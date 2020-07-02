HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2)
02.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:19

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 50.381,90 2,82 66,94
İş Bankası (C) 5,49 0,73 -14,35
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 4,25 2,16 11,84
İş Girişim 7,50 0,00 97,37
İş GMYO 2,07 2,48 17,61
İş Y. Men. Değ. 6,49 2,69 61,17
İş Yat. Ort. 2,79 2,95 73,15
İşbir Holding 1.290,00 7,59 200,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 9,68 64,52
İttifak Holding 3,64 8,33 -2,15
İz Hayvancılık Tarım 5,47 0,37 109,06
İzmir Demir Çelik 12,98 1,01 58,49
İzmir Fırça 2,40 0,84 33,33
Jantsa Jant Sanayi 74,55 2,62 40,16
Kafein Yazılım 19,15 6,39 72,43
Kapital Yat. Holding 3,55 1,72 46,69
Kaplamin 9,53 2,80 71,71
Kardemir (A) 4,90 6,75 84,91
Kardemir (B) 3,61 2,85 36,74
Kardemir (D) 3,25 0,62 22,18
Karel Elektronik 16,78 3,90 15,49
Karsan Otomotiv 3,17 3,93 100,63
Karsu Tekstil 3,87 0,26 19,44
Kartonsan 461,20 1,16 19,38
Katmerciler Ekipman 5,38 3,86 40,10
Kent Gıda 621,60 10,00 253,58
Kerevitaş Gıda 4,51 0,89 38,34
Kervansaray Yat. Holding 0,45 0,00 -18,18
Kiler GMYO 4,44 1,83 17,15
Klimasan Klima 16,23 0,93 -23,49
Koç Holding 17,65 0,74 -11,79
Konfrut Gıda 10,73 2,78 37,21
Konya Çimento 292,40 1,35 7,78
Kordsa Teknik Tekstil 12,60 1,61 -0,91
Koza Altın 83,70 -0,06 13,03
Koza Madencilik 13,36 0,07 33,20
Körfez GMYO 3,58 4,68 49,79
Kristal Kola 2,24 3,70 48,34
Kron Telekomünikasyon 27,10 3,28 113,05
Kuştur Kuşadası Turizm 54,65 -4,12 130,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,72 1,12 64,85
Kütahya Porselen 34,90 0,29 427,19
Lider Faktoring 2,57 -1,53 40,05
Link Bilgisayar 25,88 4,19 42,59
Logo Yazılım 78,25 2,02 28,70
Lokman Hekim Sağlık 7,74 3,20 33,91
Lüks Kadife 15,65 2,89 81,13
Makina Takım 2,37 1,28 26,06
Marka Yatırım Holding 2,41 1,26 104,24
Marmaris Altınyunus 85,35 9,99 20,21
Marshall 82,65 1,91 73,85
Martı GMYO 2,20 10,00 117,82
Martı Otel 1,34 7,20 47,25
Mavi Giyim 48,16 2,60 -16,82
Mazhar Zorlu Holding 16,59 -0,12 37,22
Mega Polietilen 4,57 4,34 107,73
Menderes Tekstil 3,31 3,76 152,67
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,50 0,00 20,88
Merko Gıda 1,64 5,81 56,19
Metal Gayrimenkul 1,23 0,82 35,16
Metemtur Otelcilik 2,54 9,48 42,70
Metro Holding 1,95 1,56 41,30
Metro Petrol ve Tesisleri 3,48 0,87 77,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 2,02 -52,56
Migros Ticaret 38,64 1,68 59,54
Milpa 4,25 3,91 94,06
Mistral GMYO 2,78 1,83 47,09
MLP Sağlık 19,50 1,25 21,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,75 -2,23 53,51
Mondi Tire Kutsan 7,05 1,88 70,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,70 2,47
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,98 -2,66 72,80
Net Holding 2,50 2,46 -3,85
Netaş Telekom. 14,97 3,96 14,62
Niğbaş Niğde Beton 11,57 9,98 86,61
Nuh Çimento 16,40 1,61 49,30
Nurol GMYO 4,62 1,99 29,41
Odaş Elektrik 2,57 1,58 77,77
Olmuksan-IP 4,84 2,54 88,99
Orge Enerji Elektrik 6,73 -0,15 35,69
Orma Orman Mahsulleri 5,25 7,36 90,22
Osmanlı Menkul 10,83 6,28 159,04
Ostim Endüstriyel Yat 2,89 2,48 72,02
Otokar 155,60 0,45 5,82
Oyak Çimento 8,09 6,45 47,15
Oyak Yat. Ort. 7,24 0,98 213,60
Oylum Sınai Yatırımlar 3,26 1,24 5,54
Özak GMYO 4,25 1,43 65,37
Özbal Çelik Boru 4,09 3,81 153,74
Özderici GMYO 2,31 10,00 47,13
Özerden Plastik 2,36 -0,42 3,51
Panora GMYO 5,84 2,46 4,26
Papilon Savunma 16,87 3,75 118,91
Park Elek.Madencilik 4,34 1,88 42,30
Parsan 20,34 2,73 20,07
Pegasus 54,10 0,19 -37,38
Peker GMYO 8,21 1,36 162,30
Penguen Gıda 4,62 1,76 123,19
Pera GMYO 1,47 6,52 56,38
Pergamon Dış Ticaret 10,35 2,78 33,76
Petkim 4,24 1,68 11,29
Petrokent Turizm 178,60 9,98 39,42
Pınar Et ve Un 19,89 5,69 116,90
Pınar Su 5,97 2,23 157,33
Pınar Süt 18,73 3,08 47,83
Plastikkart 13,88 5,95 49,73
Polisan Holding 3,28 1,86 8,70
Politeknik Metal 134,00 0,00 76,15
Prizma Press Matbaacılık 4,55 3,17 5,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.228,30 0,00 10,88
QNB Finans Fin. Kir. 96,00 1,75 -25,64
QNB Finansbank 45,44 0,80 21,17
Ral Yatırım Holding 16,44 2,05 141,76
Ray Sigorta 6,15 2,50 79,82
Reysaş GMYO 5,52 4,55 20,26
Reysaş Lojistik 6,20 1,81 41,55
Rhea Girişim 2,53 1,20 112,61
Rodrigo Tekstil 2,72 -1,09 50,28
Royal Halı 2,19 0,00 59,85
RTA Laboratuvarları 33,64 1,88 1350,00
Sabancı Holding 9,31 1,42 2,09
Safkar Ege Soğutmacılık 4,79 1,05 119,72
Salix Yatırım Holding 10,98 0,00 52,29
Sanel Mühendislik 4,03 2,28 37,35
Sanifoam Sünger 6,18 2,66 23,60
Sanko Pazarlama 7,89 3,68 1,94
Saray Matbaacılık 3,08 2,33 138,25
Sarkuysan 7,01 3,39 45,13
Sasa Polyester 11,26 2,27 45,67
Say Reklamcılık 4,26 2,65 90,18
Sekuro Plastik 6,84 2,86 27,61
Selçuk Ecza Deposu 8,96 1,70 50,21
Selçuk Gıda 3,08 0,33 79,07
Senkron Güvenlik 3,20 -9,86 17,22
Serve Film Prodüksiyon 6,24 0,65 292,45
Servet GMYO 17,21 3,55 102,47
Seyitler Kimya 9,17 0,66 35,05
Silverline Endüstri 4,28 2,64 98,15
Sinpaş GMYO 1,55 -0,64 33,62
Smartiks Yazılım 8,47 3,55 -13,66
Soda Sanayii 6,52 3,99 10,01
Sodaş Sodyum Sanayii 11,80 -1,67 206,80
Söktaş 2,90 4,32 70,54
Sönmez Filament 8,09 2,66 65,78
Sönmez Pamuklu 8,24 6,60 67,48
Sumaş Suni Tahta 13,10 0,77 32,32
Şeker Fin. Kir. 4,83 -0,62 1,05
Şekerbank 1,50 0,00 14,50
Şişe Cam 5,85 5,03 14,22
Şok Marketler 13,10 0,69 21,75
T. Halk Bankası 6,26 0,64 5,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,90 0,49 -6,19
T.S.K.B. 1,30 1,56 7,44
T.Tuborg 15,34 0,07 28,91
Taç Tarım Ürünleri 5,88 0,00 88,46
Tat Gıda 10,00 1,94 64,37
TAV Havalimanları 19,10 0,58 -29,69
Taze Kuru Gıda 16,10 0,37 122,38
Tek-Art Turizm 1,77 1,72 40,48
Tekfen Holding 17,04 1,07 -8,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,83 1,04 62,62
Temapol Polimer Plastik 7,80 5,98 49,43
TGS Dış Ticaret 6,11 8,53 30,84
Tofaş Oto. Fab. 26,54 2,39 13,89
Torunlar GMYO 3,71 1,37 34,91
Trabzon Liman 15,08 4,00 41,46
Trabzonspor Sportif 6,89 -2,68 220,47
Trakya Cam 3,93 5,93 15,89
Trend GMYO 3,91 0,77 77,73
TSKB GMYO 3,48 2,05 159,70
Tuğçelik 5,46 4,00 38,23
Tukaş 8,96 0,34 -27,45
Turcas Petrol 3,45 3,60 29,21
Turkcell 16,23 0,87 17,61
Tümosan Motor ve Traktör 7,30 1,96 13,88
Tüpraş 88,30 1,09 -30,36
Türk Hava Yolları 12,28 -0,16 -15,08
Türk Prysmian Kablo 5,45 3,61 110,81
Türk Telekom 8,05 1,13 9,23
Türk Traktör 79,50 0,00 50,25
Türker Proje Gayrimenkul 55,80 4,30 32,86
Ufuk Yatırım 4,89 0,00 89,53
Ulaşlar Turizm Yat. 5,16 -4,80 143,40
Ulusoy Elektrik 36,30 1,06 36,47
Ulusoy Un Sanayi 10,27 9,96 168,85
Umpaş Holding 0,73 -6,41 17,74
Uşak Seramik 1,81 7,10 49,16
Utopya Turizm 7,09 1,58 44,11
Uzertaş Boya 5,04 0,40 127,03
Ülker Bisküvi 24,42 1,16 9,21
Vakıf Fin. Kir. 3,24 2,53 33,88
Vakıf GMYO 3,14 5,37 81,40
Vakıf Yat. Ort. 3,99 9,92 119,09
Vakıflar Bankası 5,25 0,57 -4,72
Vakko Tekstil 5,67 2,35 24,89
Vanet Gıda 1,62 0,00 13,29
Verusa Holding 26,70 0,53 43,93
Verusaturk Girisim 5,59 0,54 6,30
Vestel 16,44 1,42 30,27
Vestel Beyaz Eşya 26,84 2,13 24,26
Viking Kağıt 4,81 1,48 157,22
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 3,37 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,84 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,98 1,73 59,17
Yataş 8,63 1,77 17,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,02 1,00 87,58
Yeni Gimat GMYO 11,95 0,08 -0,18
Yeşil GMYO 0,94 4,44 46,87
Yeşil Yapı 1,05 2,94 59,09
Yeşil Yatırım Holding 16,04 2,89 42,83
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.006,10 1,54 137,90
Yonga Mobilya 25,90 -1,15 180,30
Yükselen Çelik 11,43 1,33 86,46
Yünsa 15,11 0,60 50,08
Zorlu Enerji 2,12 3,41 30,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Ekonomi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Ekonomi
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Ekonomi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Ekonomi
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Ekonomi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Halife Hafter Adnan Menderes Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Ebru Şallı Hülya Avşar Burcu Esmersoy
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Temmuz Hakaret Futbolcu
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:22:44. #1.15#
title