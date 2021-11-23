Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,19
|-6,32
|-32,95
|Acıpayam Selüloz
|16,82
|-0,18
|-1,22
|Adel Kalemcilik
|24,10
|-1,63
|-27,82
|Adese Gayrimenkul
|0,97
|-9,35
|-59,94
|Afyon Çimento
|3,84
|-1,79
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,92
|0,09
|27,92
|Ak Enerji
|1,85
|-1,60
|-16,29
|Akbank
|7,04
|-2,09
|4,17
|Akçansa
|17,06
|-0,87
|5,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-2,58
|-21,35
|Akfen GMYO
|5,35
|-2,01
|104,92
|Akın Tekstil
|35,94
|5,71
|13,16
|Akiş GMYO
|1,79
|-2,72
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|39,62
|-1,88
|-35,22
|Aksa
|25,72
|4,13
|86,18
|Aksa Enerji
|9,03
|7,50
|142,74
|Aksigorta
|8,05
|-1,47
|-3,12
|Aksu Enerji
|20,46
|-0,87
|171,09
|Alarko Carrıer
|294,40
|-3,03
|-18,69
|Alarko GMYO
|26,58
|1,37
|4,93
|Alarko Holding
|11,01
|-0,90
|29,20
|Albaraka Türk
|2,08
|0,97
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,38
|-1,78
|-14,43
|Alkim Kağıt
|15,15
|-0,46
|17,05
|Alkim Kimya
|18,38
|0,77
|30,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|-0,77
|-12,00
|Altınyunus Çeşme
|50,35
|-2,04
|0,78
|Anadolu Efes
|24,20
|-1,79
|13,29
|Anadolu Grubu Holding
|33,60
|-0,30
|28,61
|Anadolu Hayat Emek.
|10,76
|-0,74
|33,91
|Anadolu Isuzu
|21,96
|-0,18
|22,00
|Anadolu Sigorta
|6,17
|-0,80
|-14,55
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,84
|-1,42
|Anel Elektrik
|2,36
|-3,28
|-12,06
|Arçelik
|43,52
|3,47
|52,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,35
|-0,98
|4,72
|Arena Bilgisayar
|10,82
|-2,26
|-0,75
|Armada Bilgisayar
|56,80
|-0,18
|15,73
|Arsan Tekstil
|5,10
|-1,54
|27,95
|Arzum Ev Aletleri
|16,49
|-2,71
|-31,76
|Aselsan
|19,13
|2,41
|5,82
|Ata GMYO
|3,60
|-2,17
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,70
|-2,88
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,90
|0,00
|24,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|61,20
|7,56
|Avrasya GMYO
|1,75
|-2,23
|-33,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-2,68
|-31,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|-1,00
|-0,83
|Aydem Enerji
|6,60
|-1,35
|Ayen Enerji
|6,17
|-2,22
|14,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,44
|-0,82
|72,35
|Aygaz
|21,38
|-0,19
|50,71
|Bagfaş
|25,64
|-2,14
|28,20
|Bak Ambalaj
|18,21
|-1,30
|-7,92
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|0,00
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|-3,06
|1,39
|Banvit
|69,40
|-0,93
|33,46
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,34
|-9,79
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|-1,10
|-48,19
|Batı Çimento
|13,64
|-2,57
|189,60
|Batısöke Çimento
|2,38
|-2,86
|-2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,11
|-1,80
|-32,99
|Bera Holding
|10,89
|-2,77
|-46,30
|Berkosan Yalıtım
|7,49
|-0,93
|-16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,42
|-5,90
|34,16
|Beyaz Filo
|8,65
|-1,59
|-14,18
|Bilici Yatırım
|15,10
|-4,07
|172,89
|Bim Mağazalar
|67,25
|-0,52
|-2,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,74
|-3,53
|Birko Mensucat
|0,95
|-2,06
|-14,41
|Birleşim Mühendislik
|9,41
|-2,79
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,00
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|13,81
|-2,26
|-7,77
|BMS Çelik Hasır
|8,78
|0,23
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|-1,72
|Borusan Mannesmann
|26,54
|-1,48
|-4,53
|Borusan Yat. Paz.
|363,50
|-2,31
|-19,98
|Bosch Fren Sistemleri
|909,90
|-0,98
|-26,01
|Bossa
|29,30
|-2,27
|64,15
|Brisa
|27,28
|0,00
|40,89
|Burçelik
|20,72
|-3,36
|-1,43
|Burçelik Vana
|20,62
|-3,55
|-58,48
|Bursa Çimento
|4,32
|-0,23
|-13,21
|Carrefoursa
|41,28
|-3,64
|-42,51
|Casa Emtia Petrol
|114,90
|-0,09
|8,40
|Ceo Event Medya
|9,91
|-2,17
|54,12
|Coca Cola İçecek
|92,80
|-1,38
|46,12
|Cosmos Yat. Holding
|9,60
|-1,03
|19,11
|Credıtwest Faktorıng
|4,61
|-3,15
|-21,47
|Çan2 Termik
|11,41
|-2,73
|Çelebi
|178,30
|-0,06
|-2,31
|Çelik Halat
|8,06
|-4,05
|-11,41
|Çemaş Döküm
|1,19
|-4,03
|-30,11
|Çemtaş
|16,61
|0,85
|5,72
|Çimbeton
|204,10
|-2,81
|-31,16
|Çimentaş
|27,24
|0,81
|-24,67
|Çimsa
|30,80
|-0,39
|73,03
|Çuhadaroğlu Metal
|9,18
|0,00
|20,67
|Dagi Giyim
|2,62
|-3,32
|-23,09
|Dagi Yatırım Holding
|10,64
|-2,39
|-17,52
|Dardanel
|2,68
|-2,90
|-49,67
|Datagate Bilgisayar
|12,58
|-1,72
|-21,91
|Demısaş Döküm
|8,40
|-1,98
|29,72
|Denge Holding
|1,35
|-2,88
|-55,55
|Deniz GMYO
|1,65
|-0,60
|-10,43
|Derimod
|8,65
|-1,93
|-11,19
|Derlüks Yatırım Holding
|4,60
|-2,95
|-47,85
|Desa Deri
|8,75
|-3,53
|-10,16
|Despec Bilgisayar
|9,09
|-1,73
|-30,40
|Deva Holding
|28,16
|1,44
|17,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,91
|-1,80
|1,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|-3,07
|9,92
|Ditaş Doğan
|30,48
|9,96
|134,35
|DO-CO
|1.023,30
|6,37
|62,43
|Doğan Burda
|218,70
|9,95
|874,60
|Doğan Holding
|3,14
|1,29
|4,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-1,74
|-2,96
|Doğu Aras Enerji
|93,20
|-2,20
|Doğusan
|3,29
|-3,24
|-9,39
|Doğuş GMYO
|10,20
|1,29
|24,85
|Doğuş Otomotiv
|43,64
|-1,89
|68,34
|Döktaş Dökümcülük
|31,26
|-1,70
|2,09
|Duran Doğan Basım
|19,06
|9,41
|81,70
|Dyo Boya
|9,85
|-0,10
|-12,42
|Eczacıbaşı İlaç
|6,85
|1,93
|-4,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,46
|-2,73
|61,45
|E-Data Teknoloji
|11,49
|4,45
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|-2,80
|4,52
|Ege Endüstri
|1.600,00
|0,40
|-3,90
|Ege Gübre
|213,20
|4,36
|48,62
|Ege Profil
|31,98
|-0,56
|-15,05
|Ege Seramik
|14,49
|1,33
|49,96
|Egeplast
|22,50
|-3,76
|-32,43
|Ekiz Kimya
|6,18
|0,82
|-13,32
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,20
|-3,65
|Emek Elektrik
|2,83
|-1,39
|-0,89
|Eminiş Ambalaj
|18,00
|2,21
|-51,14
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|-0,91
|2,62
|Enerjisa Enerji
|12,95
|-0,54
|12,31
|Enka İnşaat
|14,31
|9,32
|103,22
|Erbosan
|129,00
|4,12
|218,09
|Ereğli Demir Çelik
|23,08
|7,05
|75,69
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,09
|-1,90
|Ersu Gıda
|4,84
|0,83
|-2,02
|Escar Turizm Taşımacılık
|26,56
|1,37
|Escort Teknoloji
|4,79
|-1,44
|-27,09
|Esenboğa Elektrik
|27,94
|-2,38
|46,85
|Etiler Gıda
|5,30
|0,38
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,37
|-3,44
|-11,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-0,29
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,80
|-2,56
|-14,44
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|-3,33
|-38,73
|Europap Tezol Kağıt
|13,92
|-2,38
|Fade Gıda
|6,92
|-2,26
|33,03
|Fenerbahçe Futbol
|31,20
|-5,51
|5,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,86
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|113,70
|-1,13
|-7,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,38
|-2,19
|2,69
|Ford Otosan
|232,90
|0,22
|93,93
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|3,40
|8,28
|31,27
|Galata Wind Enerji
|4,97
|-0,80
|Galatasaray Sportif
|3,97
|-3,64
|-1,98
|Garanti Bankası
|11,84
|-0,84
|16,64
|Garanti Faktoring
|12,46
|-1,27
|11,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|-1,23
|-25,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,04
|-1,40
|18,80
|Gediz Ambalaj
|17,95
|1,24
|33,96
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,84
|-1,53
|Gen İlaç
|12,94
|-2,78
|Gentaş
|3,44
|-1,43
|-23,78
|Gersan Elektrik
|5,38
|-2,36
|-12,38
|Gimat Mağazacılık
|2,09
|-6,28
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,18
|-9,94
|Global Men. Değ.
|6,09
|-2,09
|1,33
|Global Yat. Holding
|2,12
|-2,75
|-39,66
|Good-Year
|9,02
|-0,88
|13,20
|Göltaş Çimento
|38,58
|-2,87
|-6,00
|Gözde Girişim
|8,60
|-1,60
|7,77
|GSD Denizcilik
|4,23
|0,71
|73,70
|GSD Holding
|3,08
|3,70
|22,71
|Gübre Fabrik.
|72,75
|-1,76
|-15,46
|Güler Yat. Holding
|2,78
|-2,80
|-19,72
|Halk GMYO
|2,65
|-1,49
|-13,06
|Hatay Tekstil
|16,70
|-0,60
|22,47
|Hedef Girişim
|2,68
|-3,25
|6,15
|Hedef Holding
|3,62
|-0,82
|Hektaş
|9,85
|0,10
|84,38
|HUB Girişim
|9,35
|-2,81
|-48,63
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|-1,73
|8,10
|ICBC Turkey Bank
|5,77
|-0,52
|-11,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|40,60
|1,15
|201,63
|İdealist GMYO
|1,93
|-2,53
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-2,04
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-3,30
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-3,61
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|5,46
|8,98
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,09
|0,42
|52,60
|Info Yatırım
|5,12
|-2,66
|9,62
|İntema
|40,74
|-0,15
|2,11
|Inveo Yatırım Holding
|28,14
|0,29
|94,44
|İpek Doğal Enerji
|14,10
|1,44
|7,80
|İskenderun Demir Çelik
|18,71
|5,83
|107,06
(Sürecek)
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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