Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,67 -4,11 -39,66 Acıpayam Selüloz 18,02 0,78 5,83 Adel Kalemcilik 32,02 2,10 -4,10 Adese Gayrimenkul 0,74 1,37 -69,44 Afyon Çimento 3,50 -0,57 -31,51 AGESA Hayat Emeklilik 20,36 2,00 18,81 Ak Enerji 1,73 -0,57 -21,72 Akbank 7,49 1,90 10,83 Akçansa 18,16 -1,84 12,78 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 0,00 -29,26 Akfen GMYO 7,18 -0,55 297,24 Akın Tekstil 41,22 -0,91 29,79 Akiş GMYO 1,69 0,60 -39,48 Akmerkez GMYO 43,12 0,28 -29,50 Aksa 33,82 4,06 144,81 Aksa Enerji 10,18 0,49 173,66 Aksigorta 8,99 -0,44 8,19 Aksu Enerji 25,08 -0,48 232,31 Alarko Carrıer 293,30 0,10 -19,00 Alarko GMYO 32,38 -2,23 27,83 Alarko Holding 12,30 0,16 44,34 Albaraka Türk 1,77 -0,56 -8,76 Alcatel Lucent Teletaş 24,16 1,34 -18,54 Alkim Kağıt 16,50 -0,72 27,48 Alkim Kimya 17,33 0,17 23,02 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 10,00 -2,45 Altınyunus Çeşme 60,40 2,98 20,90 Anadolu Efes 29,84 2,19 39,69 Anadolu Grubu Holding 37,92 -0,84 45,15 Anadolu Hayat Emek. 11,59 0,96 44,23 Anadolu Isuzu 35,38 -9,97 96,56 Anadolu Sigorta 6,22 0,00 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 29,38 -1,67 Anel Elektrik 2,55 1,19 -4,98 Arçelik 50,00 -0,40 75,69 ARD Bilişim Teknolojileri 7,29 1,28 7,99 Arena Bilgisayar 12,95 0,70 18,78 Armada Bilgisayar 61,90 3,69 26,12 Arsan Tekstil 5,49 3,20 37,73 Arzum Ev Aletleri 15,28 -0,65 -36,77 Aselsan 21,60 -0,18 19,48 Ata GMYO 3,60 0,84 -34,66 Atakule GMYO 2,59 -0,38 10,63 Atlantis Yatırım Holding 8,50 0,00 52,88 Atlas Yat. Ort. 1,22 -0,81 -29,15 ATP Bilgisayar 58,00 -1,28 Avrasya GMYO 3,05 3,39 16,44 Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 -0,91 -32,19 Avrupa Yatırım Holding 5,89 1,38 -1,83 Aydem Enerji 6,03 0,17 Ayen Enerji 7,41 0,14 36,97 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,34 1,39 133,52 Aygaz 24,24 3,32 70,87 Bagfaş 16,89 -4,36 135,89 Bak Ambalaj 18,84 1,34 -4,74 Balatacılar Balatacılık 8,55 -0,93 3,76 Bantaş Ambalaj 3,06 0,66 -2,13 Banvit 88,00 -2,22 69,23 Başkent Doğalgaz GMYO 12,09 1,60 Baştaş Başkent Çimento 10,64 -0,09 -38,74 Batı Çimento 15,10 -0,46 220,59 Batısöke Çimento 2,08 -0,48 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 6,79 1,04 -36,00 Bera Holding 9,72 0,10 -52,07 Berkosan Yalıtım 7,74 0,13 -13,23 Beşiktaş Futbol Yat. 4,23 3,17 4,70 Beyaz Filo 8,80 0,57 -12,69 Bilici Yatırım 13,72 -1,29 147,95 Bim Mağazalar 63,05 -1,02 -8,82 Biotrend Çevre ve Enerji 5,62 3,69 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 8,14 -0,49 Birlik Mensucat 1,89 0,53 -45,38 Bizim Mağazaları 12,49 0,00 -16,59 BMS Çelik Hasır 8,73 0,23 Boğaziçi Beton Sanayi 4,08 -0,24 Borusan Mannesmann 27,68 -0,14 -0,43 Borusan Yat. Paz. 369,30 -1,07 -18,71 Bosch Fren Sistemleri 1.041,50 0,18 -15,30 Bossa 37,72 -0,68 111,32 Brisa 30,22 1,41 56,07 Burçelik 32,40 -1,22 54,14 Burçelik Vana 23,80 -0,67 -52,07 Bursa Çimento 3,85 -1,28 -22,65 Carrefoursa 38,32 0,10 -46,63 Casa Emtia Petrol 120,00 0,93 13,21 Ceo Event Medya 13,99 5,35 117,57 Coca Cola İçecek 89,95 0,39 41,64 Cosmos Yat. Holding 9,05 -0,98 12,28 Credıtwest Faktorıng 2,98 -1,00 -49,23 Çan2 Termik 12,73 1,60 Çelebi 174,20 -1,02 -4,56 Çelik Halat 8,10 1,76 -10,97 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 16,68 -1,30 6,17 Çimbeton 212,40 0,19 -28,36 Çimentaş 27,70 0,00 -23,40 Çimsa 31,12 -1,21 74,83 Çuhadaroğlu Metal 8,99 -0,44 18,18 Dagi Giyim 2,64 0,38 -22,50 Dagi Yatırım Holding 10,60 1,92 -17,83 Dardanel 2,93 -1,01 -44,98 Datagate Bilgisayar 11,41 -0,17 -29,17 Demısaş Döküm 8,95 0,11 38,21 Denge Holding 1,30 2,36 -57,20 Deniz GMYO 2,25 9,76 22,15 Derimod 7,20 -0,69 -26,08 Derlüks Yatırım Holding 4,58 -1,72 -48,07 Desa Deri 8,35 1,33 -14,27 Despec Bilgisayar 9,06 0,44 -30,63 Deva Holding 28,80 0,56 19,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,62 -1,02 7,84 Diriteks Diriliş Tekstil 3,30 -1,49 -11,53 Ditaş Doğan 26,38 -0,30 102,83 DO-CO 1.076,50 0,35 70,87 Doğan Burda 69,00 -9,51 207,49 Doğan Holding 2,81 -0,35 -6,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 -0,48 -11,55 Doğu Aras Enerji 85,90 -0,17 Doğusan 4,13 -0,72 13,74 Doğuş GMYO 9,91 -0,90 21,30 Doğuş Otomotiv 44,10 -1,78 70,12 Döktaş Dökümcülük 32,08 -0,68 4,77 Duran Doğan Basım 21,06 7,01 100,76 Dyo Boya 9,04 0,11 -19,62 Eczacıbaşı İlaç 7,31 0,27 1,50 Eczacıbaşı Yatırım 50,70 -1,93 88,34 E-Data Teknoloji 19,50 -3,85 Edip Gayrimenkul 2,81 -1,06 -15,36 Ege Endüstri 1.752,70 -0,36 5,27 Ege Gübre 221,40 -1,16 54,33 Ege Profil 31,04 -0,13 -17,55 Ege Seramik 14,11 -0,07 46,03 Egeplast 22,04 0,18 -33,81 Ekiz Kimya 7,04 1,73 -1,26 Elite Naturel Organik Gıda 25,02 1,46 Emek Elektrik 2,46 1,23 -13,84 Eminiş Ambalaj 17,00 -2,24 -53,85 Emlak Konut GMYO 2,19 -0,45 3,56 Enerjisa Enerji 12,65 2,60 9,71 Enka İnşaat 15,98 4,17 126,93 Erbosan 114,30 0,35 181,84 Ereğli Demir Çelik 29,14 -0,48 121,83 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,06 -0,33 Ersu Gıda 5,72 4,00 15,79 Escar Turizm Taşımacılık 30,32 -1,94 Escort Teknoloji 5,79 0,70 -11,87 Esenboğa Elektrik 32,92 0,61 73,02 Etiler Gıda 5,85 0,86 46,98 Euro Kapital Yat. Ort. 3,50 2,94 -8,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 -1,63 2,59 Euro Yat. Ort. 2,97 0,34 -33,13 Euro Yatırım Holding 2,15 2,38 -24,30 Europap Tezol Kağıt 15,38 -1,09 Fade Gıda 6,74 -0,44 29,57 Fenerbahçe Futbol 28,04 0,14 -5,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,29 0,00 -22,32 F-M İzmit Piston 114,40 0,00 -6,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,06 -0,17 -7,44 Ford Otosan 242,80 -0,04 102,17 Formet Metal ve Cam 1,06 -0,93 -56,79 Frigo Pak Gıda 3,39 0,59 30,88 Galata Wind Enerji 5,46 4,00 Galatasaray Sportif 3,28 0,92 -19,01 Garanti Bankası 11,59 1,31 14,18 Garanti Faktoring 14,16 1,00 27,22 Garanti Yat. Ort. 2,50 0,00 -22,26 Gedik Y. Men. Değ. 7,38 0,82 24,53 Gediz Ambalaj 16,99 0,59 26,79 Gelecek Varlık Yönetimi 11,79 -0,59 Gen İlaç 15,34 0,79 Gentaş 3,82 -1,04 -15,36 Gersan Elektrik 4,52 -2,38 -26,38 Gimat Mağazacılık 2,07 0,00 Girişim Elektrik Sanayi 17,01 -1,10 Global Men. Değ. 5,52 -0,72 -8,15 Global Yat. Holding 2,01 1,01 -42,79 Good-Year 9,66 1,68 21,23 Göltaş Çimento 41,32 -0,34 0,67 Gözde Girişim 9,14 -1,30 14,54 GSD Denizcilik 3,60 -0,28 47,83 GSD Holding 2,92 0,00 16,33 Gübre Fabrik. 81,55 0,43 -5,23 Güler Yat. Holding 2,70 -2,17 -22,03 Halk GMYO 2,37 -1,25 -22,24 Hatay Tekstil 16,50 0,00 21,01 Hedef Girişim 2,59 0,00 2,58 Hedef Holding 6,08 -2,25 Hektaş 15,18 2,22 184,15 HUB Girişim 9,17 0,33 -49,62 Hürriyet Gzt. 1,87 2,19 -10,95 ICBC Turkey Bank 5,33 0,00 -18,00 İdeal Finansal Teknolojiler 31,30 -0,76 132,54 İdealist GMYO 1,90 0,00 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,81 1,25 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,75 -5,06 -69,56 İhlas Haber Ajansı 9,82 -9,99 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,68 0,00 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,87 0,29 47,87 Info Yatırım 5,58 1,45 19,47 İntema 75,45 -0,79 89,10 Inveo Yatırım Holding 27,14 -0,22 87,53 İpek Doğal Enerji 13,81 -0,29 5,58 İskenderun Demir Çelik 23,16 -0,52 173,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi