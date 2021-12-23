Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,55 -0,22 -41,21 Acıpayam Selüloz 17,93 1,30 5,30 Adel Kalemcilik 25,28 0,24 -24,29 Adese Gayrimenkul 0,76 0,00 -68,61 Afyon Çimento 3,46 0,58 -32,29 AGESA Hayat Emeklilik 19,98 1,52 16,60 Ak Enerji 1,74 0,00 -21,27 Akbank 7,66 0,92 13,35 Akçansa 19,34 -1,18 20,11 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -0,57 -28,01 Akfen GMYO 6,43 1,10 255,74 Akın Tekstil 37,74 0,05 18,83 Akiş GMYO 1,71 1,18 -38,76 Akmerkez GMYO 45,00 0,99 -26,43 Aksa 32,30 0,25 133,81 Aksa Enerji 9,18 0,44 146,77 Aksigorta 8,97 -2,50 7,95 Aksu Enerji 22,98 -1,12 204,48 Alarko Carrıer 297,70 -0,77 -17,78 Alarko GMYO 26,38 -1,64 4,14 Alarko Holding 11,40 1,79 33,78 Albaraka Türk 1,84 0,55 -5,15 Alcatel Lucent Teletaş 23,74 0,42 -19,96 Alkim Kağıt 15,68 3,91 21,14 Alkim Kimya 16,90 0,30 19,97 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,00 -11,32 Altınyunus Çeşme 60,55 -1,54 21,20 Anadolu Efes 28,76 1,48 34,64 Anadolu Grubu Holding 37,12 3,11 42,09 Anadolu Hayat Emek. 11,56 -1,28 43,86 Anadolu Isuzu 31,30 6,10 73,89 Anadolu Sigorta 5,85 -0,51 -18,98 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 26,46 -3,15 Anel Elektrik 2,17 1,40 -19,14 Arçelik 48,52 3,23 70,49 ARD Bilişim Teknolojileri 7,31 1,53 8,26 Arena Bilgisayar 11,75 -2,08 7,78 Armada Bilgisayar 57,85 0,96 17,87 Arsan Tekstil 4,95 1,02 24,19 Arzum Ev Aletleri 15,78 1,15 -34,70 Aselsan 20,14 0,30 11,40 Ata GMYO 3,68 0,27 -33,21 Atakule GMYO 2,58 0,00 10,20 Atlantis Yatırım Holding 8,35 1,21 50,18 Atlas Yat. Ort. 1,29 -2,27 -25,09 ATP Bilgisayar 56,60 4,33 Avrasya GMYO 2,65 3,11 1,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,27 -1,73 -29,06 Avrupa Yatırım Holding 5,75 -0,86 -4,17 Aydem Enerji 6,13 -0,33 Ayen Enerji 6,45 -2,12 19,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,10 -1,18 122,52 Aygaz 20,42 -0,87 43,94 Bagfaş 14,77 -6,52 106,28 Bak Ambalaj 18,21 0,83 -7,92 Balatacılar Balatacılık 8,28 -2,59 0,49 Bantaş Ambalaj 3,08 1,32 -1,49 Banvit 82,05 -2,09 57,79 Başkent Doğalgaz GMYO 11,99 4,53 Baştaş Başkent Çimento 11,00 4,76 -36,67 Batı Çimento 14,55 1,04 208,92 Batısöke Çimento 2,11 0,00 -13,52 Bayrak Taban Sanayi 6,50 -1,66 -38,74 Bera Holding 9,90 3,02 -51,18 Berkosan Yalıtım 8,14 -0,61 -8,74 Beşiktaş Futbol Yat. 4,27 0,47 5,69 Beyaz Filo 9,10 6,56 -9,72 Bilici Yatırım 14,13 0,93 155,36 Bim Mağazalar 64,75 -1,82 -6,36 Biotrend Çevre ve Enerji 5,59 1,45 Birko Mensucat 1,05 -1,87 -5,41 Birleşim Mühendislik 8,00 0,88 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 12,36 -0,32 -17,46 BMS Çelik Hasır 8,62 0,23 Boğaziçi Beton Sanayi 4,14 0,00 Borusan Mannesmann 24,58 -0,49 -11,58 Borusan Yat. Paz. 363,00 -1,52 -20,09 Bosch Fren Sistemleri 1.043,70 -0,51 -15,13 Bossa 40,82 2,31 128,68 Brisa 25,90 0,23 33,76 Burçelik 32,02 -4,82 52,33 Burçelik Vana 23,74 -0,92 -52,19 Bursa Çimento 3,61 0,28 -27,48 Carrefoursa 38,06 1,33 -46,99 Casa Emtia Petrol 121,60 0,25 14,72 Ceo Event Medya 12,24 -0,73 90,36 Coca Cola İçecek 87,70 1,10 38,09 Cosmos Yat. Holding 8,25 -7,20 2,36 Credıtwest Faktorıng 3,10 0,32 -47,19 Çan2 Termik 10,82 2,56 Çelebi 174,10 -1,08 -4,62 Çelik Halat 8,28 -1,90 -8,99 Çemaş Döküm 1,15 0,00 -32,46 Çemtaş 15,27 -3,29 -2,81 Çimbeton 211,10 -0,66 -28,80 Çimentaş 29,56 -1,14 -18,25 Çimsa 30,78 -0,90 72,92 Çuhadaroğlu Metal 8,92 0,34 17,26 Dagi Giyim 2,60 0,00 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,60 0,66 -17,83 Dardanel 2,91 -1,36 -45,35 Datagate Bilgisayar 11,51 1,41 -28,55 Demısaş Döküm 8,82 -0,68 36,21 Denge Holding 1,36 0,74 -55,22 Deniz GMYO 2,34 -10,00 27,03 Derimod 7,54 1,62 -22,59 Derlüks Yatırım Holding 4,57 2,47 -48,19 Desa Deri 7,87 -1,38 -19,20 Despec Bilgisayar 8,99 -0,22 -31,16 Deva Holding 27,88 -1,20 15,88 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,40 -1,59 15,08 Diriteks Diriliş Tekstil 3,52 -0,28 -5,63 Ditaş Doğan 27,50 2,77 111,44 DO-CO 1.027,20 -10,00 63,05 Doğan Burda 79,95 -9,97 256,28 Doğan Holding 2,79 0,36 -6,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 0,98 -11,12 Doğu Aras Enerji 87,00 3,94 Doğusan 4,21 2,68 15,94 Doğuş GMYO 10,26 2,60 25,58 Doğuş Otomotiv 42,34 0,47 63,33 Döktaş Dökümcülük 33,50 0,00 9,41 Duran Doğan Basım 18,67 -0,43 77,98 Dyo Boya 9,06 1,00 -19,45 Eczacıbaşı İlaç 6,83 0,89 -5,16 Eczacıbaşı Yatırım 48,64 -1,70 80,69 E-Data Teknoloji 15,30 -1,16 Edip Gayrimenkul 2,88 0,35 -13,25 Ege Endüstri 1.693,00 0,46 1,69 Ege Gübre 215,00 0,19 49,87 Ege Profil 30,20 0,67 -19,78 Ege Seramik 13,81 1,84 42,92 Egeplast 25,46 -5,70 -23,54 Ekiz Kimya 6,86 1,18 -3,79 Elite Naturel Organik Gıda 25,12 -0,40 Emek Elektrik 2,47 0,00 -13,49 Eminiş Ambalaj 18,04 -1,31 -51,03 Emlak Konut GMYO 2,15 0,94 1,67 Enerjisa Enerji 12,21 0,91 5,89 Enka İnşaat 14,53 -0,34 106,34 Erbosan 120,00 1,35 195,90 Ereğli Demir Çelik 25,76 1,26 96,10 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,11 -0,64 Ersu Gıda 5,30 0,38 7,29 Escar Turizm Taşımacılık 31,96 1,08 Escort Teknoloji 5,46 5,41 -16,89 Esenboğa Elektrik 27,28 0,22 43,38 Etiler Gıda 6,12 0,00 53,77 Euro Kapital Yat. Ort. 3,67 0,82 -3,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,83 -1,54 8,24 Euro Yat. Ort. 3,25 0,31 -26,83 Euro Yatırım Holding 2,30 1,77 -19,01 Europap Tezol Kağıt 14,85 0,41 Fade Gıda 6,91 -0,14 32,84 Fenerbahçe Futbol 28,14 -3,89 -4,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 1,30 -20,62 F-M İzmit Piston 114,30 0,26 -6,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,84 0,47 -1,46 Ford Otosan 222,10 -1,94 84,93 Formet Metal ve Cam 1,13 0,89 -53,94 Frigo Pak Gıda 3,40 -1,16 31,27 Galata Wind Enerji 5,24 -1,32 Galatasaray Sportif 3,34 0,00 -17,53 Garanti Bankası 11,91 0,25 17,33 Garanti Faktoring 14,45 5,09 29,83 Garanti Yat. Ort. 2,58 -1,15 -19,77 Gedik Y. Men. Değ. 7,02 -0,14 18,46 Gediz Ambalaj 16,68 0,60 24,48 Gelecek Varlık Yönetimi 12,26 9,96 Gen İlaç 14,23 -1,59 Gentaş 3,69 1,93 -18,24 Gersan Elektrik 4,81 -0,21 -21,66 Gimat Mağazacılık 2,20 3,29 Girişim Elektrik Sanayi 16,95 0,89 Global Men. Değ. 5,69 1,25 -5,32 Global Yat. Holding 2,02 2,02 -42,50 Good-Year 9,05 2,49 13,58 Göltaş Çimento 38,78 -0,72 -5,52 Gözde Girişim 8,04 1,13 0,75 GSD Denizcilik 3,26 -0,31 33,87 GSD Holding 2,81 -6,33 11,95 Gübre Fabrik. 70,00 1,45 -18,65 Güler Yat. Holding 2,53 -0,39 -26,94 Halk GMYO 2,34 0,86 -23,23 Hatay Tekstil 15,97 0,69 17,12 Hedef Girişim 2,58 0,00 2,19 Hedef Holding 5,95 5,50 Hektaş 13,10 2,42 145,21 HUB Girişim 9,27 0,54 -49,07 Hürriyet Gzt. 1,86 0,00 -11,43 ICBC Turkey Bank 5,50 0,36 -15,38 İdeal Finansal Teknolojiler 28,22 1,15 109,66 İdealist GMYO 1,89 0,53 -20,36 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,81 1,25 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -69,96 İhlas Haber Ajansı 9,07 6,33 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,69 0,00 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,91 -0,43 48,73 Info Yatırım 5,46 -0,18 16,90 İntema 73,80 -2,06 84,96 Inveo Yatırım Holding 26,86 0,22 85,60 İpek Doğal Enerji 13,00 0,15 -0,61 İskenderun Demir Çelik 20,36 -0,78 140,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti, ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Bucak salebi kilosu 1500 liradan satılıyor Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi