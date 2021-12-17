Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,04 -0,20 -34,88 Acıpayam Selüloz 20,60 1,08 20,98 Adel Kalemcilik 31,12 2,64 -6,80 Adese Gayrimenkul 0,81 1,25 -66,55 Afyon Çimento 4,19 2,95 -18,00 AGESA Hayat Emeklilik 22,30 2,11 30,14 Ak Enerji 2,01 2,03 -9,05 Akbank 8,70 5,84 28,74 Akçansa 22,94 4,84 42,46 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 -0,52 -20,52 Akfen GMYO 5,40 0,37 198,76 Akın Tekstil 48,12 3,39 51,51 Akiş GMYO 1,91 2,69 -31,60 Akmerkez GMYO 54,10 2,08 -11,55 Aksa 41,26 9,21 198,67 Aksa Enerji 11,14 7,12 199,46 Aksigorta 9,36 1,74 12,65 Aksu Enerji 25,60 -1,16 239,20 Alarko Carrıer 344,70 2,16 -4,80 Alarko GMYO 35,92 7,54 41,81 Alarko Holding 13,07 8,74 53,38 Albaraka Türk 2,12 2,42 9,28 Alcatel Lucent Teletaş 28,26 3,44 -4,72 Alkim Kağıt 19,55 2,36 51,04 Alkim Kimya 22,50 3,21 59,72 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 2,19 -4,49 Altınyunus Çeşme 65,85 -0,23 31,81 Anadolu Efes 36,32 6,01 70,03 Anadolu Grubu Holding 45,16 0,27 72,86 Anadolu Hayat Emek. 13,10 1,16 63,03 Anadolu Isuzu 27,58 2,91 53,22 Anadolu Sigorta 6,90 1,92 -4,44 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,66 5,94 Anel Elektrik 2,54 2,01 -5,35 Arçelik 59,35 7,81 108,55 ARD Bilişim Teknolojileri 8,52 3,02 26,18 Arena Bilgisayar 14,63 4,13 34,19 Armada Bilgisayar 65,45 -0,83 33,35 Arsan Tekstil 6,34 1,93 59,06 Arzum Ev Aletleri 17,36 1,64 -28,16 Aselsan 28,76 5,19 59,09 Ata GMYO 3,80 -1,30 -31,03 Atakule GMYO 3,07 1,32 31,13 Atlantis Yatırım Holding 8,00 -4,19 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,31 -1,50 -23,93 ATP Bilgisayar 59,70 -2,69 Avrasya GMYO 2,44 -3,17 -6,85 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 -1,69 -27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,65 -0,60 10,83 Aydem Enerji 6,96 1,75 Ayen Enerji 6,72 2,13 24,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,00 -0,38 130,50 Aygaz 28,20 6,17 98,78 Bagfaş 19,90 8,15 177,93 Bak Ambalaj 20,90 2,05 5,68 Balatacılar Balatacılık 8,99 3,33 9,10 Bantaş Ambalaj 3,48 1,46 11,30 Banvit 81,65 0,93 57,02 Başkent Doğalgaz GMYO 13,79 0,95 Baştaş Başkent Çimento 12,01 -1,56 -30,86 Batı Çimento 16,68 -0,83 254,14 Batısöke Çimento 2,54 3,67 4,10 Bayrak Taban Sanayi 7,40 0,82 -30,25 Bera Holding 11,93 3,92 -41,17 Berkosan Yalıtım 8,72 0,23 -2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 4,90 -1,21 21,29 Beyaz Filo 10,09 0,90 0,11 Bilici Yatırım 16,31 -0,61 194,76 Bim Mağazalar 87,25 2,59 26,18 Biotrend Çevre ve Enerji 6,58 0,61 Birko Mensucat 1,03 -1,90 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,60 0,52 Birlik Mensucat 2,05 0,00 -40,75 Bizim Mağazaları 15,05 2,24 0,51 BMS Çelik Hasır 9,85 3,68 Boğaziçi Beton Sanayi 4,51 0,89 Borusan Mannesmann 31,98 5,47 15,04 Borusan Yat. Paz. 418,00 2,43 -7,99 Bosch Fren Sistemleri 1.305,00 3,19 6,12 Bossa 45,12 3,82 152,77 Brisa 35,86 3,82 85,20 Burçelik 38,66 9,39 83,92 Burçelik Vana 29,32 5,09 -40,96 Bursa Çimento 4,95 2,70 -0,55 Carrefoursa 45,48 3,36 -36,66 Casa Emtia Petrol 140,00 0,00 32,08 Ceo Event Medya 16,00 6,81 148,83 Coca Cola İçecek 114,50 5,82 80,29 Cosmos Yat. Holding 9,30 1,75 15,38 Credıtwest Faktorıng 3,52 -1,12 -40,03 Çan2 Termik 12,59 -0,16 Çelebi 231,40 4,28 26,78 Çelik Halat 9,09 2,25 -0,08 Çemaş Döküm 1,34 0,75 -21,30 Çemtaş 21,04 5,73 33,92 Çimbeton 266,00 6,40 -10,29 Çimentaş 31,64 2,06 -12,50 Çimsa 40,18 3,13 125,73 Çuhadaroğlu Metal 11,16 2,39 46,70 Dagi Giyim 2,89 1,05 -15,16 Dagi Yatırım Holding 11,75 -0,17 -8,91 Dardanel 3,19 10,00 -40,09 Datagate Bilgisayar 13,45 2,20 -16,51 Demısaş Döküm 10,35 3,40 59,83 Denge Holding 1,55 7,64 -48,97 Deniz GMYO 2,02 9,78 9,66 Derimod 8,19 2,63 -15,91 Derlüks Yatırım Holding 5,12 -0,39 -41,95 Desa Deri 8,79 0,80 -9,75 Despec Bilgisayar 10,72 -0,37 -17,92 Deva Holding 35,30 5,82 46,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,64 -0,80 26,59 Diriteks Diriliş Tekstil 3,89 3,73 4,29 Ditaş Doğan 27,86 1,46 114,21 DO-CO 1.374,00 4,26 118,10 Doğan Burda 121,70 -9,99 442,34 Doğan Holding 4,05 8,29 35,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 2,92 6,06 Doğu Aras Enerji 95,00 2,43 Doğusan 4,50 6,38 23,93 Doğuş GMYO 10,27 -1,34 25,70 Doğuş Otomotiv 53,05 5,99 104,64 Döktaş Dökümcülük 37,00 3,58 20,84 Duran Doğan Basım 19,00 -1,04 81,12 Dyo Boya 10,75 2,28 -4,42 Eczacıbaşı İlaç 8,42 3,95 16,91 Eczacıbaşı Yatırım 59,20 4,78 119,92 E-Data Teknoloji 17,90 -5,04 Edip Gayrimenkul 3,39 0,59 2,11 Ege Endüstri 2.200,00 3,39 32,14 Ege Gübre 283,80 3,31 97,83 Ege Profil 36,90 3,77 -1,98 Ege Seramik 18,22 4,17 88,56 Egeplast 26,98 -0,81 -18,98 Ekiz Kimya 7,25 1,68 1,68 Elite Naturel Organik Gıda 27,82 5,70 Emek Elektrik 3,03 1,00 6,12 Eminiş Ambalaj 19,50 0,00 -47,07 Emlak Konut GMYO 2,85 2,89 34,78 Enerjisa Enerji 15,60 4,28 35,29 Enka İnşaat 19,56 7,24 177,77 Erbosan 143,70 1,84 254,33 Ereğli Demir Çelik 36,02 7,20 174,20 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,29 0,30 Ersu Gıda 5,51 0,18 11,54 Escar Turizm Taşımacılık 37,42 -0,21 Escort Teknoloji 6,33 1,28 -3,65 Esenboğa Elektrik 32,64 3,29 71,55 Etiler Gıda 5,80 2,65 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,98 -4,78 4,20 Euro Trend Yat. Ort. 3,92 0,00 10,79 Euro Yat. Ort. 3,58 -0,28 -19,40 Euro Yatırım Holding 2,58 -3,73 -9,15 Europap Tezol Kağıt 16,45 2,36 Fade Gıda 7,90 1,28 51,87 Fenerbahçe Futbol 31,40 -0,25 6,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,84 -0,70 -3,66 F-M İzmit Piston 142,50 2,52 16,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,56 0,41 11,74 Ford Otosan 311,40 3,97 159,29 Formet Metal ve Cam 1,24 -2,36 -49,45 Frigo Pak Gıda 3,93 0,77 51,73 Galata Wind Enerji 6,14 5,50 Galatasaray Sportif 3,73 0,27 -7,90 Garanti Bankası 13,56 9,27 33,58 Garanti Faktoring 17,88 -3,35 60,65 Garanti Yat. Ort. 2,66 3,91 -17,29 Gedik Y. Men. Değ. 8,39 0,96 41,58 Gediz Ambalaj 20,00 3,84 49,25 Gelecek Varlık Yönetimi 13,24 0,38 Gen İlaç 15,38 7,48 Gentaş 3,93 2,34 -12,92 Gersan Elektrik 5,73 2,14 -6,68 Gimat Mağazacılık 2,24 -1,32 Girişim Elektrik Sanayi 19,45 -1,22 Global Men. Değ. 6,82 1,49 13,48 Global Yat. Holding 2,52 2,86 -28,27 Good-Year 12,13 9,97 52,23 Göltaş Çimento 48,92 2,04 19,19 Gözde Girişim 10,56 6,13 32,33 GSD Denizcilik 4,28 5,68 75,76 GSD Holding 3,98 6,42 58,57 Gübre Fabrik. 98,65 3,19 14,64 Güler Yat. Holding 2,89 1,40 -16,54 Halk GMYO 2,84 2,16 -6,82 Hatay Tekstil 19,82 2,48 45,36 Hedef Girişim 2,93 1,03 16,05 Hedef Holding 5,80 -5,84 Hektaş 16,24 6,07 203,99 HUB Girişim 10,22 0,79 -43,85 Hürriyet Gzt. 2,12 -0,47 0,95 ICBC Turkey Bank 6,45 3,37 -0,77 İdeal Finansal Teknolojiler 32,26 0,81 139,67 İdealist GMYO 2,04 -0,49 -14,03 İhlas Ev Aletleri 1,11 0,00 -40,42 İhlas Gayrimenkul 0,96 1,05 -23,20 İhlas Gazetecilik 0,86 1,18 -65,09 İhlas Haber Ajansı 8,07 -4,04 İhlas Holding 0,66 3,13 -41,21 İhlas Yayın Holding 0,79 2,60 -30,70 İndeks Bilgisayar 9,10 3,06 95,87 Info Yatırım 6,20 2,48 32,75 İntema 100,40 -2,81 151,63 Inveo Yatırım Holding 32,98 2,55 127,89 İpek Doğal Enerji 18,70 7,35 42,97 İskenderun Demir Çelik 28,12 9,67 231,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi