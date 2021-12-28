Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,46 -1,33 -42,38 Acıpayam Selüloz 18,12 -0,11 6,41 Adel Kalemcilik 29,32 -1,08 -12,19 Adese Gayrimenkul 0,75 0,00 -69,03 Afyon Çimento 3,56 0,28 -30,33 AGESA Hayat Emeklilik 20,08 -0,30 17,18 Ak Enerji 1,75 -2,23 -20,81 Akbank 7,53 -3,83 11,42 Akçansa 18,65 -1,53 15,82 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 -1,15 -28,43 Akfen GMYO 7,02 3,54 288,38 Akın Tekstil 42,06 3,19 32,43 Akiş GMYO 1,72 -0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 44,08 -1,30 -27,93 Aksa 32,32 -1,34 133,96 Aksa Enerji 10,11 2,33 171,77 Aksigorta 9,12 -2,36 9,76 Aksu Enerji 24,82 1,31 228,86 Alarko Carrıer 298,10 -2,13 -17,67 Alarko GMYO 31,00 7,34 22,38 Alarko Holding 12,43 -1,27 45,87 Albaraka Türk 1,80 -0,55 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 23,82 0,42 -19,69 Alkim Kağıt 16,13 0,69 24,62 Alkim Kimya 17,56 0,86 24,66 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,78 -11,32 Altınyunus Çeşme 60,05 0,08 20,20 Anadolu Efes 29,56 2,21 38,38 Anadolu Grubu Holding 40,80 -2,16 56,17 Anadolu Hayat Emek. 11,64 -0,94 44,86 Anadolu Isuzu 39,44 2,18 119,11 Anadolu Sigorta 6,04 -0,98 -16,35 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,02 -2,21 Anel Elektrik 2,48 2,06 -7,59 Arçelik 51,25 0,69 80,09 ARD Bilişim Teknolojileri 7,73 5,46 14,48 Arena Bilgisayar 12,99 0,31 19,15 Armada Bilgisayar 61,40 -0,16 25,10 Arsan Tekstil 5,34 0,00 33,97 Arzum Ev Aletleri 15,55 -0,77 -35,65 Aselsan 21,62 -0,92 19,59 Ata GMYO 3,60 -0,83 -34,66 Atakule GMYO 2,66 1,53 13,62 Atlantis Yatırım Holding 8,40 1,20 51,08 Atlas Yat. Ort. 1,22 -1,61 -29,15 ATP Bilgisayar 58,25 5,33 Avrasya GMYO 2,83 -1,74 8,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 -1,33 -30,63 Avrupa Yatırım Holding 5,88 -0,84 -2,00 Aydem Enerji 6,03 -0,99 Ayen Enerji 7,53 -1,57 39,19 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,40 0,00 116,32 Aygaz 20,72 -0,58 46,06 Bagfaş 18,00 3,57 151,39 Bak Ambalaj 18,56 1,37 -6,15 Balatacılar Balatacılık 8,70 0,93 5,58 Bantaş Ambalaj 3,09 2,66 -1,17 Banvit 94,15 9,67 81,06 Başkent Doğalgaz GMYO 12,09 -1,47 Baştaş Başkent Çimento 10,70 1,23 -38,40 Batı Çimento 15,66 6,31 232,48 Batısöke Çimento 2,10 0,00 -13,93 Bayrak Taban Sanayi 6,79 -3,69 -36,00 Bera Holding 9,84 -0,10 -51,48 Berkosan Yalıtım 8,00 0,38 -10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 4,07 -5,79 0,74 Beyaz Filo 8,86 -0,34 -12,10 Bilici Yatırım 14,18 1,43 156,27 Bim Mağazalar 63,60 -0,47 -8,02 Biotrend Çevre ve Enerji 5,46 -2,50 Birko Mensucat 1,02 -0,97 -8,11 Birleşim Mühendislik 8,35 -0,83 Birlik Mensucat 1,97 3,14 -43,06 Bizim Mağazaları 12,56 -0,32 -16,12 BMS Çelik Hasır 8,92 -1,33 Boğaziçi Beton Sanayi 4,11 -0,72 Borusan Mannesmann 28,98 4,70 4,24 Borusan Yat. Paz. 387,40 -0,03 -14,72 Bosch Fren Sistemleri 1.052,00 0,05 -14,45 Bossa 39,68 -3,22 122,30 Brisa 29,24 0,83 51,01 Burçelik 31,62 2,00 50,43 Burçelik Vana 23,10 0,00 -53,48 Bursa Çimento 3,83 -0,26 -23,06 Carrefoursa 38,38 -1,34 -46,55 Casa Emtia Petrol 118,40 -5,51 11,70 Ceo Event Medya 13,14 0,84 104,35 Coca Cola İçecek 91,15 1,45 43,52 Cosmos Yat. Holding 9,01 1,24 11,79 Credıtwest Faktorıng 2,97 -1,66 -49,40 Çan2 Termik 12,39 4,12 Çelebi 178,50 -0,28 -2,21 Çelik Halat 8,15 -0,49 -10,42 Çemaş Döküm 1,18 -2,48 -30,69 Çemtaş 16,67 0,91 6,10 Çimbeton 218,90 1,02 -26,17 Çimentaş 27,78 -0,07 -23,17 Çimsa 31,68 -1,37 77,98 Çuhadaroğlu Metal 9,30 -0,85 22,25 Dagi Giyim 2,66 2,31 -21,91 Dagi Yatırım Holding 10,46 -0,29 -18,91 Dardanel 2,94 0,68 -44,79 Datagate Bilgisayar 11,59 -1,02 -28,06 Demısaş Döküm 8,69 -0,57 34,20 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 2,20 -2,65 19,43 Derimod 7,35 0,00 -24,54 Derlüks Yatırım Holding 4,65 0,43 -47,28 Desa Deri 8,34 4,64 -14,37 Despec Bilgisayar 9,11 0,22 -30,25 Deva Holding 29,32 -0,54 21,87 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,05 -1,87 11,83 Diriteks Diriliş Tekstil 3,60 -1,37 -3,49 Ditaş Doğan 26,76 1,59 105,75 DO-CO 1.012,90 0,37 60,78 Doğan Burda 79,20 0,00 252,94 Doğan Holding 2,79 0,36 -6,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 1,45 -9,83 Doğu Aras Enerji 89,60 -2,08 Doğusan 4,15 -1,19 14,29 Doğuş GMYO 10,14 -0,39 24,11 Doğuş Otomotiv 45,86 -1,21 76,90 Döktaş Dökümcülük 32,74 0,00 6,92 Duran Doğan Basım 19,19 2,79 82,94 Dyo Boya 9,05 -0,22 -19,54 Eczacıbaşı İlaç 7,24 -2,29 0,53 Eczacıbaşı Yatırım 53,75 -2,45 99,67 E-Data Teknoloji 19,25 6,83 Edip Gayrimenkul 2,90 0,35 -12,65 Ege Endüstri 1.794,60 2,67 7,79 Ege Gübre 232,00 -2,60 61,72 Ege Profil 31,38 0,00 -16,65 Ege Seramik 14,20 -0,70 46,96 Egeplast 22,00 -2,05 -33,93 Ekiz Kimya 7,25 0,28 1,68 Elite Naturel Organik Gıda 25,98 2,20 Emek Elektrik 2,45 0,00 -14,19 Eminiş Ambalaj 17,79 -0,45 -51,71 Emlak Konut GMYO 2,24 0,90 5,93 Enerjisa Enerji 12,34 -0,16 7,02 Enka İnşaat 14,32 0,49 103,36 Erbosan 117,20 -2,17 188,99 Ereğli Demir Çelik 28,80 0,28 119,24 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,09 -0,32 Ersu Gıda 5,33 -0,93 7,89 Escar Turizm Taşımacılık 32,50 -1,28 Escort Teknoloji 5,94 5,69 -9,59 Esenboğa Elektrik 30,36 -2,06 59,57 Etiler Gıda 5,82 3,93 46,23 Euro Kapital Yat. Ort. 3,52 -0,85 -7,84 Euro Trend Yat. Ort. 3,76 0,00 6,27 Euro Yat. Ort. 3,04 -2,25 -31,55 Euro Yatırım Holding 2,14 -2,28 -24,65 Europap Tezol Kağıt 15,11 0,13 Fade Gıda 6,76 -2,45 29,96 Fenerbahçe Futbol 27,70 -1,35 -6,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,43 -21,98 F-M İzmit Piston 115,70 -0,26 -5,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,49 0,48 -4,14 Ford Otosan 242,70 -0,57 102,09 Formet Metal ve Cam 1,10 0,00 -55,16 Frigo Pak Gıda 3,37 -1,46 30,11 Galata Wind Enerji 5,25 1,94 Galatasaray Sportif 3,27 -0,61 -19,26 Garanti Bankası 11,49 -1,54 13,19 Garanti Faktoring 13,80 -0,72 23,99 Garanti Yat. Ort. 2,51 -0,79 -21,95 Gedik Y. Men. Değ. 7,25 0,55 22,34 Gediz Ambalaj 17,02 -0,70 27,01 Gelecek Varlık Yönetimi 12,13 -2,65 Gen İlaç 14,92 0,13 Gentaş 3,88 1,57 -14,03 Gersan Elektrik 4,77 -0,83 -22,31 Gimat Mağazacılık 2,09 -1,42 Girişim Elektrik Sanayi 16,66 0,48 Global Men. Değ. 5,63 -1,05 -6,32 Global Yat. Holding 2,05 -1,44 -41,65 Good-Year 9,65 1,37 21,11 Göltaş Çimento 41,64 2,06 1,45 Gözde Girişim 9,12 -2,98 14,29 GSD Denizcilik 3,63 -2,42 49,07 GSD Holding 2,79 0,72 11,16 Gübre Fabrik. 82,90 -0,72 -3,66 Güler Yat. Holding 2,55 0,79 -26,36 Halk GMYO 2,38 0,42 -21,91 Hatay Tekstil 16,56 -0,84 21,45 Hedef Girişim 2,63 0,77 4,17 Hedef Holding 6,12 7,18 Hektaş 14,99 -1,77 180,59 HUB Girişim 9,26 -0,11 -49,12 Hürriyet Gzt. 1,95 -0,51 -7,14 ICBC Turkey Bank 5,37 -1,83 -17,38 İdeal Finansal Teknolojiler 32,10 -0,80 138,48 İdealist GMYO 1,91 -0,52 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,80 -1,23 -36,00 İhlas Gazetecilik 0,78 1,30 -68,34 İhlas Haber Ajansı 10,08 0,30 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,70 0,00 -38,60 İndeks Bilgisayar 6,96 -1,56 49,81 Info Yatırım 5,69 -0,35 21,83 İntema 78,50 2,21 96,74 Inveo Yatırım Holding 27,64 0,95 90,99 İpek Doğal Enerji 13,87 0,65 6,04 İskenderun Demir Çelik 22,88 0,09 169,71 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi