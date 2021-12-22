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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,65-0,43-39,92
Acıpayam Selüloz17,831,134,71
Adel Kalemcilik25,80-1,07-22,73
Adese Gayrimenkul0,760,00-68,61
Afyon Çimento3,52-0,28-31,12
AGESA Hayat Emeklilik20,08-2,0517,18
Ak Enerji1,730,00-21,72
Akbank7,564,2811,87
Akçansa20,24-0,1025,70
Akdeniz Yatırım Hold.1,760,57-26,76
Akfen GMYO6,490,78259,06
Akın Tekstil38,981,6222,73
Akiş GMYO1,702,41-39,12
Akmerkez GMYO44,642,01-27,02
Aksa33,70-0,77143,94
Aksa Enerji9,405,03152,69
Aksigorta8,95-3,247,71
Aksu Enerji23,14-2,85206,60
Alarko Carrıer301,501,58-16,73
Alarko GMYO28,30-0,9111,72
Alarko Holding11,392,6133,66
Albaraka Türk1,873,31-3,61
Alcatel Lucent Teletaş23,962,48-19,22
Alkim Kağıt15,600,8420,52
Alkim Kimya17,46-1,2423,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,78-11,32
Altınyunus Çeşme62,75-0,0825,60
Anadolu Efes29,00-7,8835,76
Anadolu Grubu Holding37,88-1,3045,00
Anadolu Hayat Emek.11,920,4248,34
Anadolu Isuzu28,800,7060,00
Anadolu Sigorta6,01-1,96-16,76
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji27,20-2,23

Anel Elektrik2,171,88-19,14
Arçelik48,04-0,2568,81
ARD Bilişim Teknolojileri7,280,007,81
Arena Bilgisayar11,67-2,027,04
Armada Bilgisayar58,00-2,5218,17
Arsan Tekstil5,081,6027,45
Arzum Ev Aletleri15,851,15-34,41
Aselsan21,42-1,6518,49
Ata GMYO3,66-1,61-33,58
Atakule GMYO2,630,7712,34
Atlantis Yatırım Holding8,201,2347,48
Atlas Yat. Ort.1,23-0,81-28,57
ATP Bilgisayar56,001,82

Avrasya GMYO2,433,85-7,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,19-0,45-31,56
Avrupa Yatırım Holding5,78-0,69-3,67
Aydem Enerji6,090,83

Ayen Enerji6,795,9325,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,482,58125,89
Aygaz21,00-1,3248,03
Bagfaş16,00-7,08123,46
Bak Ambalaj18,391,49-7,01
Balatacılar Balatacılık8,570,234,00
Bantaş Ambalaj3,100,98-0,85
Banvit84,200,2461,92
Başkent Doğalgaz GMYO11,67-0,60

Baştaş Başkent Çimento10,79-0,83-37,88
Batı Çimento14,412,93205,94
Batısöke Çimento2,120,95-13,11
Bayrak Taban Sanayi6,741,66-36,48
Bera Holding9,850,41-51,43
Berkosan Yalıtım8,262,61-7,40
Beşiktaş Futbol Yat.4,33-0,467,18
Beyaz Filo8,601,78-14,68
Bilici Yatırım14,10-1,88154,82
Bim Mağazalar67,102,60-2,96
Biotrend Çevre ve Enerji5,512,04

Birko Mensucat1,060,95-4,50
Birleşim Mühendislik7,921,15

Birlik Mensucat1,95-1,02-43,64
Bizim Mağazaları12,70-1,01-15,19
BMS Çelik Hasır8,820,34

Boğaziçi Beton Sanayi4,20-0,47

Borusan Mannesmann25,560,16-8,06
Borusan Yat. Paz.372,200,68-18,07
Bosch Fren Sistemleri1.097,00-0,27-10,79
Bossa40,163,03124,99
Brisa26,72-0,8937,99
Burçelik35,92-0,9470,88
Burçelik Vana24,96-0,40-49,74
Bursa Çimento3,71-0,80-25,47
Carrefoursa38,12-1,14-46,91
Casa Emtia Petrol122,602,6815,66
Ceo Event Medya12,53-0,5694,87
Coca Cola İçecek90,25-1,2042,11
Cosmos Yat. Holding8,750,008,56
Credıtwest Faktorıng3,142,95-46,51
Çan2 Termik10,380,00

