Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 -6,32 -32,95 Acıpayam Selüloz 16,82 -0,18 -1,22 Adel Kalemcilik 24,10 -1,63 -27,82 Adese Gayrimenkul 0,97 -9,35 -59,94 Afyon Çimento 3,84 -1,79 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 21,92 0,09 27,92 Ak Enerji 1,85 -1,60 -16,29 Akbank 7,04 -2,09 4,17 Akçansa 17,06 -0,87 5,95 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -2,58 -21,35 Akfen GMYO 5,35 -2,01 104,92 Akın Tekstil 35,94 5,71 13,16 Akiş GMYO 1,79 -2,72 -35,89 Akmerkez GMYO 39,62 -1,88 -35,22 Aksa 25,72 4,13 86,18 Aksa Enerji 9,03 7,50 142,74 Aksigorta 8,05 -1,47 -3,12 Aksu Enerji 20,46 -0,87 171,09 Alarko Carrıer 294,40 -3,03 -18,69 Alarko GMYO 26,58 1,37 4,93 Alarko Holding 11,01 -0,90 29,20 Albaraka Türk 2,08 0,97 7,22 Alcatel Lucent Teletaş 25,38 -1,78 -14,43 Alkim Kağıt 15,15 -0,46 17,05 Alkim Kimya 18,38 0,77 30,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 -0,77 -12,00 Altınyunus Çeşme 50,35 -2,04 0,78 Anadolu Efes 24,20 -1,79 13,29 Anadolu Grubu Holding 33,60 -0,30 28,61 Anadolu Hayat Emek. 10,76 -0,74 33,91 Anadolu Isuzu 21,96 -0,18 22,00 Anadolu Sigorta 6,17 -0,80 -14,55 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,84 -1,42 Anel Elektrik 2,36 -3,28 -12,06 Arçelik 43,52 3,47 52,92 ARD Bilişim Teknolojileri 50,35 -0,98 4,72 Arena Bilgisayar 10,82 -2,26 -0,75 Armada Bilgisayar 56,80 -0,18 15,73 Arsan Tekstil 5,10 -1,54 27,95 Arzum Ev Aletleri 16,49 -2,71 -31,76 Aselsan 19,13 2,41 5,82 Ata GMYO 3,60 -2,17 -34,66 Atakule GMYO 2,70 -2,88 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,90 0,00 24,10 Atlas Yat. Ort. 1,27 -0,78 -27,43 ATP Bilgisayar 61,20 7,56 Avrasya GMYO 1,75 -2,23 -33,19 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -2,68 -31,88 Avrupa Yatırım Holding 5,95 -1,00 -0,83 Aydem Enerji 6,60 -1,35 Ayen Enerji 6,17 -2,22 14,05 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,44 -0,82 72,35 Aygaz 21,38 -0,19 50,71 Bagfaş 25,64 -2,14 28,20 Bak Ambalaj 18,21 -1,30 -7,92 Balatacılar Balatacılık 8,00 0,00 -2,91 Bantaş Ambalaj 3,17 -3,06 1,39 Banvit 69,40 -0,93 33,46 Başkent Doğalgaz GMYO 11,34 -9,79 Baştaş Başkent Çimento 9,00 -1,10 -48,19 Batı Çimento 13,64 -2,57 189,60 Batısöke Çimento 2,38 -2,86 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,11 -1,80 -32,99 Bera Holding 10,89 -2,77 -46,30 Berkosan Yalıtım 7,49 -0,93 -16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 5,42 -5,90 34,16 Beyaz Filo 8,65 -1,59 -14,18 Bilici Yatırım 15,10 -4,07 172,89 Bim Mağazalar 67,25 -0,52 -2,74 Biotrend Çevre ve Enerji 20,74 -3,53 Birko Mensucat 0,95 -2,06 -14,41 Birleşim Mühendislik 9,41 -2,79 Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04 Bizim Mağazaları 13,81 -2,26 -7,77 BMS Çelik Hasır 8,78 0,23 Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 -1,72 Borusan Mannesmann 26,54 -1,48 -4,53 Borusan Yat. Paz. 363,50 -2,31 -19,98 Bosch Fren Sistemleri 909,90 -0,98 -26,01 Bossa 29,30 -2,27 64,15 Brisa 27,28 0,00 40,89 Burçelik 20,72 -3,36 -1,43 Burçelik Vana 20,62 -3,55 -58,48 Bursa Çimento 4,32 -0,23 -13,21 Carrefoursa 41,28 -3,64 -42,51 Casa Emtia Petrol 114,90 -0,09 8,40 Ceo Event Medya 9,91 -2,17 54,12 Coca Cola İçecek 92,80 -1,38 46,12 Cosmos Yat. Holding 9,60 -1,03 19,11 Credıtwest Faktorıng 4,61 -3,15 -21,47 Çan2 Termik 11,41 -2,73 Çelebi 178,30 -0,06 -2,31 Çelik Halat 8,06 -4,05 -11,41 Çemaş Döküm 1,19 -4,03 -30,11 Çemtaş 16,61 0,85 5,72 Çimbeton 204,10 -2,81 -31,16 Çimentaş 27,24 0,81 -24,67 Çimsa 30,80 -0,39 73,03 Çuhadaroğlu Metal 9,18 0,00 20,67 Dagi Giyim 2,62 -3,32 -23,09 Dagi Yatırım Holding 10,64 -2,39 -17,52 Dardanel 2,68 -2,90 -49,67 Datagate Bilgisayar 12,58 -1,72 -21,91 Demısaş Döküm 8,40 -1,98 29,72 Denge Holding 1,35 -2,88 -55,55 Deniz GMYO 1,65 -0,60 -10,43 Derimod 8,65 -1,93 -11,19 Derlüks Yatırım Holding 4,60 -2,95 -47,85 Desa Deri 8,75 -3,53 -10,16 Despec Bilgisayar 9,09 -1,73 -30,40 Deva Holding 28,16 1,44 17,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,91 -1,80 1,25 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -3,07 9,92 Ditaş Doğan 30,48 9,96 134,35 DO-CO 1.023,30 6,37 62,43 Doğan Burda 218,70 9,95 874,60 Doğan Holding 3,14 1,29 4,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 -1,74 -2,96 Doğu Aras Enerji 93,20 -2,20 Doğusan 3,29 -3,24 -9,39 Doğuş GMYO 10,20 1,29 24,85 Doğuş Otomotiv 43,64 -1,89 68,34 Döktaş Dökümcülük 31,26 -1,70 2,09 Duran Doğan Basım 19,06 9,41 81,70 Dyo Boya 9,85 -0,10 -12,42 Eczacıbaşı İlaç 6,85 1,93 -4,89 Eczacıbaşı Yatırım 43,46 -2,73 61,45 E-Data Teknoloji 11,49 4,45 Edip Gayrimenkul 3,47 -2,80 4,52 Ege Endüstri 1.600,00 0,40 -3,90 Ege Gübre 213,20 4,36 48,62 Ege Profil 31,98 -0,56 -15,05 Ege Seramik 14,49 1,33 49,96 Egeplast 22,50 -3,76 -32,43 Ekiz Kimya 6,18 0,82 -13,32 Elite Naturel Organik Gıda 18,20 -3,65 Emek Elektrik 2,83 -1,39 -0,89 Eminiş Ambalaj 18,00 2,21 -51,14 Emlak Konut GMYO 2,17 -0,91 2,62 Enerjisa Enerji 12,95 -0,54 12,31 Enka İnşaat 14,31 9,32 103,22 Erbosan 129,00 4,12 218,09 Ereğli Demir Çelik 23,08 7,05 75,69 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,09 -1,90 Ersu Gıda 4,84 0,83 -2,02 Escar Turizm Taşımacılık 26,56 1,37 Escort Teknoloji 4,79 -1,44 -27,09 Esenboğa Elektrik 27,94 -2,38 46,85 Etiler Gıda 5,30 0,38 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 3,37 -3,44 -11,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -0,29 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,80 -2,56 -14,44 Euro Yatırım Holding 1,74 -3,33 -38,73 Europap Tezol Kağıt 13,92 -2,38 Fade Gıda 6,92 -2,26 33,03 Fenerbahçe Futbol 31,20 -5,51 5,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,86 -21,98 F-M İzmit Piston 113,70 -1,13 -7,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,38 -2,19 2,69 Ford Otosan 232,90 0,22 93,93 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 3,40 8,28 31,27 Galata Wind Enerji 4,97 -0,80 Galatasaray Sportif 3,97 -3,64 -1,98 Garanti Bankası 11,84 -0,84 16,64 Garanti Faktoring 12,46 -1,27 11,95 Garanti Yat. Ort. 2,41 -1,23 -25,06 Gedik Y. Men. Değ. 7,04 -1,40 18,80 Gediz Ambalaj 17,95 1,24 33,96 Gelecek Varlık Yönetimi 12,84 -1,53 Gen İlaç 12,94 -2,78 Gentaş 3,44 -1,43 -23,78 Gersan Elektrik 5,38 -2,36 -12,38 Gimat Mağazacılık 2,09 -6,28 Girişim Elektrik Sanayi 25,18 -9,94 Global Men. Değ. 6,09 -2,09 1,33 Global Yat. Holding 2,12 -2,75 -39,66 Good-Year 9,02 -0,88 13,20 Göltaş Çimento 38,58 -2,87 -6,00 Gözde Girişim 8,60 -1,60 7,77 GSD Denizcilik 4,23 0,71 73,70 GSD Holding 3,08 3,70 22,71 Gübre Fabrik. 72,75 -1,76 -15,46 Güler Yat. Holding 2,78 -2,80 -19,72 Halk GMYO 2,65 -1,49 -13,06 Hatay Tekstil 16,70 -0,60 22,47 Hedef Girişim 2,68 -3,25 6,15 Hedef Holding 3,62 -0,82 Hektaş 9,85 0,10 84,38 HUB Girişim 9,35 -2,81 -48,63 Hürriyet Gzt. 2,27 -1,73 8,10 ICBC Turkey Bank 5,77 -0,52 -11,23 İdeal Finansal Teknolojiler 40,60 1,15 201,63 İdealist GMYO 1,93 -2,53 -18,67 İhlas Ev Aletleri 0,96 -2,04 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,88 -3,30 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,80 -3,61 -67,53 İhlas Haber Ajansı 5,46 8,98 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,72 -1,37 -36,84 İndeks Bilgisayar 7,09 0,42 52,60 Info Yatırım 5,12 -2,66 9,62 İntema 40,74 -0,15 2,11 Inveo Yatırım Holding 28,14 0,29 94,44 İpek Doğal Enerji 14,10 1,44 7,80 İskenderun Demir Çelik 18,71 5,83 107,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 Rusya ile Moldova arasında doğal gaz krizi! Vanaları kapatmakla tehdit ettiler AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi