28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 42.999,90 -6,32 42,48 İş Bankası (C) 5,86 -4,09 -8,58 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,14 -5,99 -17,37 İş Girişim 3,85 -7,00 1,32 İş GMYO 1,61 -5,85 -8,52 İş Y. Men. Değ. 4,76 -4,61 5,78 İş Yat. Ort. 2,50 -1,96 35,87 İşbir Holding 550,00 -5,97 27,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -7,94 -6,45 İttifak Holding 2,40 -9,09 -35,48 İz Hayvancılık Tarım 2,45 -5,04 -6,36 İzmir Demir Çelik 10,00 -1,96 22,10 İzmir Fırça 1,94 -8,49 7,78 Jantsa Jant Sanayi 55,50 -6,33 -4,80 Kafein Yazılım 12,88 -6,12 15,62 Kapital Yat. Holding 3,25 -1,22 34,30 Kaplamin 6,09 -1,77 9,73 Kardemir (A) 2,57 -3,75 -3,02 Kardemir (B) 2,56 -4,12 -3,03 Kardemir (D) 2,64 -3,30 -0,75 Karel Elektronik 13,32 -5,13 -8,33 Karsan Otomotiv 1,66 -4,05 5,06 Karsu Tekstil 2,50 -8,09 -22,84 Karsusan Su Ürünleri San. 10,00 -4,76 6,50 Kartonsan 375,00 -5,85 -3,82 Katmerciler Ekipman 3,39 -6,61 -11,72 Kent Gıda 225,00 -1,36 27,99 Kerevitaş Gıda 3,37 -5,07 3,37 Kervansaray Yat. Holding 0,42 -2,33 -23,64 Kiler GMYO 2,97 -7,48 -21,64 Klimasan Klima 18,69 -6,55 -15,35 Koç Holding 17,69 -3,44 -12,94 Konfrut Gıda 7,58 -1,04 -3,07 Konya Çimento 235,00 -6,75 -13,38 Kordsa Teknik Tekstil 13,99 -1,41 6,96 Koza Altın 76,90 -3,57 3,85 Koza Madencilik 11,94 -0,33 19,04 Körfez GMYO 2,23 -7,08 -6,69 Kristal Kola 1,61 -6,94 6,62 Kron Telekomünikasyon 21,26 -6,67 67,14 Kuştur Kuşadası Turizm 22,30 -8,98 -5,91 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -7,10 -4,85 Kütahya Porselen 8,16 -6,74 23,26 Lider Faktoring 3,59 -7,95 -2,18 Link Bilgisayar 22,60 -6,53 24,52 Logo Yazılım 75,20 -4,39 23,68 Lokman Hekim Sağlık 6,40 -7,38 10,73 Lüks Kadife 9,44 -6,07 9,26 Makina Takım 1,77 -5,35 -5,85 Mardin Çimento 5,16 -1,53 -12,84 Marka Yatırım Holding 1,23 -8,21 4,24 Marmaris Altınyunus 77,15 -8,15 8,66 Marshall 52,80 -1,31 11,06 Martı GMYO 1,07 -8,55 5,94 Martı Otel 0,90 -6,25 -1,10 Mavi Giyim 51,30 -5,26 -11,40 Mazhar Zorlu Holding 12,95 -5,13 7,11 Mega Polietilen 2,54 -3,42 15,45 Menderes Tekstil 1,80 -5,26 37,40 Mensa 0,37 8,82 15,62 Merit Turizm 18,01 -7,74 -7,36 Merko Gıda 1,16 -6,45 10,48 Metal Gayrimenkul 0,85 -3,41 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,56 -8,24 -12,36 Metro Holding 1,18 -6,35 -14,49 Metro Petrol ve Tesisleri 1,88 -7,39 -4,08 Metro Yatırım Ortaklığı 5,80 -0,85 -28,57 Migros Ticaret 21,82 -3,62 -9,91 Milpa 2,64 -5,71 20,55 Mistral GMYO 1,64 -8,38 -13,23 MLP Sağlık 14,98 -9,10 -6,37 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -9,57 -25,44 Mondi Tire Kutsan 5,97 -6,13 44,20 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,07 0,91 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,82 -6,09 32,23 Net Holding 1,99 -7,44 -23,46 Netaş Telekom. 13,00 -5,45 -0,46 Niğbaş Niğde Beton 7,00 7,69 12,90 Nuh Çimento 9,40 -5,24 -20,88 Nurol GMYO 3,37 -8,42 -5,60 Odaş Elektrik 1,96 -3,92 35,57 Olmuksan-IP 4,68 1,08 82,74 Orge Enerji Elektrik 4,71 -6,92 -5,04 Orma Orman Mahsulleri 4,30 -4,44 55,80 Osmanlı Menkul 7,06 -0,28 68,10 Ostim Endüstriyel Yat 2,03 -6,88 20,83 Otokar 146,30 -4,32 -7,99 Oyak Yat. Ort. 3,76 11,24 61,37 Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 9,15 0,36 Özak GMYO 2,89 -6,17 12,45 Özbal Çelik Boru 1,65 -9,07 2,37 Özderici GMYO 1,60 -5,33 1,91 Özerden Plastik 2,34 -3,70 2,63 Panora GMYO 5,71 -2,23 -7,90 Papilon Savunma 9,19 -6,70 18,58 Park Elek.Madencilik 2,84 -7,19 -6,89 Parsan 13,90 -3,27 -17,95 Pegasus 55,50 -4,15 -35,76 Peker GMYO 2,80 -5,08 -10,54 Penguen Gıda 4,27 -7,17 106,28 Pera GMYO 0,94 -6,00 0,00 Pergamon Dış Ticaret 7,54 -5,28 -5,99 Petkim 3,61 -3,48 -5,25 Petrokent Turizm 177,30 -9,63 38,41 Pınar Et ve Un 9,62 2,12 4,91 Pınar Su 2,53 -7,33 9,05 Pınar Süt 11,79 -5,53 -6,95 Plastikkart 8,67 -5,45 -6,47 Polisan Holding 2,54 -5,93 -16,17 Politeknik Metal 67,65 -3,43 -12,14 Prizma Press Matbaacılık 5,55 -0,89 29,07 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 0,06 4,96 QNB Finans Fin. Kir. 137,40 -2,55 6,43 QNB Finansbank 39,98 -2,49 6,61 Ral Yatırım Holding 8,20 3,80 20,59 Ray Sigorta 3,24 -7,69 -5,26 Reysaş GMYO 7,74 -3,25 68,63 Reysaş Lojistik 8,08 -0,25 84,47 Rhea Girişim 1,85 -6,57 55,46 Rodrigo Tekstil 1,84 -3,16 1,66 Royal Halı 1,97 -3,90 43,80 RTA Laboratuvarları 2,05 -6,82 -11,64 Sabancı Holding 8,60 -4,23 -9,85 Safkar Ege Soğutmacılık 3,31 -5,16 51,83 Salix Yatırım Holding 4,72 -7,45 -34,54 Sanel Mühendislik 3,70 2,78 -8,64 Sanifoam Sünger 5,69 -8,23 13,80 Sanko Pazarlama 6,24 -5,45 -19,38 Saray Matbaacılık 2,42 -6,56 35,20 Sarkuysan 4,95 -6,95 2,48 Sasa Polyester 8,61 -4,76 11,38 Say Reklamcılık 3,13 -4,28 39,73 Sekuro Plastik 4,76 -9,16 -11,19 Selçuk Ecza Deposu 6,55 -3,11 7,38 Selçuk Gıda 1,47 -6,96 -14,53 Senkron Güvenlik 2,38 -7,75 -12,82 Serve Film Prodüksiyon 1,42 -5,33 -10,69 Servet GMYO 10,72 -3,86 26,12 Seyitler Kimya 8,91 0,22 31,22 Silverline Endüstri 2,19 -7,59 1,39 Sinpaş GMYO 1,13 -9,60 -2,59 Smartiks Yazılım 7,98 -6,34 -18,65 Soda Sanayii 5,75 -4,17 -6,96 Sodaş Sodyum Sanayii 14,20 -1,39 45,34 Söktaş 2,88 -7,10 8,68 Sönmez Filament 5,20 -6,14 6,56 Sönmez Pamuklu 5,14 -7,55 4,47 Sumaş Suni Tahta 8,70 -5,02 -12,12 Şeker Fin. Kir. 4,63 -6,46 -3,14 Şekerbank 1,10 -6,78 -16,03 Şişe Cam 4,87 -3,94 -7,59 Şok Marketler 7,98 -4,89 -25,84 T. Halk Bankası 5,93 -5,12 0,34 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,52 -4,90 -16,24 T.S.K.B. 1,11 -5,93 -8,26 T.Tuborg 14,70 -4,05 23,53 Taç Tarım Ürünleri 2,50 -5,30 -19,87 Tat Gıda 6,19 -5,93 -1,59 TAV Havalimanları 20,64 -6,69 -29,27 Taze Kuru Gıda 6,49 -3,99 -10,36 Tek-Art Turizm 1,31 -7,09 3,97 Tekfen Holding 15,08 -4,13 -21,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,06 -6,05 44,29 Temapol Polimer Plastik 5,19 -7,32 -0,57 TGS Dış Ticaret 5,27 -7,87 12,85 Tofaş Oto. Fab. 25,74 -1,91 -4,17 Torunlar GMYO 2,56 -6,57 -6,91 Trabzon Liman 10,63 -5,51 -0,28 Trabzonspor Sportif 5,08 -5,40 136,28 Trakya Cam 3,33 -4,86 -4,86 Trend GMYO 2,05 -8,89 -6,82 TSKB GMYO 1,72 -5,49 28,36 Tuğçelik 4,69 -4,29 18,73 Tukaş 10,89 -0,09 -11,82 Turcas Petrol 3,47 -2,53 29,96 Turkcell 13,25 -5,89 -3,99 Tümosan Motor ve Traktör 6,09 -6,31 -4,99 Tüpraş 101,50 -1,36 -19,95 Türk Hava Yolları 11,52 -5,19 -20,33 Türk Prysmian Kablo 3,53 -6,86 35,77 Türk Telekom 7,63 -4,86 3,53 Türk Traktör 59,10 -2,80 6,68 Türker Proje Gayrimenkul 43,00 -3,07 2,38 Ufuk Yatırım 3,70 -9,98 43,41 Ulaşlar Turizm Yat. 1,97 -9,22 -7,08 Ulusoy Elektrik 29,98 -5,72 12,71 Ulusoy Un Sanayi 3,37 -5,07 -11,78 Umpaş Holding 0,49 -7,55 -20,97 Uşak Seramik 1,64 -6,82 -2,96 Utopya Turizm 4,89 -4,86 -0,61 Uzertaş Boya 2,06 -0,96 -7,21 Ülker Bisküvi 20,58 -6,88 -7,96 Ünye Çimento 4,23 -6,62 -21,38 Vakıf Fin. Kir. 1,89 -8,25 -21,90 Vakıf GMYO 2,38 -9,51 -3,64 Vakıf Yat. Ort. 2,06 -5,50 -11,59 Vakıflar Bankası 5,35 -5,31 -2,90 Vakko Tekstil 5,36 -6,62 18,06 Vanet Gıda 1,26 -5,97 -11,89 Verusa Holding 20,44 -6,84 10,13 Verusaturk Girisim 4,09 -6,41 -24,12 Vestel 14,10 -3,82 11,73 Vestel Beyaz Eşya 20,34 -3,05 -5,83 Viking Kağıt 2,61 -6,12 39,57 Yapı Kredi Koray GMYO 2,51 -7,38 3,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -5,31 -6,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,01 -6,28 11,80 Yataş 7,48 -3,73 1,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,93 -3,98 19,88 Yeni Gimat GMYO 12,70 -1,55 -2,38 Yeşil GMYO 0,65 -4,41 1,56 Yeşil Yapı 0,64 -5,88 -3,03 Yeşil Yatırım Holding 11,39 -10,17 1,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.221,00 -10,00 43,33 Yonga Mobilya 9,08 -9,92 -1,73 Yükselen Çelik 8,20 -6,92 33,77 Yünsa 11,49 -5,90 13,88 Zorlu Enerji 1,33 -6,34 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA