Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,59 0,00 -40,70 Acıpayam Selüloz 18,33 -0,81 7,65 Adel Kalemcilik 32,80 1,55 -1,76 Adese Gayrimenkul 0,75 1,35 -69,03 Afyon Çimento 3,49 0,58 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 20,32 0,59 18,58 Ak Enerji 1,78 -1,66 -19,46 Akbank 7,40 0,82 9,50 Akçansa 18,13 1,00 12,59 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 2,38 -28,43 Akfen GMYO 7,18 2,57 297,24 Akın Tekstil 43,10 4,66 35,71 Akiş GMYO 1,68 1,20 -39,83 Akmerkez GMYO 42,98 1,03 -29,73 Aksa 33,00 -1,67 138,88 Aksa Enerji 10,01 0,10 169,09 Aksigorta 9,38 -3,30 12,89 Aksu Enerji 25,10 0,80 232,57 Alarko Carrıer 290,90 0,24 -19,66 Alarko GMYO 33,20 3,56 31,07 Alarko Holding 12,21 -0,57 43,28 Albaraka Türk 1,75 1,74 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 23,86 0,08 -19,55 Alkim Kağıt 16,38 -0,18 26,55 Alkim Kimya 17,09 0,29 21,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,38 -3,50 -5,86 Altınyunus Çeşme 63,50 2,34 27,10 Anadolu Efes 29,58 1,09 38,47 Anadolu Grubu Holding 37,82 -0,47 44,77 Anadolu Hayat Emek. 11,94 2,31 48,59 Anadolu Isuzu 34,10 -3,62 89,44 Anadolu Sigorta 6,21 -0,16 -13,99 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 29,38 0,69 Anel Elektrik 2,54 0,00 -5,35 Arçelik 49,14 0,70 72,67 ARD Bilişim Teknolojileri 7,20 1,55 6,66 Arena Bilgisayar 13,00 0,70 19,24 Armada Bilgisayar 62,00 1,81 26,32 Arsan Tekstil 5,55 0,36 39,24 Arzum Ev Aletleri 15,21 0,07 -37,06 Aselsan 21,28 0,76 17,71 Ata GMYO 3,57 -0,83 -35,21 Atakule GMYO 2,60 0,00 11,06 Atlantis Yatırım Holding 8,65 0,00 55,58 Atlas Yat. Ort. 1,23 0,82 -28,57 ATP Bilgisayar 62,80 7,90 Avrasya GMYO 2,97 -2,94 13,39 Avrasya Petrol ve Tur. 2,49 7,33 -22,19 Avrupa Yatırım Holding 5,77 -1,20 -3,83 Aydem Enerji 5,99 0,17 Ayen Enerji 7,36 -1,34 36,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,06 0,31 131,04 Aygaz 22,86 3,81 61,14 Bagfaş 17,64 -1,45 146,36 Bak Ambalaj 18,87 2,17 -4,58 Balatacılar Balatacılık 8,96 5,41 8,74 Bantaş Ambalaj 3,05 0,33 -2,45 Banvit 89,60 -1,32 72,31 Başkent Doğalgaz GMYO 11,96 0,93 Baştaş Başkent Çimento 10,25 0,00 -40,99 Batı Çimento 14,84 -1,07 215,07 Batısöke Çimento 2,07 0,00 -15,16 Bayrak Taban Sanayi 6,70 -0,59 -36,85 Bera Holding 9,73 1,46 -52,02 Berkosan Yalıtım 7,78 -1,89 -12,78 Beşiktaş Futbol Yat. 4,17 -1,65 3,22 Beyaz Filo 8,79 0,23 -12,79 Bilici Yatırım 14,00 0,50 153,01 Bim Mağazalar 62,15 0,81 -10,12 Biotrend Çevre ve Enerji 5,63 1,81 Birko Mensucat 0,99 -1,00 -10,81 Birleşim Mühendislik 8,15 -0,61 Birlik Mensucat 1,95 2,63 -43,64 Bizim Mağazaları 12,51 1,54 -16,46 BMS Çelik Hasır 8,73 0,58 Boğaziçi Beton Sanayi 4,11 1,48 Borusan Mannesmann 27,04 0,52 -2,73 Borusan Yat. Paz. 367,60 0,71 -19,08 Bosch Fren Sistemleri 1.047,20 1,67 -14,84 Bossa 38,06 2,59 113,22 Brisa 29,56 0,82 52,66 Burçelik 31,28 0,26 48,81 Burçelik Vana 23,50 -0,34 -52,68 Bursa Çimento 3,82 0,53 -23,26 Carrefoursa 38,08 0,74 -46,96 Casa Emtia Petrol 115,00 -3,93 8,76 Ceo Event Medya 13,56 -1,31 110,89 Coca Cola İçecek 89,20 0,17 40,45 Cosmos Yat. Holding 9,20 4,31 14,14 Credıtwest Faktorıng 2,99 1,01 -49,06 Çan2 Termik 12,65 -1,56 Çelebi 177,10 1,78 -2,97 Çelik Halat 8,21 0,98 -9,76 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 17,39 -1,31 10,69 Çimbeton 211,80 0,71 -28,57 Çimentaş 27,66 0,00 -23,51 Çimsa 30,76 -0,06 72,81 Çuhadaroğlu Metal 8,93 0,45 17,39 Dagi Giyim 2,61 0,38 -23,38 Dagi Yatırım Holding 10,46 0,87 -18,91 Dardanel 2,92 0,69 -45,16 Datagate Bilgisayar 11,47 0,61 -28,80 Demısaş Döküm 9,51 7,46 46,86 Denge Holding 1,29 0,78 -57,53 Deniz GMYO 2,41 7,11 30,83 Derimod 7,18 0,14 -26,28 Derlüks Yatırım Holding 4,54 -1,94 -48,53 Desa Deri 8,49 -0,35 -12,83 Despec Bilgisayar 9,00 0,22 -31,09 Deva Holding 28,68 1,27 19,21 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,49 -0,95 6,64 Diriteks Diriliş Tekstil 3,20 -3,32 -14,21 Ditaş Doğan 26,44 1,54 103,29 DO-CO 1.071,60 1,08 70,10 Doğan Burda 73,50 1,66 227,54 Doğan Holding 2,79 0,36 -6,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 -0,98 -13,27 Doğu Aras Enerji 86,20 0,41 Doğusan 4,07 0,00 12,09 Doğuş GMYO 9,89 -0,40 21,05 Doğuş Otomotiv 43,70 -0,46 68,57 Döktaş Dökümcülük 32,32 1,64 5,55 Duran Doğan Basım 20,02 -2,82 90,85 Dyo Boya 9,06 1,23 -19,45 Eczacıbaşı İlaç 7,51 4,45 4,28 Eczacıbaşı Yatırım 51,85 -0,38 92,61 E-Data Teknoloji 18,10 -4,59 Edip Gayrimenkul 2,80 0,36 -15,66 Ege Endüstri 1.755,80 1,08 5,46 Ege Gübre 221,40 0,36 54,33 Ege Profil 31,72 -0,94 -15,74 Ege Seramik 13,96 -0,07 44,48 Egeplast 22,74 2,80 -31,71 Ekiz Kimya 6,90 -1,43 -3,23 Elite Naturel Organik Gıda 24,50 1,83 Emek Elektrik 2,46 0,41 -13,84 Eminiş Ambalaj 18,42 8,42 -50,00 Emlak Konut GMYO 2,19 0,00 3,56 Enerjisa Enerji 12,48 2,13 8,24 Enka İnşaat 15,40 0,33 118,69 Erbosan 112,60 0,63 177,65 Ereğli Demir Çelik 28,50 0,49 116,95 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,06 0,00 Ersu Gıda 6,17 5,83 24,90 Escar Turizm Taşımacılık 30,32 1,00 Escort Teknoloji 6,19 0,81 -5,78 Esenboğa Elektrik 33,62 0,96 76,70 Etiler Gıda 6,20 0,49 55,78 Euro Kapital Yat. Ort. 3,50 0,00 -8,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,73 2,47 5,42 Euro Yat. Ort. 3,22 1,58 -27,50 Euro Yatırım Holding 2,13 0,47 -25,00 Europap Tezol Kağıt 15,51 0,65 Fade Gıda 6,76 1,50 29,96 Fenerbahçe Futbol 27,84 0,07 -5,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 0,00 -21,64 F-M İzmit Piston 115,20 1,05 -6,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,39 -0,56 -4,91 Ford Otosan 242,30 1,21 101,75 Formet Metal ve Cam 1,06 0,00 -56,79 Frigo Pak Gıda 3,38 0,30 30,50 Galata Wind Enerji 5,61 2,00 Galatasaray Sportif 3,26 0,00 -19,51 Garanti Bankası 11,39 -0,61 12,21 Garanti Faktoring 14,00 1,08 25,79 Garanti Yat. Ort. 2,50 -0,79 -22,26 Gedik Y. Men. Değ. 7,81 -2,98 31,79 Gediz Ambalaj 16,97 -0,53 26,64 Gelecek Varlık Yönetimi 11,61 0,35 Gen İlaç 15,45 0,26 Gentaş 3,76 0,27 -16,69 Gersan Elektrik 4,52 0,00 -26,38 Gimat Mağazacılık 2,07 1,47 Girişim Elektrik Sanayi 16,98 0,77 Global Men. Değ. 5,55 0,73 -7,65 Global Yat. Holding 2,00 1,01 -43,07 Good-Year 9,31 0,11 16,84 Göltaş Çimento 40,44 0,35 -1,47 Gözde Girişim 9,15 1,22 14,66 GSD Denizcilik 3,65 1,96 49,89 GSD Holding 2,95 -0,34 17,53 Gübre Fabrik. 77,75 -0,96 -9,65 Güler Yat. Holding 2,68 -1,11 -22,60 Halk GMYO 2,35 0,00 -22,90 Hatay Tekstil 16,36 0,68 19,98 Hedef Girişim 2,58 0,39 2,19 Hedef Holding 6,13 0,00 Hektaş 15,00 -1,70 180,78 HUB Girişim 9,08 0,00 -50,11 Hürriyet Gzt. 1,87 1,08 -10,95 ICBC Turkey Bank 5,34 2,10 -17,85 İdeal Finansal Teknolojiler 32,10 2,69 138,48 İdealist GMYO 1,90 0,00 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,79 -1,25 -36,80 İhlas Gazetecilik 0,75 1,35 -69,56 İhlas Haber Ajansı 9,40 -4,28 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,68 1,49 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,77 0,59 45,72 Info Yatırım 5,59 0,36 19,69 İntema 88,15 5,76 120,93 Inveo Yatırım Holding 27,62 -1,22 90,85 İpek Doğal Enerji 13,57 0,44 3,75 İskenderun Demir Çelik 23,16 0,52 173,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi