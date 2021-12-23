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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,55-0,22-41,21
Acıpayam Selüloz17,931,305,30
Adel Kalemcilik25,280,24-24,29
Adese Gayrimenkul0,760,00-68,61
Afyon Çimento3,460,58-32,29
AGESA Hayat Emeklilik19,981,5216,60
Ak Enerji1,740,00-21,27
Akbank7,660,9213,35
Akçansa19,34-1,1820,11
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-0,57-28,01
Akfen GMYO6,431,10255,74
Akın Tekstil37,740,0518,83
Akiş GMYO1,711,18-38,76
Akmerkez GMYO45,000,99-26,43
Aksa32,300,25133,81
Aksa Enerji9,180,44146,77
Aksigorta8,97-2,507,95
Aksu Enerji22,98-1,12204,48
Alarko Carrıer297,70-0,77-17,78
Alarko GMYO26,38-1,644,14
Alarko Holding11,401,7933,78
Albaraka Türk1,840,55-5,15
Alcatel Lucent Teletaş23,740,42-19,96
Alkim Kağıt15,683,9121,14
Alkim Kimya16,900,3019,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,00-11,32
Altınyunus Çeşme60,55-1,5421,20
Anadolu Efes28,761,4834,64
Anadolu Grubu Holding37,123,1142,09
Anadolu Hayat Emek.11,56-1,2843,86
Anadolu Isuzu31,306,1073,89
Anadolu Sigorta5,85-0,51-18,98
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji26,46-3,15

Anel Elektrik2,171,40-19,14
Arçelik48,523,2370,49
ARD Bilişim Teknolojileri7,311,538,26
Arena Bilgisayar11,75-2,087,78
Armada Bilgisayar57,850,9617,87
Arsan Tekstil4,951,0224,19
Arzum Ev Aletleri15,781,15-34,70
Aselsan20,140,3011,40
Ata GMYO3,680,27-33,21
Atakule GMYO2,580,0010,20
Atlantis Yatırım Holding8,351,2150,18
Atlas Yat. Ort.1,29-2,27-25,09
ATP Bilgisayar56,604,33

Avrasya GMYO2,653,111,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,27-1,73-29,06
Avrupa Yatırım Holding5,75-0,86-4,17
Aydem Enerji6,13-0,33

Ayen Enerji6,45-2,1219,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,10-1,18122,52
Aygaz20,42-0,8743,94
Bagfaş14,77-6,52106,28
Bak Ambalaj18,210,83-7,92
Balatacılar Balatacılık8,28-2,590,49
Bantaş Ambalaj3,081,32-1,49
Banvit82,05-2,0957,79
Başkent Doğalgaz GMYO11,994,53

Baştaş Başkent Çimento11,004,76-36,67
Batı Çimento14,551,04208,92
Batısöke Çimento2,110,00-13,52
Bayrak Taban Sanayi6,50-1,66-38,74
Bera Holding9,903,02-51,18
Berkosan Yalıtım8,14-0,61-8,74
Beşiktaş Futbol Yat.4,270,475,69
Beyaz Filo9,106,56-9,72
Bilici Yatırım14,130,93155,36
Bim Mağazalar64,75-1,82-6,36
Biotrend Çevre ve Enerji5,591,45

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birleşim Mühendislik8,000,88

Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları12,36-0,32-17,46
BMS Çelik Hasır8,620,23

Boğaziçi Beton Sanayi4,140,00

Borusan Mannesmann24,58-0,49-11,58
Borusan Yat. Paz.363,00-1,52-20,09
Bosch Fren Sistemleri1.043,70-0,51-15,13
Bossa40,822,31128,68
Brisa25,900,2333,76
Burçelik32,02-4,8252,33
Burçelik Vana23,74-0,92-52,19
Bursa Çimento3,610,28-27,48
Carrefoursa38,061,33-46,99
Casa Emtia Petrol121,600,2514,72
Ceo Event Medya12,24-0,7390,36
Coca Cola İçecek87,701,1038,09
Cosmos Yat. Holding8,25-7,202,36
Credıtwest Faktorıng3,100,32-47,19
Çan2 Termik10,822,56

Çelebi174,10-1,08-4,62
Çelik Halat8,28-1,90-8,99
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş15,27-3,29-2,81
Çimbeton211,10-0,66-28,80
Çimentaş29,56-1,14-18,25
Çimsa30,78-0,9072,92
Çuhadaroğlu Metal8,920,3417,26
Dagi Giyim2,600,00-23,67
Dagi Yatırım Holding10,600,66-17,83
Dardanel2,91-1,36-45,35
Datagate Bilgisayar11,511,41-28,55
Demısaş Döküm8,82-0,6836,21
Denge Holding1,360,74-55,22
Deniz GMYO2,34-10,0027,03
Derimod7,541,62-22,59
Derlüks Yatırım Holding4,572,47-48,19
Desa Deri7,87-1,38-19,20
Despec Bilgisayar8,99-0,22-31,16
Deva Holding27,88-1,2015,88
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,40-1,5915,08
Diriteks Diriliş Tekstil3,52-0,28-5,63
Ditaş Doğan27,502,77111,44
DO-CO1.027,20-10,0063,05
Doğan Burda79,95-9,97256,28
Doğan Holding2,790,36-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,070,98-11,12
Doğu Aras Enerji87,003,94

Doğusan4,212,6815,94
Doğuş GMYO10,262,6025,58
Doğuş Otomotiv42,340,4763,33
Döktaş Dökümcülük33,500,009,41
Duran Doğan Basım18,67-0,4377,98
Dyo Boya9,061,00-19,45
Eczacıbaşı İlaç6,830,89-5,16
Eczacıbaşı Yatırım48,64-1,7080,69
E-Data Teknoloji15,30-1,16

Edip Gayrimenkul2,880,35-13,25
Ege Endüstri1.693,000,461,69
Ege Gübre215,000,1949,87
Ege Profil30,200,67-19,78
Ege Seramik13,811,8442,92
Egeplast25,46-5,70-23,54
Ekiz Kimya6,861,18-3,79
Elite Naturel Organik Gıda25,12-0,40

Emek Elektrik2,470,00-13,49
Eminiş Ambalaj18,04-1,31-51,03
Emlak Konut GMYO2,150,941,67
Enerjisa Enerji12,210,915,89
Enka İnşaat14,53-0,34106,34
Erbosan120,001,35195,90
Ereğli Demir Çelik25,761,2696,10
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,11-0,64

Ersu Gıda5,300,387,29
Escar Turizm Taşımacılık31,961,08

Escort Teknoloji5,465,41-16,89
Esenboğa Elektrik27,280,2243,38
Etiler Gıda6,120,0053,77
Euro Kapital Yat. Ort.3,670,82-3,91
Euro Trend Yat. Ort.3,83-1,548,24
Euro Yat. Ort.3,250,31-26,83
Euro Yatırım Holding2,301,77-19,01
Europap Tezol Kağıt14,850,41

Fade Gıda6,91-0,1432,84
Fenerbahçe Futbol28,14-3,89-4,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,341,30-20,62
F-M İzmit Piston114,300,26-6,77
Fonet Bilgi Teknolojileri12,840,47-1,46
Ford Otosan222,10-1,9484,93
Formet Metal ve Cam1,130,89-53,94
Frigo Pak Gıda3,40-1,1631,27
Galata Wind Enerji5,24-1,32

Galatasaray Sportif3,340,00-17,53
Garanti Bankası11,910,2517,33
Garanti Faktoring14,455,0929,83
Garanti Yat. Ort.2,58-1,15-19,77
Gedik Y. Men. Değ.7,02-0,1418,46
Gediz Ambalaj16,680,6024,48
Gelecek Varlık Yönetimi12,269,96

Gen İlaç14,23-1,59

Gentaş3,691,93-18,24
Gersan Elektrik4,81-0,21-21,66
Gimat Mağazacılık2,203,29

Girişim Elektrik Sanayi16,950,89

Global Men. Değ.5,691,25-5,32
Global Yat. Holding2,022,02-42,50
Good-Year9,052,4913,58
Göltaş Çimento38,78-0,72-5,52
Gözde Girişim8,041,130,75
GSD Denizcilik3,26-0,3133,87
GSD Holding2,81-6,3311,95
Gübre Fabrik.70,001,45-18,65
Güler Yat. Holding2,53-0,39-26,94
Halk GMYO2,340,86-23,23
Hatay Tekstil15,970,6917,12
Hedef Girişim2,580,002,19
Hedef Holding5,955,50

Hektaş13,102,42145,21
HUB Girişim9,270,54-49,07
Hürriyet Gzt.1,860,00-11,43
ICBC Turkey Bank5,500,36-15,38
İdeal Finansal Teknolojiler28,221,15109,66
İdealist GMYO1,890,53-20,36
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,741,37-69,96
İhlas Haber Ajansı9,076,33

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,690,00-39,47
İndeks Bilgisayar6,91-0,4348,73
Info Yatırım5,46-0,1816,90
İntema73,80-2,0684,96
Inveo Yatırım Holding26,860,2285,60
İpek Doğal Enerji13,000,15-0,61
İskenderun Demir Çelik20,36-0,78140,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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