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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,18-0,96-33,07
Acıpayam Selüloz20,361,0919,57
Adel Kalemcilik31,300,84-6,26
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,07-1,69-20,35
AGESA Hayat Emeklilik21,080,0923,02
Ak Enerji1,99-1,97-9,95
Akbank7,23-2,566,98
Akçansa21,30-0,9332,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,54-22,19
Akfen GMYO4,67-3,51158,37
Akın Tekstil41,16-2,1929,60
Akiş GMYO1,871,63-33,03
Akmerkez GMYO47,242,21-22,77
Aksa30,821,31123,10
Aksa Enerji9,42-1,77153,23
Aksigorta8,30-1,78-0,11
Aksu Enerji22,200,73194,15
Alarko Carrıer337,10-0,53-6,90
Alarko GMYO30,18-1,8219,14
Alarko Holding11,34-1,2233,08
Albaraka Türk1,97-0,511,55
Alcatel Lucent Teletaş27,34-2,36-7,82
Alkim Kağıt17,021,3131,49
Alkim Kimya20,400,5944,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,452,11-1,08
Altınyunus Çeşme64,00-1,5428,10
Anadolu Efes30,162,2441,19
Anadolu Grubu Holding43,600,4666,89
Anadolu Hayat Emek.12,58-3,8256,56
Anadolu Isuzu25,600,3942,22
Anadolu Sigorta6,77-1,31-6,24
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,501,24

Anel Elektrik2,63-1,50-2,00
Arçelik50,10-2,1576,05
ARD Bilişim Teknolojileri8,614,8727,51
Arena Bilgisayar12,77-0,6217,13
Armada Bilgisayar64,10-2,8130,60
Arsan Tekstil5,71-0,5243,25
Arzum Ev Aletleri17,40-1,25-27,99
Aselsan24,88-0,6437,62
Ata GMYO3,91-1,76-29,04
Atakule GMYO3,00-1,9628,14
Atlantis Yatırım Holding7,503,5934,89
Atlas Yat. Ort.1,28-0,78-25,67
ATP Bilgisayar61,20-3,01

Avrasya GMYO2,279,66-13,34
Avrasya Petrol ve Tur.2,27-0,87-29,06
Avrupa Yatırım Holding6,73-1,0312,17
Aydem Enerji7,221,83

Ayen Enerji6,58-1,2021,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,980,00130,33
Aygaz24,161,3470,30
Bagfaş14,86-3,19107,54
Bak Ambalaj20,66-1,244,47
Balatacılar Balatacılık9,160,4411,17
Bantaş Ambalaj3,55-1,6613,54
Banvit78,00-0,3850,00
Başkent Doğalgaz GMYO13,92-0,22

Baştaş Başkent Çimento11,07-5,38-36,27
Batı Çimento16,03-0,25240,34
Batısöke Çimento2,45-0,810,41
Bayrak Taban Sanayi7,43-1,46-29,97
Bera Holding11,89-2,54-41,37
Berkosan Yalıtım8,77-0,23-1,68
Beşiktaş Futbol Yat.5,300,1931,19
Beyaz Filo10,855,547,65
Bilici Yatırım16,84-1,75204,34
Bim Mağazalar76,902,7411,21
Biotrend Çevre ve Enerji7,191,27

Birko Mensucat1,050,00-5,41
Birleşim Mühendislik9,84-0,20

Birlik Mensucat2,15-4,44-37,86
Bizim Mağazaları14,701,59-1,83
BMS Çelik Hasır8,720,93

Boğaziçi Beton Sanayi4,61-0,22

Borusan Mannesmann30,04-0,928,06
Borusan Yat. Paz.404,30-0,96-11,00
Bosch Fren Sistemleri1.180,002,61-4,04
Bossa34,866,8095,29
Brisa33,76-0,1874,35
Burçelik27,86-0,5032,54
Burçelik Vana25,50-1,16-48,65
Bursa Çimento4,710,86-5,38
Carrefoursa44,34-1,90-38,25
Casa Emtia Petrol118,901,5412,17
Ceo Event Medya13,993,63117,57
Coca Cola İçecek96,500,5251,95
Cosmos Yat. Holding8,99-2,9211,54
Credıtwest Faktorıng3,95-9,82-32,71
Çan2 Termik12,800,63

Çelebi222,60-0,1821,96
Çelik Halat8,730,23-4,04
Çemaş Döküm1,28-1,54-24,82
Çemtaş17,780,6213,17
Çimbeton245,004,39-17,37
Çimentaş33,40-3,75-7,63
Çimsa38,360,31115,51
Çuhadaroğlu Metal11,023,7744,86
Dagi Giyim2,910,34-14,57
Dagi Yatırım Holding11,63-3,49-9,84
Dardanel2,97-1,66-44,23
Datagate Bilgisayar13,700,66-14,96
Demısaş Döküm9,420,9645,47
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,917,303,69
Derimod8,20-0,73-15,81
Derlüks Yatırım Holding5,150,98-41,61
Desa Deri9,02-1,74-7,39
Despec Bilgisayar9,94-1,58-23,89
Deva Holding31,780,9532,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,35-1,2814,62
Diriteks Diriliş Tekstil3,96-3,656,17
Ditaş Doğan26,980,00107,44
DO-CO1.205,701,1791,38
Doğan Burda138,00-9,98514,97
Doğan Holding3,44-0,5814,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,33-0,850,05
Doğu Aras Enerji96,30-1,23

Doğusan3,70-2,371,90
Doğuş GMYO10,67-0,5630,60
Doğuş Otomotiv52,65-0,38103,10
Döktaş Dökümcülük33,52-2,509,47
Duran Doğan Basım19,73-3,4788,08
Dyo Boya11,100,63-1,31
Eczacıbaşı İlaç7,582,025,25
Eczacıbaşı Yatırım49,20-1,0182,77
E-Data Teknoloji15,341,99

Edip Gayrimenkul3,42-1,163,01
Ege Endüstri1.965,801,1918,07
Ege Gübre262,400,9282,91
Ege Profil35,50-0,84-5,70
Ege Seramik16,78-1,2973,66
Egeplast24,46-3,40-26,55
Ekiz Kimya7,51-0,535,33
Elite Naturel Organik Gıda26,00-4,62

Emek Elektrik3,041,006,47
Eminiş Ambalaj20,780,00-43,59
Emlak Konut GMYO2,550,7920,59
Enerjisa Enerji14,320,8524,19
Enka İnşaat16,540,00134,88
Erbosan141,80-0,84249,65
Ereğli Demir Çelik26,30-0,38100,21
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,20-0,31

Ersu Gıda5,31-0,387,49
Escar Turizm Taşımacılık31,103,05

Escort Teknoloji6,481,09-1,37
Esenboğa Elektrik30,98-1,9662,83
Etiler Gıda5,110,2028,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,90-0,762,11
Euro Trend Yat. Ort.3,75-3,105,98
Euro Yat. Ort.3,58-1,10-19,40
Euro Yatırım Holding2,3110,00-18,66
Europap Tezol Kağıt16,45-1,14

Fade Gıda7,83-1,1450,53
Fenerbahçe Futbol32,961,4211,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,149,796,52
F-M İzmit Piston137,201,6311,91
Fonet Bilgi Teknolojileri13,59-1,884,30
Ford Otosan258,00-1,79114,83
Formet Metal ve Cam1,300,00-47,01
Frigo Pak Gıda4,001,5254,44
Galata Wind Enerji5,220,38

Galatasaray Sportif4,000,76-1,23
Garanti Bankası11,80-0,5116,25
Garanti Faktoring13,601,4922,19
Garanti Yat. Ort.2,51-0,79-21,95
Gedik Y. Men. Değ.7,900,5133,31
Gediz Ambalaj20,141,8750,30
Gelecek Varlık Yönetimi13,92-0,57

Gen İlaç13,79-0,93

Gentaş3,76-1,31-16,69
Gersan Elektrik6,13-1,61-0,16
Gimat Mağazacılık2,32-2,11

Girişim Elektrik Sanayi21,060,48

Global Men. Değ.6,34-0,785,49
Global Yat. Holding2,38-1,65-32,26
Good-Year10,030,8025,87
Göltaş Çimento46,64-0,3413,63
Gözde Girişim8,96-1,1012,28
GSD Denizcilik4,08-2,8667,54
GSD Holding3,50-0,2839,44
Gübre Fabrik.86,450,990,46
Güler Yat. Holding2,93-0,68-15,38
Halk GMYO2,75-0,72-9,78
Hatay Tekstil20,10-1,8647,41
Hedef Girişim2,83-1,7412,09
Hedef Holding5,348,98

Hektaş15,002,67180,78
HUB Girişim10,32-1,34-43,30
Hürriyet Gzt.2,060,49-1,90
ICBC Turkey Bank6,28-1,26-3,38
İdeal Finansal Teknolojiler32,64-2,28142,50
İdealist GMYO2,12-0,93-10,66
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul0,941,08-24,80
İhlas Gazetecilik0,801,27-67,53
İhlas Haber Ajansı8,27-1,43

İhlas Holding0,620,00-44,77
İhlas Yayın Holding0,750,00-34,21
İndeks Bilgisayar8,342,0879,51
Info Yatırım5,480,5517,33
İntema75,30-2,7188,72
Inveo Yatırım Holding29,96-0,13107,02
İpek Doğal Enerji15,971,5922,09
İskenderun Demir Çelik22,92-1,97170,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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