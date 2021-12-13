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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,16-0,19-33,33
Acıpayam Selüloz20,741,6721,80
Adel Kalemcilik31,962,44-4,28
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,110,98-19,57
AGESA Hayat Emeklilik22,786,4532,94
Ak Enerji2,040,49-7,69
Akbank7,351,108,76
Akçansa21,622,0834,27
Akdeniz Yatırım Hold.2,024,66-15,94
Akfen GMYO4,894,94170,54
Akın Tekstil45,586,3043,51
Akiş GMYO1,942,65-30,52
Akmerkez GMYO54,908,07-10,24
Aksa34,869,42152,34
Aksa Enerji10,134,11172,31
Aksigorta8,592,263,38
Aksu Enerji22,840,88202,63
Alarko Carrıer350,502,25-3,20
Alarko GMYO31,283,9223,49
Alarko Holding11,491,2334,84
Albaraka Türk1,971,551,55
Alcatel Lucent Teletaş28,044,47-5,46
Alkim Kağıt19,449,9550,19
Alkim Kimya21,545,0752,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,430,00-2,45
Altınyunus Çeşme67,50-1,4635,11
Anadolu Efes31,765,0348,68
Anadolu Grubu Holding47,605,8282,20
Anadolu Hayat Emek.12,901,2660,54
Anadolu Isuzu25,90-0,2343,89
Anadolu Sigorta6,860,15-4,99
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji25,301,12

Anel Elektrik2,610,38-2,75
Arçelik51,754,0481,84
ARD Bilişim Teknolojileri8,642,1327,95
Arena Bilgisayar13,082,8319,97
Armada Bilgisayar64,75-0,3831,93
Arsan Tekstil5,902,4348,02
Arzum Ev Aletleri17,580,80-27,25
Aselsan25,544,2441,27
Ata GMYO3,88-1,52-29,58
Atakule GMYO3,011,0128,57
Atlantis Yatırım Holding8,003,9043,88
Atlas Yat. Ort.1,409,37-18,70
ATP Bilgisayar63,60-2,15

Avrasya GMYO2,478,81-5,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,374,87-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,79-0,1513,17
Aydem Enerji7,160,00

Ayen Enerji6,610,7622,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit27,989,81148,06
Aygaz25,143,5477,21
Bagfaş15,820,13120,95
Bak Ambalaj21,442,988,41
Balatacılar Balatacılık9,240,9812,14
Bantaş Ambalaj3,631,9716,10
Banvit79,201,1552,31
Başkent Doğalgaz GMYO14,000,00

Baştaş Başkent Çimento11,956,03-31,20
Batı Çimento16,180,37243,52
Batısöke Çimento2,470,821,23
Bayrak Taban Sanayi7,530,40-29,03
Bera Holding11,982,66-40,93
Berkosan Yalıtım8,73-0,91-2,13
Beşiktaş Futbol Yat.5,31-0,1931,44
Beyaz Filo10,810,097,25
Bilici Yatırım17,09-0,35208,86
Bim Mağazalar77,300,3211,79
Biotrend Çevre ve Enerji6,77-3,01

Birko Mensucat1,070,00-3,60
Birleşim Mühendislik9,790,41

Birlik Mensucat2,240,00-35,26
Bizim Mağazaları14,49-0,28-3,23
BMS Çelik Hasır8,630,58

Boğaziçi Beton Sanayi4,762,37

Borusan Mannesmann30,861,3811,01
Borusan Yat. Paz.424,103,04-6,64
Bosch Fren Sistemleri1.374,108,6211,74
Bossa36,785,99106,05
Brisa33,060,8570,74
Burçelik28,12-0,1433,78
Burçelik Vana25,300,72-49,05
Bursa Çimento4,731,94-4,97
Carrefoursa45,322,16-36,88
Casa Emtia Petrol126,905,9319,72
Ceo Event Medya13,60-0,29111,51
Coca Cola İçecek96,500,5251,95
Cosmos Yat. Holding9,150,1113,52
Credıtwest Faktorıng3,68-6,84-37,31
Çan2 Termik12,600,32

