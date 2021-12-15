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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,01-1,76-35,27
Acıpayam Selüloz19,93-2,6917,04
Adel Kalemcilik31,22-1,39-6,50
Adese Gayrimenkul0,78-1,27-67,79
Afyon Çimento4,02-2,43-21,33
AGESA Hayat Emeklilik21,04-1,8722,78
Ak Enerji1,96-2,49-11,31
Akbank7,920,1317,20
Akçansa21,24-0,4731,91
Akdeniz Yatırım Hold.1,94-1,52-19,27
Akfen GMYO5,25-4,02190,46
Akın Tekstil47,86-3,1650,69
Akiş GMYO1,84-3,66-34,10
Akmerkez GMYO52,50-4,72-14,17
Aksa37,443,48171,02
Aksa Enerji10,09-2,98171,24
Aksigorta8,53-2,632,66
Aksu Enerji24,200,75220,65
Alarko Carrıer335,50-2,22-7,34
Alarko GMYO31,98-0,9926,25
Alarko Holding11,400,6233,78
Albaraka Türk2,02-6,484,12
Alcatel Lucent Teletaş27,92-2,58-5,87
Alkim Kağıt18,69-1,1644,40
Alkim Kimya21,38-1,2951,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,39-0,71-5,18
Altınyunus Çeşme64,30-2,5828,70
Anadolu Efes32,661,0552,89
Anadolu Grubu Holding46,38-3,3777,53
Anadolu Hayat Emek.12,47-0,4855,19
Anadolu Isuzu26,10-2,3245,00
Anadolu Sigorta6,62-1,63-8,32
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji27,045,21

Anel Elektrik2,53-1,17-5,73
Arçelik52,10-1,2383,07
ARD Bilişim Teknolojileri8,07-2,0619,51
Arena Bilgisayar13,22-0,6021,26
Armada Bilgisayar64,90-2,7732,23
Arsan Tekstil5,96-2,3049,53
Arzum Ev Aletleri16,97-2,02-29,77
Aselsan26,00-0,6943,82
Ata GMYO3,83-2,30-30,49
Atakule GMYO3,02-3,5129,00
Atlantis Yatırım Holding8,00-0,6243,88
Atlas Yat. Ort.1,37-5,52-20,44
ATP Bilgisayar62,103,41

Avrasya GMYO2,60-1,89-0,74
Avrasya Petrol ve Tur.2,32-2,52-27,50
Avrupa Yatırım Holding6,72-2,6112,00
Aydem Enerji6,88-1,57

Ayen Enerji6,40-3,1818,30
Ayes Çelik Hasır ve Çit27,945,20147,70
Aygaz26,06-0,6183,70
Bagfaş15,985,06123,18
Bak Ambalaj20,24-2,602,34
Balatacılar Balatacılık8,980,008,98
Bantaş Ambalaj3,42-2,569,38
Banvit78,50-1,2650,96
Başkent Doğalgaz GMYO13,57-0,51

Baştaş Başkent Çimento12,00-5,88-30,92
Batı Çimento16,66-3,25253,72
Batısöke Çimento2,44-0,810,00
Bayrak Taban Sanayi7,38-1,99-30,44
Bera Holding11,59-1,61-42,85
Berkosan Yalıtım8,45-2,54-5,27
Beşiktaş Futbol Yat.5,05-2,5125,00
Beyaz Filo10,05-2,24-0,29
Bilici Yatırım16,67-1,88201,27
Bim Mağazalar82,703,0519,60
Biotrend Çevre ve Enerji6,63-1,49

Birko Mensucat1,081,89-2,70
Birleşim Mühendislik9,39-2,19

Birlik Mensucat2,05-1,91-40,75
Bizim Mağazaları14,71-2,52-1,76
BMS Çelik Hasır9,03-2,17

Boğaziçi Beton Sanayi4,51-1,31

Borusan Mannesmann29,48-1,996,04
Borusan Yat. Paz.404,70-2,08-10,91
Bosch Fren Sistemleri1.280,000,004,09
Bossa38,580,10116,13
Brisa33,68-0,3073,94
Burçelik30,301,8844,15
Burçelik Vana26,781,59-46,07
Bursa Çimento4,710,21-5,38
Carrefoursa43,30-3,31-39,69
Casa Emtia Petrol128,70-10,0021,42
Ceo Event Medya13,922,35116,49
Coca Cola İçecek98,70-1,2055,41
Cosmos Yat. Holding9,02-1,4211,91
Credıtwest Faktorıng3,632,54-38,16
Çan2 Termik12,51-2,04

Çelebi222,303,4021,79
Çelik Halat8,59-1,72-5,58
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş18,60-0,0518,39
Çimbeton252,90-0,04-14,70
Çimentaş30,480,59-15,71
Çimsa37,78-2,73112,25
Çuhadaroğlu Metal11,142,3046,44
Dagi Giyim2,85-2,06-16,33
Dagi Yatırım Holding11,46-1,88-11,16
Dardanel2,87-2,05-46,10
Datagate Bilgisayar13,15-2,16-18,37
Demısaş Döküm10,052,2455,20
Denge Holding1,300,78-57,20
Deniz GMYO1,881,622,06
Derimod7,90-1,13-18,89
Derlüks Yatırım Holding4,97-3,68-43,65
Desa Deri8,65-1,37-11,19
Despec Bilgisayar10,58-3,29-18,99
Deva Holding32,80-0,6736,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,68-1,8726,96
Diriteks Diriliş Tekstil3,94-0,255,63
Ditaş Doğan25,86-2,7898,83
DO-CO1.246,801,7897,90
Doğan Burda150,209,96569,34
Doğan Holding3,61-1,6320,41
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-2,833,05
Doğu Aras Enerji93,05-2,62

Doğusan3,8510,006,03
Doğuş GMYO10,44-1,7927,78
Doğuş Otomotiv49,00-2,3989,02
Döktaş Dökümcülük33,98-0,4110,97
Duran Doğan Basım18,62-2,4177,50
Dyo Boya10,61-1,85-5,67
Eczacıbaşı İlaç7,840,138,86
Eczacıbaşı Yatırım52,45-1,0494,84
E-Data Teknoloji18,32-1,35

Edip Gayrimenkul3,360,001,20
Ege Endüstri2.063,302,6023,93
Ege Gübre278,301,5394,00
Ege Profil35,46-2,90-5,81
Ege Seramik16,56-2,5371,38
Egeplast26,289,96-21,08
Ekiz Kimya7,44-0,674,35
Elite Naturel Organik Gıda26,20-0,61

Emek Elektrik2,96-2,633,67
Eminiş Ambalaj19,98-0,05-45,77
Emlak Konut GMYO2,772,9730,99
Enerjisa Enerji14,84-1,5328,70
Enka İnşaat17,694,80151,21
Erbosan139,50-2,17243,98
Ereğli Demir Çelik30,461,06131,87
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,25-1,81

Ersu Gıda5,34-2,388,10
Escar Turizm Taşımacılık36,706,62

Escort Teknoloji6,05-2,73-7,91
Esenboğa Elektrik30,92-2,1562,51
Etiler Gıda5,48-1,0837,69
Euro Kapital Yat. Ort.3,702,21-3,13
Euro Trend Yat. Ort.3,70-2,374,57
Euro Yat. Ort.3,49-1,13-21,42
Euro Yatırım Holding2,619,66-8,10
Europap Tezol Kağıt16,03-2,32

Fade Gıda7,973,2453,22
Fenerbahçe Futbol31,02-2,334,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,91-0,68-1,29
F-M İzmit Piston137,00-3,0411,75
Fonet Bilgi Teknolojileri14,525,6011,44
Ford Otosan281,20-0,39134,14
Formet Metal ve Cam1,29-3,73-47,42
Frigo Pak Gıda3,85-2,0448,64
Galata Wind Enerji5,32-1,12

Galatasaray Sportif3,71-2,37-8,40
Garanti Bankası12,190,2520,09
Garanti Faktoring17,807,8159,93
Garanti Yat. Ort.2,52-2,70-21,64
Gedik Y. Men. Değ.8,17-0,7337,86
Gediz Ambalaj19,24-2,0443,58
Gelecek Varlık Yönetimi12,96-2,78

Gen İlaç13,591,04

Gentaş3,74-1,84-17,13
Gersan Elektrik5,56-2,11-9,45
Gimat Mağazacılık2,21-2,64

Girişim Elektrik Sanayi19,52-2,30

Global Men. Değ.6,35-1,555,66
Global Yat. Holding2,35-1,67-33,11
Good-Year10,06-0,8926,25
Göltaş Çimento47,26-2,1515,14
Gözde Girişim9,52-2,7619,30
GSD Denizcilik4,03-0,4965,49
GSD Holding3,68-1,3446,61
Gübre Fabrik.93,356,698,48
Güler Yat. Holding2,84-2,07-17,98
Halk GMYO2,74-2,14-10,10
Hatay Tekstil19,00-3,5039,34
Hedef Girişim2,85-2,7312,88
Hedef Holding7,088,76

Hektaş14,86-1,33178,16
HUB Girişim10,17-2,02-44,12
Hürriyet Gzt.2,08-1,89-0,95
ICBC Turkey Bank6,18-1,59-4,92
İdeal Finansal Teknolojiler30,80-1,79128,83
İdealist GMYO2,01-1,95-15,30
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul0,930,00-25,60
İhlas Gazetecilik0,80-1,23-67,53
İhlas Haber Ajansı8,67-2,03

İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar8,300,2478,65
Info Yatırım6,062,5429,75
İntema92,807,28132,58
Inveo Yatırım Holding32,605,30125,26
İpek Doğal Enerji17,330,4132,49
İskenderun Demir Çelik22,98-0,95170,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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