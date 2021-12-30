Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,67
|-4,11
|-39,66
|Acıpayam Selüloz
|18,02
|0,78
|5,83
|Adel Kalemcilik
|32,02
|2,10
|-4,10
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,50
|-0,57
|-31,51
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,36
|2,00
|18,81
|Ak Enerji
|1,73
|-0,57
|-21,72
|Akbank
|7,49
|1,90
|10,83
|Akçansa
|18,16
|-1,84
|12,78
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|0,00
|-29,26
|Akfen GMYO
|7,18
|-0,55
|297,24
|Akın Tekstil
|41,22
|-0,91
|29,79
|Akiş GMYO
|1,69
|0,60
|-39,48
|Akmerkez GMYO
|43,12
|0,28
|-29,50
|Aksa
|33,82
|4,06
|144,81
|Aksa Enerji
|10,18
|0,49
|173,66
|Aksigorta
|8,99
|-0,44
|8,19
|Aksu Enerji
|25,08
|-0,48
|232,31
|Alarko Carrıer
|293,30
|0,10
|-19,00
|Alarko GMYO
|32,38
|-2,23
|27,83
|Alarko Holding
|12,30
|0,16
|44,34
|Albaraka Türk
|1,77
|-0,56
|-8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,16
|1,34
|-18,54
|Alkim Kağıt
|16,50
|-0,72
|27,48
|Alkim Kimya
|17,33
|0,17
|23,02
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|10,00
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|60,40
|2,98
|20,90
|Anadolu Efes
|29,84
|2,19
|39,69
|Anadolu Grubu Holding
|37,92
|-0,84
|45,15
|Anadolu Hayat Emek.
|11,59
|0,96
|44,23
|Anadolu Isuzu
|35,38
|-9,97
|96,56
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|29,38
|-1,67
|Anel Elektrik
|2,55
|1,19
|-4,98
|Arçelik
|50,00
|-0,40
|75,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,29
|1,28
|7,99
|Arena Bilgisayar
|12,95
|0,70
|18,78
|Armada Bilgisayar
|61,90
|3,69
|26,12
|Arsan Tekstil
|5,49
|3,20
|37,73
|Arzum Ev Aletleri
|15,28
|-0,65
|-36,77
|Aselsan
|21,60
|-0,18
|19,48
|Ata GMYO
|3,60
|0,84
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,59
|-0,38
|10,63
|Atlantis Yatırım Holding
|8,50
|0,00
|52,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,22
|-0,81
|-29,15
|ATP Bilgisayar
|58,00
|-1,28
|Avrasya GMYO
|3,05
|3,39
|16,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|-0,91
|-32,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,89
|1,38
|-1,83
|Aydem Enerji
|6,03
|0,17
|Ayen Enerji
|7,41
|0,14
|36,97
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,34
|1,39
|133,52
|Aygaz
|24,24
|3,32
|70,87
|Bagfaş
|16,89
|-4,36
|135,89
|Bak Ambalaj
|18,84
|1,34
|-4,74
|Balatacılar Balatacılık
|8,55
|-0,93
|3,76
|Bantaş Ambalaj
|3,06
|0,66
|-2,13
|Banvit
|88,00
|-2,22
|69,23
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,09
|1,60
|Baştaş Başkent Çimento
|10,64
|-0,09
|-38,74
|Batı Çimento
|15,10
|-0,46
|220,59
|Batısöke Çimento
|2,08
|-0,48
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|6,79
|1,04
|-36,00
|Bera Holding
|9,72
|0,10
|-52,07
|Berkosan Yalıtım
|7,74
|0,13
|-13,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,23
|3,17
|4,70
|Beyaz Filo
|8,80
|0,57
|-12,69
|Bilici Yatırım
|13,72
|-1,29
|147,95
|Bim Mağazalar
|63,05
|-1,02
|-8,82
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,62
|3,69
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|8,14
|-0,49
|Birlik Mensucat
|1,89
|0,53
|-45,38
|Bizim Mağazaları
|12,49
|0,00
|-16,59
|BMS Çelik Hasır
|8,73
|0,23
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,08
|-0,24
|Borusan Mannesmann
|27,68
|-0,14
|-0,43
|Borusan Yat. Paz.
|369,30
|-1,07
|-18,71
|Bosch Fren Sistemleri
|1.041,50
|0,18
|-15,30
|Bossa
|37,72
|-0,68
|111,32
|Brisa
|30,22
|1,41
|56,07
|Burçelik
|32,40
|-1,22
|54,14
|Burçelik Vana
|23,80
|-0,67
|-52,07
|Bursa Çimento
|3,85
|-1,28
|-22,65
|Carrefoursa
|38,32
|0,10
|-46,63
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|0,93
|13,21
|Ceo Event Medya
|13,99
|5,35
|117,57
|Coca Cola İçecek
|89,95
|0,39
|41,64
|Cosmos Yat. Holding
|9,05
|-0,98
|12,28
|Credıtwest Faktorıng
|2,98
|-1,00
|-49,23
|Çan2 Termik
|12,73
|1,60
|Çelebi
|174,20
|-1,02
|-4,56
|Çelik Halat
|8,10
|1,76
|-10,97
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|16,68
|-1,30
|6,17
|Çimbeton
|212,40
|0,19
|-28,36
|Çimentaş
|27,70
|0,00
|-23,40
|Çimsa
|31,12
|-1,21
|74,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,99
|-0,44
|18,18
|Dagi Giyim
|2,64
|0,38
|-22,50
|Dagi Yatırım Holding
|10,60
|1,92
|-17,83
|Dardanel
|2,93
|-1,01
|-44,98
|Datagate Bilgisayar
|11,41
|-0,17
|-29,17
|Demısaş Döküm
|8,95
|0,11
|38,21
|Denge Holding
|1,30
|2,36
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,25
|9,76
|22,15
|Derimod
|7,20
|-0,69
|-26,08
|Derlüks Yatırım Holding
|4,58
|-1,72
|-48,07
|Desa Deri
|8,35
|1,33
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,06
|0,44
|-30,63
|Deva Holding
|28,80
|0,56
|19,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,62
|-1,02
|7,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,30
|-1,49
|-11,53
|Ditaş Doğan
|26,38
|-0,30
|102,83
|DO-CO
|1.076,50
|0,35
|70,87
|Doğan Burda
|69,00
|-9,51
|207,49
|Doğan Holding
|2,81
|-0,35
|-6,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|-0,48
|-11,55
|Doğu Aras Enerji
|85,90
|-0,17
|Doğusan
|4,13
|-0,72
|13,74
|Doğuş GMYO
|9,91
|-0,90
|21,30
|Doğuş Otomotiv
|44,10
|-1,78
|70,12
|Döktaş Dökümcülük
|32,08
|-0,68
|4,77
|Duran Doğan Basım
|21,06
|7,01
|100,76
|Dyo Boya
|9,04
|0,11
|-19,62
|Eczacıbaşı İlaç
|7,31
|0,27
|1,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,70
|-1,93
|88,34
|E-Data Teknoloji
|19,50
|-3,85
|Edip Gayrimenkul
|2,81
|-1,06
|-15,36
|Ege Endüstri
|1.752,70
|-0,36
|5,27
|Ege Gübre
|221,40
|-1,16
|54,33
|Ege Profil
|31,04
|-0,13
|-17,55
|Ege Seramik
|14,11
|-0,07
|46,03
|Egeplast
|22,04
|0,18
|-33,81
|Ekiz Kimya
|7,04
|1,73
|-1,26
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,02
|1,46
|Emek Elektrik
|2,46
|1,23
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|17,00
|-2,24
|-53,85
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|-0,45
|3,56
|Enerjisa Enerji
|12,65
|2,60
|9,71
|Enka İnşaat
|15,98
|4,17
|126,93
|Erbosan
|114,30
|0,35
|181,84
|Ereğli Demir Çelik
|29,14
|-0,48
|121,83
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,06
|-0,33
|Ersu Gıda
|5,72
|4,00
|15,79
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,32
|-1,94
|Escort Teknoloji
|5,79
|0,70
|-11,87
|Esenboğa Elektrik
|32,92
|0,61
|73,02
|Etiler Gıda
|5,85
|0,86
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,50
|2,94
|-8,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|-1,63
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|2,97
|0,34
|-33,13
|Euro Yatırım Holding
|2,15
|2,38
|-24,30
|Europap Tezol Kağıt
|15,38
|-1,09
|Fade Gıda
|6,74
|-0,44
|29,57
|Fenerbahçe Futbol
|28,04
|0,14
|-5,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,29
|0,00
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|114,40
|0,00
|-6,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,06
|-0,17
|-7,44
|Ford Otosan
|242,80
|-0,04
|102,17
|Formet Metal ve Cam
|1,06
|-0,93
|-56,79
|Frigo Pak Gıda
|3,39
|0,59
|30,88
|Galata Wind Enerji
|5,46
|4,00
|Galatasaray Sportif
|3,28
|0,92
|-19,01
|Garanti Bankası
|11,59
|1,31
|14,18
|Garanti Faktoring
|14,16
|1,00
|27,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|0,00
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,38
|0,82
|24,53
|Gediz Ambalaj
|16,99
|0,59
|26,79
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,79
|-0,59
|Gen İlaç
|15,34
|0,79
|Gentaş
|3,82
|-1,04
|-15,36
|Gersan Elektrik
|4,52
|-2,38
|-26,38
|Gimat Mağazacılık
|2,07
|0,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,01
|-1,10
|Global Men. Değ.
|5,52
|-0,72
|-8,15
|Global Yat. Holding
|2,01
|1,01
|-42,79
|Good-Year
|9,66
|1,68
|21,23
|Göltaş Çimento
|41,32
|-0,34
|0,67
|Gözde Girişim
|9,14
|-1,30
|14,54
|GSD Denizcilik
|3,60
|-0,28
|47,83
|GSD Holding
|2,92
|0,00
|16,33
|Gübre Fabrik.
|81,55
|0,43
|-5,23
|Güler Yat. Holding
|2,70
|-2,17
|-22,03
|Halk GMYO
|2,37
|-1,25
|-22,24
|Hatay Tekstil
|16,50
|0,00
|21,01
|Hedef Girişim
|2,59
|0,00
|2,58
|Hedef Holding
|6,08
|-2,25
|Hektaş
|15,18
|2,22
|184,15
|HUB Girişim
|9,17
|0,33
|-49,62
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|2,19
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|0,00
|-18,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,30
|-0,76
|132,54
|İdealist GMYO
|1,90
|0,00
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-5,06
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|9,82
|-9,99
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|0,00
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,87
|0,29
|47,87
|Info Yatırım
|5,58
|1,45
|19,47
|İntema
|75,45
|-0,79
|89,10
|Inveo Yatırım Holding
|27,14
|-0,22
|87,53
|İpek Doğal Enerji
|13,81
|-0,29
|5,58
|İskenderun Demir Çelik
|23,16
|-0,52
|173,01
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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