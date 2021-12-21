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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,661,30-39,79
Acıpayam Selüloz17,84-0,894,77
Adel Kalemcilik26,723,41-19,97
Adese Gayrimenkul0,761,33-68,61
Afyon Çimento3,631,97-28,96
AGESA Hayat Emeklilik20,241,3518,11
Ak Enerji1,782,89-19,46
Akbank7,634,0912,90
Akçansa20,761,0728,93
Akdeniz Yatırım Hold.1,77-0,56-26,35
Akfen GMYO6,449,90256,30
Akın Tekstil39,14-0,6123,24
Akiş GMYO1,681,82-39,83
Akmerkez GMYO43,46-2,03-28,95
Aksa34,26-9,17148,00
Aksa Enerji9,20-7,44147,31
Aksigorta8,97-3,557,95
Aksu Enerji23,30-1,69208,72
Alarko Carrıer292,000,62-19,35
Alarko GMYO28,80-9,2113,70
Alarko Holding12,054,6041,41
Albaraka Türk1,811,69-6,70
Alcatel Lucent Teletaş24,28-0,90-18,14
Alkim Kağıt16,14-1,5324,69
Alkim Kimya18,20-4,2629,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,310,00-10,63
Altınyunus Çeşme62,60-0,8725,30
Anadolu Efes31,48-9,9547,37
Anadolu Grubu Holding38,90-3,4748,90
Anadolu Hayat Emek.12,096,2450,46
Anadolu Isuzu28,742,5759,67
Anadolu Sigorta6,19-3,13-14,27
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,04-9,26

Anel Elektrik2,161,89-19,51
Arçelik48,64-9,0870,91
ARD Bilişim Teknolojileri7,030,294,11
Arena Bilgisayar12,65-2,6216,03
Armada Bilgisayar58,302,7318,79
Arsan Tekstil5,23-2,0631,21
Arzum Ev Aletleri15,710,51-34,99
Aselsan22,32-7,7723,46
Ata GMYO3,47-2,25-37,02
Atakule GMYO2,702,6615,33
Atlantis Yatırım Holding8,000,0043,88
Atlas Yat. Ort.1,231,65-28,57
ATP Bilgisayar54,953,68

Avrasya GMYO2,171,88-17,16
Avrasya Petrol ve Tur.2,11-0,47-34,06
Avrupa Yatırım Holding5,860,51-2,33
Aydem Enerji6,13-0,16

Ayen Enerji6,277,5515,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,701,23118,98
Aygaz22,00-6,9455,08
Bagfaş18,30-4,34155,58
Bak Ambalaj18,290,44-7,52
Balatacılar Balatacılık8,702,235,58
Bantaş Ambalaj3,110,32-0,53
Banvit85,001,4963,46
Başkent Doğalgaz GMYO12,034,97

Baştaş Başkent Çimento10,936,95-37,08
Batı Çimento14,600,00209,98
Batısöke Çimento2,171,88-11,07
Bayrak Taban Sanayi6,611,38-37,70
Bera Holding10,040,30-50,49
Berkosan Yalıtım8,063,33-9,64
Beşiktaş Futbol Yat.4,401,388,91
Beyaz Filo8,650,35-14,18
Bilici Yatırım14,191,28156,45
Bim Mağazalar66,80-6,77-3,39
Biotrend Çevre ve Enerji5,51-0,90

Birko Mensucat1,001,01-9,91
Birleşim Mühendislik7,97-0,25

Birlik Mensucat1,990,00-42,49
Bizim Mağazaları12,791,03-14,59
BMS Çelik Hasır8,89-0,89

Boğaziçi Beton Sanayi4,164,52

Borusan Mannesmann26,16-0,53-5,90
Borusan Yat. Paz.358,002,29-21,19
Bosch Fren Sistemleri1.099,000,37-10,63
Bossa36,58-2,92104,93
Brisa27,94-6,6844,29
Burçelik36,26-9,9872,50
Burçelik Vana25,98-1,22-47,68
Bursa Çimento4,00-2,68-19,64
Carrefoursa39,861,53-44,48
Casa Emtia Petrol123,802,3116,79
Ceo Event Medya12,210,4989,89
Coca Cola İçecek92,70-8,6745,97
Cosmos Yat. Holding8,50-2,865,46
Credıtwest Faktorıng3,05-1,29-48,04
Çan2 Termik10,55-0,28

Çelebi188,30-6,643,16
Çelik Halat7,72-2,28-15,14
Çemaş Döküm1,190,85-30,11
Çemtaş17,45-7,0811,07
Çimbeton227,70-0,87-23,20
Çimentaş29,989,02-17,09
Çimsa33,74-0,7189,55
Çuhadaroğlu Metal9,37-1,0623,17
Dagi Giyim2,561,19-24,85
Dagi Yatırım Holding10,491,25-18,68
Dardanel2,950,34-44,60
Datagate Bilgisayar12,32-1,83-23,53
Demısaş Döküm8,772,1035,43
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO2,449,9132,46
Derimod7,9210,00-18,69
Derlüks Yatırım Holding4,691,52-46,83
Desa Deri8,292,35-14,89
Despec Bilgisayar9,00-2,39-31,09
Deva Holding30,82-9,9928,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,476,5815,73
Diriteks Diriliş Tekstil3,605,88-3,49
Ditaş Doğan24,202,5486,07
DO-CO1.268,10-10,00101,29
Doğan Burda99,55-9,17343,63
Doğan Holding3,11-9,063,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,060,98-11,55
Doğu Aras Enerji80,600,75

Doğusan4,17-2,5714,84
Doğuş GMYO9,40-0,1115,06
Doğuş Otomotiv43,50-4,0267,80
Döktaş Dökümcülük33,88-0,0610,65
Duran Doğan Basım17,80-0,5069,69
Dyo Boya9,401,73-16,42
Eczacıbaşı İlaç7,06-2,89-1,97
Eczacıbaşı Yatırım49,840,4085,15
E-Data Teknoloji15,64-3,46

Edip Gayrimenkul2,890,00-12,95
Ege Endüstri1.792,00-2,667,64
Ege Gübre229,40-5,2159,91
Ege Profil31,40-0,70-16,59
Ege Seramik14,47-7,1849,75
Egeplast25,04-0,40-24,80
Ekiz Kimya6,690,00-6,17
Elite Naturel Organik Gıda24,98-0,08

Emek Elektrik2,540,40-11,04
Eminiş Ambalaj18,351,94-50,19
Emlak Konut GMYO2,360,8511,60
Enerjisa Enerji12,98-4,7012,57
Enka İnşaat16,29-9,50131,33
Erbosan118,10-0,51191,21
Ereğli Demir Çelik28,56-8,99117,41
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,09-0,64

Ersu Gıda5,39-1,469,11
Escar Turizm Taşımacılık31,68-3,00

Escort Teknoloji5,38-1,65-18,11
Esenboğa Elektrik28,100,4347,69
Etiler Gıda5,953,3049,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,740,00-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,76-0,536,27
Euro Yat. Ort.3,275,48-26,37
Euro Yatırım Holding2,18-0,91-23,24
Europap Tezol Kağıt15,241,40

Fade Gıda6,980,4334,19
Fenerbahçe Futbol28,682,80-2,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,411,26-18,25
F-M İzmit Piston119,00-0,83-2,93
Fonet Bilgi Teknolojileri13,64-0,664,68
Ford Otosan254,60-8,91112,00
Formet Metal ve Cam1,131,80-53,94
Frigo Pak Gıda3,53-1,9436,29
Galata Wind Enerji5,27-8,51

Galatasaray Sportif3,432,08-15,31
Garanti Bankası11,660,6914,87
Garanti Faktoring15,000,0734,77
Garanti Yat. Ort.2,61-1,51-18,84
Gedik Y. Men. Değ.7,200,8421,50
Gediz Ambalaj17,400,3529,85
Gelecek Varlık Yönetimi11,271,81

Gen İlaç14,15-5,67

Gentaş3,646,12-19,35
Gersan Elektrik4,900,82-20,20
Gimat Mağazacılık2,080,97

Girişim Elektrik Sanayi16,870,30

Global Men. Değ.5,71-0,35-4,99
Global Yat. Holding2,08-1,42-40,79
Good-Year10,21-3,6828,13
Göltaş Çimento39,90-1,04-2,79
Gözde Girişim8,48-1,406,27
GSD Denizcilik3,63-8,1049,07
GSD Holding3,33-10,0032,67
Gübre Fabrik.75,00-6,72-12,84
Güler Yat. Holding2,57-3,75-25,78
Halk GMYO2,370,85-22,24
Hatay Tekstil16,600,1221,74
Hedef Girişim2,54-1,550,60
Hedef Holding4,99-1,58

Hektaş13,07-4,81144,65
HUB Girişim9,411,95-48,30
Hürriyet Gzt.1,85-1,07-11,90
ICBC Turkey Bank5,722,33-12,00
İdeal Finansal Teknolojiler26,96-0,66100,30
İdealist GMYO1,903,83-19,93
İhlas Ev Aletleri1,013,06-45,79
İhlas Gayrimenkul0,831,22-33,60
İhlas Gazetecilik0,750,00-69,56
İhlas Haber Ajansı8,09-0,86

İhlas Holding0,603,45-46,56
İhlas Yayın Holding0,711,43-37,72
İndeks Bilgisayar7,48-8,2261,00
Info Yatırım5,60-1,4119,90
İntema75,35-9,9888,85
Inveo Yatırım Holding27,78-0,0791,95
İpek Doğal Enerji14,00-9,627,03
İskenderun Demir Çelik23,70-6,40179,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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