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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,56-0,87-41,09
Acıpayam Selüloz18,451,658,35
Adel Kalemcilik29,649,94-11,23
Adese Gayrimenkul0,75-1,32-69,03
Afyon Çimento3,530,57-30,92
AGESA Hayat Emeklilik20,28-0,2918,35
Ak Enerji1,760,00-20,36
Akbank7,792,2315,27
Akçansa18,85-0,7417,06
Akdeniz Yatırım Hold.1,731,17-28,01
Akfen GMYO6,906,15281,75
Akın Tekstil40,004,3325,94
Akiş GMYO1,730,58-38,04
Akmerkez GMYO44,500,54-27,25
Aksa32,860,06137,86
Aksa Enerji10,030,80169,62
Aksigorta9,44-0,9413,61
Aksu Enerji23,502,71211,37
Alarko Carrıer298,600,20-17,53
Alarko GMYO28,124,2311,01
Alarko Holding12,493,5746,57
Albaraka Türk1,830,00-5,67
Alcatel Lucent Teletaş23,70-0,42-20,09
Alkim Kağıt15,990,8823,54
Alkim Kimya17,600,6924,94
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,25-1,57-14,73
Altınyunus Çeşme60,70-1,7021,50
Anadolu Efes29,642,7738,76
Anadolu Grubu Holding40,540,3555,18
Anadolu Hayat Emek.11,980,6749,09
Anadolu Isuzu37,827,75110,11
Anadolu Sigorta5,990,50-17,04
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,386,22

Anel Elektrik2,281,33-15,04
Arçelik51,80-0,9682,02
ARD Bilişim Teknolojileri7,250,557,37
Arena Bilgisayar13,366,2022,54
Armada Bilgisayar63,502,9229,38
Arsan Tekstil5,353,8834,22
Arzum Ev Aletleri15,84-0,25-34,45
Aselsan22,242,8723,02
Ata GMYO3,65-0,54-33,76
Atakule GMYO2,641,1512,77
Atlantis Yatırım Holding8,300,0049,28
Atlas Yat. Ort.1,250,00-27,41
ATP Bilgisayar55,050,82

Avrasya GMYO2,962,0713,00
Avrasya Petrol ve Tur.2,26-0,88-29,38
Avrupa Yatırım Holding5,85-1,68-2,50
Aydem Enerji6,090,33

Ayen Enerji7,587,9840,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,00-0,32121,64
Aygaz21,060,8648,45
Bagfaş17,349,75142,17
Bak Ambalaj18,400,60-6,96
Balatacılar Balatacılık8,884,107,77
Bantaş Ambalaj3,050,33-2,45
Banvit83,900,0661,35
Başkent Doğalgaz GMYO12,293,19

Baştaş Başkent Çimento10,57-2,49-39,15
Batı Çimento14,09-0,07199,15
Batısöke Çimento2,120,47-13,11
Bayrak Taban Sanayi6,580,77-37,98
Bera Holding9,980,00-50,79
Berkosan Yalıtım8,03-0,12-9,98
Beşiktaş Futbol Yat.4,38-1,798,42
Beyaz Filo9,03-1,31-10,41
Bilici Yatırım14,15-0,63155,72
Bim Mağazalar65,25-0,23-5,63
Biotrend Çevre ve Enerji5,641,08

Birko Mensucat1,073,88-3,60
Birleşim Mühendislik8,31-0,48

Birlik Mensucat1,94-1,02-43,93
Bizim Mağazaları12,940,31-13,58
BMS Çelik Hasır9,022,27

Boğaziçi Beton Sanayi4,170,24

Borusan Mannesmann26,204,05-5,76
Borusan Yat. Paz.364,000,72-19,87
Bosch Fren Sistemleri1.060,100,52-13,79
Bossa40,321,56125,88
Brisa28,863,0749,05
Burçelik32,34-1,1653,85
Burçelik Vana23,36-0,43-52,96
Bursa Çimento3,861,58-22,45
Carrefoursa39,080,83-45,57
Casa Emtia Petrol125,301,6218,21
Ceo Event Medya12,914,20100,78
Coca Cola İçecek91,201,7943,60
Cosmos Yat. Holding8,903,1310,42
Credıtwest Faktorıng3,090,32-47,36
Çan2 Termik11,684,75

