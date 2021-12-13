Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,16
|-0,19
|-33,33
|Acıpayam Selüloz
|20,74
|1,67
|21,80
|Adel Kalemcilik
|31,96
|2,44
|-4,28
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,11
|0,98
|-19,57
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,78
|6,45
|32,94
|Ak Enerji
|2,04
|0,49
|-7,69
|Akbank
|7,35
|1,10
|8,76
|Akçansa
|21,62
|2,08
|34,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,02
|4,66
|-15,94
|Akfen GMYO
|4,89
|4,94
|170,54
|Akın Tekstil
|45,58
|6,30
|43,51
|Akiş GMYO
|1,94
|2,65
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|54,90
|8,07
|-10,24
|Aksa
|34,86
|9,42
|152,34
|Aksa Enerji
|10,13
|4,11
|172,31
|Aksigorta
|8,59
|2,26
|3,38
|Aksu Enerji
|22,84
|0,88
|202,63
|Alarko Carrıer
|350,50
|2,25
|-3,20
|Alarko GMYO
|31,28
|3,92
|23,49
|Alarko Holding
|11,49
|1,23
|34,84
|Albaraka Türk
|1,97
|1,55
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,04
|4,47
|-5,46
|Alkim Kağıt
|19,44
|9,95
|50,19
|Alkim Kimya
|21,54
|5,07
|52,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|0,00
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|67,50
|-1,46
|35,11
|Anadolu Efes
|31,76
|5,03
|48,68
|Anadolu Grubu Holding
|47,60
|5,82
|82,20
|Anadolu Hayat Emek.
|12,90
|1,26
|60,54
|Anadolu Isuzu
|25,90
|-0,23
|43,89
|Anadolu Sigorta
|6,86
|0,15
|-4,99
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|25,30
|1,12
|Anel Elektrik
|2,61
|0,38
|-2,75
|Arçelik
|51,75
|4,04
|81,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,64
|2,13
|27,95
|Arena Bilgisayar
|13,08
|2,83
|19,97
|Armada Bilgisayar
|64,75
|-0,38
|31,93
|Arsan Tekstil
|5,90
|2,43
|48,02
|Arzum Ev Aletleri
|17,58
|0,80
|-27,25
|Aselsan
|25,54
|4,24
|41,27
|Ata GMYO
|3,88
|-1,52
|-29,58
|Atakule GMYO
|3,01
|1,01
|28,57
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|3,90
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|9,37
|-18,70
|ATP Bilgisayar
|63,60
|-2,15
|Avrasya GMYO
|2,47
|8,81
|-5,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|4,87
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,79
|-0,15
|13,17
|Aydem Enerji
|7,16
|0,00
|Ayen Enerji
|6,61
|0,76
|22,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|27,98
|9,81
|148,06
|Aygaz
|25,14
|3,54
|77,21
|Bagfaş
|15,82
|0,13
|120,95
|Bak Ambalaj
|21,44
|2,98
|8,41
|Balatacılar Balatacılık
|9,24
|0,98
|12,14
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|1,97
|16,10
|Banvit
|79,20
|1,15
|52,31
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,00
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|11,95
|6,03
|-31,20
|Batı Çimento
|16,18
|0,37
|243,52
|Batısöke Çimento
|2,47
|0,82
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,53
|0,40
|-29,03
|Bera Holding
|11,98
|2,66
|-40,93
|Berkosan Yalıtım
|8,73
|-0,91
|-2,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,31
|-0,19
|31,44
|Beyaz Filo
|10,81
|0,09
|7,25
|Bilici Yatırım
|17,09
|-0,35
|208,86
|Bim Mağazalar
|77,30
|0,32
|11,79
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,77
|-3,01
|Birko Mensucat
|1,07
|0,00
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,79
|0,41
|Birlik Mensucat
|2,24
|0,00
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|14,49
|-0,28
|-3,23
|BMS Çelik Hasır
|8,63
|0,58
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,76
|2,37
|Borusan Mannesmann
|30,86
|1,38
|11,01
|Borusan Yat. Paz.
|424,10
|3,04
|-6,64
|Bosch Fren Sistemleri
|1.374,10
|8,62
|11,74
|Bossa
|36,78
|5,99
|106,05
|Brisa
|33,06
|0,85
|70,74
|Burçelik
|28,12
|-0,14
|33,78
|Burçelik Vana
|25,30
|0,72
|-49,05
|Bursa Çimento
|4,73
|1,94
|-4,97
|Carrefoursa
|45,32
|2,16
|-36,88
|Casa Emtia Petrol
|126,90
|5,93
|19,72
|Ceo Event Medya
|13,60
|-0,29
|111,51
|Coca Cola İçecek
|96,50
|0,52
|51,95
|Cosmos Yat. Holding
|9,15
|0,11
|13,52
|Credıtwest Faktorıng
|3,68
|-6,84
|-37,31
|Çan2 Termik
|12,60
|0,32
|Çelebi
|222,30
|-0,36
|21,79
|Çelik Halat
|8,79
|-0,11
|-3,38
|Çemaş Döküm
|1,28
|0,79
|-24,82
|Çemtaş
|18,01
|2,21
|14,63
|Çimbeton
|263,50
|7,95
|-11,13
|Çimentaş
|32,18
|0,06
|-11,01
|Çimsa
|39,74
|2,63
|123,26
|Çuhadaroğlu Metal
|10,99
|0,83
|44,47
|Dagi Giyim
|2,98
|1,71
|-12,52
|Dagi Yatırım Holding
|11,81
|0,17
|-8,45
|Dardanel
|2,96
|0,34
|-44,41
|Datagate Bilgisayar
|13,71
|0,51
|-14,90
|Demısaş Döküm
|9,49
|1,28
|46,55
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,93
|-1,03
|4,77
|Derimod
|8,07
|-0,25
|-17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|5,16
|-0,77
|-41,50
|Desa Deri
|8,99
|0,11
|-7,70
|Despec Bilgisayar
|10,07
|1,21
|-22,89
|Deva Holding
|32,18
|2,16
|33,76
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,72
|3,84
|18,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,02
|0,25
|7,77
|Ditaş Doğan
|27,58
|0,80
|112,06
|DO-CO
|1.219,70
|3,47
|93,60
|Doğan Burda
|124,20
|-10,00
|453,48
|Doğan Holding
|3,51
|1,74
|17,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|2,14
|2,62
|Doğu Aras Enerji
|96,55
|0,42
|Doğusan
|3,64
|-1,62
|0,25
|Doğuş GMYO
|10,40
|-0,57
|27,29
|Doğuş Otomotiv
|51,95
|0,48
|100,40
|Döktaş Dökümcülük
|33,82
|0,42
|10,45
|Duran Doğan Basım
|19,59
|-0,96
|86,75
|Dyo Boya
|11,11
|-0,09
|-1,22
|Eczacıbaşı İlaç
|7,81
|3,86
|8,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,30
|4,40
|90,57
|E-Data Teknoloji
|16,38
|-0,97
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|0,88
|3,61
|Ege Endüstri
|2.005,00
|1,24
|20,43
|Ege Gübre
|278,00
|1,57
|93,79
|Ege Profil
|36,14
|0,84
|-4,00
|Ege Seramik
|17,19
|3,06
|77,90
|Egeplast
|23,80
|-1,90
|-28,53
|Ekiz Kimya
|7,55
|0,80
|5,89
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,92
|-0,07
|Emek Elektrik
|3,07
|0,00
|7,52
|Eminiş Ambalaj
|20,02
|-2,82
|-45,66
|Emlak Konut GMYO
|2,58
|2,79
|22,01
|Enerjisa Enerji
|14,76
|3,80
|28,01
|Enka İnşaat
|16,81
|1,20
|138,72
|Erbosan
|144,30
|0,14
|255,81
|Ereğli Demir Çelik
|28,24
|5,69
|114,97
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,25
|1,25
|Ersu Gıda
|5,48
|0,74
|10,93
|Escar Turizm Taşımacılık
|34,20
|3,07
|Escort Teknoloji
|6,39
|0,00
|-2,74
|Esenboğa Elektrik
|31,60
|1,61
|66,09
|Etiler Gıda
|5,15
|0,78
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|1,06
|-0,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|0,80
|6,83
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|0,28
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|2,38
|3,03
|-16,20
|Europap Tezol Kağıt
|16,95
|1,68
|Fade Gıda
|7,87
|0,51
|51,30
|Fenerbahçe Futbol
|34,20
|3,70
|15,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,04
|-3,18
|3,12
|F-M İzmit Piston
|142,60
|1,71
|16,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,38
|-2,41
|2,69
|Ford Otosan
|264,70
|2,40
|120,41
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,00
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|3,97
|-0,25
|53,28
|Galata Wind Enerji
|5,30
|0,76
|Galatasaray Sportif
|3,96
|0,25
|-2,22
|Garanti Bankası
|11,80
|0,60
|16,25
|Garanti Faktoring
|14,70
|7,69
|32,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|0,00
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,02
|2,82
|35,33
|Gediz Ambalaj
|19,79
|1,64
|47,69
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,81
|-0,65
|Gen İlaç
|13,53
|0,07
|Gentaş
|3,77
|0,80
|-16,47
|Gersan Elektrik
|5,98
|-1,32
|-2,61
|Gimat Mağazacılık
|2,32
|0,43
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,90
|-0,38
|Global Men. Değ.
|6,36
|1,60
|5,82
|Global Yat. Holding
|2,38
|0,00
|-32,26
|Good-Year
|10,15
|2,22
|27,38
|Göltaş Çimento
|49,24
|2,58
|19,97
|Gözde Girişim
|9,07
|2,14
|13,66
|GSD Denizcilik
|4,18
|2,96
|71,65
|GSD Holding
|3,75
|8,07
|49,40
|Gübre Fabrik.
|88,10
|1,61
|2,38
|Güler Yat. Holding
|2,94
|1,73
|-15,10
|Halk GMYO
|2,75
|1,10
|-9,78
|Hatay Tekstil
|20,60
|2,08
|51,08
|Hedef Girişim
|2,92
|3,91
|15,65
|Hedef Holding
|5,92
|9,83
|Hektaş
|15,18
|3,62
|184,15
|HUB Girişim
|10,65
|2,80
|-41,48
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|0,00
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,20
|1,14
|-4,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,16
|-1,89
|138,93
|İdealist GMYO
|2,11
|0,48
|-11,08
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|1,96
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,82
|1,23
|-66,71
|İhlas Haber Ajansı
|9,00
|7,02
|İhlas Holding
|0,64
|4,92
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,44
|1,44
|81,66
|Info Yatırım
|5,46
|0,18
|16,90
|İntema
|91,05
|9,96
|128,20
|Inveo Yatırım Holding
|30,16
|1,21
|108,40
|İpek Doğal Enerji
|16,73
|6,42
|27,91
|İskenderun Demir Çelik
|23,18
|1,31
|173,24
(Sürecek)
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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