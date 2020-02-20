20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 48.749,80 -0,51 61,53 İş Bankası (C) 6,64 -2,92 3,59 İş Bankası (Kur.) 505.000,00 140,48 İş Fin.Kir. 3,81 -5,22 0,26 İş Girişim 4,45 -5,92 17,11 İş GMYO 1,93 -1,03 9,66 İş Y. Men. Değ. 5,12 -1,35 13,78 İş Yat. Ort. 2,55 -0,39 38,59 İşbir Holding 543,00 0,18 26,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 -2,86 9,68 İttifak Holding 3,09 -4,33 -16,94 İz Hayvancılık Tarım 2,72 -3,89 3,96 İzmir Demir Çelik 10,99 0,37 34,19 İzmir Fırça 2,13 -3,18 18,33 Jantsa Jant Sanayi 64,55 -3,44 10,72 Kafein Yazılım 13,65 -4,21 22,53 Kapital Yat. Holding 3,30 -2,65 36,36 Kaplamin 6,11 -3,02 10,09 Kardemir (A) 2,72 -2,51 2,64 Kardemir (B) 2,72 -1,81 3,03 Kardemir (D) 2,75 -2,14 3,38 Karel Elektronik 15,00 -5,06 3,23 Karsan Otomotiv 1,84 -1,60 16,46 Karsu Tekstil 3,01 -8,51 -7,10 Karsusan Su Ürünleri San. 10,29 -0,10 9,58 Kartonsan 434,60 -2,75 11,46 Katmerciler Ekipman 3,96 -3,18 3,13 Kent Gıda 226,30 -1,61 28,73 Kerevitaş Gıda 3,68 -1,87 12,88 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -2,13 -16,36 Kiler GMYO 3,82 -3,54 0,79 Klimasan Klima 20,68 -2,18 -6,34 Koç Holding 20,12 0,80 -0,98 Konfrut Gıda 8,10 -4,82 3,58 Konya Çimento 252,80 -2,21 -6,82 Kordsa Teknik Tekstil 14,83 -0,34 13,38 Koza Altın 80,45 -1,89 8,64 Koza Madencilik 11,56 -1,37 15,25 Körfez GMYO 2,65 -8,62 10,88 Kristal Kola 1,94 -5,37 28,48 Kron Telekomünikasyon 19,32 -2,08 51,89 Kuştur Kuşadası Turizm 25,70 -1,31 8,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 -4,69 10,91 Kütahya Porselen 9,70 -5,46 46,53 Lider Faktoring 4,34 -4,41 18,26 Link Bilgisayar 28,90 -3,02 59,23 Logo Yazılım 69,80 2,80 14,80 Lokman Hekim Sağlık 6,94 -7,47 20,07 Lüks Kadife 10,55 -4,52 22,11 Makina Takım 2,08 -3,26 10,64 Mardin Çimento 5,23 -1,32 -11,66 Marka Yatırım Holding 1,52 -4,40 28,81 Marmaris Altınyunus 85,55 -2,00 20,49 Marshall 53,55 -0,37 12,64 Martı GMYO 1,31 -7,75 29,70 Martı Otel 1,08 -4,42 18,68 Mavi Giyim 60,70 -0,16 4,84 Mazhar Zorlu Holding 13,62 -7,97 12,66 Mega Polietilen 2,51 -1,18 14,09 Menderes Tekstil 1,88 -1,05 43,51 Mensa 0,33 -5,71 3,13 Merit Turizm 21,02 -4,45 8,13 Merko Gıda 1,35 -4,93 28,57 Metal Gayrimenkul 0,92 -1,08 1,10 Metemtur Otelcilik 1,84 -4,66 3,37 Metro Holding 1,38 -2,82 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -5,00 16,33 Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 0,00 -26,11 Migros Ticaret 24,62 0,90 1,65 Milpa 3,56 19,87 62,56 Mistral GMYO 1,94 -6,28 2,65 MLP Sağlık 16,75 -1,18 4,69 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 -2,06 -16,67 Mondi Tire Kutsan 6,95 -6,46 67,87 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,62 6,95 62,11 Net Holding 2,44 -4,31 -6,15 Netaş Telekom. 14,79 -5,19 13,25 Niğbaş Niğde Beton 5,79 -1,86 -6,61 Nuh Çimento 10,79 -2,71 -9,18 Nurol GMYO 4,10 -2,38 14,85 Odaş Elektrik 2,14 -4,04 48,02 Olmuksan-IP 3,99 -3,86 55,80 Orge Enerji Elektrik 5,48 -4,70 10,48 Orma Orman Mahsulleri 4,50 -8,54 63,04 Osmanlı Menkul 7,40 -7,50 76,19 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 -5,45 44,64 Otokar 165,50 0,30 4,09 Oyak Yat. Ort. 2,30 -4,17 -1,29 Oylum Sınai Yatırımlar 4,59 -6,52 -9,82 Özak GMYO 3,23 -1,22 25,68 Özbal Çelik Boru 2,02 -6,05 20,96 Özderici GMYO 1,83 -3,68 16,56 Özerden Plastik 2,46 -1,20 7,89 Panora GMYO 6,02 -2,43 -2,90 Papilon Savunma 10,11 -3,90 30,45 Park Elek.Madencilik 3,27 -3,25 7,21 Parsan 16,09 -2,25 -5,02 Pegasus 69,05 -1,57 -20,08 Peker GMYO 3,23 -2,12 3,19 Penguen Gıda 4,25 1,19 105,31 Pera GMYO 1,11 -4,31 18,09 Pergamon Dış Ticaret 8,70 -4,61 8,48 Petkim 4,04 -0,49 6,04 Petrokent Turizm 197,70 -1,69 54,33 Pınar Et ve Un 9,81 -3,82 6,98 Pınar Su 2,78 -5,12 19,83 Pınar Süt 13,08 -3,11 3,24 Plastikkart 9,73 -1,72 4,96 Polisan Holding 3,04 -2,88 0,33 Politeknik Metal 75,00 -0,53 -2,60 Prizma Press Matbaacılık 5,71 0,53 32,79 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 0,08 4,69 QNB Finans Fin. Kir. 132,40 0,30 2,56 QNB Finansbank 42,50 -3,41 13,33 Ral Yatırım Holding 8,52 1,43 25,29 Ray Sigorta 3,81 -7,07 11,40 Reysaş GMYO 8,82 -4,75 92,16 Reysaş Lojistik 8,61 -5,18 96,58 Rhea Girişim 1,83 -7,11 53,78 Rodrigo Tekstil 1,86 -4,12 2,76 Royal Halı 2,10 0,00 53,28 RTA Laboratuvarları 2,34 -2,50 0,86 Sabancı Holding 9,74 -0,61 2,10 Safkar Ege Soğutmacılık 3,31 -4,61 51,83 Salix Yatırım Holding 5,85 -4,10 -18,86 Sanel Mühendislik 3,97 4,20 -1,98 Sanifoam Sünger 6,21 -4,90 24,20 Sanko Pazarlama 6,89 -5,49 -10,98 Saray Matbaacılık 2,66 -6,67 48,60 Sarkuysan 5,55 -2,29 14,91 Sasa Polyester 10,02 -1,76 29,62 Say Reklamcılık 3,40 -8,85 51,79 Sekuro Plastik 5,32 -4,32 -0,75 Selçuk Ecza Deposu 6,77 -5,71 10,98 Selçuk Gıda 1,70 -0,58 -1,16 Senkron Güvenlik 2,93 -3,30 7,33 Serve Film Prodüksiyon 1,39 -2,80 -12,58 Servet GMYO 11,96 -6,12 40,71 Seyitler Kimya 7,55 0,67 11,19 Silverline Endüstri 2,58 -7,86 19,44 Sinpaş GMYO 1,25 4,17 7,76 Smartiks Yazılım 8,93 -5,60 -8,97 Soda Sanayii 6,32 0,00 2,27 Sodaş Sodyum Sanayii 13,70 0,74 40,23 Söktaş 3,27 -2,68 23,40 Sönmez Filament 6,23 -9,05 27,66 Sönmez Pamuklu 7,10 -8,51 44,31 Sumaş Suni Tahta 9,95 -0,50 0,51 Şeker Fin. Kir. 4,42 -4,33 -7,53 Şekerbank 1,31 -2,96 0,00 Şişe Cam 5,34 -0,37 1,33 Şok Marketler 9,28 -1,80 -13,75 T. Halk Bankası 7,02 -1,54 18,78 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,12 -3,88 -10,28 T.S.K.B. 1,30 -2,26 7,44 T.Tuborg 15,84 0,06 33,11 Taç Tarım Ürünleri 2,78 -1,42 -10,90 Tat Gıda 7,03 -2,63 11,76 TAV Havalimanları 25,68 -1,61 -11,99 Taze Kuru Gıda 6,80 -0,15 -6,08 Tek-Art Turizm 1,53 -3,77 21,43 Tekfen Holding 18,12 -2,21 -6,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 -7,16 85,24 Temapol Polimer Plastik 6,14 -6,26 17,62 TGS Dış Ticaret 5,91 -3,59 26,55 Tofaş Oto. Fab. 27,66 -0,14 2,98 Torunlar GMYO 2,89 -3,02 5,09 Trabzon Liman 11,70 -4,02 9,76 Trabzonspor Sportif 6,68 -14,14 210,70 Trakya Cam 3,69 -0,81 5,43 Trend GMYO 2,47 -6,44 12,27 TSKB GMYO 2,09 -7,11 55,97 Tuğçelik 5,22 -2,06 32,15 Tukaş 11,36 -5,73 -8,02 Turcas Petrol 3,42 -4,74 28,09 Turkcell 14,83 0,47 7,46 Tümosan Motor ve Traktör 6,88 -2,41 7,33 Tüpraş 112,20 0,99 -11,51 Türk Hava Yolları 14,70 -1,34 1,66 Türk Prysmian Kablo 4,38 -3,74 68,46 Türk Telekom 8,51 -0,58 15,47 Türk Traktör 60,85 -0,25 9,84 Türker Proje Gayrimenkul 46,44 -1,82 10,57 Ufuk Yatırım 4,55 -0,44 76,36 Ulaşlar Turizm Yat. 2,44 -2,79 15,09 Ulusoy Elektrik 33,62 -1,81 26,39 Ulusoy Un Sanayi 3,87 -4,21 1,31 Umpaş Holding 0,55 -1,79 -11,29 Uşak Seramik 1,93 -4,46 14,20 Utopya Turizm 5,91 -4,37 20,12 Uzertaş Boya 2,06 3,00 -7,21 Ülker Bisküvi 22,82 -0,78 2,06 Ünye Çimento 4,94 -3,33 -8,18 Vakıf Fin. Kir. 2,22 -3,90 -8,26 Vakıf GMYO 2,74 -4,20 10,93 Vakıf Yat. Ort. 2,27 0,00 -2,58 Vakıflar Bankası 6,22 -1,43 12,89 Vakko Tekstil 6,00 -0,99 32,16 Vanet Gıda 1,39 -2,11 -2,80 Verusa Holding 21,16 -0,66 14,01 Verusaturk Girisim 5,51 -16,52 2,23 Vestel 16,87 0,72 33,68 Vestel Beyaz Eşya 22,76 -2,57 5,37 Viking Kağıt 3,02 -8,21 61,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,88 -5,88 19,01 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 -2,56 7,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,65 -5,56 22,01 Yataş 8,37 -2,79 14,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,07 -6,33 28,57 Yeni Gimat GMYO 12,79 -3,54 -1,69 Yeşil GMYO 0,73 -2,67 14,06 Yeşil Yapı 0,72 -2,70 9,09 Yeşil Yatırım Holding 15,42 2,80 37,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.700,00 4,47 59,59 Yonga Mobilya 9,22 6,34 -0,22 Yükselen Çelik 10,10 5,98 64,76 Yünsa 12,48 -4,88 23,69 Zorlu Enerji 1,55 -3,73 -4,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA