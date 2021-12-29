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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,879,93-37,08
Acıpayam Selüloz17,94-0,395,36
Adel Kalemcilik31,405,02-5,96
Adese Gayrimenkul0,740,00-69,44
Afyon Çimento3,500,29-31,51
AGESA Hayat Emeklilik19,920,8616,25
Ak Enerji1,76-0,56-20,36
Akbank7,33-0,418,46
Akçansa18,704,4116,13
Akdeniz Yatırım Hold.1,710,59-28,84
Akfen GMYO6,95-2,25284,51
Akın Tekstil42,221,0032,93
Akiş GMYO1,700,59-39,12
Akmerkez GMYO43,12-0,96-29,50
Aksa32,240,75133,38
Aksa Enerji10,090,20171,24
Aksigorta9,020,338,56
Aksu Enerji25,000,00231,25
Alarko Carrıer295,00-0,67-18,53
Alarko GMYO33,766,3033,28
Alarko Holding12,39-0,3245,40
Albaraka Türk1,782,30-8,25
Alcatel Lucent Teletaş23,700,94-20,09
Alkim Kağıt16,482,2327,32
Alkim Kimya17,270,2922,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,321,54-9,95
Altınyunus Çeşme57,65-2,2915,39
Anadolu Efes29,180,9036,60
Anadolu Grubu Holding38,28-0,7346,53
Anadolu Hayat Emek.11,520,0943,36
Anadolu Isuzu39,480,46119,33
Anadolu Sigorta6,201,64-14,13
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,640,86

Anel Elektrik2,47-1,20-7,96
Arçelik50,151,2376,22
ARD Bilişim Teknolojileri7,24-1,637,22
Arena Bilgisayar13,032,8419,52
Armada Bilgisayar63,007,7828,36
Arsan Tekstil5,280,7632,47
Arzum Ev Aletleri15,31-0,58-36,64
Aselsan21,521,7019,04
Ata GMYO3,630,55-34,12
Atakule GMYO2,610,7711,49
Atlantis Yatırım Holding8,400,0051,08
Atlas Yat. Ort.1,230,00-28,57
ATP Bilgisayar59,85-1,24

Avrasya GMYO2,700,373,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,18-0,46-31,88
Avrupa Yatırım Holding5,82-0,51-3,00
Aydem Enerji6,02-0,66

Ayen Enerji7,52-0,2739,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,004,00130,50
Aygaz22,465,2558,32
Bagfaş17,88-0,67149,72
Bak Ambalaj18,370,38-7,11
Balatacılar Balatacılık8,701,055,58
Bantaş Ambalaj3,07-0,65-1,81
Banvit88,85-1,2870,87
Başkent Doğalgaz GMYO11,85-0,42

Baştaş Başkent Çimento10,65-0,37-38,69
Batı Çimento15,05-3,53219,53
Batısöke Çimento2,08-0,48-14,75
Bayrak Taban Sanayi6,58-2,08-37,98
Bera Holding9,660,31-52,37
Berkosan Yalıtım7,920,89-11,21
Beşiktaş Futbol Yat.4,050,750,25
Beyaz Filo8,76-1,02-13,09
Bilici Yatırım13,99-0,71152,83
Bim Mağazalar64,052,32-7,37
Biotrend Çevre ve Enerji5,410,74

Birko Mensucat1,020,99-8,11
Birleşim Mühendislik8,13-1,22

Birlik Mensucat1,85-3,14-46,53
Bizim Mağazaları12,521,71-16,39
BMS Çelik Hasır8,870,45

Boğaziçi Beton Sanayi4,110,49

Borusan Mannesmann28,20-2,421,44
Borusan Yat. Paz.375,60-1,96-17,32
Bosch Fren Sistemleri1.030,00-0,48-16,24
Bossa38,14-0,68113,67
Brisa29,704,2853,38
Burçelik33,04-1,3757,18
Burçelik Vana24,14-0,33-51,39
Bursa Çimento3,810,53-23,46
Carrefoursa38,20-0,68-46,80
Casa Emtia Petrol120,00-1,6413,21
Ceo Event Medya13,352,14107,62
Coca Cola İçecek89,05-1,1140,22
Cosmos Yat. Holding9,327,1315,63
Credıtwest Faktorıng2,980,68-49,23
Çan2 Termik12,472,21

Çelebi176,400,34-3,36
Çelik Halat7,99-0,75-12,17
Çemaş Döküm1,17-0,85-31,28
Çemtaş16,190,563,05
Çimbeton212,50-1,02-28,33
Çimentaş27,780,00-23,17
Çimsa30,600,1371,91
Çuhadaroğlu Metal9,080,4419,36
Dagi Giyim2,65-1,49-22,20
Dagi Yatırım Holding10,39-0,76-19,46
Dardanel2,971,71-44,23
Datagate Bilgisayar11,521,14-28,49
Demısaş Döküm9,104,6040,53
Denge Holding1,292,38-57,53
Deniz GMYO2,140,0016,17
Derimod7,321,95-24,85
Derlüks Yatırım Holding4,878,22-44,78
Desa Deri8,22-1,32-15,61
Despec Bilgisayar9,020,33-30,93
Deva Holding28,941,7620,29
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,80-0,849,51
Diriteks Diriliş Tekstil3,410,00-8,58
Ditaş Doğan26,942,43107,14
DO-CO1.017,901,7961,57
Doğan Burda72,30-1,50222,19
Doğan Holding2,791,82-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,040,00-12,41
Doğu Aras Enerji84,85-2,02

Doğusan4,000,2510,16
Doğuş GMYO9,981,2222,15
Doğuş Otomotiv44,92-1,8473,28
Döktaş Dökümcülük32,861,927,32
Duran Doğan Basım19,914,9689,80
Dyo Boya9,101,90-19,09
Eczacıbaşı İlaç7,341,941,92
Eczacıbaşı Yatırım51,550,8891,50
E-Data Teknoloji20,945,65

Edip Gayrimenkul2,820,36-15,06
Ege Endüstri1.738,30-0,204,41
Ege Gübre224,10-0,8056,21
Ege Profil31,100,58-17,39
Ege Seramik13,95-0,5744,37
Egeplast22,201,09-33,33
Ekiz Kimya6,52-6,05-8,56
Elite Naturel Organik Gıda25,00-1,96

Emek Elektrik2,410,42-15,60
Eminiş Ambalaj17,502,94-52,50
Emlak Konut GMYO2,17-1,362,62
Enerjisa Enerji12,332,246,93
Enka İnşaat14,886,67111,31
Erbosan113,40-0,53179,62
Ereğli Demir Çelik28,763,38118,93
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,070,33

Ersu Gıda5,360,198,50
Escar Turizm Taşımacılık30,84-3,99

Escort Teknoloji5,79-1,03-11,87
Esenboğa Elektrik31,821,0267,24
Etiler Gıda5,700,0043,22
Euro Kapital Yat. Ort.3,40-2,02-10,98
Euro Trend Yat. Ort.3,65-1,083,16
Euro Yat. Ort.3,031,00-31,78
Euro Yatırım Holding2,110,48-25,70
Europap Tezol Kağıt15,700,64

Fade Gıda6,841,0331,50
Fenerbahçe Futbol27,821,16-5,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,29-0,87-22,32
F-M İzmit Piston114,50-0,69-6,61
Fonet Bilgi Teknolojileri12,252,08-5,99
Ford Otosan243,902,44103,09
Formet Metal ve Cam1,100,00-55,16
Frigo Pak Gıda3,330,9128,57
Galata Wind Enerji5,120,79

Galatasaray Sportif3,23-0,31-20,25
Garanti Bankası11,461,9612,90
Garanti Faktoring14,383,4529,20
Garanti Yat. Ort.2,531,61-21,33
Gedik Y. Men. Değ.7,260,5522,51
Gediz Ambalaj16,810,1225,45
Gelecek Varlık Yönetimi12,001,44

Gen İlaç15,270,00

Gentaş3,88-1,27-14,03
Gersan Elektrik4,65-0,43-24,27
Gimat Mağazacılık2,050,49

Girişim Elektrik Sanayi16,551,85

Global Men. Değ.5,580,54-7,15
Global Yat. Holding2,01-0,99-42,79
Good-Year9,47-0,4218,85
Göltaş Çimento41,06-1,390,04
Gözde Girişim9,150,8814,66
GSD Denizcilik3,621,9748,65
GSD Holding2,823,6812,35
Gübre Fabrik.81,80-0,06-4,94
Güler Yat. Holding2,665,98-23,18
Halk GMYO2,360,43-22,57
Hatay Tekstil16,600,4821,74
Hedef Girişim2,620,383,77
Hedef Holding6,27-0,16

Hektaş14,88-0,47178,53
HUB Girişim9,311,20-48,85
Hürriyet Gzt.1,87-1,58-10,95
ICBC Turkey Bank5,340,19-17,85
İdeal Finansal Teknolojiler31,780,76136,11
İdealist GMYO1,902,70-19,93
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,79-1,25-67,93
İhlas Haber Ajansı10,642,60

İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,690,00-39,47
İndeks Bilgisayar6,840,7447,22
Info Yatırım5,571,2719,26
İntema75,50-3,3389,22
Inveo Yatırım Holding27,441,4089,61
İpek Doğal Enerji13,980,656,88
İskenderun Demir Çelik22,861,51169,47
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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