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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.999,90 -5,41 15,97
İş Bankası (C) 5,54 -1,07 -13,57
İş Bankası (Kur.) 300.000,00 -21,05 42,86
İş Fin.Kir. 2,49 -3,86 -34,47
İş Girişim 3,22 -3,01 -15,26
İş GMYO 1,43 -2,72 -18,75
İş Y. Men. Değ. 3,96 -1,00 -12,00
İş Yat. Ort. 2,53 -5,95 37,50
İşbir Holding 518,00 -8,69 20,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 -3,92 -20,97
İttifak Holding 2,29 -0,43 -38,44
İz Hayvancılık Tarım 2,10 -4,11 -19,74
İzmir Demir Çelik 9,10 -1,19 11,11
İzmir Fırça 2,03 -2,87 12,78
Jantsa Jant Sanayi 48,02 -1,76 -17,63
Kafein Yazılım 10,94 1,11 -1,80
Kapital Yat. Holding 3,12 -4,29 28,93
Kaplamin 5,79 -3,34 4,32
Kardemir (A) 2,14 -4,46 -19,25
Kardemir (B) 2,14 -3,60 -18,94
Kardemir (D) 2,15 -4,44 -19,17
Karel Elektronik 13,06 -1,43 -10,12
Karsan Otomotiv 1,49 -1,32 -5,70
Karsu Tekstil 1,96 -6,22 -39,51
Kartonsan 317,20 -1,80 -18,65
Katmerciler Ekipman 2,65 -5,36 -30,99
Kent Gıda 188,40 4,67 7,17
Kerevitaş Gıda 3,17 9,31 -2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -4,88 -29,09
Kiler GMYO 2,31 -2,94 -39,05
Klimasan Klima 17,17 2,20 -22,24
Koç Holding 16,25 -2,34 -20,03
Konfrut Gıda 6,60 8,37 -15,60
Konya Çimento 204,20 -1,92 -24,73
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -0,80 -14,68
Koza Altın 63,25 -3,44 -14,58
Koza Madencilik 9,01 -2,07 -10,17
Körfez GMYO 1,74 -3,33 -27,20
Kristal Kola 1,40 2,94 -7,28
Kron Telekomünikasyon 14,75 -3,22 15,96
Kuştur Kuşadası Turizm 26,40 -0,38 11,39
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -4,69 -26,06
Kütahya Porselen 6,46 -5,56 -2,42
Lider Faktoring 3,13 -5,44 -14,71
Link Bilgisayar 20,24 -4,53 11,52
Logo Yazılım 66,80 -4,84 9,87
Lokman Hekim Sağlık 6,70 12,04 15,92
Lüks Kadife 7,61 -8,75 -11,92
Makina Takım 1,45 -3,97 -22,87
Mardin Çimento 5,21 -0,19 -11,99
Marka Yatırım Holding 1,01 -2,88 -14,41
Marmaris Altınyunus 73,75 -4,84 3,87
Marshall 39,80 -0,95 -16,28
Martı GMYO 0,89 -9,18 -11,88
Martı Otel 0,70 -7,89 -23,08
Mavi Giyim 48,06 -3,49 -16,99
Mazhar Zorlu Holding 14,00 -4,50 15,80
Mega Polietilen 2,06 -5,94 -6,36
Menderes Tekstil 1,29 -5,84 -1,53
Mensa 0,28 -9,68 -12,50
Merit Turizm 16,26 -9,16 -16,36
Merko Gıda 1,01 8,60 -3,81
Metal Gayrimenkul 0,82 -1,20 -9,89
Metemtur Otelcilik 1,40 -1,41 -21,35
Metro Holding 1,24 -0,80 -10,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 -4,40 -22,45
Metro Yatırım Ortaklığı 5,99 -1,80 -26,23
Migros Ticaret 22,64 11,20 -6,52
Milpa 2,11 0,00 -3,65
Mistral GMYO 1,54 -1,28 -18,52
MLP Sağlık 17,17 4,50 7,31
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 7,61 -13,16
Mondi Tire Kutsan 5,41 -0,37 30,68
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,49 -5,89 21,78
Net Holding 1,69 -1,17 -35,00
Netaş Telekom. 11,24 -5,55 -13,94
Niğbaş Niğde Beton 6,40 -0,16 3,23
Nuh Çimento 9,36 0,65 -21,21
Nurol GMYO 2,90 -1,36 -18,77
Odaş Elektrik 1,62 -5,81 12,06
Olmuksan-IP 3,62 -2,16 41,35
Orge Enerji Elektrik 3,95 -3,66 -20,36
Orma Orman Mahsulleri 4,65 5,92 68,48
Osmanlı Menkul 6,00 -2,91 42,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,65 -6,78 -1,79
Otokar 129,60 -4,00 -18,49
Oyak Yat. Ort. 4,78 -14,95 105,15
Oylum Sınai Yatırımlar 2,42 8,04 -21,65
Özak GMYO 2,39 -2,45 -7,00
Özbal Çelik Boru 1,68 -7,69 4,23
Özderici GMYO 1,33 -5,00 -15,29
Özerden Plastik 2,22 0,91 -2,63
Panora GMYO 5,43 -0,37 -12,42
Papilon Savunma 7,84 0,90 1,16
Park Elek.Madencilik 2,68 0,75 -12,13
Parsan 13,05 0,23 -22,96
Pegasus 41,12 -1,34 -52,41
Peker GMYO 2,34 -2,09 -25,24
Penguen Gıda 3,85 5,48 85,99
Pera GMYO 0,78 -6,02 -17,02
Pergamon Dış Ticaret 7,43 -2,24 -7,36
Petkim 3,31 -0,90 -13,12
Petrokent Turizm 143,90 -5,45 12,33
Pınar Et ve Un 9,37 6,48 2,18
Pınar Su 2,40 10,60 3,45
Pınar Süt 10,91 6,96 -13,89
Plastikkart 7,68 -4,00 -17,15
Polisan Holding 2,14 -3,60 -29,37
Politeknik Metal 68,00 -2,86 -10,61
Prizma Press Matbaacılık 4,57 1,78 6,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,05 4,69
QNB Finans Fin. Kir. 157,10 0,32 21,69
QNB Finansbank 41,70 -3,25 11,20
Ral Yatırım Holding 8,98 2,63 32,06
Ray Sigorta 2,92 -0,34 -14,62
Reysaş GMYO 5,48 -7,74 19,39
Reysaş Lojistik 5,87 -7,41 34,02
Rhea Girişim 1,53 -5,56 28,57
Rodrigo Tekstil 1,70 -0,58 -6,08
Royal Halı 1,93 -1,03 40,88
RTA Laboratuvarları 2,29 19,27 -1,29
Sabancı Holding 8,98 -0,44 -5,87
Safkar Ege Soğutmacılık 3,09 -9,91 41,74
Salix Yatırım Holding 4,00 -9,09 -44,52
Sanel Mühendislik 3,80 1,33 -6,17
Sanifoam Sünger 5,14 -1,53 2,80
Sanko Pazarlama 5,72 -3,05 -26,10
Saray Matbaacılık 1,43 -7,74 -20,11
Sarkuysan 4,91 -2,77 1,66
Sasa Polyester 6,91 -2,68 -10,61
Say Reklamcılık 2,47 -6,79 10,27
Sekuro Plastik 3,52 -4,86 -34,33
Selçuk Ecza Deposu 7,19 16,91 17,87
Selçuk Gıda 1,48 2,78 -13,95
Senkron Güvenlik 1,99 -4,78 -27,11
Serve Film Prodüksiyon 1,77 0,00 11,32
Servet GMYO 10,07 -5,89 18,47
Seyitler Kimya 9,54 0,53 40,50
Silverline Endüstri 1,76 -1,68 -18,52
Sinpaş GMYO 1,03 -5,50 -11,21
Smartiks Yazılım 6,65 -4,86 -32,21
Soda Sanayii 5,10 -2,86 -17,48
Sodaş Sodyum Sanayii 14,10 -0,63 44,32
Söktaş 2,74 -3,86 3,40
Sönmez Filament 4,58 -6,72 -6,15
Sönmez Pamuklu 4,75 -5,19 -3,46
Sumaş Suni Tahta 9,49 -1,04 -4,14
Şeker Fin. Kir. 4,12 -2,60 -13,81
Şekerbank 1,00 -0,99 -23,66
Şişe Cam 4,25 -2,07 -19,35
Şok Marketler 8,85 9,67 -17,75
T. Halk Bankası 5,50 -1,43 -6,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,66 -0,87 -31,97
T.S.K.B. 1,00 0,00 -17,36
T.Tuborg 14,30 -0,69 20,17
Taç Tarım Ürünleri 2,45 -2,78 -21,47
Tat Gıda 6,40 6,31 1,75
TAV Havalimanları 17,60 -1,68 -39,68
Taze Kuru Gıda 6,14 -2,54 -15,19
Tek-Art Turizm 0,98 -5,77 -22,22
Tekfen Holding 13,06 -3,19 -32,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -0,87 63,10
Temapol Polimer Plastik 4,25 1,92 -18,58
TGS Dış Ticaret 3,56 -8,95 -23,77
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -4,50 -14,74
Torunlar GMYO 2,24 -3,45 -18,55
Trabzon Liman 9,61 -1,94 -9,85
Trabzonspor Sportif 4,19 -12,16 94,88
Trakya Cam 2,99 1,36 -14,57
Trend GMYO 1,76 4,76 -20,00
TSKB GMYO 1,43 0,00 6,72
Tuğçelik 3,93 -6,87 -0,51
Tukaş 12,62 9,74 2,19
Turcas Petrol 2,25 -7,41 -15,73
Turkcell 13,96 4,41 1,16
Tümosan Motor ve Traktör 4,85 -2,81 -24,34
Tüpraş 90,10 -2,33 -28,94
Türk Hava Yolları 9,86 -1,10 -31,81
Türk Prysmian Kablo 2,73 -2,85 5,00
Türk Telekom 6,92 -0,57 -6,11
Türk Traktör 50,05 -2,44 -9,66
Türker Proje Gayrimenkul 41,60 -2,80 -0,95
Ufuk Yatırım 3,41 -5,54 32,17
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -3,45 -20,75
Ulusoy Elektrik 30,38 -2,63 14,21
Ulusoy Un Sanayi 3,99 12,39 4,45
Umpaş Holding 0,46 -9,80 -25,81
Uşak Seramik 1,37 -2,14 -18,93
Utopya Turizm 3,80 -3,80 -22,76
Uzertaş Boya 1,89 -3,08 -14,86
Ülker Bisküvi 21,48 5,50 -3,94
Ünye Çimento 4,04 -0,25 -24,91
Vakıf Fin. Kir. 1,67 -2,91 -30,99
Vakıf GMYO 2,08 -3,70 -15,79
Vakıf Yat. Ort. 1,77 -5,35 -24,03
Vakıflar Bankası 5,04 -0,79 -8,53
Vakko Tekstil 4,49 -4,67 -1,10
Vanet Gıda 1,19 0,85 -16,78
Verusa Holding 16,10 -4,34 -13,25
Verusaturk Girisim 3,58 -3,24 -33,58
Vestel 11,11 -1,68 -11,97
Vestel Beyaz Eşya 18,50 -4,10 -14,35
Viking Kağıt 3,24 9,46 73,26
Yapı Kredi Koray GMYO 2,12 -5,36 -12,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 0,88 -8,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,84 5,72 9,09
Yataş 6,47 -4,85 -11,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,54 -2,53 -4,35
Yeni Gimat GMYO 12,58 -0,08 -3,31
Yeşil GMYO 0,51 -5,56 -20,31
Yeşil Yapı 0,51 -3,77 -22,73
Yeşil Yatırım Holding 11,39 -5,95 1,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.905,90 0,00 66,58
Yonga Mobilya 12,00 9,09 29,87
Yükselen Çelik 6,65 -5,27 8,48
Yünsa 8,97 -3,34 -11,10
Zorlu Enerji 1,19 -2,46 -26,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA

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