10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.250,00 20,76 İş Bankası (B) 34.401,50 1,24 13,99 İş Bankası (C) 6,78 1,65 5,77 İş Bankası (Kur.) 228.228,00 8,68 İş Fin.Kir. 4,04 0,25 6,32 İş Girişim 3,73 0,27 -1,84 İş GMYO 1,84 -1,60 4,55 İş Y. Men. Değ. 4,61 -0,65 2,44 İş Yat. Ort. 1,83 -0,54 -0,54 İşbir Holding 445,00 1,14 3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84 İttifak Holding 3,62 -2,16 -2,69 İz Hayvancılık Tarım 4,14 0,98 -2,36 İzmir Demir Çelik 9,40 1,29 14,77 İzmir Fırça 1,75 1,16 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 59,85 0,25 2,66 Kafein Yazılım 11,21 1,17 0,63 Kapital Yat. Holding 2,30 -2,54 -4,96 Kaplamin 5,32 -1,12 -4,14 Kardemir (A) 2,78 2,21 4,91 Kardemir (B) 2,78 2,21 5,30 Kardemir (D) 2,82 2,17 6,02 Karel Elektronik 15,10 1,34 3,92 Karsan Otomotiv 1,52 0,00 -3,80 Karsu Tekstil 3,01 -0,99 -7,10 Karsusan Su Ürünleri San. 8,95 0,67 -4,69 Kartonsan 428,90 -1,58 10,00 Katmerciler Ekipman 3,77 3,86 -1,82 Kent Gıda 210,60 0,24 19,80 Kerevitaş Gıda 3,17 1,60 -2,76 Kervansaray Yat. Holding 0,54 0,00 -1,82 Kiler GMYO 3,68 3,37 -2,90 Klimasan Klima 18,42 0,82 -16,58 Koç Holding 20,58 0,78 1,28 Konfrut Gıda 7,74 0,39 -1,02 Konya Çimento 271,50 -1,27 0,07 Kordsa Teknik Tekstil 12,94 0,23 -1,07 Koza Altın 79,20 -0,06 6,95 Koza Madencilik 10,55 -0,85 5,18 Körfez GMYO 2,15 0,00 -10,04 Kristal Kola 1,57 3,29 3,97 Kron Telekomünikasyon 12,94 -0,08 1,73 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 3,45 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 0,65 -6,67 Kütahya Porselen 7,48 -1,32 12,99 Lider Faktoring 3,59 1,13 -2,18 Link Bilgisayar 17,39 3,20 -4,19 Logo Yazılım 57,85 -0,26 -4,85 Lokman Hekim Sağlık 5,71 1,24 -1,21 Lüks Kadife 8,59 -0,58 -0,58 Makina Takım 1,86 1,09 -1,06 Mardin Çimento 5,46 0,18 -7,77 Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85 Marmaris Altınyunus 83,25 1,90 17,25 Marshall 48,80 1,88 2,65 Martı GMYO 1,27 11,40 25,74 Martı Otel 1,00 6,38 9,89 Mavi Giyim 54,90 0,64 -5,18 Mazhar Zorlu Holding 15,20 1,67 25,72 Mega Polietilen 2,18 -0,46 -0,91 Menderes Tekstil 1,31 1,55 0,00 Mensa 0,35 2,94 9,37 Merit Turizm 23,82 -2,78 22,53 Merko Gıda 1,02 0,00 -2,86 Metal Gayrimenkul 0,88 1,15 -3,30 Metemtur Otelcilik 1,74 1,16 -2,25 Metro Holding 1,34 -0,74 -2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 0,45 13,78 Metro Yatırım Ortaklığı 5,45 -4,39 -32,88 Migros Ticaret 24,60 -0,16 1,57 Milpa 2,11 1,44 -3,65 Mistral GMYO 1,84 3,37 -2,65 MLP Sağlık 15,95 0,76 -0,31 MMC San. ve Tic. Yat. 1,09 7,92 -4,39 Mondi Tire Kutsan 5,71 0,53 37,92 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,61 3,11 -0,86 Net Holding 2,54 1,60 -2,31 Netaş Telekom. 13,29 1,14 1,76 Niğbaş Niğde Beton 5,27 -0,57 -15,00 Nuh Çimento 11,74 -1,59 -1,18 Nurol GMYO 3,59 1,41 0,56 Odaş Elektrik 2,87 11,24 36,67 Olmuksan-IP 6,40 0,79 1,91 Orge Enerji Elektrik 5,02 0,20 1,21 Orma Orman Mahsulleri 2,71 0,37 -1,81 Osmanlı Menkul 4,27 -0,93 1,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 3,68 0,60 Otokar 160,60 -0,56 1,01 Oyak Yat. Ort. 2,28 0,00 -2,15 Oylum Sınai Yatırımlar 4,88 -0,41 -4,13 Özak GMYO 2,75 1,48 7,00 Özbal Çelik Boru 1,67 0,60 0,00 Özderici GMYO 1,50 1,35 -4,46 Özerden Plastik 2,73 0,00 19,74 Panora GMYO 6,12 -0,33 -1,29 Papilon Savunma 8,11 1,76 4,65 Park Elek.Madencilik 3,02 0,67 -0,98 Parsan 17,68 1,61 4,37 Pegasus 79,10 0,00 -8,45 Peker GMYO 3,16 2,60 0,96 Penguen Gıda 2,03 0,50 -1,93 Pera GMYO 0,94 1,08 0,00 Pergamon Dış Ticaret 8,09 0,50 0,87 Petkim 3,94 0,77 3,41 Petrokent Turizm 126,00 0,16 -1,64 Pınar Et ve Un 9,30 0,87 1,42 Pınar Su 2,28 -0,87 -1,72 Pınar Süt 12,51 0,24 -1,26 Plastikkart 9,46 0,64 2,05 Polisan Holding 3,05 0,66 0,66 Politeknik Metal 72,00 -1,37 -6,49 Prizma Press Matbaacılık 4,96 0,61 15,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 -0,16 4,96 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 1,45 8,44 QNB Finansbank 42,50 3,31 13,33 Ral Yatırım Holding 7,03 1,44 3,38 Ray Sigorta 3,29 -0,60 -3,80 Reysaş GMYO 5,42 11,07 18,08 Reysaş Lojistik 5,80 13,28 32,42 Rhea Girişim 1,18 2,61 -0,84 Rodrigo Tekstil 1,78 0,00 -1,66 Royal Halı 1,37 2,24 0,00 RTA Laboratuvarları 2,27 -0,44 -2,16 Sabancı Holding 10,25 1,18 7,44 Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -0,95 -4,13 Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 9,57 Sanel Mühendislik 3,94 -0,25 -2,72 Sanifoam Sünger 5,93 -1,50 18,60 Sanko Pazarlama 7,55 0,94 -2,45 Saray Matbaacılık 1,68 5,66 -6,15 Sarkuysan 4,75 -0,42 -1,66 Sasa Polyester 7,80 -0,26 0,91 Say Reklamcılık 2,22 4,72 -0,89 Sekuro Plastik 5,26 4,57 -1,87 Selçuk Ecza Deposu 6,12 1,32 0,33 Selçuk Gıda 1,69 3,05 -1,74 Senkron Güvenlik 2,66 -0,37 -2,56 Serve Film Prodüksiyon 1,53 0,00 -3,77 Servet GMYO 12,46 9,68 46,59 Seyitler Kimya 6,86 0,29 1,03 Silverline Endüstri 2,22 0,00 2,78 Sinpaş GMYO 1,35 10,66 16,38 Smartiks Yazılım 9,68 -0,82 -1,33 Soda Sanayii 6,37 1,27 3,07 Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,00 -2,76 Söktaş 2,83 3,66 6,79 Sönmez Filament 5,22 -0,76 6,97 Sönmez Pamuklu 5,65 0,00 14,84 Sumaş Suni Tahta 9,00 0,11 -9,09 Şeker Fin. Kir. 4,91 7,21 2,72 Şekerbank 1,35 0,75 3,05 Şişe Cam 5,33 1,14 1,14 Şok Marketler 10,61 1,24 -1,39 T. Halk Bankası 6,36 1,11 7,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,90 -1,32 2,98 T.S.K.B. 1,21 0,00 0,00 T.Tuborg 13,50 1,89 13,45 Taç Tarım Ürünleri 3,12 2,97 0,00 Tat Gıda 6,90 0,15 9,70 TAV Havalimanları 29,30 0,21 0,41 Taze Kuru Gıda 6,76 2,27 -6,63 Tek-Art Turizm 1,36 7,94 7,94 Tekfen Holding 19,41 -0,10 0,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,12 2,81 21,90 Temapol Polimer Plastik 5,18 1,97 -0,77 TGS Dış Ticaret 4,90 -0,81 4,93 Tofaş Oto. Fab. 27,20 -1,38 1,27 Torunlar GMYO 2,71 1,50 -1,45 Trabzon Liman 10,52 0,57 -1,31 Trabzonspor Sportif 2,35 4,44 9,30 Trakya Cam 3,49 0,58 -0,29 Trend GMYO 2,36 0,85 7,27 TSKB GMYO 1,34 2,29 0,00 Tuğçelik 3,85 0,26 -2,53 Tukaş 12,03 0,67 -2,59 Turcas Petrol 2,82 0,00 5,62 Turkcell 14,45 -1,70 4,71 Tümosan Motor ve Traktör 6,90 -0,14 7,64 Tüpraş 124,70 -0,32 -1,66 Türk Hava Yolları 14,25 0,00 -1,45 Türk Prysmian Kablo 2,54 0,00 -2,31 Türk Telekom 7,71 0,39 4,61 Türk Traktör 57,80 3,49 4,33 Türker Proje Gayrimenkul 39,60 0,20 -5,71 Ufuk Yatırım 2,53 0,00 -1,94 Ulaşlar Turizm Yat. 2,13 -0,47 0,47 Ulusoy Elektrik 25,64 0,16 -3,61 Ulusoy Un Sanayi 3,82 -1,04 0,00 Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06 Uşak Seramik 1,67 0,00 -1,18 Utopya Turizm 4,88 1,46 -0,81 Uzertaş Boya 2,24 1,82 0,90 Ülker Bisküvi 24,44 0,99 9,30 Ünye Çimento 5,21 -0,57 -3,16 Vakıf Fin. Kir. 2,23 1,36 -7,85 Vakıf GMYO 2,35 2,17 -4,86 Vakıf Yat. Ort. 2,27 0,44 -2,58 Vakıflar Bankası 5,82 2,28 5,63 Vakko Tekstil 4,61 1,10 1,54 Vanet Gıda 1,40 0,72 -2,10 Verusa Holding 19,25 0,42 3,72 Verusaturk Girisim 5,57 0,72 3,34 Vestel 14,19 -1,53 12,44 Vestel Beyaz Eşya 25,54 1,83 18,24 Viking Kağıt 3,33 3,42 78,07 Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -2,41 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 4,35 6,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,65 5,22 6,06 Yataş 8,09 0,12 10,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,54 1,32 -4,35 Yeni Gimat GMYO 13,46 0,37 3,46 Yeşil GMYO 0,65 1,56 1,56 Yeşil Yapı 0,66 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,87 0,37 -3,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.300,00 -4,49 12,05 Yonga Mobilya 8,38 2,07 -9,31 Yükselen Çelik 6,27 0,80 2,28 Yünsa 10,37 1,57 2,78 Zorlu Enerji 1,64 0,61 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA