Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 17.000,00 8,52 İş Bankası (B) 1.250,90 -0,07 İş Bankası (C) 7,03 0,86 0,86 İş Bankası (Kur.) 7.740,00 İş Fin.Kir. 1,48 -0,67 -0,67 İş Girişim 1,74 0,00 0,00 İş GMYO 1,36 0,00 0,00 İş Yat. Men. Değ. 2,44 -0,41 -0,41 İş Yat. Ort. 0,96 0,00 0,00 İşbir Holding 185,10 2,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00 İttifak Holding 2,35 0,86 0,86 İz Hayvancılık Tarım 1,88 -1,05 -1,05 İzmir Demir Çelik 3,26 0,62 0,62 İzmir Fırça 9,25 0,00 0,00 İzocam 26,62 0,68 0,68 Jantsa Jant Sanayi 32,88 1,61 1,61 Kapital Yat. Holding 1,27 2,42 2,42 Kaplamin 4,21 7,40 7,40 Kardemir (A) 2,98 1,02 1,02 Kardemir (B) 2,97 1,37 1,37 Kardemir (D) 3,23 0,62 0,62 Karel Elektronik 5,85 0,69 0,69 Karsan Otomotiv 1,66 6,41 6,41 Karsu Tekstil 1,90 -4,04 -4,04 Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 0,00 Kartonsan 288,70 1,91 1,91 Katmerciler Ekipman 12,30 2,84 2,84 Kent Gıda 138,00 1,10 1,10 Kerevitaş Gıda 118,40 0,08 0,08 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 3,67 0,27 0,27 Kipa Ticaret 2,57 -0,39 -0,39 Klimasan Klima 5,93 1,37 1,37 Koç Holding 18,74 1,41 1,41 Konfrut Gıda 14,32 0,14 0,14 Konya Çimento 258,00 1,18 1,18 Kordsa Global 7,70 0,39 0,39 Koza Altın 38,94 1,94 1,94 Koza Madencilik 6,48 0,62 0,62 Körfez GMYO 1,66 0,00 0,00 Kristal Kola 1,82 1,11 1,11 Kron Telekomünikasyon 18,87 2,00 2,00 Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 0,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,18 0,72 0,72 Kütahya Porselen 7,08 -1,26 -1,26 Lider Faktoring 4,46 1,13 1,13 Link Bilgisayar 14,57 2,17 2,17 Logo Yazılım 58,55 -0,34 -0,34 Lokman Hekim Sağlık 6,17 0,16 0,16 Lüks Kadife 4,62 -1,91 -1,91 Makina Takım 2,03 1,50 1,50 Mardin Çimento 4,31 0,47 0,47 Marka Yatırım Holding 1,70 0,59 0,59 Marmaris Altınyunus 19,00 0,00 0,00 Marshall 53,00 2,32 2,32 Martı GMYO 2,20 3,77 3,77 Martı Otel 0,94 2,17 2,17 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 56,85 -1,98 -1,98 Mazhar Zorlu Holding 3,80 -4,76 -4,76 MCT Danışmanlık 6,10 1,67 1,67 Mega Polietilen 1,17 2,63 2,63 Menderes Tekstil 0,84 1,20 1,20 Merit Turizm 5,90 0,17 0,17 Merko Gıda 1,32 -0,75 -0,75 Metal Gayrimenkul 1,30 0,00 0,00 Metemtur Otelcilik 1,61 8,78 8,78 Metro Holding 0,98 -1,01 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,69 -2,18 -2,18 Migros Ticaret 27,70 0,51 0,51 Milpa 2,18 0,93 0,93 Mish Dekorasyon 0,25 4,17 4,17 Mistral GMYO 7,43 0,54 0,54 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 7,91 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,83 1,10 1,10 Net Holding 2,20 -0,45 -0,45 Netaş Telekom. 16,09 1,58 1,58 Niğbaş Niğde Beton 0,92 -2,13 -2,13 Nuh Çimento 10,00 0,30 0,30 Nurol GMYO 4,80 1,05 1,05 Odaş Elektrik 6,11 1,83 1,83 Olmuksan-IP 10,05 -0,50 -0,50 Orge Enerji Elektrik 10,08 -0,30 -0,30 Orma Orman Mahsulleri 1,13 0,00 0,00 Osmanlı Menkul 3,71 18,15 18,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,64 0,61 0,61 Otokar 125,00 0,97 0,97 Oyak Yat. Ort. 1,03 1,98 1,98 Oylum Sınai Yatırımlar 1,71 0,59 0,59 Özak GMYO 2,36 0,85 0,85 Özbal Çelik Boru 1,66 0,61 0,61 Özderici GMYO 1,61 3,21 3,21 Özerden Plastik 2,97 -0,34 -0,34 Panora GMYO 4,50 -7,98 -7,98 Park Elek.Madencilik 4,30 3,12 3,12 Parsan 11,74 0,34 0,34 Pegasus 35,10 3,85 3,85 Penguen Gıda 2,22 -0,45 -0,45 Pera GMYO 0,88 0,00 0,00 Pergamon Dış Ticaret 4,39 -0,90 -0,90 Petkim 7,89 1,54 1,54 Petrokent Turizm 47,98 1,05 1,05 Pınar Et ve Un 10,29 6,30 6,30 Pınar Su 1,80 0,00 0,00 Pınar Süt 12,65 1,20 1,20 Plastikkart 2,91 0,69 0,69 Polisan Holding 8,73 0,11 0,11 Politeknik Metal 33,20 -0,30 -0,30 Prizma Press Matbaacılık 1,63 0,62 0,62 Ray Sigorta 1,73 -4,42 -4,42 Reysaş GMYO 1,28 0,79 0,79 Reysaş Lojistik 1,29 0,78 0,78 Rhea Girişim 1,13 0,89 0,89 Rodrigo Tekstil 3,03 1,34 1,34 Royal Halı 0,92 1,10 1,10 RTA Laboratuvarları 2,79 1,09 1,09 Sabancı Holding 11,19 0,63 0,63 Salix Yatırım Holding 8,00 2,56 2,56 Sanel Mühendislik 1,75 2,34 2,34 Sanifoam Sünger 1,69 0,60 0,60 Sanko Pazarlama 3,39 0,00 0,00 Saray Matbaacılık 1,08 0,93 0,93 Sarkuysan 3,36 1,82 1,82 Sasa Polyester 12,22 6,35 6,35 Say Reklamcılık 1,65 -1,20 -1,20 Sekuro Plastik 8,66 0,70 0,70 Selçuk Ecza Deposu 3,65 1,39 1,39 Selçuk Gıda 0,29 3,57 3,57 Senkron Güvenlik 1,85 -0,54 -0,54 Serve Kırtasiye 0,62 -1,59 Servet GMYO 3,04 0,00 0,00 Seyitler Kimya 9,00 0,22 0,22 Silverline Endüstri 2,23 1,83 1,83 Sinpaş GMYO 0,77 0,00 0,00 Soda Sanayii 5,05 0,20 0,20 Sodaş Sodyum Sanayii 3,76 -1,05 -1,05 Söktaş 1,70 2,41 2,41 Sönmez Filament 4,17 0,48 0,48 Sönmez Pamuklu 3,95 -0,25 -0,25 Şeker Fin. Kir. 2,54 -1,17 -1,17 Şekerbank 1,81 -1,09 -1,09 Şişe Cam 4,69 -0,21 -0,21 T. Halk Bankası 11,01 2,13 2,13 T. Kalkınma Bank. 5,54 0,00 0,00 T.S.K.B. 1,45 0,69 0,69 T.Tuborg 9,97 -1,29 -1,29 Taç Tarım Ürünleri 2,45 0,82 0,82 Tat Gıda 5,38 1,32 1,32 TAV Havalimanları 22,78 1,42 1,42 Taze Kuru Gıda 7,16 -12,15 -12,15 Tek-Art Turizm 0,77 0,00 0,00 Tekfen Holding 16,82 -1,06 -1,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,20 0,97 0,97 Temapol Polimer Plastik 4,72 -1,05 -1,05 TGS Dış Ticaret 3,62 -0,28 -0,28 Tofaş Oto. Fab. 32,80 -0,67 -0,67 Torunlar GMYO 3,31 -0,60 -0,60 Trabzonspor Sportif 2,21 0,45 0,45 Trakya Cam 4,60 -0,43 -0,43 Transtürk Hold. 0,60 -1,64 -1,64 TSKB GMYO 0,74 1,37 1,37 Tuğçelik 3,21 0,94 0,94 Tukaş 2,31 3,59 3,59 Turcas Petrol 2,39 0,42 0,42 Turkcell 15,38 -0,65 -0,65 Tümosan Motor ve Traktör 7,74 1,98 1,98 Tüpraş 122,40 0,74 0,74 Türk Hava Yolları 16,05 2,29 2,29 Türk Prysmian Kablo 2,56 0,79 0,79 Türk Telekom 6,30 -2,17 -2,17 Türk Traktör 75,90 -0,13 -0,13 Türker Proje Gayrimenkul 37,56 0,00 0,00 Ufuk Yatırım 3,07 0,00 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -1,75 -1,75 Ulusoy Elektrik 18,72 0,32 0,32 Ulusoy Un Sanayi 2,81 1,08 1,08 Umpaş Holding 0,62 -1,59 -1,59 Uşak Seramik 2,49 1,63 1,63 Utopya Turizm 4,53 0,89 0,89 Uzertaş Boya 1,14 0,00 0,00 Ülker Bisküvi 20,02 1,78 1,78 Ünye Çimento 4,18 0,48 0,48 Vakıf Fin. Kir. 2,09 0,48 0,48 Vakıf GMYO 2,64 1,54 1,54 Vakıf Yat. Ort. 1,48 4,23 4,23 Vakıflar Bankası 6,97 2,95 2,95 Vakko Tekstil 3,08 0,00 0,00 Vanet Gıda 3,13 -2,19 -2,19 Verusa Holding 23,36 1,92 1,92 Verusaturk Girisim 2,34 -0,85 -0,85 Vestel 8,28 9,38 9,38 Vestel Beyaz Eşya 10,09 5,43 5,43 Viking Kağıt 1,15 -4,17 -4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,36 1,72 1,72 Yapı ve Kredi Bank. 4,42 1,84 1,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,43 -2,41 -2,41 Yataş 27,98 -1,13 -1,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 0,52 0,52 Yeni Gimat GMYO 13,48 -0,74 -0,74 Yeşil GMYO 0,64 1,59 1,59 Yeşil Yapı 1,03 0,98 0,98 Yeşil Yatırım Holding 15,60 -2,50 -2,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.820,00 Yonga Mobilya 238,90 Yünsa 4,60 2,22 2,22 Zorlu Enerji 1,62 2,53 2,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)