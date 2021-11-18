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Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,74-0,84-38,76
Acıpayam Selüloz15,550,19-8,68
Adel Kalemcilik23,36-0,17-30,04
Adese Gayrimenkul1,070,00-55,81
Afyon Çimento3,77-0,53-26,22
AGESA Hayat Emeklilik20,46-0,1019,40
Ak Enerji1,810,00-18,10
Akbank7,130,285,51
Akçansa16,690,363,65
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,00-22,19
Akfen GMYO5,600,00114,49
Akın Tekstil29,46-0,54-7,24
Akiş GMYO2,00-0,50-28,37
Akmerkez GMYO38,580,16-36,93
Aksa23,50-0,6870,11
Aksa Enerji7,781,17109,14
Aksigorta7,93-0,88-4,56
Aksu Enerji20,66-1,90173,74
Alarko Carrıer283,50-0,80-21,70
Alarko GMYO24,34-0,08-3,91
Alarko Holding11,02-0,4529,32
Albaraka Türk2,091,467,73
Alcatel Lucent Teletaş24,28-0,82-18,14
Alkim Kağıt14,03-0,218,39
Alkim Kimya17,410,9923,59
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,350,00-7,90
Altınyunus Çeşme50,90-0,201,88
Anadolu Efes24,74-0,2415,82
Anadolu Grubu Holding32,080,1922,80
Anadolu Hayat Emek.10,31-0,3928,31
Anadolu Isuzu20,680,1914,89
Anadolu Sigorta6,060,17-16,07
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,10-0,98

Anel Elektrik2,240,00-16,53
Arçelik40,421,8642,03
ARD Bilişim Teknolojileri50,700,905,45
Arena Bilgisayar9,40-0,21-13,78
Armada Bilgisayar52,30-0,106,56
Arsan Tekstil4,85-0,4121,68
Arzum Ev Aletleri16,390,12-32,17
Aselsan18,260,830,05
Ata GMYO3,71-0,27-32,67
Atakule GMYO2,70-0,7415,33
Atlantis Yatırım Holding6,800,0022,30
Atlas Yat. Ort.1,26-0,79-28,00
ATP Bilgisayar48,920,78

Avrasya GMYO1,73-1,14-33,95
Avrasya Petrol ve Tur.2,121,92-33,75
Avrupa Yatırım Holding5,80-0,68-3,33
Aydem Enerji6,45-1,07

Ayen Enerji6,090,3312,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,90-0,5076,42
Aygaz20,28-1,5542,95
Bagfaş25,542,0827,70
Bak Ambalaj17,410,35-11,97
Balatacılar Balatacılık8,00-3,03-2,91
Bantaş Ambalaj3,04-0,65-2,77
Banvit70,20-1,2735,00
Başkent Doğalgaz GMYO15,98-7,25

Baştaş Başkent Çimento8,65-3,78-50,20
Batı Çimento13,954,97196,18
Batısöke Çimento2,400,00-1,64
Bayrak Taban Sanayi6,98-1,13-34,21
Bera Holding10,554,66-47,98
Berkosan Yalıtım7,03-0,71-21,19
Beşiktaş Futbol Yat.5,80-0,5143,56
Beyaz Filo8,41-1,41-16,56
Bilici Yatırım14,77-0,67166,93
Bim Mağazalar65,25-0,31-5,63
Biotrend Çevre ve Enerji21,14-0,84

Birko Mensucat0,970,00-12,61
Birleşim Mühendislik9,26-0,43

Birlik Mensucat2,15-0,46-37,86
Bizim Mağazaları13,122,10-12,38
BMS Çelik Hasır7,99-0,62

Boğaziçi Beton Sanayi4,41-0,90

Borusan Mannesmann25,62-0,39-7,84
Borusan Yat. Paz.351,80-1,12-22,56
Bosch Fren Sistemleri839,30-1,03-31,75
Bossa27,78-0,7155,63
Brisa24,420,8326,12
Burçelik20,56-0,29-2,19
Burçelik Vana19,96-0,60-59,81
Bursa Çimento4,180,72-16,02
Carrefoursa37,82-0,26-47,33
Casa Emtia Petrol119,50-0,4212,74
Ceo Event Medya9,870,1053,50
Coca Cola İçecek93,00-0,8546,44
Cosmos Yat. Holding10,004,1724,07
Credıtwest Faktorıng4,74-3,07-19,25
Çan2 Termik11,850,59

Çelebi180,90-0,88-0,89
Çelik Halat7,355,15-19,21
Çemaş Döküm1,180,85-30,69
Çemtaş15,15-1,11-3,57
Çimbeton194,50-1,52-34,40
Çimentaş25,50-0,78-29,48
Çimsa28,96-0,3462,70
Çuhadaroğlu Metal8,78-0,7915,42
Dagi Giyim2,55-1,54-25,14
Dagi Yatırım Holding10,03-1,67-22,25
Dardanel2,60-0,76-51,17
Datagate Bilgisayar11,91-1,16-26,07
Demısaş Döküm8,310,4828,33
Denge Holding1,370,74-54,90
Deniz GMYO1,63-1,21-11,51
Derimod8,46-0,70-13,14
Derlüks Yatırım Holding4,54-0,22-48,53
Desa Deri8,592,26-11,81
Despec Bilgisayar8,910,00-31,78
Deva Holding24,760,162,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,49-1,13-2,65
Diriteks Diriliş Tekstil4,60-5,7423,32
Ditaş Doğan22,929,9876,23
DO-CO985,805,0456,48
Doğan Burda164,509,96633,07
Doğan Holding2,87-0,69-4,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,240,00-3,82
Doğu Aras Enerji93,90-2,19

Doğusan3,00-3,54-17,38
Doğuş GMYO8,69-1,366,36
Doğuş Otomotiv43,62-0,2768,26
Döktaş Dökümcülük30,86-1,340,78
Duran Doğan Basım14,440,4937,65
Dyo Boya9,240,11-17,85
Eczacıbaşı İlaç6,541,24-9,19
Eczacıbaşı Yatırım40,80-1,6951,57
E-Data Teknoloji9,33-0,53

Edip Gayrimenkul3,59-1,918,13
Ege Endüstri1.501,00-0,27-9,84
Ege Gübre175,80-0,4022,55
Ege Profil30,16-1,37-19,89
Ege Seramik13,531,2040,03
Egeplast21,340,28-35,92
Ekiz Kimya6,040,00-15,29
Elite Naturel Organik Gıda17,35-6,11

Emek Elektrik2,750,00-3,69
Eminiş Ambalaj17,14-2,06-53,47
Emlak Konut GMYO2,16-0,922,15
Enerjisa Enerji12,000,594,07
Enka İnşaat13,143,1486,60
Erbosan117,30-1,01189,24
Ereğli Demir Çelik20,12-0,1053,16
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,05-0,65

Ersu Gıda4,56-0,44-7,69
Escar Turizm Taşımacılık25,720,70

Escort Teknoloji4,57-1,51-30,44
Esenboğa Elektrik27,56-0,8644,85
Etiler Gıda5,32-0,5633,67
Euro Kapital Yat. Ort.3,45-3,90-9,67
Euro Trend Yat. Ort.3,39-0,88-4,19
Euro Yat. Ort.3,72-1,06-16,24
Euro Yatırım Holding1,824,00-35,92
Europap Tezol Kağıt13,89-0,07

Fade Gıda6,59-1,0526,69
Fenerbahçe Futbol29,38-0,74-0,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,26-0,44-23,34
F-M İzmit Piston106,80-1,20-12,89
Fonet Bilgi Teknolojileri12,97-1,82-0,46
Ford Otosan223,100,2282,66
Formet Metal ve Cam1,20-0,83-51,08
Frigo Pak Gıda2,58-0,77-0,39
Galata Wind Enerji4,900,00

Galatasaray Sportif4,14-0,962,22
Garanti Bankası11,940,3417,62
Garanti Faktoring12,951,1716,35
Garanti Yat. Ort.2,430,00-24,44
Gedik Y. Men. Değ.6,75-0,8813,90
Gediz Ambalaj16,20-1,8220,90
Gelecek Varlık Yönetimi12,92-1,00

Gen İlaç12,791,67

Gentaş3,50-0,57-22,45
Gersan Elektrik5,27-0,75-14,17
Gimat Mağazacılık2,35-9,96

Girişim Elektrik Sanayi21,38-1,20

Global Men. Değ.5,911,03-1,66
Global Yat. Holding2,09-0,95-40,51
Good-Year8,340,004,67
Göltaş Çimento37,54-1,05-8,54
Gözde Girişim7,93-0,13-0,63
GSD Denizcilik3,96-1,2562,62
GSD Holding2,520,400,40
Gübre Fabrik.72,00-0,96-16,33
Güler Yat. Holding2,72-0,73-21,45
Halk GMYO2,720,00-10,76
Hatay Tekstil15,59-1,1414,33
Hedef Girişim2,64-1,124,56
Hedef Holding3,58-2,98

Hektaş8,85-1,3465,66
HUB Girişim9,11-1,09-49,95
Hürriyet Gzt.2,29-1,729,05
ICBC Turkey Bank5,56-0,18-14,46
İdeal Finansal Teknolojiler47,703,20254,38
İdealist GMYO1,910,00-19,51
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,871,16-30,40
İhlas Gazetecilik0,80-2,44-67,53
İhlas Haber Ajansı4,571,33

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,740,00-35,09
İndeks Bilgisayar6,630,4542,70
Info Yatırım4,822,553,20
İntema36,28-0,11-9,07
Inveo Yatırım Holding27,26-1,7388,36
İpek Doğal Enerji13,80-0,505,50
İskenderun Demir Çelik16,120,0678,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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