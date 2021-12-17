Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,04
|-0,20
|-34,88
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|1,08
|20,98
|Adel Kalemcilik
|31,12
|2,64
|-6,80
|Adese Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-66,55
|Afyon Çimento
|4,19
|2,95
|-18,00
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,30
|2,11
|30,14
|Ak Enerji
|2,01
|2,03
|-9,05
|Akbank
|8,70
|5,84
|28,74
|Akçansa
|22,94
|4,84
|42,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|-0,52
|-20,52
|Akfen GMYO
|5,40
|0,37
|198,76
|Akın Tekstil
|48,12
|3,39
|51,51
|Akiş GMYO
|1,91
|2,69
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|54,10
|2,08
|-11,55
|Aksa
|41,26
|9,21
|198,67
|Aksa Enerji
|11,14
|7,12
|199,46
|Aksigorta
|9,36
|1,74
|12,65
|Aksu Enerji
|25,60
|-1,16
|239,20
|Alarko Carrıer
|344,70
|2,16
|-4,80
|Alarko GMYO
|35,92
|7,54
|41,81
|Alarko Holding
|13,07
|8,74
|53,38
|Albaraka Türk
|2,12
|2,42
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,26
|3,44
|-4,72
|Alkim Kağıt
|19,55
|2,36
|51,04
|Alkim Kimya
|22,50
|3,21
|59,72
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|2,19
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|65,85
|-0,23
|31,81
|Anadolu Efes
|36,32
|6,01
|70,03
|Anadolu Grubu Holding
|45,16
|0,27
|72,86
|Anadolu Hayat Emek.
|13,10
|1,16
|63,03
|Anadolu Isuzu
|27,58
|2,91
|53,22
|Anadolu Sigorta
|6,90
|1,92
|-4,44
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,66
|5,94
|Anel Elektrik
|2,54
|2,01
|-5,35
|Arçelik
|59,35
|7,81
|108,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,52
|3,02
|26,18
|Arena Bilgisayar
|14,63
|4,13
|34,19
|Armada Bilgisayar
|65,45
|-0,83
|33,35
|Arsan Tekstil
|6,34
|1,93
|59,06
|Arzum Ev Aletleri
|17,36
|1,64
|-28,16
|Aselsan
|28,76
|5,19
|59,09
|Ata GMYO
|3,80
|-1,30
|-31,03
|Atakule GMYO
|3,07
|1,32
|31,13
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|-4,19
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|-23,93
|ATP Bilgisayar
|59,70
|-2,69
|Avrasya GMYO
|2,44
|-3,17
|-6,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|-1,69
|-27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,65
|-0,60
|10,83
|Aydem Enerji
|6,96
|1,75
|Ayen Enerji
|6,72
|2,13
|24,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|-0,38
|130,50
|Aygaz
|28,20
|6,17
|98,78
|Bagfaş
|19,90
|8,15
|177,93
|Bak Ambalaj
|20,90
|2,05
|5,68
|Balatacılar Balatacılık
|8,99
|3,33
|9,10
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|1,46
|11,30
|Banvit
|81,65
|0,93
|57,02
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,79
|0,95
|Baştaş Başkent Çimento
|12,01
|-1,56
|-30,86
|Batı Çimento
|16,68
|-0,83
|254,14
|Batısöke Çimento
|2,54
|3,67
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|7,40
|0,82
|-30,25
|Bera Holding
|11,93
|3,92
|-41,17
|Berkosan Yalıtım
|8,72
|0,23
|-2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,90
|-1,21
|21,29
|Beyaz Filo
|10,09
|0,90
|0,11
|Bilici Yatırım
|16,31
|-0,61
|194,76
|Bim Mağazalar
|87,25
|2,59
|26,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,58
|0,61
|Birko Mensucat
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,60
|0,52
|Birlik Mensucat
|2,05
|0,00
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|15,05
|2,24
|0,51
|BMS Çelik Hasır
|9,85
|3,68
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,51
|0,89
|Borusan Mannesmann
|31,98
|5,47
|15,04
|Borusan Yat. Paz.
|418,00
|2,43
|-7,99
|Bosch Fren Sistemleri
|1.305,00
|3,19
|6,12
|Bossa
|45,12
|3,82
|152,77
|Brisa
|35,86
|3,82
|85,20
|Burçelik
|38,66
|9,39
|83,92
|Burçelik Vana
|29,32
|5,09
|-40,96
|Bursa Çimento
|4,95
|2,70
|-0,55
|Carrefoursa
|45,48
|3,36
|-36,66
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|0,00
|32,08
|Ceo Event Medya
|16,00
|6,81
|148,83
|Coca Cola İçecek
|114,50
|5,82
|80,29
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|1,75
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|3,52
|-1,12
|-40,03
|Çan2 Termik
|12,59
|-0,16
|Çelebi
|231,40
|4,28
|26,78
|Çelik Halat
|9,09
|2,25
|-0,08
|Çemaş Döküm
|1,34
|0,75
|-21,30
|Çemtaş
|21,04
|5,73
|33,92
|Çimbeton
|266,00
|6,40
|-10,29
|Çimentaş
|31,64
|2,06
|-12,50
|Çimsa
|40,18
|3,13
|125,73
|Çuhadaroğlu Metal
|11,16
|2,39
|46,70
|Dagi Giyim
|2,89
|1,05
|-15,16
|Dagi Yatırım Holding
|11,75
|-0,17
|-8,91
|Dardanel
|3,19
|10,00
|-40,09
|Datagate Bilgisayar
|13,45
|2,20
|-16,51
|Demısaş Döküm
|10,35
|3,40
|59,83
|Denge Holding
|1,55
|7,64
|-48,97
|Deniz GMYO
|2,02
|9,78
|9,66
|Derimod
|8,19
|2,63
|-15,91
|Derlüks Yatırım Holding
|5,12
|-0,39
|-41,95
|Desa Deri
|8,79
|0,80
|-9,75
|Despec Bilgisayar
|10,72
|-0,37
|-17,92
|Deva Holding
|35,30
|5,82
|46,73
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,64
|-0,80
|26,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,89
|3,73
|4,29
|Ditaş Doğan
|27,86
|1,46
|114,21
|DO-CO
|1.374,00
|4,26
|118,10
|Doğan Burda
|121,70
|-9,99
|442,34
|Doğan Holding
|4,05
|8,29
|35,08
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|2,92
|6,06
|Doğu Aras Enerji
|95,00
|2,43
|Doğusan
|4,50
|6,38
|23,93
|Doğuş GMYO
|10,27
|-1,34
|25,70
|Doğuş Otomotiv
|53,05
|5,99
|104,64
|Döktaş Dökümcülük
|37,00
|3,58
|20,84
|Duran Doğan Basım
|19,00
|-1,04
|81,12
|Dyo Boya
|10,75
|2,28
|-4,42
|Eczacıbaşı İlaç
|8,42
|3,95
|16,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|59,20
|4,78
|119,92
|E-Data Teknoloji
|17,90
|-5,04
|Edip Gayrimenkul
|3,39
|0,59
|2,11
|Ege Endüstri
|2.200,00
|3,39
|32,14
|Ege Gübre
|283,80
|3,31
|97,83
|Ege Profil
|36,90
|3,77
|-1,98
|Ege Seramik
|18,22
|4,17
|88,56
|Egeplast
|26,98
|-0,81
|-18,98
|Ekiz Kimya
|7,25
|1,68
|1,68
|Elite Naturel Organik Gıda
|27,82
|5,70
|Emek Elektrik
|3,03
|1,00
|6,12
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|0,00
|-47,07
|Emlak Konut GMYO
|2,85
|2,89
|34,78
|Enerjisa Enerji
|15,60
|4,28
|35,29
|Enka İnşaat
|19,56
|7,24
|177,77
|Erbosan
|143,70
|1,84
|254,33
|Ereğli Demir Çelik
|36,02
|7,20
|174,20
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,29
|0,30
|Ersu Gıda
|5,51
|0,18
|11,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|37,42
|-0,21
|Escort Teknoloji
|6,33
|1,28
|-3,65
|Esenboğa Elektrik
|32,64
|3,29
|71,55
|Etiler Gıda
|5,80
|2,65
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|-4,78
|4,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,92
|0,00
|10,79
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-0,28
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|2,58
|-3,73
|-9,15
|Europap Tezol Kağıt
|16,45
|2,36
|Fade Gıda
|7,90
|1,28
|51,87
|Fenerbahçe Futbol
|31,40
|-0,25
|6,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,84
|-0,70
|-3,66
|F-M İzmit Piston
|142,50
|2,52
|16,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,56
|0,41
|11,74
|Ford Otosan
|311,40
|3,97
|159,29
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-2,36
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|3,93
|0,77
|51,73
|Galata Wind Enerji
|6,14
|5,50
|Galatasaray Sportif
|3,73
|0,27
|-7,90
|Garanti Bankası
|13,56
|9,27
|33,58
|Garanti Faktoring
|17,88
|-3,35
|60,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,66
|3,91
|-17,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,39
|0,96
|41,58
|Gediz Ambalaj
|20,00
|3,84
|49,25
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,24
|0,38
|Gen İlaç
|15,38
|7,48
|Gentaş
|3,93
|2,34
|-12,92
|Gersan Elektrik
|5,73
|2,14
|-6,68
|Gimat Mağazacılık
|2,24
|-1,32
|Girişim Elektrik Sanayi
|19,45
|-1,22
|Global Men. Değ.
|6,82
|1,49
|13,48
|Global Yat. Holding
|2,52
|2,86
|-28,27
|Good-Year
|12,13
|9,97
|52,23
|Göltaş Çimento
|48,92
|2,04
|19,19
|Gözde Girişim
|10,56
|6,13
|32,33
|GSD Denizcilik
|4,28
|5,68
|75,76
|GSD Holding
|3,98
|6,42
|58,57
|Gübre Fabrik.
|98,65
|3,19
|14,64
|Güler Yat. Holding
|2,89
|1,40
|-16,54
|Halk GMYO
|2,84
|2,16
|-6,82
|Hatay Tekstil
|19,82
|2,48
|45,36
|Hedef Girişim
|2,93
|1,03
|16,05
|Hedef Holding
|5,80
|-5,84
|Hektaş
|16,24
|6,07
|203,99
|HUB Girişim
|10,22
|0,79
|-43,85
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-0,47
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|6,45
|3,37
|-0,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,26
|0,81
|139,67
|İdealist GMYO
|2,04
|-0,49
|-14,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,00
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|1,05
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|0,86
|1,18
|-65,09
|İhlas Haber Ajansı
|8,07
|-4,04
|İhlas Holding
|0,66
|3,13
|-41,21
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|2,60
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|9,10
|3,06
|95,87
|Info Yatırım
|6,20
|2,48
|32,75
|İntema
|100,40
|-2,81
|151,63
|Inveo Yatırım Holding
|32,98
|2,55
|127,89
|İpek Doğal Enerji
|18,70
|7,35
|42,97
|İskenderun Demir Çelik
|28,12
|9,67
|231,47
(Sürecek)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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