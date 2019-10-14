14.10.2019 14:17

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 16.999,80 -2,97 455,51 İş Bankası (C) 5,80 -2,85 28,04 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,18 0,93 -52,92 İş Girişim 2,38 -2,86 16,67 İş GMYO 0,91 -2,15 -15,74 İş Y. Men. Değ. 3,74 -1,58 102,51 İş Yat. Ort. 1,26 0,00 70,71 İşbir Holding 350,00 -0,62 154,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,00 -50,00 İttifak Holding 4,10 0,00 98,39 İz Hayvancılık Tarım 5,23 -3,15 -20,64 İzmir Demir Çelik 2,19 -0,45 31,93 İzmir Fırça 1,76 -1,12 -14,98 Jantsa Jant Sanayi 44,80 -3,20 73,57 Kafein Yazılım 6,27 -4,27 -8,97 Kapital Yat. Holding 2,40 -4,00 -16,38 Kaplamin 4,24 0,95 17,78 Kardemir (A) 2,02 -2,88 18,02 Kardemir (B) 2,04 -2,39 18,53 Kardemir (D) 2,04 -3,32 -0,77 Karel Elektronik 9,75 -2,69 133,81 Karsan Otomotiv 1,10 -1,79 -14,06 Karsu Tekstil 1,69 -3,98 35,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,28 5,60 42,70 Kartonsan 309,70 -1,84 -2,91 Katmerciler Ekipman 2,74 -3,18 -8,93 Kent Gıda 112,70 -1,66 -5,29 Kerevitaş Gıda 2,46 -1,99 36,67 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,87 -0,53 6,86 Klimasan Klima 10,18 -3,51 162,38 Koç Holding 17,69 -3,02 27,74 Konfrut Gıda 39,18 -3,40 64,07 Konya Çimento 198,00 -1,93 11,24 Kordsa Teknik Tekstil 11,37 -3,40 20,18 Koza Altın 66,45 0,83 29,53 Koza Madencilik 9,18 -0,76 27,15 Körfez GMYO 1,36 -2,86 11,48 Kristal Kola 1,11 -1,77 5,71 Kron Telekomünikasyon 8,70 -1,36 0,00 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -4,76 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -0,86 1,77 Kütahya Porselen 4,84 -1,63 6,37 Lider Faktoring 2,89 -3,99 28,44 Link Bilgisayar 9,81 -2,39 17,91 Logo Yazılım 37,38 -2,04 37,73 Lokman Hekim Sağlık 3,59 -2,45 -20,22 Lüks Kadife 5,65 -3,09 16,49 Makina Takım 1,31 -2,24 -14,94 Mardin Çimento 5,10 1,39 83,65 Marka Yatırım Holding 0,75 -1,32 20,97 Marmaris Altınyunus 22,08 -3,66 25,74 Marshall 28,48 -1,11 12,93 Martı GMYO 0,68 -2,86 4,62 Martı Otel 0,68 -4,23 17,24 Mavi Giyim 40,84 -5,42 26,75 Mazhar Zorlu Holding 5,55 -2,63 45,67 Mega Polietilen 1,84 -4,17 -9,80 Menderes Tekstil 0,74 -1,33 2,78 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,50 2,54 108,68 Merko Gıda 0,72 -2,70 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,42 -4,05 35,24 Metro Holding 2,33 8,88 206,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 1,53 20,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 -1,68 -0,85 Migros Ticaret 18,89 -3,92 26,78 Milpa 1,90 -4,52 32,93 Mistral GMYO 1,31 -2,24 -14,38 MLP Sağlık 13,08 -4,11 22,24 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,49 -3,25 -19,89 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,56 -2,53 Net Holding 1,65 -1,79 -15,82 Netaş Telekom. 8,40 -4,00 30,03 Niğbaş Niğde Beton 7,50 0,00 87,50 Nuh Çimento 8,54 -1,04 23,23 Nurol GMYO 2,54 0,40 20,95 Odaş Elektrik 1,54 -2,53 9,37 Olmuksan-IP 3,90 -0,51 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,34 -2,62 7,05 Orma Orman Mahsulleri 3,00 -0,99 150,00 Osmanlı Menkul 1,52 4,11 -11,63 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -1,82 0,00 Otokar 123,20 -5,08 43,44 Oyak Yat. Ort. 1,69 -2,87 6,74 Oylum Sınai Yatırımlar 2,42 -1,63 137,25 Özak GMYO 1,54 -3,75 6,27 Özbal Çelik Boru 1,22 -2,40 -11,59 Özderici GMYO 0,98 -2,97 -58,30 Özerden Plastik 2,10 -0,47 4,58 Panora GMYO 4,55 0,66 23,75 Park Elek.Madencilik 3,01 -1,63 24,90 Parsan 12,34 -1,52 40,87 Pegasus 60,15 -2,43 162,43 Peker GMYO 2,99 -0,33 -63,64 Penguen Gıda 1,45 -0,68 34,26 Pera GMYO 0,68 -2,86 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 6,14 -1,60 0,53 Petkim 3,40 -1,73 -13,65 Petrokent Turizm 95,20 -2,26 38,57 Pınar Et ve Un 6,42 -1,83 44,70 Pınar Su 1,47 -2,65 17,60 Pınar Süt 8,43 -2,43 35,60 Plastikkart 3,92 -2,97 45,19 Polisan Holding 2,60 -5,11 -13,76 Politeknik Metal 67,00 -2,26 91,06 Prizma Press Matbaacılık 4,79 -1,84 209,03 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.090,40 -0,06 QNB Finans Fin. Kir. 26,20 0,77 285,29 QNB Finansbank 15,75 1,29 74,81 Ral Yatırım Holding 7,80 0,65 323,91 Ray Sigorta 2,24 -1,75 61,15 Reysaş GMYO 1,38 -2,82 100,00 Reysaş Lojistik 1,02 -1,92 37,84 Rhea Girişim 0,74 -1,33 12,12 Rodrigo Tekstil 2,49 -5,68 31,05 Royal Halı 1,00 -2,91 1,01 RTA Laboratuvarları 1,31 -0,76 -19,30 Sabancı Holding 8,76 -2,77 21,12 Safkar Ege Soğutmacılık 1,64 -2,96 5,79 Salix Yatırım Holding 5,32 -3,27 38,18 Sanel Mühendislik 4,18 -19,92 91,74 Sanifoam Sünger 1,96 -3,45 56,80 Sanko Pazarlama 3,30 -1,49 66,32 Saray Matbaacılık 1,02 -3,77 2,00 Sarkuysan 3,50 -0,57 11,37 Sasa Polyester 5,91 -1,83 2,85 Say Reklamcılık 1,14 -2,56 21,28 Sekuro Plastik 2,97 -1,33 0,34 Selçuk Ecza Deposu 4,94 -2,56 81,72 Selçuk Gıda 1,60 -1,84 20,30 Senkron Güvenlik 2,90 -3,65 190,00 Serve Film Prodüksiyon 1,77 -0,56 -9,23 Servet GMYO 5,13 -0,39 9,15 Seyitler Kimya 4,90 -1,01 27,27 Silverline Endüstri 1,33 -2,21 -0,75 Sinpaş GMYO 0,77 -2,53 108,11 Smartiks Yazılım 2,46 -1,99 Soda Sanayii 5,86 0,00 -13,38 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 -5,35 24,36 Söktaş 1,48 -1,99 16,54 Sönmez Filament 3,80 -2,31 21,79 Sönmez Pamuklu 3,41 -1,45 9,29 Sumaş Suni Tahta 7,30 1,39 9,03 Şeker Fin. Kir. 3,72 -0,80 31,91 Şekerbank 0,96 -2,04 -12,73 Şişe Cam 4,14 -2,82 -24,48 Şok Marketler 9,85 -1,79 -8,37 T. Halk Bankası 5,49 -3,17 -21,79 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,90 9,67 64,12 T.S.K.B. 0,87 -2,25 7,41 T.Tuborg 7,92 -2,10 -0,18 Taç Tarım Ürünleri 3,52 -2,49 -30,43 Tat Gıda 4,60 -2,34 20,42 TAV Havalimanları 24,46 -1,53 11,23 Taze Kuru Gıda 6,97 -1,83 2,50 Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -17,65 Tekfen Holding 17,58 -4,20 -10,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,59 -0,77 -12,79 Temapol Polimer Plastik 3,63 -2,42 18,63 TGS Dış Ticaret 2,98 -3,25 26,81 Tofaş Oto. Fab. 20,62 -3,37 32,93 Torunlar GMYO 1,56 -3,11 3,31 Trabzon Liman 7,81 -2,50 13,54 Trabzonspor Sportif 1,23 -2,38 -10,62 Trakya Cam 2,92 0,00 1,08 Trend GMYO 1,45 -2,03 14,17 TSKB GMYO 0,84 -2,33 2,44 Tuğçelik 2,78 -2,46 30,52 Tukaş 4,08 -6,85 145,78 Turcas Petrol 1,74 -1,69 23,40 Turkcell 12,34 -2,99 1,40 Tümosan Motor ve Traktör 4,33 -2,26 -3,78 Tüpraş 122,70 -3,31 17,60 Türk Hava Yolları 11,27 -3,01 -30,04 Türk Prysmian Kablo 1,93 -2,03 11,91 Türk Telekom 5,27 -3,66 35,13 Türk Traktör 38,64 -5,76 10,72 Türker Proje Gayrimenkul 26,70 0,75 -16,93 Ufuk Yatırım 1,60 -11,60 40,35 Ulaşlar Turizm Yat. 1,49 -2,61 30,70 Ulusoy Elektrik 23,84 -2,13 49,37 Ulusoy Un Sanayi 2,76 -3,16 32,69 Umpaş Holding 0,44 -20,00 Uşak Seramik 1,24 -2,36 11,71 Utopya Turizm 3,29 -1,79 -19,76 Uzertaş Boya 1,10 -3,51 83,33 Ülker Bisküvi 17,84 -2,94 21,61 Ünye Çimento 3,05 -2,24 -8,84 Vakıf Fin. Kir. 1,26 -1,56 -11,52 Vakıf GMYO 1,71 -2,29 -12,16 Vakıf Yat. Ort. 1,83 -2,66 20,39 Vakıflar Bankası 4,25 -5,35 8,97 Vakko Tekstil 3,50 -4,89 34,18 Vanet Gıda 1,51 -1,95 16,15 Verusa Holding 14,16 -4,19 -14,52 Verusaturk Girisim 3,14 -1,26 1,86 Vestel 9,69 -1,52 74,59 Vestel Beyaz Eşya 14,27 -2,46 46,10 Viking Kağıt 1,15 -0,86 4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,88 -1,05 9,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -4,87 34,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,90 -2,50 39,78 Yataş 5,88 -6,07 31,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -3,30 -6,38 Yeni Gimat GMYO 10,19 0,00 41,91 Yeşil GMYO 0,52 0,00 92,59 Yeşil Yapı 0,42 0,00 61,54 Yeşil Yatırım Holding 9,89 -1,10 2,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 -2,99 27,33 Yonga Mobilya 6,88 -0,86 6,00 Yünsa 4,56 -2,98 9,23 Zorlu Enerji 1,18 -2,48 -4,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)

Kaynak: AA