Çelebi183,000,050,26
Çelik Halat8,485,60-6,79
Çemaş Döküm1,151,77-32,46
Çemtaş16,48-2,544,89
Çimbeton220,000,78-25,80
Çimentaş30,007,14-17,04
Çimsa32,36-2,2481,80
Çuhadaroğlu Metal9,15-0,6520,28
Dagi Giyim2,640,76-22,50
Dagi Yatırım Holding10,681,14-17,21
Dardanel2,831,43-46,85
Datagate Bilgisayar11,92-0,58-26,01
Demısaş Döküm8,953,5938,21
Denge Holding1,30-0,76-57,20
Deniz GMYO2,512,8736,26
Derimod7,72-2,53-20,74
Derlüks Yatırım Holding4,610,44-47,73
Desa Deri8,18-1,09-16,02
Despec Bilgisayar8,980,79-31,24
Deva Holding29,14-5,4521,12
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,882,2219,54
Diriteks Diriliş Tekstil3,580,85-4,02
Ditaş Doğan26,769,94105,75
DO-CO1.141,30-10,0081,16
Doğan Burda88,80-9,98295,72
Doğan Holding2,95-4,22-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,091,95-10,26
Doğu Aras Enerji81,300,49

Doğusan4,150,9714,29
Doğuş GMYO10,083,4923,38
Doğuş Otomotiv43,560,9368,03
Döktaş Dökümcülük33,760,7810,25
Duran Doğan Basım19,126,8882,27
Dyo Boya9,150,66-18,65
Eczacıbaşı İlaç6,991,30-2,94
Eczacıbaşı Yatırım49,02-0,9782,10
E-Data Teknoloji15,682,55

Edip Gayrimenkul2,911,75-12,35
Ege Endüstri1.738,600,964,43
Ege Gübre219,90-1,4853,29
Ege Profil30,80-1,28-18,19
Ege Seramik14,05-0,5045,41
Egeplast26,42-0,90-20,66
Ekiz Kimya6,801,49-4,63
Elite Naturel Organik Gıda25,821,25

Emek Elektrik2,53-0,78-11,39
Eminiş Ambalaj18,390,00-50,08
Emlak Konut GMYO2,211,384,51
Enerjisa Enerji12,521,388,58
Enka İnşaat15,24-5,93116,42
Erbosan119,303,02194,17
Ereğli Demir Çelik27,04-4,32105,84
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,110,65

Ersu Gıda5,36-1,478,50
Escar Turizm Taşımacılık31,96-0,50

Escort Teknoloji5,331,33-18,87
Esenboğa Elektrik28,001,0847,17
Etiler Gıda6,493,0263,07
Euro Kapital Yat. Ort.3,740,27-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,83-1,548,24
Euro Yat. Ort.3,26-1,81-26,60
Euro Yatırım Holding2,202,33-22,54
Europap Tezol Kağıt15,040,13

Fade Gıda7,051,5935,53
Fenerbahçe Futbol28,92-2,36-2,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,360,43-19,94
F-M İzmit Piston117,30-0,42-4,32
Fonet Bilgi Teknolojileri12,970,08-0,46
Ford Otosan241,00-4,21100,67
Formet Metal ve Cam1,140,88-53,53
Frigo Pak Gıda3,470,2933,97
Galata Wind Enerji5,424,43

Galatasaray Sportif3,38-2,59-16,54
Garanti Bankası11,783,5116,05
Garanti Faktoring14,77-1,6032,70
Garanti Yat. Ort.2,650,76-17,60
Gedik Y. Men. Değ.7,100,8519,81
Gediz Ambalaj17,00-0,8226,87
Gelecek Varlık Yönetimi11,421,42

Gen İlaç14,303,77

Gentaş3,722,76-17,58
Gersan Elektrik4,860,83-20,85
Gimat Mağazacılık2,05-1,44

Girişim Elektrik Sanayi17,130,76

Global Men. Değ.5,721,06-4,83
Global Yat. Holding2,021,51-42,50
Good-Year9,32-2,3116,96
Göltaş Çimento40,340,80-1,72
Gözde Girişim8,071,511,13
GSD Denizcilik3,32-6,7436,34
GSD Holding3,00-9,9119,52
Gübre Fabrik.72,650,35-15,57
Güler Yat. Holding2,582,38-25,49
Halk GMYO2,370,85-22,24
Hatay Tekstil16,610,9721,81
Hedef Girişim2,613,573,37
Hedef Holding5,130,00

Hektaş12,430,57132,67
HUB Girişim9,360,75-48,57
Hürriyet Gzt.1,92-0,52-8,57
ICBC Turkey Bank5,660,89-12,92
İdeal Finansal Teknolojiler28,10-0,28108,77
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,980,00-47,40
İhlas Gayrimenkul0,821,23-34,40
İhlas Gazetecilik0,740,00-69,96
İhlas Haber Ajansı8,120,37

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,700,00-38,60
İndeks Bilgisayar7,10-3,2752,82
Info Yatırım5,550,7318,83
İntema73,80-2,0684,96
Inveo Yatırım Holding27,701,4791,40
İpek Doğal Enerji13,54-2,943,52
İskenderun Demir Çelik21,82-4,30157,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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