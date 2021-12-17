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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,04-0,20-34,88
Acıpayam Selüloz20,601,0820,98
Adel Kalemcilik31,122,64-6,80
Adese Gayrimenkul0,811,25-66,55
Afyon Çimento4,192,95-18,00
AGESA Hayat Emeklilik22,302,1130,14
Ak Enerji2,012,03-9,05
Akbank8,705,8428,74
Akçansa22,944,8442,46
Akdeniz Yatırım Hold.1,91-0,52-20,52
Akfen GMYO5,400,37198,76
Akın Tekstil48,123,3951,51
Akiş GMYO1,912,69-31,60
Akmerkez GMYO54,102,08-11,55
Aksa41,269,21198,67
Aksa Enerji11,147,12199,46
Aksigorta9,361,7412,65
Aksu Enerji25,60-1,16239,20
Alarko Carrıer344,702,16-4,80
Alarko GMYO35,927,5441,81
Alarko Holding13,078,7453,38
Albaraka Türk2,122,429,28
Alcatel Lucent Teletaş28,263,44-4,72
Alkim Kağıt19,552,3651,04
Alkim Kimya22,503,2159,72
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,402,19-4,49
Altınyunus Çeşme65,85-0,2331,81
Anadolu Efes36,326,0170,03
Anadolu Grubu Holding45,160,2772,86
Anadolu Hayat Emek.13,101,1663,03
Anadolu Isuzu27,582,9153,22
Anadolu Sigorta6,901,92-4,44
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,665,94

Anel Elektrik2,542,01-5,35
Arçelik59,357,81108,55
ARD Bilişim Teknolojileri8,523,0226,18
Arena Bilgisayar14,634,1334,19
Armada Bilgisayar65,45-0,8333,35
Arsan Tekstil6,341,9359,06
Arzum Ev Aletleri17,361,64-28,16
Aselsan28,765,1959,09
Ata GMYO3,80-1,30-31,03
Atakule GMYO3,071,3231,13
Atlantis Yatırım Holding8,00-4,1943,88
Atlas Yat. Ort.1,31-1,50-23,93
ATP Bilgisayar59,70-2,69

Avrasya GMYO2,44-3,17-6,85
Avrasya Petrol ve Tur.2,33-1,69-27,19
Avrupa Yatırım Holding6,65-0,6010,83
Aydem Enerji6,961,75

Ayen Enerji6,722,1324,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,00-0,38130,50
Aygaz28,206,1798,78
Bagfaş19,908,15177,93
Bak Ambalaj20,902,055,68
Balatacılar Balatacılık8,993,339,10
Bantaş Ambalaj3,481,4611,30
Banvit81,650,9357,02
Başkent Doğalgaz GMYO13,790,95

Baştaş Başkent Çimento12,01-1,56-30,86
Batı Çimento16,68-0,83254,14
Batısöke Çimento2,543,674,10
Bayrak Taban Sanayi7,400,82-30,25
Bera Holding11,933,92-41,17
Berkosan Yalıtım8,720,23-2,24
Beşiktaş Futbol Yat.4,90-1,2121,29
Beyaz Filo10,090,900,11
Bilici Yatırım16,31-0,61194,76
Bim Mağazalar87,252,5926,18
Biotrend Çevre ve Enerji6,580,61

Birko Mensucat1,03-1,90-7,21
Birleşim Mühendislik9,600,52

Birlik Mensucat2,050,00-40,75
Bizim Mağazaları15,052,240,51
BMS Çelik Hasır9,853,68

Boğaziçi Beton Sanayi4,510,89

Borusan Mannesmann31,985,4715,04
Borusan Yat. Paz.418,002,43-7,99
Bosch Fren Sistemleri1.305,003,196,12
Bossa45,123,82152,77
Brisa35,863,8285,20
Burçelik38,669,3983,92
Burçelik Vana29,325,09-40,96
Bursa Çimento4,952,70-0,55
Carrefoursa45,483,36-36,66
Casa Emtia Petrol140,000,0032,08
Ceo Event Medya16,006,81148,83
Coca Cola İçecek114,505,8280,29
Cosmos Yat. Holding9,301,7515,38
Credıtwest Faktorıng3,52-1,12-40,03
Çan2 Termik12,59-0,16

