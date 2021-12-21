Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,66 1,30 -39,79 Acıpayam Selüloz 17,84 -0,89 4,77 Adel Kalemcilik 26,72 3,41 -19,97 Adese Gayrimenkul 0,76 1,33 -68,61 Afyon Çimento 3,63 1,97 -28,96 AGESA Hayat Emeklilik 20,24 1,35 18,11 Ak Enerji 1,78 2,89 -19,46 Akbank 7,63 4,09 12,90 Akçansa 20,76 1,07 28,93 Akdeniz Yatırım Hold. 1,77 -0,56 -26,35 Akfen GMYO 6,44 9,90 256,30 Akın Tekstil 39,14 -0,61 23,24 Akiş GMYO 1,68 1,82 -39,83 Akmerkez GMYO 43,46 -2,03 -28,95 Aksa 34,26 -9,17 148,00 Aksa Enerji 9,20 -7,44 147,31 Aksigorta 8,97 -3,55 7,95 Aksu Enerji 23,30 -1,69 208,72 Alarko Carrıer 292,00 0,62 -19,35 Alarko GMYO 28,80 -9,21 13,70 Alarko Holding 12,05 4,60 41,41 Albaraka Türk 1,81 1,69 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,28 -0,90 -18,14 Alkim Kağıt 16,14 -1,53 24,69 Alkim Kimya 18,20 -4,26 29,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,31 0,00 -10,63 Altınyunus Çeşme 62,60 -0,87 25,30 Anadolu Efes 31,48 -9,95 47,37 Anadolu Grubu Holding 38,90 -3,47 48,90 Anadolu Hayat Emek. 12,09 6,24 50,46 Anadolu Isuzu 28,74 2,57 59,67 Anadolu Sigorta 6,19 -3,13 -14,27 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,04 -9,26 Anel Elektrik 2,16 1,89 -19,51 Arçelik 48,64 -9,08 70,91 ARD Bilişim Teknolojileri 7,03 0,29 4,11 Arena Bilgisayar 12,65 -2,62 16,03 Armada Bilgisayar 58,30 2,73 18,79 Arsan Tekstil 5,23 -2,06 31,21 Arzum Ev Aletleri 15,71 0,51 -34,99 Aselsan 22,32 -7,77 23,46 Ata GMYO 3,47 -2,25 -37,02 Atakule GMYO 2,70 2,66 15,33 Atlantis Yatırım Holding 8,00 0,00 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,23 1,65 -28,57 ATP Bilgisayar 54,95 3,68 Avrasya GMYO 2,17 1,88 -17,16 Avrasya Petrol ve Tur. 2,11 -0,47 -34,06 Avrupa Yatırım Holding 5,86 0,51 -2,33 Aydem Enerji 6,13 -0,16 Ayen Enerji 6,27 7,55 15,90 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,70 1,23 118,98 Aygaz 22,00 -6,94 55,08 Bagfaş 18,30 -4,34 155,58 Bak Ambalaj 18,29 0,44 -7,52 Balatacılar Balatacılık 8,70 2,23 5,58 Bantaş Ambalaj 3,11 0,32 -0,53 Banvit 85,00 1,49 63,46 Başkent Doğalgaz GMYO 12,03 4,97 Baştaş Başkent Çimento 10,93 6,95 -37,08 Batı Çimento 14,60 0,00 209,98 Batısöke Çimento 2,17 1,88 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 6,61 1,38 -37,70 Bera Holding 10,04 0,30 -50,49 Berkosan Yalıtım 8,06 3,33 -9,64 Beşiktaş Futbol Yat. 4,40 1,38 8,91 Beyaz Filo 8,65 0,35 -14,18 Bilici Yatırım 14,19 1,28 156,45 Bim Mağazalar 66,80 -6,77 -3,39 Biotrend Çevre ve Enerji 5,51 -0,90 Birko Mensucat 1,00 1,01 -9,91 Birleşim Mühendislik 7,97 -0,25 Birlik Mensucat 1,99 0,00 -42,49 Bizim Mağazaları 12,79 1,03 -14,59 BMS Çelik Hasır 8,89 -0,89 Boğaziçi Beton Sanayi 4,16 4,52 Borusan Mannesmann 26,16 -0,53 -5,90 Borusan Yat. Paz. 358,00 2,29 -21,19 Bosch Fren Sistemleri 1.099,00 0,37 -10,63 Bossa 36,58 -2,92 104,93 Brisa 27,94 -6,68 44,29 Burçelik 36,26 -9,98 72,50 Burçelik Vana 25,98 -1,22 -47,68 Bursa Çimento 4,00 -2,68 -19,64 Carrefoursa 39,86 1,53 -44,48 Casa Emtia Petrol 123,80 2,31 16,79 Ceo Event Medya 12,21 0,49 89,89 Coca Cola İçecek 92,70 -8,67 45,97 Cosmos Yat. Holding 8,50 -2,86 5,46 Credıtwest Faktorıng 3,05 -1,29 -48,04 Çan2 Termik 10,55 -0,28 Çelebi 188,30 -6,64 3,16 Çelik Halat 7,72 -2,28 -15,14 Çemaş Döküm 1,19 0,85 -30,11 Çemtaş 17,45 -7,08 11,07 Çimbeton 227,70 -0,87 -23,20 Çimentaş 29,98 9,02 -17,09 Çimsa 33,74 -0,71 89,55 Çuhadaroğlu Metal 9,37 -1,06 23,17 Dagi Giyim 2,56 1,19 -24,85 Dagi Yatırım Holding 10,49 1,25 -18,68 Dardanel 2,95 0,34 -44,60 Datagate Bilgisayar 12,32 -1,83 -23,53 Demısaş Döküm 8,77 2,10 35,43 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 2,44 9,91 32,46 Derimod 7,92 10,00 -18,69 Derlüks Yatırım Holding 4,69 1,52 -46,83 Desa Deri 8,29 2,35 -14,89 Despec Bilgisayar 9,00 -2,39 -31,09 Deva Holding 30,82 -9,99 28,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,47 6,58 15,73 Diriteks Diriliş Tekstil 3,60 5,88 -3,49 Ditaş Doğan 24,20 2,54 86,07 DO-CO 1.268,10 -10,00 101,29 Doğan Burda 99,55 -9,17 343,63 Doğan Holding 3,11 -9,06 3,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 0,98 -11,55 Doğu Aras Enerji 80,60 0,75 Doğusan 4,17 -2,57 14,84 Doğuş GMYO 9,40 -0,11 15,06 Doğuş Otomotiv 43,50 -4,02 67,80 Döktaş Dökümcülük 33,88 -0,06 10,65 Duran Doğan Basım 17,80 -0,50 69,69 Dyo Boya 9,40 1,73 -16,42 Eczacıbaşı İlaç 7,06 -2,89 -1,97 Eczacıbaşı Yatırım 49,84 0,40 85,15 E-Data Teknoloji 15,64 -3,46 Edip Gayrimenkul 2,89 0,00 -12,95 Ege Endüstri 1.792,00 -2,66 7,64 Ege Gübre 229,40 -5,21 59,91 Ege Profil 31,40 -0,70 -16,59 Ege Seramik 14,47 -7,18 49,75 Egeplast 25,04 -0,40 -24,80 Ekiz Kimya 6,69 0,00 -6,17 Elite Naturel Organik Gıda 24,98 -0,08 Emek Elektrik 2,54 0,40 -11,04 Eminiş Ambalaj 18,35 1,94 -50,19 Emlak Konut GMYO 2,36 0,85 11,60 Enerjisa Enerji 12,98 -4,70 12,57 Enka İnşaat 16,29 -9,50 131,33 Erbosan 118,10 -0,51 191,21 Ereğli Demir Çelik 28,56 -8,99 117,41 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,09 -0,64 Ersu Gıda 5,39 -1,46 9,11 Escar Turizm Taşımacılık 31,68 -3,00 Escort Teknoloji 5,38 -1,65 -18,11 Esenboğa Elektrik 28,10 0,43 47,69 Etiler Gıda 5,95 3,30 49,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,74 0,00 -2,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,76 -0,53 6,27 Euro Yat. Ort. 3,27 5,48 -26,37 Euro Yatırım Holding 2,18 -0,91 -23,24 Europap Tezol Kağıt 15,24 1,40 Fade Gıda 6,98 0,43 34,19 Fenerbahçe Futbol 28,68 2,80 -2,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,41 1,26 -18,25 F-M İzmit Piston 119,00 -0,83 -2,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,64 -0,66 4,68 Ford Otosan 254,60 -8,91 112,00 Formet Metal ve Cam 1,13 1,80 -53,94 Frigo Pak Gıda 3,53 -1,94 36,29 Galata Wind Enerji 5,27 -8,51 Galatasaray Sportif 3,43 2,08 -15,31 Garanti Bankası 11,66 0,69 14,87 Garanti Faktoring 15,00 0,07 34,77 Garanti Yat. Ort. 2,61 -1,51 -18,84 Gedik Y. Men. Değ. 7,20 0,84 21,50 Gediz Ambalaj 17,40 0,35 29,85 Gelecek Varlık Yönetimi 11,27 1,81 Gen İlaç 14,15 -5,67 Gentaş 3,64 6,12 -19,35 Gersan Elektrik 4,90 0,82 -20,20 Gimat Mağazacılık 2,08 0,97 Girişim Elektrik Sanayi 16,87 0,30 Global Men. Değ. 5,71 -0,35 -4,99 Global Yat. Holding 2,08 -1,42 -40,79 Good-Year 10,21 -3,68 28,13 Göltaş Çimento 39,90 -1,04 -2,79 Gözde Girişim 8,48 -1,40 6,27 GSD Denizcilik 3,63 -8,10 49,07 GSD Holding 3,33 -10,00 32,67 Gübre Fabrik. 75,00 -6,72 -12,84 Güler Yat. Holding 2,57 -3,75 -25,78 Halk GMYO 2,37 0,85 -22,24 Hatay Tekstil 16,60 0,12 21,74 Hedef Girişim 2,54 -1,55 0,60 Hedef Holding 4,99 -1,58 Hektaş 13,07 -4,81 144,65 HUB Girişim 9,41 1,95 -48,30 Hürriyet Gzt. 1,85 -1,07 -11,90 ICBC Turkey Bank 5,72 2,33 -12,00 İdeal Finansal Teknolojiler 26,96 -0,66 100,30 İdealist GMYO 1,90 3,83 -19,93 İhlas Ev Aletleri 1,01 3,06 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,83 1,22 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -69,56 İhlas Haber Ajansı 8,09 -0,86 İhlas Holding 0,60 3,45 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,71 1,43 -37,72 İndeks Bilgisayar 7,48 -8,22 61,00 Info Yatırım 5,60 -1,41 19,90 İntema 75,35 -9,98 88,85 Inveo Yatırım Holding 27,78 -0,07 91,95 İpek Doğal Enerji 14,00 -9,62 7,03 İskenderun Demir Çelik 23,70 -6,40 179,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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