HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2)
11.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:33

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 59.998,90 -1,15 98,80
İş Bankası (C) 5,11 -0,39 -20,28
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,93 -0,25 3,42
İş Girişim 7,35 -0,54 93,42
İş GMYO 1,90 -1,04 7,95
İş Y. Men. Değ. 5,98 0,00 48,51
İş Yat. Ort. 2,52 -1,18 56,39
İşbir Holding 1.074,20 9,99 149,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 8,96 17,74
İttifak Holding 2,87 0,35 -22,85
İz Hayvancılık Tarım 6,63 0,00 153,39
İzmir Demir Çelik 13,20 -1,27 61,17
İzmir Fırça 2,27 -0,44 26,11
Jantsa Jant Sanayi 73,60 -0,67 38,38
Kafein Yazılım 16,32 -0,12 46,95
Kapital Yat. Holding 3,38 6,62 39,67
Kaplamin 7,95 -1,61 43,24
Kardemir (A) 2,83 0,71 6,79
Kardemir (B) 2,70 1,12 2,27
Kardemir (D) 2,71 1,12 1,88
Karel Elektronik 15,42 1,98 6,13
Karsan Otomotiv 1,99 -1,49 25,95
Karsu Tekstil 3,43 -0,58 5,86
Kartonsan 457,70 -0,07 18,47
Katmerciler Ekipman 3,90 -0,51 1,56
Kent Gıda 487,90 -1,75 177,53
Kerevitaş Gıda 4,31 2,62 32,21
Kervansaray Yat. Holding 0,48 6,67 -12,73
Kiler GMYO 3,99 -1,24 5,28
Klimasan Klima 16,39 1,36 -25,77
Koç Holding 17,06 -0,81 -14,74
Konfrut Gıda 9,94 0,81 27,11
Konya Çimento 269,90 0,26 -0,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,17 2,61 -4,29
Koza Altın 76,80 1,05 3,71
Koza Madencilik 12,50 1,96 24,63
Körfez GMYO 3,15 -2,17 31,80
Kristal Kola 1,97 0,51 30,46
Kron Telekomünikasyon 24,10 1,01 89,47
Kuştur Kuşadası Turizm 38,28 3,46 61,52
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,06 2,49 24,85
Kütahya Porselen 26,48 -2,29 300,00
Lider Faktoring 2,24 0,00 22,07
Link Bilgisayar 25,06 -0,56 38,07
Logo Yazılım 72,45 0,76 19,16
Lokman Hekim Sağlık 7,15 0,85 23,70
Lüks Kadife 18,30 1,72 111,81
Makina Takım 1,98 -1,49 5,32
Marka Yatırım Holding 2,08 7,22 76,27
Marmaris Altınyunus 94,20 7,05 32,68
Marshall 83,60 1,46 75,85
Martı GMYO 1,46 0,69 44,55
Martı Otel 1,15 1,77 26,37
Mavi Giyim 45,64 0,09 -21,17
Mazhar Zorlu Holding 17,10 -5,00 41,44
Mega Polietilen 4,14 0,98 88,18
Menderes Tekstil 3,93 5,93 200,00
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,60 1,68 5,97
Merko Gıda 1,40 0,72 33,33
Metal Gayrimenkul 1,19 -4,03 30,77
Metemtur Otelcilik 2,07 -0,48 16,29
Metro Holding 1,46 0,69 5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 6,00 35,20
Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -0,43 -56,87
Migros Ticaret 34,74 0,40 43,44
Milpa 4,68 9,09 113,70
Mistral GMYO 2,51 -1,57 32,80
MLP Sağlık 17,49 1,75 9,31
MMC San. ve Tic. Yat. 1,77 -3,28 55,26
Mondi Tire Kutsan 6,83 -0,29 64,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,28 1,22 43,71
Net Holding 2,31 0,00 -11,15
Netaş Telekom. 14,19 0,28 8,65
Niğbaş Niğde Beton 9,01 -0,44 45,32
Nuh Çimento 14,40 0,63 31,09
Nurol GMYO 4,38 0,69 22,69
Odaş Elektrik 2,06 1,98 42,49
Olmuksan-IP 4,42 -0,23 72,59
Orge Enerji Elektrik 5,81 -0,51 17,14
Orma Orman Mahsulleri 4,90 -2,00 77,54
Osmanlı Menkul 7,50 0,40 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,44 -0,81 45,24
Otokar 139,30 1,02 -5,26
Oyak Çimento 6,00 0,00 9,14
Oyak Yat. Ort. 6,40 7,02 177,22
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -0,33 -1,26
Özak GMYO 3,41 0,29 32,68
Özbal Çelik Boru 2,24 0,00 38,97
Özderici GMYO 1,82 2,82 15,92
Özerden Plastik 2,40 -0,41 5,26
Panora GMYO 5,42 1,50 -3,24
Papilon Savunma 16,45 2,11 113,46
Park Elek.Madencilik 3,59 0,84 17,70
Parsan 19,26 3,16 13,70
Pegasus 57,40 -1,03 -33,56
Peker GMYO 6,16 0,16 96,81
Penguen Gıda 4,49 -2,18 116,91
Pera GMYO 1,16 6,42 23,40
Pergamon Dış Ticaret 9,08 -0,22 17,35
Petkim 3,89 2,37 2,10
Petrokent Turizm 177,60 -1,00 38,64
Pınar Et ve Un 18,50 -0,27 101,74
Pınar Su 5,92 -0,17 155,17
Pınar Süt 18,40 0,33 45,22
Plastikkart 10,96 1,01 18,23
Polisan Holding 2,93 -0,34 -2,90
Politeknik Metal 130,00 0,00 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,95 2,60 -8,14
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,40 7,28
QNB Finans Fin. Kir. 103,30 -0,48 -19,98
QNB Finansbank 46,48 -0,85 23,95
Ral Yatırım Holding 13,12 -1,35 92,94
Ray Sigorta 6,06 0,00 77,19
Reysaş GMYO 5,16 -0,39 12,42
Reysaş Lojistik 6,22 0,16 42,01
Rhea Girişim 2,31 -0,86 94,12
Rodrigo Tekstil 2,79 0,00 54,14
Royal Halı 2,33 -4,51 70,07
RTA Laboratuvarları 27,40 9,95 1081,03
Sabancı Holding 8,99 -0,33 -1,42
Safkar Ege Soğutmacılık 4,67 -0,43 114,22
Salix Yatırım Holding 10,29 -7,05 42,72
Sanel Mühendislik 5,38 0,75 32,84
Sanifoam Sünger 5,91 0,17 18,20
Sanko Pazarlama 7,78 0,00 0,52
Saray Matbaacılık 1,86 -2,11 43,88
Sarkuysan 5,86 0,00 21,33
Sasa Polyester 10,52 1,35 36,09
Say Reklamcılık 3,87 1,57 72,77
Sekuro Plastik 5,51 1,47 2,80
Selçuk Ecza Deposu 8,29 -0,36 38,98
Selçuk Gıda 3,05 -2,24 77,33
Senkron Güvenlik 3,77 2,17 38,10
Serve Film Prodüksiyon 4,88 8,20 206,92
Servet GMYO 17,03 0,59 100,35
Seyitler Kimya 8,91 0,00 31,22
Silverline Endüstri 2,87 1,77 32,87
Sinpaş GMYO 1,28 2,40 10,34
Smartiks Yazılım 9,05 0,33 -7,75
Soda Sanayii 5,75 0,00 -2,98
Sodaş Sodyum Sanayii 12,78 -0,16 232,28
Söktaş 2,37 -3,27 39,37
Sönmez Filament 6,65 1,53 36,27
Sönmez Pamuklu 6,65 1,22 35,16
Sumaş Suni Tahta 12,30 1,65 24,24
Şeker Fin. Kir. 4,76 -0,21 -0,42
Şekerbank 1,25 -0,79 -4,58
Şişe Cam 5,03 0,40 -1,79
Şok Marketler 12,89 3,29 19,80
T. Halk Bankası 5,51 -0,36 -6,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,34 -0,49 -7,48
T.S.K.B. 1,21 1,68 0,00
T.Tuborg 15,55 -0,26 30,67
Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38
Tat Gıda 9,42 5,84 54,84
TAV Havalimanları 19,95 -0,45 -26,56
Taze Kuru Gıda 17,60 -4,76 143,09
Tek-Art Turizm 1,56 1,96 23,81
Tekfen Holding 15,65 0,58 -15,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 -0,28 70,95
Temapol Polimer Plastik 6,69 -2,19 28,16
TGS Dış Ticaret 4,97 0,61 6,42
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -0,87 -1,73
Torunlar GMYO 3,06 -0,33 11,27
Trabzon Liman 15,30 -3,16 43,53
Trabzonspor Sportif 5,48 -1,97 154,88
Trakya Cam 3,32 -0,30 -2,09
Trend GMYO 3,96 -0,25 80,00
TSKB GMYO 3,76 2,45 180,60
Tuğçelik 4,71 0,00 19,24
Tukaş 9,19 -1,18 -25,59
Turcas Petrol 3,00 0,00 12,36
Turkcell 14,24 0,14 3,19
Tümosan Motor ve Traktör 6,55 1,39 2,18
Tüpraş 87,85 -0,85 -30,72
Türk Hava Yolları 12,62 -0,39 -12,72
Türk Prysmian Kablo 4,03 -0,25 55,89
Türk Telekom 7,52 -0,40 2,04
Türk Traktör 68,65 1,18 29,75
Türker Proje Gayrimenkul 47,68 5,39 13,52
Ufuk Yatırım 4,70 -3,89 82,17
Ulaşlar Turizm Yat. 3,07 3,37 44,81
Ulusoy Elektrik 34,00 -0,29 27,82
Ulusoy Un Sanayi 10,04 1,52 162,83
Umpaş Holding 0,90 8,43 45,16
Uşak Seramik 1,38 -0,72 13,72
Utopya Turizm 5,74 -0,86 16,67
Uzertaş Boya 4,03 0,50 81,53
Ülker Bisküvi 23,30 0,00 4,20
Vakıf Fin. Kir. 2,94 -1,67 21,49
Vakıf GMYO 2,45 0,41 41,54
Vakıf Yat. Ort. 2,59 -2,26 11,16
Vakıflar Bankası 4,76 -0,83 -13,61
Vakko Tekstil 5,03 1,82 10,79
Vanet Gıda 1,57 -1,88 9,79
Verusa Holding 21,84 1,96 17,73
Verusaturk Girisim 5,04 -1,18 -4,16
Vestel 15,01 0,60 18,94
Vestel Beyaz Eşya 23,88 -0,91 10,56
Viking Kağıt 4,43 0,23 136,90
Yapı Kredi Koray GMYO 3,20 -0,31 32,23
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -1,25 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,18 -3,14 62,36
Yataş 7,61 1,33 3,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,17 -1,36 34,78
Yeni Gimat GMYO 11,93 -0,33 -0,34
Yeşil GMYO 0,85 8,97 32,81
Yeşil Yapı 0,91 9,64 37,88
Yeşil Yatırım Holding 15,89 7,29 41,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.128,00 0,96 175,99
Yonga Mobilya 32,52 0,37 251,95
Yükselen Çelik 9,04 -0,77 47,47
Yünsa 14,45 9,97 43,53
Zorlu Enerji 1,58 -0,63 -3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Ekonomi
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Ekonomi
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Ekonomi
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Ekonomi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Ekonomi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Müge Anlı Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:37:13. #1.15#
title