Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,87
|9,93
|-37,08
|Acıpayam Selüloz
|17,94
|-0,39
|5,36
|Adel Kalemcilik
|31,40
|5,02
|-5,96
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,50
|0,29
|-31,51
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,92
|0,86
|16,25
|Ak Enerji
|1,76
|-0,56
|-20,36
|Akbank
|7,33
|-0,41
|8,46
|Akçansa
|18,70
|4,41
|16,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|0,59
|-28,84
|Akfen GMYO
|6,95
|-2,25
|284,51
|Akın Tekstil
|42,22
|1,00
|32,93
|Akiş GMYO
|1,70
|0,59
|-39,12
|Akmerkez GMYO
|43,12
|-0,96
|-29,50
|Aksa
|32,24
|0,75
|133,38
|Aksa Enerji
|10,09
|0,20
|171,24
|Aksigorta
|9,02
|0,33
|8,56
|Aksu Enerji
|25,00
|0,00
|231,25
|Alarko Carrıer
|295,00
|-0,67
|-18,53
|Alarko GMYO
|33,76
|6,30
|33,28
|Alarko Holding
|12,39
|-0,32
|45,40
|Albaraka Türk
|1,78
|2,30
|-8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,70
|0,94
|-20,09
|Alkim Kağıt
|16,48
|2,23
|27,32
|Alkim Kimya
|17,27
|0,29
|22,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,32
|1,54
|-9,95
|Altınyunus Çeşme
|57,65
|-2,29
|15,39
|Anadolu Efes
|29,18
|0,90
|36,60
|Anadolu Grubu Holding
|38,28
|-0,73
|46,53
|Anadolu Hayat Emek.
|11,52
|0,09
|43,36
|Anadolu Isuzu
|39,48
|0,46
|119,33
|Anadolu Sigorta
|6,20
|1,64
|-14,13
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,64
|0,86
|Anel Elektrik
|2,47
|-1,20
|-7,96
|Arçelik
|50,15
|1,23
|76,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,24
|-1,63
|7,22
|Arena Bilgisayar
|13,03
|2,84
|19,52
|Armada Bilgisayar
|63,00
|7,78
|28,36
|Arsan Tekstil
|5,28
|0,76
|32,47
|Arzum Ev Aletleri
|15,31
|-0,58
|-36,64
|Aselsan
|21,52
|1,70
|19,04
|Ata GMYO
|3,63
|0,55
|-34,12
|Atakule GMYO
|2,61
|0,77
|11,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,40
|0,00
|51,08
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|0,00
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|59,85
|-1,24
|Avrasya GMYO
|2,70
|0,37
|3,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-0,46
|-31,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,82
|-0,51
|-3,00
|Aydem Enerji
|6,02
|-0,66
|Ayen Enerji
|7,52
|-0,27
|39,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|4,00
|130,50
|Aygaz
|22,46
|5,25
|58,32
|Bagfaş
|17,88
|-0,67
|149,72
|Bak Ambalaj
|18,37
|0,38
|-7,11
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|1,05
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|3,07
|-0,65
|-1,81
|Banvit
|88,85
|-1,28
|70,87
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,85
|-0,42
|Baştaş Başkent Çimento
|10,65
|-0,37
|-38,69
|Batı Çimento
|15,05
|-3,53
|219,53
|Batısöke Çimento
|2,08
|-0,48
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|6,58
|-2,08
|-37,98
|Bera Holding
|9,66
|0,31
|-52,37
|Berkosan Yalıtım
|7,92
|0,89
|-11,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,05
|0,75
|0,25
|Beyaz Filo
|8,76
|-1,02
|-13,09
|Bilici Yatırım
|13,99
|-0,71
|152,83
|Bim Mağazalar
|64,05
|2,32
|-7,37
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,41
|0,74
|Birko Mensucat
|1,02
|0,99
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|8,13
|-1,22
|Birlik Mensucat
|1,85
|-3,14
|-46,53
|Bizim Mağazaları
|12,52
|1,71
|-16,39
|BMS Çelik Hasır
|8,87
|0,45
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,11
|0,49
|Borusan Mannesmann
|28,20
|-2,42
|1,44
|Borusan Yat. Paz.
|375,60
|-1,96
|-17,32
|Bosch Fren Sistemleri
|1.030,00
|-0,48
|-16,24
|Bossa
|38,14
|-0,68
|113,67
|Brisa
|29,70
|4,28
|53,38
|Burçelik
|33,04
|-1,37
|57,18
|Burçelik Vana
|24,14
|-0,33
|-51,39
|Bursa Çimento
|3,81
|0,53
|-23,46
|Carrefoursa
|38,20
|-0,68
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|-1,64
|13,21
|Ceo Event Medya
|13,35
|2,14
|107,62
|Coca Cola İçecek
|89,05
|-1,11
|40,22
|Cosmos Yat. Holding
|9,32
|7,13
|15,63
|Credıtwest Faktorıng
|2,98
|0,68
|-49,23
|Çan2 Termik
|12,47
|2,21
|Çelebi
|176,40
|0,34
|-3,36
|Çelik Halat
|7,99
|-0,75
|-12,17
|Çemaş Döküm
|1,17
|-0,85
|-31,28
|Çemtaş
|16,19
|0,56
|3,05
|Çimbeton
|212,50
|-1,02
|-28,33
|Çimentaş
|27,78
|0,00
|-23,17
|Çimsa
|30,60
|0,13
|71,91
|Çuhadaroğlu Metal
|9,08
|0,44
|19,36
|Dagi Giyim
|2,65
|-1,49
|-22,20
|Dagi Yatırım Holding
|10,39
|-0,76
|-19,46
|Dardanel
|2,97
|1,71
|-44,23
|Datagate Bilgisayar
|11,52
|1,14
|-28,49
|Demısaş Döküm
|9,10
|4,60
|40,53
|Denge Holding
|1,29
|2,38
|-57,53
|Deniz GMYO
|2,14
|0,00
|16,17
|Derimod
|7,32
|1,95
|-24,85
|Derlüks Yatırım Holding
|4,87
|8,22
|-44,78
|Desa Deri
|8,22
|-1,32
|-15,61
|Despec Bilgisayar
|9,02
|0,33
|-30,93
|Deva Holding
|28,94
|1,76
|20,29
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,80
|-0,84
|9,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,41
|0,00
|-8,58
|Ditaş Doğan
|26,94
|2,43
|107,14
|DO-CO
|1.017,90
|1,79
|61,57
|Doğan Burda
|72,30
|-1,50
|222,19
|Doğan Holding
|2,79
|1,82
|-6,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|0,00
|-12,41
|Doğu Aras Enerji
|84,85
|-2,02
|Doğusan
|4,00
|0,25
|10,16
|Doğuş GMYO
|9,98
|1,22
|22,15
|Doğuş Otomotiv
|44,92
|-1,84
|73,28
|Döktaş Dökümcülük
|32,86
|1,92
|7,32
|Duran Doğan Basım
|19,91
|4,96
|89,80
|Dyo Boya
|9,10
|1,90
|-19,09
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|1,94
|1,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,55
|0,88
|91,50
|E-Data Teknoloji
|20,94
|5,65
|Edip Gayrimenkul
|2,82
|0,36
|-15,06
|Ege Endüstri
|1.738,30
|-0,20
|4,41
|Ege Gübre
|224,10
|-0,80
|56,21
|Ege Profil
|31,10
|0,58
|-17,39
|Ege Seramik
|13,95
|-0,57
|44,37
|Egeplast
|22,20
|1,09
|-33,33
|Ekiz Kimya
|6,52
|-6,05
|-8,56
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,00
|-1,96
|Emek Elektrik
|2,41
|0,42
|-15,60
|Eminiş Ambalaj
|17,50
|2,94
|-52,50
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|-1,36
|2,62
|Enerjisa Enerji
|12,33
|2,24
|6,93
|Enka İnşaat
|14,88
|6,67
|111,31
|Erbosan
|113,40
|-0,53
|179,62
|Ereğli Demir Çelik
|28,76
|3,38
|118,93
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,07
|0,33
|Ersu Gıda
|5,36
|0,19
|8,50
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,84
|-3,99
|Escort Teknoloji
|5,79
|-1,03
|-11,87
|Esenboğa Elektrik
|31,82
|1,02
|67,24
|Etiler Gıda
|5,70
|0,00
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,40
|-2,02
|-10,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,65
|-1,08
|3,16
|Euro Yat. Ort.
|3,03
|1,00
|-31,78
|Euro Yatırım Holding
|2,11
|0,48
|-25,70
|Europap Tezol Kağıt
|15,70
|0,64
|Fade Gıda
|6,84
|1,03
|31,50
|Fenerbahçe Futbol
|27,82
|1,16
|-5,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,29
|-0,87
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|114,50
|-0,69
|-6,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,25
|2,08
|-5,99
|Ford Otosan
|243,90
|2,44
|103,09
|Formet Metal ve Cam
|1,10
|0,00
|-55,16
|Frigo Pak Gıda
|3,33
|0,91
|28,57
|Galata Wind Enerji
|5,12
|0,79
|Galatasaray Sportif
|3,23
|-0,31
|-20,25
|Garanti Bankası
|11,46
|1,96
|12,90
|Garanti Faktoring
|14,38
|3,45
|29,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|1,61
|-21,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,26
|0,55
|22,51
|Gediz Ambalaj
|16,81
|0,12
|25,45
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,00
|1,44
|Gen İlaç
|15,27
|0,00
|Gentaş
|3,88
|-1,27
|-14,03
|Gersan Elektrik
|4,65
|-0,43
|-24,27
|Gimat Mağazacılık
|2,05
|0,49
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,55
|1,85
|Global Men. Değ.
|5,58
|0,54
|-7,15
|Global Yat. Holding
|2,01
|-0,99
|-42,79
|Good-Year
|9,47
|-0,42
|18,85
|Göltaş Çimento
|41,06
|-1,39
|0,04
|Gözde Girişim
|9,15
|0,88
|14,66
|GSD Denizcilik
|3,62
|1,97
|48,65
|GSD Holding
|2,82
|3,68
|12,35
|Gübre Fabrik.
|81,80
|-0,06
|-4,94
|Güler Yat. Holding
|2,66
|5,98
|-23,18
|Halk GMYO
|2,36
|0,43
|-22,57
|Hatay Tekstil
|16,60
|0,48
|21,74
|Hedef Girişim
|2,62
|0,38
|3,77
|Hedef Holding
|6,27
|-0,16
|Hektaş
|14,88
|-0,47
|178,53
|HUB Girişim
|9,31
|1,20
|-48,85
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|-1,58
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,19
|-17,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,78
|0,76
|136,11
|İdealist GMYO
|1,90
|2,70
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|-1,25
|-67,93
|İhlas Haber Ajansı
|10,64
|2,60
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|0,00
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,84
|0,74
|47,22
|Info Yatırım
|5,57
|1,27
|19,26
|İntema
|75,50
|-3,33
|89,22
|Inveo Yatırım Holding
|27,44
|1,40
|89,61
|İpek Doğal Enerji
|13,98
|0,65
|6,88
|İskenderun Demir Çelik
|22,86
|1,51
|169,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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