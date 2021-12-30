Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,67-4,11-39,66
Acıpayam Selüloz18,020,785,83
Adel Kalemcilik32,022,10-4,10
Adese Gayrimenkul0,741,37-69,44
Afyon Çimento3,50-0,57-31,51
AGESA Hayat Emeklilik20,362,0018,81
Ak Enerji1,73-0,57-21,72
Akbank7,491,9010,83
Akçansa18,16-1,8412,78
Akdeniz Yatırım Hold.1,700,00-29,26
Akfen GMYO7,18-0,55297,24
Akın Tekstil41,22-0,9129,79
Akiş GMYO1,690,60-39,48
Akmerkez GMYO43,120,28-29,50
Aksa33,824,06144,81
Aksa Enerji10,180,49173,66
Aksigorta8,99-0,448,19
Aksu Enerji25,08-0,48232,31
Alarko Carrıer293,300,10-19,00
Alarko GMYO32,38-2,2327,83
Alarko Holding12,300,1644,34
Albaraka Türk1,77-0,56-8,76
Alcatel Lucent Teletaş24,161,34-18,54
Alkim Kağıt16,50-0,7227,48
Alkim Kimya17,330,1723,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,4310,00-2,45
Altınyunus Çeşme60,402,9820,90
Anadolu Efes29,842,1939,69
Anadolu Grubu Holding37,92-0,8445,15
Anadolu Hayat Emek.11,590,9644,23
Anadolu Isuzu35,38-9,9796,56
Anadolu Sigorta6,220,00-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,38-1,67

Anel Elektrik2,551,19-4,98
Arçelik50,00-0,4075,69
ARD Bilişim Teknolojileri7,291,287,99
Arena Bilgisayar12,950,7018,78
Armada Bilgisayar61,903,6926,12
Arsan Tekstil5,493,2037,73
Arzum Ev Aletleri15,28-0,65-36,77
Aselsan21,60-0,1819,48
Ata GMYO3,600,84-34,66
Atakule GMYO2,59-0,3810,63
Atlantis Yatırım Holding8,500,0052,88
Atlas Yat. Ort.1,22-0,81-29,15
ATP Bilgisayar58,00-1,28

Avrasya GMYO3,053,3916,44
Avrasya Petrol ve Tur.2,17-0,91-32,19
Avrupa Yatırım Holding5,891,38-1,83
Aydem Enerji6,030,17

Ayen Enerji7,410,1436,97
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,341,39133,52
Aygaz24,243,3270,87
Bagfaş16,89-4,36135,89
Bak Ambalaj18,841,34-4,74
Balatacılar Balatacılık8,55-0,933,76
Bantaş Ambalaj3,060,66-2,13
Banvit88,00-2,2269,23
Başkent Doğalgaz GMYO12,091,60

Baştaş Başkent Çimento10,64-0,09-38,74
Batı Çimento15,10-0,46220,59
Batısöke Çimento2,08-0,48-14,75
Bayrak Taban Sanayi6,791,04-36,00
Bera Holding9,720,10-52,07
Berkosan Yalıtım7,740,13-13,23
Beşiktaş Futbol Yat.4,233,174,70
Beyaz Filo8,800,57-12,69
Bilici Yatırım13,72-1,29147,95
Bim Mağazalar63,05-1,02-8,82
Biotrend Çevre ve Enerji5,623,69

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik8,14-0,49

Birlik Mensucat1,890,53-45,38
Bizim Mağazaları12,490,00-16,59
BMS Çelik Hasır8,730,23

Boğaziçi Beton Sanayi4,08-0,24

Borusan Mannesmann27,68-0,14-0,43
Borusan Yat. Paz.369,30-1,07-18,71
Bosch Fren Sistemleri1.041,500,18-15,30
Bossa37,72-0,68111,32
Brisa30,221,4156,07
Burçelik32,40-1,2254,14
Burçelik Vana23,80-0,67-52,07
Bursa Çimento3,85-1,28-22,65
Carrefoursa38,320,10-46,63
Casa Emtia Petrol120,000,9313,21
Ceo Event Medya13,995,35117,57
Coca Cola İçecek89,950,3941,64
Cosmos Yat. Holding9,05-0,9812,28
Credıtwest Faktorıng2,98-1,00-49,23
Çan2 Termik12,731,60

Çelebi174,20-1,02-4,56
Çelik Halat8,101,76-10,97
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş16,68-1,306,17
Çimbeton212,400,19-28,36
Çimentaş27,700,00-23,40
Çimsa31,12-1,2174,83
Çuhadaroğlu Metal8,99-0,4418,18
Dagi Giyim2,640,38-22,50
Dagi Yatırım Holding10,601,92-17,83
Dardanel2,93-1,01-44,98
Datagate Bilgisayar11,41-0,17-29,17
Demısaş Döküm8,950,1138,21
Denge Holding1,302,36-57,20
Deniz GMYO2,259,7622,15
Derimod7,20-0,69-26,08
Derlüks Yatırım Holding4,58-1,72-48,07
Desa Deri8,351,33-14,27
Despec Bilgisayar9,060,44-30,63
Deva Holding28,800,5619,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,62-1,027,84
Diriteks Diriliş Tekstil3,30-1,49-11,53
Ditaş Doğan26,38-0,30102,83
DO-CO1.076,500,3570,87
Doğan Burda69,00-9,51207,49
Doğan Holding2,81-0,35-6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,06-0,48-11,55
Doğu Aras Enerji85,90-0,17

Doğusan4,13-0,7213,74
Doğuş GMYO9,91-0,9021,30
Doğuş Otomotiv44,10-1,7870,12
Döktaş Dökümcülük32,08-0,684,77
Duran Doğan Basım21,067,01100,76
Dyo Boya9,040,11-19,62
Eczacıbaşı İlaç7,310,271,50
Eczacıbaşı Yatırım50,70-1,9388,34
E-Data Teknoloji19,50-3,85

Edip Gayrimenkul2,81-1,06-15,36
Ege Endüstri1.752,70-0,365,27
Ege Gübre221,40-1,1654,33
Ege Profil31,04-0,13-17,55
Ege Seramik14,11-0,0746,03
Egeplast22,040,18-33,81
Ekiz Kimya7,041,73-1,26
Elite Naturel Organik Gıda25,021,46

Emek Elektrik2,461,23-13,84
Eminiş Ambalaj17,00-2,24-53,85
Emlak Konut GMYO2,19-0,453,56
Enerjisa Enerji12,652,609,71
Enka İnşaat15,984,17126,93
Erbosan114,300,35181,84
Ereğli Demir Çelik29,14-0,48121,83
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,06-0,33

Ersu Gıda5,724,0015,79
Escar Turizm Taşımacılık30,32-1,94

Escort Teknoloji5,790,70-11,87
Esenboğa Elektrik32,920,6173,02
Etiler Gıda5,850,8646,98
Euro Kapital Yat. Ort.3,502,94-8,37
Euro Trend Yat. Ort.3,63-1,632,59
Euro Yat. Ort.2,970,34-33,13
Euro Yatırım Holding2,152,38-24,30
Europap Tezol Kağıt15,38-1,09

Fade Gıda6,74-0,4429,57
Fenerbahçe Futbol28,040,14-5,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,290,00-22,32
F-M İzmit Piston114,400,00-6,69
Fonet Bilgi Teknolojileri12,06-0,17-7,44
Ford Otosan242,80-0,04102,17
Formet Metal ve Cam1,06-0,93-56,79
Frigo Pak Gıda3,390,5930,88
Galata Wind Enerji5,464,00

Galatasaray Sportif3,280,92-19,01
Garanti Bankası11,591,3114,18
Garanti Faktoring14,161,0027,22
Garanti Yat. Ort.2,500,00-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,380,8224,53
Gediz Ambalaj16,990,5926,79
Gelecek Varlık Yönetimi11,79-0,59

Gen İlaç15,340,79

Gentaş3,82-1,04-15,36
Gersan Elektrik4,52-2,38-26,38
Gimat Mağazacılık2,070,00

Girişim Elektrik Sanayi17,01-1,10

Global Men. Değ.5,52-0,72-8,15
Global Yat. Holding2,011,01-42,79
Good-Year9,661,6821,23
Göltaş Çimento41,32-0,340,67
Gözde Girişim9,14-1,3014,54
GSD Denizcilik3,60-0,2847,83
GSD Holding2,920,0016,33
Gübre Fabrik.81,550,43-5,23
Güler Yat. Holding2,70-2,17-22,03
Halk GMYO2,37-1,25-22,24
Hatay Tekstil16,500,0021,01
Hedef Girişim2,590,002,58
Hedef Holding6,08-2,25

Hektaş15,182,22184,15
HUB Girişim9,170,33-49,62
Hürriyet Gzt.1,872,19-10,95
ICBC Turkey Bank5,330,00-18,00
İdeal Finansal Teknolojiler31,30-0,76132,54
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,75-5,06-69,56
İhlas Haber Ajansı9,82-9,99

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,680,00-40,35
İndeks Bilgisayar6,870,2947,87
Info Yatırım5,581,4519,47
İntema75,45-0,7989,10
Inveo Yatırım Holding27,14-0,2287,53
İpek Doğal Enerji13,81-0,295,58
İskenderun Demir Çelik23,16-0,52173,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title