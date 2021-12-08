Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,27
|0,76
|-31,91
|Acıpayam Selüloz
|20,64
|-1,71
|21,21
|Adel Kalemcilik
|30,18
|0,53
|-9,61
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,13
|-0,72
|-19,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,74
|0,78
|21,03
|Ak Enerji
|2,00
|0,00
|-9,50
|Akbank
|7,35
|1,94
|8,76
|Akçansa
|20,98
|-0,10
|30,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-2,07
|-21,35
|Akfen GMYO
|4,89
|-3,74
|170,54
|Akın Tekstil
|40,12
|3,19
|26,32
|Akiş GMYO
|1,85
|0,00
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|44,64
|-0,13
|-27,02
|Aksa
|29,68
|-1,26
|114,85
|Aksa Enerji
|9,47
|-1,46
|154,57
|Aksigorta
|8,15
|1,24
|-1,91
|Aksu Enerji
|22,40
|-0,71
|196,80
|Alarko Carrıer
|346,90
|2,03
|-4,19
|Alarko GMYO
|30,58
|0,20
|20,72
|Alarko Holding
|11,57
|0,26
|35,77
|Albaraka Türk
|1,96
|0,00
|1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,72
|-1,24
|-3,17
|Alkim Kağıt
|16,80
|0,00
|29,79
|Alkim Kimya
|19,63
|1,71
|39,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,39
|-0,71
|-5,18
|Altınyunus Çeşme
|70,50
|1,95
|41,11
|Anadolu Efes
|28,30
|1,73
|32,48
|Anadolu Grubu Holding
|41,98
|4,48
|60,69
|Anadolu Hayat Emek.
|13,21
|0,08
|64,40
|Anadolu Isuzu
|26,00
|-0,46
|44,44
|Anadolu Sigorta
|6,70
|0,75
|-7,21
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,90
|-2,55
|Anel Elektrik
|2,69
|0,37
|0,24
|Arçelik
|49,24
|1,48
|73,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,97
|1,53
|18,03
|Arena Bilgisayar
|12,84
|0,78
|17,77
|Armada Bilgisayar
|63,70
|-1,24
|29,79
|Arsan Tekstil
|5,70
|-0,35
|43,00
|Arzum Ev Aletleri
|17,69
|-1,89
|-26,79
|Aselsan
|23,74
|2,86
|31,32
|Ata GMYO
|3,97
|-0,75
|-27,95
|Atakule GMYO
|2,95
|-2,32
|26,01
|Atlantis Yatırım Holding
|7,48
|-0,27
|34,53
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|0,76
|-23,35
|ATP Bilgisayar
|56,70
|-1,90
|Avrasya GMYO
|1,88
|-0,53
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|-1,32
|-30,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,55
|0,61
|9,17
|Aydem Enerji
|7,14
|-0,42
|Ayen Enerji
|6,69
|-0,89
|23,66
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,30
|9,95
|115,43
|Aygaz
|23,64
|2,78
|66,64
|Bagfaş
|13,97
|10,00
|95,11
|Bak Ambalaj
|20,64
|-0,77
|4,37
|Balatacılar Balatacılık
|9,04
|0,11
|9,71
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|-0,56
|12,58
|Banvit
|76,20
|-0,39
|46,54
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,89
|4,20
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|8,94
|-16,52
|Batı Çimento
|16,09
|-2,96
|241,61
|Batısöke Çimento
|2,46
|-1,60
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,56
|-2,45
|-28,75
|Bera Holding
|11,44
|-1,21
|-43,59
|Berkosan Yalıtım
|8,70
|-2,25
|-2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,19
|0,19
|28,47
|Beyaz Filo
|9,35
|1,08
|-7,24
|Bilici Yatırım
|17,08
|1,07
|208,67
|Bim Mağazalar
|77,00
|-0,71
|11,36
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,85
|-4,86
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|9,90
|-0,60
|Birlik Mensucat
|2,06
|1,98
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|14,68
|-2,00
|-1,97
|BMS Çelik Hasır
|8,95
|-1,21
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,68
|0,21
|Borusan Mannesmann
|30,84
|1,51
|10,94
|Borusan Yat. Paz.
|413,70
|3,63
|-8,93
|Bosch Fren Sistemleri
|1.103,90
|3,36
|-10,23
|Bossa
|33,18
|7,45
|85,88
|Brisa
|32,38
|1,19
|67,22
|Burçelik
|28,72
|-0,97
|36,63
|Burçelik Vana
|25,76
|-2,50
|-48,13
|Bursa Çimento
|4,70
|0,21
|-5,58
|Carrefoursa
|43,94
|-0,68
|-38,80
|Casa Emtia Petrol
|112,00
|0,18
|5,66
|Ceo Event Medya
|13,61
|4,05
|111,66
|Coca Cola İçecek
|96,90
|0,83
|52,58
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|1,21
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|-10,00
|-17,21
|Çan2 Termik
|12,38
|-0,56
|Çelebi
|209,40
|6,84
|14,72
|Çelik Halat
|8,97
|5,41
|-1,40
|Çemaş Döküm
|1,28
|-2,29
|-24,82
|Çemtaş
|17,72
|0,34
|12,79
|Çimbeton
|239,80
|4,95
|-19,12
|Çimentaş
|34,00
|3,72
|-5,97
|Çimsa
|37,04
|-1,70
|108,09
|Çuhadaroğlu Metal
|10,67
|1,14
|40,26
|Dagi Giyim
|2,93
|-0,68
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,99
|0,33
|-7,05
|Dardanel
|3,04
|-4,40
|-42,91
|Datagate Bilgisayar
|13,72
|-0,22
|-14,84
|Demısaş Döküm
|9,52
|2,48
|47,02
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,73
|1,17
|-6,08
|Derimod
|8,34
|-0,36
|-14,37
|Derlüks Yatırım Holding
|5,25
|3,14
|-40,48
|Desa Deri
|9,28
|0,22
|-4,72
|Despec Bilgisayar
|10,14
|0,20
|-22,36
|Deva Holding
|31,16
|2,30
|29,52
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,15
|1,62
|22,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|0,00
|12,60
|Ditaş Doğan
|28,04
|5,02
|115,59
|DO-CO
|1.191,10
|0,42
|89,06
|Doğan Burda
|153,30
|9,97
|583,16
|Doğan Holding
|3,46
|-1,14
|15,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-1,26
|0,90
|Doğu Aras Enerji
|98,00
|-3,07
|Doğusan
|3,85
|0,00
|6,03
|Doğuş GMYO
|10,70
|-1,20
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|50,00
|-1,77
|92,87
|Döktaş Dökümcülük
|33,88
|-3,75
|10,65
|Duran Doğan Basım
|19,30
|4,21
|83,98
|Dyo Boya
|11,19
|3,71
|-0,51
|Eczacıbaşı İlaç
|7,50
|1,21
|4,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,75
|0,59
|88,53
|E-Data Teknoloji
|14,63
|4,28
|Edip Gayrimenkul
|3,54
|-0,84
|6,63
|Ege Endüstri
|1.943,90
|1,37
|16,76
|Ege Gübre
|271,50
|9,08
|89,26
|Ege Profil
|35,96
|-0,33
|-4,48
|Ege Seramik
|16,77
|-1,99
|73,56
|Egeplast
|25,70
|-1,91
|-22,82
|Ekiz Kimya
|7,60
|-1,30
|6,59
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,42
|4,43
|Emek Elektrik
|2,90
|-2,03
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|21,28
|4,52
|-42,24
|Emlak Konut GMYO
|2,41
|0,42
|13,97
|Enerjisa Enerji
|14,44
|1,19
|25,23
|Enka İnşaat
|16,55
|-0,30
|135,03
|Erbosan
|143,30
|2,72
|253,35
|Ereğli Demir Çelik
|25,62
|0,71
|95,03
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|-1,52
|Ersu Gıda
|5,41
|-0,18
|9,51
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,76
|-1,20
|Escort Teknoloji
|6,43
|-1,68
|-2,13
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|-2,38
|67,87
|Etiler Gıda
|5,09
|-0,20
|27,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,02
|0,75
|5,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|5,80
|8,24
|Euro Yat. Ort.
|3,61
|0,28
|-18,72
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-2,72
|-36,97
|Europap Tezol Kağıt
|15,99
|-0,37
|Fade Gıda
|8,07
|-1,10
|55,14
|Fenerbahçe Futbol
|31,92
|-0,87
|7,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|-0,38
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|138,80
|1,31
|13,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,54
|-1,82
|11,59
|Ford Otosan
|256,80
|-0,50
|113,83
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-1,53
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|4,09
|-3,99
|57,91
|Galata Wind Enerji
|5,33
|-0,19
|Galatasaray Sportif
|3,95
|-2,23
|-2,47
|Garanti Bankası
|12,00
|1,44
|18,22
|Garanti Faktoring
|14,59
|0,69
|31,09
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|0,39
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,64
|-0,65
|28,92
|Gediz Ambalaj
|19,49
|-2,11
|45,45
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,21
|-2,51
|Gen İlaç
|13,98
|-1,96
|Gentaş
|3,86
|-1,53
|-14,48
|Gersan Elektrik
|5,96
|1,71
|-2,93
|Gimat Mağazacılık
|2,44
|2,52
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,88
|-7,60
|Global Men. Değ.
|6,59
|2,01
|9,65
|Global Yat. Holding
|2,39
|-1,65
|-31,97
|Good-Year
|9,84
|1,34
|23,49
|Göltaş Çimento
|45,88
|-2,13
|11,78
|Gözde Girişim
|9,15
|-0,54
|14,66
|GSD Denizcilik
|4,09
|-1,68
|67,96
|GSD Holding
|3,44
|-0,86
|37,05
|Gübre Fabrik.
|86,95
|2,60
|1,05
|Güler Yat. Holding
|2,99
|-1,64
|-13,65
|Halk GMYO
|2,79
|-1,06
|-8,46
|Hatay Tekstil
|19,60
|0,77
|43,74
|Hedef Girişim
|2,83
|0,00
|12,09
|Hedef Holding
|4,89
|9,89
|Hektaş
|14,45
|7,68
|170,48
|HUB Girişim
|10,38
|0,00
|-42,97
|Hürriyet Gzt.
|2,07
|-2,82
|-1,43
|ICBC Turkey Bank
|6,34
|0,48
|-2,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,70
|4,72
|150,37
|İdealist GMYO
|2,15
|-1,38
|-9,40
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-2,86
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|1,30
|-68,34
|İhlas Haber Ajansı
|7,84
|0,13
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|8,40
|4,61
|80,80
|Info Yatırım
|5,27
|-0,94
|12,84
|İntema
|70,70
|7,12
|77,19
|Inveo Yatırım Holding
|30,66
|-1,73
|111,85
|İpek Doğal Enerji
|15,54
|-0,96
|18,81
|İskenderun Demir Çelik
|22,96
|-0,26
|170,65
(Sürecek)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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