,10 25,90
Tüpraş 87,25 -0,57 -31,19
Türk Hava Yolları 11,78 -0,42 -18,53
Türk Prysmian Kablo 5,74 -1,37 122,44
Türk Telekom 8,03 -0,99 8,96
Türk Traktör 99,25 3,66 87,58
Türker Proje Gayrimenkul 59,70 -1,40 42,14
Ufuk Yatırım 8,26 0,00 220,16
Ulaşlar Turizm Yat. 4,84 -2,81 128,30
Ulusoy Elektrik 43,06 -3,32 61,88
Ulusoy Un Sanayi 9,72 -0,31 154,45
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,81 -2,16 49,16
Utopya Turizm 7,42 0,95 50,81
Uzertaş Boya 4,79 0,00 115,77
Ülker Bisküvi 26,60 0,23 18,96
Vakıf Fin. Kir. 3,24 2,53 33,88
Vakıf GMYO 3,02 -0,66 74,47
Vakıf Yat. Ort. 8,82 8,62 384,31
Vakıflar Bankası 4,88 -1,01 -11,43
Vakko Tekstil 5,31 -0,56 16,96
Vanet Gıda 1,74 -2,25 21,68
Verusa Holding 29,14 -1,49 57,08
Verusaturk Girisim 5,88 -1,34 11,81
Vestel 17,84 1,36 41,36
Vestel Beyaz Eşya 28,22 1,95 33,75
Viking Kağıt 5,22 3,16 179,14
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 -0,25 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -0,43 -5,65
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,58 4,82 133,05
Yataş 8,83 -0,56 20,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 -2,05 77,64
Yeni Gimat GMYO 12,10 0,25 1,08
Yeşil GMYO 0,98 0,00 53,13
Yeşil Yapı 0,98 -2,97 48,48
Yeşil Yatırım Holding 18,11 -0,06 61,26
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.920,10 134,98
Yonga Mobilya 31,00 -5,02 235,50
Yükselen Çelik 13,46 9,43 119,58
Yünsa 15,56 -0,58 54,55
Zorlu Enerji 2,59 -2,63 58,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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