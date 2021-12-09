Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|0,57
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|1,08
|20,98
|Adel Kalemcilik
|31,38
|2,89
|-6,02
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,17
|0,97
|-18,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,14
|1,63
|23,37
|Ak Enerji
|2,02
|2,02
|-8,60
|Akbank
|7,54
|1,75
|11,57
|Akçansa
|21,26
|2,31
|32,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|0,53
|-21,77
|Akfen GMYO
|4,64
|-2,52
|156,71
|Akın Tekstil
|42,76
|1,09
|34,63
|Akiş GMYO
|1,86
|0,54
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|44,70
|-0,04
|-26,92
|Aksa
|30,86
|2,94
|123,39
|Aksa Enerji
|9,64
|1,69
|159,14
|Aksigorta
|8,53
|3,77
|2,66
|Aksu Enerji
|22,00
|-0,90
|191,50
|Alarko Carrıer
|342,90
|-0,61
|-5,30
|Alarko GMYO
|31,06
|1,64
|22,62
|Alarko Holding
|11,51
|-0,17
|35,07
|Albaraka Türk
|1,97
|0,00
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,30
|0,07
|-4,59
|Alkim Kağıt
|16,96
|-0,06
|31,03
|Alkim Kimya
|20,50
|0,69
|45,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,39
|2,21
|-5,18
|Altınyunus Çeşme
|71,75
|-0,21
|43,61
|Anadolu Efes
|28,78
|1,34
|34,73
|Anadolu Grubu Holding
|43,38
|2,07
|66,05
|Anadolu Hayat Emek.
|13,05
|-1,66
|62,40
|Anadolu Isuzu
|25,92
|0,31
|44,00
|Anadolu Sigorta
|6,67
|1,21
|-7,62
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,90
|4,37
|Anel Elektrik
|2,70
|1,89
|0,61
|Arçelik
|50,35
|2,38
|76,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,04
|2,03
|19,07
|Arena Bilgisayar
|12,83
|0,23
|17,68
|Armada Bilgisayar
|65,85
|0,61
|34,17
|Arsan Tekstil
|5,79
|-0,17
|45,26
|Arzum Ev Aletleri
|17,84
|0,90
|-26,17
|Aselsan
|24,74
|3,51
|36,85
|Ata GMYO
|4,02
|0,00
|-27,04
|Atakule GMYO
|3,02
|2,72
|29,00
|Atlantis Yatırım Holding
|7,27
|-2,68
|30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-0,77
|-25,09
|ATP Bilgisayar
|65,00
|2,28
|Avrasya GMYO
|1,90
|0,53
|-27,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|0,45
|-29,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,82
|1,04
|13,67
|Aydem Enerji
|7,15
|0,56
|Ayen Enerji
|6,76
|1,81
|24,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,16
|3,62
|123,06
|Aygaz
|23,70
|0,59
|67,06
|Bagfaş
|15,32
|9,66
|113,96
|Bak Ambalaj
|21,48
|1,80
|8,61
|Balatacılar Balatacılık
|9,49
|-3,16
|15,17
|Bantaş Ambalaj
|3,64
|3,12
|16,42
|Banvit
|77,95
|1,23
|49,90
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,05
|-1,54
|Baştaş Başkent Çimento
|12,12
|-6,77
|-30,22
|Batı Çimento
|15,94
|0,44
|238,43
|Batısöke Çimento
|2,46
|1,65
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,62
|0,40
|-28,18
|Bera Holding
|11,62
|1,84
|-42,70
|Berkosan Yalıtım
|8,82
|1,38
|-1,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,35
|2,88
|32,43
|Beyaz Filo
|9,84
|-0,71
|-2,37
|Bilici Yatırım
|17,28
|-0,75
|212,29
|Bim Mağazalar
|75,55
|-0,79
|9,26
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,12
|0,00
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|9,91
|-0,30
|Birlik Mensucat
|2,30
|9,52
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|14,67
|0,07
|-2,03
|BMS Çelik Hasır
|8,80
|-0,56
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,70
|-0,63
|Borusan Mannesmann
|31,00
|0,19
|11,51
|Borusan Yat. Paz.
|416,70
|-0,19
|-8,27
|Bosch Fren Sistemleri
|1.180,90
|0,63
|-3,97
|Bossa
|32,74
|0,24
|83,42
|Brisa
|34,04
|0,24
|75,80
|Burçelik
|27,70
|-1,70
|31,78
|Burçelik Vana
|26,20
|2,34
|-47,24
|Bursa Çimento
|4,75
|0,21
|-4,57
|Carrefoursa
|45,84
|3,10
|-36,16
|Casa Emtia Petrol
|117,10
|4,09
|10,47
|Ceo Event Medya
|13,57
|-0,66
|111,04
|Coca Cola İçecek
|97,35
|-0,15
|53,29
|Cosmos Yat. Holding
|9,37
|1,19
|16,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,38
|-9,88
|-25,38
|Çan2 Termik
|12,69
|0,32
|Çelebi
|217,60
|4,57
|19,22
|Çelik Halat
|9,10
|1,22
|0,03
|Çemaş Döküm
|1,30
|0,78
|-23,65
|Çemtaş
|17,88
|0,34
|13,80
|Çimbeton
|240,20
|-1,52
|-18,99
|Çimentaş
|34,52
|0,23
|-4,54
|Çimsa
|38,16
|1,54
|114,38
|Çuhadaroğlu Metal
|10,55
|-0,19
|38,68
|Dagi Giyim
|2,95
|0,68
|-13,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,15
|-0,33
|-5,81
|Dardanel
|3,06
|1,66
|-42,54
|Datagate Bilgisayar
|13,83
|-1,36
|-14,15
|Demısaş Döküm
|9,41
|-0,32
|45,32
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,75
|1,16
|-5,00
|Derimod
|8,30
|0,97
|-14,78
|Derlüks Yatırım Holding
|5,20
|-0,38
|-41,04
|Desa Deri
|9,27
|-0,54
|-4,83
|Despec Bilgisayar
|10,22
|0,39
|-21,75
|Deva Holding
|32,06
|2,82
|33,26
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,65
|-2,54
|17,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,04
|1,00
|8,31
|Ditaş Doğan
|27,64
|0,29
|112,52
|DO-CO
|1.227,00
|1,36
|94,76
|Doğan Burda
|168,60
|9,98
|651,34
|Doğan Holding
|3,52
|0,57
|17,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|0,43
|1,33
|Doğu Aras Enerji
|98,65
|0,66
|Doğusan
|3,80
|-1,04
|4,65
|Doğuş GMYO
|10,74
|-0,28
|31,46
|Doğuş Otomotiv
|54,15
|7,65
|108,88
|Döktaş Dökümcülük
|34,66
|-1,81
|13,19
|Duran Doğan Basım
|20,80
|2,16
|98,28
|Dyo Boya
|11,15
|-0,36
|-0,86
|Eczacıbaşı İlaç
|7,48
|0,81
|3,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,70
|0,40
|88,34
|E-Data Teknoloji
|14,97
|1,84
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|-0,57
|4,82
|Ege Endüstri
|1.993,30
|0,93
|19,73
|Ege Gübre
|265,10
|-0,11
|84,79
|Ege Profil
|36,24
|-0,82
|-3,74
|Ege Seramik
|16,99
|1,43
|75,83
|Egeplast
|26,08
|-1,14
|-21,68
|Ekiz Kimya
|7,72
|1,85
|8,27
|Elite Naturel Organik Gıda
|27,60
|3,14
|Emek Elektrik
|3,06
|5,15
|7,17
|Eminiş Ambalaj
|20,98
|1,84
|-43,05
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|0,39
|20,59
|Enerjisa Enerji
|14,48
|1,76
|25,58
|Enka İnşaat
|16,39
|-1,32
|132,75
|Erbosan
|146,70
|1,03
|261,73
|Ereğli Demir Çelik
|26,76
|5,69
|103,71
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|0,93
|Ersu Gıda
|5,33
|-2,91
|7,89
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,24
|0,40
|Escort Teknoloji
|6,48
|-0,92
|-1,37
|Esenboğa Elektrik
|31,96
|0,25
|67,98
|Etiler Gıda
|5,01
|-0,79
|25,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,96
|1,54
|3,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,92
|-1,26
|10,79
|Euro Yat. Ort.
|3,69
|2,50
|-16,92
|Euro Yatırım Holding
|2,10
|9,95
|-26,06
|Europap Tezol Kağıt
|17,11
|1,54
|Fade Gıda
|8,04
|0,12
|54,57
|Fenerbahçe Futbol
|32,36
|0,68
|9,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|-0,38
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|139,00
|0,00
|13,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,96
|-2,17
|7,14
|Ford Otosan
|266,20
|3,34
|121,65
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|1,56
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|4,02
|-1,95
|55,21
|Galata Wind Enerji
|5,21
|-0,76
|Galatasaray Sportif
|3,99
|0,50
|-1,48
|Garanti Bankası
|12,02
|0,33
|18,41
|Garanti Faktoring
|14,24
|1,28
|27,94
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|0,00
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,71
|1,05
|30,10
|Gediz Ambalaj
|20,16
|1,72
|50,45
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,36
|1,21
|Gen İlaç
|14,04
|0,57
|Gentaş
|3,87
|0,52
|-14,25
|Gersan Elektrik
|6,07
|0,83
|-1,14
|Gimat Mağazacılık
|2,46
|-0,81
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,34
|0,09
|Global Men. Değ.
|6,45
|0,78
|7,32
|Global Yat. Holding
|2,45
|1,24
|-30,26
|Good-Year
|10,01
|-0,89
|25,62
|Göltaş Çimento
|46,54
|-1,40
|13,39
|Gözde Girişim
|9,14
|0,44
|14,54
|GSD Denizcilik
|4,28
|2,64
|75,76
|GSD Holding
|3,60
|2,27
|43,43
|Gübre Fabrik.
|86,10
|0,06
|0,06
|Güler Yat. Holding
|2,99
|0,67
|-13,65
|Halk GMYO
|2,81
|0,72
|-7,81
|Hatay Tekstil
|20,46
|3,13
|50,05
|Hedef Girişim
|2,89
|2,85
|14,46
|Hedef Holding
|5,15
|5,32
|Hektaş
|14,84
|0,54
|177,78
|HUB Girişim
|10,48
|0,58
|-42,42
|Hürriyet Gzt.
|2,08
|0,48
|-0,95
|ICBC Turkey Bank
|6,32
|0,48
|-2,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,18
|-2,41
|146,51
|İdealist GMYO
|2,15
|0,94
|-9,40
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|1,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|1,06
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-4,76
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|8,51
|1,55
|İhlas Holding
|0,63
|1,61
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,19
|-1,21
|76,28
|Info Yatırım
|5,46
|2,44
|16,90
|İntema
|76,05
|8,03
|90,60
|Inveo Yatırım Holding
|30,38
|1,20
|109,92
|İpek Doğal Enerji
|15,70
|0,96
|20,03
|İskenderun Demir Çelik
|23,96
|2,83
|182,44
(Sürecek)
??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti— Haberler (@Haberler) December 9, 2021
Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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