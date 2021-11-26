Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,26 2,73 -32,04 Acıpayam Selüloz 17,12 0,23 0,54 Adel Kalemcilik 25,56 3,65 -23,45 Adese Gayrimenkul 0,84 -1,18 -65,31 Afyon Çimento 3,75 -2,09 -26,61 AGESA Hayat Emeklilik 20,46 -2,11 19,40 Ak Enerji 1,88 0,00 -14,93 Akbank 6,67 -2,49 -1,30 Akçansa 18,00 1,41 11,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 -1,08 -23,85 Akfen GMYO 5,20 1,17 99,17 Akın Tekstil 37,06 1,48 16,69 Akiş GMYO 1,78 -0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 40,08 0,15 -34,47 Aksa 25,54 -1,54 84,88 Aksa Enerji 9,00 -1,85 141,94 Aksigorta 7,77 -3,24 -6,49 Aksu Enerji 21,30 1,24 182,22 Alarko Carrıer 307,10 -1,73 -15,18 Alarko GMYO 27,10 -1,02 6,99 Alarko Holding 11,19 -3,28 31,32 Albaraka Türk 1,97 -4,83 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 26,76 -0,15 -9,78 Alkim Kağıt 15,30 -0,84 18,20 Alkim Kimya 18,39 -2,70 30,55 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,23 0,00 -16,09 Altınyunus Çeşme 53,05 -3,55 6,18 Anadolu Efes 24,80 -1,98 16,10 Anadolu Grubu Holding 36,50 -0,65 39,71 Anadolu Hayat Emek. 11,42 -1,21 42,12 Anadolu Isuzu 24,70 -1,36 37,22 Anadolu Sigorta 6,23 -0,32 -13,72 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,34 5,78 Anel Elektrik 2,55 0,79 -4,98 Arçelik 42,96 -2,54 50,96 ARD Bilişim Teknolojileri 54,25 -1,72 12,83 Arena Bilgisayar 11,13 -2,20 2,09 Armada Bilgisayar 57,85 0,61 17,87 Arsan Tekstil 5,04 -1,75 26,45 Arzum Ev Aletleri 16,60 -0,54 -31,30 Aselsan 21,10 -0,85 16,71 Ata GMYO 3,60 0,00 -34,66 Atakule GMYO 2,69 -1,47 14,90 Atlantis Yatırım Holding 7,00 0,72 25,90 Atlas Yat. Ort. 1,27 1,60 -27,43 ATP Bilgisayar 62,95 -3,67 Avrasya GMYO 1,76 -0,56 -32,81 Avrasya Petrol ve Tur. 2,11 -2,31 -34,06 Avrupa Yatırım Holding 6,26 -1,42 4,33 Aydem Enerji 6,70 0,30 Ayen Enerji 6,31 -3,37 16,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,70 0,98 83,52 Aygaz 21,18 -2,67 49,30 Bagfaş 10,12 4,62 41,34 Bak Ambalaj 19,25 -2,78 -2,66 Balatacılar Balatacılık 9,68 10,00 17,48 Bantaş Ambalaj 3,18 -1,55 1,71 Banvit 71,85 0,35 38,17 Başkent Doğalgaz GMYO 11,43 -2,89 Baştaş Başkent Çimento 8,95 1,47 -48,47 Batı Çimento 13,85 -2,46 194,06 Batısöke Çimento 2,34 -0,85 -4,10 Bayrak Taban Sanayi 7,06 -0,84 -33,46 Bera Holding 10,94 -1,88 -46,06 Berkosan Yalıtım 8,35 0,72 -6,39 Beşiktaş Futbol Yat. 5,67 0,00 40,35 Beyaz Filo 8,54 -1,04 -15,27 Bilici Yatırım 15,64 1,23 182,65 Bim Mağazalar 69,20 0,36 0,08 Biotrend Çevre ve Enerji 6,19 -3,28 Birko Mensucat 0,97 2,11 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,41 -0,84 Birlik Mensucat 2,00 -1,48 -42,20 Bizim Mağazaları 14,38 1,27 -3,97 BMS Çelik Hasır 8,90 1,48 Boğaziçi Beton Sanayi 4,55 0,44 Borusan Mannesmann 27,24 -2,37 -2,01 Borusan Yat. Paz. 383,60 -2,39 -15,56 Bosch Fren Sistemleri 941,20 0,77 -23,46 Bossa 31,10 -4,01 74,23 Brisa 28,76 0,35 48,53 Burçelik 22,36 0,81 6,37 Burçelik Vana 21,42 -0,09 -56,87 Bursa Çimento 4,42 -1,34 -11,20 Carrefoursa 41,44 0,78 -42,28 Casa Emtia Petrol 118,00 0,34 11,32 Ceo Event Medya 10,50 1,25 63,30 Coca Cola İçecek 90,55 -1,95 42,58 Cosmos Yat. Holding 9,81 0,00 21,71 Credıtwest Faktorıng 4,44 -0,45 -24,36 Çan2 Termik 11,69 1,56 Çelebi 175,40 -3,68 -3,90 Çelik Halat 7,38 -3,53 -18,88 Çemaş Döküm 1,19 -2,46 -30,11 Çemtaş 16,23 -2,81 3,30 Çimbeton 208,10 0,92 -29,81 Çimentaş 28,00 0,00 -22,57 Çimsa 31,96 -1,48 79,55 Çuhadaroğlu Metal 9,45 -0,63 24,22 Dagi Giyim 2,62 -1,13 -23,09 Dagi Yatırım Holding 10,49 -0,94 -18,68 Dardanel 2,82 1,44 -47,04 Datagate Bilgisayar 12,62 -0,39 -21,66 Demısaş Döküm 9,56 2,69 47,63 Denge Holding 1,32 -0,75 -56,54 Deniz GMYO 1,64 -0,61 -10,97 Derimod 8,47 -0,70 -13,04 Derlüks Yatırım Holding 4,54 -2,37 -48,53 Desa Deri 8,43 -2,32 -13,45 Despec Bilgisayar 9,57 0,31 -26,72 Deva Holding 29,88 3,61 24,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,01 -1,96 2,18 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 0,00 9,92 Ditaş Doğan 25,24 0,72 94,07 DO-CO 965,20 -5,63 53,21 Doğan Burda 290,90 9,98 1196,35 Doğan Holding 3,07 -1,60 2,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,44 -2,96 Doğu Aras Enerji 90,40 -1,53 Doğusan 3,36 -2,04 -7,47 Doğuş GMYO 10,79 -2,09 32,07 Doğuş Otomotiv 44,54 -0,67 71,81 Döktaş Dökümcülük 31,98 -0,06 4,44 Duran Doğan Basım 21,38 -7,69 103,81 Dyo Boya 9,90 -1,49 -11,98 Eczacıbaşı İlaç 7,12 1,71 -1,14 Eczacıbaşı Yatırım 47,38 -0,25 76,01 E-Data Teknoloji 11,59 0,52 Edip Gayrimenkul 3,30 -1,49 -0,60 Ege Endüstri 1.722,00 3,15 3,43 Ege Gübre 220,80 2,70 53,91 Ege Profil 31,56 -1,62 -16,17 Ege Seramik 14,37 -1,30 48,72 Egeplast 22,34 0,54 -32,91 Ekiz Kimya 7,69 8,46 7,85 Elite Naturel Organik Gıda 22,24 9,02 Emek Elektrik 2,73 -3,53 -4,39 Eminiş Ambalaj 21,40 8,68 -41,91 Emlak Konut GMYO 2,16 -2,26 2,15 Enerjisa Enerji 12,82 -1,91 11,18 Enka İnşaat 15,13 -1,37 114,86 Erbosan 121,70 -3,03 200,09 Ereğli Demir Çelik 22,52 -2,76 71,43 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 0,65 Ersu Gıda 4,86 1,04 -1,62 Escar Turizm Taşımacılık 28,18 0,64 Escort Teknoloji 5,34 8,76 -18,72 Esenboğa Elektrik 28,88 -0,89 51,79 Etiler Gıda 5,60 3,70 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,48 -1,69 -8,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,33 -0,89 -5,89 Euro Yat. Ort. 3,60 -0,28 -18,94 Euro Yatırım Holding 1,73 -0,57 -39,08 Europap Tezol Kağıt 14,03 -0,07 Fade Gıda 7,32 3,39 40,72 Fenerbahçe Futbol 32,38 0,43 9,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -1,28 -21,64 F-M İzmit Piston 117,30 0,34 -4,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,62 -0,58 4,53 Ford Otosan 240,90 -1,03 100,59 Formet Metal ve Cam 1,20 -0,83 -51,08 Frigo Pak Gıda 4,13 -0,72 59,45 Galata Wind Enerji 4,98 -1,97 Galatasaray Sportif 4,09 0,00 0,99 Garanti Bankası 11,55 -1,62 13,78 Garanti Faktoring 12,40 -0,32 11,41 Garanti Yat. Ort. 2,49 1,22 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 7,37 -3,66 24,36 Gediz Ambalaj 17,90 -1,10 33,58 Gelecek Varlık Yönetimi 12,82 0,47 Gen İlaç 14,34 1,85 Gentaş 3,42 -2,84 -24,22 Gersan Elektrik 5,41 -1,10 -11,89 Gimat Mağazacılık 2,10 -1,41 Girişim Elektrik Sanayi 22,94 -0,26 Global Men. Değ. 6,19 -3,28 3,00 Global Yat. Holding 2,14 -4,46 -39,09 Good-Year 9,12 -1,08 14,45 Göltaş Çimento 39,38 -1,80 -4,05 Gözde Girişim 9,12 -3,49 14,29 GSD Denizcilik 3,96 -0,50 62,62 GSD Holding 3,05 -2,24 21,51 Gübre Fabrik. 76,80 0,92 -10,75 Güler Yat. Holding 2,96 5,34 -14,52 Halk GMYO 2,65 -1,49 -13,06 Hatay Tekstil 16,76 -2,27 22,91 Hedef Girişim 2,65 -1,49 4,96 Hedef Holding 3,49 -0,85 Hektaş 11,49 3,23 115,08 HUB Girişim 9,46 -2,47 -48,02 Hürriyet Gzt. 2,19 -0,90 4,29 ICBC Turkey Bank 5,85 -2,66 -10,00 İdeal Finansal Teknolojiler 33,84 -9,18 151,41 İdealist GMYO 1,93 1,05 -18,67 İhlas Ev Aletleri 0,96 -1,03 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,88 -2,22 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -69,56 İhlas Haber Ajansı 6,19 -2,21 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,71 -1,39 -37,72 İndeks Bilgisayar 7,21 -0,41 55,19 Info Yatırım 5,35 -2,37 14,55 İntema 44,10 0,36 10,53 Inveo Yatırım Holding 28,50 -2,40 96,93 İpek Doğal Enerji 13,80 -1,08 5,50 İskenderun Demir Çelik 18,86 -1,77 108,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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