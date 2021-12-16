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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,95-0,80-36,05
Acıpayam Selüloz19,740,9215,93
Adel Kalemcilik30,20-1,95-9,55
Adese Gayrimenkul0,780,00-67,79
Afyon Çimento3,990,50-21,92
AGESA Hayat Emeklilik21,842,4427,45
Ak Enerji1,940,00-12,22
Akbank8,062,4119,27
Akçansa21,581,3134,02
Akdeniz Yatırım Hold.1,900,53-20,94
Akfen GMYO5,392,47198,20
Akın Tekstil46,142,2645,28
Akiş GMYO1,79-1,10-35,89
Akmerkez GMYO52,90-0,75-13,51
Aksa36,980,93167,69
Aksa Enerji10,212,10174,46
Aksigorta8,49-0,122,18
Aksu Enerji25,34-1,86235,75
Alarko Carrıer331,400,03-8,47
Alarko GMYO31,720,1925,22
Alarko Holding11,65-0,8536,71
Albaraka Türk2,062,496,19
Alcatel Lucent Teletaş27,46-0,51-7,42
Alkim Kağıt18,680,6544,32
Alkim Kimya21,341,9151,49
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,34-0,74-8,59
Altınyunus Çeşme64,25-2,6528,60
Anadolu Efes33,200,5555,42
Anadolu Grubu Holding42,64-8,9363,22
Anadolu Hayat Emek.12,56-0,6356,31
Anadolu Isuzu25,62-1,6142,33
Anadolu Sigorta6,62-0,30-8,32
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,485,25

Anel Elektrik2,45-0,81-8,71
Arçelik52,400,5884,13
ARD Bilişim Teknolojileri8,15-0,4920,70
Arena Bilgisayar13,380,9822,73
Armada Bilgisayar65,452,1133,35
Arsan Tekstil5,960,6849,53
Arzum Ev Aletleri16,890,00-30,10
Aselsan25,740,8642,38
Ata GMYO3,74-0,80-32,12
Atakule GMYO2,94-0,3425,58
Atlantis Yatırım Holding8,252,1048,38
Atlas Yat. Ort.1,30-2,26-24,51
ATP Bilgisayar61,20-0,73

Avrasya GMYO2,51-1,57-4,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,32-1,28-27,50
Avrupa Yatırım Holding6,65-0,7510,83
Aydem Enerji6,740,45

Ayen Enerji6,430,0018,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,100,38131,39
Aygaz26,100,9383,98
Bagfaş18,399,92156,84
Bak Ambalaj20,121,771,74
Balatacılar Balatacılık8,79-0,116,67
Bantaş Ambalaj3,34-0,306,82
Banvit78,850,4551,63
Başkent Doğalgaz GMYO14,004,09

Baştaş Başkent Çimento12,304,15-29,19
Batı Çimento16,81-1,12256,90
Batısöke Çimento2,400,00-1,64
Bayrak Taban Sanayi7,32-0,14-31,01
Bera Holding11,360,09-43,98
Berkosan Yalıtım8,482,05-4,93
Beşiktaş Futbol Yat.4,990,6023,51
Beyaz Filo9,67-2,03-4,06
Bilici Yatırım16,390,12196,20
Bim Mağazalar84,351,1421,99
Biotrend Çevre ve Enerji6,47-0,46

Birko Mensucat1,070,94-3,60
Birleşim Mühendislik9,38-0,11

Birlik Mensucat1,95-2,50-43,64
Bizim Mağazaları14,45-0,34-3,50
BMS Çelik Hasır9,20-0,33

Boğaziçi Beton Sanayi4,440,23

Borusan Mannesmann29,662,496,69
Borusan Yat. Paz.400,400,35-11,86
Bosch Fren Sistemleri1.258,00-0,942,30
Bossa42,567,69138,43
Brisa34,846,2879,93
Burçelik34,126,1662,32
Burçelik Vana27,201,12-45,23
Bursa Çimento4,680,65-5,98
Carrefoursa42,78-0,05-40,42
Casa Emtia Petrol130,600,0823,21
Ceo Event Medya15,100,94134,84
Coca Cola İçecek101,702,7360,14
Cosmos Yat. Holding9,140,0013,40
Credıtwest Faktorıng3,54-1,12-39,69
Çan2 Termik12,681,12

Çelebi212,90-0,7916,64
Çelik Halat8,772,57-3,60
Çemaş Döküm1,250,81-26,58
Çemtaş19,232,8322,40
Çimbeton248,101,76-16,32
Çimentaş30,660,20-15,21
Çimsa37,76-0,63112,13
Çuhadaroğlu Metal10,89-1,3643,15
Dagi Giyim2,882,86-15,45
Dagi Yatırım Holding11,37-0,87-11,86
Dardanel2,851,06-46,48
Datagate Bilgisayar12,850,47-20,24
Demısaş Döküm10,030,4054,89
Denge Holding1,363,82-55,22
Deniz GMYO1,80-1,64-2,28
Derimod7,920,64-18,69
Derlüks Yatırım Holding4,980,61-43,54
Desa Deri8,620,23-11,50
Despec Bilgisayar10,521,64-19,45
Deva Holding32,54-0,4935,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,77-0,2227,80
Diriteks Diriliş Tekstil3,880,004,02
Ditaş Doğan27,105,04108,37
DO-CO1.285,903,88104,11
Doğan Burda165,209,99636,19
Doğan Holding3,570,5619,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğu Aras Enerji91,95-0,81

Doğusan4,239,8716,49
Doğuş GMYO10,20-0,6824,85
Doğuş Otomotiv48,760,4588,09
Döktaş Dökümcülük34,200,1811,69
Duran Doğan Basım18,963,1680,74
Dyo Boya10,360,39-7,89
Eczacıbaşı İlaç7,790,658,17
Eczacıbaşı Yatırım52,702,5395,77
E-Data Teknoloji19,03-0,63

Edip Gayrimenkul3,363,071,20
Ege Endüstri2.076,10-2,9924,70
Ege Gübre270,50-0,1588,56
Ege Profil35,262,14-6,34
Ege Seramik16,741,2773,25
Egeplast27,564,87-17,24
Ekiz Kimya7,23-2,561,40
Elite Naturel Organik Gıda26,520,76

Emek Elektrik2,962,073,67
Eminiş Ambalaj19,82-0,65-46,20
Emlak Konut GMYO2,672,3026,26
Enerjisa Enerji14,670,4827,23
Enka İnşaat17,721,84151,64
Erbosan140,903,45247,43
Ereğli Demir Çelik30,88-0,26135,07
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,26-0,31

Ersu Gıda5,412,089,51
Escar Turizm Taşımacılık37,402,47

Escort Teknoloji6,091,16-7,31
Esenboğa Elektrik30,780,6561,78
Etiler Gıda5,440,3736,68
Euro Kapital Yat. Ort.4,195,289,70
Euro Trend Yat. Ort.3,790,267,11
Euro Yat. Ort.3,57-0,83-19,62
Euro Yatırım Holding2,651,53-6,69
Europap Tezol Kağıt15,85-0,25

Fade Gıda7,800,6549,95
Fenerbahçe Futbol31,100,715,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,871,06-2,64
F-M İzmit Piston136,400,7411,26
Fonet Bilgi Teknolojileri14,48-4,2311,13
Ford Otosan283,400,64135,98
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda3,831,0647,87
Galata Wind Enerji5,543,36

Galatasaray Sportif3,680,55-9,14
Garanti Bankası12,221,9220,38
Garanti Faktoring18,184,4863,34
Garanti Yat. Ort.2,55-0,39-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,920,1333,65
Gediz Ambalaj18,770,0540,07
Gelecek Varlık Yönetimi12,970,15

Gen İlaç14,100,00

Gentaş3,74-0,27-17,13
Gersan Elektrik5,541,65-9,77
Gimat Mağazacılık2,231,83

Girişim Elektrik Sanayi19,883,27

Global Men. Değ.6,541,248,82
Global Yat. Holding2,370,00-32,54
Good-Year11,039,9738,42
Göltaş Çimento46,900,6414,27
Gözde Girişim9,734,0621,93
GSD Denizcilik3,920,5160,97
GSD Holding3,651,9645,42
Gübre Fabrik.92,25-0,167,21
Güler Yat. Holding2,800,00-19,14
Halk GMYO2,730,74-10,43
Hatay Tekstil19,201,9140,81
Hedef Girişim2,830,3512,09
Hedef Holding6,53-4,53

Hektaş15,063,29181,90
HUB Girişim10,04-0,20-44,84
Hürriyet Gzt.2,100,480,00
ICBC Turkey Bank6,212,48-4,46
İdeal Finansal Teknolojiler31,70-1,43135,51
İdealist GMYO2,031,00-14,46
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,920,00-26,40
İhlas Gazetecilik0,801,27-67,53
İhlas Haber Ajansı8,29-0,96

İhlas Holding0,610,00-45,67
İhlas Yayın Holding0,751,35-34,21
İndeks Bilgisayar8,522,7783,38
Info Yatırım5,95-0,3427,39
İntema100,106,55150,88
Inveo Yatırım Holding31,06-2,27114,62
İpek Doğal Enerji16,82-0,2428,59
İskenderun Demir Çelik23,500,77177,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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