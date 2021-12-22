Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,65
|-0,43
|-39,92
|Acıpayam Selüloz
|17,83
|1,13
|4,71
|Adel Kalemcilik
|25,80
|-1,07
|-22,73
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|0,00
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,52
|-0,28
|-31,12
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,08
|-2,05
|17,18
|Ak Enerji
|1,73
|0,00
|-21,72
|Akbank
|7,56
|4,28
|11,87
|Akçansa
|20,24
|-0,10
|25,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|0,57
|-26,76
|Akfen GMYO
|6,49
|0,78
|259,06
|Akın Tekstil
|38,98
|1,62
|22,73
|Akiş GMYO
|1,70
|2,41
|-39,12
|Akmerkez GMYO
|44,64
|2,01
|-27,02
|Aksa
|33,70
|-0,77
|143,94
|Aksa Enerji
|9,40
|5,03
|152,69
|Aksigorta
|8,95
|-3,24
|7,71
|Aksu Enerji
|23,14
|-2,85
|206,60
|Alarko Carrıer
|301,50
|1,58
|-16,73
|Alarko GMYO
|28,30
|-0,91
|11,72
|Alarko Holding
|11,39
|2,61
|33,66
|Albaraka Türk
|1,87
|3,31
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,96
|2,48
|-19,22
|Alkim Kağıt
|15,60
|0,84
|20,52
|Alkim Kimya
|17,46
|-1,24
|23,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,78
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|62,75
|-0,08
|25,60
|Anadolu Efes
|29,00
|-7,88
|35,76
|Anadolu Grubu Holding
|37,88
|-1,30
|45,00
|Anadolu Hayat Emek.
|11,92
|0,42
|48,34
|Anadolu Isuzu
|28,80
|0,70
|60,00
|Anadolu Sigorta
|6,01
|-1,96
|-16,76
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|27,20
|-2,23
|Anel Elektrik
|2,17
|1,88
|-19,14
|Arçelik
|48,04
|-0,25
|68,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,28
|0,00
|7,81
|Arena Bilgisayar
|11,67
|-2,02
|7,04
|Armada Bilgisayar
|58,00
|-2,52
|18,17
|Arsan Tekstil
|5,08
|1,60
|27,45
|Arzum Ev Aletleri
|15,85
|1,15
|-34,41
|Aselsan
|21,42
|-1,65
|18,49
|Ata GMYO
|3,66
|-1,61
|-33,58
|Atakule GMYO
|2,63
|0,77
|12,34
|Atlantis Yatırım Holding
|8,20
|1,23
|47,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|56,00
|1,82
|Avrasya GMYO
|2,43
|3,85
|-7,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|-0,45
|-31,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,78
|-0,69
|-3,67
|Aydem Enerji
|6,09
|0,83
|Ayen Enerji
|6,79
|5,93
|25,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,48
|2,58
|125,89
|Aygaz
|21,00
|-1,32
|48,03
|Bagfaş
|16,00
|-7,08
|123,46
|Bak Ambalaj
|18,39
|1,49
|-7,01
|Balatacılar Balatacılık
|8,57
|0,23
|4,00
|Bantaş Ambalaj
|3,10
|0,98
|-0,85
|Banvit
|84,20
|0,24
|61,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,67
|-0,60
|Baştaş Başkent Çimento
|10,79
|-0,83
|-37,88
|Batı Çimento
|14,41
|2,93
|205,94
|Batısöke Çimento
|2,12
|0,95
|-13,11
|Bayrak Taban Sanayi
|6,74
|1,66
|-36,48
|Bera Holding
|9,85
|0,41
|-51,43
|Berkosan Yalıtım
|8,26
|2,61
|-7,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,33
|-0,46
|7,18
|Beyaz Filo
|8,60
|1,78
|-14,68
|Bilici Yatırım
|14,10
|-1,88
|154,82
|Bim Mağazalar
|67,10
|2,60
|-2,96
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|2,04
|Birko Mensucat
|1,06
|0,95
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|7,92
|1,15
|Birlik Mensucat
|1,95
|-1,02
|-43,64
|Bizim Mağazaları
|12,70
|-1,01
|-15,19
|BMS Çelik Hasır
|8,82
|0,34
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,20
|-0,47
|Borusan Mannesmann
|25,56
|0,16
|-8,06
|Borusan Yat. Paz.
|372,20
|0,68
|-18,07
|Bosch Fren Sistemleri
|1.097,00
|-0,27
|-10,79
|Bossa
|40,16
|3,03
|124,99
|Brisa
|26,72
|-0,89
|37,99
|Burçelik
|35,92
|-0,94
|70,88
|Burçelik Vana
|24,96
|-0,40
|-49,74
|Bursa Çimento
|3,71
|-0,80
|-25,47
|Carrefoursa
|38,12
|-1,14
|-46,91
|Casa Emtia Petrol
|122,60
|2,68
|15,66
|Ceo Event Medya
|12,53
|-0,56
|94,87
|Coca Cola İçecek
|90,25
|-1,20
|42,11
|Cosmos Yat. Holding
|8,75
|0,00
|8,56
|Credıtwest Faktorıng
|3,14
|2,95
|-46,51
|Çan2 Termik
|10,38
|0,00
|Çelebi
|183,00
|0,05
|0,26
|Çelik Halat
|8,48
|5,60
|-6,79
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,77
|-32,46
|Çemtaş
|16,48
|-2,54
|4,89
|Çimbeton
|220,00
|0,78
|-25,80
|Çimentaş
|30,00
|7,14
|-17,04
|Çimsa
|32,36
|-2,24
|81,80
|Çuhadaroğlu Metal
|9,15
|-0,65
|20,28
|Dagi Giyim
|2,64
|0,76
|-22,50
|Dagi Yatırım Holding
|10,68
|1,14
|-17,21
|Dardanel
|2,83
|1,43
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|11,92
|-0,58
|-26,01
|Demısaş Döküm
|8,95
|3,59
|38,21
|Denge Holding
|1,30
|-0,76
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,51
|2,87
|36,26
|Derimod
|7,72
|-2,53
|-20,74
|Derlüks Yatırım Holding
|4,61
|0,44
|-47,73
|Desa Deri
|8,18
|-1,09
|-16,02
|Despec Bilgisayar
|8,98
|0,79
|-31,24
|Deva Holding
|29,14
|-5,45
|21,12
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,88
|2,22
|19,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,58
|0,85
|-4,02
|Ditaş Doğan
|26,76
|9,94
|105,75
|DO-CO
|1.141,30
|-10,00
|81,16
|Doğan Burda
|88,80
|-9,98
|295,72
|Doğan Holding
|2,95
|-4,22
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|1,95
|-10,26
|Doğu Aras Enerji
|81,30
|0,49
|Doğusan
|4,15
|0,97
|14,29
|Doğuş GMYO
|10,08
|3,49
|23,38
|Doğuş Otomotiv
|43,56
|0,93
|68,03
|Döktaş Dökümcülük
|33,76
|0,78
|10,25
|Duran Doğan Basım
|19,12
|6,88
|82,27
|Dyo Boya
|9,15
|0,66
|-18,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,99
|1,30
|-2,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,02
|-0,97
|82,10
|E-Data Teknoloji
|15,68
|2,55
|Edip Gayrimenkul
|2,91
|1,75
|-12,35
|Ege Endüstri
|1.738,60
|0,96
|4,43
|Ege Gübre
|219,90
|-1,48
|53,29
|Ege Profil
|30,80
|-1,28
|-18,19
|Ege Seramik
|14,05
|-0,50
|45,41
|Egeplast
|26,42
|-0,90
|-20,66
|Ekiz Kimya
|6,80
|1,49
|-4,63
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,82
|1,25
|Emek Elektrik
|2,53
|-0,78
|-11,39
|Eminiş Ambalaj
|18,39
|0,00
|-50,08
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|1,38
|4,51
|Enerjisa Enerji
|12,52
|1,38
|8,58
|Enka İnşaat
|15,24
|-5,93
|116,42
|Erbosan
|119,30
|3,02
|194,17
|Ereğli Demir Çelik
|27,04
|-4,32
|105,84
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,11
|0,65
|Ersu Gıda
|5,36
|-1,47
|8,50
|Escar Turizm Taşımacılık
|31,96
|-0,50
|Escort Teknoloji
|5,33
|1,33
|-18,87
|Esenboğa Elektrik
|28,00
|1,08
|47,17
|Etiler Gıda
|6,49
|3,02
|63,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,74
|0,27
|-2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|-1,54
|8,24
|Euro Yat. Ort.
|3,26
|-1,81
|-26,60
|Euro Yatırım Holding
|2,20
|2,33
|-22,54
|Europap Tezol Kağıt
|15,04
|0,13
|Fade Gıda
|7,05
|1,59
|35,53
|Fenerbahçe Futbol
|28,92
|-2,36
|-2,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|0,43
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|117,30
|-0,42
|-4,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,97
|0,08
|-0,46
|Ford Otosan
|241,00
|-4,21
|100,67
|Formet Metal ve Cam
|1,14
|0,88
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|3,47
|0,29
|33,97
|Galata Wind Enerji
|5,42
|4,43
|Galatasaray Sportif
|3,38
|-2,59
|-16,54
|Garanti Bankası
|11,78
|3,51
|16,05
|Garanti Faktoring
|14,77
|-1,60
|32,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,65
|0,76
|-17,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,10
|0,85
|19,81
|Gediz Ambalaj
|17,00
|-0,82
|26,87
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,42
|1,42
|Gen İlaç
|14,30
|3,77
|Gentaş
|3,72
|2,76
|-17,58
|Gersan Elektrik
|4,86
|0,83
|-20,85
|Gimat Mağazacılık
|2,05
|-1,44
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,13
|0,76
|Global Men. Değ.
|5,72
|1,06
|-4,83
|Global Yat. Holding
|2,02
|1,51
|-42,50
|Good-Year
|9,32
|-2,31
|16,96
|Göltaş Çimento
|40,34
|0,80
|-1,72
|Gözde Girişim
|8,07
|1,51
|1,13
|GSD Denizcilik
|3,32
|-6,74
|36,34
|GSD Holding
|3,00
|-9,91
|19,52
|Gübre Fabrik.
|72,65
|0,35
|-15,57
|Güler Yat. Holding
|2,58
|2,38
|-25,49
|Halk GMYO
|2,37
|0,85
|-22,24
|Hatay Tekstil
|16,61
|0,97
|21,81
|Hedef Girişim
|2,61
|3,57
|3,37
|Hedef Holding
|5,13
|0,00
|Hektaş
|12,43
|0,57
|132,67
|HUB Girişim
|9,36
|0,75
|-48,57
|Hürriyet Gzt.
|1,92
|-0,52
|-8,57
|ICBC Turkey Bank
|5,66
|0,89
|-12,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|28,10
|-0,28
|108,77
|İdealist GMYO
|1,90
|0,00
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|0,00
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|1,23
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|0,00
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|8,12
|0,37
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|0,00
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,10
|-3,27
|52,82
|Info Yatırım
|5,55
|0,73
|18,83
|İntema
|73,80
|-2,06
|84,96
|Inveo Yatırım Holding
|27,70
|1,47
|91,40
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|-2,94
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|21,82
|-4,30
|157,21
(Sürecek)
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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