HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
06.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:28

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Tüm Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.999,80 0,00 32,54
İş Bankası (C) 4,93 0,61 -23,09
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,33 0,60 -12,37
İş Girişim 5,76 0,00 51,58
İş GMYO 1,59 -1,85 -9,66
İş Y. Men. Değ. 5,41 -0,73 34,35
İş Yat. Ort. 2,22 -0,45 37,77
İşbir Holding 575,00 0,26 33,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 1,75 -6,45
İttifak Holding 2,57 -0,39 -30,91
İz Hayvancılık Tarım 5,20 9,94 98,74
İzmir Demir Çelik 9,68 -0,10 18,19
İzmir Fırça 2,17 5,85 20,56
Jantsa Jant Sanayi 53,00 1,34 -0,35
Kafein Yazılım 18,22 4,59 63,55
Kapital Yat. Holding 2,53 -2,32 4,55
Kaplamin 6,12 0,49 10,27
Kardemir (A) 2,68 9,84 1,13
Kardemir (B) 2,62 9,62 -0,76
Kardemir (D) 2,40 6,19 -9,77
Karel Elektronik 16,15 -0,62 11,15
Karsan Otomotiv 1,87 8,09 18,35
Karsu Tekstil 2,94 -0,68 -9,26
Kartonsan 430,90 -0,94 10,52
Katmerciler Ekipman 3,23 0,31 -15,89
Kent Gıda 243,50 0,00 38,51
Kerevitaş Gıda 4,15 -2,58 27,30
Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 -29,09
Kiler GMYO 2,76 0,73 -27,18
Klimasan Klima 16,79 3,51 -23,96
Koç Holding 14,85 -0,27 -25,78
Konfrut Gıda 10,83 -4,41 38,49
Konya Çimento 235,20 -2,00 -13,31
Kordsa Teknik Tekstil 10,90 -0,82 -14,28
Koza Altın 76,70 3,37 3,58
Koza Madencilik 12,43 4,28 23,93
Körfez GMYO 2,56 -0,78 7,11
Kristal Kola 1,89 0,53 25,17
Kron Telekomünikasyon 23,00 -5,27 80,82
Kuştur Kuşadası Turizm 24,80 -7,74 4,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 3,87 -2,42
Kütahya Porselen 13,20 10,00 99,40
Lider Faktoring 3,96 3,39 7,90
Link Bilgisayar 26,84 -1,11 47,88
Logo Yazılım 74,85 1,15 23,11
Lokman Hekim Sağlık 6,87 -3,10 18,86
Lüks Kadife 8,90 -0,89 3,01
Makina Takım 1,55 1,31 -17,55
Mardin Çimento 5,44 -2,86 -8,11
Marka Yatırım Holding 1,31 2,34 11,02
Marmaris Altınyunus 78,30 -4,57 10,28
Marshall 48,32 -0,49 1,64
Martı GMYO 1,10 3,77 8,91
Martı Otel 0,88 1,15 -3,30
Mavi Giyim 40,50 -0,78 -30,05
Mazhar Zorlu Holding 13,00 -1,07 7,53
Mega Polietilen 2,89 5,09 31,36
Menderes Tekstil 1,52 1,33 16,03
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,68 9,33 11,52
Merko Gıda 1,42 -1,39 35,24
Metal Gayrimenkul 0,95 7,95 4,40
Metemtur Otelcilik 1,73 1,17 -2,81
Metro Holding 1,32 0,76 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,84 1,10 -6,12
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -0,92 -59,68
Migros Ticaret 29,36 2,09 21,22
Milpa 2,92 1,74 33,33
Mistral GMYO 1,92 -1,03 1,59
MLP Sağlık 15,36 -1,92 -4,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,36 9,68 19,30
Mondi Tire Kutsan 6,99 3,40 68,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,31 5,06 51,81
Net Holding 2,02 -0,49 -22,31
Netaş Telekom. 13,25 -0,23 1,45
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 9,98 -1,77 -9,15
Nurol GMYO 3,49 2,65 -2,24
Odaş Elektrik 1,85 2,21 27,96
Olmuksan-IP 4,32 2,13 68,69
Orge Enerji Elektrik 5,13 1,99 3,43
Orma Orman Mahsulleri 4,15 -1,19 50,36
Osmanlı Menkul 7,96 -0,38 90,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,07 -2,36 23,21
Otokar 125,30 -1,34 -14,79
Oyak Yat. Ort. 5,64 0,71 142,06
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 -0,64 0,69
Özak GMYO 2,92 1,04 13,62
Özbal Çelik Boru 1,78 5,95 10,43
Özderici GMYO 1,53 2,00 -2,55
Özerden Plastik 2,34 0,00 2,63
Panora GMYO 4,87 -2,21 -13,06
Papilon Savunma 14,25 9,36 84,91
Park Elek.Madencilik 2,88 -1,03 -5,57
Parsan 14,97 1,15 -11,63
Pegasus 52,75 -1,31 -38,95
Peker GMYO 4,33 1,64 38,34
Penguen Gıda 3,25 5,52 57,00
Pera GMYO 0,93 1,09 -1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,64 2,37 11,66
Petkim 3,52 1,15 -7,61
Petrokent Turizm 167,80 6,47 30,99
Pınar Et ve Un 20,12 -9,94 119,41
Pınar Su 5,54 -3,48 138,79
Pınar Süt 15,11 -3,39 19,26
Plastikkart 9,31 -0,96 0,43
Polisan Holding 2,42 -0,41 -19,80
Politeknik Metal 121,00 10,00 59,06
Prizma Press Matbaacılık 3,78 0,00 -12,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,40 0,14 7,10
QNB Finans Fin. Kir. 107,20 -1,65 -16,96
QNB Finansbank 48,10 -2,32 28,27
Ral Yatırım Holding 8,92 -1,00 31,18
Ray Sigorta 7,83 9,97 128,95
Reysaş GMYO 5,18 -0,96 12,85
Reysaş Lojistik 6,95 -1,00 58,68
Rhea Girişim 2,03 1,50 70,59
Rodrigo Tekstil 2,20 10,00 21,55
Royal Halı 1,87 2,19 36,50
RTA Laboratuvarları 29,76 9,98 1182,76
Sabancı Holding 8,03 0,88 -11,95
Safkar Ege Soğutmacılık 4,14 -0,24 89,91
Salix Yatırım Holding 6,50 -4,69 -9,85
Sanel Mühendislik 5,05 0,60 24,69
Sanifoam Sünger 6,78 -3,69 35,60
Sanko Pazarlama 6,51 -0,15 -15,89
Saray Matbaacılık 1,91 1,60 6,70
Sarkuysan 5,43 0,37 12,42
Sasa Polyester 8,96 0,79 15,91
Say Reklamcılık 2,78 0,72 24,11
Sekuro Plastik 4,97 -1,78 -7,28
Selçuk Ecza Deposu 7,39 -0,81 23,89
Selçuk Gıda 2,52 3,28 46,51
Senkron Güvenlik 3,11 0,32 13,92
Serve Film Prodüksiyon 4,96 1,22 211,95
Servet GMYO 15,30 -0,97 80,00
Seyitler Kimya 12,89 0,55 89,84
Silverline Endüstri 2,37 0,00 9,72
Sinpaş GMYO 1,07 -2,73 -7,76
Smartiks Yazılım 10,61 3,01 8,15
Soda Sanayii 5,84 1,04 -5,50
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,67 149,60
Söktaş 2,95 3,51 11,32
Sönmez Filament 6,62 1,22 35,66
Sönmez Pamuklu 6,45 -0,62 31,10
Sumaş Suni Tahta 11,00 0,00 11,11
Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,06 -2,72
Şekerbank 1,03 1,98 -21,37
Şişe Cam 4,81 0,21 -8,73
Şok Marketler 10,48 0,77 -2,60
T. Halk Bankası 5,19 0,58 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,18 -0,05 -10,14
T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,70
T.Tuborg 14,00 -2,10 17,65
Taç Tarım Ürünleri 6,21 9,91 99,04
Tat Gıda 7,30 -0,95 19,99
TAV Havalimanları 17,71 -0,51 -34,80
Taze Kuru Gıda 12,03 9,96 66,16
Tek-Art Turizm 1,29 1,57 2,38
Tekfen Holding 13,63 -2,92 -26,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,94 6,01 89,05
Temapol Polimer Plastik 5,84 2,10 11,88
TGS Dış Ticaret 4,13 0,24 -11,56
Tofaş Oto. Fab. 20,60 0,00 -11,60
Torunlar GMYO 2,47 0,00 -10,18
Trabzon Liman 10,55 -0,28 -1,03
Trabzonspor Sportif 5,92 3,32 175,35
Trakya Cam 3,22 1,90 -8,00
Trend GMYO 2,81 1,08 27,73
TSKB GMYO 1,75 0,00 30,60
Tuğçelik 4,77 1,49 20,76
Tukaş 15,07 2,59 22,02
Turcas Petrol 2,74 0,37 2,62
Turkcell 13,37 -0,30 -3,12
Tümosan Motor ve Traktör 5,49 1,29 -14,35
Tüpraş 86,00 -0,81 -32,18
Türk Hava Yolları 10,55 0,48 -27,04
Türk Prysmian Kablo 3,51 -0,28 35,77
Türk Telekom 7,17 0,14 -2,71
Türk Traktör 54,90 2,43 3,76
Türker Proje Gayrimenkul 37,76 -0,37 -10,10
Ufuk Yatırım 4,29 0,00 66,28
Ulaşlar Turizm Yat. 2,44 4,27 15,09
Ulusoy Elektrik 31,70 0,00 19,17
Ulusoy Un Sanayi 9,54 -7,29 149,74
Umpaş Holding 0,51 0,00 -17,74
Uşak Seramik 1,59 2,58 -5,92
Utopya Turizm 4,76 3,03 -3,25
Uzertaş Boya 3,50 9,72 57,66
Ülker Bisküvi 22,72 -0,61 1,61
Ünye Çimento 4,94 0,20 -8,18
Vakıf Fin. Kir. 2,15 1,90 -11,16
Vakıf GMYO 1,91 0,53 10,34
Vakıf Yat. Ort. 2,14 -0,47 -8,15
Vakıflar Bankası 4,50 0,00 -18,33
Vakko Tekstil 4,68 0,65 3,08
Vanet Gıda 1,52 -1,30 6,29
Verusa Holding 19,79 1,49 6,63
Verusaturk Girisim 4,99 1,22 -7,42
Vestel 13,50 2,58 6,97
Vestel Beyaz Eşya 18,85 -0,11 -12,73
Viking Kağıt 4,16 -0,48 122,46
Yapı Kredi Koray GMYO 2,67 0,38 10,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,97 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,97 -0,11 43,06
Yataş 6,49 -0,15 -11,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,93 0,52 19,88
Yeni Gimat GMYO 12,25 0,41 2,33
Yeşil GMYO 0,49 2,08 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 2,08 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 12,19 2,96 8,55
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.996,90 3,45 103,63
Yonga Mobilya 15,73 10,00 70,24
Yükselen Çelik 8,16 2,77 33,12
Yünsa 12,99 -3,42 29,03
Zorlu Enerji 1,28 1,59 -21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Ekonomi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Ekonomi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Ekonomi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Sibel Can Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:28:33. #1.15#
title