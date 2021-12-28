Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,46
|-1,33
|-42,38
|Acıpayam Selüloz
|18,12
|-0,11
|6,41
|Adel Kalemcilik
|29,32
|-1,08
|-12,19
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,56
|0,28
|-30,33
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,08
|-0,30
|17,18
|Ak Enerji
|1,75
|-2,23
|-20,81
|Akbank
|7,53
|-3,83
|11,42
|Akçansa
|18,65
|-1,53
|15,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|-1,15
|-28,43
|Akfen GMYO
|7,02
|3,54
|288,38
|Akın Tekstil
|42,06
|3,19
|32,43
|Akiş GMYO
|1,72
|-0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|44,08
|-1,30
|-27,93
|Aksa
|32,32
|-1,34
|133,96
|Aksa Enerji
|10,11
|2,33
|171,77
|Aksigorta
|9,12
|-2,36
|9,76
|Aksu Enerji
|24,82
|1,31
|228,86
|Alarko Carrıer
|298,10
|-2,13
|-17,67
|Alarko GMYO
|31,00
|7,34
|22,38
|Alarko Holding
|12,43
|-1,27
|45,87
|Albaraka Türk
|1,80
|-0,55
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,82
|0,42
|-19,69
|Alkim Kağıt
|16,13
|0,69
|24,62
|Alkim Kimya
|17,56
|0,86
|24,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,78
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|60,05
|0,08
|20,20
|Anadolu Efes
|29,56
|2,21
|38,38
|Anadolu Grubu Holding
|40,80
|-2,16
|56,17
|Anadolu Hayat Emek.
|11,64
|-0,94
|44,86
|Anadolu Isuzu
|39,44
|2,18
|119,11
|Anadolu Sigorta
|6,04
|-0,98
|-16,35
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,02
|-2,21
|Anel Elektrik
|2,48
|2,06
|-7,59
|Arçelik
|51,25
|0,69
|80,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,73
|5,46
|14,48
|Arena Bilgisayar
|12,99
|0,31
|19,15
|Armada Bilgisayar
|61,40
|-0,16
|25,10
|Arsan Tekstil
|5,34
|0,00
|33,97
|Arzum Ev Aletleri
|15,55
|-0,77
|-35,65
|Aselsan
|21,62
|-0,92
|19,59
|Ata GMYO
|3,60
|-0,83
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,66
|1,53
|13,62
|Atlantis Yatırım Holding
|8,40
|1,20
|51,08
|Atlas Yat. Ort.
|1,22
|-1,61
|-29,15
|ATP Bilgisayar
|58,25
|5,33
|Avrasya GMYO
|2,83
|-1,74
|8,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|-1,33
|-30,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,88
|-0,84
|-2,00
|Aydem Enerji
|6,03
|-0,99
|Ayen Enerji
|7,53
|-1,57
|39,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,40
|0,00
|116,32
|Aygaz
|20,72
|-0,58
|46,06
|Bagfaş
|18,00
|3,57
|151,39
|Bak Ambalaj
|18,56
|1,37
|-6,15
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|0,93
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|2,66
|-1,17
|Banvit
|94,15
|9,67
|81,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,09
|-1,47
|Baştaş Başkent Çimento
|10,70
|1,23
|-38,40
|Batı Çimento
|15,66
|6,31
|232,48
|Batısöke Çimento
|2,10
|0,00
|-13,93
|Bayrak Taban Sanayi
|6,79
|-3,69
|-36,00
|Bera Holding
|9,84
|-0,10
|-51,48
|Berkosan Yalıtım
|8,00
|0,38
|-10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,07
|-5,79
|0,74
|Beyaz Filo
|8,86
|-0,34
|-12,10
|Bilici Yatırım
|14,18
|1,43
|156,27
|Bim Mağazalar
|63,60
|-0,47
|-8,02
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,46
|-2,50
|Birko Mensucat
|1,02
|-0,97
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|8,35
|-0,83
|Birlik Mensucat
|1,97
|3,14
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|12,56
|-0,32
|-16,12
|BMS Çelik Hasır
|8,92
|-1,33
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,11
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|28,98
|4,70
|4,24
|Borusan Yat. Paz.
|387,40
|-0,03
|-14,72
|Bosch Fren Sistemleri
|1.052,00
|0,05
|-14,45
|Bossa
|39,68
|-3,22
|122,30
|Brisa
|29,24
|0,83
|51,01
|Burçelik
|31,62
|2,00
|50,43
|Burçelik Vana
|23,10
|0,00
|-53,48
|Bursa Çimento
|3,83
|-0,26
|-23,06
|Carrefoursa
|38,38
|-1,34
|-46,55
|Casa Emtia Petrol
|118,40
|-5,51
|11,70
|Ceo Event Medya
|13,14
|0,84
|104,35
|Coca Cola İçecek
|91,15
|1,45
|43,52
|Cosmos Yat. Holding
|9,01
|1,24
|11,79
|Credıtwest Faktorıng
|2,97
|-1,66
|-49,40
|Çan2 Termik
|12,39
|4,12
|Çelebi
|178,50
|-0,28
|-2,21
|Çelik Halat
|8,15
|-0,49
|-10,42
|Çemaş Döküm
|1,18
|-2,48
|-30,69
|Çemtaş
|16,67
|0,91
|6,10
|Çimbeton
|218,90
|1,02
|-26,17
|Çimentaş
|27,78
|-0,07
|-23,17
|Çimsa
|31,68
|-1,37
|77,98
|Çuhadaroğlu Metal
|9,30
|-0,85
|22,25
|Dagi Giyim
|2,66
|2,31
|-21,91
|Dagi Yatırım Holding
|10,46
|-0,29
|-18,91
|Dardanel
|2,94
|0,68
|-44,79
|Datagate Bilgisayar
|11,59
|-1,02
|-28,06
|Demısaş Döküm
|8,69
|-0,57
|34,20
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,20
|-2,65
|19,43
|Derimod
|7,35
|0,00
|-24,54
|Derlüks Yatırım Holding
|4,65
|0,43
|-47,28
|Desa Deri
|8,34
|4,64
|-14,37
|Despec Bilgisayar
|9,11
|0,22
|-30,25
|Deva Holding
|29,32
|-0,54
|21,87
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,05
|-1,87
|11,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,60
|-1,37
|-3,49
|Ditaş Doğan
|26,76
|1,59
|105,75
|DO-CO
|1.012,90
|0,37
|60,78
|Doğan Burda
|79,20
|0,00
|252,94
|Doğan Holding
|2,79
|0,36
|-6,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|1,45
|-9,83
|Doğu Aras Enerji
|89,60
|-2,08
|Doğusan
|4,15
|-1,19
|14,29
|Doğuş GMYO
|10,14
|-0,39
|24,11
|Doğuş Otomotiv
|45,86
|-1,21
|76,90
|Döktaş Dökümcülük
|32,74
|0,00
|6,92
|Duran Doğan Basım
|19,19
|2,79
|82,94
|Dyo Boya
|9,05
|-0,22
|-19,54
|Eczacıbaşı İlaç
|7,24
|-2,29
|0,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,75
|-2,45
|99,67
|E-Data Teknoloji
|19,25
|6,83
|Edip Gayrimenkul
|2,90
|0,35
|-12,65
|Ege Endüstri
|1.794,60
|2,67
|7,79
|Ege Gübre
|232,00
|-2,60
|61,72
|Ege Profil
|31,38
|0,00
|-16,65
|Ege Seramik
|14,20
|-0,70
|46,96
|Egeplast
|22,00
|-2,05
|-33,93
|Ekiz Kimya
|7,25
|0,28
|1,68
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,98
|2,20
|Emek Elektrik
|2,45
|0,00
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|17,79
|-0,45
|-51,71
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|0,90
|5,93
|Enerjisa Enerji
|12,34
|-0,16
|7,02
|Enka İnşaat
|14,32
|0,49
|103,36
|Erbosan
|117,20
|-2,17
|188,99
|Ereğli Demir Çelik
|28,80
|0,28
|119,24
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,09
|-0,32
|Ersu Gıda
|5,33
|-0,93
|7,89
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,50
|-1,28
|Escort Teknoloji
|5,94
|5,69
|-9,59
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|-2,06
|59,57
|Etiler Gıda
|5,82
|3,93
|46,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,52
|-0,85
|-7,84
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|0,00
|6,27
|Euro Yat. Ort.
|3,04
|-2,25
|-31,55
|Euro Yatırım Holding
|2,14
|-2,28
|-24,65
|Europap Tezol Kağıt
|15,11
|0,13
|Fade Gıda
|6,76
|-2,45
|29,96
|Fenerbahçe Futbol
|27,70
|-1,35
|-6,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,43
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|115,70
|-0,26
|-5,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,49
|0,48
|-4,14
|Ford Otosan
|242,70
|-0,57
|102,09
|Formet Metal ve Cam
|1,10
|0,00
|-55,16
|Frigo Pak Gıda
|3,37
|-1,46
|30,11
|Galata Wind Enerji
|5,25
|1,94
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-0,61
|-19,26
|Garanti Bankası
|11,49
|-1,54
|13,19
|Garanti Faktoring
|13,80
|-0,72
|23,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|-0,79
|-21,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,25
|0,55
|22,34
|Gediz Ambalaj
|17,02
|-0,70
|27,01
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,13
|-2,65
|Gen İlaç
|14,92
|0,13
|Gentaş
|3,88
|1,57
|-14,03
|Gersan Elektrik
|4,77
|-0,83
|-22,31
|Gimat Mağazacılık
|2,09
|-1,42
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,66
|0,48
|Global Men. Değ.
|5,63
|-1,05
|-6,32
|Global Yat. Holding
|2,05
|-1,44
|-41,65
|Good-Year
|9,65
|1,37
|21,11
|Göltaş Çimento
|41,64
|2,06
|1,45
|Gözde Girişim
|9,12
|-2,98
|14,29
|GSD Denizcilik
|3,63
|-2,42
|49,07
|GSD Holding
|2,79
|0,72
|11,16
|Gübre Fabrik.
|82,90
|-0,72
|-3,66
|Güler Yat. Holding
|2,55
|0,79
|-26,36
|Halk GMYO
|2,38
|0,42
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,56
|-0,84
|21,45
|Hedef Girişim
|2,63
|0,77
|4,17
|Hedef Holding
|6,12
|7,18
|Hektaş
|14,99
|-1,77
|180,59
|HUB Girişim
|9,26
|-0,11
|-49,12
|Hürriyet Gzt.
|1,95
|-0,51
|-7,14
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|-1,83
|-17,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,10
|-0,80
|138,48
|İdealist GMYO
|1,91
|-0,52
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-1,23
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|1,30
|-68,34
|İhlas Haber Ajansı
|10,08
|0,30
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|0,00
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,96
|-1,56
|49,81
|Info Yatırım
|5,69
|-0,35
|21,83
|İntema
|78,50
|2,21
|96,74
|Inveo Yatırım Holding
|27,64
|0,95
|90,99
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|0,65
|6,04
|İskenderun Demir Çelik
|22,88
|0,09
|169,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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