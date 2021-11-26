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Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,262,73-32,04
Acıpayam Selüloz17,120,230,54
Adel Kalemcilik25,563,65-23,45
Adese Gayrimenkul0,84-1,18-65,31
Afyon Çimento3,75-2,09-26,61
AGESA Hayat Emeklilik20,46-2,1119,40
Ak Enerji1,880,00-14,93
Akbank6,67-2,49-1,30
Akçansa18,001,4111,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,83-1,08-23,85
Akfen GMYO5,201,1799,17
Akın Tekstil37,061,4816,69
Akiş GMYO1,78-0,56-36,25
Akmerkez GMYO40,080,15-34,47
Aksa25,54-1,5484,88
Aksa Enerji9,00-1,85141,94
Aksigorta7,77-3,24-6,49
Aksu Enerji21,301,24182,22
Alarko Carrıer307,10-1,73-15,18
Alarko GMYO27,10-1,026,99
Alarko Holding11,19-3,2831,32
Albaraka Türk1,97-4,831,55
Alcatel Lucent Teletaş26,76-0,15-9,78
Alkim Kağıt15,30-0,8418,20
Alkim Kimya18,39-2,7030,55
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,230,00-16,09
Altınyunus Çeşme53,05-3,556,18
Anadolu Efes24,80-1,9816,10
Anadolu Grubu Holding36,50-0,6539,71
Anadolu Hayat Emek.11,42-1,2142,12
Anadolu Isuzu24,70-1,3637,22
Anadolu Sigorta6,23-0,32-13,72
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,345,78

Anel Elektrik2,550,79-4,98
Arçelik42,96-2,5450,96
ARD Bilişim Teknolojileri54,25-1,7212,83
Arena Bilgisayar11,13-2,202,09
Armada Bilgisayar57,850,6117,87
Arsan Tekstil5,04-1,7526,45
Arzum Ev Aletleri16,60-0,54-31,30
Aselsan21,10-0,8516,71
Ata GMYO3,600,00-34,66
Atakule GMYO2,69-1,4714,90
Atlantis Yatırım Holding7,000,7225,90
Atlas Yat. Ort.1,271,60-27,43
ATP Bilgisayar62,95-3,67

Avrasya GMYO1,76-0,56-32,81
Avrasya Petrol ve Tur.2,11-2,31-34,06
Avrupa Yatırım Holding6,26-1,424,33
Aydem Enerji6,700,30

Ayen Enerji6,31-3,3716,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,700,9883,52
Aygaz21,18-2,6749,30
Bagfaş10,124,6241,34
Bak Ambalaj19,25-2,78-2,66
Balatacılar Balatacılık9,6810,0017,48
Bantaş Ambalaj3,18-1,551,71
Banvit71,850,3538,17
Başkent Doğalgaz GMYO11,43-2,89

Baştaş Başkent Çimento8,951,47-48,47
Batı Çimento13,85-2,46194,06
Batısöke Çimento2,34-0,85-4,10
Bayrak Taban Sanayi7,06-0,84-33,46
Bera Holding10,94-1,88-46,06
Berkosan Yalıtım8,350,72-6,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,670,0040,35
Beyaz Filo8,54-1,04-15,27
Bilici Yatırım15,641,23182,65
Bim Mağazalar69,200,360,08
Biotrend Çevre ve Enerji6,19-3,28

Birko Mensucat0,972,11-12,61
Birleşim Mühendislik9,41-0,84

Birlik Mensucat2,00-1,48-42,20
Bizim Mağazaları14,381,27-3,97
BMS Çelik Hasır8,901,48

Boğaziçi Beton Sanayi4,550,44

Borusan Mannesmann27,24-2,37-2,01
Borusan Yat. Paz.383,60-2,39-15,56
Bosch Fren Sistemleri941,200,77-23,46
Bossa31,10-4,0174,23
Brisa28,760,3548,53
Burçelik22,360,816,37
Burçelik Vana21,42-0,09-56,87
Bursa Çimento4,42-1,34-11,20
Carrefoursa41,440,78-42,28
Casa Emtia Petrol118,000,3411,32
Ceo Event Medya10,501,2563,30
Coca Cola İçecek90,55-1,9542,58
Cosmos Yat. Holding9,810,0021,71
Credıtwest Faktorıng4,44-0,45-24,36
Çan2 Termik11,691,56

Çelebi175,40-3,68-3,90
Çelik Halat7,38-3,53-18,88
Çemaş Döküm1,19-2,46-30,11
Çemtaş16,23-2,813,30
Çimbeton208,100,92-29,81
Çimentaş28,000,00-22,57
Çimsa31,96-1,4879,55
Çuhadaroğlu Metal9,45-0,6324,22
Dagi Giyim2,62-1,13-23,09
Dagi Yatırım Holding10,49-0,94-18,68
Dardanel2,821,44-47,04
Datagate Bilgisayar12,62-0,39-21,66
Demısaş Döküm9,562,6947,63
Denge Holding1,32-0,75-56,54
Deniz GMYO1,64-0,61-10,97
Derimod8,47-0,70-13,04
Derlüks Yatırım Holding4,54-2,37-48,53
Desa Deri8,43-2,32-13,45
Despec Bilgisayar9,570,31-26,72
Deva Holding29,883,6124,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,01-1,962,18
Diriteks Diriliş Tekstil4,100,009,92
Ditaş Doğan25,240,7294,07
DO-CO965,20-5,6353,21
Doğan Burda290,909,981196,35
Doğan Holding3,07-1,602,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,260,44-2,96
Doğu Aras Enerji90,40-1,53

Doğusan3,36-2,04-7,47
Doğuş GMYO10,79-2,0932,07
Doğuş Otomotiv44,54-0,6771,81
Döktaş Dökümcülük31,98-0,064,44
Duran Doğan Basım21,38-7,69103,81
Dyo Boya9,90-1,49-11,98
Eczacıbaşı İlaç7,121,71-1,14
Eczacıbaşı Yatırım47,38-0,2576,01
E-Data Teknoloji11,590,52

Edip Gayrimenkul3,30-1,49-0,60
Ege Endüstri1.722,003,153,43
Ege Gübre220,802,7053,91
Ege Profil31,56-1,62-16,17
Ege Seramik14,37-1,3048,72
Egeplast22,340,54-32,91
Ekiz Kimya7,698,467,85
Elite Naturel Organik Gıda22,249,02

Emek Elektrik2,73-3,53-4,39
Eminiş Ambalaj21,408,68-41,91
Emlak Konut GMYO2,16-2,262,15
Enerjisa Enerji12,82-1,9111,18
Enka İnşaat15,13-1,37114,86
Erbosan121,70-3,03200,09
Ereğli Demir Çelik22,52-2,7671,43
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,100,65

Ersu Gıda4,861,04-1,62
Escar Turizm Taşımacılık28,180,64

Escort Teknoloji5,348,76-18,72
Esenboğa Elektrik28,88-0,8951,79
Etiler Gıda5,603,7040,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,48-1,69-8,89
Euro Trend Yat. Ort.3,33-0,89-5,89
Euro Yat. Ort.3,60-0,28-18,94
Euro Yatırım Holding1,73-0,57-39,08
Europap Tezol Kağıt14,03-0,07

Fade Gıda7,323,3940,72
Fenerbahçe Futbol32,380,439,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-1,28-21,64
F-M İzmit Piston117,300,34-4,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,62-0,584,53
Ford Otosan240,90-1,03100,59
Formet Metal ve Cam1,20-0,83-51,08
Frigo Pak Gıda4,13-0,7259,45
Galata Wind Enerji4,98-1,97

Galatasaray Sportif4,090,000,99
Garanti Bankası11,55-1,6213,78
Garanti Faktoring12,40-0,3211,41
Garanti Yat. Ort.2,491,22-22,57
Gedik Y. Men. Değ.7,37-3,6624,36
Gediz Ambalaj17,90-1,1033,58
Gelecek Varlık Yönetimi12,820,47

Gen İlaç14,341,85

Gentaş3,42-2,84-24,22
Gersan Elektrik5,41-1,10-11,89
Gimat Mağazacılık2,10-1,41

Girişim Elektrik Sanayi22,94-0,26

Global Men. Değ.6,19-3,283,00
Global Yat. Holding2,14-4,46-39,09
Good-Year9,12-1,0814,45
Göltaş Çimento39,38-1,80-4,05
Gözde Girişim9,12-3,4914,29
GSD Denizcilik3,96-0,5062,62
GSD Holding3,05-2,2421,51
Gübre Fabrik.76,800,92-10,75
Güler Yat. Holding2,965,34-14,52
Halk GMYO2,65-1,49-13,06
Hatay Tekstil16,76-2,2722,91
Hedef Girişim2,65-1,494,96
Hedef Holding3,49-0,85

Hektaş11,493,23115,08
HUB Girişim9,46-2,47-48,02
Hürriyet Gzt.2,19-0,904,29
ICBC Turkey Bank5,85-2,66-10,00
İdeal Finansal Teknolojiler33,84-9,18151,41
İdealist GMYO1,931,05-18,67
İhlas Ev Aletleri0,96-1,03-48,47
İhlas Gayrimenkul0,88-2,22-29,60
İhlas Gazetecilik0,750,00-69,56
İhlas Haber Ajansı6,19-2,21

İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,71-1,39-37,72
İndeks Bilgisayar7,21-0,4155,19
Info Yatırım5,35-2,3714,55
İntema44,100,3610,53
Inveo Yatırım Holding28,50-2,4096,93
İpek Doğal Enerji13,80-1,085,50
İskenderun Demir Çelik18,86-1,77108,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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