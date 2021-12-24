Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,52 0,00 -41,60 Acıpayam Selüloz 18,09 1,23 6,24 Adel Kalemcilik 25,56 4,24 -23,45 Adese Gayrimenkul 0,76 1,33 -68,61 Afyon Çimento 3,47 0,58 -32,09 AGESA Hayat Emeklilik 19,95 0,35 16,42 Ak Enerji 1,73 0,00 -21,72 Akbank 7,63 0,13 12,90 Akçansa 19,50 0,88 21,10 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 0,00 -29,26 Akfen GMYO 6,37 2,74 252,42 Akın Tekstil 37,44 0,70 17,88 Akiş GMYO 1,69 -1,17 -39,48 Akmerkez GMYO 44,24 1,00 -27,67 Aksa 31,58 0,96 128,60 Aksa Enerji 9,30 0,22 150,00 Aksigorta 9,04 -1,53 8,80 Aksu Enerji 22,64 -1,65 199,98 Alarko Carrıer 291,50 -0,51 -19,49 Alarko GMYO 26,42 2,01 4,30 Alarko Holding 11,69 -3,79 37,18 Albaraka Türk 1,81 -0,55 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,02 1,23 -22,39 Alkim Kağıt 15,40 0,33 18,98 Alkim Kimya 16,94 1,68 20,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 0,00 -12,00 Altınyunus Çeşme 60,75 1,25 21,60 Anadolu Efes 28,60 2,14 33,89 Anadolu Grubu Holding 39,20 -0,20 50,05 Anadolu Hayat Emek. 11,78 0,34 46,60 Anadolu Isuzu 34,10 5,12 89,44 Anadolu Sigorta 5,81 0,00 -19,53 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,02 7,36 Anel Elektrik 2,22 0,00 -17,28 Arçelik 50,10 2,50 76,05 ARD Bilişim Teknolojileri 7,16 0,70 6,04 Arena Bilgisayar 11,92 4,20 9,33 Armada Bilgisayar 58,10 1,04 18,38 Arsan Tekstil 5,07 2,42 27,20 Arzum Ev Aletleri 15,75 0,64 -34,82 Aselsan 20,34 2,57 12,51 Ata GMYO 3,63 -0,55 -34,12 Atakule GMYO 2,61 1,56 11,49 Atlantis Yatırım Holding 8,35 1,21 50,18 Atlas Yat. Ort. 1,28 -0,78 -25,67 ATP Bilgisayar 55,00 1,20 Avrasya GMYO 2,62 -4,73 0,02 Avrasya Petrol ve Tur. 2,27 -1,73 -29,06 Avrupa Yatırım Holding 5,81 -3,17 -3,17 Aydem Enerji 6,03 0,00 Ayen Enerji 6,69 4,37 23,66 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,80 0,00 119,87 Aygaz 20,66 0,29 45,63 Bagfaş 15,43 7,38 115,50 Bak Ambalaj 18,27 0,05 -7,62 Balatacılar Balatacılık 8,15 0,00 -1,09 Bantaş Ambalaj 3,03 0,66 -3,09 Banvit 81,00 -1,22 55,77 Başkent Doğalgaz GMYO 11,88 -0,08 Baştaş Başkent Çimento 10,85 -1,36 -37,54 Batı Çimento 14,15 0,93 200,42 Batısöke Çimento 2,09 0,00 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 6,41 -0,62 -39,59 Bera Holding 9,86 0,82 -51,38 Berkosan Yalıtım 8,00 0,76 -10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 4,41 -2,22 9,16 Beyaz Filo 9,15 -0,54 -9,22 Bilici Yatırım 14,00 -0,28 153,01 Bim Mağazalar 64,25 0,39 -7,08 Biotrend Çevre ve Enerji 5,58 0,54 Birko Mensucat 1,04 0,00 -6,31 Birleşim Mühendislik 8,31 4,66 Birlik Mensucat 1,95 -0,51 -43,64 Bizim Mağazaları 12,47 1,80 -16,72 BMS Çelik Hasır 8,62 2,38 Boğaziçi Beton Sanayi 4,15 0,97 Borusan Mannesmann 24,64 1,32 -11,37 Borusan Yat. Paz. 357,70 -0,72 -21,26 Bosch Fren Sistemleri 1.022,00 0,37 -16,89 Bossa 38,50 -0,05 115,69 Brisa 25,98 1,80 34,17 Burçelik 32,82 -0,85 56,14 Burçelik Vana 23,56 0,86 -52,56 Bursa Çimento 3,69 1,93 -25,87 Carrefoursa 37,84 1,34 -47,30 Casa Emtia Petrol 123,50 1,73 16,51 Ceo Event Medya 12,41 0,98 93,00 Coca Cola İçecek 88,50 0,28 39,35 Cosmos Yat. Holding 8,65 -0,12 7,32 Credıtwest Faktorıng 3,03 -0,98 -48,38 Çan2 Termik 11,13 1,64 Çelebi 176,90 2,67 -3,08 Çelik Halat 8,09 -0,49 -11,08 Çemaş Döküm 1,16 1,75 -31,87 Çemtaş 16,02 0,63 1,97 Çimbeton 210,60 1,74 -28,97 Çimentaş 28,20 0,64 -22,01 Çimsa 31,68 1,80 77,98 Çuhadaroğlu Metal 8,97 0,67 17,91 Dagi Giyim 2,60 0,00 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,43 0,29 -19,15 Dardanel 2,92 1,74 -45,16 Datagate Bilgisayar 11,59 0,35 -28,06 Demısaş Döküm 8,68 0,23 34,04 Denge Holding 1,33 3,10 -56,21 Deniz GMYO 2,34 0,00 27,03 Derimod 7,32 -1,08 -24,85 Derlüks Yatırım Holding 4,76 -2,46 -46,03 Desa Deri 7,99 -0,99 -17,97 Despec Bilgisayar 9,06 0,67 -30,63 Deva Holding 28,02 1,97 16,47 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,15 -1,06 12,76 Diriteks Diriliş Tekstil 3,49 -0,29 -6,43 Ditaş Doğan 26,46 -1,05 103,45 DO-CO 1.006,90 -1,98 59,83 Doğan Burda 72,00 -9,94 220,86 Doğan Holding 2,76 1,47 -7,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,09 0,48 -10,26 Doğu Aras Enerji 88,60 -1,77 Doğusan 4,22 -1,17 16,22 Doğuş GMYO 10,39 0,39 27,17 Doğuş Otomotiv 43,76 2,53 68,80 Döktaş Dökümcülük 33,04 0,67 7,90 Duran Doğan Basım 18,50 -1,02 76,36 Dyo Boya 8,94 0,56 -20,51 Eczacıbaşı İlaç 6,75 1,50 -6,28 Eczacıbaşı Yatırım 49,36 2,07 83,36 E-Data Teknoloji 15,79 5,97 Edip Gayrimenkul 2,90 2,47 -12,65 Ege Endüstri 1.690,00 0,47 1,51 Ege Gübre 216,40 0,93 50,85 Ege Profil 30,38 0,66 -19,30 Ege Seramik 14,15 2,54 46,44 Egeplast 23,72 -2,39 -28,77 Ekiz Kimya 6,81 0,44 -4,49 Elite Naturel Organik Gıda 24,80 0,00 Emek Elektrik 2,44 -0,81 -14,54 Eminiş Ambalaj 16,70 -7,12 -54,67 Emlak Konut GMYO 2,13 0,47 0,73 Enerjisa Enerji 12,08 2,29 4,77 Enka İnşaat 14,54 0,28 106,48 Erbosan 119,80 -0,75 195,40 Ereğli Demir Çelik 26,96 2,20 105,23 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 0,32 Ersu Gıda 5,32 0,38 7,69 Escar Turizm Taşımacılık 32,72 4,74 Escort Teknoloji 5,62 2,55 -14,46 Esenboğa Elektrik 27,54 2,08 44,75 Etiler Gıda 5,75 -2,87 44,47 Euro Kapital Yat. Ort. 3,68 0,27 -3,65 Euro Trend Yat. Ort. 3,83 0,52 8,24 Euro Yat. Ort. 3,20 -0,62 -27,95 Euro Yatırım Holding 2,24 -3,03 -21,13 Europap Tezol Kağıt 14,92 1,29 Fade Gıda 6,91 0,58 32,84 Fenerbahçe Futbol 28,16 0,28 -4,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 0,85 -19,60 F-M İzmit Piston 113,00 0,36 -7,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,62 1,77 -3,15 Ford Otosan 231,00 4,05 92,34 Formet Metal ve Cam 1,11 -0,89 -54,75 Frigo Pak Gıda 3,42 2,70 32,04 Galata Wind Enerji 5,21 2,36 Galatasaray Sportif 3,32 0,91 -18,02 Garanti Bankası 11,68 -0,51 15,06 Garanti Faktoring 14,01 -0,28 25,88 Garanti Yat. Ort. 2,55 0,00 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,00 0,43 18,12 Gediz Ambalaj 16,76 1,39 25,07 Gelecek Varlık Yönetimi 13,05 6,44 Gen İlaç 13,92 -0,57 Gentaş 3,75 0,54 -16,91 Gersan Elektrik 4,77 -0,21 -22,31 Gimat Mağazacılık 2,14 1,42 Girişim Elektrik Sanayi 16,96 0,12 Global Men. Değ. 5,70 0,88 -5,16 Global Yat. Holding 2,08 3,48 -40,79 Good-Year 9,10 -0,11 14,20 Göltaş Çimento 39,34 2,93 -4,15 Gözde Girişim 8,33 1,46 4,39 GSD Denizcilik 3,41 7,91 40,03 GSD Holding 2,78 2,96 10,76 Gübre Fabrik. 73,45 1,87 -14,64 Güler Yat. Holding 2,52 0,00 -27,22 Halk GMYO 2,36 0,85 -22,57 Hatay Tekstil 16,10 0,31 18,07 Hedef Girişim 2,62 0,00 3,77 Hedef Holding 5,86 -2,66 Hektaş 13,18 3,45 146,71 HUB Girişim 9,21 0,77 -49,40 Hürriyet Gzt. 1,80 -0,55 -14,29 ICBC Turkey Bank 5,36 -0,56 -17,54 İdeal Finansal Teknolojiler 29,70 1,02 120,65 İdealist GMYO 1,94 2,65 -18,25 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,81 2,53 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -69,96 İhlas Haber Ajansı 9,34 1,63 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,69 1,47 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,99 0,87 50,45 Info Yatırım 5,50 2,80 17,76 İntema 78,50 -0,63 96,74 Inveo Yatırım Holding 26,84 1,28 85,46 İpek Doğal Enerji 13,06 2,03 -0,15 İskenderun Demir Çelik 21,28 1,82 150,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti, ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Bucak salebi kilosu 1500 liradan satılıyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi