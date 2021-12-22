Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,65 -0,43 -39,92 Acıpayam Selüloz 17,83 1,13 4,71 Adel Kalemcilik 25,80 -1,07 -22,73 Adese Gayrimenkul 0,76 0,00 -68,61 Afyon Çimento 3,52 -0,28 -31,12 AGESA Hayat Emeklilik 20,08 -2,05 17,18 Ak Enerji 1,73 0,00 -21,72 Akbank 7,56 4,28 11,87 Akçansa 20,24 -0,10 25,70 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 0,57 -26,76 Akfen GMYO 6,49 0,78 259,06 Akın Tekstil 38,98 1,62 22,73 Akiş GMYO 1,70 2,41 -39,12 Akmerkez GMYO 44,64 2,01 -27,02 Aksa 33,70 -0,77 143,94 Aksa Enerji 9,40 5,03 152,69 Aksigorta 8,95 -3,24 7,71 Aksu Enerji 23,14 -2,85 206,60 Alarko Carrıer 301,50 1,58 -16,73 Alarko GMYO 28,30 -0,91 11,72 Alarko Holding 11,39 2,61 33,66 Albaraka Türk 1,87 3,31 -3,61 Alcatel Lucent Teletaş 23,96 2,48 -19,22 Alkim Kağıt 15,60 0,84 20,52 Alkim Kimya 17,46 -1,24 23,95 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,78 -11,32 Altınyunus Çeşme 62,75 -0,08 25,60 Anadolu Efes 29,00 -7,88 35,76 Anadolu Grubu Holding 37,88 -1,30 45,00 Anadolu Hayat Emek. 11,92 0,42 48,34 Anadolu Isuzu 28,80 0,70 60,00 Anadolu Sigorta 6,01 -1,96 -16,76 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 27,20 -2,23 Anel Elektrik 2,17 1,88 -19,14 Arçelik 48,04 -0,25 68,81 ARD Bilişim Teknolojileri 7,28 0,00 7,81 Arena Bilgisayar 11,67 -2,02 7,04 Armada Bilgisayar 58,00 -2,52 18,17 Arsan Tekstil 5,08 1,60 27,45 Arzum Ev Aletleri 15,85 1,15 -34,41 Aselsan 21,42 -1,65 18,49 Ata GMYO 3,66 -1,61 -33,58 Atakule GMYO 2,63 0,77 12,34 Atlantis Yatırım Holding 8,20 1,23 47,48 Atlas Yat. Ort. 1,23 -0,81 -28,57 ATP Bilgisayar 56,00 1,82 Avrasya GMYO 2,43 3,85 -7,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 -0,45 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 5,78 -0,69 -3,67 Aydem Enerji 6,09 0,83 Ayen Enerji 6,79 5,93 25,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,48 2,58 125,89 Aygaz 21,00 -1,32 48,03 Bagfaş 16,00 -7,08 123,46 Bak Ambalaj 18,39 1,49 -7,01 Balatacılar Balatacılık 8,57 0,23 4,00 Bantaş Ambalaj 3,10 0,98 -0,85 Banvit 84,20 0,24 61,92 Başkent Doğalgaz GMYO 11,67 -0,60 Baştaş Başkent Çimento 10,79 -0,83 -37,88 Batı Çimento 14,41 2,93 205,94 Batısöke Çimento 2,12 0,95 -13,11 Bayrak Taban Sanayi 6,74 1,66 -36,48 Bera Holding 9,85 0,41 -51,43 Berkosan Yalıtım 8,26 2,61 -7,40 Beşiktaş Futbol Yat. 4,33 -0,46 7,18 Beyaz Filo 8,60 1,78 -14,68 Bilici Yatırım 14,10 -1,88 154,82 Bim Mağazalar 67,10 2,60 -2,96 Biotrend Çevre ve Enerji 5,51 2,04 Birko Mensucat 1,06 0,95 -4,50 Birleşim Mühendislik 7,92 1,15 Birlik Mensucat 1,95 -1,02 -43,64 Bizim Mağazaları 12,70 -1,01 -15,19 BMS Çelik Hasır 8,82 0,34 Boğaziçi Beton Sanayi 4,20 -0,47 Borusan Mannesmann 25,56 0,16 -8,06 Borusan Yat. Paz. 372,20 0,68 -18,07 Bosch Fren Sistemleri 1.097,00 -0,27 -10,79 Bossa 40,16 3,03 124,99 Brisa 26,72 -0,89 37,99 Burçelik 35,92 -0,94 70,88 Burçelik Vana 24,96 -0,40 -49,74 Bursa Çimento 3,71 -0,80 -25,47 Carrefoursa 38,12 -1,14 -46,91 Casa Emtia Petrol 122,60 2,68 15,66 Ceo Event Medya 12,53 -0,56 94,87 Coca Cola İçecek 90,25 -1,20 42,11 Cosmos Yat. Holding 8,75 0,00 8,56 Credıtwest Faktorıng 3,14 2,95 -46,51 Çan2 Termik 10,38 0,00 Çelebi 183,00 0,05 0,26 Çelik Halat 8,48 5,60 -6,79 Çemaş Döküm 1,15 1,77 -32,46 Çemtaş 16,48 -2,54 4,89 Çimbeton 220,00 0,78 -25,80 Çimentaş 30,00 7,14 -17,04 Çimsa 32,36 -2,24 81,80 Çuhadaroğlu Metal 9,15 -0,65 20,28 Dagi Giyim 2,64 0,76 -22,50 Dagi Yatırım Holding 10,68 1,14 -17,21 Dardanel 2,83 1,43 -46,85 Datagate Bilgisayar 11,92 -0,58 -26,01 Demısaş Döküm 8,95 3,59 38,21 Denge Holding 1,30 -0,76 -57,20 Deniz GMYO 2,51 2,87 36,26 Derimod 7,72 -2,53 -20,74 Derlüks Yatırım Holding 4,61 0,44 -47,73 Desa Deri 8,18 -1,09 -16,02 Despec Bilgisayar 8,98 0,79 -31,24 Deva Holding 29,14 -5,45 21,12 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,88 2,22 19,54 Diriteks Diriliş Tekstil 3,58 0,85 -4,02 Ditaş Doğan 26,76 9,94 105,75 DO-CO 1.141,30 -10,00 81,16 Doğan Burda 88,80 -9,98 295,72 Doğan Holding 2,95 -4,22 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,09 1,95 -10,26 Doğu Aras Enerji 81,30 0,49 Doğusan 4,15 0,97 14,29 Doğuş GMYO 10,08 3,49 23,38 Doğuş Otomotiv 43,56 0,93 68,03 Döktaş Dökümcülük 33,76 0,78 10,25 Duran Doğan Basım 19,12 6,88 82,27 Dyo Boya 9,15 0,66 -18,65 Eczacıbaşı İlaç 6,99 1,30 -2,94 Eczacıbaşı Yatırım 49,02 -0,97 82,10 E-Data Teknoloji 15,68 2,55 Edip Gayrimenkul 2,91 1,75 -12,35 Ege Endüstri 1.738,60 0,96 4,43 Ege Gübre 219,90 -1,48 53,29 Ege Profil 30,80 -1,28 -18,19 Ege Seramik 14,05 -0,50 45,41 Egeplast 26,42 -0,90 -20,66 Ekiz Kimya 6,80 1,49 -4,63 Elite Naturel Organik Gıda 25,82 1,25 Emek Elektrik 2,53 -0,78 -11,39 Eminiş Ambalaj 18,39 0,00 -50,08 Emlak Konut GMYO 2,21 1,38 4,51 Enerjisa Enerji 12,52 1,38 8,58 Enka İnşaat 15,24 -5,93 116,42 Erbosan 119,30 3,02 194,17 Ereğli Demir Çelik 27,04 -4,32 105,84 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,11 0,65 Ersu Gıda 5,36 -1,47 8,50 Escar Turizm Taşımacılık 31,96 -0,50 Escort Teknoloji 5,33 1,33 -18,87 Esenboğa Elektrik 28,00 1,08 47,17 Etiler Gıda 6,49 3,02 63,07 Euro Kapital Yat. Ort. 3,74 0,27 -2,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,83 -1,54 8,24 Euro Yat. Ort. 3,26 -1,81 -26,60 Euro Yatırım Holding 2,20 2,33 -22,54 Europap Tezol Kağıt 15,04 0,13 Fade Gıda 7,05 1,59 35,53 Fenerbahçe Futbol 28,92 -2,36 -2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 0,43 -19,94 F-M İzmit Piston 117,30 -0,42 -4,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,97 0,08 -0,46 Ford Otosan 241,00 -4,21 100,67 Formet Metal ve Cam 1,14 0,88 -53,53 Frigo Pak Gıda 3,47 0,29 33,97 Galata Wind Enerji 5,42 4,43 Galatasaray Sportif 3,38 -2,59 -16,54 Garanti Bankası 11,78 3,51 16,05 Garanti Faktoring 14,77 -1,60 32,70 Garanti Yat. Ort. 2,65 0,76 -17,60 Gedik Y. Men. Değ. 7,10 0,85 19,81 Gediz Ambalaj 17,00 -0,82 26,87 Gelecek Varlık Yönetimi 11,42 1,42 Gen İlaç 14,30 3,77 Gentaş 3,72 2,76 -17,58 Gersan Elektrik 4,86 0,83 -20,85 Gimat Mağazacılık 2,05 -1,44 Girişim Elektrik Sanayi 17,13 0,76 Global Men. Değ. 5,72 1,06 -4,83 Global Yat. Holding 2,02 1,51 -42,50 Good-Year 9,32 -2,31 16,96 Göltaş Çimento 40,34 0,80 -1,72 Gözde Girişim 8,07 1,51 1,13 GSD Denizcilik 3,32 -6,74 36,34 GSD Holding 3,00 -9,91 19,52 Gübre Fabrik. 72,65 0,35 -15,57 Güler Yat. Holding 2,58 2,38 -25,49 Halk GMYO 2,37 0,85 -22,24 Hatay Tekstil 16,61 0,97 21,81 Hedef Girişim 2,61 3,57 3,37 Hedef Holding 5,13 0,00 Hektaş 12,43 0,57 132,67 HUB Girişim 9,36 0,75 -48,57 Hürriyet Gzt. 1,92 -0,52 -8,57 ICBC Turkey Bank 5,66 0,89 -12,92 İdeal Finansal Teknolojiler 28,10 -0,28 108,77 İdealist GMYO 1,90 0,00 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,98 0,00 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,82 1,23 -34,40 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -69,96 İhlas Haber Ajansı 8,12 0,37 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,70 0,00 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,10 -3,27 52,82 Info Yatırım 5,55 0,73 18,83 İntema 73,80 -2,06 84,96 Inveo Yatırım Holding 27,70 1,47 91,40 İpek Doğal Enerji 13,54 -2,94 3,52 İskenderun Demir Çelik 21,82 -4,30 157,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi