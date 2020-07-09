HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.

Borsada günün ilk yarısı (2)
09.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:55

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.000,10 -2,39 55,73
İş Bankası (C) 5,40 0,56 -15,76
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,16 -0,95 9,47
İş Girişim 7,52 -1,18 97,89
İş GMYO 2,15 -1,38 22,16
İş Y. Men. Değ. 6,79 0,44 68,62
İş Yat. Ort. 2,69 -1,10 66,94
İşbir Holding 1.351,00 0,07 214,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -3,96 56,45
İttifak Holding 3,58 0,00 -3,76
İz Hayvancılık Tarım 5,17 0,00 97,59
İzmir Demir Çelik 16,41 -1,14 100,37
İzmir Fırça 2,71 -6,55 50,56
Jantsa Jant Sanayi 77,00 2,80 44,77
Kafein Yazılım 19,20 -0,93 72,88
Kapital Yat. Holding 3,65 0,27 50,83
Kaplamin 10,26 -3,21 84,86
Kardemir (A) 4,58 -0,87 72,83
Kardemir (B) 3,70 -1,60 40,15
Kardemir (D) 3,26 -0,31 22,56
Karel Elektronik 17,09 -1,04 17,62
Karsan Otomotiv 3,38 -4,25 113,92
Karsu Tekstil 4,39 7,86 35,49
Kartonsan 470,00 2,42 21,65
Katmerciler Ekipman 5,15 -0,39 34,11
Kent Gıda 917,10 9,99 421,67
Kerevitaş Gıda 5,03 -2,14 54,29
Kervansaray Yat. Holding 0,44 2,33 -20,00
Kiler GMYO 5,68 7,17 49,87
Klimasan Klima 16,74 0,42 -21,09
Koç Holding 17,88 -0,06 -10,64
Konfrut Gıda 10,88 -0,91 39,13
Konya Çimento 302,40 3,10 11,46
Kordsa Teknik Tekstil 12,56 -0,32 -1,23
Koza Altın 85,85 -0,12 15,94
Koza Madencilik 13,67 -0,07 36,29
Körfez GMYO 3,25 -4,41 35,98
Kristal Kola 2,31 -2,53 52,98
Kron Telekomünikasyon 27,86 -1,21 119,03
Kuştur Kuşadası Turizm 58,10 0,17 145,15
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,12 -3,70 89,09
Kütahya Porselen 40,10 1,06 505,74
Lider Faktoring 3,83 7,58 108,72
Link Bilgisayar 26,00 -1,44 43,25
Logo Yazılım 89,05 2,36 46,46
Lokman Hekim Sağlık 9,60 9,97 66,09
Lüks Kadife 19,99 9,96 131,37
Makina Takım 2,45 -3,54 30,32
Marka Yatırım Holding 2,58 -2,64 118,64
Marmaris Altınyunus 91,75 -0,16 29,23
Marshall 94,65 5,46 99,10
Martı GMYO 2,44 -9,29 141,58
Martı Otel 1,30 -5,80 42,86
Mavi Giyim 46,94 -0,42 -18,93
Mazhar Zorlu Holding 16,80 -0,83 38,96
Mega Polietilen 4,43 -0,45 101,36
Menderes Tekstil 3,04 -1,30 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,02 1,41 18,42
Merko Gıda 1,68 -2,89 60,00
Metemtur Otelcilik 2,44 -2,79 37,08
Metro Holding 1,89 -2,58 36,96
Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -1,01 100,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,62 -3,68 -50,87
Migros Ticaret 41,58 -0,53 71,68
Milpa 4,01 -2,43 83,11
Mistral GMYO 2,61 -4,40 38,10
MLP Sağlık 22,88 -0,95 43,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,73 -0,57 51,75
Mondi Tire Kutsan 6,84 -1,44 65,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,46 -2,53 100,16
Net Holding 2,62 -5,07 0,77
Netaş Telekom. 16,20 0,43 24,04
Niğbaş Niğde Beton 14,10 -0,14 127,42
Nuh Çimento 17,29 -1,09 57,40
Nurol GMYO 5,02 2,03 40,62
Odaş Elektrik 2,62 -3,32 81,23
Olmuksan-IP 5,05 -0,79 97,19
Orge Enerji Elektrik 7,04 -2,22 41,94
Orma Orman Mahsulleri 7,98 8,42 189,13
Osmanlı Menkul 12,90 7,05 208,55
Ostim Endüstriyel Yat 2,97 -4,81 76,79
Otokar 161,70 3,32 9,97
Oyak Çimento 9,00 -4,46 63,71
Oyak Yat. Ort. 6,98 -1,27 202,34
Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 -1,96 13,64
Özak GMYO 4,46 -0,89 73,54
Özbal Çelik Boru 3,99 2,84 147,54
Özderici GMYO 2,40 -3,23 52,87
Özerden Plastik 2,55 0,00 11,84
Panora GMYO 5,65 -1,91 0,86
Papilon Savunma 17,06 -1,22 121,38
Park Elek.Madencilik 4,25 0,95 39,34
Parsan 20,38 -0,29 20,31
Pegasus 53,25 4,72 -38,37
Peker GMYO 9,62 -9,93 207,35
Penguen Gıda 4,37 0,23 111,11
Pera GMYO 1,56 0,00 65,96
Pergamon Dış Ticaret 11,00 -0,81 42,16
Petkim 4,36 1,87 14,44
Petrokent Turizm 251,70 9,96 96,49
Pınar Et ve Un 19,87 0,05 116,68
Pınar Su 5,97 -0,83 157,33
Pınar Süt 19,91 0,35 57,14
Plastikkart 15,50 -0,77 67,21
Polisan Holding 3,32 0,91 10,02
Politeknik Metal 128,20 1,18 68,52
Prizma Press Matbaacılık 4,63 -0,86 7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,20 0,03 7,44
QNB Finans Fin. Kir. 86,30 -2,65 -33,15
QNB Finansbank 41,44 -2,59 10,51
Ral Yatırım Holding 17,38 0,46 155,59
Ray Sigorta 6,13 -1,76 79,24
Reysaş GMYO 5,85 1,92 27,45
Reysaş Lojistik 6,17 1,98 40,87
Rhea Girişim 2,33 -2,51 95,80
Rodrigo Tekstil 2,58 -2,27 42,54
Royal Halı 2,16 0,47 57,66
RTA Laboratuvarları 34,10 10,00 1369,83
Sabancı Holding 9,34 0,97 2,42
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 -0,43 111,01
Salix Yatırım Holding 9,90 -0,50 37,31
Sanel Mühendislik 3,97 -0,75 35,31
Sanifoam Sünger 6,05 -1,31 21,00
Sanko Pazarlama 7,80 -0,51 0,78
Saray Matbaacılık 3,12 1,96 141,34
Sarkuysan 7,27 -2,42 50,52
Sasa Polyester 11,29 -0,62 46,05
Say Reklamcılık 4,33 -3,99 93,30
Sekuro Plastik 7,52 -1,96 40,30
Selçuk Ecza Deposu 9,02 -1,10 51,22
Selçuk Gıda 3,04 2,36 76,74
Senkron Güvenlik 2,88 2,49 5,49
Serve Film Prodüksiyon 6,59 -3,09 314,47
Servet GMYO 17,00 -1,45 100,00
Seyitler Kimya 9,17 -0,54 35,05
Silverline Endüstri 4,05 -3,34 87,50
Sinpaş GMYO 1,59 -2,45 37,07
Smartiks Yazılım 8,90 -1,11 -9,28
Soda Sanayii 7,43 4,80 25,36
Sodaş Sodyum Sanayii 11,82 -0,17 207,32
Söktaş 2,97 2,06 74,65
Sönmez Filament 7,98 -4,55 63,52
Sönmez Pamuklu 8,99 -6,65 82,72
Sumaş Suni Tahta 13,20 2,64 33,33
Şeker Fin. Kir. 4,67 -0,43 -2,30
Şekerbank 1,69 0,60 29,01
Şişe Cam 6,68 4,87 30,42
Şok Marketler 13,88 0,43 29,00
T. Halk Bankası 6,14 0,16 3,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,12 0,29 -5,69
T.S.K.B. 1,30 -0,76 7,44
T.Tuborg 15,17 -0,52 27,48
Taç Tarım Ürünleri 6,00 7,33 92,31
Tat Gıda 10,31 -0,39 69,47
TAV Havalimanları 18,09 2,32 -33,41
Taze Kuru Gıda 16,50 0,00 127,90
Tek-Art Turizm 1,98 -2,46 57,14
Tekfen Holding 18,39 0,05 -0,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 -1,84 65,00
Temapol Polimer Plastik 8,02 -1,72 53,64
TGS Dış Ticaret 7,25 0,55 55,25
Tofaş Oto. Fab. 26,04 0,54 11,75
Torunlar GMYO 3,88 -2,76 41,09
Trabzon Liman 14,42 -0,76 35,27
Trabzonspor Sportif 6,93 -10,00 222,33
Trakya Cam 4,71 9,28 38,90
Trend GMYO 4,85 -2,81 120,45
TSKB GMYO 3,27 -1,51 144,03
Tuğçelik 5,80 -3,97 46,84
Tukaş 8,98 0,00 -27,29
Turcas Petrol 3,88 -3,24 45,32
Turkcell 16,20 -1,04 17,39
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 -0,67 15,13
Tüpraş 88,50 0,57 -30,21
Türk Hava Yolları 11,78 4,16 -18,53
Türk Prysmian Kablo 5,80 -2,51 124,76
Türk Telekom 8,24 -0,72 11,80
Türk Traktör 90,15 -2,01 70,38
Türker Proje Gayrimenkul 65,75 -3,02 56,55
Ufuk Yatırım 5,61 7,47 117,44
Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -0,39 139,15
Ulusoy Elektrik 38,60 -2,08 45,11
Ulusoy Un Sanayi 9,78 2,84 156,02
Umpaş Holding 0,77 0,00 24,19
Uşak Seramik 1,76 -2,76 45,04
Utopya Turizm 6,99 -2,37 42,07
Uzertaş Boya 5,10 6,25 129,73
Ülker Bisküvi 26,60 2,07 18,96
Vakıf Fin. Kir. 3,05 -1,93 26,03
Vakıf GMYO 3,07 0,66 77,36
Vakıf Yat. Ort. 6,39 9,98 250,88
Vakıflar Bankası 5,12 -0,19 -7,08
Vakko Tekstil 5,55 -0,72 22,25
Vanet Gıda 1,95 3,72 36,36
Verusa Holding 28,52 -0,49 53,74
Verusaturk Girisim 5,80 -1,53 10,29
Vestel 16,52 0,06 30,90
Vestel Beyaz Eşya 27,98 1,60 29,54
Viking Kağıt 4,88 -2,01 160,96
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 0,00 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,42 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,02 -2,91 75,76
Yataş 8,71 -2,02 18,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 -4,10 88,82
Yeni Gimat GMYO 12,26 0,57 2,41
Yeşil GMYO 0,97 -1,02 51,56
Yeşil Yapı 1,04 0,97 57,58
Yeşil Yatırım Holding 17,18 -1,43 52,98
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.998,00 -0,03 137,62
Yonga Mobilya 24,88 3,67 169,26
Yükselen Çelik 11,31 -2,50 84,50
Yünsa 16,67 -2,34 65,58
Zorlu Enerji 2,63 -5,73 61,35
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 15:00:05. #1.14#
title