Çelebi222,30-0,3621,79
Çelik Halat8,79-0,11-3,38
Çemaş Döküm1,280,79-24,82
Çemtaş18,012,2114,63
Çimbeton263,507,95-11,13
Çimentaş32,180,06-11,01
Çimsa39,742,63123,26
Çuhadaroğlu Metal10,990,8344,47
Dagi Giyim2,981,71-12,52
Dagi Yatırım Holding11,810,17-8,45
Dardanel2,960,34-44,41
Datagate Bilgisayar13,710,51-14,90
Demısaş Döküm9,491,2846,55
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,93-1,034,77
Derimod8,07-0,25-17,15
Derlüks Yatırım Holding5,16-0,77-41,50
Desa Deri8,990,11-7,70
Despec Bilgisayar10,071,21-22,89
Deva Holding32,182,1633,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,723,8418,05
Diriteks Diriliş Tekstil4,020,257,77
Ditaş Doğan27,580,80112,06
DO-CO1.219,703,4793,60
Doğan Burda124,20-10,00453,48
Doğan Holding3,511,7417,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,392,142,62
Doğu Aras Enerji96,550,42

Doğusan3,64-1,620,25
Doğuş GMYO10,40-0,5727,29
Doğuş Otomotiv51,950,48100,40
Döktaş Dökümcülük33,820,4210,45
Duran Doğan Basım19,59-0,9686,75
Dyo Boya11,11-0,09-1,22
Eczacıbaşı İlaç7,813,868,44
Eczacıbaşı Yatırım51,304,4090,57
E-Data Teknoloji16,38-0,97

Edip Gayrimenkul3,440,883,61
Ege Endüstri2.005,001,2420,43
Ege Gübre278,001,5793,79
Ege Profil36,140,84-4,00
Ege Seramik17,193,0677,90
Egeplast23,80-1,90-28,53
Ekiz Kimya7,550,805,89
Elite Naturel Organik Gıda26,92-0,07

Emek Elektrik3,070,007,52
Eminiş Ambalaj20,02-2,82-45,66
Emlak Konut GMYO2,582,7922,01
Enerjisa Enerji14,763,8028,01
Enka İnşaat16,811,20138,72
Erbosan144,300,14255,81
Ereğli Demir Çelik28,245,69114,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,251,25

Ersu Gıda5,480,7410,93
Escar Turizm Taşımacılık34,203,07

Escort Teknoloji6,390,00-2,74
Esenboğa Elektrik31,601,6166,09
Etiler Gıda5,150,7829,40
Euro Kapital Yat. Ort.3,801,06-0,51
Euro Trend Yat. Ort.3,780,806,83
Euro Yat. Ort.3,600,28-18,94
Euro Yatırım Holding2,383,03-16,20
Europap Tezol Kağıt16,951,68

Fade Gıda7,870,5151,30
Fenerbahçe Futbol34,203,7015,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,04-3,183,12
F-M İzmit Piston142,601,7116,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,38-2,412,69
Ford Otosan264,702,40120,41
Formet Metal ve Cam1,300,00-47,01
Frigo Pak Gıda3,97-0,2553,28
Galata Wind Enerji5,300,76

Galatasaray Sportif3,960,25-2,22
Garanti Bankası11,800,6016,25
Garanti Faktoring14,707,6932,08
Garanti Yat. Ort.2,490,00-22,57
Gedik Y. Men. Değ.8,022,8235,33
Gediz Ambalaj19,791,6447,69
Gelecek Varlık Yönetimi13,81-0,65

Gen İlaç13,530,07

Gentaş3,770,80-16,47
Gersan Elektrik5,98-1,32-2,61
Gimat Mağazacılık2,320,43

Girişim Elektrik Sanayi20,90-0,38

Global Men. Değ.6,361,605,82
Global Yat. Holding2,380,00-32,26
Good-Year10,152,2227,38
Göltaş Çimento49,242,5819,97
Gözde Girişim9,072,1413,66
GSD Denizcilik4,182,9671,65
GSD Holding3,758,0749,40
Gübre Fabrik.88,101,612,38
Güler Yat. Holding2,941,73-15,10
Halk GMYO2,751,10-9,78
Hatay Tekstil20,602,0851,08
Hedef Girişim2,923,9115,65
Hedef Holding5,929,83

Hektaş15,183,62184,15
HUB Girişim10,652,80-41,48
Hürriyet Gzt.2,050,00-2,38
ICBC Turkey Bank6,201,14-4,62
İdeal Finansal Teknolojiler32,16-1,89138,93
İdealist GMYO2,110,48-11,08
İhlas Ev Aletleri1,041,96-44,18
İhlas Gayrimenkul0,941,08-24,80
İhlas Gazetecilik0,821,23-66,71
İhlas Haber Ajansı9,007,02

İhlas Holding0,644,92-42,99
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar8,441,4481,66
Info Yatırım5,460,1816,90
İntema91,059,96128,20
Inveo Yatırım Holding30,161,21108,40
İpek Doğal Enerji16,736,4227,91
İskenderun Demir Çelik23,181,31173,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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