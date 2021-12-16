Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,95 -0,80 -36,05 Acıpayam Selüloz 19,74 0,92 15,93 Adel Kalemcilik 30,20 -1,95 -9,55 Adese Gayrimenkul 0,78 0,00 -67,79 Afyon Çimento 3,99 0,50 -21,92 AGESA Hayat Emeklilik 21,84 2,44 27,45 Ak Enerji 1,94 0,00 -12,22 Akbank 8,06 2,41 19,27 Akçansa 21,58 1,31 34,02 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 0,53 -20,94 Akfen GMYO 5,39 2,47 198,20 Akın Tekstil 46,14 2,26 45,28 Akiş GMYO 1,79 -1,10 -35,89 Akmerkez GMYO 52,90 -0,75 -13,51 Aksa 36,98 0,93 167,69 Aksa Enerji 10,21 2,10 174,46 Aksigorta 8,49 -0,12 2,18 Aksu Enerji 25,34 -1,86 235,75 Alarko Carrıer 331,40 0,03 -8,47 Alarko GMYO 31,72 0,19 25,22 Alarko Holding 11,65 -0,85 36,71 Albaraka Türk 2,06 2,49 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 27,46 -0,51 -7,42 Alkim Kağıt 18,68 0,65 44,32 Alkim Kimya 21,34 1,91 51,49 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 -0,74 -8,59 Altınyunus Çeşme 64,25 -2,65 28,60 Anadolu Efes 33,20 0,55 55,42 Anadolu Grubu Holding 42,64 -8,93 63,22 Anadolu Hayat Emek. 12,56 -0,63 56,31 Anadolu Isuzu 25,62 -1,61 42,33 Anadolu Sigorta 6,62 -0,30 -8,32 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,48 5,25 Anel Elektrik 2,45 -0,81 -8,71 Arçelik 52,40 0,58 84,13 ARD Bilişim Teknolojileri 8,15 -0,49 20,70 Arena Bilgisayar 13,38 0,98 22,73 Armada Bilgisayar 65,45 2,11 33,35 Arsan Tekstil 5,96 0,68 49,53 Arzum Ev Aletleri 16,89 0,00 -30,10 Aselsan 25,74 0,86 42,38 Ata GMYO 3,74 -0,80 -32,12 Atakule GMYO 2,94 -0,34 25,58 Atlantis Yatırım Holding 8,25 2,10 48,38 Atlas Yat. Ort. 1,30 -2,26 -24,51 ATP Bilgisayar 61,20 -0,73 Avrasya GMYO 2,51 -1,57 -4,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,32 -1,28 -27,50 Avrupa Yatırım Holding 6,65 -0,75 10,83 Aydem Enerji 6,74 0,45 Ayen Enerji 6,43 0,00 18,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,10 0,38 131,39 Aygaz 26,10 0,93 83,98 Bagfaş 18,39 9,92 156,84 Bak Ambalaj 20,12 1,77 1,74 Balatacılar Balatacılık 8,79 -0,11 6,67 Bantaş Ambalaj 3,34 -0,30 6,82 Banvit 78,85 0,45 51,63 Başkent Doğalgaz GMYO 14,00 4,09 Baştaş Başkent Çimento 12,30 4,15 -29,19 Batı Çimento 16,81 -1,12 256,90 Batısöke Çimento 2,40 0,00 -1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,32 -0,14 -31,01 Bera Holding 11,36 0,09 -43,98 Berkosan Yalıtım 8,48 2,05 -4,93 Beşiktaş Futbol Yat. 4,99 0,60 23,51 Beyaz Filo 9,67 -2,03 -4,06 Bilici Yatırım 16,39 0,12 196,20 Bim Mağazalar 84,35 1,14 21,99 Biotrend Çevre ve Enerji 6,47 -0,46 Birko Mensucat 1,07 0,94 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,38 -0,11 Birlik Mensucat 1,95 -2,50 -43,64 Bizim Mağazaları 14,45 -0,34 -3,50 BMS Çelik Hasır 9,20 -0,33 Boğaziçi Beton Sanayi 4,44 0,23 Borusan Mannesmann 29,66 2,49 6,69 Borusan Yat. Paz. 400,40 0,35 -11,86 Bosch Fren Sistemleri 1.258,00 -0,94 2,30 Bossa 42,56 7,69 138,43 Brisa 34,84 6,28 79,93 Burçelik 34,12 6,16 62,32 Burçelik Vana 27,20 1,12 -45,23 Bursa Çimento 4,68 0,65 -5,98 Carrefoursa 42,78 -0,05 -40,42 Casa Emtia Petrol 130,60 0,08 23,21 Ceo Event Medya 15,10 0,94 134,84 Coca Cola İçecek 101,70 2,73 60,14 Cosmos Yat. Holding 9,14 0,00 13,40 Credıtwest Faktorıng 3,54 -1,12 -39,69 Çan2 Termik 12,68 1,12 Çelebi 212,90 -0,79 16,64 Çelik Halat 8,77 2,57 -3,60 Çemaş Döküm 1,25 0,81 -26,58 Çemtaş 19,23 2,83 22,40 Çimbeton 248,10 1,76 -16,32 Çimentaş 30,66 0,20 -15,21 Çimsa 37,76 -0,63 112,13 Çuhadaroğlu Metal 10,89 -1,36 43,15 Dagi Giyim 2,88 2,86 -15,45 Dagi Yatırım Holding 11,37 -0,87 -11,86 Dardanel 2,85 1,06 -46,48 Datagate Bilgisayar 12,85 0,47 -20,24 Demısaş Döküm 10,03 0,40 54,89 Denge Holding 1,36 3,82 -55,22 Deniz GMYO 1,80 -1,64 -2,28 Derimod 7,92 0,64 -18,69 Derlüks Yatırım Holding 4,98 0,61 -43,54 Desa Deri 8,62 0,23 -11,50 Despec Bilgisayar 10,52 1,64 -19,45 Deva Holding 32,54 -0,49 35,25 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,77 -0,22 27,80 Diriteks Diriliş Tekstil 3,88 0,00 4,02 Ditaş Doğan 27,10 5,04 108,37 DO-CO 1.285,90 3,88 104,11 Doğan Burda 165,20 9,99 636,19 Doğan Holding 3,57 0,56 19,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,42 1,76 Doğu Aras Enerji 91,95 -0,81 Doğusan 4,23 9,87 16,49 Doğuş GMYO 10,20 -0,68 24,85 Doğuş Otomotiv 48,76 0,45 88,09 Döktaş Dökümcülük 34,20 0,18 11,69 Duran Doğan Basım 18,96 3,16 80,74 Dyo Boya 10,36 0,39 -7,89 Eczacıbaşı İlaç 7,79 0,65 8,17 Eczacıbaşı Yatırım 52,70 2,53 95,77 E-Data Teknoloji 19,03 -0,63 Edip Gayrimenkul 3,36 3,07 1,20 Ege Endüstri 2.076,10 -2,99 24,70 Ege Gübre 270,50 -0,15 88,56 Ege Profil 35,26 2,14 -6,34 Ege Seramik 16,74 1,27 73,25 Egeplast 27,56 4,87 -17,24 Ekiz Kimya 7,23 -2,56 1,40 Elite Naturel Organik Gıda 26,52 0,76 Emek Elektrik 2,96 2,07 3,67 Eminiş Ambalaj 19,82 -0,65 -46,20 Emlak Konut GMYO 2,67 2,30 26,26 Enerjisa Enerji 14,67 0,48 27,23 Enka İnşaat 17,72 1,84 151,64 Erbosan 140,90 3,45 247,43 Ereğli Demir Çelik 30,88 -0,26 135,07 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,26 -0,31 Ersu Gıda 5,41 2,08 9,51 Escar Turizm Taşımacılık 37,40 2,47 Escort Teknoloji 6,09 1,16 -7,31 Esenboğa Elektrik 30,78 0,65 61,78 Etiler Gıda 5,44 0,37 36,68 Euro Kapital Yat. Ort. 4,19 5,28 9,70 Euro Trend Yat. Ort. 3,79 0,26 7,11 Euro Yat. Ort. 3,57 -0,83 -19,62 Euro Yatırım Holding 2,65 1,53 -6,69 Europap Tezol Kağıt 15,85 -0,25 Fade Gıda 7,80 0,65 49,95 Fenerbahçe Futbol 31,10 0,71 5,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 1,06 -2,64 F-M İzmit Piston 136,40 0,74 11,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,48 -4,23 11,13 Ford Otosan 283,40 0,64 135,98 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 3,83 1,06 47,87 Galata Wind Enerji 5,54 3,36 Galatasaray Sportif 3,68 0,55 -9,14 Garanti Bankası 12,22 1,92 20,38 Garanti Faktoring 18,18 4,48 63,34 Garanti Yat. Ort. 2,55 -0,39 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,92 0,13 33,65 Gediz Ambalaj 18,77 0,05 40,07 Gelecek Varlık Yönetimi 12,97 0,15 Gen İlaç 14,10 0,00 Gentaş 3,74 -0,27 -17,13 Gersan Elektrik 5,54 1,65 -9,77 Gimat Mağazacılık 2,23 1,83 Girişim Elektrik Sanayi 19,88 3,27 Global Men. Değ. 6,54 1,24 8,82 Global Yat. Holding 2,37 0,00 -32,54 Good-Year 11,03 9,97 38,42 Göltaş Çimento 46,90 0,64 14,27 Gözde Girişim 9,73 4,06 21,93 GSD Denizcilik 3,92 0,51 60,97 GSD Holding 3,65 1,96 45,42 Gübre Fabrik. 92,25 -0,16 7,21 Güler Yat. Holding 2,80 0,00 -19,14 Halk GMYO 2,73 0,74 -10,43 Hatay Tekstil 19,20 1,91 40,81 Hedef Girişim 2,83 0,35 12,09 Hedef Holding 6,53 -4,53 Hektaş 15,06 3,29 181,90 HUB Girişim 10,04 -0,20 -44,84 Hürriyet Gzt. 2,10 0,48 0,00 ICBC Turkey Bank 6,21 2,48 -4,46 İdeal Finansal Teknolojiler 31,70 -1,43 135,51 İdealist GMYO 2,03 1,00 -14,46 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,92 0,00 -26,40 İhlas Gazetecilik 0,80 1,27 -67,53 İhlas Haber Ajansı 8,29 -0,96 İhlas Holding 0,61 0,00 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,75 1,35 -34,21 İndeks Bilgisayar 8,52 2,77 83,38 Info Yatırım 5,95 -0,34 27,39 İntema 100,10 6,55 150,88 Inveo Yatırım Holding 31,06 -2,27 114,62 İpek Doğal Enerji 16,82 -0,24 28,59 İskenderun Demir Çelik 23,50 0,77 177,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) #MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021 Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi