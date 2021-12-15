Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,01 -1,76 -35,27 Acıpayam Selüloz 19,93 -2,69 17,04 Adel Kalemcilik 31,22 -1,39 -6,50 Adese Gayrimenkul 0,78 -1,27 -67,79 Afyon Çimento 4,02 -2,43 -21,33 AGESA Hayat Emeklilik 21,04 -1,87 22,78 Ak Enerji 1,96 -2,49 -11,31 Akbank 7,92 0,13 17,20 Akçansa 21,24 -0,47 31,91 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 -1,52 -19,27 Akfen GMYO 5,25 -4,02 190,46 Akın Tekstil 47,86 -3,16 50,69 Akiş GMYO 1,84 -3,66 -34,10 Akmerkez GMYO 52,50 -4,72 -14,17 Aksa 37,44 3,48 171,02 Aksa Enerji 10,09 -2,98 171,24 Aksigorta 8,53 -2,63 2,66 Aksu Enerji 24,20 0,75 220,65 Alarko Carrıer 335,50 -2,22 -7,34 Alarko GMYO 31,98 -0,99 26,25 Alarko Holding 11,40 0,62 33,78 Albaraka Türk 2,02 -6,48 4,12 Alcatel Lucent Teletaş 27,92 -2,58 -5,87 Alkim Kağıt 18,69 -1,16 44,40 Alkim Kimya 21,38 -1,29 51,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,39 -0,71 -5,18 Altınyunus Çeşme 64,30 -2,58 28,70 Anadolu Efes 32,66 1,05 52,89 Anadolu Grubu Holding 46,38 -3,37 77,53 Anadolu Hayat Emek. 12,47 -0,48 55,19 Anadolu Isuzu 26,10 -2,32 45,00 Anadolu Sigorta 6,62 -1,63 -8,32 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 27,04 5,21 Anel Elektrik 2,53 -1,17 -5,73 Arçelik 52,10 -1,23 83,07 ARD Bilişim Teknolojileri 8,07 -2,06 19,51 Arena Bilgisayar 13,22 -0,60 21,26 Armada Bilgisayar 64,90 -2,77 32,23 Arsan Tekstil 5,96 -2,30 49,53 Arzum Ev Aletleri 16,97 -2,02 -29,77 Aselsan 26,00 -0,69 43,82 Ata GMYO 3,83 -2,30 -30,49 Atakule GMYO 3,02 -3,51 29,00 Atlantis Yatırım Holding 8,00 -0,62 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,37 -5,52 -20,44 ATP Bilgisayar 62,10 3,41 Avrasya GMYO 2,60 -1,89 -0,74 Avrasya Petrol ve Tur. 2,32 -2,52 -27,50 Avrupa Yatırım Holding 6,72 -2,61 12,00 Aydem Enerji 6,88 -1,57 Ayen Enerji 6,40 -3,18 18,30 Ayes Çelik Hasır ve Çit 27,94 5,20 147,70 Aygaz 26,06 -0,61 83,70 Bagfaş 15,98 5,06 123,18 Bak Ambalaj 20,24 -2,60 2,34 Balatacılar Balatacılık 8,98 0,00 8,98 Bantaş Ambalaj 3,42 -2,56 9,38 Banvit 78,50 -1,26 50,96 Başkent Doğalgaz GMYO 13,57 -0,51 Baştaş Başkent Çimento 12,00 -5,88 -30,92 Batı Çimento 16,66 -3,25 253,72 Batısöke Çimento 2,44 -0,81 0,00 Bayrak Taban Sanayi 7,38 -1,99 -30,44 Bera Holding 11,59 -1,61 -42,85 Berkosan Yalıtım 8,45 -2,54 -5,27 Beşiktaş Futbol Yat. 5,05 -2,51 25,00 Beyaz Filo 10,05 -2,24 -0,29 Bilici Yatırım 16,67 -1,88 201,27 Bim Mağazalar 82,70 3,05 19,60 Biotrend Çevre ve Enerji 6,63 -1,49 Birko Mensucat 1,08 1,89 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,39 -2,19 Birlik Mensucat 2,05 -1,91 -40,75 Bizim Mağazaları 14,71 -2,52 -1,76 BMS Çelik Hasır 9,03 -2,17 Boğaziçi Beton Sanayi 4,51 -1,31 Borusan Mannesmann 29,48 -1,99 6,04 Borusan Yat. Paz. 404,70 -2,08 -10,91 Bosch Fren Sistemleri 1.280,00 0,00 4,09 Bossa 38,58 0,10 116,13 Brisa 33,68 -0,30 73,94 Burçelik 30,30 1,88 44,15 Burçelik Vana 26,78 1,59 -46,07 Bursa Çimento 4,71 0,21 -5,38 Carrefoursa 43,30 -3,31 -39,69 Casa Emtia Petrol 128,70 -10,00 21,42 Ceo Event Medya 13,92 2,35 116,49 Coca Cola İçecek 98,70 -1,20 55,41 Cosmos Yat. Holding 9,02 -1,42 11,91 Credıtwest Faktorıng 3,63 2,54 -38,16 Çan2 Termik 12,51 -2,04 Çelebi 222,30 3,40 21,79 Çelik Halat 8,59 -1,72 -5,58 Çemaş Döküm 1,26 -0,79 -26,00 Çemtaş 18,60 -0,05 18,39 Çimbeton 252,90 -0,04 -14,70 Çimentaş 30,48 0,59 -15,71 Çimsa 37,78 -2,73 112,25 Çuhadaroğlu Metal 11,14 2,30 46,44 Dagi Giyim 2,85 -2,06 -16,33 Dagi Yatırım Holding 11,46 -1,88 -11,16 Dardanel 2,87 -2,05 -46,10 Datagate Bilgisayar 13,15 -2,16 -18,37 Demısaş Döküm 10,05 2,24 55,20 Denge Holding 1,30 0,78 -57,20 Deniz GMYO 1,88 1,62 2,06 Derimod 7,90 -1,13 -18,89 Derlüks Yatırım Holding 4,97 -3,68 -43,65 Desa Deri 8,65 -1,37 -11,19 Despec Bilgisayar 10,58 -3,29 -18,99 Deva Holding 32,80 -0,67 36,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,68 -1,87 26,96 Diriteks Diriliş Tekstil 3,94 -0,25 5,63 Ditaş Doğan 25,86 -2,78 98,83 DO-CO 1.246,80 1,78 97,90 Doğan Burda 150,20 9,96 569,34 Doğan Holding 3,61 -1,63 20,41 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -2,83 3,05 Doğu Aras Enerji 93,05 -2,62 Doğusan 3,85 10,00 6,03 Doğuş GMYO 10,44 -1,79 27,78 Doğuş Otomotiv 49,00 -2,39 89,02 Döktaş Dökümcülük 33,98 -0,41 10,97 Duran Doğan Basım 18,62 -2,41 77,50 Dyo Boya 10,61 -1,85 -5,67 Eczacıbaşı İlaç 7,84 0,13 8,86 Eczacıbaşı Yatırım 52,45 -1,04 94,84 E-Data Teknoloji 18,32 -1,35 Edip Gayrimenkul 3,36 0,00 1,20 Ege Endüstri 2.063,30 2,60 23,93 Ege Gübre 278,30 1,53 94,00 Ege Profil 35,46 -2,90 -5,81 Ege Seramik 16,56 -2,53 71,38 Egeplast 26,28 9,96 -21,08 Ekiz Kimya 7,44 -0,67 4,35 Elite Naturel Organik Gıda 26,20 -0,61 Emek Elektrik 2,96 -2,63 3,67 Eminiş Ambalaj 19,98 -0,05 -45,77 Emlak Konut GMYO 2,77 2,97 30,99 Enerjisa Enerji 14,84 -1,53 28,70 Enka İnşaat 17,69 4,80 151,21 Erbosan 139,50 -2,17 243,98 Ereğli Demir Çelik 30,46 1,06 131,87 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,25 -1,81 Ersu Gıda 5,34 -2,38 8,10 Escar Turizm Taşımacılık 36,70 6,62 Escort Teknoloji 6,05 -2,73 -7,91 Esenboğa Elektrik 30,92 -2,15 62,51 Etiler Gıda 5,48 -1,08 37,69 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 2,21 -3,13 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 -2,37 4,57 Euro Yat. Ort. 3,49 -1,13 -21,42 Euro Yatırım Holding 2,61 9,66 -8,10 Europap Tezol Kağıt 16,03 -2,32 Fade Gıda 7,97 3,24 53,22 Fenerbahçe Futbol 31,02 -2,33 4,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,91 -0,68 -1,29 F-M İzmit Piston 137,00 -3,04 11,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,52 5,60 11,44 Ford Otosan 281,20 -0,39 134,14 Formet Metal ve Cam 1,29 -3,73 -47,42 Frigo Pak Gıda 3,85 -2,04 48,64 Galata Wind Enerji 5,32 -1,12 Galatasaray Sportif 3,71 -2,37 -8,40 Garanti Bankası 12,19 0,25 20,09 Garanti Faktoring 17,80 7,81 59,93 Garanti Yat. Ort. 2,52 -2,70 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 8,17 -0,73 37,86 Gediz Ambalaj 19,24 -2,04 43,58 Gelecek Varlık Yönetimi 12,96 -2,78 Gen İlaç 13,59 1,04 Gentaş 3,74 -1,84 -17,13 Gersan Elektrik 5,56 -2,11 -9,45 Gimat Mağazacılık 2,21 -2,64 Girişim Elektrik Sanayi 19,52 -2,30 Global Men. Değ. 6,35 -1,55 5,66 Global Yat. Holding 2,35 -1,67 -33,11 Good-Year 10,06 -0,89 26,25 Göltaş Çimento 47,26 -2,15 15,14 Gözde Girişim 9,52 -2,76 19,30 GSD Denizcilik 4,03 -0,49 65,49 GSD Holding 3,68 -1,34 46,61 Gübre Fabrik. 93,35 6,69 8,48 Güler Yat. Holding 2,84 -2,07 -17,98 Halk GMYO 2,74 -2,14 -10,10 Hatay Tekstil 19,00 -3,50 39,34 Hedef Girişim 2,85 -2,73 12,88 Hedef Holding 7,08 8,76 Hektaş 14,86 -1,33 178,16 HUB Girişim 10,17 -2,02 -44,12 Hürriyet Gzt. 2,08 -1,89 -0,95 ICBC Turkey Bank 6,18 -1,59 -4,92 İdeal Finansal Teknolojiler 30,80 -1,79 128,83 İdealist GMYO 2,01 -1,95 -15,30 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,00 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,80 -1,23 -67,53 İhlas Haber Ajansı 8,67 -2,03 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 8,30 0,24 78,65 Info Yatırım 6,06 2,54 29,75 İntema 92,80 7,28 132,58 Inveo Yatırım Holding 32,60 5,30 125,26 İpek Doğal Enerji 17,33 0,41 32,49 İskenderun Demir Çelik 22,98 -0,95 170,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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