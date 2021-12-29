Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,87 9,93 -37,08 Acıpayam Selüloz 17,94 -0,39 5,36 Adel Kalemcilik 31,40 5,02 -5,96 Adese Gayrimenkul 0,74 0,00 -69,44 Afyon Çimento 3,50 0,29 -31,51 AGESA Hayat Emeklilik 19,92 0,86 16,25 Ak Enerji 1,76 -0,56 -20,36 Akbank 7,33 -0,41 8,46 Akçansa 18,70 4,41 16,13 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 0,59 -28,84 Akfen GMYO 6,95 -2,25 284,51 Akın Tekstil 42,22 1,00 32,93 Akiş GMYO 1,70 0,59 -39,12 Akmerkez GMYO 43,12 -0,96 -29,50 Aksa 32,24 0,75 133,38 Aksa Enerji 10,09 0,20 171,24 Aksigorta 9,02 0,33 8,56 Aksu Enerji 25,00 0,00 231,25 Alarko Carrıer 295,00 -0,67 -18,53 Alarko GMYO 33,76 6,30 33,28 Alarko Holding 12,39 -0,32 45,40 Albaraka Türk 1,78 2,30 -8,25 Alcatel Lucent Teletaş 23,70 0,94 -20,09 Alkim Kağıt 16,48 2,23 27,32 Alkim Kimya 17,27 0,29 22,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,32 1,54 -9,95 Altınyunus Çeşme 57,65 -2,29 15,39 Anadolu Efes 29,18 0,90 36,60 Anadolu Grubu Holding 38,28 -0,73 46,53 Anadolu Hayat Emek. 11,52 0,09 43,36 Anadolu Isuzu 39,48 0,46 119,33 Anadolu Sigorta 6,20 1,64 -14,13 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,64 0,86 Anel Elektrik 2,47 -1,20 -7,96 Arçelik 50,15 1,23 76,22 ARD Bilişim Teknolojileri 7,24 -1,63 7,22 Arena Bilgisayar 13,03 2,84 19,52 Armada Bilgisayar 63,00 7,78 28,36 Arsan Tekstil 5,28 0,76 32,47 Arzum Ev Aletleri 15,31 -0,58 -36,64 Aselsan 21,52 1,70 19,04 Ata GMYO 3,63 0,55 -34,12 Atakule GMYO 2,61 0,77 11,49 Atlantis Yatırım Holding 8,40 0,00 51,08 Atlas Yat. Ort. 1,23 0,00 -28,57 ATP Bilgisayar 59,85 -1,24 Avrasya GMYO 2,70 0,37 3,08 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -0,46 -31,88 Avrupa Yatırım Holding 5,82 -0,51 -3,00 Aydem Enerji 6,02 -0,66 Ayen Enerji 7,52 -0,27 39,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,00 4,00 130,50 Aygaz 22,46 5,25 58,32 Bagfaş 17,88 -0,67 149,72 Bak Ambalaj 18,37 0,38 -7,11 Balatacılar Balatacılık 8,70 1,05 5,58 Bantaş Ambalaj 3,07 -0,65 -1,81 Banvit 88,85 -1,28 70,87 Başkent Doğalgaz GMYO 11,85 -0,42 Baştaş Başkent Çimento 10,65 -0,37 -38,69 Batı Çimento 15,05 -3,53 219,53 Batısöke Çimento 2,08 -0,48 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 6,58 -2,08 -37,98 Bera Holding 9,66 0,31 -52,37 Berkosan Yalıtım 7,92 0,89 -11,21 Beşiktaş Futbol Yat. 4,05 0,75 0,25 Beyaz Filo 8,76 -1,02 -13,09 Bilici Yatırım 13,99 -0,71 152,83 Bim Mağazalar 64,05 2,32 -7,37 Biotrend Çevre ve Enerji 5,41 0,74 Birko Mensucat 1,02 0,99 -8,11 Birleşim Mühendislik 8,13 -1,22 Birlik Mensucat 1,85 -3,14 -46,53 Bizim Mağazaları 12,52 1,71 -16,39 BMS Çelik Hasır 8,87 0,45 Boğaziçi Beton Sanayi 4,11 0,49 Borusan Mannesmann 28,20 -2,42 1,44 Borusan Yat. Paz. 375,60 -1,96 -17,32 Bosch Fren Sistemleri 1.030,00 -0,48 -16,24 Bossa 38,14 -0,68 113,67 Brisa 29,70 4,28 53,38 Burçelik 33,04 -1,37 57,18 Burçelik Vana 24,14 -0,33 -51,39 Bursa Çimento 3,81 0,53 -23,46 Carrefoursa 38,20 -0,68 -46,80 Casa Emtia Petrol 120,00 -1,64 13,21 Ceo Event Medya 13,35 2,14 107,62 Coca Cola İçecek 89,05 -1,11 40,22 Cosmos Yat. Holding 9,32 7,13 15,63 Credıtwest Faktorıng 2,98 0,68 -49,23 Çan2 Termik 12,47 2,21 Çelebi 176,40 0,34 -3,36 Çelik Halat 7,99 -0,75 -12,17 Çemaş Döküm 1,17 -0,85 -31,28 Çemtaş 16,19 0,56 3,05 Çimbeton 212,50 -1,02 -28,33 Çimentaş 27,78 0,00 -23,17 Çimsa 30,60 0,13 71,91 Çuhadaroğlu Metal 9,08 0,44 19,36 Dagi Giyim 2,65 -1,49 -22,20 Dagi Yatırım Holding 10,39 -0,76 -19,46 Dardanel 2,97 1,71 -44,23 Datagate Bilgisayar 11,52 1,14 -28,49 Demısaş Döküm 9,10 4,60 40,53 Denge Holding 1,29 2,38 -57,53 Deniz GMYO 2,14 0,00 16,17 Derimod 7,32 1,95 -24,85 Derlüks Yatırım Holding 4,87 8,22 -44,78 Desa Deri 8,22 -1,32 -15,61 Despec Bilgisayar 9,02 0,33 -30,93 Deva Holding 28,94 1,76 20,29 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,80 -0,84 9,51 Diriteks Diriliş Tekstil 3,41 0,00 -8,58 Ditaş Doğan 26,94 2,43 107,14 DO-CO 1.017,90 1,79 61,57 Doğan Burda 72,30 -1,50 222,19 Doğan Holding 2,79 1,82 -6,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 0,00 -12,41 Doğu Aras Enerji 84,85 -2,02 Doğusan 4,00 0,25 10,16 Doğuş GMYO 9,98 1,22 22,15 Doğuş Otomotiv 44,92 -1,84 73,28 Döktaş Dökümcülük 32,86 1,92 7,32 Duran Doğan Basım 19,91 4,96 89,80 Dyo Boya 9,10 1,90 -19,09 Eczacıbaşı İlaç 7,34 1,94 1,92 Eczacıbaşı Yatırım 51,55 0,88 91,50 E-Data Teknoloji 20,94 5,65 Edip Gayrimenkul 2,82 0,36 -15,06 Ege Endüstri 1.738,30 -0,20 4,41 Ege Gübre 224,10 -0,80 56,21 Ege Profil 31,10 0,58 -17,39 Ege Seramik 13,95 -0,57 44,37 Egeplast 22,20 1,09 -33,33 Ekiz Kimya 6,52 -6,05 -8,56 Elite Naturel Organik Gıda 25,00 -1,96 Emek Elektrik 2,41 0,42 -15,60 Eminiş Ambalaj 17,50 2,94 -52,50 Emlak Konut GMYO 2,17 -1,36 2,62 Enerjisa Enerji 12,33 2,24 6,93 Enka İnşaat 14,88 6,67 111,31 Erbosan 113,40 -0,53 179,62 Ereğli Demir Çelik 28,76 3,38 118,93 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 0,33 Ersu Gıda 5,36 0,19 8,50 Escar Turizm Taşımacılık 30,84 -3,99 Escort Teknoloji 5,79 -1,03 -11,87 Esenboğa Elektrik 31,82 1,02 67,24 Etiler Gıda 5,70 0,00 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 3,40 -2,02 -10,98 Euro Trend Yat. Ort. 3,65 -1,08 3,16 Euro Yat. Ort. 3,03 1,00 -31,78 Euro Yatırım Holding 2,11 0,48 -25,70 Europap Tezol Kağıt 15,70 0,64 Fade Gıda 6,84 1,03 31,50 Fenerbahçe Futbol 27,82 1,16 -5,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,29 -0,87 -22,32 F-M İzmit Piston 114,50 -0,69 -6,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,25 2,08 -5,99 Ford Otosan 243,90 2,44 103,09 Formet Metal ve Cam 1,10 0,00 -55,16 Frigo Pak Gıda 3,33 0,91 28,57 Galata Wind Enerji 5,12 0,79 Galatasaray Sportif 3,23 -0,31 -20,25 Garanti Bankası 11,46 1,96 12,90 Garanti Faktoring 14,38 3,45 29,20 Garanti Yat. Ort. 2,53 1,61 -21,33 Gedik Y. Men. Değ. 7,26 0,55 22,51 Gediz Ambalaj 16,81 0,12 25,45 Gelecek Varlık Yönetimi 12,00 1,44 Gen İlaç 15,27 0,00 Gentaş 3,88 -1,27 -14,03 Gersan Elektrik 4,65 -0,43 -24,27 Gimat Mağazacılık 2,05 0,49 Girişim Elektrik Sanayi 16,55 1,85 Global Men. Değ. 5,58 0,54 -7,15 Global Yat. Holding 2,01 -0,99 -42,79 Good-Year 9,47 -0,42 18,85 Göltaş Çimento 41,06 -1,39 0,04 Gözde Girişim 9,15 0,88 14,66 GSD Denizcilik 3,62 1,97 48,65 GSD Holding 2,82 3,68 12,35 Gübre Fabrik. 81,80 -0,06 -4,94 Güler Yat. Holding 2,66 5,98 -23,18 Halk GMYO 2,36 0,43 -22,57 Hatay Tekstil 16,60 0,48 21,74 Hedef Girişim 2,62 0,38 3,77 Hedef Holding 6,27 -0,16 Hektaş 14,88 -0,47 178,53 HUB Girişim 9,31 1,20 -48,85 Hürriyet Gzt. 1,87 -1,58 -10,95 ICBC Turkey Bank 5,34 0,19 -17,85 İdeal Finansal Teknolojiler 31,78 0,76 136,11 İdealist GMYO 1,90 2,70 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,81 1,25 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,79 -1,25 -67,93 İhlas Haber Ajansı 10,64 2,60 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,69 0,00 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,84 0,74 47,22 Info Yatırım 5,57 1,27 19,26 İntema 75,50 -3,33 89,22 Inveo Yatırım Holding 27,44 1,40 89,61 İpek Doğal Enerji 13,98 0,65 6,88 İskenderun Demir Çelik 22,86 1,51 169,47 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi