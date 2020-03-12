SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

12.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:18
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.474,90 -15,00 -5,65
İş Bankası (C) 5,27 -6,06 -17,78
İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38
İş Fin.Kir. 2,24 -8,57 -41,05
İş Girişim 2,76 -10,10 -27,37
İş GMYO 1,37 -7,43 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,83 -2,05 -14,89
İş Yat. Ort. 2,27 -9,20 23,37
İşbir Holding 482,40 -9,98 12,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -13,04 -35,48
İttifak Holding 1,99 -11,56 -46,51
İz Hayvancılık Tarım 1,89 -7,80 -27,77
İzmir Demir Çelik 8,00 -5,77 -2,32
İzmir Fırça 1,71 -9,52 -5,00
Jantsa Jant Sanayi 45,26 -7,37 -22,37
Kafein Yazılım 9,14 -12,95 -17,95
Kapital Yat. Holding 2,90 -3,33 19,83
Kaplamin 4,84 -14,94 -12,79
Kardemir (A) 1,98 -7,04 -25,28
Kardemir (B) 1,98 -7,04 -25,00
Kardemir (D) 2,05 -5,96 -22,93
Karel Elektronik 11,97 -8,97 -17,62
Karsan Otomotiv 1,42 -7,79 -10,13
Karsu Tekstil 1,61 -14,81 -50,31
Kartonsan 298,70 -4,11 -23,39
Katmerciler Ekipman 2,32 -10,77 -39,58
Kent Gıda 169,80 -7,57 -3,41
Kerevitaş Gıda 3,20 3,90 -1,84
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -8,11 -38,18
Kiler GMYO 2,03 -10,96 -46,44
Klimasan Klima 16,69 -3,41 -24,41
Koç Holding 15,36 -0,97 -24,41
Konfrut Gıda 7,04 5,07 -9,97
Konya Çimento 186,90 -6,50 -31,11
Kordsa Teknik Tekstil 10,32 -7,03 -21,10
Koza Altın 61,50 -4,80 -16,95
Koza Madencilik 9,17 -0,86 -8,57
Körfez GMYO 1,45 -13,69 -39,33
Kristal Kola 1,32 -4,35 -12,58
Kron Telekomünikasyon 13,47 -10,26 5,90
Kuştur Kuşadası Turizm 23,76 -10,00 0,25
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -9,09 -33,33
Kütahya Porselen 5,95 -7,18 -10,12
Lider Faktoring 2,57 -12,88 -29,97
Link Bilgisayar 17,00 -15,00 -6,34
Logo Yazılım 62,25 -8,46 2,38
Lokman Hekim Sağlık 8,18 16,03 41,52
Lüks Kadife 6,39 -13,65 -26,04
Makina Takım 1,29 -9,79 -31,38
Mardin Çimento 5,19 -0,57 -12,33
Marka Yatırım Holding 0,85 -12,37 -27,97
Marmaris Altınyunus 73,00 -5,32 2,82
Marshall 33,28 -11,02 -30,00
Martı GMYO 0,74 -12,94 -26,73
Martı Otel 0,59 -11,94 -35,16
Mavi Giyim 44,52 -7,79 -23,11
Mazhar Zorlu Holding 12,18 -9,98 0,74
Mega Polietilen 1,80 -10,00 -18,18
Menderes Tekstil 1,10 -12,70 -16,03
Mensa 0,26 -7,14 -18,75
Merit Turizm 14,50 -9,99 -25,41
Merko Gıda 1,19 12,26 13,33
Metal Gayrimenkul 0,76 -5,00 -16,48
Metemtur Otelcilik 1,26 -7,35 -29,21
Metro Holding 1,08 -11,48 -21,74
Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -11,72 -34,69
Metro Yatırım Ortaklığı 5,45 -9,02 -32,88
Migros Ticaret 23,40 1,83 -3,39
Milpa 1,98 -6,16 -9,59
Mistral GMYO 1,52 -1,30 -19,58
MLP Sağlık 16,67 -1,77 4,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -5,15 -19,30
Mondi Tire Kutsan 4,30 -15,69 3,86
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,95 -16,07 1,81
Net Holding 1,52 -7,32 -41,54
Netaş Telekom. 8,94 -15,34 -31,55
Niğbaş Niğde Beton 5,80 -3,17 -6,45
Nuh Çimento 9,33 -0,74 -21,46
Nurol GMYO 2,65 -8,93 -25,77
Odaş Elektrik 1,44 -10,56 -0,39
Olmuksan-IP 3,35 -4,56 30,81
Orge Enerji Elektrik 3,68 -6,36 -25,81
Orma Orman Mahsulleri 3,78 -10,00 36,96
Osmanlı Menkul 5,10 -8,93 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -14,38 -18,45
Otokar 121,00 -5,69 -23,90
Oyak Yat. Ort. 4,07 -14,85 74,68
Oylum Sınai Yatırımlar 2,70 5,06 -12,59
Özak GMYO 2,46 -2,77 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,32 -14,84 -18,11
Özderici GMYO 1,11 -13,28 -29,30
Özerden Plastik 1,96 -9,68 -14,04
Panora GMYO 4,83 -8,87 -22,10
Papilon Savunma 6,85 -11,27 -11,61
Park Elek.Madencilik 2,41 -9,40 -20,98
Parsan 12,82 -4,54 -24,32
Pegasus 37,30 -6,80 -56,83
Peker GMYO 2,00 -9,91 -36,10
Penguen Gıda 3,81 -1,30 84,06
Pera GMYO 0,66 -10,81 -29,79
Pergamon Dış Ticaret 6,86 -4,72 -14,46
Petkim 3,09 -5,79 -18,90
Petrokent Turizm 112,50 -14,19 -12,18
Pınar Et ve Un 9,40 1,62 2,51
Pınar Su 2,81 18,57 21,12
Pınar Süt 11,22 2,37 -11,44
Plastikkart 6,95 -9,86 -25,03
Polisan Holding 1,88 -11,74 -37,95
Politeknik Metal 64,00 -1,61 -15,87
Prizma Press Matbaacılık 4,27 -11,04 -0,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,40 -0,03 4,66
QNB Finans Fin. Kir. 142,00 -10,41 9,99
QNB Finansbank 34,50 -14,14 -8,00
Ral Yatırım Holding 8,10 -3,57 19,12
Ray Sigorta 2,51 -10,99 -26,61
Reysaş GMYO 4,48 -15,95 -2,40
Reysaş Lojistik 4,71 -17,22 7,53
Rhea Girişim 1,28 -14,67 7,56
Rodrigo Tekstil 1,53 -9,47 -15,47
Royal Halı 1,79 -5,79 30,66
RTA Laboratuvarları 2,76 20,00 18,97
Sabancı Holding 8,55 -4,89 -10,38
Safkar Ege Soğutmacılık 2,79 -9,71 27,98
Salix Yatırım Holding 3,60 -10,00 -50,07
Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 -11,11
Sanifoam Sünger 4,69 -7,86 -6,20
Sanko Pazarlama 5,00 -10,71 -35,40
Saray Matbaacılık 1,22 -13,48 -31,84
Sarkuysan 4,60 -5,15 -4,76
Sasa Polyester 6,46 -7,71 -16,43
Say Reklamcılık 2,07 -14,46 -7,59
Sekuro Plastik 2,93 -13,82 -45,34
Selçuk Ecza Deposu 8,83 19,65 44,75
Selçuk Gıda 1,49 0,00 -13,37
Senkron Güvenlik 1,72 -11,79 -37,00
Serve Film Prodüksiyon 1,58 -9,71 -0,63
Servet GMYO 9,79 -5,32 15,18
Seyitler Kimya 10,50 8,81 54,64
Silverline Endüstri 1,49 -10,24 -31,02
Sinpaş GMYO 0,89 -11,00 -23,28
Smartiks Yazılım 5,30 -16,27 -45,97
Soda Sanayii 4,82 -3,98 -22,01
Sodaş Sodyum Sanayii 13,80 -1,43 41,25
Söktaş 2,27 -13,69 -14,34
Sönmez Filament 3,82 -12,39 -21,72
Sönmez Pamuklu 3,85 -14,63 -21,75
Sumaş Suni Tahta 8,92 -3,57 -9,90
Şeker Fin. Kir. 3,93 -4,15 -17,78
Şekerbank 0,94 -6,00 -28,24
Şişe Cam 3,94 -6,86 -25,24
Şok Marketler 8,76 -2,23 -18,59
T. Halk Bankası 5,22 -5,26 -11,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,22 -13,03 -42,16
T.S.K.B. 0,95 -6,86 -21,49
T.Tuborg 13,51 -5,52 13,53
Taç Tarım Ürünleri 2,25 -6,25 -27,88
Tat Gıda 6,49 -0,31 3,18
TAV Havalimanları 17,03 -4,38 -41,64
Taze Kuru Gıda 5,55 -7,04 -23,34
Tek-Art Turizm 0,81 -12,90 -35,71
Tekfen Holding 12,09 -5,40 -37,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 -15,44 36,90
Temapol Polimer Plastik 3,74 -9,44 -28,35
TGS Dış Ticaret 2,92 -14,12 -37,47
Tofaş Oto. Fab. 21,94 -7,58 -18,32
Torunlar GMYO 2,01 -10,27 -26,91
Trabzon Liman 8,70 -7,25 -18,39
Trabzonspor Sportif 3,53 -17,91 64,19
Trakya Cam 2,89 -3,02 -17,43
Trend GMYO 1,47 -10,91 -33,18
TSKB GMYO 1,14 -13,64 -14,93
Tuğçelik 3,20 -14,89 -18,99
Tukaş 11,19 1,73 -9,39
Turcas Petrol 1,98 -13,16 -25,84
Turkcell 13,72 -0,29 -0,58
Tümosan Motor ve Traktör 4,26 -9,36 -33,54
Tüpraş 85,30 -4,69 -32,73
Türk Hava Yolları 8,95 -6,87 -38,11
Türk Prysmian Kablo 2,36 -11,94 -9,23
Türk Telekom 6,66 -3,48 -9,63
Türk Traktör 46,68 -6,45 -15,74
Türker Proje Gayrimenkul 38,60 -6,76 -8,10
Ufuk Yatırım 3,24 -3,57 25,58
Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -12,34 -36,32
Ulusoy Elektrik 29,20 -4,39 9,77
Ulusoy Un Sanayi 3,99 -1,97 4,45
Umpaş Holding 0,42 -8,70 -32,26
Uşak Seramik 1,19 -9,85 -29,59
Utopya Turizm 3,26 -11,89 -33,74
Uzertaş Boya 1,94 4,86 -12,61
Ülker Bisküvi 20,38 -3,14 -8,86
Ünye Çimento 3,85 -2,78 -28,44
Vakıf Fin. Kir. 1,43 -10,06 -40,91
Vakıf GMYO 1,85 -9,31 -25,10
Vakıf Yat. Ort. 1,52 -10,06 -34,76
Vakıflar Bankası 4,77 -6,84 -13,43
Vakko Tekstil 3,85 -12,10 -15,20
Vanet Gıda 1,15 -2,54 -19,58
Verusa Holding 15,25 -4,69 -17,83
Verusaturk Girisim 3,36 -4,00 -37,66
Vestel 9,89 -8,76 -21,63
Vestel Beyaz Eşya 17,09 -6,36 -20,88
Viking Kağıt 3,91 15,00 109,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 -12,08 -24,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -4,78 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,95 -9,57 -5,10
Yataş 5,88 -6,81 -19,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 -14,86 -21,74
Yeni Gimat GMYO 12,08 -3,28 -7,15
Yeşil GMYO 0,43 -12,24 -32,81
Yeşil Yapı 0,40 -13,04 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 9,82 -11,93 -12,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.392,80 -10,00 49,16
Yonga Mobilya 10,53 -10,00 13,96
Yükselen Çelik 6,11 -8,40 -0,33
Yünsa 7,82 -12,92 -22,50
Zorlu Enerji 1,09 -6,84 -33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ekonomi
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Ekonomi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Ekonomi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Ekonomi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Ekonomi
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Ekonomi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:54:34. #1.15#