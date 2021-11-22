Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,44
|7,30
|-29,72
|Acıpayam Selüloz
|16,93
|4,18
|-0,58
|Adel Kalemcilik
|24,50
|1,41
|-26,62
|Adese Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-55,81
|Afyon Çimento
|3,90
|1,56
|-23,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,78
|2,83
|27,10
|Ak Enerji
|1,87
|2,19
|-15,38
|Akbank
|7,24
|0,14
|7,13
|Akçansa
|17,30
|2,37
|7,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,96
|1,55
|-18,44
|Akfen GMYO
|5,55
|0,00
|112,58
|Akın Tekstil
|31,56
|2,07
|-0,63
|Akiş GMYO
|1,82
|1,11
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,64
|2,38
|-35,19
|Aksa
|24,68
|1,23
|78,65
|Aksa Enerji
|8,42
|4,60
|126,34
|Aksigorta
|8,21
|1,11
|-1,19
|Aksu Enerji
|20,62
|0,19
|173,21
|Alarko Carrıer
|303,70
|3,44
|-16,12
|Alarko GMYO
|26,62
|0,45
|5,09
|Alarko Holding
|11,14
|1,64
|30,73
|Albaraka Türk
|2,06
|0,00
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,76
|2,55
|-13,15
|Alkim Kağıt
|15,17
|2,64
|17,20
|Alkim Kimya
|18,32
|1,50
|30,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,32
|0,00
|-9,95
|Altınyunus Çeşme
|51,60
|1,28
|3,28
|Anadolu Efes
|24,78
|0,73
|16,00
|Anadolu Grubu Holding
|33,96
|0,47
|29,99
|Anadolu Hayat Emek.
|10,96
|2,24
|36,39
|Anadolu Isuzu
|22,30
|2,01
|23,89
|Anadolu Sigorta
|6,26
|0,64
|-13,30
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,74
|2,88
|Anel Elektrik
|2,42
|4,31
|-9,82
|Arçelik
|41,36
|0,73
|45,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,35
|1,45
|8,88
|Arena Bilgisayar
|11,11
|4,52
|1,91
|Armada Bilgisayar
|55,50
|2,21
|13,08
|Arsan Tekstil
|5,12
|3,85
|28,45
|Arzum Ev Aletleri
|17,01
|2,22
|-29,61
|Aselsan
|18,89
|0,80
|4,49
|Ata GMYO
|3,72
|-0,53
|-32,49
|Atakule GMYO
|2,75
|0,73
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|0,00
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|1,57
|-26,29
|ATP Bilgisayar
|56,90
|9,95
|Avrasya GMYO
|1,79
|2,87
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,23
|1,83
|-30,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,03
|0,17
|0,50
|Aydem Enerji
|6,71
|1,98
|Ayen Enerji
|6,25
|2,46
|15,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,70
|-0,91
|74,65
|Aygaz
|21,42
|0,19
|50,99
|Bagfaş
|25,84
|0,31
|29,20
|Bak Ambalaj
|18,50
|3,53
|-6,45
|Balatacılar Balatacılık
|8,16
|0,00
|-0,97
|Bantaş Ambalaj
|3,24
|2,53
|3,62
|Banvit
|70,45
|-0,21
|35,48
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,36
|-4,30
|Baştaş Başkent Çimento
|9,10
|1,34
|-47,61
|Batı Çimento
|13,90
|-0,71
|195,12
|Batısöke Çimento
|2,43
|2,10
|-0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,31
|4,28
|-31,10
|Bera Holding
|11,18
|-1,67
|-44,87
|Berkosan Yalıtım
|7,50
|3,02
|-15,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,64
|-5,84
|39,60
|Beyaz Filo
|8,76
|1,62
|-13,09
|Bilici Yatırım
|15,37
|1,92
|177,77
|Bim Mağazalar
|67,45
|1,05
|-2,45
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,64
|1,12
|Birko Mensucat
|0,97
|0,00
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,57
|1,27
|Birlik Mensucat
|2,04
|-1,45
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|14,31
|7,84
|-4,44
|BMS Çelik Hasır
|8,47
|6,27
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|-0,21
|Borusan Mannesmann
|26,84
|3,07
|-3,45
|Borusan Yat. Paz.
|370,90
|3,03
|-18,35
|Bosch Fren Sistemleri
|929,20
|7,57
|-24,44
|Bossa
|29,76
|1,85
|66,72
|Brisa
|26,38
|0,23
|36,24
|Burçelik
|21,20
|2,81
|0,86
|Burçelik Vana
|21,24
|5,04
|-57,23
|Bursa Çimento
|4,27
|0,71
|-14,22
|Carrefoursa
|41,16
|1,13
|-42,67
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|-3,36
|8,49
|Ceo Event Medya
|10,17
|2,42
|58,16
|Coca Cola İçecek
|93,30
|-0,69
|46,91
|Cosmos Yat. Holding
|9,81
|0,20
|21,71
|Credıtwest Faktorıng
|4,83
|0,63
|-17,72
|Çan2 Termik
|11,91
|1,53
|Çelebi
|179,70
|2,22
|-1,55
|Çelik Halat
|8,39
|6,20
|-7,78
|Çemaş Döküm
|1,24
|5,08
|-27,17
|Çemtaş
|16,26
|1,43
|3,49
|Çimbeton
|212,70
|5,35
|-28,26
|Çimentaş
|26,90
|3,46
|-25,61
|Çimsa
|30,48
|1,74
|71,24
|Çuhadaroğlu Metal
|9,03
|2,15
|18,70
|Dagi Giyim
|2,71
|1,88
|-20,44
|Dagi Yatırım Holding
|10,96
|3,40
|-15,04
|Dardanel
|2,74
|1,86
|-48,54
|Datagate Bilgisayar
|12,84
|1,74
|-20,30
|Demısaş Döküm
|8,61
|2,26
|32,96
|Denge Holding
|1,38
|2,22
|-54,57
|Deniz GMYO
|1,66
|1,84
|-9,88
|Derimod
|8,73
|1,75
|-10,37
|Derlüks Yatırım Holding
|4,69
|1,96
|-46,83
|Desa Deri
|8,89
|2,18
|-8,73
|Despec Bilgisayar
|9,33
|1,97
|-28,56
|Deva Holding
|28,18
|6,82
|17,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,01
|2,04
|2,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|-0,45
|17,96
|Ditaş Doğan
|27,72
|10,00
|113,13
|DO-CO
|960,90
|0,93
|52,52
|Doğan Burda
|198,90
|9,95
|786,36
|Doğan Holding
|3,12
|1,30
|4,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|1,77
|-1,24
|Doğu Aras Enerji
|95,40
|0,05
|Doğusan
|3,39
|1,50
|-6,64
|Doğuş GMYO
|9,99
|6,96
|22,28
|Doğuş Otomotiv
|44,02
|0,23
|69,81
|Döktaş Dökümcülük
|31,30
|1,23
|2,22
|Duran Doğan Basım
|16,93
|6,88
|61,39
|Dyo Boya
|9,80
|3,05
|-12,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|0,90
|-6,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,54
|2,91
|65,46
|E-Data Teknoloji
|11,00
|10,00
|Edip Gayrimenkul
|3,55
|0,28
|6,93
|Ege Endüstri
|1.614,30
|4,47
|-3,04
|Ege Gübre
|203,70
|9,63
|41,99
|Ege Profil
|32,06
|2,82
|-14,84
|Ege Seramik
|14,26
|2,15
|47,58
|Egeplast
|22,02
|3,57
|-33,87
|Ekiz Kimya
|6,06
|0,33
|-15,01
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,82
|-1,21
|Emek Elektrik
|2,91
|1,75
|1,92
|Eminiş Ambalaj
|17,35
|0,70
|-52,90
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|0,92
|4,04
|Enerjisa Enerji
|13,01
|1,64
|12,83
|Enka İnşaat
|13,05
|2,27
|85,32
|Erbosan
|121,50
|2,02
|199,59
|Ereğli Demir Çelik
|21,46
|1,04
|63,36
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,13
|1,62
|Ersu Gıda
|4,76
|2,15
|-3,64
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,80
|1,98
|Escort Teknoloji
|4,81
|-0,21
|-26,79
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|2,71
|51,16
|Etiler Gıda
|5,30
|1,15
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,46
|0,29
|-9,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|0,88
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|3,94
|0,25
|-11,29
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|0,00
|-36,27
|Europap Tezol Kağıt
|14,26
|2,52
|Fade Gıda
|7,13
|5,47
|37,07
|Fenerbahçe Futbol
|32,30
|7,59
|9,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|2,19
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|115,80
|4,70
|-5,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,65
|1,49
|4,76
|Ford Otosan
|227,60
|2,06
|89,51
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|1,64
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|3,14
|9,79
|21,23
|Galata Wind Enerji
|4,90
|-0,41
|Galatasaray Sportif
|4,05
|-5,81
|0,00
|Garanti Bankası
|12,07
|0,17
|18,91
|Garanti Faktoring
|12,62
|-1,10
|13,39
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|1,23
|-23,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,14
|1,85
|20,48
|Gediz Ambalaj
|18,00
|4,05
|34,33
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,06
|-0,91
|Gen İlaç
|13,31
|2,07
|Gentaş
|3,52
|2,62
|-22,01
|Gersan Elektrik
|5,49
|2,04
|-10,59
|Gimat Mağazacılık
|2,26
|-3,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|26,36
|3,45
|Global Men. Değ.
|6,05
|3,60
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,18
|3,32
|-37,95
|Good-Year
|9,02
|2,62
|13,20
|Göltaş Çimento
|39,84
|2,21
|-2,93
|Gözde Girişim
|8,83
|-0,90
|10,65
|GSD Denizcilik
|4,22
|6,84
|73,29
|GSD Holding
|2,95
|8,86
|17,53
|Gübre Fabrik.
|74,15
|2,84
|-13,83
|Güler Yat. Holding
|2,84
|1,43
|-17,98
|Halk GMYO
|2,72
|2,26
|-10,76
|Hatay Tekstil
|16,40
|2,50
|20,27
|Hedef Girişim
|2,76
|2,22
|9,32
|Hedef Holding
|3,63
|-0,27
|Hektaş
|9,95
|2,90
|86,25
|HUB Girişim
|9,58
|1,38
|-47,36
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|1,30
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|3,39
|-10,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,48
|-2,51
|223,03
|İdealist GMYO
|1,93
|0,52
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|2,08
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|2,25
|-27,20
|İhlas Gazetecilik
|0,82
|1,23
|-66,71
|İhlas Haber Ajansı
|4,72
|3,51
|İhlas Holding
|0,57
|3,64
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,10
|1,00
|52,82
|Info Yatırım
|5,18
|3,60
|10,91
|İntema
|40,26
|5,50
|0,90
|Inveo Yatırım Holding
|27,90
|2,20
|92,78
|İpek Doğal Enerji
|14,11
|0,79
|7,87
|İskenderun Demir Çelik
|17,62
|3,46
|95,00
(Sürecek)
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