Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-0,78
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|20,50
|0,39
|20,39
|Adel Kalemcilik
|31,92
|0,06
|-4,40
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,10
|-0,49
|-19,77
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,78
|0,09
|27,10
|Ak Enerji
|2,01
|-2,43
|-9,05
|Akbank
|7,88
|4,93
|16,60
|Akçansa
|21,50
|0,84
|33,52
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,99
|-1,97
|-17,19
|Akfen GMYO
|5,46
|6,64
|202,08
|Akın Tekstil
|49,34
|7,54
|55,35
|Akiş GMYO
|1,91
|1,06
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|53,05
|-4,76
|-13,27
|Aksa
|36,92
|5,37
|167,25
|Aksa Enerji
|10,24
|1,89
|175,27
|Aksigorta
|8,55
|0,94
|2,90
|Aksu Enerji
|23,70
|2,07
|214,02
|Alarko Carrıer
|342,10
|-2,54
|-5,52
|Alarko GMYO
|31,98
|3,36
|26,25
|Alarko Holding
|11,52
|0,52
|35,19
|Albaraka Türk
|2,03
|3,05
|4,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,62
|-1,85
|-3,51
|Alkim Kağıt
|19,45
|0,05
|50,27
|Alkim Kimya
|21,86
|1,20
|55,18
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-2,10
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|63,60
|-3,71
|27,30
|Anadolu Efes
|31,60
|-0,44
|47,93
|Anadolu Grubu Holding
|47,62
|0,25
|82,28
|Anadolu Hayat Emek.
|12,63
|-0,94
|57,18
|Anadolu Isuzu
|25,80
|0,00
|43,33
|Anadolu Sigorta
|6,77
|-1,17
|-6,24
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,74
|-0,24
|Anel Elektrik
|2,54
|-1,55
|-5,35
|Arçelik
|51,85
|1,57
|82,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,34
|-1,88
|23,51
|Arena Bilgisayar
|13,31
|1,45
|22,08
|Armada Bilgisayar
|65,95
|-0,08
|34,37
|Arsan Tekstil
|5,85
|-0,85
|46,77
|Arzum Ev Aletleri
|17,39
|-1,19
|-28,03
|Aselsan
|26,00
|0,93
|43,82
|Ata GMYO
|3,78
|-2,33
|-31,40
|Atakule GMYO
|3,03
|1,00
|29,43
|Atlantis Yatırım Holding
|8,13
|0,25
|46,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|2,14
|-16,96
|ATP Bilgisayar
|60,00
|-3,23
|Avrasya GMYO
|2,68
|7,63
|2,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|-3,23
|-25,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,74
|-1,61
|12,33
|Aydem Enerji
|7,17
|0,28
|Ayen Enerji
|6,62
|0,30
|22,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|27,90
|-0,43
|147,35
|Aygaz
|25,94
|4,60
|82,85
|Bagfaş
|14,95
|-4,29
|108,80
|Bak Ambalaj
|20,64
|-2,18
|4,37
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|-1,10
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|-0,56
|14,18
|Banvit
|81,50
|2,26
|56,73
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,57
|-2,16
|Baştaş Başkent Çimento
|12,98
|4,76
|-25,27
|Batı Çimento
|17,15
|5,21
|264,12
|Batısöke Çimento
|2,48
|0,81
|1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,62
|1,46
|-28,18
|Bera Holding
|11,98
|2,31
|-40,93
|Berkosan Yalıtım
|8,70
|-0,57
|-2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,24
|-0,76
|29,70
|Beyaz Filo
|10,07
|-3,73
|-0,09
|Bilici Yatırım
|16,88
|-0,41
|205,06
|Bim Mağazalar
|79,35
|1,41
|14,76
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,72
|0,45
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,73
|0,83
|Birlik Mensucat
|2,12
|0,00
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|14,88
|1,29
|-0,63
|BMS Çelik Hasır
|9,01
|-0,77
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,59
|-0,65
|Borusan Mannesmann
|30,18
|-1,24
|8,56
|Borusan Yat. Paz.
|414,40
|-0,46
|-8,78
|Bosch Fren Sistemleri
|1.281,90
|0,94
|4,24
|Bossa
|39,84
|4,40
|123,19
|Brisa
|33,06
|0,36
|70,74
|Burçelik
|29,32
|-5,30
|39,49
|Burçelik Vana
|26,58
|-3,06
|-46,48
|Bursa Çimento
|4,71
|-0,21
|-5,38
|Carrefoursa
|45,20
|-1,14
|-37,05
|Casa Emtia Petrol
|144,00
|9,34
|35,85
|Ceo Event Medya
|13,87
|1,24
|115,71
|Coca Cola İçecek
|98,00
|1,82
|54,31
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|0,43
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|3,57
|-2,72
|-39,18
|Çan2 Termik
|12,67
|1,28
|Çelebi
|215,00
|-1,83
|17,79
|Çelik Halat
|8,79
|-0,34
|-3,38
|Çemaş Döküm
|1,28
|0,00
|-24,82
|Çemtaş
|18,57
|4,33
|18,20
|Çimbeton
|251,40
|-2,52
|-15,21
|Çimentaş
|30,00
|-6,72
|-17,04
|Çimsa
|39,00
|-1,27
|119,10
|Çuhadaroğlu Metal
|11,08
|-0,54
|45,65
|Dagi Giyim
|2,91
|-0,68
|-14,57
|Dagi Yatırım Holding
|11,67
|-0,43
|-9,53
|Dardanel
|2,93
|-0,68
|-44,98
|Datagate Bilgisayar
|13,40
|-1,40
|-16,82
|Demısaş Döküm
|9,63
|1,90
|48,72
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,85
|-3,65
|0,43
|Derimod
|7,96
|-0,87
|-18,28
|Derlüks Yatırım Holding
|5,08
|-0,59
|-42,40
|Desa Deri
|8,75
|-2,02
|-10,16
|Despec Bilgisayar
|10,16
|0,49
|-22,21
|Deva Holding
|31,62
|-0,57
|31,43
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,70
|5,30
|27,15
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,92
|-1,26
|5,09
|Ditaş Doğan
|26,90
|-0,88
|106,83
|DO-CO
|1.206,90
|0,58
|91,57
|Doğan Burda
|136,60
|9,98
|508,73
|Doğan Holding
|3,63
|4,91
|21,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,42
|1,68
|3,91
|Doğu Aras Enerji
|94,65
|-0,68
|Doğusan
|3,51
|-3,04
|-3,33
|Doğuş GMYO
|10,30
|-0,96
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|50,30
|-2,04
|94,03
|Döktaş Dökümcülük
|33,74
|0,72
|10,19
|Duran Doğan Basım
|19,03
|-0,78
|81,41
|Dyo Boya
|10,85
|-1,54
|-3,53
|Eczacıbaşı İlaç
|7,78
|-0,13
|8,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,45
|1,45
|94,84
|E-Data Teknoloji
|18,00
|2,86
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|0,88
|3,01
|Ege Endüstri
|1.947,10
|-1,01
|16,95
|Ege Gübre
|274,50
|-1,79
|91,35
|Ege Profil
|36,10
|-1,63
|-4,11
|Ege Seramik
|16,95
|-0,82
|75,42
|Egeplast
|23,90
|-0,33
|-28,23
|Ekiz Kimya
|7,58
|0,00
|6,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,14
|-1,73
|Emek Elektrik
|3,03
|0,00
|6,12
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|1,99
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|2,57
|1,58
|21,53
|Enerjisa Enerji
|15,07
|1,82
|30,70
|Enka İnşaat
|16,77
|0,24
|138,15
|Erbosan
|143,00
|0,07
|252,61
|Ereğli Demir Çelik
|29,40
|2,51
|123,80
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|-1,20
|Ersu Gıda
|5,51
|0,92
|11,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|34,30
|0,29
|Escort Teknoloji
|6,18
|-3,13
|-5,94
|Esenboğa Elektrik
|31,66
|0,76
|66,40
|Etiler Gıda
|5,35
|2,88
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|-1,34
|-3,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|-0,53
|5,14
|Euro Yat. Ort.
|3,57
|-0,28
|-19,62
|Euro Yatırım Holding
|2,38
|9,68
|-16,20
|Europap Tezol Kağıt
|16,55
|-0,54
|Fade Gıda
|7,73
|-0,90
|48,61
|Fenerbahçe Futbol
|32,02
|-7,72
|8,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|-2,06
|-3,32
|F-M İzmit Piston
|141,30
|-1,05
|15,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,79
|0,80
|5,83
|Ford Otosan
|276,30
|3,44
|130,06
|Formet Metal ve Cam
|1,38
|5,34
|-43,75
|Frigo Pak Gıda
|3,91
|-1,51
|50,96
|Galata Wind Enerji
|5,34
|2,50
|Galatasaray Sportif
|3,82
|-3,78
|-5,68
|Garanti Bankası
|12,11
|1,59
|19,30
|Garanti Faktoring
|15,13
|0,80
|35,94
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|0,80
|-21,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,09
|2,15
|36,51
|Gediz Ambalaj
|19,89
|-1,14
|48,43
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,40
|-1,33
|Gen İlaç
|13,54
|-0,37
|Gentaş
|3,77
|-0,53
|-16,47
|Gersan Elektrik
|5,69
|-2,90
|-7,33
|Gimat Mağazacılık
|2,26
|-1,74
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,14
|-1,76
|Global Men. Değ.
|6,33
|0,80
|5,32
|Global Yat. Holding
|2,39
|1,27
|-31,97
|Good-Year
|10,12
|-0,78
|27,00
|Göltaş Çimento
|48,10
|-2,04
|17,19
|Gözde Girişim
|9,89
|8,09
|23,93
|GSD Denizcilik
|4,05
|-1,94
|66,31
|GSD Holding
|3,70
|1,65
|47,41
|Gübre Fabrik.
|88,10
|0,28
|2,38
|Güler Yat. Holding
|2,91
|0,34
|-15,96
|Halk GMYO
|2,77
|1,09
|-9,12
|Hatay Tekstil
|20,02
|-0,89
|46,82
|Hedef Girişim
|2,92
|0,00
|15,65
|Hedef Holding
|5,99
|1,18
|Hektaş
|15,00
|-0,60
|180,78
|HUB Girişim
|10,40
|-2,53
|-42,86
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|1,49
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,25
|1,13
|-3,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,36
|-2,00
|132,99
|İdealist GMYO
|2,08
|0,00
|-12,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|-1,08
|-26,40
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|0,00
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|9,06
|2,14
|İhlas Holding
|0,64
|1,59
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,27
|-0,36
|78,00
|Info Yatırım
|5,81
|2,65
|24,40
|İntema
|88,85
|-2,42
|122,68
|Inveo Yatırım Holding
|30,88
|3,62
|113,37
|İpek Doğal Enerji
|17,22
|1,35
|31,65
|İskenderun Demir Çelik
|23,14
|0,61
|172,77
(Sürecek)
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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