Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,04 6,33 -34,88 Acıpayam Selüloz 16,04 1,58 -5,80 Adel Kalemcilik 23,46 -0,34 -29,74 Adese Gayrimenkul 1,06 -0,93 -56,22 Afyon Çimento 3,85 2,39 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 20,84 1,76 21,62 Ak Enerji 1,85 0,00 -16,29 Akbank 7,25 0,00 7,28 Akçansa 16,91 1,14 5,02 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 1,07 -21,35 Akfen GMYO 5,62 1,26 115,26 Akın Tekstil 30,08 1,90 -5,29 Akiş GMYO 1,81 0,00 -35,18 Akmerkez GMYO 38,78 -0,41 -36,60 Aksa 23,84 1,10 72,57 Aksa Enerji 7,81 0,39 109,95 Aksigorta 8,05 0,88 -3,12 Aksu Enerji 20,68 -1,80 174,01 Alarko Carrıer 293,90 1,34 -18,83 Alarko GMYO 26,40 6,62 4,22 Alarko Holding 11,05 0,64 29,67 Albaraka Türk 2,08 0,48 7,22 Alcatel Lucent Teletaş 24,60 1,15 -17,06 Alkim Kağıt 14,38 1,99 11,10 Alkim Kimya 17,98 1,01 27,64 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,31 -0,76 -10,63 Altınyunus Çeşme 50,65 0,10 1,38 Anadolu Efes 24,84 0,57 16,28 Anadolu Grubu Holding 33,20 -0,06 27,08 Anadolu Hayat Emek. 10,59 2,82 31,79 Anadolu Isuzu 21,44 3,08 19,11 Anadolu Sigorta 6,11 0,99 -15,38 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,89 0,51 Anel Elektrik 2,29 1,78 -14,67 Arçelik 41,16 0,44 44,63 ARD Bilişim Teknolojileri 50,80 -0,97 5,66 Arena Bilgisayar 10,54 7,88 -3,32 Armada Bilgisayar 52,30 -1,69 6,56 Arsan Tekstil 4,91 2,72 23,18 Arzum Ev Aletleri 16,63 1,09 -31,18 Aselsan 18,80 1,82 3,99 Ata GMYO 3,70 2,78 -32,85 Atakule GMYO 2,73 1,11 16,61 Atlantis Yatırım Holding 6,82 0,00 22,66 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,79 -27,43 ATP Bilgisayar 52,45 6,43 Avrasya GMYO 1,75 1,74 -33,19 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 0,94 -32,81 Avrupa Yatırım Holding 5,92 1,89 -1,33 Aydem Enerji 6,54 0,77 Ayen Enerji 6,07 0,50 12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,98 -0,10 77,13 Aygaz 21,26 3,10 49,86 Bagfaş 25,90 0,39 29,50 Bak Ambalaj 17,69 0,51 -10,55 Balatacılar Balatacılık 8,10 1,25 -1,70 Bantaş Ambalaj 3,10 1,31 -0,85 Banvit 70,35 -0,50 35,29 Başkent Doğalgaz GMYO 14,04 -9,48 Baştaş Başkent Çimento 9,00 4,05 -48,19 Batı Çimento 14,38 2,71 205,31 Batısöke Çimento 2,37 1,28 -2,87 Bayrak Taban Sanayi 7,05 1,15 -33,55 Bera Holding 11,47 7,60 -43,44 Berkosan Yalıtım 7,25 3,42 -18,72 Beşiktaş Futbol Yat. 5,88 0,86 45,54 Beyaz Filo 8,44 -0,35 -16,26 Bilici Yatırım 14,70 -0,81 165,66 Bim Mağazalar 66,90 -0,07 -3,25 Biotrend Çevre ve Enerji 21,64 2,37 Birko Mensucat 0,97 -1,02 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,36 0,75 Birlik Mensucat 2,08 0,00 -39,88 Bizim Mağazaları 13,37 2,22 -10,71 BMS Çelik Hasır 8,00 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,55 3,17 Borusan Mannesmann 26,14 1,32 -5,97 Borusan Yat. Paz. 359,60 1,67 -20,84 Bosch Fren Sistemleri 861,80 1,99 -29,92 Bossa 28,96 2,91 62,24 Brisa 26,32 6,99 35,93 Burçelik 20,54 0,20 -2,28 Burçelik Vana 20,02 0,10 -59,69 Bursa Çimento 4,22 0,72 -15,22 Carrefoursa 41,42 2,78 -42,31 Casa Emtia Petrol 110,90 -6,02 4,62 Ceo Event Medya 9,86 0,31 53,34 Coca Cola İçecek 94,15 0,11 48,25 Cosmos Yat. Holding 9,99 -0,60 23,95 Credıtwest Faktorıng 4,82 0,42 -17,89 Çan2 Termik 11,78 1,03 Çelebi 179,40 0,11 -1,71 Çelik Halat 8,44 9,90 -7,23 Çemaş Döküm 1,18 -0,84 -30,69 Çemtaş 15,83 3,06 0,76 Çimbeton 202,60 0,60 -31,67 Çimentaş 25,66 0,08 -29,04 Çimsa 29,76 2,90 67,19 Çuhadaroğlu Metal 8,77 1,27 15,28 Dagi Giyim 2,64 1,54 -22,50 Dagi Yatırım Holding 10,71 3,18 -16,98 Dardanel 2,60 0,78 -51,17 Datagate Bilgisayar 12,24 1,16 -24,02 Demısaş Döküm 8,38 1,33 29,41 Denge Holding 1,34 -1,47 -55,88 Deniz GMYO 1,63 -0,61 -11,51 Derimod 8,49 0,95 -12,83 Derlüks Yatırım Holding 4,56 0,66 -48,30 Desa Deri 8,48 -0,35 -12,94 Despec Bilgisayar 9,10 2,02 -30,32 Deva Holding 25,50 3,16 5,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,66 0,66 -1,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,51 0,00 20,91 Ditaş Doğan 25,20 9,95 93,76 DO-CO 973,20 -4,17 54,48 Doğan Burda 180,90 9,97 706,15 Doğan Holding 3,05 3,74 1,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 0,45 -3,82 Doğu Aras Enerji 94,90 -0,63 Doğusan 3,06 0,66 -15,73 Doğuş GMYO 9,09 4,60 11,26 Doğuş Otomotiv 43,98 -0,14 69,65 Döktaş Dökümcülük 31,00 1,04 1,24 Duran Doğan Basım 15,84 10,00 51,00 Dyo Boya 9,33 0,86 -17,05 Eczacıbaşı İlaç 6,59 0,92 -8,50 Eczacıbaşı Yatırım 43,24 5,46 60,63 E-Data Teknoloji 9,86 0,41 Edip Gayrimenkul 3,57 0,00 7,53 Ege Endüstri 1.538,60 3,93 -7,58 Ege Gübre 185,00 0,65 28,96 Ege Profil 30,82 1,72 -18,13 Ege Seramik 14,00 0,14 44,89 Egeplast 21,32 -1,02 -35,98 Ekiz Kimya 6,03 0,33 -15,43 Elite Naturel Organik Gıda 19,52 7,55 Emek Elektrik 2,85 2,52 -0,19 Eminiş Ambalaj 17,05 -0,58 -53,72 Emlak Konut GMYO 2,20 2,33 4,04 Enerjisa Enerji 12,63 3,95 9,54 Enka İnşaat 13,00 -0,84 84,61 Erbosan 119,60 0,50 194,91 Ereğli Demir Çelik 21,54 2,47 63,97 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 0,99 Ersu Gıda 4,61 1,32 -6,68 Escar Turizm Taşımacılık 25,40 0,24 Escort Teknoloji 4,69 1,74 -28,61 Esenboğa Elektrik 28,16 2,10 48,01 Etiler Gıda 5,25 -0,19 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 3,41 0,00 -10,72 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 0,00 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,80 0,53 -14,44 Euro Yatırım Holding 1,83 1,10 -35,56 Europap Tezol Kağıt 13,90 0,36 Fade Gıda 6,67 1,21 28,23 Fenerbahçe Futbol 30,08 1,62 1,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 0,00 -22,66 F-M İzmit Piston 110,80 1,65 -9,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 -0,38 0,54 Ford Otosan 222,10 0,17 84,93 Formet Metal ve Cam 1,19 -1,65 -51,49 Frigo Pak Gıda 2,86 10,00 10,42 Galata Wind Enerji 5,01 0,00 Galatasaray Sportif 4,30 3,12 6,17 Garanti Bankası 12,25 0,08 20,68 Garanti Faktoring 12,88 0,70 15,72 Garanti Yat. Ort. 2,42 -0,82 -24,75 Gedik Y. Men. Değ. 6,88 1,03 16,10 Gediz Ambalaj 16,86 1,81 25,82 Gelecek Varlık Yönetimi 12,89 0,70 Gen İlaç 12,66 0,08 Gentaş 3,49 0,58 -22,67 Gersan Elektrik 5,33 0,00 -13,19 Gimat Mağazacılık 2,26 -3,83 Girişim Elektrik Sanayi 23,40 0,95 Global Men. Değ. 5,82 -0,34 -3,16 Global Yat. Holding 2,12 1,92 -39,66 Good-Year 8,81 4,38 10,56 Göltaş Çimento 38,78 3,08 -5,52 Gözde Girişim 8,85 7,80 10,90 GSD Denizcilik 3,99 1,27 63,85 GSD Holding 2,69 3,86 7,17 Gübre Fabrik. 72,55 0,07 -15,69 Güler Yat. Holding 2,76 1,47 -20,29 Halk GMYO 2,69 0,75 -11,74 Hatay Tekstil 15,92 1,73 16,75 Hedef Girişim 2,65 0,00 4,96 Hedef Holding 3,67 0,55 Hektaş 9,31 3,33 74,27 HUB Girişim 9,43 0,32 -48,19 Hürriyet Gzt. 2,31 -0,86 10,00 ICBC Turkey Bank 5,59 -0,18 -14,00 İdeal Finansal Teknolojiler 45,30 -2,50 236,55 İdealist GMYO 1,90 0,53 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,00 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,81 1,25 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,63 2,21 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 2,74 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,89 2,99 48,30 Info Yatırım 4,84 -0,41 3,63 İntema 37,02 1,76 -7,22 Inveo Yatırım Holding 27,04 0,15 86,84 İpek Doğal Enerji 14,00 1,16 7,03 İskenderun Demir Çelik 17,22 2,99 90,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi