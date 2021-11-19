Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,04
|6,33
|-34,88
|Acıpayam Selüloz
|16,04
|1,58
|-5,80
|Adel Kalemcilik
|23,46
|-0,34
|-29,74
|Adese Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-56,22
|Afyon Çimento
|3,85
|2,39
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,84
|1,76
|21,62
|Ak Enerji
|1,85
|0,00
|-16,29
|Akbank
|7,25
|0,00
|7,28
|Akçansa
|16,91
|1,14
|5,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|1,07
|-21,35
|Akfen GMYO
|5,62
|1,26
|115,26
|Akın Tekstil
|30,08
|1,90
|-5,29
|Akiş GMYO
|1,81
|0,00
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|38,78
|-0,41
|-36,60
|Aksa
|23,84
|1,10
|72,57
|Aksa Enerji
|7,81
|0,39
|109,95
|Aksigorta
|8,05
|0,88
|-3,12
|Aksu Enerji
|20,68
|-1,80
|174,01
|Alarko Carrıer
|293,90
|1,34
|-18,83
|Alarko GMYO
|26,40
|6,62
|4,22
|Alarko Holding
|11,05
|0,64
|29,67
|Albaraka Türk
|2,08
|0,48
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,60
|1,15
|-17,06
|Alkim Kağıt
|14,38
|1,99
|11,10
|Alkim Kimya
|17,98
|1,01
|27,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,31
|-0,76
|-10,63
|Altınyunus Çeşme
|50,65
|0,10
|1,38
|Anadolu Efes
|24,84
|0,57
|16,28
|Anadolu Grubu Holding
|33,20
|-0,06
|27,08
|Anadolu Hayat Emek.
|10,59
|2,82
|31,79
|Anadolu Isuzu
|21,44
|3,08
|19,11
|Anadolu Sigorta
|6,11
|0,99
|-15,38
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,89
|0,51
|Anel Elektrik
|2,29
|1,78
|-14,67
|Arçelik
|41,16
|0,44
|44,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,80
|-0,97
|5,66
|Arena Bilgisayar
|10,54
|7,88
|-3,32
|Armada Bilgisayar
|52,30
|-1,69
|6,56
|Arsan Tekstil
|4,91
|2,72
|23,18
|Arzum Ev Aletleri
|16,63
|1,09
|-31,18
|Aselsan
|18,80
|1,82
|3,99
|Ata GMYO
|3,70
|2,78
|-32,85
|Atakule GMYO
|2,73
|1,11
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|6,82
|0,00
|22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|52,45
|6,43
|Avrasya GMYO
|1,75
|1,74
|-33,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|0,94
|-32,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|1,89
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,54
|0,77
|Ayen Enerji
|6,07
|0,50
|12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,98
|-0,10
|77,13
|Aygaz
|21,26
|3,10
|49,86
|Bagfaş
|25,90
|0,39
|29,50
|Bak Ambalaj
|17,69
|0,51
|-10,55
|Balatacılar Balatacılık
|8,10
|1,25
|-1,70
|Bantaş Ambalaj
|3,10
|1,31
|-0,85
|Banvit
|70,35
|-0,50
|35,29
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,04
|-9,48
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|4,05
|-48,19
|Batı Çimento
|14,38
|2,71
|205,31
|Batısöke Çimento
|2,37
|1,28
|-2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|7,05
|1,15
|-33,55
|Bera Holding
|11,47
|7,60
|-43,44
|Berkosan Yalıtım
|7,25
|3,42
|-18,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,88
|0,86
|45,54
|Beyaz Filo
|8,44
|-0,35
|-16,26
|Bilici Yatırım
|14,70
|-0,81
|165,66
|Bim Mağazalar
|66,90
|-0,07
|-3,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,64
|2,37
|Birko Mensucat
|0,97
|-1,02
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,36
|0,75
|Birlik Mensucat
|2,08
|0,00
|-39,88
|Bizim Mağazaları
|13,37
|2,22
|-10,71
|BMS Çelik Hasır
|8,00
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,55
|3,17
|Borusan Mannesmann
|26,14
|1,32
|-5,97
|Borusan Yat. Paz.
|359,60
|1,67
|-20,84
|Bosch Fren Sistemleri
|861,80
|1,99
|-29,92
|Bossa
|28,96
|2,91
|62,24
|Brisa
|26,32
|6,99
|35,93
|Burçelik
|20,54
|0,20
|-2,28
|Burçelik Vana
|20,02
|0,10
|-59,69
|Bursa Çimento
|4,22
|0,72
|-15,22
|Carrefoursa
|41,42
|2,78
|-42,31
|Casa Emtia Petrol
|110,90
|-6,02
|4,62
|Ceo Event Medya
|9,86
|0,31
|53,34
|Coca Cola İçecek
|94,15
|0,11
|48,25
|Cosmos Yat. Holding
|9,99
|-0,60
|23,95
|Credıtwest Faktorıng
|4,82
|0,42
|-17,89
|Çan2 Termik
|11,78
|1,03
|Çelebi
|179,40
|0,11
|-1,71
|Çelik Halat
|8,44
|9,90
|-7,23
|Çemaş Döküm
|1,18
|-0,84
|-30,69
|Çemtaş
|15,83
|3,06
|0,76
|Çimbeton
|202,60
|0,60
|-31,67
|Çimentaş
|25,66
|0,08
|-29,04
|Çimsa
|29,76
|2,90
|67,19
|Çuhadaroğlu Metal
|8,77
|1,27
|15,28
|Dagi Giyim
|2,64
|1,54
|-22,50
|Dagi Yatırım Holding
|10,71
|3,18
|-16,98
|Dardanel
|2,60
|0,78
|-51,17
|Datagate Bilgisayar
|12,24
|1,16
|-24,02
|Demısaş Döküm
|8,38
|1,33
|29,41
|Denge Holding
|1,34
|-1,47
|-55,88
|Deniz GMYO
|1,63
|-0,61
|-11,51
|Derimod
|8,49
|0,95
|-12,83
|Derlüks Yatırım Holding
|4,56
|0,66
|-48,30
|Desa Deri
|8,48
|-0,35
|-12,94
|Despec Bilgisayar
|9,10
|2,02
|-30,32
|Deva Holding
|25,50
|3,16
|5,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,66
|0,66
|-1,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,51
|0,00
|20,91
|Ditaş Doğan
|25,20
|9,95
|93,76
|DO-CO
|973,20
|-4,17
|54,48
|Doğan Burda
|180,90
|9,97
|706,15
|Doğan Holding
|3,05
|3,74
|1,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|0,45
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|94,90
|-0,63
|Doğusan
|3,06
|0,66
|-15,73
|Doğuş GMYO
|9,09
|4,60
|11,26
|Doğuş Otomotiv
|43,98
|-0,14
|69,65
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|1,04
|1,24
|Duran Doğan Basım
|15,84
|10,00
|51,00
|Dyo Boya
|9,33
|0,86
|-17,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,59
|0,92
|-8,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,24
|5,46
|60,63
|E-Data Teknoloji
|9,86
|0,41
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|0,00
|7,53
|Ege Endüstri
|1.538,60
|3,93
|-7,58
|Ege Gübre
|185,00
|0,65
|28,96
|Ege Profil
|30,82
|1,72
|-18,13
|Ege Seramik
|14,00
|0,14
|44,89
|Egeplast
|21,32
|-1,02
|-35,98
|Ekiz Kimya
|6,03
|0,33
|-15,43
|Elite Naturel Organik Gıda
|19,52
|7,55
|Emek Elektrik
|2,85
|2,52
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|17,05
|-0,58
|-53,72
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|2,33
|4,04
|Enerjisa Enerji
|12,63
|3,95
|9,54
|Enka İnşaat
|13,00
|-0,84
|84,61
|Erbosan
|119,60
|0,50
|194,91
|Ereğli Demir Çelik
|21,54
|2,47
|63,97
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,07
|0,99
|Ersu Gıda
|4,61
|1,32
|-6,68
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,40
|0,24
|Escort Teknoloji
|4,69
|1,74
|-28,61
|Esenboğa Elektrik
|28,16
|2,10
|48,01
|Etiler Gıda
|5,25
|-0,19
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,41
|0,00
|-10,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|0,00
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,80
|0,53
|-14,44
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|1,10
|-35,56
|Europap Tezol Kağıt
|13,90
|0,36
|Fade Gıda
|6,67
|1,21
|28,23
|Fenerbahçe Futbol
|30,08
|1,62
|1,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|0,00
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|110,80
|1,65
|-9,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|-0,38
|0,54
|Ford Otosan
|222,10
|0,17
|84,93
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|-1,65
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|2,86
|10,00
|10,42
|Galata Wind Enerji
|5,01
|0,00
|Galatasaray Sportif
|4,30
|3,12
|6,17
|Garanti Bankası
|12,25
|0,08
|20,68
|Garanti Faktoring
|12,88
|0,70
|15,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|-0,82
|-24,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,88
|1,03
|16,10
|Gediz Ambalaj
|16,86
|1,81
|25,82
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,89
|0,70
|Gen İlaç
|12,66
|0,08
|Gentaş
|3,49
|0,58
|-22,67
|Gersan Elektrik
|5,33
|0,00
|-13,19
|Gimat Mağazacılık
|2,26
|-3,83
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,40
|0,95
|Global Men. Değ.
|5,82
|-0,34
|-3,16
|Global Yat. Holding
|2,12
|1,92
|-39,66
|Good-Year
|8,81
|4,38
|10,56
|Göltaş Çimento
|38,78
|3,08
|-5,52
|Gözde Girişim
|8,85
|7,80
|10,90
|GSD Denizcilik
|3,99
|1,27
|63,85
|GSD Holding
|2,69
|3,86
|7,17
|Gübre Fabrik.
|72,55
|0,07
|-15,69
|Güler Yat. Holding
|2,76
|1,47
|-20,29
|Halk GMYO
|2,69
|0,75
|-11,74
|Hatay Tekstil
|15,92
|1,73
|16,75
|Hedef Girişim
|2,65
|0,00
|4,96
|Hedef Holding
|3,67
|0,55
|Hektaş
|9,31
|3,33
|74,27
|HUB Girişim
|9,43
|0,32
|-48,19
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|-0,86
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|-0,18
|-14,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|45,30
|-2,50
|236,55
|İdealist GMYO
|1,90
|0,53
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|1,25
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|4,63
|2,21
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|2,74
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,89
|2,99
|48,30
|Info Yatırım
|4,84
|-0,41
|3,63
|İntema
|37,02
|1,76
|-7,22
|Inveo Yatırım Holding
|27,04
|0,15
|86,84
|İpek Doğal Enerji
|14,00
|1,16
|7,03
|İskenderun Demir Çelik
|17,22
|2,99
|90,57
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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