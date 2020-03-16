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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

16.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:20
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.999,90 -7,41 -3,91
İş Bankası (C) 5,11 -6,92 -20,28
İş Bankası (Kur.) 288.000,00 2,13 37,14
İş Fin.Kir. 2,22 -2,20 -41,58
İş Girişim 2,66 -6,67 -30,00
İş GMYO 1,27 -7,30 -27,84
İş Y. Men. Değ. 3,56 -9,18 -20,89
İş Yat. Ort. 2,25 -1,32 22,28
İşbir Holding 425,20 -9,99 -1,12
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 -5,00 -38,71
İttifak Holding 1,73 -8,47 -53,49
İz Hayvancılık Tarım 1,74 -5,43 -33,50
İzmir Demir Çelik 7,71 -9,61 -5,86
İzmir Fırça 1,53 -10,00 -15,00
Jantsa Jant Sanayi 46,04 -6,04 -21,03
Kafein Yazılım 8,01 -9,08 -28,10
Kapital Yat. Holding 2,70 -6,25 11,57
Kaplamin 4,20 -9,87 -24,32
Kardemir (A) 1,90 -6,86 -28,30
Kardemir (B) 1,89 -7,35 -28,41
Kardemir (D) 1,93 -6,31 -27,44
Karel Elektronik 10,66 -6,90 -26,63
Karsan Otomotiv 1,29 -7,19 -18,35
Karsu Tekstil 1,50 -9,64 -53,70
Kartonsan 289,20 -3,25 -25,83
Katmerciler Ekipman 2,12 -7,02 -44,79
Kent Gıda 142,10 -9,78 -19,17
Kerevitaş Gıda 2,66 -8,90 -18,40
Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -45,45
Kiler GMYO 1,86 -3,12 -50,92
Klimasan Klima 15,20 -9,58 -31,16
Koç Holding 14,25 -9,70 -29,87
Konfrut Gıda 5,43 -7,34 -30,56
Konya Çimento 176,00 -6,58 -35,13
Kordsa Teknik Tekstil 9,81 -7,89 -25,00
Koza Altın 54,90 -10,00 -25,86
Koza Madencilik 8,31 -9,97 -17,15
Körfez GMYO 1,37 -8,67 -42,68
Kristal Kola 1,11 -5,93 -26,49
Kron Telekomünikasyon 12,70 -8,37 -0,16
Kuştur Kuşadası Turizm 20,42 -9,96 -13,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 5,66 -32,12
Kütahya Porselen 5,48 -8,67 -17,22
Lider Faktoring 2,50 -7,41 -31,88
Link Bilgisayar 15,38 -7,63 -15,26
Logo Yazılım 51,05 -9,24 -16,04
Lokman Hekim Sağlık 5,82 -9,91 0,69
Lüks Kadife 5,91 -9,77 -31,60
Makina Takım 1,13 -8,13 -39,89
Mardin Çimento 4,94 -4,82 -16,55
Marka Yatırım Holding 0,77 -9,41 -34,75
Marmaris Altınyunus 63,20 -9,97 -10,99
Marshall 31,40 -8,08 -33,95
Martı GMYO 0,69 -4,17 -31,68
Martı Otel 0,54 -6,90 -40,66
Mavi Giyim 37,80 -10,00 -34,72
Mazhar Zorlu Holding 11,28 -9,98 -6,70
Mega Polietilen 1,58 -9,71 -28,18
Menderes Tekstil 1,04 -6,31 -20,61
Mensa 0,23 -8,00 -28,13
Merit Turizm 12,20 -9,90 -37,24
Merko Gıda 0,89 -9,18 -15,24
Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -23,08
Metemtur Otelcilik 1,24 -7,46 -30,34
Metro Holding 0,92 -8,91 -33,33
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -7,26 -41,33
Metro Yatırım Ortaklığı 4,20 -9,87 -48,28
Migros Ticaret 18,29 -8,46 -24,48
Milpa 1,86 -7,46 -15,07
Mistral GMYO 1,41 -8,44 -25,40
MLP Sağlık 12,07 -9,99 -24,56
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -3,41 -25,44
Mondi Tire Kutsan 3,90 -9,93 -5,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,06 -9,93 -5,19
Net Holding 1,36 -9,93 -47,69
Netaş Telekom. 8,08 -9,11 -38,13
Niğbaş Niğde Beton 6,50 0,15 4,84
Nuh Çimento 9,09 -1,94 -23,48
Nurol GMYO 2,35 -8,56 -34,17
Odaş Elektrik 1,26 -8,70 -12,85
Olmuksan-IP 3,10 -2,82 21,05
Orge Enerji Elektrik 3,44 -7,03 -30,65
Orma Orman Mahsulleri 3,74 -9,88 35,51
Osmanlı Menkul 4,74 -9,89 12,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -8,96 -27,38
Otokar 113,60 -9,48 -28,55
Oyak Yat. Ort. 3,83 -9,88 64,38
Oylum Sınai Yatırımlar 2,18 -9,17 -29,42
Özak GMYO 2,22 -9,76 -13,62
Özbal Çelik Boru 1,26 -9,35 -21,83
Özderici GMYO 1,01 -7,34 -35,67
Özerden Plastik 1,62 -8,47 -28,95
Panora GMYO 4,65 -7,00 -25,00
Papilon Savunma 6,65 -5,81 -14,19
Park Elek.Madencilik 2,39 -5,53 -21,64
Parsan 12,05 -8,02 -28,87
Pegasus 35,14 -9,99 -59,33
Peker GMYO 2,00 0,50 -36,10
Penguen Gıda 2,64 -8,33 27,54
Pera GMYO 0,62 -7,46 -34,04
Pergamon Dış Ticaret 6,52 -5,09 -18,70
Petkim 3,00 -4,46 -21,26
Petrokent Turizm 104,00 -9,17 -18,81
Pınar Et ve Un 7,80 -5,80 -14,94
Pınar Su 2,23 -9,35 -3,88
Pınar Süt 9,08 -8,38 -28,33
Plastikkart 6,57 -9,25 -29,13
Polisan Holding 1,72 -7,53 -43,23
Politeknik Metal 66,00 -1,20 -13,24
Prizma Press Matbaacılık 4,01 -2,91 -6,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,30 0,16 4,92
QNB Finans Fin. Kir. 121,50 -10,00 -5,89
QNB Finansbank 34,50 -8,15 -8,00
Ral Yatırım Holding 7,20 -10,00 5,88
Ray Sigorta 2,24 -8,94 -34,50
Reysaş GMYO 4,26 -9,17 -7,19
Reysaş Lojistik 4,58 -8,58 4,57
Rhea Girişim 1,26 -10,00 5,88
Rodrigo Tekstil 1,35 -9,40 -25,41
Royal Halı 1,56 -9,83 13,87
RTA Laboratuvarları 2,98 9,16 28,45
Sabancı Holding 7,93 -9,68 -16,88
Safkar Ege Soğutmacılık 2,27 -9,92 4,13
Salix Yatırım Holding 3,80 -3,06 -47,30
Sanel Mühendislik 3,50 -2,78 -13,58
Sanifoam Sünger 4,46 -3,25 -10,80
Sanko Pazarlama 4,42 -8,49 -42,89
Saray Matbaacılık 1,11 -8,26 -37,99
Sarkuysan 4,25 -6,39 -12,01
Sasa Polyester 5,85 -9,30 -24,32
Say Reklamcılık 2,01 -9,87 -10,27
Sekuro Plastik 2,80 -6,04 -47,76
Selçuk Ecza Deposu 6,71 -8,71 10,00
Selçuk Gıda 1,42 -2,74 -17,44
Senkron Güvenlik 1,66 -7,26 -39,19
Serve Film Prodüksiyon 1,37 -9,87 -13,84
Servet GMYO 9,04 -9,96 6,35
Seyitler Kimya 8,28 -9,90 21,94
Silverline Endüstri 1,36 -7,48 -37,04
Sinpaş GMYO 0,90 -6,25 -22,41
Smartiks Yazılım 4,91 -9,07 -49,95
Soda Sanayii 4,71 -5,80 -23,79
Sodaş Sodyum Sanayii 11,63 -9,84 19,04
Söktaş 1,92 -9,86 -27,55
Sönmez Filament 3,49 -9,82 -28,48
Sönmez Pamuklu 3,38 -9,87 -31,30
Sumaş Suni Tahta 7,21 -9,31 -27,17
Şeker Fin. Kir. 3,95 -4,36 -17,36
Şekerbank 0,90 -6,25 -31,30
Şişe Cam 3,76 -6,70 -28,65
Şok Marketler 7,18 -7,35 -33,27
T. Halk Bankası 5,02 -5,46 -15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,90 -8,19 -42,89
T.S.K.B. 0,90 -5,26 -25,62
T.Tuborg 13,07 -4,53 9,83
Taç Tarım Ürünleri 1,95 -3,47 -37,50
Tat Gıda 5,13 -10,00 -18,44
TAV Havalimanları 16,54 -3,22 -43,32
Taze Kuru Gıda 5,20 -4,59 -28,18
Tek-Art Turizm 0,78 -4,88 -38,10
Tekfen Holding 12,16 -5,74 -37,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,16 -9,95 22,86
Temapol Polimer Plastik 3,24 -10,00 -37,93
TGS Dış Ticaret 2,62 -9,66 -43,90
Tofaş Oto. Fab. 19,37 -9,91 -27,89
Torunlar GMYO 1,82 -8,54 -33,82
Trabzon Liman 8,08 -6,26 -24,20
Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07
Trakya Cam 2,57 -8,21 -26,57
Trend GMYO 1,34 -9,46 -39,09
TSKB GMYO 1,15 -1,71 -14,18
Tuğçelik 2,82 -9,90 -28,61
Tukaş 9,09 -9,91 -26,40
Turcas Petrol 1,76 -8,81 -34,08
Turkcell 12,16 -4,63 -11,88
Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -6,70 -39,16
Tüpraş 81,15 -4,53 -36,00
Türk Hava Yolları 8,44 -7,66 -41,63
Türk Prysmian Kablo 2,18 -5,63 -16,15
Türk Telekom 5,88 -6,67 -20,22
Türk Traktör 44,90 -7,42 -18,95
Türker Proje Gayrimenkul 36,40 -9,00 -13,33
Ufuk Yatırım 2,53 -9,96 -1,94
Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -7,58 -42,45
Ulusoy Elektrik 29,34 -5,66 10,30
Ulusoy Un Sanayi 2,92 -9,03 -23,56
Umpaş Holding 0,36 -7,69 -41,94
Uşak Seramik 1,07 -7,76 -36,69
Utopya Turizm 3,09 -9,91 -37,20
Uzertaş Boya 2,00 -9,91 -9,91
Ülker Bisküvi 18,89 -5,74 -15,52
Ünye Çimento 3,61 -5,50 -32,90
Vakıf Fin. Kir. 1,30 -7,80 -46,28
Vakıf GMYO 1,69 -7,65 -31,58
Vakıf Yat. Ort. 1,35 -10,00 -42,06
Vakıflar Bankası 4,61 -6,11 -16,33
Vakko Tekstil 3,52 -9,74 -22,47
Vanet Gıda 0,98 -8,41 -31,47
Verusa Holding 14,54 -7,92 -21,66
Verusaturk Girisim 3,14 -5,99 -41,74
Vestel 9,20 -7,07 -27,10
Vestel Beyaz Eşya 15,16 -7,62 -29,81
Viking Kağıt 3,74 4,76 100,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 -6,52 -28,93
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -5,43 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,26 3,13 -0,16
Yataş 5,28 -6,38 -28,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,18 -8,53 -26,71
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,08 -7,76
Yeşil GMYO 0,42 -4,55 -34,38
Yeşil Yapı 0,37 -7,50 -43,94
Yeşil Yatırım Holding 8,67 -8,83 -22,80
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.558,30 -10,00 20,83
Yonga Mobilya 9,48 -9,97 2,60
Yükselen Çelik 5,45 -9,17 -11,09
Yünsa 6,95 -9,39 -31,12
Zorlu Enerji 1,02 -6,42 -37,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Kaynak: AA

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