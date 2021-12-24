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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,520,00-41,60
Acıpayam Selüloz18,091,236,24
Adel Kalemcilik25,564,24-23,45
Adese Gayrimenkul0,761,33-68,61
Afyon Çimento3,470,58-32,09
AGESA Hayat Emeklilik19,950,3516,42
Ak Enerji1,730,00-21,72
Akbank7,630,1312,90
Akçansa19,500,8821,10
Akdeniz Yatırım Hold.1,700,00-29,26
Akfen GMYO6,372,74252,42
Akın Tekstil37,440,7017,88
Akiş GMYO1,69-1,17-39,48
Akmerkez GMYO44,241,00-27,67
Aksa31,580,96128,60
Aksa Enerji9,300,22150,00
Aksigorta9,04-1,538,80
Aksu Enerji22,64-1,65199,98
Alarko Carrıer291,50-0,51-19,49
Alarko GMYO26,422,014,30
Alarko Holding11,69-3,7937,18
Albaraka Türk1,81-0,55-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,021,23-22,39
Alkim Kağıt15,400,3318,98
Alkim Kimya16,941,6820,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,290,00-12,00
Altınyunus Çeşme60,751,2521,60
Anadolu Efes28,602,1433,89
Anadolu Grubu Holding39,20-0,2050,05
Anadolu Hayat Emek.11,780,3446,60
Anadolu Isuzu34,105,1289,44
Anadolu Sigorta5,810,00-19,53
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,027,36

Anel Elektrik2,220,00-17,28
Arçelik50,102,5076,05
ARD Bilişim Teknolojileri7,160,706,04
Arena Bilgisayar11,924,209,33
Armada Bilgisayar58,101,0418,38
Arsan Tekstil5,072,4227,20
Arzum Ev Aletleri15,750,64-34,82
Aselsan20,342,5712,51
Ata GMYO3,63-0,55-34,12
Atakule GMYO2,611,5611,49
Atlantis Yatırım Holding8,351,2150,18
Atlas Yat. Ort.1,28-0,78-25,67
ATP Bilgisayar55,001,20

Avrasya GMYO2,62-4,730,02
Avrasya Petrol ve Tur.2,27-1,73-29,06
Avrupa Yatırım Holding5,81-3,17-3,17
Aydem Enerji6,030,00

Ayen Enerji6,694,3723,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,800,00119,87
Aygaz20,660,2945,63
Bagfaş15,437,38115,50
Bak Ambalaj18,270,05-7,62
Balatacılar Balatacılık8,150,00-1,09
Bantaş Ambalaj3,030,66-3,09
Banvit81,00-1,2255,77
Başkent Doğalgaz GMYO11,88-0,08

Baştaş Başkent Çimento10,85-1,36-37,54
Batı Çimento14,150,93200,42
Batısöke Çimento2,090,00-14,34
Bayrak Taban Sanayi6,41-0,62-39,59
Bera Holding9,860,82-51,38
Berkosan Yalıtım8,000,76-10,31
Beşiktaş Futbol Yat.4,41-2,229,16
Beyaz Filo9,15-0,54-9,22
Bilici Yatırım14,00-0,28153,01
Bim Mağazalar64,250,39-7,08
Biotrend Çevre ve Enerji5,580,54

Birko Mensucat1,040,00-6,31
Birleşim Mühendislik8,314,66

Birlik Mensucat1,95-0,51-43,64
Bizim Mağazaları12,471,80-16,72
BMS Çelik Hasır8,622,38

Boğaziçi Beton Sanayi4,150,97

Borusan Mannesmann24,641,32-11,37
Borusan Yat. Paz.357,70-0,72-21,26
Bosch Fren Sistemleri1.022,000,37-16,89
Bossa38,50-0,05115,69
Brisa25,981,8034,17
Burçelik32,82-0,8556,14
Burçelik Vana23,560,86-52,56
Bursa Çimento3,691,93-25,87
Carrefoursa37,841,34-47,30
Casa Emtia Petrol123,501,7316,51
Ceo Event Medya12,410,9893,00
Coca Cola İçecek88,500,2839,35
Cosmos Yat. Holding8,65-0,127,32
Credıtwest Faktorıng3,03-0,98-48,38
Çan2 Termik11,131,64

Çelebi176,902,67-3,08
Çelik Halat8,09-0,49-11,08
Çemaş Döküm1,161,75-31,87
Çemtaş16,020,631,97
Çimbeton210,601,74-28,97
Çimentaş28,200,64-22,01
Çimsa31,681,8077,98
Çuhadaroğlu Metal8,970,6717,91
Dagi Giyim2,600,00-23,67
Dagi Yatırım Holding10,430,29-19,15
Dardanel2,921,74-45,16
Datagate Bilgisayar11,590,35-28,06
Demısaş Döküm8,680,2334,04
Denge Holding1,333,10-56,21
Deniz GMYO2,340,0027,03
Derimod7,32-1,08-24,85
Derlüks Yatırım Holding4,76-2,46-46,03
Desa Deri7,99-0,99-17,97
Despec Bilgisayar9,060,67-30,63
Deva Holding28,021,9716,47
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,15-1,0612,76
Diriteks Diriliş Tekstil3,49-0,29-6,43
Ditaş Doğan26,46-1,05103,45
DO-CO1.006,90-1,9859,83
Doğan Burda72,00-9,94220,86
Doğan Holding2,761,47-7,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,090,48-10,26
Doğu Aras Enerji88,60-1,77

Doğusan4,22-1,1716,22
Doğuş GMYO10,390,3927,17
Doğuş Otomotiv43,762,5368,80
Döktaş Dökümcülük33,040,677,90
Duran Doğan Basım18,50-1,0276,36
Dyo Boya8,940,56-20,51
Eczacıbaşı İlaç6,751,50-6,28
Eczacıbaşı Yatırım49,362,0783,36
E-Data Teknoloji15,795,97

Edip Gayrimenkul2,902,47-12,65
Ege Endüstri1.690,000,471,51
Ege Gübre216,400,9350,85
Ege Profil30,380,66-19,30
Ege Seramik14,152,5446,44
Egeplast23,72-2,39-28,77
Ekiz Kimya6,810,44-4,49
Elite Naturel Organik Gıda24,800,00

Emek Elektrik2,44-0,81-14,54
Eminiş Ambalaj16,70-7,12-54,67
Emlak Konut GMYO2,130,470,73
Enerjisa Enerji12,082,294,77
Enka İnşaat14,540,28106,48
Erbosan119,80-0,75195,40
Ereğli Demir Çelik26,962,20105,23
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,100,32

Ersu Gıda5,320,387,69
Escar Turizm Taşımacılık32,724,74

Escort Teknoloji5,622,55-14,46
Esenboğa Elektrik27,542,0844,75
Etiler Gıda5,75-2,8744,47
Euro Kapital Yat. Ort.3,680,27-3,65
Euro Trend Yat. Ort.3,830,528,24
Euro Yat. Ort.3,20-0,62-27,95
Euro Yatırım Holding2,24-3,03-21,13
Europap Tezol Kağıt14,921,29

Fade Gıda6,910,5832,84
Fenerbahçe Futbol28,160,28-4,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,370,85-19,60
F-M İzmit Piston113,000,36-7,83
Fonet Bilgi Teknolojileri12,621,77-3,15
Ford Otosan231,004,0592,34
Formet Metal ve Cam1,11-0,89-54,75
Frigo Pak Gıda3,422,7032,04
Galata Wind Enerji5,212,36

Galatasaray Sportif3,320,91-18,02
Garanti Bankası11,68-0,5115,06
Garanti Faktoring14,01-0,2825,88
Garanti Yat. Ort.2,550,00-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,000,4318,12
Gediz Ambalaj16,761,3925,07
Gelecek Varlık Yönetimi13,056,44

Gen İlaç13,92-0,57

Gentaş3,750,54-16,91
Gersan Elektrik4,77-0,21-22,31
Gimat Mağazacılık2,141,42

Girişim Elektrik Sanayi16,960,12

Global Men. Değ.5,700,88-5,16
Global Yat. Holding2,083,48-40,79
Good-Year9,10-0,1114,20
Göltaş Çimento39,342,93-4,15
Gözde Girişim8,331,464,39
GSD Denizcilik3,417,9140,03
GSD Holding2,782,9610,76
Gübre Fabrik.73,451,87-14,64
Güler Yat. Holding2,520,00-27,22
Halk GMYO2,360,85-22,57
Hatay Tekstil16,100,3118,07
Hedef Girişim2,620,003,77
Hedef Holding5,86-2,66

Hektaş13,183,45146,71
HUB Girişim9,210,77-49,40
Hürriyet Gzt.1,80-0,55-14,29
ICBC Turkey Bank5,36-0,56-17,54
İdeal Finansal Teknolojiler29,701,02120,65
İdealist GMYO1,942,65-18,25
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,812,53-35,20
İhlas Gazetecilik0,741,37-69,96
İhlas Haber Ajansı9,341,63

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,691,47-39,47
İndeks Bilgisayar6,990,8750,45
Info Yatırım5,502,8017,76
İntema78,50-0,6396,74
Inveo Yatırım Holding26,841,2885,46
İpek Doğal Enerji13,062,03-0,15
İskenderun Demir Çelik21,281,82150,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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