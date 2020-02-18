18.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:24

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 50.759,90 -1,96 68,19 İş Bankası (C) 6,83 -1,01 6,55 İş Bankası (Kur.) 480.001,80 5,26 128,57 İş Fin.Kir. 4,14 -1,66 8,95 İş Girişim 5,02 -1,95 32,11 İş GMYO 2,02 1,51 14,77 İş Y. Men. Değ. 5,22 0,97 16,00 İş Yat. Ort. 2,48 -1,20 34,78 İşbir Holding 551,10 -8,13 28,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52 İttifak Holding 3,36 4,02 -9,68 İz Hayvancılık Tarım 2,92 -1,68 11,60 İzmir Demir Çelik 10,98 0,27 34,07 İzmir Fırça 2,20 -3,93 22,22 Jantsa Jant Sanayi 68,90 -0,51 18,18 Kafein Yazılım 15,03 -1,96 34,92 Kapital Yat. Holding 3,50 -3,31 44,63 Kaplamin 6,35 1,60 14,41 Kardemir (A) 2,89 -0,69 9,06 Kardemir (B) 2,88 -1,03 9,09 Kardemir (D) 2,93 -1,35 10,15 Karel Elektronik 16,65 -3,20 14,59 Karsan Otomotiv 1,93 1,05 22,15 Karsu Tekstil 3,40 -0,58 4,94 Karsusan Su Ürünleri San. 10,35 1,77 10,22 Kartonsan 456,60 -0,41 17,11 Katmerciler Ekipman 4,26 -2,29 10,94 Kent Gıda 235,30 -1,92 33,85 Kerevitaş Gıda 3,74 -0,53 14,72 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73 Kiler GMYO 3,92 0,00 3,43 Klimasan Klima 20,98 -1,04 -4,98 Koç Holding 19,92 -0,99 -1,97 Konfrut Gıda 9,14 -1,30 16,88 Konya Çimento 267,30 -0,67 -1,47 Kordsa Teknik Tekstil 15,27 -0,72 16,74 Koza Altın 80,25 0,31 8,37 Koza Madencilik 11,60 0,09 15,65 Körfez GMYO 2,99 -1,32 25,10 Kristal Kola 2,12 -0,93 40,40 Kron Telekomünikasyon 19,90 -3,86 56,45 Kuştur Kuşadası Turizm 28,90 21,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,04 -1,92 23,64 Kütahya Porselen 10,77 2,28 62,69 Lider Faktoring 4,80 -2,04 30,79 Link Bilgisayar 29,48 1,38 62,42 Logo Yazılım 68,85 0,51 13,24 Lokman Hekim Sağlık 6,60 -0,45 14,19 Lüks Kadife 11,21 -4,76 29,75 Makina Takım 2,26 0,44 20,21 Mardin Çimento 5,41 -0,37 -8,61 Marka Yatırım Holding 1,67 5,03 41,53 Marmaris Altınyunus 87,25 1,22 22,89 Marshall 58,75 13,31 23,58 Martı GMYO 1,38 -1,43 36,63 Martı Otel 1,15 -0,86 26,37 Mavi Giyim 60,90 -0,57 5,18 Mazhar Zorlu Holding 15,20 0,66 25,72 Mega Polietilen 2,65 -4,33 20,45 Menderes Tekstil 1,63 -1,81 24,43 Mensa 0,36 0,00 12,50 Merit Turizm 22,88 -0,52 17,70 Merko Gıda 1,43 0,00 36,19 Metal Gayrimenkul 0,93 -1,06 2,20 Metemtur Otelcilik 2,01 -0,99 12,92 Metro Holding 1,46 -1,35 5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 2,13 22,45 Metro Yatırım Ortaklığı 6,05 -0,49 -25,49 Migros Ticaret 25,10 -1,95 3,63 Milpa 2,89 -2,03 31,96 Mistral GMYO 2,21 2,79 16,93 MLP Sağlık 16,88 -2,43 5,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 3,03 -10,53 Mondi Tire Kutsan 7,95 -1,24 92,03 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,98 -0,29 64,94 Net Holding 2,62 -1,13 0,77 Netaş Telekom. 16,27 0,25 24,58 Niğbaş Niğde Beton 5,20 0,00 -16,13 Nuh Çimento 11,29 -0,62 -4,97 Nurol GMYO 4,30 -0,92 20,45 Odaş Elektrik 2,33 -1,27 61,17 Olmuksan-IP 4,30 -3,59 67,91 Orge Enerji Elektrik 6,02 -0,82 21,37 Orma Orman Mahsulleri 4,50 -5,26 63,04 Osmanlı Menkul 8,78 9,75 109,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,48 -2,75 47,62 Otokar 168,30 0,18 5,85 Oyak Yat. Ort. 2,45 -1,21 5,15 Oylum Sınai Yatırımlar 5,14 -2,10 0,98 Özak GMYO 3,43 0,00 33,46 Özbal Çelik Boru 2,17 -3,98 29,94 Özderici GMYO 1,93 -1,03 22,93 Özerden Plastik 2,52 0,40 10,53 Panora GMYO 6,28 -0,63 1,29 Papilon Savunma 10,99 -2,14 41,81 Park Elek.Madencilik 3,45 -0,58 13,11 Parsan 16,87 -1,75 -0,41 Pegasus 70,45 -2,08 -18,46 Peker GMYO 3,20 1,27 2,24 Penguen Gıda 4,08 6,53 97,10 Pera GMYO 1,20 0,00 27,66 Pergamon Dış Ticaret 9,50 -2,96 18,45 Petkim 4,09 -1,68 7,35 Petrokent Turizm 201,40 -0,30 57,22 Pınar Et ve Un 10,35 -1,71 12,87 Pınar Su 3,02 0,00 30,17 Pınar Süt 13,91 -1,42 9,79 Plastikkart 9,85 -0,91 6,26 Polisan Holding 3,22 -0,62 6,27 Politeknik Metal 75,85 1,13 -1,49 Prizma Press Matbaacılık 5,80 1,75 34,88 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,00 0,03 4,62 QNB Finans Fin. Kir. 135,90 -3,96 5,27 QNB Finansbank 47,60 -4,80 26,93 Ral Yatırım Holding 7,50 -5,06 10,29 Ray Sigorta 4,33 -7,87 26,61 Reysaş GMYO 10,20 7,37 122,22 Reysaş Lojistik 9,98 6,74 127,85 Rhea Girişim 2,03 -2,40 70,59 Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 7,73 Royal Halı 2,00 -6,54 45,99 RTA Laboratuvarları 2,38 0,00 2,59 Sabancı Holding 9,97 -0,20 4,51 Safkar Ege Soğutmacılık 3,30 2,80 51,38 Salix Yatırım Holding 6,55 1,08 -9,15 Sanel Mühendislik 4,00 5,26 -1,23 Sanifoam Sünger 6,60 4,43 32,00 Sanko Pazarlama 7,56 -0,66 -2,33 Saray Matbaacılık 2,99 -4,17 67,04 Sarkuysan 5,84 -1,18 20,91 Sasa Polyester 10,30 -0,19 33,25 Say Reklamcılık 3,96 -2,70 76,79 Sekuro Plastik 5,83 -0,85 8,77 Selçuk Ecza Deposu 7,36 -2,13 20,66 Selçuk Gıda 1,73 -0,57 0,58 Senkron Güvenlik 2,96 -1,66 8,42 Serve Film Prodüksiyon 1,43 0,00 -10,06 Servet GMYO 13,10 -3,96 54,12 Seyitler Kimya 7,29 0,14 7,36 Silverline Endüstri 2,90 -3,01 34,26 Sinpaş GMYO 1,23 -0,81 6,03 Smartiks Yazılım 10,18 -1,26 3,77 Soda Sanayii 6,29 0,48 1,78 Sodaş Sodyum Sanayii 13,74 -1,58 40,63 Söktaş 3,62 -1,09 36,60 Sönmez Filament 7,32 -1,21 50,00 Sönmez Pamuklu 8,27 -1,31 68,09 Sumaş Suni Tahta 10,50 -1,87 6,06 Şeker Fin. Kir. 4,77 -1,45 -0,21 Şekerbank 1,37 1,48 4,58 Şişe Cam 5,41 -0,18 2,66 Şok Marketler 9,62 -0,82 -10,59 T. Halk Bankası 7,26 -1,49 22,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,60 -1,53 -2,29 T.S.K.B. 1,35 -0,74 11,57 T.Tuborg 15,89 -1,00 33,53 Taç Tarım Ürünleri 2,88 -0,69 -7,69 Tat Gıda 7,36 -0,94 17,01 TAV Havalimanları 26,46 -1,34 -9,32 Taze Kuru Gıda 7,10 -3,66 -1,93 Tek-Art Turizm 1,57 -1,88 24,60 Tekfen Holding 18,72 -0,69 -3,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,60 -5,08 104,76 Temapol Polimer Plastik 7,09 1,87 35,82 TGS Dış Ticaret 6,27 -1,26 34,26 Tofaş Oto. Fab. 27,16 -0,51 1,12 Torunlar GMYO 3,14 -0,63 14,18 Trabzon Liman 12,71 -2,23 19,23 Trabzonspor Sportif 6,33 13,24 194,42 Trakya Cam 3,77 -0,53 7,71 Trend GMYO 2,82 -3,42 28,18 TSKB GMYO 2,15 0,47 60,45 Tuğçelik 5,47 0,18 38,48 Tukaş 12,74 -0,47 3,16 Turcas Petrol 3,64 -0,55 36,33 Turkcell 14,55 -0,27 5,43 Tümosan Motor ve Traktör 7,30 -3,18 13,88 Tüpraş 110,60 -0,98 -12,78 Türk Hava Yolları 15,03 -1,70 3,94 Türk Prysmian Kablo 4,77 -3,25 83,46 Türk Telekom 8,35 -1,07 13,30 Türk Traktör 62,10 1,97 12,09 Türker Proje Gayrimenkul 50,00 7,62 19,05 Ufuk Yatırım 4,63 -2,53 79,46 Ulaşlar Turizm Yat. 2,52 -0,40 18,87 Ulusoy Elektrik 33,18 -1,31 24,74 Ulusoy Un Sanayi 4,20 -2,78 9,95 Umpaş Holding 0,57 -1,72 -8,06 Uşak Seramik 2,02 -0,49 19,53 Utopya Turizm 6,67 -2,49 35,57 Uzertaş Boya 2,10 0,48 -5,41 Ülker Bisküvi 23,54 1,47 5,28 Ünye Çimento 5,24 0,00 -2,60 Vakıf Fin. Kir. 2,42 0,41 0,00 Vakıf GMYO 3,14 6,08 27,13 Vakıf Yat. Ort. 2,38 -0,42 2,15 Vakıflar Bankası 6,37 -1,24 15,61 Vakko Tekstil 6,12 1,16 34,80 Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00 Verusa Holding 22,38 0,72 20,58 Verusaturk Girisim 8,17 0,99 51,58 Vestel 17,01 1,43 34,79 Vestel Beyaz Eşya 23,58 -0,51 9,17 Viking Kağıt 3,83 -7,71 104,81 Yapı Kredi Koray GMYO 3,88 7,18 60,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 -1,76 12,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,23 -1,32 31,26 Yataş 8,82 -0,90 20,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,24 1,82 39,13 Yeni Gimat GMYO 13,32 -0,22 2,38 Yeşil GMYO 0,73 1,39 14,06 Yeşil Yapı 0,74 1,37 12,12 Yeşil Yatırım Holding 14,35 4,44 27,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.980,00 2,63 35,14 Yonga Mobilya 8,60 -6,93 Yükselen Çelik 9,90 0,61 61,50 Yünsa 13,68 -2,56 35,58 Zorlu Enerji 1,67 -3,47 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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Kaynak: AA