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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-0,78-34,37
Acıpayam Selüloz20,500,3920,39
Adel Kalemcilik31,920,06-4,40
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,10-0,49-19,77
AGESA Hayat Emeklilik21,780,0927,10
Ak Enerji2,01-2,43-9,05
Akbank7,884,9316,60
Akçansa21,500,8433,52
Akdeniz Yatırım Hold.1,99-1,97-17,19
Akfen GMYO5,466,64202,08
Akın Tekstil49,347,5455,35
Akiş GMYO1,911,06-31,60
Akmerkez GMYO53,05-4,76-13,27
Aksa36,925,37167,25
Aksa Enerji10,241,89175,27
Aksigorta8,550,942,90
Aksu Enerji23,702,07214,02
Alarko Carrıer342,10-2,54-5,52
Alarko GMYO31,983,3626,25
Alarko Holding11,520,5235,19
Albaraka Türk2,033,054,64
Alcatel Lucent Teletaş28,62-1,85-3,51
Alkim Kağıt19,450,0550,27
Alkim Kimya21,861,2055,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,40-2,10-4,49
Altınyunus Çeşme63,60-3,7127,30
Anadolu Efes31,60-0,4447,93
Anadolu Grubu Holding47,620,2582,28
Anadolu Hayat Emek.12,63-0,9457,18
Anadolu Isuzu25,800,0043,33
Anadolu Sigorta6,77-1,17-6,24
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,74-0,24

Anel Elektrik2,54-1,55-5,35
Arçelik51,851,5782,19
ARD Bilişim Teknolojileri8,34-1,8823,51
Arena Bilgisayar13,311,4522,08
Armada Bilgisayar65,95-0,0834,37
Arsan Tekstil5,85-0,8546,77
Arzum Ev Aletleri17,39-1,19-28,03
Aselsan26,000,9343,82
Ata GMYO3,78-2,33-31,40
Atakule GMYO3,031,0029,43
Atlantis Yatırım Holding8,130,2546,22
Atlas Yat. Ort.1,432,14-16,96
ATP Bilgisayar60,00-3,23

Avrasya GMYO2,687,632,32
Avrasya Petrol ve Tur.2,40-3,23-25,00
Avrupa Yatırım Holding6,74-1,6112,33
Aydem Enerji7,170,28

Ayen Enerji6,620,3022,37
Ayes Çelik Hasır ve Çit27,90-0,43147,35
Aygaz25,944,6082,85
Bagfaş14,95-4,29108,80
Bak Ambalaj20,64-2,184,37
Balatacılar Balatacılık9,00-1,109,22
Bantaş Ambalaj3,57-0,5614,18
Banvit81,502,2656,73
Başkent Doğalgaz GMYO13,57-2,16

Baştaş Başkent Çimento12,984,76-25,27
Batı Çimento17,155,21264,12
Batısöke Çimento2,480,811,64
Bayrak Taban Sanayi7,621,46-28,18
Bera Holding11,982,31-40,93
Berkosan Yalıtım8,70-0,57-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,24-0,7629,70
Beyaz Filo10,07-3,73-0,09
Bilici Yatırım16,88-0,41205,06
Bim Mağazalar79,351,4114,76
Biotrend Çevre ve Enerji6,720,45

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birleşim Mühendislik9,730,83

Birlik Mensucat2,120,00-38,73
Bizim Mağazaları14,881,29-0,63
BMS Çelik Hasır9,01-0,77

Boğaziçi Beton Sanayi4,59-0,65

Borusan Mannesmann30,18-1,248,56
Borusan Yat. Paz.414,40-0,46-8,78
Bosch Fren Sistemleri1.281,900,944,24
Bossa39,844,40123,19
Brisa33,060,3670,74
Burçelik29,32-5,3039,49
Burçelik Vana26,58-3,06-46,48
Bursa Çimento4,71-0,21-5,38
Carrefoursa45,20-1,14-37,05
Casa Emtia Petrol144,009,3435,85
Ceo Event Medya13,871,24115,71
Coca Cola İçecek98,001,8254,31
Cosmos Yat. Holding9,300,4315,38
Credıtwest Faktorıng3,57-2,72-39,18
Çan2 Termik12,671,28

Çelebi215,00-1,8317,79
Çelik Halat8,79-0,34-3,38
Çemaş Döküm1,280,00-24,82
Çemtaş18,574,3318,20
Çimbeton251,40-2,52-15,21
Çimentaş30,00-6,72-17,04
Çimsa39,00-1,27119,10
Çuhadaroğlu Metal11,08-0,5445,65
Dagi Giyim2,91-0,68-14,57
Dagi Yatırım Holding11,67-0,43-9,53
Dardanel2,93-0,68-44,98
Datagate Bilgisayar13,40-1,40-16,82
Demısaş Döküm9,631,9048,72
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,85-3,650,43
Derimod7,96-0,87-18,28
Derlüks Yatırım Holding5,08-0,59-42,40
Desa Deri8,75-2,02-10,16
Despec Bilgisayar10,160,49-22,21
Deva Holding31,62-0,5731,43
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,705,3027,15
Diriteks Diriliş Tekstil3,92-1,265,09
Ditaş Doğan26,90-0,88106,83
DO-CO1.206,900,5891,57
Doğan Burda136,609,98508,73
Doğan Holding3,634,9121,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,421,683,91
Doğu Aras Enerji94,65-0,68

Doğusan3,51-3,04-3,33
Doğuş GMYO10,30-0,9626,07
Doğuş Otomotiv50,30-2,0494,03
Döktaş Dökümcülük33,740,7210,19
Duran Doğan Basım19,03-0,7881,41
Dyo Boya10,85-1,54-3,53
Eczacıbaşı İlaç7,78-0,138,03
Eczacıbaşı Yatırım52,451,4594,84
E-Data Teknoloji18,002,86

Edip Gayrimenkul3,420,883,01
Ege Endüstri1.947,10-1,0116,95
Ege Gübre274,50-1,7991,35
Ege Profil36,10-1,63-4,11
Ege Seramik16,95-0,8275,42
Egeplast23,90-0,33-28,23
Ekiz Kimya7,580,006,31
Elite Naturel Organik Gıda26,14-1,73

Emek Elektrik3,030,006,12
Eminiş Ambalaj20,501,99-44,35
Emlak Konut GMYO2,571,5821,53
Enerjisa Enerji15,071,8230,70
Enka İnşaat16,770,24138,15
Erbosan143,000,07252,61
Ereğli Demir Çelik29,402,51123,80
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,30-1,20

Ersu Gıda5,510,9211,54
Escar Turizm Taşımacılık34,300,29

Escort Teknoloji6,18-3,13-5,94
Esenboğa Elektrik31,660,7666,40
Etiler Gıda5,352,8834,42
Euro Kapital Yat. Ort.3,68-1,34-3,65
Euro Trend Yat. Ort.3,72-0,535,14
Euro Yat. Ort.3,57-0,28-19,62
Euro Yatırım Holding2,389,68-16,20
Europap Tezol Kağıt16,55-0,54

Fade Gıda7,73-0,9048,61
Fenerbahçe Futbol32,02-7,728,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,85-2,06-3,32
F-M İzmit Piston141,30-1,0515,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,790,805,83
Ford Otosan276,303,44130,06
Formet Metal ve Cam1,385,34-43,75
Frigo Pak Gıda3,91-1,5150,96
Galata Wind Enerji5,342,50

Galatasaray Sportif3,82-3,78-5,68
Garanti Bankası12,111,5919,30
Garanti Faktoring15,130,8035,94
Garanti Yat. Ort.2,530,80-21,33
Gedik Y. Men. Değ.8,092,1536,51
Gediz Ambalaj19,89-1,1448,43
Gelecek Varlık Yönetimi13,40-1,33

Gen İlaç13,54-0,37

Gentaş3,77-0,53-16,47
Gersan Elektrik5,69-2,90-7,33
Gimat Mağazacılık2,26-1,74

Girişim Elektrik Sanayi20,14-1,76

Global Men. Değ.6,330,805,32
Global Yat. Holding2,391,27-31,97
Good-Year10,12-0,7827,00
Göltaş Çimento48,10-2,0417,19
Gözde Girişim9,898,0923,93
GSD Denizcilik4,05-1,9466,31
GSD Holding3,701,6547,41
Gübre Fabrik.88,100,282,38
Güler Yat. Holding2,910,34-15,96
Halk GMYO2,771,09-9,12
Hatay Tekstil20,02-0,8946,82
Hedef Girişim2,920,0015,65
Hedef Holding5,991,18

Hektaş15,00-0,60180,78
HUB Girişim10,40-2,53-42,86
Hürriyet Gzt.2,051,49-2,38
ICBC Turkey Bank6,251,13-3,85
İdeal Finansal Teknolojiler31,36-2,00132,99
İdealist GMYO2,080,00-12,35
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul0,92-1,08-26,40
İhlas Gazetecilik0,810,00-67,12
İhlas Haber Ajansı9,062,14

İhlas Holding0,641,59-42,99
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar8,27-0,3678,00
Info Yatırım5,812,6524,40
İntema88,85-2,42122,68
Inveo Yatırım Holding30,883,62113,37
İpek Doğal Enerji17,221,3531,65
İskenderun Demir Çelik23,140,61172,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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