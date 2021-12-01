Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|-1,15
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|18,15
|1,40
|6,59
|Adel Kalemcilik
|28,24
|4,98
|-15,42
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,82
|0,53
|-25,24
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,46
|3,39
|19,40
|Ak Enerji
|1,90
|1,06
|-14,03
|Akbank
|6,72
|3,07
|-0,56
|Akçansa
|18,36
|1,32
|14,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|1,11
|-24,27
|Akfen GMYO
|6,41
|9,95
|145,52
|Akın Tekstil
|39,70
|-2,60
|25,00
|Akiş GMYO
|1,80
|1,69
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|40,40
|2,02
|-33,95
|Aksa
|28,72
|3,61
|107,90
|Aksa Enerji
|9,12
|1,33
|145,16
|Aksigorta
|7,65
|1,06
|-7,93
|Aksu Enerji
|21,90
|1,39
|190,17
|Alarko Carrıer
|313,50
|1,13
|-13,42
|Alarko GMYO
|28,84
|1,12
|13,85
|Alarko Holding
|11,06
|0,55
|29,79
|Albaraka Türk
|1,90
|1,06
|-2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|0,35
|-3,91
|Alkim Kağıt
|15,75
|1,29
|21,68
|Alkim Kimya
|18,30
|0,83
|29,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,21
|0,83
|-17,45
|Altınyunus Çeşme
|52,75
|1,34
|5,58
|Anadolu Efes
|25,36
|1,04
|18,72
|Anadolu Grubu Holding
|38,68
|1,26
|48,06
|Anadolu Hayat Emek.
|12,35
|3,52
|53,69
|Anadolu Isuzu
|25,64
|1,50
|42,44
|Anadolu Sigorta
|6,25
|0,48
|-13,44
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,30
|0,09
|Anel Elektrik
|2,46
|-2,77
|-8,33
|Arçelik
|45,06
|3,54
|58,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,93
|-0,94
|17,44
|Arena Bilgisayar
|11,44
|0,09
|4,93
|Armada Bilgisayar
|65,35
|-2,46
|33,15
|Arsan Tekstil
|5,47
|1,48
|37,23
|Arzum Ev Aletleri
|17,66
|2,08
|-26,92
|Aselsan
|21,78
|0,18
|20,48
|Ata GMYO
|3,90
|3,45
|-29,22
|Atakule GMYO
|2,76
|-1,78
|17,89
|Atlantis Yatırım Holding
|6,90
|0,29
|24,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,00
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|63,00
|-5,26
|Avrasya GMYO
|1,78
|0,00
|-32,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,11
|0,48
|-34,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,49
|2,04
|8,17
|Aydem Enerji
|6,63
|0,76
|Ayen Enerji
|6,55
|-0,30
|21,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,89
|0,00
|76,34
|Aygaz
|22,80
|1,33
|60,72
|Bagfaş
|10,39
|-0,76
|45,11
|Bak Ambalaj
|19,57
|0,36
|-1,04
|Balatacılar Balatacılık
|8,91
|-6,99
|8,13
|Bantaş Ambalaj
|3,36
|0,30
|7,46
|Banvit
|73,35
|0,07
|41,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,82
|-1,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,55
|0,53
|-45,02
|Batı Çimento
|14,30
|0,70
|203,61
|Batısöke Çimento
|2,33
|0,43
|-4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|7,18
|0,84
|-32,33
|Bera Holding
|10,76
|1,13
|-46,94
|Berkosan Yalıtım
|8,74
|0,46
|-2,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,23
|-0,19
|29,46
|Beyaz Filo
|8,53
|0,12
|-15,37
|Bilici Yatırım
|16,40
|-0,24
|196,39
|Bim Mağazalar
|70,35
|1,37
|1,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,30
|3,28
|Birko Mensucat
|1,08
|-1,82
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,48
|0,64
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,50
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|14,03
|1,52
|-6,31
|BMS Çelik Hasır
|9,10
|-0,55
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,60
|1,32
|Borusan Mannesmann
|27,66
|1,32
|-0,50
|Borusan Yat. Paz.
|373,40
|0,11
|-17,80
|Bosch Fren Sistemleri
|920,40
|0,68
|-25,15
|Bossa
|30,28
|0,73
|69,64
|Brisa
|30,84
|2,53
|59,27
|Burçelik
|25,32
|5,50
|20,46
|Burçelik Vana
|22,94
|2,32
|-53,81
|Bursa Çimento
|4,39
|1,15
|-11,80
|Carrefoursa
|41,90
|-1,37
|-41,64
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|-4,26
|3,77
|Ceo Event Medya
|13,20
|2,17
|105,29
|Coca Cola İçecek
|90,10
|2,10
|41,87
|Cosmos Yat. Holding
|10,57
|9,99
|31,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,56
|-0,44
|-22,32
|Çan2 Termik
|12,03
|0,33
|Çelebi
|180,70
|5,12
|-1,00
|Çelik Halat
|8,96
|7,43
|-1,51
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|-28,93
|Çemtaş
|16,89
|1,02
|7,50
|Çimbeton
|207,50
|0,44
|-30,02
|Çimentaş
|28,60
|2,44
|-20,91
|Çimsa
|33,54
|2,38
|88,43
|Çuhadaroğlu Metal
|9,34
|0,54
|22,78
|Dagi Giyim
|2,74
|1,86
|-19,56
|Dagi Yatırım Holding
|10,85
|0,37
|-15,89
|Dardanel
|2,80
|0,72
|-47,42
|Datagate Bilgisayar
|13,02
|0,31
|-19,18
|Demısaş Döküm
|9,38
|0,21
|44,85
|Denge Holding
|1,31
|-0,76
|-56,87
|Deniz GMYO
|1,61
|0,63
|-12,60
|Derimod
|7,81
|-0,26
|-19,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,68
|-0,43
|-46,94
|Desa Deri
|8,70
|0,12
|-10,68
|Despec Bilgisayar
|9,60
|0,00
|-26,49
|Deva Holding
|29,94
|0,20
|24,45
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,39
|0,35
|5,71
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,99
|-0,50
|6,97
|Ditaş Doğan
|31,00
|6,16
|138,35
|DO-CO
|1.031,30
|4,76
|63,70
|Doğan Burda
|212,30
|-9,97
|846,08
|Doğan Holding
|3,13
|1,95
|4,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|2,22
|-1,24
|Doğu Aras Enerji
|93,30
|0,65
|Doğusan
|3,35
|0,30
|-7,74
|Doğuş GMYO
|10,79
|1,12
|32,07
|Doğuş Otomotiv
|47,74
|-0,04
|84,16
|Döktaş Dökümcülük
|30,90
|0,32
|0,91
|Duran Doğan Basım
|21,44
|2,98
|104,39
|Dyo Boya
|10,56
|0,09
|-6,11
|Eczacıbaşı İlaç
|7,06
|0,43
|-1,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,58
|-0,21
|76,75
|E-Data Teknoloji
|13,42
|3,15
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|-0,57
|4,82
|Ege Endüstri
|1.701,00
|-0,53
|2,17
|Ege Gübre
|234,70
|-0,76
|63,60
|Ege Profil
|32,62
|1,24
|-13,35
|Ege Seramik
|15,14
|3,34
|56,69
|Egeplast
|22,38
|0,36
|-32,79
|Ekiz Kimya
|9,25
|5,59
|29,73
|Elite Naturel Organik Gıda
|21,70
|-1,45
|Emek Elektrik
|2,82
|0,00
|-1,24
|Eminiş Ambalaj
|21,94
|0,46
|-40,45
|Emlak Konut GMYO
|2,26
|0,89
|6,87
|Enerjisa Enerji
|13,34
|1,52
|15,69
|Enka İnşaat
|15,96
|2,84
|126,65
|Erbosan
|121,80
|0,74
|200,33
|Ereğli Demir Çelik
|22,92
|1,69
|74,48
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,13
|-0,63
|Ersu Gıda
|4,99
|-3,67
|1,01
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,66
|1,66
|Escort Teknoloji
|5,36
|-0,56
|-18,42
|Esenboğa Elektrik
|30,52
|1,19
|60,41
|Etiler Gıda
|5,10
|-4,67
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,38
|1,20
|-11,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|0,89
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|-0,57
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|0,58
|-39,44
|Europap Tezol Kağıt
|15,36
|4,35
|Fade Gıda
|7,77
|-0,26
|49,37
|Fenerbahçe Futbol
|30,90
|-0,32
|4,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|0,00
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|119,30
|1,10
|-2,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,62
|3,54
|12,20
|Ford Otosan
|249,80
|1,54
|108,00
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|0,85
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|3,88
|5,72
|49,80
|Galata Wind Enerji
|5,23
|-0,19
|Galatasaray Sportif
|3,92
|1,29
|-3,21
|Garanti Bankası
|11,68
|2,28
|15,06
|Garanti Faktoring
|13,15
|2,10
|18,15
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|-1,57
|-21,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,67
|1,99
|29,43
|Gediz Ambalaj
|19,38
|5,04
|44,63
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,76
|0,00
|Gen İlaç
|13,93
|-2,52
|Gentaş
|3,64
|4,90
|-19,35
|Gersan Elektrik
|5,61
|0,18
|-8,63
|Gimat Mağazacılık
|2,09
|-0,48
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,10
|1,14
|Global Men. Değ.
|6,08
|0,50
|1,16
|Global Yat. Holding
|2,11
|1,44
|-39,94
|Good-Year
|9,58
|1,91
|20,23
|Göltaş Çimento
|39,74
|0,51
|-3,18
|Gözde Girişim
|8,92
|1,02
|11,78
|GSD Denizcilik
|3,99
|2,05
|63,85
|GSD Holding
|3,30
|2,48
|31,47
|Gübre Fabrik.
|79,95
|1,20
|-7,09
|Güler Yat. Holding
|3,01
|-0,66
|-13,07
|Halk GMYO
|2,67
|1,14
|-12,40
|Hatay Tekstil
|18,11
|0,22
|32,82
|Hedef Girişim
|2,66
|0,38
|5,35
|Hedef Holding
|3,57
|1,13
|Hektaş
|13,41
|3,95
|151,01
|HUB Girişim
|9,73
|1,57
|-46,54
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,04
|1,34
|-7,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|35,38
|6,18
|162,85
|İdealist GMYO
|1,95
|2,09
|-17,83
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|0,00
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|3,41
|-27,20
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|0,00
|-70,37
|İhlas Haber Ajansı
|7,09
|-1,39
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|1,43
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|7,42
|1,37
|59,71
|Info Yatırım
|5,20
|0,39
|11,34
|İntema
|54,85
|-1,08
|37,47
|Inveo Yatırım Holding
|28,72
|3,46
|98,45
|İpek Doğal Enerji
|14,41
|0,35
|10,17
|İskenderun Demir Çelik
|20,48
|1,89
|126,65
(Sürecek)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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