Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,590,00-40,70
Acıpayam Selüloz18,33-0,817,65
Adel Kalemcilik32,801,55-1,76
Adese Gayrimenkul0,751,35-69,03
Afyon Çimento3,490,58-31,70
AGESA Hayat Emeklilik20,320,5918,58
Ak Enerji1,78-1,66-19,46
Akbank7,400,829,50
Akçansa18,131,0012,59
Akdeniz Yatırım Hold.1,722,38-28,43
Akfen GMYO7,182,57297,24
Akın Tekstil43,104,6635,71
Akiş GMYO1,681,20-39,83
Akmerkez GMYO42,981,03-29,73
Aksa33,00-1,67138,88
Aksa Enerji10,010,10169,09
Aksigorta9,38-3,3012,89
Aksu Enerji25,100,80232,57
Alarko Carrıer290,900,24-19,66
Alarko GMYO33,203,5631,07
Alarko Holding12,21-0,5743,28
Albaraka Türk1,751,74-9,79
Alcatel Lucent Teletaş23,860,08-19,55
Alkim Kağıt16,38-0,1826,55
Alkim Kimya17,090,2921,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,38-3,50-5,86
Altınyunus Çeşme63,502,3427,10
Anadolu Efes29,581,0938,47
Anadolu Grubu Holding37,82-0,4744,77
Anadolu Hayat Emek.11,942,3148,59
Anadolu Isuzu34,10-3,6289,44
Anadolu Sigorta6,21-0,16-13,99
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,380,69

Anel Elektrik2,540,00-5,35
Arçelik49,140,7072,67
ARD Bilişim Teknolojileri7,201,556,66
Arena Bilgisayar13,000,7019,24
Armada Bilgisayar62,001,8126,32
Arsan Tekstil5,550,3639,24
Arzum Ev Aletleri15,210,07-37,06
Aselsan21,280,7617,71
Ata GMYO3,57-0,83-35,21
Atakule GMYO2,600,0011,06
Atlantis Yatırım Holding8,650,0055,58
Atlas Yat. Ort.1,230,82-28,57
ATP Bilgisayar62,807,90

Avrasya GMYO2,97-2,9413,39
Avrasya Petrol ve Tur.2,497,33-22,19
Avrupa Yatırım Holding5,77-1,20-3,83
Aydem Enerji5,990,17

Ayen Enerji7,36-1,3436,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,060,31131,04
Aygaz22,863,8161,14
Bagfaş17,64-1,45146,36
Bak Ambalaj18,872,17-4,58
Balatacılar Balatacılık8,965,418,74
Bantaş Ambalaj3,050,33-2,45
Banvit89,60-1,3272,31
Başkent Doğalgaz GMYO11,960,93

Baştaş Başkent Çimento10,250,00-40,99
Batı Çimento14,84-1,07215,07
Batısöke Çimento2,070,00-15,16
Bayrak Taban Sanayi6,70-0,59-36,85
Bera Holding9,731,46-52,02
Berkosan Yalıtım7,78-1,89-12,78
Beşiktaş Futbol Yat.4,17-1,653,22
Beyaz Filo8,790,23-12,79
Bilici Yatırım14,000,50153,01
Bim Mağazalar62,150,81-10,12
Biotrend Çevre ve Enerji5,631,81

Birko Mensucat0,99-1,00-10,81
Birleşim Mühendislik8,15-0,61

Birlik Mensucat1,952,63-43,64
Bizim Mağazaları12,511,54-16,46
BMS Çelik Hasır8,730,58

Boğaziçi Beton Sanayi4,111,48

Borusan Mannesmann27,040,52-2,73
Borusan Yat. Paz.367,600,71-19,08
Bosch Fren Sistemleri1.047,201,67-14,84
Bossa38,062,59113,22
Brisa29,560,8252,66
Burçelik31,280,2648,81
Burçelik Vana23,50-0,34-52,68
Bursa Çimento3,820,53-23,26
Carrefoursa38,080,74-46,96
Casa Emtia Petrol115,00-3,938,76
Ceo Event Medya13,56-1,31110,89
Coca Cola İçecek89,200,1740,45
Cosmos Yat. Holding9,204,3114,14
Credıtwest Faktorıng2,991,01-49,06
Çan2 Termik12,65-1,56

Çelebi177,101,78-2,97
Çelik Halat8,210,98-9,76
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş17,39-1,3110,69
Çimbeton211,800,71-28,57
Çimentaş27,660,00-23,51
Çimsa30,76-0,0672,81
Çuhadaroğlu Metal8,930,4517,39
Dagi Giyim2,610,38-23,38
Dagi Yatırım Holding10,460,87-18,91
Dardanel2,920,69-45,16
Datagate Bilgisayar11,470,61-28,80
Demısaş Döküm9,517,4646,86
Denge Holding1,290,78-57,53
Deniz GMYO2,417,1130,83
Derimod7,180,14-26,28
Derlüks Yatırım Holding4,54-1,94-48,53
Desa Deri8,49-0,35-12,83
Despec Bilgisayar9,000,22-31,09
Deva Holding28,681,2719,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,49-0,956,64
Diriteks Diriliş Tekstil3,20-3,32-14,21
Ditaş Doğan26,441,54103,29
DO-CO1.071,601,0870,10
Doğan Burda73,501,66227,54
Doğan Holding2,790,36-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,02-0,98-13,27
Doğu Aras Enerji86,200,41

Doğusan4,070,0012,09
Doğuş GMYO9,89-0,4021,05
Doğuş Otomotiv43,70-0,4668,57
Döktaş Dökümcülük32,321,645,55
Duran Doğan Basım20,02-2,8290,85
Dyo Boya9,061,23-19,45
Eczacıbaşı İlaç7,514,454,28
Eczacıbaşı Yatırım51,85-0,3892,61
E-Data Teknoloji18,10-4,59

Edip Gayrimenkul2,800,36-15,66
Ege Endüstri1.755,801,085,46
Ege Gübre221,400,3654,33
Ege Profil31,72-0,94-15,74
Ege Seramik13,96-0,0744,48
Egeplast22,742,80-31,71
Ekiz Kimya6,90-1,43-3,23
Elite Naturel Organik Gıda24,501,83

Emek Elektrik2,460,41-13,84
Eminiş Ambalaj18,428,42-50,00
Emlak Konut GMYO2,190,003,56
Enerjisa Enerji12,482,138,24
Enka İnşaat15,400,33118,69
Erbosan112,600,63177,65
Ereğli Demir Çelik28,500,49116,95
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,060,00

Ersu Gıda6,175,8324,90
Escar Turizm Taşımacılık30,321,00

Escort Teknoloji6,190,81-5,78
Esenboğa Elektrik33,620,9676,70
Etiler Gıda6,200,4955,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,500,00-8,37
Euro Trend Yat. Ort.3,732,475,42
Euro Yat. Ort.3,221,58-27,50
Euro Yatırım Holding2,130,47-25,00
Europap Tezol Kağıt15,510,65

Fade Gıda6,761,5029,96
Fenerbahçe Futbol27,840,07-5,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,310,00-21,64
F-M İzmit Piston115,201,05-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri12,39-0,56-4,91
Ford Otosan242,301,21101,75
Formet Metal ve Cam1,060,00-56,79
Frigo Pak Gıda3,380,3030,50
Galata Wind Enerji5,612,00

Galatasaray Sportif3,260,00-19,51
Garanti Bankası11,39-0,6112,21
Garanti Faktoring14,001,0825,79
Garanti Yat. Ort.2,50-0,79-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,81-2,9831,79
Gediz Ambalaj16,97-0,5326,64
Gelecek Varlık Yönetimi11,610,35

Gen İlaç15,450,26

Gentaş3,760,27-16,69
Gersan Elektrik4,520,00-26,38
Gimat Mağazacılık2,071,47

Girişim Elektrik Sanayi16,980,77

Global Men. Değ.5,550,73-7,65
Global Yat. Holding2,001,01-43,07
Good-Year9,310,1116,84
Göltaş Çimento40,440,35-1,47
Gözde Girişim9,151,2214,66
GSD Denizcilik3,651,9649,89
GSD Holding2,95-0,3417,53
Gübre Fabrik.77,75-0,96-9,65
Güler Yat. Holding2,68-1,11-22,60
Halk GMYO2,350,00-22,90
Hatay Tekstil16,360,6819,98
Hedef Girişim2,580,392,19
Hedef Holding6,130,00

Hektaş15,00-1,70180,78
HUB Girişim9,080,00-50,11
Hürriyet Gzt.1,871,08-10,95
ICBC Turkey Bank5,342,10-17,85
İdeal Finansal Teknolojiler32,102,69138,48
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,79-1,25-36,80
İhlas Gazetecilik0,751,35-69,56
İhlas Haber Ajansı9,40-4,28

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar6,770,5945,72
Info Yatırım5,590,3619,69
İntema88,155,76120,93
Inveo Yatırım Holding27,62-1,2290,85
İpek Doğal Enerji13,570,443,75
İskenderun Demir Çelik23,160,52173,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title