Çelebi183,00-0,490,26
Çelik Halat8,20-0,97-9,87
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş16,74-0,366,55
Çimbeton217,102,36-26,78
Çimentaş27,70-1,77-23,40
Çimsa32,460,3782,36
Çuhadaroğlu Metal9,394,3323,43
Dagi Giyim2,600,39-23,67
Dagi Yatırım Holding10,530,96-18,37
Dardanel2,94-0,68-44,79
Datagate Bilgisayar11,800,77-26,75
Demısaş Döküm8,881,6037,13
Denge Holding1,30-1,52-57,20
Deniz GMYO2,330,4326,49
Derimod7,461,08-23,41
Derlüks Yatırım Holding4,71-0,21-46,60
Desa Deri7,990,00-17,97
Despec Bilgisayar9,150,00-29,94
Deva Holding29,102,4620,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,31-1,8314,25
Diriteks Diriliş Tekstil3,651,96-2,14
Ditaş Doğan26,46-0,97103,45
DO-CO1.008,50-1,4960,08
Doğan Burda64,80-10,00188,77
Doğan Holding2,850,71-4,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,08-0,95-10,69
Doğu Aras Enerji92,605,23

Doğusan4,22-0,2416,22
Doğuş GMYO10,04-3,5522,89
Doğuş Otomotiv47,001,8681,30
Döktaş Dökümcülük33,12-0,728,16
Duran Doğan Basım18,611,8677,41
Dyo Boya9,291,42-17,40
Eczacıbaşı İlaç6,901,47-4,19
Eczacıbaşı Yatırım50,300,4086,86
E-Data Teknoloji17,677,81

Edip Gayrimenkul2,87-1,03-13,55
Ege Endüstri1.765,90-0,236,07
Ege Gübre230,303,2760,54
Ege Profil31,321,03-16,80
Ege Seramik14,250,7147,48
Egeplast22,14-5,47-33,51
Ekiz Kimya7,472,474,77
Elite Naturel Organik Gıda24,560,90

Emek Elektrik2,47-0,40-13,49
Eminiş Ambalaj17,94-0,22-51,30
Emlak Konut GMYO2,240,905,93
Enerjisa Enerji12,460,898,06
Enka İnşaat14,770,07109,75
Erbosan121,201,42198,85
Ereğli Demir Çelik28,941,97120,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,120,00

Ersu Gıda5,351,338,30
Escar Turizm Taşımacılık32,60-0,43

Escort Teknoloji5,691,61-13,39
Esenboğa Elektrik30,062,9557,99
Etiler Gıda5,580,0040,20
Euro Kapital Yat. Ort.3,55-2,47-7,06
Euro Trend Yat. Ort.3,78-1,056,83
Euro Yat. Ort.3,10-4,02-30,20
Euro Yatırım Holding2,20-2,65-22,54
Europap Tezol Kağıt15,190,13

Fade Gıda7,020,7234,96
Fenerbahçe Futbol28,32-0,91-4,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,32-1,28-21,30
F-M İzmit Piston117,400,34-4,24
Fonet Bilgi Teknolojileri12,781,75-1,92
Ford Otosan248,202,10106,67
Formet Metal ve Cam1,120,00-54,35
Frigo Pak Gıda3,490,8734,75
Galata Wind Enerji5,160,00

Galatasaray Sportif3,32-0,60-18,02
Garanti Bankası11,790,6016,15
Garanti Faktoring14,161,2927,22
Garanti Yat. Ort.2,54-0,39-21,02
Gedik Y. Men. Değ.7,242,1222,17
Gediz Ambalaj17,250,5228,73
Gelecek Varlık Yönetimi12,660,40

Gen İlaç14,292,07

Gentaş3,86-1,03-14,48
Gersan Elektrik4,880,62-20,52
Gimat Mağazacılık2,10-0,94

Girişim Elektrik Sanayi17,192,02

Global Men. Değ.5,730,00-4,66
Global Yat. Holding2,08-0,48-40,79
Good-Year9,400,8617,97
Göltaş Çimento40,401,81-1,57
Gözde Girişim9,104,6014,04
GSD Denizcilik3,595,2847,42
GSD Holding2,810,7211,95
Gübre Fabrik.82,358,36-4,30
Güler Yat. Holding2,571,18-25,78
Halk GMYO2,411,26-20,93
Hatay Tekstil16,901,3823,94
Hedef Girişim2,63-0,384,17
Hedef Holding5,840,86

Hektaş15,107,78182,65
HUB Girişim9,300,54-48,90
Hürriyet Gzt.1,863,91-11,43
ICBC Turkey Bank5,511,85-15,23
İdeal Finansal Teknolojiler31,945,83137,30
İdealist GMYO1,930,00-18,67
İhlas Ev Aletleri0,970,00-47,94
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,760,00-69,15
İhlas Haber Ajansı10,035,36

İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar7,170,2854,33
Info Yatırım5,722,1422,47
İntema77,95-3,1195,36
Inveo Yatırım Holding27,761,9191,82
İpek Doğal Enerji13,701,034,74
İskenderun Demir Çelik23,062,76171,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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