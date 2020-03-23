SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

23.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.000,20 -7,73 2,72
İş Bankası (C) 4,67 -5,47 -27,15
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10
İş Fin.Kir. 2,74 -9,87 -27,89
İş Girişim 2,93 -8,15 -22,89
İş GMYO 1,18 -8,53 -32,95
İş Y. Men. Değ. 3,76 -4,08 -16,44
İş Yat. Ort. 2,18 -9,81 35,29
İşbir Holding 371,30 -9,99 -13,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -41,94
İttifak Holding 1,50 -3,23 -59,68
İz Hayvancılık Tarım 1,70 -2,30 -35,03
İzmir Demir Çelik 8,60 5,01
İzmir Fırça 1,10 -9,84 -38,89
Jantsa Jant Sanayi 38,94 -5,71 -33,21
Kafein Yazılım 9,30 7,02 -16,52
Kapital Yat. Holding 2,25 -10,00 -7,02
Kaplamin 3,90 0,00 -29,73
Kardemir (A) 1,83 -5,67 -30,94
Kardemir (B) 1,78 -5,82 -32,58
Kardemir (D) 1,80 -5,76 -32,33
Karel Elektronik 11,75 5,48 -19,13
Karsan Otomotiv 1,18 -4,07 -25,32
Karsu Tekstil 1,49 2,76 -54,01
Kartonsan 279,60 -2,58 -28,29
Katmerciler Ekipman 2,06 -4,63 -46,35
Kent Gıda 142,10 3,72 -19,17
Kerevitaş Gıda 2,57 9,83 -21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,27 -10,00 -50,91
Kiler GMYO 1,82 -1,09 -51,98
Klimasan Klima 10,03 -4,93 -54,57
Koç Holding 12,65 -4,60 -37,75
Konfrut Gıda 5,49 9,36 -29,80
Konya Çimento 153,30 -4,31 -43,49
Kordsa Teknik Tekstil 8,29 -4,71 -36,62
Koza Altın 51,15 -0,87 -30,93
Koza Madencilik 7,52 -3,96 -25,02
Körfez GMYO 1,41 0,71 -41,00
Kristal Kola 0,93 -4,12 -38,41
Kron Telekomünikasyon 13,65 5,24 7,31
Kuştur Kuşadası Turizm 22,50 -1,92 -5,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,01 -5,61 -38,79
Kütahya Porselen 4,85 -4,72 -26,74
Lider Faktoring 2,54 -5,22 -30,79
Link Bilgisayar 16,52 3,77 -8,98
Logo Yazılım 51,00 4,38 -16,12
Lokman Hekim Sağlık 5,13 9,85 -11,25
Lüks Kadife 4,56 -6,37 -47,22
Makina Takım 0,98 -4,85 -47,87
Mardin Çimento 5,20 -0,76 -12,16
Marka Yatırım Holding 0,71 -5,33 -39,83
Marmaris Altınyunus 47,30 -7,62 -33,38
Marshall 38,62 -0,26 -18,76
Martı GMYO 0,60 -4,76 -40,59
Martı Otel 0,51 -5,56 -43,96
Mavi Giyim 31,60 -1,25 -45,42
Mazhar Zorlu Holding 9,36 -8,15 -22,58
Mega Polietilen 1,25 -6,02 -43,18
Menderes Tekstil 0,83 -9,78 -36,64
Mensa 0,21 0,00 -34,38
Merit Turizm 11,29 -9,97 -41,92
Merko Gıda 0,79 9,72 -24,76
Metal Gayrimenkul 0,61 1,67 -32,97
Metemtur Otelcilik 1,18 -3,28 -33,71
Metro Holding 0,79 -4,82 -42,75
Metro Petrol ve Tesisleri 0,94 -6,93 -52,04
Metro Yatırım Ortaklığı 5,10 -2,86 -37,19
Migros Ticaret 22,16 9,16 -8,51
Milpa 1,69 -3,98 -22,83
Mistral GMYO 1,23 -5,38 -34,92
MLP Sağlık 12,25 9,96 -23,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 1,12 -21,05
Mondi Tire Kutsan 3,51 8,33 -15,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,54 5,19 -17,14
Net Holding 1,20 -3,23 -53,85
Netaş Telekom. 8,90 5,70 -31,85
Niğbaş Niğde Beton 5,70 -5,00 -8,06
Nuh Çimento 8,72 -5,11 -26,60
Nurol GMYO 2,16 -4,85 -39,50
Odaş Elektrik 1,17 -4,10 -19,07
Olmuksan-IP 3,00 -1,64 17,14
Orge Enerji Elektrik 3,07 -4,06 -38,10
Orma Orman Mahsulleri 3,19 0,00 15,58
Osmanlı Menkul 5,44 6,67 29,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -5,31 -36,31
Otokar 98,75 -3,63 -32,84
Oyak Yat. Ort. 3,97 5,59 70,39
Oylum Sınai Yatırımlar 1,78 6,59 -42,37
Özak GMYO 2,17 -4,41 -15,56
Özbal Çelik Boru 1,04 -4,59 -35,48
Özderici GMYO 0,86 -5,49 -45,22
Özerden Plastik 1,50 -3,23 -34,21
Panora GMYO 4,58 -2,97 -26,13
Papilon Savunma 7,34 0,55 -5,29
Park Elek.Madencilik 2,15 -5,29 -29,51
Parsan 11,01 -3,42 -35,01
Pegasus 23,60 -9,79 -72,69
Peker GMYO 2,34 -4,10 -25,24
Penguen Gıda 2,10 9,95 1,45
Pera GMYO 0,57 -1,72 -39,36
Pergamon Dış Ticaret 6,36 -4,50 -20,70
Petkim 2,87 -4,01 -24,67
Petrokent Turizm 97,25 -5,58 -24,08
Pınar Et ve Un 8,87 8,83 -3,27
Pınar Su 1,95 8,94 -15,95
Pınar Süt 9,02 7,77 -28,81
Plastikkart 5,61 -4,92 -39,48
Polisan Holding 1,62 -4,14 -46,53
Politeknik Metal 60,00 -1,64 -21,13
Prizma Press Matbaacılık 3,58 -3,24 -16,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,08 5,12
QNB Finans Fin. Kir. 138,60 5,32 7,36
QNB Finansbank 33,00 -4,35 -12,00
Ral Yatırım Holding 7,40 -6,33 8,82
Ray Sigorta 2,05 -5,53 -40,06
Reysaş GMYO 4,20 4,74 -8,50
Reysaş Lojistik 4,43 3,99 1,14
Rhea Girişim 1,05 -3,67 -11,76
Rodrigo Tekstil 1,16 -8,66 -35,91
Royal Halı 1,56 -2,50 13,87
RTA Laboratuvarları 4,81 9,82 107,33
Sabancı Holding 7,24 -3,85 -24,11
Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -3,90 -9,63
Salix Yatırım Holding 5,22 4,40 -27,60
Sanel Mühendislik 3,60 3,15 -11,11
Sanifoam Sünger 3,98 -6,13 -20,40
Sanko Pazarlama 3,72 -3,38 -51,94
Saray Matbaacılık 0,93 -5,10 -48,04
Sarkuysan 4,14 -1,43 -14,29
Sasa Polyester 4,96 -4,80 -35,83
Say Reklamcılık 1,84 -3,16 -17,86
Sekuro Plastik 2,91 8,18 -45,71
Selçuk Ecza Deposu 6,93 10,00 13,61
Selçuk Gıda 1,34 7,20 -22,09
Senkron Güvenlik 1,36 -5,56 -50,18
Serve Film Prodüksiyon 1,37 -8,05 -13,84
Servet GMYO 7,15 -2,05 -15,88
Seyitler Kimya 8,37 1,33 23,27
Silverline Endüstri 1,24 -5,34 -42,59
Sinpaş GMYO 0,85 -6,59 -26,72
Smartiks Yazılım 5,53 8,64 -43,63
Soda Sanayii 4,50 -4,05 -27,18
Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 -3,48 13,61
Söktaş 1,82 -2,67 -31,32
Sönmez Filament 3,20 -1,23 -34,43
Sönmez Pamuklu 3,09 -3,74 -37,20
Sumaş Suni Tahta 7,40 -5,73 -25,25
Şeker Fin. Kir. 4,14 -2,13 -13,39
Şekerbank 0,78 -6,02 -40,46
Şişe Cam 3,74 -3,86 -29,03
Şok Marketler 8,34 8,88 -22,49
T. Halk Bankası 4,82 -4,17 -18,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,92 -5,05 -47,43
T.S.K.B. 0,89 -4,30 -26,45
T.Tuborg 12,90 2,38 8,40
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,26 9,13 -16,38
TAV Havalimanları 14,18 -6,59 -51,41
Taze Kuru Gıda 5,25 -0,94 -27,49
Tek-Art Turizm 0,67 -5,63 -46,83
Tekfen Holding 11,63 -3,41 -39,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,01 2,04 -4,52
Temapol Polimer Plastik 2,77 -6,10 -46,93
TGS Dış Ticaret 2,34 -4,10 -49,89
Tofaş Oto. Fab. 16,54 -5,49 -38,42
Torunlar GMYO 1,67 -5,65 -39,27
Trabzon Liman 7,37 -4,04 -30,86
Trabzonspor Sportif 1,79 -9,60 -16,74
Trakya Cam 2,39 -6,64 -31,71
Trend GMYO 1,18 -4,07 -46,36
TSKB GMYO 1,09 -3,54 -18,66
Tuğçelik 2,35 -6,75 -40,51
Tukaş 8,80 0,00 -28,74
Turcas Petrol 1,63 -4,12 -38,95
Turkcell 13,30 3,10 -3,62
Tümosan Motor ve Traktör 3,72 -3,88 -41,97
Tüpraş 66,95 -2,62 -47,20
Türk Hava Yolları 7,78 -2,51 -46,20
Türk Prysmian Kablo 2,16 3,35 -16,92
Türk Telekom 6,15 1,32 -16,55
Türk Traktör 39,18 -3,02 -25,95
Türker Proje Gayrimenkul 27,28 -9,07 -35,05
Ufuk Yatırım 2,40 4,35 -6,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 -1,92 -51,89
Ulusoy Elektrik 26,90 -3,79 1,13
Ulusoy Un Sanayi 3,82 9,77 0,00
Umpaş Holding 0,34 -2,86 -45,16
Uşak Seramik 0,96 -4,95 -43,20
Utopya Turizm 2,53 -8,00 -48,58
Uzertaş Boya 1,76 10,00 -20,72
Ülker Bisküvi 19,96 4,72 -10,73
Ünye Çimento 3,61 0,28 -32,90
Vakıf Fin. Kir. 1,47 -9,26 -39,26
Vakıf GMYO 1,71 -7,57 -30,77
Vakıf Yat. Ort. 1,46 -8,18 -37,34
Vakıflar Bankası 4,39 -4,77 -20,33
Vakko Tekstil 3,12 5,05 -31,28
Vanet Gıda 0,90 -5,26 -37,06
Verusa Holding 12,70 -5,93 -31,57
Verusaturk Girisim 3,12 -1,27 -42,12
Vestel 9,18 -3,67 -27,26
Vestel Beyaz Eşya 13,56 -2,80 -37,22
Viking Kağıt 3,26 9,76 74,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 -4,47 -29,34
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 -5,85 -28,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,29 2,52 -15,63
Yataş 5,01 -1,76 -31,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,98 -2,97 -39,13
Yeni Gimat GMYO 12,09 5,13 -7,07
Yeşil GMYO 0,35 -7,89 -45,31
Yeşil Yapı 0,34 -5,56 -48,48
Yeşil Yatırım Holding 6,97 -5,17 -37,93
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.300,10 6,23 46,01
Yonga Mobilya 8,10 -10,00 -12,34
Yükselen Çelik 4,96 -3,50 -19,09
Yünsa 6,16 0,49 -38,95
Zorlu Enerji 0,96 -4,95 -41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 5 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 5 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Demet Şener Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Fransa
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 14:42:12. #1.14#
title