Çelebi231,404,2826,78
Çelik Halat9,092,25-0,08
Çemaş Döküm1,340,75-21,30
Çemtaş21,045,7333,92
Çimbeton266,006,40-10,29
Çimentaş31,642,06-12,50
Çimsa40,183,13125,73
Çuhadaroğlu Metal11,162,3946,70
Dagi Giyim2,891,05-15,16
Dagi Yatırım Holding11,75-0,17-8,91
Dardanel3,1910,00-40,09
Datagate Bilgisayar13,452,20-16,51
Demısaş Döküm10,353,4059,83
Denge Holding1,557,64-48,97
Deniz GMYO2,029,789,66
Derimod8,192,63-15,91
Derlüks Yatırım Holding5,12-0,39-41,95
Desa Deri8,790,80-9,75
Despec Bilgisayar10,72-0,37-17,92
Deva Holding35,305,8246,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,64-0,8026,59
Diriteks Diriliş Tekstil3,893,734,29
Ditaş Doğan27,861,46114,21
DO-CO1.374,004,26118,10
Doğan Burda121,70-9,99442,34
Doğan Holding4,058,2935,08
Doğtaş Kelebek Mobilya2,472,926,06
Doğu Aras Enerji95,002,43

Doğusan4,506,3823,93
Doğuş GMYO10,27-1,3425,70
Doğuş Otomotiv53,055,99104,64
Döktaş Dökümcülük37,003,5820,84
Duran Doğan Basım19,00-1,0481,12
Dyo Boya10,752,28-4,42
Eczacıbaşı İlaç8,423,9516,91
Eczacıbaşı Yatırım59,204,78119,92
E-Data Teknoloji17,90-5,04

Edip Gayrimenkul3,390,592,11
Ege Endüstri2.200,003,3932,14
Ege Gübre283,803,3197,83
Ege Profil36,903,77-1,98
Ege Seramik18,224,1788,56
Egeplast26,98-0,81-18,98
Ekiz Kimya7,251,681,68
Elite Naturel Organik Gıda27,825,70

Emek Elektrik3,031,006,12
Eminiş Ambalaj19,500,00-47,07
Emlak Konut GMYO2,852,8934,78
Enerjisa Enerji15,604,2835,29
Enka İnşaat19,567,24177,77
Erbosan143,701,84254,33
Ereğli Demir Çelik36,027,20174,20
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,290,30

Ersu Gıda5,510,1811,54
Escar Turizm Taşımacılık37,42-0,21

Escort Teknoloji6,331,28-3,65
Esenboğa Elektrik32,643,2971,55
Etiler Gıda5,802,6545,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,98-4,784,20
Euro Trend Yat. Ort.3,920,0010,79
Euro Yat. Ort.3,58-0,28-19,40
Euro Yatırım Holding2,58-3,73-9,15
Europap Tezol Kağıt16,452,36

Fade Gıda7,901,2851,87
Fenerbahçe Futbol31,40-0,256,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,84-0,70-3,66
F-M İzmit Piston142,502,5216,23
Fonet Bilgi Teknolojileri14,560,4111,74
Ford Otosan311,403,97159,29
Formet Metal ve Cam1,24-2,36-49,45
Frigo Pak Gıda3,930,7751,73
Galata Wind Enerji6,145,50

Galatasaray Sportif3,730,27-7,90
Garanti Bankası13,569,2733,58
Garanti Faktoring17,88-3,3560,65
Garanti Yat. Ort.2,663,91-17,29
Gedik Y. Men. Değ.8,390,9641,58
Gediz Ambalaj20,003,8449,25
Gelecek Varlık Yönetimi13,240,38

Gen İlaç15,387,48

Gentaş3,932,34-12,92
Gersan Elektrik5,732,14-6,68
Gimat Mağazacılık2,24-1,32

Girişim Elektrik Sanayi19,45-1,22

Global Men. Değ.6,821,4913,48
Global Yat. Holding2,522,86-28,27
Good-Year12,139,9752,23
Göltaş Çimento48,922,0419,19
Gözde Girişim10,566,1332,33
GSD Denizcilik4,285,6875,76
GSD Holding3,986,4258,57
Gübre Fabrik.98,653,1914,64
Güler Yat. Holding2,891,40-16,54
Halk GMYO2,842,16-6,82
Hatay Tekstil19,822,4845,36
Hedef Girişim2,931,0316,05
Hedef Holding5,80-5,84

Hektaş16,246,07203,99
HUB Girişim10,220,79-43,85
Hürriyet Gzt.2,12-0,470,95
ICBC Turkey Bank6,453,37-0,77
İdeal Finansal Teknolojiler32,260,81139,67
İdealist GMYO2,04-0,49-14,03
İhlas Ev Aletleri1,110,00-40,42
İhlas Gayrimenkul0,961,05-23,20
İhlas Gazetecilik0,861,18-65,09
İhlas Haber Ajansı8,07-4,04

İhlas Holding0,663,13-41,21
İhlas Yayın Holding0,792,60-30,70
İndeks Bilgisayar9,103,0695,87
Info Yatırım6,202,4832,75
İntema100,40-2,81151,63
Inveo Yatırım Holding32,982,55127,89
İpek Doğal Enerji18,707,3542,97
İskenderun Demir Çelik28,129,67231,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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