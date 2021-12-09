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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,250,57-32,17
Acıpayam Selüloz20,601,0820,98
Adel Kalemcilik31,382,89-6,02
Adese Gayrimenkul0,801,27-66,96
Afyon Çimento4,170,97-18,40
AGESA Hayat Emeklilik21,141,6323,37
Ak Enerji2,022,02-8,60
Akbank7,541,7511,57
Akçansa21,262,3132,03
Akdeniz Yatırım Hold.1,880,53-21,77
Akfen GMYO4,64-2,52156,71
Akın Tekstil42,761,0934,63
Akiş GMYO1,860,54-33,39
Akmerkez GMYO44,70-0,04-26,92
Aksa30,862,94123,39
Aksa Enerji9,641,69159,14
Aksigorta8,533,772,66
Aksu Enerji22,00-0,90191,50
Alarko Carrıer342,90-0,61-5,30
Alarko GMYO31,061,6422,62
Alarko Holding11,51-0,1735,07
Albaraka Türk1,970,001,55
Alcatel Lucent Teletaş28,300,07-4,59
Alkim Kağıt16,96-0,0631,03
Alkim Kimya20,500,6945,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,392,21-5,18
Altınyunus Çeşme71,75-0,2143,61
Anadolu Efes28,781,3434,73
Anadolu Grubu Holding43,382,0766,05
Anadolu Hayat Emek.13,05-1,6662,40
Anadolu Isuzu25,920,3144,00
Anadolu Sigorta6,671,21-7,62
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,904,37

Anel Elektrik2,701,890,61
Arçelik50,352,3876,92
ARD Bilişim Teknolojileri8,042,0319,07
Arena Bilgisayar12,830,2317,68
Armada Bilgisayar65,850,6134,17
Arsan Tekstil5,79-0,1745,26
Arzum Ev Aletleri17,840,90-26,17
Aselsan24,743,5136,85
Ata GMYO4,020,00-27,04
Atakule GMYO3,022,7229,00
Atlantis Yatırım Holding7,27-2,6830,76
Atlas Yat. Ort.1,29-0,77-25,09
ATP Bilgisayar65,002,28

Avrasya GMYO1,900,53-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,250,45-29,69
Avrupa Yatırım Holding6,821,0413,67
Aydem Enerji7,150,56

Ayen Enerji6,761,8124,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,163,62123,06
Aygaz23,700,5967,06
Bagfaş15,329,66113,96
Bak Ambalaj21,481,808,61
Balatacılar Balatacılık9,49-3,1615,17
Bantaş Ambalaj3,643,1216,42
Banvit77,951,2349,90
Başkent Doğalgaz GMYO14,05-1,54

Baştaş Başkent Çimento12,12-6,77-30,22
Batı Çimento15,940,44238,43
Batısöke Çimento2,461,650,82
Bayrak Taban Sanayi7,620,40-28,18
Bera Holding11,621,84-42,70
Berkosan Yalıtım8,821,38-1,12
Beşiktaş Futbol Yat.5,352,8832,43
Beyaz Filo9,84-0,71-2,37
Bilici Yatırım17,28-0,75212,29
Bim Mağazalar75,55-0,799,26
Biotrend Çevre ve Enerji7,120,00

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik9,91-0,30

Birlik Mensucat2,309,52-33,53
Bizim Mağazaları14,670,07-2,03
BMS Çelik Hasır8,80-0,56

Boğaziçi Beton Sanayi4,70-0,63

Borusan Mannesmann31,000,1911,51
Borusan Yat. Paz.416,70-0,19-8,27
Bosch Fren Sistemleri1.180,900,63-3,97
Bossa32,740,2483,42
Brisa34,040,2475,80
Burçelik27,70-1,7031,78
Burçelik Vana26,202,34-47,24
Bursa Çimento4,750,21-4,57
Carrefoursa45,843,10-36,16
Casa Emtia Petrol117,104,0910,47
Ceo Event Medya13,57-0,66111,04
Coca Cola İçecek97,35-0,1553,29
Cosmos Yat. Holding9,371,1916,25
Credıtwest Faktorıng4,38-9,88-25,38
Çan2 Termik12,690,32

Çelebi217,604,5719,22
Çelik Halat9,101,220,03
Çemaş Döküm1,300,78-23,65
Çemtaş17,880,3413,80
Çimbeton240,20-1,52-18,99
Çimentaş34,520,23-4,54
Çimsa38,161,54114,38
Çuhadaroğlu Metal10,55-0,1938,68
Dagi Giyim2,950,68-13,40
Dagi Yatırım Holding12,15-0,33-5,81
Dardanel3,061,66-42,54
Datagate Bilgisayar13,83-1,36-14,15
Demısaş Döküm9,41-0,3245,32
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,751,16-5,00
Derimod8,300,97-14,78
Derlüks Yatırım Holding5,20-0,38-41,04
Desa Deri9,27-0,54-4,83
Despec Bilgisayar10,220,39-21,75
Deva Holding32,062,8233,26
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,65-2,5417,40
Diriteks Diriliş Tekstil4,041,008,31
Ditaş Doğan27,640,29112,52
DO-CO1.227,001,3694,76
Doğan Burda168,609,98651,34
Doğan Holding3,520,5717,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,360,431,33
Doğu Aras Enerji98,650,66

Doğusan3,80-1,044,65
Doğuş GMYO10,74-0,2831,46
Doğuş Otomotiv54,157,65108,88
Döktaş Dökümcülük34,66-1,8113,19
Duran Doğan Basım20,802,1698,28
Dyo Boya11,15-0,36-0,86
Eczacıbaşı İlaç7,480,813,86
Eczacıbaşı Yatırım50,700,4088,34
E-Data Teknoloji14,971,84

Edip Gayrimenkul3,48-0,574,82
Ege Endüstri1.993,300,9319,73
Ege Gübre265,10-0,1184,79
Ege Profil36,24-0,82-3,74
Ege Seramik16,991,4375,83
Egeplast26,08-1,14-21,68
Ekiz Kimya7,721,858,27
Elite Naturel Organik Gıda27,603,14

Emek Elektrik3,065,157,17
Eminiş Ambalaj20,981,84-43,05
Emlak Konut GMYO2,550,3920,59
Enerjisa Enerji14,481,7625,58
Enka İnşaat16,39-1,32132,75
Erbosan146,701,03261,73
Ereğli Demir Çelik26,765,69103,71
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,240,93

Ersu Gıda5,33-2,917,89
Escar Turizm Taşımacılık30,240,40

Escort Teknoloji6,48-0,92-1,37
Esenboğa Elektrik31,960,2567,98
Etiler Gıda5,01-0,7925,88
Euro Kapital Yat. Ort.3,961,543,68
Euro Trend Yat. Ort.3,92-1,2610,79
Euro Yat. Ort.3,692,50-16,92
Euro Yatırım Holding2,109,95-26,06
Europap Tezol Kağıt17,111,54

Fade Gıda8,040,1254,57
Fenerbahçe Futbol32,360,689,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-0,38-12,14
F-M İzmit Piston139,000,0013,38
Fonet Bilgi Teknolojileri13,96-2,177,14
Ford Otosan266,203,34121,65
Formet Metal ve Cam1,301,56-47,01
Frigo Pak Gıda4,02-1,9555,21
Galata Wind Enerji5,21-0,76

Galatasaray Sportif3,990,50-1,48
Garanti Bankası12,020,3318,41
Garanti Faktoring14,241,2827,94
Garanti Yat. Ort.2,550,00-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,711,0530,10
Gediz Ambalaj20,161,7250,45
Gelecek Varlık Yönetimi13,361,21

Gen İlaç14,040,57

Gentaş3,870,52-14,25
Gersan Elektrik6,070,83-1,14
Gimat Mağazacılık2,46-0,81

Girişim Elektrik Sanayi21,340,09

Global Men. Değ.6,450,787,32
Global Yat. Holding2,451,24-30,26
Good-Year10,01-0,8925,62
Göltaş Çimento46,54-1,4013,39
Gözde Girişim9,140,4414,54
GSD Denizcilik4,282,6475,76
GSD Holding3,602,2743,43
Gübre Fabrik.86,100,060,06
Güler Yat. Holding2,990,67-13,65
Halk GMYO2,810,72-7,81
Hatay Tekstil20,463,1350,05
Hedef Girişim2,892,8514,46
Hedef Holding5,155,32

Hektaş14,840,54177,78
HUB Girişim10,480,58-42,42
Hürriyet Gzt.2,080,48-0,95
ICBC Turkey Bank6,320,48-2,77
İdeal Finansal Teknolojiler33,18-2,41146,51
İdealist GMYO2,150,94-9,40
İhlas Ev Aletleri1,051,94-43,64
İhlas Gayrimenkul0,951,06-24,00
İhlas Gazetecilik0,80-4,76-67,53
İhlas Haber Ajansı8,511,55

İhlas Holding0,631,61-43,88
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar8,19-1,2176,28
Info Yatırım5,462,4416,90
İntema76,058,0390,60
Inveo Yatırım Holding30,381,20109,92
İpek Doğal Enerji15,700,9620,03
İskenderun Demir Çelik23,962,83182,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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