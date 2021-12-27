Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,56 -0,87 -41,09 Acıpayam Selüloz 18,45 1,65 8,35 Adel Kalemcilik 29,64 9,94 -11,23 Adese Gayrimenkul 0,75 -1,32 -69,03 Afyon Çimento 3,53 0,57 -30,92 AGESA Hayat Emeklilik 20,28 -0,29 18,35 Ak Enerji 1,76 0,00 -20,36 Akbank 7,79 2,23 15,27 Akçansa 18,85 -0,74 17,06 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 1,17 -28,01 Akfen GMYO 6,90 6,15 281,75 Akın Tekstil 40,00 4,33 25,94 Akiş GMYO 1,73 0,58 -38,04 Akmerkez GMYO 44,50 0,54 -27,25 Aksa 32,86 0,06 137,86 Aksa Enerji 10,03 0,80 169,62 Aksigorta 9,44 -0,94 13,61 Aksu Enerji 23,50 2,71 211,37 Alarko Carrıer 298,60 0,20 -17,53 Alarko GMYO 28,12 4,23 11,01 Alarko Holding 12,49 3,57 46,57 Albaraka Türk 1,83 0,00 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 23,70 -0,42 -20,09 Alkim Kağıt 15,99 0,88 23,54 Alkim Kimya 17,60 0,69 24,94 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,25 -1,57 -14,73 Altınyunus Çeşme 60,70 -1,70 21,50 Anadolu Efes 29,64 2,77 38,76 Anadolu Grubu Holding 40,54 0,35 55,18 Anadolu Hayat Emek. 11,98 0,67 49,09 Anadolu Isuzu 37,82 7,75 110,11 Anadolu Sigorta 5,99 0,50 -17,04 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,38 6,22 Anel Elektrik 2,28 1,33 -15,04 Arçelik 51,80 -0,96 82,02 ARD Bilişim Teknolojileri 7,25 0,55 7,37 Arena Bilgisayar 13,36 6,20 22,54 Armada Bilgisayar 63,50 2,92 29,38 Arsan Tekstil 5,35 3,88 34,22 Arzum Ev Aletleri 15,84 -0,25 -34,45 Aselsan 22,24 2,87 23,02 Ata GMYO 3,65 -0,54 -33,76 Atakule GMYO 2,64 1,15 12,77 Atlantis Yatırım Holding 8,30 0,00 49,28 Atlas Yat. Ort. 1,25 0,00 -27,41 ATP Bilgisayar 55,05 0,82 Avrasya GMYO 2,96 2,07 13,00 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -0,88 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 5,85 -1,68 -2,50 Aydem Enerji 6,09 0,33 Ayen Enerji 7,58 7,98 40,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,00 -0,32 121,64 Aygaz 21,06 0,86 48,45 Bagfaş 17,34 9,75 142,17 Bak Ambalaj 18,40 0,60 -6,96 Balatacılar Balatacılık 8,88 4,10 7,77 Bantaş Ambalaj 3,05 0,33 -2,45 Banvit 83,90 0,06 61,35 Başkent Doğalgaz GMYO 12,29 3,19 Baştaş Başkent Çimento 10,57 -2,49 -39,15 Batı Çimento 14,09 -0,07 199,15 Batısöke Çimento 2,12 0,47 -13,11 Bayrak Taban Sanayi 6,58 0,77 -37,98 Bera Holding 9,98 0,00 -50,79 Berkosan Yalıtım 8,03 -0,12 -9,98 Beşiktaş Futbol Yat. 4,38 -1,79 8,42 Beyaz Filo 9,03 -1,31 -10,41 Bilici Yatırım 14,15 -0,63 155,72 Bim Mağazalar 65,25 -0,23 -5,63 Biotrend Çevre ve Enerji 5,64 1,08 Birko Mensucat 1,07 3,88 -3,60 Birleşim Mühendislik 8,31 -0,48 Birlik Mensucat 1,94 -1,02 -43,93 Bizim Mağazaları 12,94 0,31 -13,58 BMS Çelik Hasır 9,02 2,27 Boğaziçi Beton Sanayi 4,17 0,24 Borusan Mannesmann 26,20 4,05 -5,76 Borusan Yat. Paz. 364,00 0,72 -19,87 Bosch Fren Sistemleri 1.060,10 0,52 -13,79 Bossa 40,32 1,56 125,88 Brisa 28,86 3,07 49,05 Burçelik 32,34 -1,16 53,85 Burçelik Vana 23,36 -0,43 -52,96 Bursa Çimento 3,86 1,58 -22,45 Carrefoursa 39,08 0,83 -45,57 Casa Emtia Petrol 125,30 1,62 18,21 Ceo Event Medya 12,91 4,20 100,78 Coca Cola İçecek 91,20 1,79 43,60 Cosmos Yat. Holding 8,90 3,13 10,42 Credıtwest Faktorıng 3,09 0,32 -47,36 Çan2 Termik 11,68 4,75 Çelebi 183,00 -0,49 0,26 Çelik Halat 8,20 -0,97 -9,87 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 16,74 -0,36 6,55 Çimbeton 217,10 2,36 -26,78 Çimentaş 27,70 -1,77 -23,40 Çimsa 32,46 0,37 82,36 Çuhadaroğlu Metal 9,39 4,33 23,43 Dagi Giyim 2,60 0,39 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,53 0,96 -18,37 Dardanel 2,94 -0,68 -44,79 Datagate Bilgisayar 11,80 0,77 -26,75 Demısaş Döküm 8,88 1,60 37,13 Denge Holding 1,30 -1,52 -57,20 Deniz GMYO 2,33 0,43 26,49 Derimod 7,46 1,08 -23,41 Derlüks Yatırım Holding 4,71 -0,21 -46,60 Desa Deri 7,99 0,00 -17,97 Despec Bilgisayar 9,15 0,00 -29,94 Deva Holding 29,10 2,46 20,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,31 -1,83 14,25 Diriteks Diriliş Tekstil 3,65 1,96 -2,14 Ditaş Doğan 26,46 -0,97 103,45 DO-CO 1.008,50 -1,49 60,08 Doğan Burda 64,80 -10,00 188,77 Doğan Holding 2,85 0,71 -4,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 -0,95 -10,69 Doğu Aras Enerji 92,60 5,23 Doğusan 4,22 -0,24 16,22 Doğuş GMYO 10,04 -3,55 22,89 Doğuş Otomotiv 47,00 1,86 81,30 Döktaş Dökümcülük 33,12 -0,72 8,16 Duran Doğan Basım 18,61 1,86 77,41 Dyo Boya 9,29 1,42 -17,40 Eczacıbaşı İlaç 6,90 1,47 -4,19 Eczacıbaşı Yatırım 50,30 0,40 86,86 E-Data Teknoloji 17,67 7,81 Edip Gayrimenkul 2,87 -1,03 -13,55 Ege Endüstri 1.765,90 -0,23 6,07 Ege Gübre 230,30 3,27 60,54 Ege Profil 31,32 1,03 -16,80 Ege Seramik 14,25 0,71 47,48 Egeplast 22,14 -5,47 -33,51 Ekiz Kimya 7,47 2,47 4,77 Elite Naturel Organik Gıda 24,56 0,90 Emek Elektrik 2,47 -0,40 -13,49 Eminiş Ambalaj 17,94 -0,22 -51,30 Emlak Konut GMYO 2,24 0,90 5,93 Enerjisa Enerji 12,46 0,89 8,06 Enka İnşaat 14,77 0,07 109,75 Erbosan 121,20 1,42 198,85 Ereğli Demir Çelik 28,94 1,97 120,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,12 0,00 Ersu Gıda 5,35 1,33 8,30 Escar Turizm Taşımacılık 32,60 -0,43 Escort Teknoloji 5,69 1,61 -13,39 Esenboğa Elektrik 30,06 2,95 57,99 Etiler Gıda 5,58 0,00 40,20 Euro Kapital Yat. Ort. 3,55 -2,47 -7,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,78 -1,05 6,83 Euro Yat. Ort. 3,10 -4,02 -30,20 Euro Yatırım Holding 2,20 -2,65 -22,54 Europap Tezol Kağıt 15,19 0,13 Fade Gıda 7,02 0,72 34,96 Fenerbahçe Futbol 28,32 -0,91 -4,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 -1,28 -21,30 F-M İzmit Piston 117,40 0,34 -4,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,78 1,75 -1,92 Ford Otosan 248,20 2,10 106,67 Formet Metal ve Cam 1,12 0,00 -54,35 Frigo Pak Gıda 3,49 0,87 34,75 Galata Wind Enerji 5,16 0,00 Galatasaray Sportif 3,32 -0,60 -18,02 Garanti Bankası 11,79 0,60 16,15 Garanti Faktoring 14,16 1,29 27,22 Garanti Yat. Ort. 2,54 -0,39 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 7,24 2,12 22,17 Gediz Ambalaj 17,25 0,52 28,73 Gelecek Varlık Yönetimi 12,66 0,40 Gen İlaç 14,29 2,07 Gentaş 3,86 -1,03 -14,48 Gersan Elektrik 4,88 0,62 -20,52 Gimat Mağazacılık 2,10 -0,94 Girişim Elektrik Sanayi 17,19 2,02 Global Men. Değ. 5,73 0,00 -4,66 Global Yat. Holding 2,08 -0,48 -40,79 Good-Year 9,40 0,86 17,97 Göltaş Çimento 40,40 1,81 -1,57 Gözde Girişim 9,10 4,60 14,04 GSD Denizcilik 3,59 5,28 47,42 GSD Holding 2,81 0,72 11,95 Gübre Fabrik. 82,35 8,36 -4,30 Güler Yat. Holding 2,57 1,18 -25,78 Halk GMYO 2,41 1,26 -20,93 Hatay Tekstil 16,90 1,38 23,94 Hedef Girişim 2,63 -0,38 4,17 Hedef Holding 5,84 0,86 Hektaş 15,10 7,78 182,65 HUB Girişim 9,30 0,54 -48,90 Hürriyet Gzt. 1,86 3,91 -11,43 ICBC Turkey Bank 5,51 1,85 -15,23 İdeal Finansal Teknolojiler 31,94 5,83 137,30 İdealist GMYO 1,93 0,00 -18,67 İhlas Ev Aletleri 0,97 0,00 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,81 1,25 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,76 0,00 -69,15 İhlas Haber Ajansı 10,03 5,36 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,17 0,28 54,33 Info Yatırım 5,72 2,14 22,47 İntema 77,95 -3,11 95,36 Inveo Yatırım Holding 27,76 1,91 91,82 İpek Doğal Enerji 13,70 1,03 4,74 İskenderun Demir Çelik 23,06 2,76 171,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi