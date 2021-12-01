Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 -1,15 -33,07 Acıpayam Selüloz 18,15 1,40 6,59 Adel Kalemcilik 28,24 4,98 -15,42 Adese Gayrimenkul 0,75 0,00 -69,03 Afyon Çimento 3,82 0,53 -25,24 AGESA Hayat Emeklilik 20,46 3,39 19,40 Ak Enerji 1,90 1,06 -14,03 Akbank 6,72 3,07 -0,56 Akçansa 18,36 1,32 14,02 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 1,11 -24,27 Akfen GMYO 6,41 9,95 145,52 Akın Tekstil 39,70 -2,60 25,00 Akiş GMYO 1,80 1,69 -35,54 Akmerkez GMYO 40,40 2,02 -33,95 Aksa 28,72 3,61 107,90 Aksa Enerji 9,12 1,33 145,16 Aksigorta 7,65 1,06 -7,93 Aksu Enerji 21,90 1,39 190,17 Alarko Carrıer 313,50 1,13 -13,42 Alarko GMYO 28,84 1,12 13,85 Alarko Holding 11,06 0,55 29,79 Albaraka Türk 1,90 1,06 -2,06 Alcatel Lucent Teletaş 28,50 0,35 -3,91 Alkim Kağıt 15,75 1,29 21,68 Alkim Kimya 18,30 0,83 29,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,21 0,83 -17,45 Altınyunus Çeşme 52,75 1,34 5,58 Anadolu Efes 25,36 1,04 18,72 Anadolu Grubu Holding 38,68 1,26 48,06 Anadolu Hayat Emek. 12,35 3,52 53,69 Anadolu Isuzu 25,64 1,50 42,44 Anadolu Sigorta 6,25 0,48 -13,44 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,30 0,09 Anel Elektrik 2,46 -2,77 -8,33 Arçelik 45,06 3,54 58,34 ARD Bilişim Teknolojileri 7,93 -0,94 17,44 Arena Bilgisayar 11,44 0,09 4,93 Armada Bilgisayar 65,35 -2,46 33,15 Arsan Tekstil 5,47 1,48 37,23 Arzum Ev Aletleri 17,66 2,08 -26,92 Aselsan 21,78 0,18 20,48 Ata GMYO 3,90 3,45 -29,22 Atakule GMYO 2,76 -1,78 17,89 Atlantis Yatırım Holding 6,90 0,29 24,10 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,00 -27,43 ATP Bilgisayar 63,00 -5,26 Avrasya GMYO 1,78 0,00 -32,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,11 0,48 -34,06 Avrupa Yatırım Holding 6,49 2,04 8,17 Aydem Enerji 6,63 0,76 Ayen Enerji 6,55 -0,30 21,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,89 0,00 76,34 Aygaz 22,80 1,33 60,72 Bagfaş 10,39 -0,76 45,11 Bak Ambalaj 19,57 0,36 -1,04 Balatacılar Balatacılık 8,91 -6,99 8,13 Bantaş Ambalaj 3,36 0,30 7,46 Banvit 73,35 0,07 41,06 Başkent Doğalgaz GMYO 12,82 -1,00 Baştaş Başkent Çimento 9,55 0,53 -45,02 Batı Çimento 14,30 0,70 203,61 Batısöke Çimento 2,33 0,43 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 7,18 0,84 -32,33 Bera Holding 10,76 1,13 -46,94 Berkosan Yalıtım 8,74 0,46 -2,02 Beşiktaş Futbol Yat. 5,23 -0,19 29,46 Beyaz Filo 8,53 0,12 -15,37 Bilici Yatırım 16,40 -0,24 196,39 Bim Mağazalar 70,35 1,37 1,74 Biotrend Çevre ve Enerji 6,30 3,28 Birko Mensucat 1,08 -1,82 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,48 0,64 Birlik Mensucat 2,00 -0,50 -42,20 Bizim Mağazaları 14,03 1,52 -6,31 BMS Çelik Hasır 9,10 -0,55 Boğaziçi Beton Sanayi 4,60 1,32 Borusan Mannesmann 27,66 1,32 -0,50 Borusan Yat. Paz. 373,40 0,11 -17,80 Bosch Fren Sistemleri 920,40 0,68 -25,15 Bossa 30,28 0,73 69,64 Brisa 30,84 2,53 59,27 Burçelik 25,32 5,50 20,46 Burçelik Vana 22,94 2,32 -53,81 Bursa Çimento 4,39 1,15 -11,80 Carrefoursa 41,90 -1,37 -41,64 Casa Emtia Petrol 110,00 -4,26 3,77 Ceo Event Medya 13,20 2,17 105,29 Coca Cola İçecek 90,10 2,10 41,87 Cosmos Yat. Holding 10,57 9,99 31,14 Credıtwest Faktorıng 4,56 -0,44 -22,32 Çan2 Termik 12,03 0,33 Çelebi 180,70 5,12 -1,00 Çelik Halat 8,96 7,43 -1,51 Çemaş Döküm 1,21 0,83 -28,93 Çemtaş 16,89 1,02 7,50 Çimbeton 207,50 0,44 -30,02 Çimentaş 28,60 2,44 -20,91 Çimsa 33,54 2,38 88,43 Çuhadaroğlu Metal 9,34 0,54 22,78 Dagi Giyim 2,74 1,86 -19,56 Dagi Yatırım Holding 10,85 0,37 -15,89 Dardanel 2,80 0,72 -47,42 Datagate Bilgisayar 13,02 0,31 -19,18 Demısaş Döküm 9,38 0,21 44,85 Denge Holding 1,31 -0,76 -56,87 Deniz GMYO 1,61 0,63 -12,60 Derimod 7,81 -0,26 -19,82 Derlüks Yatırım Holding 4,68 -0,43 -46,94 Desa Deri 8,70 0,12 -10,68 Despec Bilgisayar 9,60 0,00 -26,49 Deva Holding 29,94 0,20 24,45 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,39 0,35 5,71 Diriteks Diriliş Tekstil 3,99 -0,50 6,97 Ditaş Doğan 31,00 6,16 138,35 DO-CO 1.031,30 4,76 63,70 Doğan Burda 212,30 -9,97 846,08 Doğan Holding 3,13 1,95 4,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 2,22 -1,24 Doğu Aras Enerji 93,30 0,65 Doğusan 3,35 0,30 -7,74 Doğuş GMYO 10,79 1,12 32,07 Doğuş Otomotiv 47,74 -0,04 84,16 Döktaş Dökümcülük 30,90 0,32 0,91 Duran Doğan Basım 21,44 2,98 104,39 Dyo Boya 10,56 0,09 -6,11 Eczacıbaşı İlaç 7,06 0,43 -1,97 Eczacıbaşı Yatırım 47,58 -0,21 76,75 E-Data Teknoloji 13,42 3,15 Edip Gayrimenkul 3,48 -0,57 4,82 Ege Endüstri 1.701,00 -0,53 2,17 Ege Gübre 234,70 -0,76 63,60 Ege Profil 32,62 1,24 -13,35 Ege Seramik 15,14 3,34 56,69 Egeplast 22,38 0,36 -32,79 Ekiz Kimya 9,25 5,59 29,73 Elite Naturel Organik Gıda 21,70 -1,45 Emek Elektrik 2,82 0,00 -1,24 Eminiş Ambalaj 21,94 0,46 -40,45 Emlak Konut GMYO 2,26 0,89 6,87 Enerjisa Enerji 13,34 1,52 15,69 Enka İnşaat 15,96 2,84 126,65 Erbosan 121,80 0,74 200,33 Ereğli Demir Çelik 22,92 1,69 74,48 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,13 -0,63 Ersu Gıda 4,99 -3,67 1,01 Escar Turizm Taşımacılık 30,66 1,66 Escort Teknoloji 5,36 -0,56 -18,42 Esenboğa Elektrik 30,52 1,19 60,41 Etiler Gıda 5,10 -4,67 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 3,38 1,20 -11,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 0,89 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,49 -0,57 -21,42 Euro Yatırım Holding 1,72 0,58 -39,44 Europap Tezol Kağıt 15,36 4,35 Fade Gıda 7,77 -0,26 49,37 Fenerbahçe Futbol 30,90 -0,32 4,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 0,00 -23,68 F-M İzmit Piston 119,30 1,10 -2,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,62 3,54 12,20 Ford Otosan 249,80 1,54 108,00 Formet Metal ve Cam 1,19 0,85 -51,49 Frigo Pak Gıda 3,88 5,72 49,80 Galata Wind Enerji 5,23 -0,19 Galatasaray Sportif 3,92 1,29 -3,21 Garanti Bankası 11,68 2,28 15,06 Garanti Faktoring 13,15 2,10 18,15 Garanti Yat. Ort. 2,51 -1,57 -21,95 Gedik Y. Men. Değ. 7,67 1,99 29,43 Gediz Ambalaj 19,38 5,04 44,63 Gelecek Varlık Yönetimi 12,76 0,00 Gen İlaç 13,93 -2,52 Gentaş 3,64 4,90 -19,35 Gersan Elektrik 5,61 0,18 -8,63 Gimat Mağazacılık 2,09 -0,48 Girişim Elektrik Sanayi 23,10 1,14 Global Men. Değ. 6,08 0,50 1,16 Global Yat. Holding 2,11 1,44 -39,94 Good-Year 9,58 1,91 20,23 Göltaş Çimento 39,74 0,51 -3,18 Gözde Girişim 8,92 1,02 11,78 GSD Denizcilik 3,99 2,05 63,85 GSD Holding 3,30 2,48 31,47 Gübre Fabrik. 79,95 1,20 -7,09 Güler Yat. Holding 3,01 -0,66 -13,07 Halk GMYO 2,67 1,14 -12,40 Hatay Tekstil 18,11 0,22 32,82 Hedef Girişim 2,66 0,38 5,35 Hedef Holding 3,57 1,13 Hektaş 13,41 3,95 151,01 HUB Girişim 9,73 1,57 -46,54 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 6,04 1,34 -7,08 İdeal Finansal Teknolojiler 35,38 6,18 162,85 İdealist GMYO 1,95 2,09 -17,83 İhlas Ev Aletleri 0,97 0,00 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,91 3,41 -27,20 İhlas Gazetecilik 0,73 0,00 -70,37 İhlas Haber Ajansı 7,09 -1,39 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,71 1,43 -37,72 İndeks Bilgisayar 7,42 1,37 59,71 Info Yatırım 5,20 0,39 11,34 İntema 54,85 -1,08 37,47 Inveo Yatırım Holding 28,72 3,46 98,45 İpek Doğal Enerji 14,41 0,35 10,17 İskenderun Demir Çelik 20,48 1,89 126,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık... Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi