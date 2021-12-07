Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|-3,85
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|21,20
|-6,44
|24,50
|Adel Kalemcilik
|29,78
|1,22
|-10,81
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-3,66
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,11
|0,49
|-19,57
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,66
|0,00
|20,57
|Ak Enerji
|2,01
|-1,95
|-9,05
|Akbank
|7,12
|-0,97
|5,36
|Akçansa
|20,12
|5,34
|24,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,92
|1,59
|-20,10
|Akfen GMYO
|5,06
|2,65
|179,95
|Akın Tekstil
|38,52
|-1,48
|21,28
|Akiş GMYO
|1,85
|-1,07
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|44,98
|-0,75
|-26,46
|Aksa
|29,80
|0,13
|115,71
|Aksa Enerji
|9,67
|2,22
|159,95
|Aksigorta
|8,05
|0,75
|-3,12
|Aksu Enerji
|22,50
|1,72
|198,12
|Alarko Carrıer
|338,90
|-1,05
|-6,40
|Alarko GMYO
|30,54
|1,46
|20,57
|Alarko Holding
|11,54
|1,23
|35,42
|Albaraka Türk
|1,98
|0,00
|2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,34
|-0,07
|-1,08
|Alkim Kağıt
|16,78
|0,12
|29,64
|Alkim Kimya
|19,34
|0,52
|37,29
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|-0,68
|-1,08
|Altınyunus Çeşme
|65,00
|3,34
|30,10
|Anadolu Efes
|28,08
|3,69
|31,45
|Anadolu Grubu Holding
|40,02
|-0,35
|53,19
|Anadolu Hayat Emek.
|13,00
|1,17
|61,78
|Anadolu Isuzu
|26,72
|1,91
|48,44
|Anadolu Sigorta
|6,57
|-0,45
|-9,01
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,68
|-1,33
|Anel Elektrik
|2,67
|-1,48
|-0,51
|Arçelik
|47,98
|0,80
|68,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,94
|0,13
|17,59
|Arena Bilgisayar
|12,49
|0,97
|14,56
|Armada Bilgisayar
|64,80
|-0,61
|32,03
|Arsan Tekstil
|5,73
|1,24
|43,76
|Arzum Ev Aletleri
|18,10
|1,12
|-25,10
|Aselsan
|23,06
|2,31
|27,56
|Ata GMYO
|3,91
|-1,76
|-29,04
|Atakule GMYO
|3,01
|-2,59
|28,57
|Atlantis Yatırım Holding
|7,30
|1,25
|31,29
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|0,76
|-22,77
|ATP Bilgisayar
|59,15
|-2,15
|Avrasya GMYO
|1,92
|0,52
|-26,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,29
|1,33
|-28,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,51
|-3,41
|8,50
|Aydem Enerji
|7,23
|-0,41
|Ayen Enerji
|6,86
|1,93
|26,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,80
|-1,55
|102,13
|Aygaz
|23,06
|0,52
|62,55
|Bagfaş
|12,70
|9,96
|77,37
|Bak Ambalaj
|20,96
|-0,66
|5,98
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|0,56
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|-0,56
|14,18
|Banvit
|77,25
|0,32
|48,56
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,31
|0,53
|Baştaş Başkent Çimento
|13,31
|10,00
|-23,37
|Batı Çimento
|16,60
|1,53
|252,44
|Batısöke Çimento
|2,52
|1,61
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,81
|-0,38
|-26,39
|Bera Holding
|11,65
|3,28
|-42,55
|Berkosan Yalıtım
|9,09
|-0,87
|1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,20
|0,19
|28,71
|Beyaz Filo
|9,40
|-0,63
|-6,74
|Bilici Yatırım
|16,94
|-0,47
|206,14
|Bim Mağazalar
|76,25
|4,45
|10,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,10
|-0,42
|Birko Mensucat
|1,02
|2,00
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|10,02
|-0,10
|Birlik Mensucat
|2,03
|1,50
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|15,03
|0,47
|0,37
|BMS Çelik Hasır
|9,11
|0,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,75
|0,21
|Borusan Mannesmann
|29,88
|-0,73
|7,48
|Borusan Yat. Paz.
|399,40
|-0,57
|-12,08
|Bosch Fren Sistemleri
|1.056,70
|0,88
|-14,07
|Bossa
|30,14
|0,33
|68,85
|Brisa
|31,90
|-0,31
|64,75
|Burçelik
|29,62
|-0,47
|40,91
|Burçelik Vana
|26,72
|-1,04
|-46,19
|Bursa Çimento
|4,78
|-0,83
|-3,97
|Carrefoursa
|46,10
|3,22
|-35,79
|Casa Emtia Petrol
|113,70
|0,00
|7,26
|Ceo Event Medya
|13,25
|1,07
|106,07
|Coca Cola İçecek
|95,85
|0,68
|50,93
|Cosmos Yat. Holding
|9,15
|-0,44
|13,52
|Credıtwest Faktorıng
|5,14
|-0,77
|-12,44
|Çan2 Termik
|12,45
|0,16
|Çelebi
|195,40
|3,99
|7,05
|Çelik Halat
|8,61
|-1,82
|-5,36
|Çemaş Döküm
|1,33
|3,91
|-21,88
|Çemtaş
|17,66
|0,23
|12,40
|Çimbeton
|229,00
|-0,52
|-22,77
|Çimentaş
|32,18
|1,07
|-11,01
|Çimsa
|36,64
|1,10
|105,84
|Çuhadaroğlu Metal
|10,65
|-0,47
|40,00
|Dagi Giyim
|2,94
|2,44
|-13,69
|Dagi Yatırım Holding
|11,56
|1,40
|-10,39
|Dardanel
|3,18
|-1,55
|-40,28
|Datagate Bilgisayar
|13,76
|-0,72
|-14,59
|Demısaş Döküm
|9,58
|-0,52
|47,94
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,71
|0,59
|-7,17
|Derimod
|8,37
|3,21
|-14,07
|Derlüks Yatırım Holding
|5,08
|-0,59
|-42,40
|Desa Deri
|9,30
|-1,38
|-4,52
|Despec Bilgisayar
|10,13
|-1,55
|-22,43
|Deva Holding
|30,32
|-0,26
|26,03
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,62
|-0,24
|17,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,16
|1,46
|11,53
|Ditaş Doğan
|27,18
|-1,16
|108,98
|DO-CO
|1.178,90
|2,57
|87,13
|Doğan Burda
|139,40
|-9,95
|521,21
|Doğan Holding
|3,43
|1,48
|14,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|-0,83
|2,62
|Doğu Aras Enerji
|101,00
|-0,98
|Doğusan
|3,82
|1,06
|5,20
|Doğuş GMYO
|10,80
|0,93
|32,19
|Doğuş Otomotiv
|50,00
|3,82
|92,87
|Döktaş Dökümcülük
|33,80
|1,20
|10,39
|Duran Doğan Basım
|19,15
|2,85
|82,55
|Dyo Boya
|10,83
|0,46
|-3,71
|Eczacıbaşı İlaç
|7,26
|0,14
|0,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,50
|0,00
|87,60
|E-Data Teknoloji
|13,65
|0,74
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|0,28
|7,53
|Ege Endüstri
|1.954,00
|3,58
|17,37
|Ege Gübre
|249,70
|5,76
|74,06
|Ege Profil
|35,72
|-1,60
|-5,12
|Ege Seramik
|17,03
|-1,56
|76,25
|Egeplast
|24,32
|0,16
|-26,97
|Ekiz Kimya
|7,79
|-0,13
|9,26
|Elite Naturel Organik Gıda
|27,30
|-0,66
|Emek Elektrik
|2,98
|2,05
|4,37
|Eminiş Ambalaj
|20,48
|-1,06
|-44,41
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|0,00
|12,55
|Enerjisa Enerji
|14,12
|-1,26
|22,46
|Enka İnşaat
|16,56
|1,91
|135,17
|Erbosan
|139,40
|0,43
|243,73
|Ereğli Demir Çelik
|24,50
|3,55
|86,50
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|0,00
|Ersu Gıda
|5,50
|1,85
|11,34
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,74
|-1,26
|Escort Teknoloji
|6,50
|4,67
|-1,07
|Esenboğa Elektrik
|33,08
|2,10
|73,87
|Etiler Gıda
|5,10
|-0,39
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,88
|-1,77
|1,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,50
|-1,69
|-1,08
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|0,56
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|1,85
|1,65
|-34,86
|Europap Tezol Kağıt
|16,14
|1,51
|Fade Gıda
|8,01
|-1,11
|53,99
|Fenerbahçe Futbol
|32,20
|0,37
|8,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|0,40
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|135,30
|-1,02
|10,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,93
|-0,33
|14,58
|Ford Otosan
|255,70
|0,63
|112,91
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|3,15
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|4,30
|0,00
|66,02
|Galata Wind Enerji
|5,33
|-0,37
|Galatasaray Sportif
|4,01
|1,78
|-0,99
|Garanti Bankası
|11,82
|-0,17
|16,44
|Garanti Faktoring
|14,64
|4,72
|31,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,57
|0,00
|-20,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,72
|0,26
|30,27
|Gediz Ambalaj
|19,82
|2,22
|47,91
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,74
|2,77
|Gen İlaç
|13,82
|0,14
|Gentaş
|3,83
|2,41
|-15,14
|Gersan Elektrik
|5,90
|0,17
|-3,91
|Gimat Mağazacılık
|2,28
|5,07
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,66
|3,32
|Global Men. Değ.
|6,40
|0,79
|6,49
|Global Yat. Holding
|2,41
|3,88
|-31,40
|Good-Year
|9,66
|0,21
|21,23
|Göltaş Çimento
|48,42
|3,24
|17,97
|Gözde Girişim
|9,20
|1,43
|15,29
|GSD Denizcilik
|4,18
|1,21
|71,65
|GSD Holding
|3,50
|0,00
|39,44
|Gübre Fabrik.
|84,80
|-0,29
|-1,45
|Güler Yat. Holding
|3,04
|0,33
|-12,21
|Halk GMYO
|2,85
|0,71
|-6,49
|Hatay Tekstil
|19,52
|-0,61
|43,16
|Hedef Girişim
|2,83
|-0,70
|12,09
|Hedef Holding
|4,45
|9,88
|Hektaş
|13,42
|0,30
|151,20
|HUB Girişim
|10,83
|0,84
|-40,49
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|0,47
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|6,28
|0,32
|-3,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,22
|2,48
|139,38
|İdealist GMYO
|2,08
|-2,80
|-12,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|-0,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-1,06
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|0,00
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|7,28
|-1,36
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|-1,73
|71,54
|Info Yatırım
|5,19
|0,97
|11,12
|İntema
|66,00
|10,00
|65,41
|Inveo Yatırım Holding
|31,18
|-0,19
|115,45
|İpek Doğal Enerji
|15,34
|-1,03
|17,28
|İskenderun Demir Çelik
|24,08
|1,52
|166,49
(Sürecek)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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