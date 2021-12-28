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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,46-1,33-42,38
Acıpayam Selüloz18,12-0,116,41
Adel Kalemcilik29,32-1,08-12,19
Adese Gayrimenkul0,750,00-69,03
Afyon Çimento3,560,28-30,33
AGESA Hayat Emeklilik20,08-0,3017,18
Ak Enerji1,75-2,23-20,81
Akbank7,53-3,8311,42
Akçansa18,65-1,5315,82
Akdeniz Yatırım Hold.1,72-1,15-28,43
Akfen GMYO7,023,54288,38
Akın Tekstil42,063,1932,43
Akiş GMYO1,72-0,58-38,40
Akmerkez GMYO44,08-1,30-27,93
Aksa32,32-1,34133,96
Aksa Enerji10,112,33171,77
Aksigorta9,12-2,369,76
Aksu Enerji24,821,31228,86
Alarko Carrıer298,10-2,13-17,67
Alarko GMYO31,007,3422,38
Alarko Holding12,43-1,2745,87
Albaraka Türk1,80-0,55-7,22
Alcatel Lucent Teletaş23,820,42-19,69
Alkim Kağıt16,130,6924,62
Alkim Kimya17,560,8624,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,78-11,32
Altınyunus Çeşme60,050,0820,20
Anadolu Efes29,562,2138,38
Anadolu Grubu Holding40,80-2,1656,17
Anadolu Hayat Emek.11,64-0,9444,86
Anadolu Isuzu39,442,18119,11
Anadolu Sigorta6,04-0,98-16,35
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,02-2,21

Anel Elektrik2,482,06-7,59
Arçelik51,250,6980,09
ARD Bilişim Teknolojileri7,735,4614,48
Arena Bilgisayar12,990,3119,15
Armada Bilgisayar61,40-0,1625,10
Arsan Tekstil5,340,0033,97
Arzum Ev Aletleri15,55-0,77-35,65
Aselsan21,62-0,9219,59
Ata GMYO3,60-0,83-34,66
Atakule GMYO2,661,5313,62
Atlantis Yatırım Holding8,401,2051,08
Atlas Yat. Ort.1,22-1,61-29,15
ATP Bilgisayar58,255,33

Avrasya GMYO2,83-1,748,04
Avrasya Petrol ve Tur.2,22-1,33-30,63
Avrupa Yatırım Holding5,88-0,84-2,00
Aydem Enerji6,03-0,99

Ayen Enerji7,53-1,5739,19
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,400,00116,32
Aygaz20,72-0,5846,06
Bagfaş18,003,57151,39
Bak Ambalaj18,561,37-6,15
Balatacılar Balatacılık8,700,935,58
Bantaş Ambalaj3,092,66-1,17
Banvit94,159,6781,06
Başkent Doğalgaz GMYO12,09-1,47

Baştaş Başkent Çimento10,701,23-38,40
Batı Çimento15,666,31232,48
Batısöke Çimento2,100,00-13,93
Bayrak Taban Sanayi6,79-3,69-36,00
Bera Holding9,84-0,10-51,48
Berkosan Yalıtım8,000,38-10,31
Beşiktaş Futbol Yat.4,07-5,790,74
Beyaz Filo8,86-0,34-12,10
Bilici Yatırım14,181,43156,27
Bim Mağazalar63,60-0,47-8,02
Biotrend Çevre ve Enerji5,46-2,50

Birko Mensucat1,02-0,97-8,11
Birleşim Mühendislik8,35-0,83

Birlik Mensucat1,973,14-43,06
Bizim Mağazaları12,56-0,32-16,12
BMS Çelik Hasır8,92-1,33

Boğaziçi Beton Sanayi4,11-0,72

Borusan Mannesmann28,984,704,24
Borusan Yat. Paz.387,40-0,03-14,72
Bosch Fren Sistemleri1.052,000,05-14,45
Bossa39,68-3,22122,30
Brisa29,240,8351,01
Burçelik31,622,0050,43
Burçelik Vana23,100,00-53,48
Bursa Çimento3,83-0,26-23,06
Carrefoursa38,38-1,34-46,55
Casa Emtia Petrol118,40-5,5111,70
Ceo Event Medya13,140,84104,35
Coca Cola İçecek91,151,4543,52
Cosmos Yat. Holding9,011,2411,79
Credıtwest Faktorıng2,97-1,66-49,40
Çan2 Termik12,394,12

Çelebi178,50-0,28-2,21
Çelik Halat8,15-0,49-10,42
Çemaş Döküm1,18-2,48-30,69
Çemtaş16,670,916,10
Çimbeton218,901,02-26,17
Çimentaş27,78-0,07-23,17
Çimsa31,68-1,3777,98
Çuhadaroğlu Metal9,30-0,8522,25
Dagi Giyim2,662,31-21,91
Dagi Yatırım Holding10,46-0,29-18,91
Dardanel2,940,68-44,79
Datagate Bilgisayar11,59-1,02-28,06
Demısaş Döküm8,69-0,5734,20
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO2,20-2,6519,43
Derimod7,350,00-24,54
Derlüks Yatırım Holding4,650,43-47,28
Desa Deri8,344,64-14,37
Despec Bilgisayar9,110,22-30,25
Deva Holding29,32-0,5421,87
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,05-1,8711,83
Diriteks Diriliş Tekstil3,60-1,37-3,49
Ditaş Doğan26,761,59105,75
DO-CO1.012,900,3760,78
Doğan Burda79,200,00252,94
Doğan Holding2,790,36-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,101,45-9,83
Doğu Aras Enerji89,60-2,08

Doğusan4,15-1,1914,29
Doğuş GMYO10,14-0,3924,11
Doğuş Otomotiv45,86-1,2176,90
Döktaş Dökümcülük32,740,006,92
Duran Doğan Basım19,192,7982,94
Dyo Boya9,05-0,22-19,54
Eczacıbaşı İlaç7,24-2,290,53
Eczacıbaşı Yatırım53,75-2,4599,67
E-Data Teknoloji19,256,83

Edip Gayrimenkul2,900,35-12,65
Ege Endüstri1.794,602,677,79
Ege Gübre232,00-2,6061,72
Ege Profil31,380,00-16,65
Ege Seramik14,20-0,7046,96
Egeplast22,00-2,05-33,93
Ekiz Kimya7,250,281,68
Elite Naturel Organik Gıda25,982,20

Emek Elektrik2,450,00-14,19
Eminiş Ambalaj17,79-0,45-51,71
Emlak Konut GMYO2,240,905,93
Enerjisa Enerji12,34-0,167,02
Enka İnşaat14,320,49103,36
Erbosan117,20-2,17188,99
Ereğli Demir Çelik28,800,28119,24
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,09-0,32

Ersu Gıda5,33-0,937,89
Escar Turizm Taşımacılık32,50-1,28

Escort Teknoloji5,945,69-9,59
Esenboğa Elektrik30,36-2,0659,57
Etiler Gıda5,823,9346,23
Euro Kapital Yat. Ort.3,52-0,85-7,84
Euro Trend Yat. Ort.3,760,006,27
Euro Yat. Ort.3,04-2,25-31,55
Euro Yatırım Holding2,14-2,28-24,65
Europap Tezol Kağıt15,110,13

Fade Gıda6,76-2,4529,96
Fenerbahçe Futbol27,70-1,35-6,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-0,43-21,98
F-M İzmit Piston115,70-0,26-5,63
Fonet Bilgi Teknolojileri12,490,48-4,14
Ford Otosan242,70-0,57102,09
Formet Metal ve Cam1,100,00-55,16
Frigo Pak Gıda3,37-1,4630,11
Galata Wind Enerji5,251,94

Galatasaray Sportif3,27-0,61-19,26
Garanti Bankası11,49-1,5413,19
Garanti Faktoring13,80-0,7223,99
Garanti Yat. Ort.2,51-0,79-21,95
Gedik Y. Men. Değ.7,250,5522,34
Gediz Ambalaj17,02-0,7027,01
Gelecek Varlık Yönetimi12,13-2,65

Gen İlaç14,920,13

Gentaş3,881,57-14,03
Gersan Elektrik4,77-0,83-22,31
Gimat Mağazacılık2,09-1,42

Girişim Elektrik Sanayi16,660,48

Global Men. Değ.5,63-1,05-6,32
Global Yat. Holding2,05-1,44-41,65
Good-Year9,651,3721,11
Göltaş Çimento41,642,061,45
Gözde Girişim9,12-2,9814,29
GSD Denizcilik3,63-2,4249,07
GSD Holding2,790,7211,16
Gübre Fabrik.82,90-0,72-3,66
Güler Yat. Holding2,550,79-26,36
Halk GMYO2,380,42-21,91
Hatay Tekstil16,56-0,8421,45
Hedef Girişim2,630,774,17
Hedef Holding6,127,18

Hektaş14,99-1,77180,59
HUB Girişim9,26-0,11-49,12
Hürriyet Gzt.1,95-0,51-7,14
ICBC Turkey Bank5,37-1,83-17,38
İdeal Finansal Teknolojiler32,10-0,80138,48
İdealist GMYO1,91-0,52-19,51
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,80-1,23-36,00
İhlas Gazetecilik0,781,30-68,34
İhlas Haber Ajansı10,080,30

İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,700,00-38,60
İndeks Bilgisayar6,96-1,5649,81
Info Yatırım5,69-0,3521,83
İntema78,502,2196,74
Inveo Yatırım Holding27,640,9590,99
İpek Doğal Enerji13,870,656,04
İskenderun Demir Çelik22,880,09169,71
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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