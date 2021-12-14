Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -0,78 -34,37 Acıpayam Selüloz 20,50 0,39 20,39 Adel Kalemcilik 31,92 0,06 -4,40 Adese Gayrimenkul 0,79 -1,25 -67,37 Afyon Çimento 4,10 -0,49 -19,77 AGESA Hayat Emeklilik 21,78 0,09 27,10 Ak Enerji 2,01 -2,43 -9,05 Akbank 7,88 4,93 16,60 Akçansa 21,50 0,84 33,52 Akdeniz Yatırım Hold. 1,99 -1,97 -17,19 Akfen GMYO 5,46 6,64 202,08 Akın Tekstil 49,34 7,54 55,35 Akiş GMYO 1,91 1,06 -31,60 Akmerkez GMYO 53,05 -4,76 -13,27 Aksa 36,92 5,37 167,25 Aksa Enerji 10,24 1,89 175,27 Aksigorta 8,55 0,94 2,90 Aksu Enerji 23,70 2,07 214,02 Alarko Carrıer 342,10 -2,54 -5,52 Alarko GMYO 31,98 3,36 26,25 Alarko Holding 11,52 0,52 35,19 Albaraka Türk 2,03 3,05 4,64 Alcatel Lucent Teletaş 28,62 -1,85 -3,51 Alkim Kağıt 19,45 0,05 50,27 Alkim Kimya 21,86 1,20 55,18 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 -2,10 -4,49 Altınyunus Çeşme 63,60 -3,71 27,30 Anadolu Efes 31,60 -0,44 47,93 Anadolu Grubu Holding 47,62 0,25 82,28 Anadolu Hayat Emek. 12,63 -0,94 57,18 Anadolu Isuzu 25,80 0,00 43,33 Anadolu Sigorta 6,77 -1,17 -6,24 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,74 -0,24 Anel Elektrik 2,54 -1,55 -5,35 Arçelik 51,85 1,57 82,19 ARD Bilişim Teknolojileri 8,34 -1,88 23,51 Arena Bilgisayar 13,31 1,45 22,08 Armada Bilgisayar 65,95 -0,08 34,37 Arsan Tekstil 5,85 -0,85 46,77 Arzum Ev Aletleri 17,39 -1,19 -28,03 Aselsan 26,00 0,93 43,82 Ata GMYO 3,78 -2,33 -31,40 Atakule GMYO 3,03 1,00 29,43 Atlantis Yatırım Holding 8,13 0,25 46,22 Atlas Yat. Ort. 1,43 2,14 -16,96 ATP Bilgisayar 60,00 -3,23 Avrasya GMYO 2,68 7,63 2,32 Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 -3,23 -25,00 Avrupa Yatırım Holding 6,74 -1,61 12,33 Aydem Enerji 7,17 0,28 Ayen Enerji 6,62 0,30 22,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 27,90 -0,43 147,35 Aygaz 25,94 4,60 82,85 Bagfaş 14,95 -4,29 108,80 Bak Ambalaj 20,64 -2,18 4,37 Balatacılar Balatacılık 9,00 -1,10 9,22 Bantaş Ambalaj 3,57 -0,56 14,18 Banvit 81,50 2,26 56,73 Başkent Doğalgaz GMYO 13,57 -2,16 Baştaş Başkent Çimento 12,98 4,76 -25,27 Batı Çimento 17,15 5,21 264,12 Batısöke Çimento 2,48 0,81 1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,62 1,46 -28,18 Bera Holding 11,98 2,31 -40,93 Berkosan Yalıtım 8,70 -0,57 -2,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,24 -0,76 29,70 Beyaz Filo 10,07 -3,73 -0,09 Bilici Yatırım 16,88 -0,41 205,06 Bim Mağazalar 79,35 1,41 14,76 Biotrend Çevre ve Enerji 6,72 0,45 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,73 0,83 Birlik Mensucat 2,12 0,00 -38,73 Bizim Mağazaları 14,88 1,29 -0,63 BMS Çelik Hasır 9,01 -0,77 Boğaziçi Beton Sanayi 4,59 -0,65 Borusan Mannesmann 30,18 -1,24 8,56 Borusan Yat. Paz. 414,40 -0,46 -8,78 Bosch Fren Sistemleri 1.281,90 0,94 4,24 Bossa 39,84 4,40 123,19 Brisa 33,06 0,36 70,74 Burçelik 29,32 -5,30 39,49 Burçelik Vana 26,58 -3,06 -46,48 Bursa Çimento 4,71 -0,21 -5,38 Carrefoursa 45,20 -1,14 -37,05 Casa Emtia Petrol 144,00 9,34 35,85 Ceo Event Medya 13,87 1,24 115,71 Coca Cola İçecek 98,00 1,82 54,31 Cosmos Yat. Holding 9,30 0,43 15,38 Credıtwest Faktorıng 3,57 -2,72 -39,18 Çan2 Termik 12,67 1,28 Çelebi 215,00 -1,83 17,79 Çelik Halat 8,79 -0,34 -3,38 Çemaş Döküm 1,28 0,00 -24,82 Çemtaş 18,57 4,33 18,20 Çimbeton 251,40 -2,52 -15,21 Çimentaş 30,00 -6,72 -17,04 Çimsa 39,00 -1,27 119,10 Çuhadaroğlu Metal 11,08 -0,54 45,65 Dagi Giyim 2,91 -0,68 -14,57 Dagi Yatırım Holding 11,67 -0,43 -9,53 Dardanel 2,93 -0,68 -44,98 Datagate Bilgisayar 13,40 -1,40 -16,82 Demısaş Döküm 9,63 1,90 48,72 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 1,85 -3,65 0,43 Derimod 7,96 -0,87 -18,28 Derlüks Yatırım Holding 5,08 -0,59 -42,40 Desa Deri 8,75 -2,02 -10,16 Despec Bilgisayar 10,16 0,49 -22,21 Deva Holding 31,62 -0,57 31,43 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,70 5,30 27,15 Diriteks Diriliş Tekstil 3,92 -1,26 5,09 Ditaş Doğan 26,90 -0,88 106,83 DO-CO 1.206,90 0,58 91,57 Doğan Burda 136,60 9,98 508,73 Doğan Holding 3,63 4,91 21,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,42 1,68 3,91 Doğu Aras Enerji 94,65 -0,68 Doğusan 3,51 -3,04 -3,33 Doğuş GMYO 10,30 -0,96 26,07 Doğuş Otomotiv 50,30 -2,04 94,03 Döktaş Dökümcülük 33,74 0,72 10,19 Duran Doğan Basım 19,03 -0,78 81,41 Dyo Boya 10,85 -1,54 -3,53 Eczacıbaşı İlaç 7,78 -0,13 8,03 Eczacıbaşı Yatırım 52,45 1,45 94,84 E-Data Teknoloji 18,00 2,86 Edip Gayrimenkul 3,42 0,88 3,01 Ege Endüstri 1.947,10 -1,01 16,95 Ege Gübre 274,50 -1,79 91,35 Ege Profil 36,10 -1,63 -4,11 Ege Seramik 16,95 -0,82 75,42 Egeplast 23,90 -0,33 -28,23 Ekiz Kimya 7,58 0,00 6,31 Elite Naturel Organik Gıda 26,14 -1,73 Emek Elektrik 3,03 0,00 6,12 Eminiş Ambalaj 20,50 1,99 -44,35 Emlak Konut GMYO 2,57 1,58 21,53 Enerjisa Enerji 15,07 1,82 30,70 Enka İnşaat 16,77 0,24 138,15 Erbosan 143,00 0,07 252,61 Ereğli Demir Çelik 29,40 2,51 123,80 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 -1,20 Ersu Gıda 5,51 0,92 11,54 Escar Turizm Taşımacılık 34,30 0,29 Escort Teknoloji 6,18 -3,13 -5,94 Esenboğa Elektrik 31,66 0,76 66,40 Etiler Gıda 5,35 2,88 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 3,68 -1,34 -3,65 Euro Trend Yat. Ort. 3,72 -0,53 5,14 Euro Yat. Ort. 3,57 -0,28 -19,62 Euro Yatırım Holding 2,38 9,68 -16,20 Europap Tezol Kağıt 16,55 -0,54 Fade Gıda 7,73 -0,90 48,61 Fenerbahçe Futbol 32,02 -7,72 8,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -2,06 -3,32 F-M İzmit Piston 141,30 -1,05 15,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,79 0,80 5,83 Ford Otosan 276,30 3,44 130,06 Formet Metal ve Cam 1,38 5,34 -43,75 Frigo Pak Gıda 3,91 -1,51 50,96 Galata Wind Enerji 5,34 2,50 Galatasaray Sportif 3,82 -3,78 -5,68 Garanti Bankası 12,11 1,59 19,30 Garanti Faktoring 15,13 0,80 35,94 Garanti Yat. Ort. 2,53 0,80 -21,33 Gedik Y. Men. Değ. 8,09 2,15 36,51 Gediz Ambalaj 19,89 -1,14 48,43 Gelecek Varlık Yönetimi 13,40 -1,33 Gen İlaç 13,54 -0,37 Gentaş 3,77 -0,53 -16,47 Gersan Elektrik 5,69 -2,90 -7,33 Gimat Mağazacılık 2,26 -1,74 Girişim Elektrik Sanayi 20,14 -1,76 Global Men. Değ. 6,33 0,80 5,32 Global Yat. Holding 2,39 1,27 -31,97 Good-Year 10,12 -0,78 27,00 Göltaş Çimento 48,10 -2,04 17,19 Gözde Girişim 9,89 8,09 23,93 GSD Denizcilik 4,05 -1,94 66,31 GSD Holding 3,70 1,65 47,41 Gübre Fabrik. 88,10 0,28 2,38 Güler Yat. Holding 2,91 0,34 -15,96 Halk GMYO 2,77 1,09 -9,12 Hatay Tekstil 20,02 -0,89 46,82 Hedef Girişim 2,92 0,00 15,65 Hedef Holding 5,99 1,18 Hektaş 15,00 -0,60 180,78 HUB Girişim 10,40 -2,53 -42,86 Hürriyet Gzt. 2,05 1,49 -2,38 ICBC Turkey Bank 6,25 1,13 -3,85 İdeal Finansal Teknolojiler 31,36 -2,00 132,99 İdealist GMYO 2,08 0,00 -12,35 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,92 -1,08 -26,40 İhlas Gazetecilik 0,81 0,00 -67,12 İhlas Haber Ajansı 9,06 2,14 İhlas Holding 0,64 1,59 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 8,27 -0,36 78,00 Info Yatırım 5,81 2,65 24,40 İntema 88,85 -2,42 122,68 Inveo Yatırım Holding 30,88 3,62 113,37 İpek Doğal Enerji 17,22 1,35 31,65 İskenderun Demir Çelik 23,14 0,61 172,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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