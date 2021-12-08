Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,27 0,76 -31,91 Acıpayam Selüloz 20,64 -1,71 21,21 Adel Kalemcilik 30,18 0,53 -9,61 Adese Gayrimenkul 0,79 -1,25 -67,37 Afyon Çimento 4,13 -0,72 -19,18 AGESA Hayat Emeklilik 20,74 0,78 21,03 Ak Enerji 2,00 0,00 -9,50 Akbank 7,35 1,94 8,76 Akçansa 20,98 -0,10 30,29 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -2,07 -21,35 Akfen GMYO 4,89 -3,74 170,54 Akın Tekstil 40,12 3,19 26,32 Akiş GMYO 1,85 0,00 -33,75 Akmerkez GMYO 44,64 -0,13 -27,02 Aksa 29,68 -1,26 114,85 Aksa Enerji 9,47 -1,46 154,57 Aksigorta 8,15 1,24 -1,91 Aksu Enerji 22,40 -0,71 196,80 Alarko Carrıer 346,90 2,03 -4,19 Alarko GMYO 30,58 0,20 20,72 Alarko Holding 11,57 0,26 35,77 Albaraka Türk 1,96 0,00 1,03 Alcatel Lucent Teletaş 28,72 -1,24 -3,17 Alkim Kağıt 16,80 0,00 29,79 Alkim Kimya 19,63 1,71 39,35 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,39 -0,71 -5,18 Altınyunus Çeşme 70,50 1,95 41,11 Anadolu Efes 28,30 1,73 32,48 Anadolu Grubu Holding 41,98 4,48 60,69 Anadolu Hayat Emek. 13,21 0,08 64,40 Anadolu Isuzu 26,00 -0,46 44,44 Anadolu Sigorta 6,70 0,75 -7,21 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,90 -2,55 Anel Elektrik 2,69 0,37 0,24 Arçelik 49,24 1,48 73,02 ARD Bilişim Teknolojileri 7,97 1,53 18,03 Arena Bilgisayar 12,84 0,78 17,77 Armada Bilgisayar 63,70 -1,24 29,79 Arsan Tekstil 5,70 -0,35 43,00 Arzum Ev Aletleri 17,69 -1,89 -26,79 Aselsan 23,74 2,86 31,32 Ata GMYO 3,97 -0,75 -27,95 Atakule GMYO 2,95 -2,32 26,01 Atlantis Yatırım Holding 7,48 -0,27 34,53 Atlas Yat. Ort. 1,32 0,76 -23,35 ATP Bilgisayar 56,70 -1,90 Avrasya GMYO 1,88 -0,53 -28,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 -1,32 -30,00 Avrupa Yatırım Holding 6,55 0,61 9,17 Aydem Enerji 7,14 -0,42 Ayen Enerji 6,69 -0,89 23,66 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,30 9,95 115,43 Aygaz 23,64 2,78 66,64 Bagfaş 13,97 10,00 95,11 Bak Ambalaj 20,64 -0,77 4,37 Balatacılar Balatacılık 9,04 0,11 9,71 Bantaş Ambalaj 3,52 -0,56 12,58 Banvit 76,20 -0,39 46,54 Başkent Doğalgaz GMYO 13,89 4,20 Baştaş Başkent Çimento 14,50 8,94 -16,52 Batı Çimento 16,09 -2,96 241,61 Batısöke Çimento 2,46 -1,60 0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,56 -2,45 -28,75 Bera Holding 11,44 -1,21 -43,59 Berkosan Yalıtım 8,70 -2,25 -2,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,19 0,19 28,47 Beyaz Filo 9,35 1,08 -7,24 Bilici Yatırım 17,08 1,07 208,67 Bim Mağazalar 77,00 -0,71 11,36 Biotrend Çevre ve Enerji 6,85 -4,86 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 9,90 -0,60 Birlik Mensucat 2,06 1,98 -40,46 Bizim Mağazaları 14,68 -2,00 -1,97 BMS Çelik Hasır 8,95 -1,21 Boğaziçi Beton Sanayi 4,68 0,21 Borusan Mannesmann 30,84 1,51 10,94 Borusan Yat. Paz. 413,70 3,63 -8,93 Bosch Fren Sistemleri 1.103,90 3,36 -10,23 Bossa 33,18 7,45 85,88 Brisa 32,38 1,19 67,22 Burçelik 28,72 -0,97 36,63 Burçelik Vana 25,76 -2,50 -48,13 Bursa Çimento 4,70 0,21 -5,58 Carrefoursa 43,94 -0,68 -38,80 Casa Emtia Petrol 112,00 0,18 5,66 Ceo Event Medya 13,61 4,05 111,66 Coca Cola İçecek 96,90 0,83 52,58 Cosmos Yat. Holding 9,20 1,21 14,14 Credıtwest Faktorıng 4,86 -10,00 -17,21 Çan2 Termik 12,38 -0,56 Çelebi 209,40 6,84 14,72 Çelik Halat 8,97 5,41 -1,40 Çemaş Döküm 1,28 -2,29 -24,82 Çemtaş 17,72 0,34 12,79 Çimbeton 239,80 4,95 -19,12 Çimentaş 34,00 3,72 -5,97 Çimsa 37,04 -1,70 108,09 Çuhadaroğlu Metal 10,67 1,14 40,26 Dagi Giyim 2,93 -0,68 -13,98 Dagi Yatırım Holding 11,99 0,33 -7,05 Dardanel 3,04 -4,40 -42,91 Datagate Bilgisayar 13,72 -0,22 -14,84 Demısaş Döküm 9,52 2,48 47,02 Denge Holding 1,32 0,00 -56,54 Deniz GMYO 1,73 1,17 -6,08 Derimod 8,34 -0,36 -14,37 Derlüks Yatırım Holding 5,25 3,14 -40,48 Desa Deri 9,28 0,22 -4,72 Despec Bilgisayar 10,14 0,20 -22,36 Deva Holding 31,16 2,30 29,52 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,15 1,62 22,04 Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 0,00 12,60 Ditaş Doğan 28,04 5,02 115,59 DO-CO 1.191,10 0,42 89,06 Doğan Burda 153,30 9,97 583,16 Doğan Holding 3,46 -1,14 15,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 -1,26 0,90 Doğu Aras Enerji 98,00 -3,07 Doğusan 3,85 0,00 6,03 Doğuş GMYO 10,70 -1,20 30,97 Doğuş Otomotiv 50,00 -1,77 92,87 Döktaş Dökümcülük 33,88 -3,75 10,65 Duran Doğan Basım 19,30 4,21 83,98 Dyo Boya 11,19 3,71 -0,51 Eczacıbaşı İlaç 7,50 1,21 4,14 Eczacıbaşı Yatırım 50,75 0,59 88,53 E-Data Teknoloji 14,63 4,28 Edip Gayrimenkul 3,54 -0,84 6,63 Ege Endüstri 1.943,90 1,37 16,76 Ege Gübre 271,50 9,08 89,26 Ege Profil 35,96 -0,33 -4,48 Ege Seramik 16,77 -1,99 73,56 Egeplast 25,70 -1,91 -22,82 Ekiz Kimya 7,60 -1,30 6,59 Elite Naturel Organik Gıda 26,42 4,43 Emek Elektrik 2,90 -2,03 1,57 Eminiş Ambalaj 21,28 4,52 -42,24 Emlak Konut GMYO 2,41 0,42 13,97 Enerjisa Enerji 14,44 1,19 25,23 Enka İnşaat 16,55 -0,30 135,03 Erbosan 143,30 2,72 253,35 Ereğli Demir Çelik 25,62 0,71 95,03 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 -1,52 Ersu Gıda 5,41 -0,18 9,51 Escar Turizm Taşımacılık 29,76 -1,20 Escort Teknoloji 6,43 -1,68 -2,13 Esenboğa Elektrik 31,94 -2,38 67,87 Etiler Gıda 5,09 -0,20 27,89 Euro Kapital Yat. Ort. 4,02 0,75 5,25 Euro Trend Yat. Ort. 3,83 5,80 8,24 Euro Yat. Ort. 3,61 0,28 -18,72 Euro Yatırım Holding 1,79 -2,72 -36,97 Europap Tezol Kağıt 15,99 -0,37 Fade Gıda 8,07 -1,10 55,14 Fenerbahçe Futbol 31,92 -0,87 7,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 -0,38 -12,14 F-M İzmit Piston 138,80 1,31 13,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,54 -1,82 11,59 Ford Otosan 256,80 -0,50 113,83 Formet Metal ve Cam 1,29 -1,53 -47,42 Frigo Pak Gıda 4,09 -3,99 57,91 Galata Wind Enerji 5,33 -0,19 Galatasaray Sportif 3,95 -2,23 -2,47 Garanti Bankası 12,00 1,44 18,22 Garanti Faktoring 14,59 0,69 31,09 Garanti Yat. Ort. 2,55 0,39 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,64 -0,65 28,92 Gediz Ambalaj 19,49 -2,11 45,45 Gelecek Varlık Yönetimi 13,21 -2,51 Gen İlaç 13,98 -1,96 Gentaş 3,86 -1,53 -14,48 Gersan Elektrik 5,96 1,71 -2,93 Gimat Mağazacılık 2,44 2,52 Girişim Elektrik Sanayi 21,88 -7,60 Global Men. Değ. 6,59 2,01 9,65 Global Yat. Holding 2,39 -1,65 -31,97 Good-Year 9,84 1,34 23,49 Göltaş Çimento 45,88 -2,13 11,78 Gözde Girişim 9,15 -0,54 14,66 GSD Denizcilik 4,09 -1,68 67,96 GSD Holding 3,44 -0,86 37,05 Gübre Fabrik. 86,95 2,60 1,05 Güler Yat. Holding 2,99 -1,64 -13,65 Halk GMYO 2,79 -1,06 -8,46 Hatay Tekstil 19,60 0,77 43,74 Hedef Girişim 2,83 0,00 12,09 Hedef Holding 4,89 9,89 Hektaş 14,45 7,68 170,48 HUB Girişim 10,38 0,00 -42,97 Hürriyet Gzt. 2,07 -2,82 -1,43 ICBC Turkey Bank 6,34 0,48 -2,46 İdeal Finansal Teknolojiler 33,70 4,72 150,37 İdealist GMYO 2,15 -1,38 -9,40 İhlas Ev Aletleri 1,02 -2,86 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,78 1,30 -68,34 İhlas Haber Ajansı 7,84 0,13 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 8,40 4,61 80,80 Info Yatırım 5,27 -0,94 12,84 İntema 70,70 7,12 77,19 Inveo Yatırım Holding 30,66 -1,73 111,85 İpek Doğal Enerji 15,54 -0,96 18,81 İskenderun Demir Çelik 22,96 -0,26 170,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi