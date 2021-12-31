Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,59
|0,00
|-40,70
|Acıpayam Selüloz
|18,33
|-0,81
|7,65
|Adel Kalemcilik
|32,80
|1,55
|-1,76
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,49
|0,58
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,32
|0,59
|18,58
|Ak Enerji
|1,78
|-1,66
|-19,46
|Akbank
|7,40
|0,82
|9,50
|Akçansa
|18,13
|1,00
|12,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|2,38
|-28,43
|Akfen GMYO
|7,18
|2,57
|297,24
|Akın Tekstil
|43,10
|4,66
|35,71
|Akiş GMYO
|1,68
|1,20
|-39,83
|Akmerkez GMYO
|42,98
|1,03
|-29,73
|Aksa
|33,00
|-1,67
|138,88
|Aksa Enerji
|10,01
|0,10
|169,09
|Aksigorta
|9,38
|-3,30
|12,89
|Aksu Enerji
|25,10
|0,80
|232,57
|Alarko Carrıer
|290,90
|0,24
|-19,66
|Alarko GMYO
|33,20
|3,56
|31,07
|Alarko Holding
|12,21
|-0,57
|43,28
|Albaraka Türk
|1,75
|1,74
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,86
|0,08
|-19,55
|Alkim Kağıt
|16,38
|-0,18
|26,55
|Alkim Kimya
|17,09
|0,29
|21,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|-3,50
|-5,86
|Altınyunus Çeşme
|63,50
|2,34
|27,10
|Anadolu Efes
|29,58
|1,09
|38,47
|Anadolu Grubu Holding
|37,82
|-0,47
|44,77
|Anadolu Hayat Emek.
|11,94
|2,31
|48,59
|Anadolu Isuzu
|34,10
|-3,62
|89,44
|Anadolu Sigorta
|6,21
|-0,16
|-13,99
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|29,38
|0,69
|Anel Elektrik
|2,54
|0,00
|-5,35
|Arçelik
|49,14
|0,70
|72,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,20
|1,55
|6,66
|Arena Bilgisayar
|13,00
|0,70
|19,24
|Armada Bilgisayar
|62,00
|1,81
|26,32
|Arsan Tekstil
|5,55
|0,36
|39,24
|Arzum Ev Aletleri
|15,21
|0,07
|-37,06
|Aselsan
|21,28
|0,76
|17,71
|Ata GMYO
|3,57
|-0,83
|-35,21
|Atakule GMYO
|2,60
|0,00
|11,06
|Atlantis Yatırım Holding
|8,65
|0,00
|55,58
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|0,82
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|62,80
|7,90
|Avrasya GMYO
|2,97
|-2,94
|13,39
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|7,33
|-22,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,77
|-1,20
|-3,83
|Aydem Enerji
|5,99
|0,17
|Ayen Enerji
|7,36
|-1,34
|36,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,06
|0,31
|131,04
|Aygaz
|22,86
|3,81
|61,14
|Bagfaş
|17,64
|-1,45
|146,36
|Bak Ambalaj
|18,87
|2,17
|-4,58
|Balatacılar Balatacılık
|8,96
|5,41
|8,74
|Bantaş Ambalaj
|3,05
|0,33
|-2,45
|Banvit
|89,60
|-1,32
|72,31
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,96
|0,93
|Baştaş Başkent Çimento
|10,25
|0,00
|-40,99
|Batı Çimento
|14,84
|-1,07
|215,07
|Batısöke Çimento
|2,07
|0,00
|-15,16
|Bayrak Taban Sanayi
|6,70
|-0,59
|-36,85
|Bera Holding
|9,73
|1,46
|-52,02
|Berkosan Yalıtım
|7,78
|-1,89
|-12,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,17
|-1,65
|3,22
|Beyaz Filo
|8,79
|0,23
|-12,79
|Bilici Yatırım
|14,00
|0,50
|153,01
|Bim Mağazalar
|62,15
|0,81
|-10,12
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,63
|1,81
|Birko Mensucat
|0,99
|-1,00
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|8,15
|-0,61
|Birlik Mensucat
|1,95
|2,63
|-43,64
|Bizim Mağazaları
|12,51
|1,54
|-16,46
|BMS Çelik Hasır
|8,73
|0,58
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,11
|1,48
|Borusan Mannesmann
|27,04
|0,52
|-2,73
|Borusan Yat. Paz.
|367,60
|0,71
|-19,08
|Bosch Fren Sistemleri
|1.047,20
|1,67
|-14,84
|Bossa
|38,06
|2,59
|113,22
|Brisa
|29,56
|0,82
|52,66
|Burçelik
|31,28
|0,26
|48,81
|Burçelik Vana
|23,50
|-0,34
|-52,68
|Bursa Çimento
|3,82
|0,53
|-23,26
|Carrefoursa
|38,08
|0,74
|-46,96
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|-3,93
|8,76
|Ceo Event Medya
|13,56
|-1,31
|110,89
|Coca Cola İçecek
|89,20
|0,17
|40,45
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|4,31
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|2,99
|1,01
|-49,06
|Çan2 Termik
|12,65
|-1,56
|Çelebi
|177,10
|1,78
|-2,97
|Çelik Halat
|8,21
|0,98
|-9,76
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|17,39
|-1,31
|10,69
|Çimbeton
|211,80
|0,71
|-28,57
|Çimentaş
|27,66
|0,00
|-23,51
|Çimsa
|30,76
|-0,06
|72,81
|Çuhadaroğlu Metal
|8,93
|0,45
|17,39
|Dagi Giyim
|2,61
|0,38
|-23,38
|Dagi Yatırım Holding
|10,46
|0,87
|-18,91
|Dardanel
|2,92
|0,69
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|11,47
|0,61
|-28,80
|Demısaş Döküm
|9,51
|7,46
|46,86
|Denge Holding
|1,29
|0,78
|-57,53
|Deniz GMYO
|2,41
|7,11
|30,83
|Derimod
|7,18
|0,14
|-26,28
|Derlüks Yatırım Holding
|4,54
|-1,94
|-48,53
|Desa Deri
|8,49
|-0,35
|-12,83
|Despec Bilgisayar
|9,00
|0,22
|-31,09
|Deva Holding
|28,68
|1,27
|19,21
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,49
|-0,95
|6,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,20
|-3,32
|-14,21
|Ditaş Doğan
|26,44
|1,54
|103,29
|DO-CO
|1.071,60
|1,08
|70,10
|Doğan Burda
|73,50
|1,66
|227,54
|Doğan Holding
|2,79
|0,36
|-6,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|-0,98
|-13,27
|Doğu Aras Enerji
|86,20
|0,41
|Doğusan
|4,07
|0,00
|12,09
|Doğuş GMYO
|9,89
|-0,40
|21,05
|Doğuş Otomotiv
|43,70
|-0,46
|68,57
|Döktaş Dökümcülük
|32,32
|1,64
|5,55
|Duran Doğan Basım
|20,02
|-2,82
|90,85
|Dyo Boya
|9,06
|1,23
|-19,45
|Eczacıbaşı İlaç
|7,51
|4,45
|4,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,85
|-0,38
|92,61
|E-Data Teknoloji
|18,10
|-4,59
|Edip Gayrimenkul
|2,80
|0,36
|-15,66
|Ege Endüstri
|1.755,80
|1,08
|5,46
|Ege Gübre
|221,40
|0,36
|54,33
|Ege Profil
|31,72
|-0,94
|-15,74
|Ege Seramik
|13,96
|-0,07
|44,48
|Egeplast
|22,74
|2,80
|-31,71
|Ekiz Kimya
|6,90
|-1,43
|-3,23
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,50
|1,83
|Emek Elektrik
|2,46
|0,41
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|18,42
|8,42
|-50,00
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|0,00
|3,56
|Enerjisa Enerji
|12,48
|2,13
|8,24
|Enka İnşaat
|15,40
|0,33
|118,69
|Erbosan
|112,60
|0,63
|177,65
|Ereğli Demir Çelik
|28,50
|0,49
|116,95
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,06
|0,00
|Ersu Gıda
|6,17
|5,83
|24,90
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,32
|1,00
|Escort Teknoloji
|6,19
|0,81
|-5,78
|Esenboğa Elektrik
|33,62
|0,96
|76,70
|Etiler Gıda
|6,20
|0,49
|55,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,50
|0,00
|-8,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|2,47
|5,42
|Euro Yat. Ort.
|3,22
|1,58
|-27,50
|Euro Yatırım Holding
|2,13
|0,47
|-25,00
|Europap Tezol Kağıt
|15,51
|0,65
|Fade Gıda
|6,76
|1,50
|29,96
|Fenerbahçe Futbol
|27,84
|0,07
|-5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|0,00
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|115,20
|1,05
|-6,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,39
|-0,56
|-4,91
|Ford Otosan
|242,30
|1,21
|101,75
|Formet Metal ve Cam
|1,06
|0,00
|-56,79
|Frigo Pak Gıda
|3,38
|0,30
|30,50
|Galata Wind Enerji
|5,61
|2,00
|Galatasaray Sportif
|3,26
|0,00
|-19,51
|Garanti Bankası
|11,39
|-0,61
|12,21
|Garanti Faktoring
|14,00
|1,08
|25,79
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|-0,79
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,81
|-2,98
|31,79
|Gediz Ambalaj
|16,97
|-0,53
|26,64
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,61
|0,35
|Gen İlaç
|15,45
|0,26
|Gentaş
|3,76
|0,27
|-16,69
|Gersan Elektrik
|4,52
|0,00
|-26,38
|Gimat Mağazacılık
|2,07
|1,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,98
|0,77
|Global Men. Değ.
|5,55
|0,73
|-7,65
|Global Yat. Holding
|2,00
|1,01
|-43,07
|Good-Year
|9,31
|0,11
|16,84
|Göltaş Çimento
|40,44
|0,35
|-1,47
|Gözde Girişim
|9,15
|1,22
|14,66
|GSD Denizcilik
|3,65
|1,96
|49,89
|GSD Holding
|2,95
|-0,34
|17,53
|Gübre Fabrik.
|77,75
|-0,96
|-9,65
|Güler Yat. Holding
|2,68
|-1,11
|-22,60
|Halk GMYO
|2,35
|0,00
|-22,90
|Hatay Tekstil
|16,36
|0,68
|19,98
|Hedef Girişim
|2,58
|0,39
|2,19
|Hedef Holding
|6,13
|0,00
|Hektaş
|15,00
|-1,70
|180,78
|HUB Girişim
|9,08
|0,00
|-50,11
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|1,08
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|2,10
|-17,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,10
|2,69
|138,48
|İdealist GMYO
|1,90
|0,00
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-36,80
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|1,35
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|9,40
|-4,28
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|1,49
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,77
|0,59
|45,72
|Info Yatırım
|5,59
|0,36
|19,69
|İntema
|88,15
|5,76
|120,93
|Inveo Yatırım Holding
|27,62
|-1,22
|90,85
|İpek Doğal Enerji
|13,57
|0,44
|3,75
|İskenderun Demir Çelik
|23,16
|0,52
|173,01
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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