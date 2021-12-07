Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,25 -3,85 -32,17 Acıpayam Selüloz 21,20 -6,44 24,50 Adel Kalemcilik 29,78 1,22 -10,81 Adese Gayrimenkul 0,79 -3,66 -67,37 Afyon Çimento 4,11 0,49 -19,57 AGESA Hayat Emeklilik 20,66 0,00 20,57 Ak Enerji 2,01 -1,95 -9,05 Akbank 7,12 -0,97 5,36 Akçansa 20,12 5,34 24,95 Akdeniz Yatırım Hold. 1,92 1,59 -20,10 Akfen GMYO 5,06 2,65 179,95 Akın Tekstil 38,52 -1,48 21,28 Akiş GMYO 1,85 -1,07 -33,75 Akmerkez GMYO 44,98 -0,75 -26,46 Aksa 29,80 0,13 115,71 Aksa Enerji 9,67 2,22 159,95 Aksigorta 8,05 0,75 -3,12 Aksu Enerji 22,50 1,72 198,12 Alarko Carrıer 338,90 -1,05 -6,40 Alarko GMYO 30,54 1,46 20,57 Alarko Holding 11,54 1,23 35,42 Albaraka Türk 1,98 0,00 2,06 Alcatel Lucent Teletaş 29,34 -0,07 -1,08 Alkim Kağıt 16,78 0,12 29,64 Alkim Kimya 19,34 0,52 37,29 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,45 -0,68 -1,08 Altınyunus Çeşme 65,00 3,34 30,10 Anadolu Efes 28,08 3,69 31,45 Anadolu Grubu Holding 40,02 -0,35 53,19 Anadolu Hayat Emek. 13,00 1,17 61,78 Anadolu Isuzu 26,72 1,91 48,44 Anadolu Sigorta 6,57 -0,45 -9,01 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,68 -1,33 Anel Elektrik 2,67 -1,48 -0,51 Arçelik 47,98 0,80 68,60 ARD Bilişim Teknolojileri 7,94 0,13 17,59 Arena Bilgisayar 12,49 0,97 14,56 Armada Bilgisayar 64,80 -0,61 32,03 Arsan Tekstil 5,73 1,24 43,76 Arzum Ev Aletleri 18,10 1,12 -25,10 Aselsan 23,06 2,31 27,56 Ata GMYO 3,91 -1,76 -29,04 Atakule GMYO 3,01 -2,59 28,57 Atlantis Yatırım Holding 7,30 1,25 31,29 Atlas Yat. Ort. 1,33 0,76 -22,77 ATP Bilgisayar 59,15 -2,15 Avrasya GMYO 1,92 0,52 -26,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,29 1,33 -28,44 Avrupa Yatırım Holding 6,51 -3,41 8,50 Aydem Enerji 7,23 -0,41 Ayen Enerji 6,86 1,93 26,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,80 -1,55 102,13 Aygaz 23,06 0,52 62,55 Bagfaş 12,70 9,96 77,37 Bak Ambalaj 20,96 -0,66 5,98 Balatacılar Balatacılık 8,90 0,56 8,01 Bantaş Ambalaj 3,57 -0,56 14,18 Banvit 77,25 0,32 48,56 Başkent Doğalgaz GMYO 13,31 0,53 Baştaş Başkent Çimento 13,31 10,00 -23,37 Batı Çimento 16,60 1,53 252,44 Batısöke Çimento 2,52 1,61 3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,81 -0,38 -26,39 Bera Holding 11,65 3,28 -42,55 Berkosan Yalıtım 9,09 -0,87 1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 5,20 0,19 28,71 Beyaz Filo 9,40 -0,63 -6,74 Bilici Yatırım 16,94 -0,47 206,14 Bim Mağazalar 76,25 4,45 10,27 Biotrend Çevre ve Enerji 7,10 -0,42 Birko Mensucat 1,02 2,00 -8,11 Birleşim Mühendislik 10,02 -0,10 Birlik Mensucat 2,03 1,50 -41,33 Bizim Mağazaları 15,03 0,47 0,37 BMS Çelik Hasır 9,11 0,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 0,21 Borusan Mannesmann 29,88 -0,73 7,48 Borusan Yat. Paz. 399,40 -0,57 -12,08 Bosch Fren Sistemleri 1.056,70 0,88 -14,07 Bossa 30,14 0,33 68,85 Brisa 31,90 -0,31 64,75 Burçelik 29,62 -0,47 40,91 Burçelik Vana 26,72 -1,04 -46,19 Bursa Çimento 4,78 -0,83 -3,97 Carrefoursa 46,10 3,22 -35,79 Casa Emtia Petrol 113,70 0,00 7,26 Ceo Event Medya 13,25 1,07 106,07 Coca Cola İçecek 95,85 0,68 50,93 Cosmos Yat. Holding 9,15 -0,44 13,52 Credıtwest Faktorıng 5,14 -0,77 -12,44 Çan2 Termik 12,45 0,16 Çelebi 195,40 3,99 7,05 Çelik Halat 8,61 -1,82 -5,36 Çemaş Döküm 1,33 3,91 -21,88 Çemtaş 17,66 0,23 12,40 Çimbeton 229,00 -0,52 -22,77 Çimentaş 32,18 1,07 -11,01 Çimsa 36,64 1,10 105,84 Çuhadaroğlu Metal 10,65 -0,47 40,00 Dagi Giyim 2,94 2,44 -13,69 Dagi Yatırım Holding 11,56 1,40 -10,39 Dardanel 3,18 -1,55 -40,28 Datagate Bilgisayar 13,76 -0,72 -14,59 Demısaş Döküm 9,58 -0,52 47,94 Denge Holding 1,32 0,00 -56,54 Deniz GMYO 1,71 0,59 -7,17 Derimod 8,37 3,21 -14,07 Derlüks Yatırım Holding 5,08 -0,59 -42,40 Desa Deri 9,30 -1,38 -4,52 Despec Bilgisayar 10,13 -1,55 -22,43 Deva Holding 30,32 -0,26 26,03 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,62 -0,24 17,12 Diriteks Diriliş Tekstil 4,16 1,46 11,53 Ditaş Doğan 27,18 -1,16 108,98 DO-CO 1.178,90 2,57 87,13 Doğan Burda 139,40 -9,95 521,21 Doğan Holding 3,43 1,48 14,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 -0,83 2,62 Doğu Aras Enerji 101,00 -0,98 Doğusan 3,82 1,06 5,20 Doğuş GMYO 10,80 0,93 32,19 Doğuş Otomotiv 50,00 3,82 92,87 Döktaş Dökümcülük 33,80 1,20 10,39 Duran Doğan Basım 19,15 2,85 82,55 Dyo Boya 10,83 0,46 -3,71 Eczacıbaşı İlaç 7,26 0,14 0,81 Eczacıbaşı Yatırım 50,50 0,00 87,60 E-Data Teknoloji 13,65 0,74 Edip Gayrimenkul 3,57 0,28 7,53 Ege Endüstri 1.954,00 3,58 17,37 Ege Gübre 249,70 5,76 74,06 Ege Profil 35,72 -1,60 -5,12 Ege Seramik 17,03 -1,56 76,25 Egeplast 24,32 0,16 -26,97 Ekiz Kimya 7,79 -0,13 9,26 Elite Naturel Organik Gıda 27,30 -0,66 Emek Elektrik 2,98 2,05 4,37 Eminiş Ambalaj 20,48 -1,06 -44,41 Emlak Konut GMYO 2,38 0,00 12,55 Enerjisa Enerji 14,12 -1,26 22,46 Enka İnşaat 16,56 1,91 135,17 Erbosan 139,40 0,43 243,73 Ereğli Demir Çelik 24,50 3,55 86,50 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 0,00 Ersu Gıda 5,50 1,85 11,34 Escar Turizm Taşımacılık 29,74 -1,26 Escort Teknoloji 6,50 4,67 -1,07 Esenboğa Elektrik 33,08 2,10 73,87 Etiler Gıda 5,10 -0,39 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 3,88 -1,77 1,58 Euro Trend Yat. Ort. 3,50 -1,69 -1,08 Euro Yat. Ort. 3,60 0,56 -18,94 Euro Yatırım Holding 1,85 1,65 -34,86 Europap Tezol Kağıt 16,14 1,51 Fade Gıda 8,01 -1,11 53,99 Fenerbahçe Futbol 32,20 0,37 8,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 0,40 -15,19 F-M İzmit Piston 135,30 -1,02 10,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,93 -0,33 14,58 Ford Otosan 255,70 0,63 112,91 Formet Metal ve Cam 1,31 3,15 -46,60 Frigo Pak Gıda 4,30 0,00 66,02 Galata Wind Enerji 5,33 -0,37 Galatasaray Sportif 4,01 1,78 -0,99 Garanti Bankası 11,82 -0,17 16,44 Garanti Faktoring 14,64 4,72 31,54 Garanti Yat. Ort. 2,57 0,00 -20,08 Gedik Y. Men. Değ. 7,72 0,26 30,27 Gediz Ambalaj 19,82 2,22 47,91 Gelecek Varlık Yönetimi 13,74 2,77 Gen İlaç 13,82 0,14 Gentaş 3,83 2,41 -15,14 Gersan Elektrik 5,90 0,17 -3,91 Gimat Mağazacılık 2,28 5,07 Girişim Elektrik Sanayi 23,66 3,32 Global Men. Değ. 6,40 0,79 6,49 Global Yat. Holding 2,41 3,88 -31,40 Good-Year 9,66 0,21 21,23 Göltaş Çimento 48,42 3,24 17,97 Gözde Girişim 9,20 1,43 15,29 GSD Denizcilik 4,18 1,21 71,65 GSD Holding 3,50 0,00 39,44 Gübre Fabrik. 84,80 -0,29 -1,45 Güler Yat. Holding 3,04 0,33 -12,21 Halk GMYO 2,85 0,71 -6,49 Hatay Tekstil 19,52 -0,61 43,16 Hedef Girişim 2,83 -0,70 12,09 Hedef Holding 4,45 9,88 Hektaş 13,42 0,30 151,20 HUB Girişim 10,83 0,84 -40,49 Hürriyet Gzt. 2,14 0,47 1,90 ICBC Turkey Bank 6,28 0,32 -3,38 İdeal Finansal Teknolojiler 32,22 2,48 139,38 İdealist GMYO 2,08 -2,80 -12,35 İhlas Ev Aletleri 1,05 -0,94 -43,64 İhlas Gayrimenkul 0,93 -1,06 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,77 0,00 -68,74 İhlas Haber Ajansı 7,28 -1,36 İhlas Holding 0,62 0,00 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 7,97 -1,73 71,54 Info Yatırım 5,19 0,97 11,12 İntema 66,00 10,00 65,41 Inveo Yatırım Holding 31,18 -0,19 115,45 İpek Doğal Enerji 15,34 -1,03 17,28 İskenderun Demir Çelik 24,08 1,52 166,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi