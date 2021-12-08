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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,270,76-31,91
Acıpayam Selüloz20,64-1,7121,21
Adel Kalemcilik30,180,53-9,61
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,13-0,72-19,18
AGESA Hayat Emeklilik20,740,7821,03
Ak Enerji2,000,00-9,50
Akbank7,351,948,76
Akçansa20,98-0,1030,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-2,07-21,35
Akfen GMYO4,89-3,74170,54
Akın Tekstil40,123,1926,32
Akiş GMYO1,850,00-33,75
Akmerkez GMYO44,64-0,13-27,02
Aksa29,68-1,26114,85
Aksa Enerji9,47-1,46154,57
Aksigorta8,151,24-1,91
Aksu Enerji22,40-0,71196,80
Alarko Carrıer346,902,03-4,19
Alarko GMYO30,580,2020,72
Alarko Holding11,570,2635,77
Albaraka Türk1,960,001,03
Alcatel Lucent Teletaş28,72-1,24-3,17
Alkim Kağıt16,800,0029,79
Alkim Kimya19,631,7139,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,39-0,71-5,18
Altınyunus Çeşme70,501,9541,11
Anadolu Efes28,301,7332,48
Anadolu Grubu Holding41,984,4860,69
Anadolu Hayat Emek.13,210,0864,40
Anadolu Isuzu26,00-0,4644,44
Anadolu Sigorta6,700,75-7,21
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,90-2,55

Anel Elektrik2,690,370,24
Arçelik49,241,4873,02
ARD Bilişim Teknolojileri7,971,5318,03
Arena Bilgisayar12,840,7817,77
Armada Bilgisayar63,70-1,2429,79
Arsan Tekstil5,70-0,3543,00
Arzum Ev Aletleri17,69-1,89-26,79
Aselsan23,742,8631,32
Ata GMYO3,97-0,75-27,95
Atakule GMYO2,95-2,3226,01
Atlantis Yatırım Holding7,48-0,2734,53
Atlas Yat. Ort.1,320,76-23,35
ATP Bilgisayar56,70-1,90

Avrasya GMYO1,88-0,53-28,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,24-1,32-30,00
Avrupa Yatırım Holding6,550,619,17
Aydem Enerji7,14-0,42

Ayen Enerji6,69-0,8923,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,309,95115,43
Aygaz23,642,7866,64
Bagfaş13,9710,0095,11
Bak Ambalaj20,64-0,774,37
Balatacılar Balatacılık9,040,119,71
Bantaş Ambalaj3,52-0,5612,58
Banvit76,20-0,3946,54
Başkent Doğalgaz GMYO13,894,20

Baştaş Başkent Çimento14,508,94-16,52
Batı Çimento16,09-2,96241,61
Batısöke Çimento2,46-1,600,82
Bayrak Taban Sanayi7,56-2,45-28,75
Bera Holding11,44-1,21-43,59
Berkosan Yalıtım8,70-2,25-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,190,1928,47
Beyaz Filo9,351,08-7,24
Bilici Yatırım17,081,07208,67
Bim Mağazalar77,00-0,7111,36
Biotrend Çevre ve Enerji6,85-4,86

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik9,90-0,60

Birlik Mensucat2,061,98-40,46
Bizim Mağazaları14,68-2,00-1,97
BMS Çelik Hasır8,95-1,21

Boğaziçi Beton Sanayi4,680,21

Borusan Mannesmann30,841,5110,94
Borusan Yat. Paz.413,703,63-8,93
Bosch Fren Sistemleri1.103,903,36-10,23
Bossa33,187,4585,88
Brisa32,381,1967,22
Burçelik28,72-0,9736,63
Burçelik Vana25,76-2,50-48,13
Bursa Çimento4,700,21-5,58
Carrefoursa43,94-0,68-38,80
Casa Emtia Petrol112,000,185,66
Ceo Event Medya13,614,05111,66
Coca Cola İçecek96,900,8352,58
Cosmos Yat. Holding9,201,2114,14
Credıtwest Faktorıng4,86-10,00-17,21
Çan2 Termik12,38-0,56

Çelebi209,406,8414,72
Çelik Halat8,975,41-1,40
Çemaş Döküm1,28-2,29-24,82
Çemtaş17,720,3412,79
Çimbeton239,804,95-19,12
Çimentaş34,003,72-5,97
Çimsa37,04-1,70108,09
Çuhadaroğlu Metal10,671,1440,26
Dagi Giyim2,93-0,68-13,98
Dagi Yatırım Holding11,990,33-7,05
Dardanel3,04-4,40-42,91
Datagate Bilgisayar13,72-0,22-14,84
Demısaş Döküm9,522,4847,02
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,731,17-6,08
Derimod8,34-0,36-14,37
Derlüks Yatırım Holding5,253,14-40,48
Desa Deri9,280,22-4,72
Despec Bilgisayar10,140,20-22,36
Deva Holding31,162,3029,52
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,151,6222,04
Diriteks Diriliş Tekstil4,200,0012,60
Ditaş Doğan28,045,02115,59
DO-CO1.191,100,4289,06
Doğan Burda153,309,97583,16
Doğan Holding3,46-1,1415,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-1,260,90
Doğu Aras Enerji98,00-3,07

Doğusan3,850,006,03
Doğuş GMYO10,70-1,2030,97
Doğuş Otomotiv50,00-1,7792,87
Döktaş Dökümcülük33,88-3,7510,65
Duran Doğan Basım19,304,2183,98
Dyo Boya11,193,71-0,51
Eczacıbaşı İlaç7,501,214,14
Eczacıbaşı Yatırım50,750,5988,53
E-Data Teknoloji14,634,28

Edip Gayrimenkul3,54-0,846,63
Ege Endüstri1.943,901,3716,76
Ege Gübre271,509,0889,26
Ege Profil35,96-0,33-4,48
Ege Seramik16,77-1,9973,56
Egeplast25,70-1,91-22,82
Ekiz Kimya7,60-1,306,59
Elite Naturel Organik Gıda26,424,43

Emek Elektrik2,90-2,031,57
Eminiş Ambalaj21,284,52-42,24
Emlak Konut GMYO2,410,4213,97
Enerjisa Enerji14,441,1925,23
Enka İnşaat16,55-0,30135,03
Erbosan143,302,72253,35
Ereğli Demir Çelik25,620,7195,03
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,23-1,52

Ersu Gıda5,41-0,189,51
Escar Turizm Taşımacılık29,76-1,20

Escort Teknoloji6,43-1,68-2,13
Esenboğa Elektrik31,94-2,3867,87
Etiler Gıda5,09-0,2027,89
Euro Kapital Yat. Ort.4,020,755,25
Euro Trend Yat. Ort.3,835,808,24
Euro Yat. Ort.3,610,28-18,72
Euro Yatırım Holding1,79-2,72-36,97
Europap Tezol Kağıt15,99-0,37

Fade Gıda8,07-1,1055,14
Fenerbahçe Futbol31,92-0,877,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-0,38-12,14
F-M İzmit Piston138,801,3113,22
Fonet Bilgi Teknolojileri14,54-1,8211,59
Ford Otosan256,80-0,50113,83
Formet Metal ve Cam1,29-1,53-47,42
Frigo Pak Gıda4,09-3,9957,91
Galata Wind Enerji5,33-0,19

Galatasaray Sportif3,95-2,23-2,47
Garanti Bankası12,001,4418,22
Garanti Faktoring14,590,6931,09
Garanti Yat. Ort.2,550,39-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,64-0,6528,92
Gediz Ambalaj19,49-2,1145,45
Gelecek Varlık Yönetimi13,21-2,51

Gen İlaç13,98-1,96

Gentaş3,86-1,53-14,48
Gersan Elektrik5,961,71-2,93
Gimat Mağazacılık2,442,52

Girişim Elektrik Sanayi21,88-7,60

Global Men. Değ.6,592,019,65
Global Yat. Holding2,39-1,65-31,97
Good-Year9,841,3423,49
Göltaş Çimento45,88-2,1311,78
Gözde Girişim9,15-0,5414,66
GSD Denizcilik4,09-1,6867,96
GSD Holding3,44-0,8637,05
Gübre Fabrik.86,952,601,05
Güler Yat. Holding2,99-1,64-13,65
Halk GMYO2,79-1,06-8,46
Hatay Tekstil19,600,7743,74
Hedef Girişim2,830,0012,09
Hedef Holding4,899,89

Hektaş14,457,68170,48
HUB Girişim10,380,00-42,97
Hürriyet Gzt.2,07-2,82-1,43
ICBC Turkey Bank6,340,48-2,46
İdeal Finansal Teknolojiler33,704,72150,37
İdealist GMYO2,15-1,38-9,40
İhlas Ev Aletleri1,02-2,86-45,25
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik0,781,30-68,34
İhlas Haber Ajansı7,840,13

İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar8,404,6180,80
Info Yatırım5,27-0,9412,84
İntema70,707,1277,19
Inveo Yatırım Holding30,66-1,73111,85
İpek Doğal Enerji15,54-0,9618,81
İskenderun Demir Çelik22,96-0,26170,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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