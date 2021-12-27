Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,56
|-0,87
|-41,09
|Acıpayam Selüloz
|18,45
|1,65
|8,35
|Adel Kalemcilik
|29,64
|9,94
|-11,23
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,53
|0,57
|-30,92
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,28
|-0,29
|18,35
|Ak Enerji
|1,76
|0,00
|-20,36
|Akbank
|7,79
|2,23
|15,27
|Akçansa
|18,85
|-0,74
|17,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|1,17
|-28,01
|Akfen GMYO
|6,90
|6,15
|281,75
|Akın Tekstil
|40,00
|4,33
|25,94
|Akiş GMYO
|1,73
|0,58
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|44,50
|0,54
|-27,25
|Aksa
|32,86
|0,06
|137,86
|Aksa Enerji
|10,03
|0,80
|169,62
|Aksigorta
|9,44
|-0,94
|13,61
|Aksu Enerji
|23,50
|2,71
|211,37
|Alarko Carrıer
|298,60
|0,20
|-17,53
|Alarko GMYO
|28,12
|4,23
|11,01
|Alarko Holding
|12,49
|3,57
|46,57
|Albaraka Türk
|1,83
|0,00
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,70
|-0,42
|-20,09
|Alkim Kağıt
|15,99
|0,88
|23,54
|Alkim Kimya
|17,60
|0,69
|24,94
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,25
|-1,57
|-14,73
|Altınyunus Çeşme
|60,70
|-1,70
|21,50
|Anadolu Efes
|29,64
|2,77
|38,76
|Anadolu Grubu Holding
|40,54
|0,35
|55,18
|Anadolu Hayat Emek.
|11,98
|0,67
|49,09
|Anadolu Isuzu
|37,82
|7,75
|110,11
|Anadolu Sigorta
|5,99
|0,50
|-17,04
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,38
|6,22
|Anel Elektrik
|2,28
|1,33
|-15,04
|Arçelik
|51,80
|-0,96
|82,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,25
|0,55
|7,37
|Arena Bilgisayar
|13,36
|6,20
|22,54
|Armada Bilgisayar
|63,50
|2,92
|29,38
|Arsan Tekstil
|5,35
|3,88
|34,22
|Arzum Ev Aletleri
|15,84
|-0,25
|-34,45
|Aselsan
|22,24
|2,87
|23,02
|Ata GMYO
|3,65
|-0,54
|-33,76
|Atakule GMYO
|2,64
|1,15
|12,77
|Atlantis Yatırım Holding
|8,30
|0,00
|49,28
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|-27,41
|ATP Bilgisayar
|55,05
|0,82
|Avrasya GMYO
|2,96
|2,07
|13,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|-0,88
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,85
|-1,68
|-2,50
|Aydem Enerji
|6,09
|0,33
|Ayen Enerji
|7,58
|7,98
|40,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,00
|-0,32
|121,64
|Aygaz
|21,06
|0,86
|48,45
|Bagfaş
|17,34
|9,75
|142,17
|Bak Ambalaj
|18,40
|0,60
|-6,96
|Balatacılar Balatacılık
|8,88
|4,10
|7,77
|Bantaş Ambalaj
|3,05
|0,33
|-2,45
|Banvit
|83,90
|0,06
|61,35
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,29
|3,19
|Baştaş Başkent Çimento
|10,57
|-2,49
|-39,15
|Batı Çimento
|14,09
|-0,07
|199,15
|Batısöke Çimento
|2,12
|0,47
|-13,11
|Bayrak Taban Sanayi
|6,58
|0,77
|-37,98
|Bera Holding
|9,98
|0,00
|-50,79
|Berkosan Yalıtım
|8,03
|-0,12
|-9,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,38
|-1,79
|8,42
|Beyaz Filo
|9,03
|-1,31
|-10,41
|Bilici Yatırım
|14,15
|-0,63
|155,72
|Bim Mağazalar
|65,25
|-0,23
|-5,63
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,64
|1,08
|Birko Mensucat
|1,07
|3,88
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|8,31
|-0,48
|Birlik Mensucat
|1,94
|-1,02
|-43,93
|Bizim Mağazaları
|12,94
|0,31
|-13,58
|BMS Çelik Hasır
|9,02
|2,27
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,17
|0,24
|Borusan Mannesmann
|26,20
|4,05
|-5,76
|Borusan Yat. Paz.
|364,00
|0,72
|-19,87
|Bosch Fren Sistemleri
|1.060,10
|0,52
|-13,79
|Bossa
|40,32
|1,56
|125,88
|Brisa
|28,86
|3,07
|49,05
|Burçelik
|32,34
|-1,16
|53,85
|Burçelik Vana
|23,36
|-0,43
|-52,96
|Bursa Çimento
|3,86
|1,58
|-22,45
|Carrefoursa
|39,08
|0,83
|-45,57
|Casa Emtia Petrol
|125,30
|1,62
|18,21
|Ceo Event Medya
|12,91
|4,20
|100,78
|Coca Cola İçecek
|91,20
|1,79
|43,60
|Cosmos Yat. Holding
|8,90
|3,13
|10,42
|Credıtwest Faktorıng
|3,09
|0,32
|-47,36
|Çan2 Termik
|11,68
|4,75
|Çelebi
|183,00
|-0,49
|0,26
|Çelik Halat
|8,20
|-0,97
|-9,87
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|16,74
|-0,36
|6,55
|Çimbeton
|217,10
|2,36
|-26,78
|Çimentaş
|27,70
|-1,77
|-23,40
|Çimsa
|32,46
|0,37
|82,36
|Çuhadaroğlu Metal
|9,39
|4,33
|23,43
|Dagi Giyim
|2,60
|0,39
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,53
|0,96
|-18,37
|Dardanel
|2,94
|-0,68
|-44,79
|Datagate Bilgisayar
|11,80
|0,77
|-26,75
|Demısaş Döküm
|8,88
|1,60
|37,13
|Denge Holding
|1,30
|-1,52
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,33
|0,43
|26,49
|Derimod
|7,46
|1,08
|-23,41
|Derlüks Yatırım Holding
|4,71
|-0,21
|-46,60
|Desa Deri
|7,99
|0,00
|-17,97
|Despec Bilgisayar
|9,15
|0,00
|-29,94
|Deva Holding
|29,10
|2,46
|20,96
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,31
|-1,83
|14,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,65
|1,96
|-2,14
|Ditaş Doğan
|26,46
|-0,97
|103,45
|DO-CO
|1.008,50
|-1,49
|60,08
|Doğan Burda
|64,80
|-10,00
|188,77
|Doğan Holding
|2,85
|0,71
|-4,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|-0,95
|-10,69
|Doğu Aras Enerji
|92,60
|5,23
|Doğusan
|4,22
|-0,24
|16,22
|Doğuş GMYO
|10,04
|-3,55
|22,89
|Doğuş Otomotiv
|47,00
|1,86
|81,30
|Döktaş Dökümcülük
|33,12
|-0,72
|8,16
|Duran Doğan Basım
|18,61
|1,86
|77,41
|Dyo Boya
|9,29
|1,42
|-17,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,90
|1,47
|-4,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,30
|0,40
|86,86
|E-Data Teknoloji
|17,67
|7,81
|Edip Gayrimenkul
|2,87
|-1,03
|-13,55
|Ege Endüstri
|1.765,90
|-0,23
|6,07
|Ege Gübre
|230,30
|3,27
|60,54
|Ege Profil
|31,32
|1,03
|-16,80
|Ege Seramik
|14,25
|0,71
|47,48
|Egeplast
|22,14
|-5,47
|-33,51
|Ekiz Kimya
|7,47
|2,47
|4,77
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,56
|0,90
|Emek Elektrik
|2,47
|-0,40
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|17,94
|-0,22
|-51,30
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|0,90
|5,93
|Enerjisa Enerji
|12,46
|0,89
|8,06
|Enka İnşaat
|14,77
|0,07
|109,75
|Erbosan
|121,20
|1,42
|198,85
|Ereğli Demir Çelik
|28,94
|1,97
|120,30
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,12
|0,00
|Ersu Gıda
|5,35
|1,33
|8,30
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,60
|-0,43
|Escort Teknoloji
|5,69
|1,61
|-13,39
|Esenboğa Elektrik
|30,06
|2,95
|57,99
|Etiler Gıda
|5,58
|0,00
|40,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,55
|-2,47
|-7,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|-1,05
|6,83
|Euro Yat. Ort.
|3,10
|-4,02
|-30,20
|Euro Yatırım Holding
|2,20
|-2,65
|-22,54
|Europap Tezol Kağıt
|15,19
|0,13
|Fade Gıda
|7,02
|0,72
|34,96
|Fenerbahçe Futbol
|28,32
|-0,91
|-4,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|-1,28
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|117,40
|0,34
|-4,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,78
|1,75
|-1,92
|Ford Otosan
|248,20
|2,10
|106,67
|Formet Metal ve Cam
|1,12
|0,00
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|3,49
|0,87
|34,75
|Galata Wind Enerji
|5,16
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,32
|-0,60
|-18,02
|Garanti Bankası
|11,79
|0,60
|16,15
|Garanti Faktoring
|14,16
|1,29
|27,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,54
|-0,39
|-21,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,24
|2,12
|22,17
|Gediz Ambalaj
|17,25
|0,52
|28,73
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,66
|0,40
|Gen İlaç
|14,29
|2,07
|Gentaş
|3,86
|-1,03
|-14,48
|Gersan Elektrik
|4,88
|0,62
|-20,52
|Gimat Mağazacılık
|2,10
|-0,94
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,19
|2,02
|Global Men. Değ.
|5,73
|0,00
|-4,66
|Global Yat. Holding
|2,08
|-0,48
|-40,79
|Good-Year
|9,40
|0,86
|17,97
|Göltaş Çimento
|40,40
|1,81
|-1,57
|Gözde Girişim
|9,10
|4,60
|14,04
|GSD Denizcilik
|3,59
|5,28
|47,42
|GSD Holding
|2,81
|0,72
|11,95
|Gübre Fabrik.
|82,35
|8,36
|-4,30
|Güler Yat. Holding
|2,57
|1,18
|-25,78
|Halk GMYO
|2,41
|1,26
|-20,93
|Hatay Tekstil
|16,90
|1,38
|23,94
|Hedef Girişim
|2,63
|-0,38
|4,17
|Hedef Holding
|5,84
|0,86
|Hektaş
|15,10
|7,78
|182,65
|HUB Girişim
|9,30
|0,54
|-48,90
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|3,91
|-11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,51
|1,85
|-15,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,94
|5,83
|137,30
|İdealist GMYO
|1,93
|0,00
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|0,00
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|0,00
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|10,03
|5,36
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|0,28
|54,33
|Info Yatırım
|5,72
|2,14
|22,47
|İntema
|77,95
|-3,11
|95,36
|Inveo Yatırım Holding
|27,76
|1,91
|91,82
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|1,03
|4,74
|İskenderun Demir Çelik
|23,06
|2,76
|171,83
(Sürecek)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500