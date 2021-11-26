Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,26
|2,73
|-32,04
|Acıpayam Selüloz
|17,12
|0,23
|0,54
|Adel Kalemcilik
|25,56
|3,65
|-23,45
|Adese Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-65,31
|Afyon Çimento
|3,75
|-2,09
|-26,61
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,46
|-2,11
|19,40
|Ak Enerji
|1,88
|0,00
|-14,93
|Akbank
|6,67
|-2,49
|-1,30
|Akçansa
|18,00
|1,41
|11,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|-1,08
|-23,85
|Akfen GMYO
|5,20
|1,17
|99,17
|Akın Tekstil
|37,06
|1,48
|16,69
|Akiş GMYO
|1,78
|-0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|40,08
|0,15
|-34,47
|Aksa
|25,54
|-1,54
|84,88
|Aksa Enerji
|9,00
|-1,85
|141,94
|Aksigorta
|7,77
|-3,24
|-6,49
|Aksu Enerji
|21,30
|1,24
|182,22
|Alarko Carrıer
|307,10
|-1,73
|-15,18
|Alarko GMYO
|27,10
|-1,02
|6,99
|Alarko Holding
|11,19
|-3,28
|31,32
|Albaraka Türk
|1,97
|-4,83
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,76
|-0,15
|-9,78
|Alkim Kağıt
|15,30
|-0,84
|18,20
|Alkim Kimya
|18,39
|-2,70
|30,55
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,23
|0,00
|-16,09
|Altınyunus Çeşme
|53,05
|-3,55
|6,18
|Anadolu Efes
|24,80
|-1,98
|16,10
|Anadolu Grubu Holding
|36,50
|-0,65
|39,71
|Anadolu Hayat Emek.
|11,42
|-1,21
|42,12
|Anadolu Isuzu
|24,70
|-1,36
|37,22
|Anadolu Sigorta
|6,23
|-0,32
|-13,72
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,34
|5,78
|Anel Elektrik
|2,55
|0,79
|-4,98
|Arçelik
|42,96
|-2,54
|50,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,25
|-1,72
|12,83
|Arena Bilgisayar
|11,13
|-2,20
|2,09
|Armada Bilgisayar
|57,85
|0,61
|17,87
|Arsan Tekstil
|5,04
|-1,75
|26,45
|Arzum Ev Aletleri
|16,60
|-0,54
|-31,30
|Aselsan
|21,10
|-0,85
|16,71
|Ata GMYO
|3,60
|0,00
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,69
|-1,47
|14,90
|Atlantis Yatırım Holding
|7,00
|0,72
|25,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|1,60
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|62,95
|-3,67
|Avrasya GMYO
|1,76
|-0,56
|-32,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,11
|-2,31
|-34,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,26
|-1,42
|4,33
|Aydem Enerji
|6,70
|0,30
|Ayen Enerji
|6,31
|-3,37
|16,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,70
|0,98
|83,52
|Aygaz
|21,18
|-2,67
|49,30
|Bagfaş
|10,12
|4,62
|41,34
|Bak Ambalaj
|19,25
|-2,78
|-2,66
|Balatacılar Balatacılık
|9,68
|10,00
|17,48
|Bantaş Ambalaj
|3,18
|-1,55
|1,71
|Banvit
|71,85
|0,35
|38,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,43
|-2,89
|Baştaş Başkent Çimento
|8,95
|1,47
|-48,47
|Batı Çimento
|13,85
|-2,46
|194,06
|Batısöke Çimento
|2,34
|-0,85
|-4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|7,06
|-0,84
|-33,46
|Bera Holding
|10,94
|-1,88
|-46,06
|Berkosan Yalıtım
|8,35
|0,72
|-6,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,67
|0,00
|40,35
|Beyaz Filo
|8,54
|-1,04
|-15,27
|Bilici Yatırım
|15,64
|1,23
|182,65
|Bim Mağazalar
|69,20
|0,36
|0,08
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,19
|-3,28
|Birko Mensucat
|0,97
|2,11
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,41
|-0,84
|Birlik Mensucat
|2,00
|-1,48
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|14,38
|1,27
|-3,97
|BMS Çelik Hasır
|8,90
|1,48
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,55
|0,44
|Borusan Mannesmann
|27,24
|-2,37
|-2,01
|Borusan Yat. Paz.
|383,60
|-2,39
|-15,56
|Bosch Fren Sistemleri
|941,20
|0,77
|-23,46
|Bossa
|31,10
|-4,01
|74,23
|Brisa
|28,76
|0,35
|48,53
|Burçelik
|22,36
|0,81
|6,37
|Burçelik Vana
|21,42
|-0,09
|-56,87
|Bursa Çimento
|4,42
|-1,34
|-11,20
|Carrefoursa
|41,44
|0,78
|-42,28
|Casa Emtia Petrol
|118,00
|0,34
|11,32
|Ceo Event Medya
|10,50
|1,25
|63,30
|Coca Cola İçecek
|90,55
|-1,95
|42,58
|Cosmos Yat. Holding
|9,81
|0,00
|21,71
|Credıtwest Faktorıng
|4,44
|-0,45
|-24,36
|Çan2 Termik
|11,69
|1,56
|Çelebi
|175,40
|-3,68
|-3,90
|Çelik Halat
|7,38
|-3,53
|-18,88
|Çemaş Döküm
|1,19
|-2,46
|-30,11
|Çemtaş
|16,23
|-2,81
|3,30
|Çimbeton
|208,10
|0,92
|-29,81
|Çimentaş
|28,00
|0,00
|-22,57
|Çimsa
|31,96
|-1,48
|79,55
|Çuhadaroğlu Metal
|9,45
|-0,63
|24,22
|Dagi Giyim
|2,62
|-1,13
|-23,09
|Dagi Yatırım Holding
|10,49
|-0,94
|-18,68
|Dardanel
|2,82
|1,44
|-47,04
|Datagate Bilgisayar
|12,62
|-0,39
|-21,66
|Demısaş Döküm
|9,56
|2,69
|47,63
|Denge Holding
|1,32
|-0,75
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,64
|-0,61
|-10,97
|Derimod
|8,47
|-0,70
|-13,04
|Derlüks Yatırım Holding
|4,54
|-2,37
|-48,53
|Desa Deri
|8,43
|-2,32
|-13,45
|Despec Bilgisayar
|9,57
|0,31
|-26,72
|Deva Holding
|29,88
|3,61
|24,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,01
|-1,96
|2,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|0,00
|9,92
|Ditaş Doğan
|25,24
|0,72
|94,07
|DO-CO
|965,20
|-5,63
|53,21
|Doğan Burda
|290,90
|9,98
|1196,35
|Doğan Holding
|3,07
|-1,60
|2,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|0,44
|-2,96
|Doğu Aras Enerji
|90,40
|-1,53
|Doğusan
|3,36
|-2,04
|-7,47
|Doğuş GMYO
|10,79
|-2,09
|32,07
|Doğuş Otomotiv
|44,54
|-0,67
|71,81
|Döktaş Dökümcülük
|31,98
|-0,06
|4,44
|Duran Doğan Basım
|21,38
|-7,69
|103,81
|Dyo Boya
|9,90
|-1,49
|-11,98
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|1,71
|-1,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,38
|-0,25
|76,01
|E-Data Teknoloji
|11,59
|0,52
|Edip Gayrimenkul
|3,30
|-1,49
|-0,60
|Ege Endüstri
|1.722,00
|3,15
|3,43
|Ege Gübre
|220,80
|2,70
|53,91
|Ege Profil
|31,56
|-1,62
|-16,17
|Ege Seramik
|14,37
|-1,30
|48,72
|Egeplast
|22,34
|0,54
|-32,91
|Ekiz Kimya
|7,69
|8,46
|7,85
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,24
|9,02
|Emek Elektrik
|2,73
|-3,53
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|21,40
|8,68
|-41,91
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|-2,26
|2,15
|Enerjisa Enerji
|12,82
|-1,91
|11,18
|Enka İnşaat
|15,13
|-1,37
|114,86
|Erbosan
|121,70
|-3,03
|200,09
|Ereğli Demir Çelik
|22,52
|-2,76
|71,43
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|0,65
|Ersu Gıda
|4,86
|1,04
|-1,62
|Escar Turizm Taşımacılık
|28,18
|0,64
|Escort Teknoloji
|5,34
|8,76
|-18,72
|Esenboğa Elektrik
|28,88
|-0,89
|51,79
|Etiler Gıda
|5,60
|3,70
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,48
|-1,69
|-8,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,33
|-0,89
|-5,89
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|-0,28
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-0,57
|-39,08
|Europap Tezol Kağıt
|14,03
|-0,07
|Fade Gıda
|7,32
|3,39
|40,72
|Fenerbahçe Futbol
|32,38
|0,43
|9,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,28
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|117,30
|0,34
|-4,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,62
|-0,58
|4,53
|Ford Otosan
|240,90
|-1,03
|100,59
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|-0,83
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|4,13
|-0,72
|59,45
|Galata Wind Enerji
|4,98
|-1,97
|Galatasaray Sportif
|4,09
|0,00
|0,99
|Garanti Bankası
|11,55
|-1,62
|13,78
|Garanti Faktoring
|12,40
|-0,32
|11,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|1,22
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,37
|-3,66
|24,36
|Gediz Ambalaj
|17,90
|-1,10
|33,58
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,82
|0,47
|Gen İlaç
|14,34
|1,85
|Gentaş
|3,42
|-2,84
|-24,22
|Gersan Elektrik
|5,41
|-1,10
|-11,89
|Gimat Mağazacılık
|2,10
|-1,41
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,94
|-0,26
|Global Men. Değ.
|6,19
|-3,28
|3,00
|Global Yat. Holding
|2,14
|-4,46
|-39,09
|Good-Year
|9,12
|-1,08
|14,45
|Göltaş Çimento
|39,38
|-1,80
|-4,05
|Gözde Girişim
|9,12
|-3,49
|14,29
|GSD Denizcilik
|3,96
|-0,50
|62,62
|GSD Holding
|3,05
|-2,24
|21,51
|Gübre Fabrik.
|76,80
|0,92
|-10,75
|Güler Yat. Holding
|2,96
|5,34
|-14,52
|Halk GMYO
|2,65
|-1,49
|-13,06
|Hatay Tekstil
|16,76
|-2,27
|22,91
|Hedef Girişim
|2,65
|-1,49
|4,96
|Hedef Holding
|3,49
|-0,85
|Hektaş
|11,49
|3,23
|115,08
|HUB Girişim
|9,46
|-2,47
|-48,02
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|-0,90
|4,29
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|-2,66
|-10,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,84
|-9,18
|151,41
|İdealist GMYO
|1,93
|1,05
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-1,03
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-2,22
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|6,19
|-2,21
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-1,39
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|7,21
|-0,41
|55,19
|Info Yatırım
|5,35
|-2,37
|14,55
|İntema
|44,10
|0,36
|10,53
|Inveo Yatırım Holding
|28,50
|-2,40
|96,93
|İpek Doğal Enerji
|13,80
|-1,08
|5,50
|İskenderun Demir Çelik
|18,86
|-1,77
|108,72
(Sürecek)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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