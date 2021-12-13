Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,16 -0,19 -33,33 Acıpayam Selüloz 20,74 1,67 21,80 Adel Kalemcilik 31,96 2,44 -4,28 Adese Gayrimenkul 0,79 -1,25 -67,37 Afyon Çimento 4,11 0,98 -19,57 AGESA Hayat Emeklilik 22,78 6,45 32,94 Ak Enerji 2,04 0,49 -7,69 Akbank 7,35 1,10 8,76 Akçansa 21,62 2,08 34,27 Akdeniz Yatırım Hold. 2,02 4,66 -15,94 Akfen GMYO 4,89 4,94 170,54 Akın Tekstil 45,58 6,30 43,51 Akiş GMYO 1,94 2,65 -30,52 Akmerkez GMYO 54,90 8,07 -10,24 Aksa 34,86 9,42 152,34 Aksa Enerji 10,13 4,11 172,31 Aksigorta 8,59 2,26 3,38 Aksu Enerji 22,84 0,88 202,63 Alarko Carrıer 350,50 2,25 -3,20 Alarko GMYO 31,28 3,92 23,49 Alarko Holding 11,49 1,23 34,84 Albaraka Türk 1,97 1,55 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 28,04 4,47 -5,46 Alkim Kağıt 19,44 9,95 50,19 Alkim Kimya 21,54 5,07 52,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 0,00 -2,45 Altınyunus Çeşme 67,50 -1,46 35,11 Anadolu Efes 31,76 5,03 48,68 Anadolu Grubu Holding 47,60 5,82 82,20 Anadolu Hayat Emek. 12,90 1,26 60,54 Anadolu Isuzu 25,90 -0,23 43,89 Anadolu Sigorta 6,86 0,15 -4,99 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 25,30 1,12 Anel Elektrik 2,61 0,38 -2,75 Arçelik 51,75 4,04 81,84 ARD Bilişim Teknolojileri 8,64 2,13 27,95 Arena Bilgisayar 13,08 2,83 19,97 Armada Bilgisayar 64,75 -0,38 31,93 Arsan Tekstil 5,90 2,43 48,02 Arzum Ev Aletleri 17,58 0,80 -27,25 Aselsan 25,54 4,24 41,27 Ata GMYO 3,88 -1,52 -29,58 Atakule GMYO 3,01 1,01 28,57 Atlantis Yatırım Holding 8,00 3,90 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,40 9,37 -18,70 ATP Bilgisayar 63,60 -2,15 Avrasya GMYO 2,47 8,81 -5,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 4,87 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,79 -0,15 13,17 Aydem Enerji 7,16 0,00 Ayen Enerji 6,61 0,76 22,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 27,98 9,81 148,06 Aygaz 25,14 3,54 77,21 Bagfaş 15,82 0,13 120,95 Bak Ambalaj 21,44 2,98 8,41 Balatacılar Balatacılık 9,24 0,98 12,14 Bantaş Ambalaj 3,63 1,97 16,10 Banvit 79,20 1,15 52,31 Başkent Doğalgaz GMYO 14,00 0,00 Baştaş Başkent Çimento 11,95 6,03 -31,20 Batı Çimento 16,18 0,37 243,52 Batısöke Çimento 2,47 0,82 1,23 Bayrak Taban Sanayi 7,53 0,40 -29,03 Bera Holding 11,98 2,66 -40,93 Berkosan Yalıtım 8,73 -0,91 -2,13 Beşiktaş Futbol Yat. 5,31 -0,19 31,44 Beyaz Filo 10,81 0,09 7,25 Bilici Yatırım 17,09 -0,35 208,86 Bim Mağazalar 77,30 0,32 11,79 Biotrend Çevre ve Enerji 6,77 -3,01 Birko Mensucat 1,07 0,00 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,79 0,41 Birlik Mensucat 2,24 0,00 -35,26 Bizim Mağazaları 14,49 -0,28 -3,23 BMS Çelik Hasır 8,63 0,58 Boğaziçi Beton Sanayi 4,76 2,37 Borusan Mannesmann 30,86 1,38 11,01 Borusan Yat. Paz. 424,10 3,04 -6,64 Bosch Fren Sistemleri 1.374,10 8,62 11,74 Bossa 36,78 5,99 106,05 Brisa 33,06 0,85 70,74 Burçelik 28,12 -0,14 33,78 Burçelik Vana 25,30 0,72 -49,05 Bursa Çimento 4,73 1,94 -4,97 Carrefoursa 45,32 2,16 -36,88 Casa Emtia Petrol 126,90 5,93 19,72 Ceo Event Medya 13,60 -0,29 111,51 Coca Cola İçecek 96,50 0,52 51,95 Cosmos Yat. Holding 9,15 0,11 13,52 Credıtwest Faktorıng 3,68 -6,84 -37,31 Çan2 Termik 12,60 0,32 Çelebi 222,30 -0,36 21,79 Çelik Halat 8,79 -0,11 -3,38 Çemaş Döküm 1,28 0,79 -24,82 Çemtaş 18,01 2,21 14,63 Çimbeton 263,50 7,95 -11,13 Çimentaş 32,18 0,06 -11,01 Çimsa 39,74 2,63 123,26 Çuhadaroğlu Metal 10,99 0,83 44,47 Dagi Giyim 2,98 1,71 -12,52 Dagi Yatırım Holding 11,81 0,17 -8,45 Dardanel 2,96 0,34 -44,41 Datagate Bilgisayar 13,71 0,51 -14,90 Demısaş Döküm 9,49 1,28 46,55 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 1,93 -1,03 4,77 Derimod 8,07 -0,25 -17,15 Derlüks Yatırım Holding 5,16 -0,77 -41,50 Desa Deri 8,99 0,11 -7,70 Despec Bilgisayar 10,07 1,21 -22,89 Deva Holding 32,18 2,16 33,76 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,72 3,84 18,05 Diriteks Diriliş Tekstil 4,02 0,25 7,77 Ditaş Doğan 27,58 0,80 112,06 DO-CO 1.219,70 3,47 93,60 Doğan Burda 124,20 -10,00 453,48 Doğan Holding 3,51 1,74 17,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 2,14 2,62 Doğu Aras Enerji 96,55 0,42 Doğusan 3,64 -1,62 0,25 Doğuş GMYO 10,40 -0,57 27,29 Doğuş Otomotiv 51,95 0,48 100,40 Döktaş Dökümcülük 33,82 0,42 10,45 Duran Doğan Basım 19,59 -0,96 86,75 Dyo Boya 11,11 -0,09 -1,22 Eczacıbaşı İlaç 7,81 3,86 8,44 Eczacıbaşı Yatırım 51,30 4,40 90,57 E-Data Teknoloji 16,38 -0,97 Edip Gayrimenkul 3,44 0,88 3,61 Ege Endüstri 2.005,00 1,24 20,43 Ege Gübre 278,00 1,57 93,79 Ege Profil 36,14 0,84 -4,00 Ege Seramik 17,19 3,06 77,90 Egeplast 23,80 -1,90 -28,53 Ekiz Kimya 7,55 0,80 5,89 Elite Naturel Organik Gıda 26,92 -0,07 Emek Elektrik 3,07 0,00 7,52 Eminiş Ambalaj 20,02 -2,82 -45,66 Emlak Konut GMYO 2,58 2,79 22,01 Enerjisa Enerji 14,76 3,80 28,01 Enka İnşaat 16,81 1,20 138,72 Erbosan 144,30 0,14 255,81 Ereğli Demir Çelik 28,24 5,69 114,97 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,25 1,25 Ersu Gıda 5,48 0,74 10,93 Escar Turizm Taşımacılık 34,20 3,07 Escort Teknoloji 6,39 0,00 -2,74 Esenboğa Elektrik 31,60 1,61 66,09 Etiler Gıda 5,15 0,78 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 1,06 -0,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,78 0,80 6,83 Euro Yat. Ort. 3,60 0,28 -18,94 Euro Yatırım Holding 2,38 3,03 -16,20 Europap Tezol Kağıt 16,95 1,68 Fade Gıda 7,87 0,51 51,30 Fenerbahçe Futbol 34,20 3,70 15,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,04 -3,18 3,12 F-M İzmit Piston 142,60 1,71 16,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,38 -2,41 2,69 Ford Otosan 264,70 2,40 120,41 Formet Metal ve Cam 1,30 0,00 -47,01 Frigo Pak Gıda 3,97 -0,25 53,28 Galata Wind Enerji 5,30 0,76 Galatasaray Sportif 3,96 0,25 -2,22 Garanti Bankası 11,80 0,60 16,25 Garanti Faktoring 14,70 7,69 32,08 Garanti Yat. Ort. 2,49 0,00 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 8,02 2,82 35,33 Gediz Ambalaj 19,79 1,64 47,69 Gelecek Varlık Yönetimi 13,81 -0,65 Gen İlaç 13,53 0,07 Gentaş 3,77 0,80 -16,47 Gersan Elektrik 5,98 -1,32 -2,61 Gimat Mağazacılık 2,32 0,43 Girişim Elektrik Sanayi 20,90 -0,38 Global Men. Değ. 6,36 1,60 5,82 Global Yat. Holding 2,38 0,00 -32,26 Good-Year 10,15 2,22 27,38 Göltaş Çimento 49,24 2,58 19,97 Gözde Girişim 9,07 2,14 13,66 GSD Denizcilik 4,18 2,96 71,65 GSD Holding 3,75 8,07 49,40 Gübre Fabrik. 88,10 1,61 2,38 Güler Yat. Holding 2,94 1,73 -15,10 Halk GMYO 2,75 1,10 -9,78 Hatay Tekstil 20,60 2,08 51,08 Hedef Girişim 2,92 3,91 15,65 Hedef Holding 5,92 9,83 Hektaş 15,18 3,62 184,15 HUB Girişim 10,65 2,80 -41,48 Hürriyet Gzt. 2,05 0,00 -2,38 ICBC Turkey Bank 6,20 1,14 -4,62 İdeal Finansal Teknolojiler 32,16 -1,89 138,93 İdealist GMYO 2,11 0,48 -11,08 İhlas Ev Aletleri 1,04 1,96 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,94 1,08 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,82 1,23 -66,71 İhlas Haber Ajansı 9,00 7,02 İhlas Holding 0,64 4,92 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,76 2,70 -33,33 İndeks Bilgisayar 8,44 1,44 81,66 Info Yatırım 5,46 0,18 16,90 İntema 91,05 9,96 128,20 Inveo Yatırım Holding 30,16 1,21 108,40 İpek Doğal Enerji 16,73 6,42 27,91 İskenderun Demir Çelik 23,18 1,31 173,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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