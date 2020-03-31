SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

31.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:26
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.050,60 0,15 12,82
İş Bankası (C) 4,73 1,07 -26,21
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72
İş Fin.Kir. 2,79 3,72 -26,58
İş Girişim 3,23 3,53 -15,00
İş GMYO 1,28 4,07 -27,27
İş Y. Men. Değ. 4,12 -2,60 2,32
İş Yat. Ort. 2,10 7,69 30,33
İşbir Holding 450,00 4,65 4,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 5,00 -32,26
İttifak Holding 1,92 9,09 -48,39
İz Hayvancılık Tarım 1,83 5,17 -30,06
İzmir Demir Çelik 8,76 2,82 6,96
İzmir Fırça 1,64 7,89 -8,89
Jantsa Jant Sanayi 52,75 2,43 -9,52
Kafein Yazılım 11,89 0,59 6,73
Kapital Yat. Holding 2,35 -0,42 -2,89
Kaplamin 4,86 0,62 -12,43
Kardemir (A) 1,90 0,00 -28,30
Kardemir (B) 1,88 0,53 -28,79
Kardemir (D) 1,90 1,60 -28,57
Karel Elektronik 12,87 1,10 -11,42
Karsan Otomotiv 1,24 1,64 -21,52
Karsu Tekstil 2,06 9,57 -36,42
Kartonsan 331,40 1,38 -15,00
Katmerciler Ekipman 2,34 4,00 -39,06
Kent Gıda 171,90 5,52 -2,22
Kerevitaş Gıda 3,41 6,90 4,60
Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45
Kiler GMYO 2,02 3,06 -46,70
Klimasan Klima 11,77 0,60 -46,69
Koç Holding 13,38 0,98 -34,15
Konfrut Gıda 7,25 9,85 -7,29
Konya Çimento 176,50 1,91 -34,94
Kordsa Teknik Tekstil 9,22 1,32 -27,49
Koza Altın 61,10 -1,13 -17,49
Koza Madencilik 9,09 1,11 -9,37
Körfez GMYO 1,91 7,30 -20,08
Kristal Kola 1,21 2,54 -19,87
Kron Telekomünikasyon 15,46 2,59 21,54
Kuştur Kuşadası Turizm 24,16 -1,39 1,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 2,68 -30,30
Kütahya Porselen 6,11 -1,77 -7,70
Lider Faktoring 2,85 1,79 -22,34
Link Bilgisayar 20,10 1,31 10,74
Logo Yazılım 59,45 1,97 -2,22
Lokman Hekim Sağlık 6,17 2,66 6,75
Lüks Kadife 7,32 9,91 -15,28
Makina Takım 1,21 5,22 -35,64
Mardin Çimento 4,99 0,00 -15,71
Marka Yatırım Holding 0,96 9,09 -18,64
Marmaris Altınyunus 59,80 9,93 -15,77
Marshall 42,70 -0,47 -10,18
Martı GMYO 0,73 4,29 -27,72
Martı Otel 0,57 3,64 -37,36
Mavi Giyim 33,52 -1,41 -42,11
Mazhar Zorlu Holding 11,30 -1,74 -6,53
Mega Polietilen 1,60 9,59 -27,27
Menderes Tekstil 1,16 4,50 -11,45
Mensa 0,24 0,00 -25,00
Merit Turizm 13,10 0,92 -32,61
Merko Gıda 1,14 -0,87 8,57
Metal Gayrimenkul 0,64 1,59 -29,67
Metemtur Otelcilik 1,33 5,56 -25,28
Metro Holding 0,88 1,15 -36,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 5,71 -43,37
Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 -9,87 -57,27
Migros Ticaret 22,70 -0,44 -6,28
Milpa 1,91 2,14 -12,79
Mistral GMYO 1,55 1,31 -17,99
MLP Sağlık 12,80 2,40 -20,00
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -2,30 -25,44
Mondi Tire Kutsan 6,29 9,97 51,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,06 1,41 18,40
Net Holding 1,34 1,52 -48,46
Netaş Telekom. 10,20 3,24 -21,90
Niğbaş Niğde Beton 5,70 0,00 -8,06
Nuh Çimento 9,14 0,99 -23,06
Nurol GMYO 2,60 2,77 -27,17
Odaş Elektrik 1,32 3,13 -8,70
Olmuksan-IP 4,04 0,00 57,75
Orge Enerji Elektrik 4,21 6,05 -15,12
Orma Orman Mahsulleri 3,37 -0,30 22,10
Osmanlı Menkul 7,00 0,29 66,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 2,72 -10,12
Otokar 105,20 1,84 -28,46
Oyak Yat. Ort. 4,89 -3,17 109,87
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 7,34 -0,61
Özak GMYO 2,19 0,46 -14,79
Özbal Çelik Boru 1,29 2,38 -19,97
Özderici GMYO 1,06 0,95 -32,48
Özerden Plastik 1,95 -7,14 -14,47
Panora GMYO 4,14 1,22 -26,47
Papilon Savunma 8,04 3,08 3,74
Park Elek.Madencilik 2,60 1,17 -14,75
Parsan 11,60 1,05 -31,52
Pegasus 32,92 5,85 -61,90
Peker GMYO 2,70 9,76 -13,74
Penguen Gıda 3,69 9,82 78,26
Pera GMYO 0,64 1,59 -31,91
Pergamon Dış Ticaret 6,80 1,80 -15,21
Petkim 3,03 1,00 -20,47
Petrokent Turizm 105,70 2,13 -17,49
Pınar Et ve Un 10,11 0,60 10,25
Pınar Su 3,20 7,02 37,93
Pınar Süt 12,39 2,91 -2,21
Plastikkart 8,35 6,10 -9,92
Polisan Holding 1,92 2,13 -36,63
Politeknik Metal 63,00 4,91 -17,18
Prizma Press Matbaacılık 4,56 4,83 6,05
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,00 -0,03 5,16
QNB Finans Fin. Kir. 104,50 -6,70 -19,05
QNB Finansbank 35,50 1,14 -5,33
Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18
Ray Sigorta 2,85 7,55 -16,67
Reysaş GMYO 6,43 5,58 40,09
Reysaş Lojistik 6,96 5,78 58,90
Rhea Girişim 1,70 0,59 42,86
Rodrigo Tekstil 1,39 2,96 -23,20
Royal Halı 1,72 2,99 25,55
RTA Laboratuvarları 5,70 9,83 145,69
Sabancı Holding 7,48 0,67 -21,59
Safkar Ege Soğutmacılık 2,64 10,00 21,10
Salix Yatırım Holding 5,20 4,21 -27,88
Sanel Mühendislik 3,70 4,23 -8,64
Sanifoam Sünger 4,85 4,30 -3,00
Sanko Pazarlama 5,31 2,12 -31,40
Saray Matbaacılık 1,61 9,52 -10,06
Sarkuysan 4,85 -0,21 0,41
Sasa Polyester 8,77 9,90 13,45
Say Reklamcılık 2,58 6,17 15,18
Sekuro Plastik 4,80 4,35 -10,45
Selçuk Ecza Deposu 7,63 3,81 25,08
Selçuk Gıda 1,54 5,48 -10,47
Senkron Güvenlik 2,21 9,95 -19,05
Serve Film Prodüksiyon 1,59 5,30 0,00
Servet GMYO 10,60 6,96 24,71
Seyitler Kimya 9,72 0,62 43,15
Silverline Endüstri 1,62 2,53 -25,00
Sinpaş GMYO 0,89 0,00 -23,28
Smartiks Yazılım 7,89 0,13 -19,57
Soda Sanayii 5,02 1,41 -18,77
Sodaş Sodyum Sanayii 14,61 0,55 49,54
Söktaş 2,55 9,91 -3,77
Sönmez Filament 4,78 3,46 -2,05
Sönmez Pamuklu 4,62 4,52 -6,10
Sumaş Suni Tahta 8,70 4,82 -12,12
Şeker Fin. Kir. 4,81 0,84 0,63
Şekerbank 0,89 3,49 -32,06
Şişe Cam 4,04 2,54 -23,34
Şok Marketler 9,31 0,76 -13,48
T. Halk Bankası 4,99 1,01 -15,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,16 2,99 -40,00
T.S.K.B. 0,93 1,09 -23,14
T.Tuborg 12,97 0,54 8,99
Taç Tarım Ürünleri 1,73 3,59 -44,55
Tat Gıda 6,44 3,87 5,86
TAV Havalimanları 16,63 6,60 -38,78
Taze Kuru Gıda 6,30 6,42 -12,98
Tek-Art Turizm 0,80 3,90 -36,51
Tekfen Holding 12,60 3,03 -34,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,72 3,25 36,19
Temapol Polimer Plastik 5,20 9,94 -0,38
TGS Dış Ticaret 3,06 2,00 -34,48
Tofaş Oto. Fab. 16,46 -0,24 -29,36
Torunlar GMYO 1,82 3,41 -33,82
Trabzon Liman 8,25 1,60 -22,61
Trabzonspor Sportif 3,12 9,86 45,12
Trakya Cam 2,82 2,55 -19,43
Trend GMYO 2,09 10,00 -5,00
TSKB GMYO 1,40 2,19 4,48
Tuğçelik 3,96 9,09 0,25
Tukaş 8,60 0,00 -30,36
Turcas Petrol 1,92 4,35 -28,09
Turkcell 12,32 -0,65 -10,72
Tümosan Motor ve Traktör 4,29 1,90 -33,07
Tüpraş 75,65 1,54 -40,34
Türk Hava Yolları 8,96 2,75 -38,04
Türk Prysmian Kablo 3,03 2,71 16,54
Türk Telekom 6,74 1,35 -8,55
Türk Traktör 39,60 1,49 -25,16
Türker Proje Gayrimenkul 29,70 1,16 -29,29
Ufuk Yatırım 2,81 9,77 8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 6,06 -33,96
Ulusoy Elektrik 28,44 0,78 6,92
Ulusoy Un Sanayi 4,24 -0,47 10,99
Umpaş Holding 0,41 2,50 -33,87
Uşak Seramik 1,23 6,96 -27,22
Utopya Turizm 3,64 8,98 -26,02
Uzertaş Boya 2,13 -7,79 -4,05
Ülker Bisküvi 19,33 0,16 -13,55
Ünye Çimento 3,76 2,17 -30,11
Vakıf Fin. Kir. 1,64 2,50 -32,23
Vakıf GMYO 1,91 2,14 -22,67
Vakıf Yat. Ort. 1,61 2,55 -30,90
Vakıflar Bankası 4,55 0,89 -17,42
Vakko Tekstil 4,00 1,78 -11,89
Vanet Gıda 1,06 2,91 -25,87
Verusa Holding 14,29 2,66 -23,01
Verusaturk Girisim 3,66 5,48 -32,10
Vestel 10,68 3,69 -15,37
Vestel Beyaz Eşya 16,10 2,22 -25,46
Viking Kağıt 4,05 4,11 116,58
Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 -2,24 -9,92
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 0,53 -24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,60 6,45 5,26
Yataş 5,28 2,72 -28,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 4,26 -8,70
Yeni Gimat GMYO 12,64 0,56 -2,84
Yeşil GMYO 0,38 2,70 -40,63
Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42
Yeşil Yatırım Holding 8,24 2,11 -26,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.001,80 4,15 69,84
Yonga Mobilya 9,34 3,32 1,08
Yükselen Çelik 5,45 2,44 -11,09
Yünsa 8,39 1,82 -16,85
Zorlu Enerji 1,05 2,94 -35,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Ekonomi
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Ekonomi
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Ebru Polat Demet Akalın Levent Dörter
Spor Falcao Bülent Uygun Yılmaz Vural Rüştü Reçber Lionel Messi
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:18:21. #1.15#
title