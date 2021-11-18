Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,74
|-0,84
|-38,76
|Acıpayam Selüloz
|15,55
|0,19
|-8,68
|Adel Kalemcilik
|23,36
|-0,17
|-30,04
|Adese Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-55,81
|Afyon Çimento
|3,77
|-0,53
|-26,22
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,46
|-0,10
|19,40
|Ak Enerji
|1,81
|0,00
|-18,10
|Akbank
|7,13
|0,28
|5,51
|Akçansa
|16,69
|0,36
|3,65
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,00
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,60
|0,00
|114,49
|Akın Tekstil
|29,46
|-0,54
|-7,24
|Akiş GMYO
|2,00
|-0,50
|-28,37
|Akmerkez GMYO
|38,58
|0,16
|-36,93
|Aksa
|23,50
|-0,68
|70,11
|Aksa Enerji
|7,78
|1,17
|109,14
|Aksigorta
|7,93
|-0,88
|-4,56
|Aksu Enerji
|20,66
|-1,90
|173,74
|Alarko Carrıer
|283,50
|-0,80
|-21,70
|Alarko GMYO
|24,34
|-0,08
|-3,91
|Alarko Holding
|11,02
|-0,45
|29,32
|Albaraka Türk
|2,09
|1,46
|7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,28
|-0,82
|-18,14
|Alkim Kağıt
|14,03
|-0,21
|8,39
|Alkim Kimya
|17,41
|0,99
|23,59
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|0,00
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|50,90
|-0,20
|1,88
|Anadolu Efes
|24,74
|-0,24
|15,82
|Anadolu Grubu Holding
|32,08
|0,19
|22,80
|Anadolu Hayat Emek.
|10,31
|-0,39
|28,31
|Anadolu Isuzu
|20,68
|0,19
|14,89
|Anadolu Sigorta
|6,06
|0,17
|-16,07
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,10
|-0,98
|Anel Elektrik
|2,24
|0,00
|-16,53
|Arçelik
|40,42
|1,86
|42,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,70
|0,90
|5,45
|Arena Bilgisayar
|9,40
|-0,21
|-13,78
|Armada Bilgisayar
|52,30
|-0,10
|6,56
|Arsan Tekstil
|4,85
|-0,41
|21,68
|Arzum Ev Aletleri
|16,39
|0,12
|-32,17
|Aselsan
|18,26
|0,83
|0,05
|Ata GMYO
|3,71
|-0,27
|-32,67
|Atakule GMYO
|2,70
|-0,74
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|0,00
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|48,92
|0,78
|Avrasya GMYO
|1,73
|-1,14
|-33,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,12
|1,92
|-33,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,80
|-0,68
|-3,33
|Aydem Enerji
|6,45
|-1,07
|Ayen Enerji
|6,09
|0,33
|12,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|-0,50
|76,42
|Aygaz
|20,28
|-1,55
|42,95
|Bagfaş
|25,54
|2,08
|27,70
|Bak Ambalaj
|17,41
|0,35
|-11,97
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-3,03
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-0,65
|-2,77
|Banvit
|70,20
|-1,27
|35,00
|Başkent Doğalgaz GMYO
|15,98
|-7,25
|Baştaş Başkent Çimento
|8,65
|-3,78
|-50,20
|Batı Çimento
|13,95
|4,97
|196,18
|Batısöke Çimento
|2,40
|0,00
|-1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|6,98
|-1,13
|-34,21
|Bera Holding
|10,55
|4,66
|-47,98
|Berkosan Yalıtım
|7,03
|-0,71
|-21,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,80
|-0,51
|43,56
|Beyaz Filo
|8,41
|-1,41
|-16,56
|Bilici Yatırım
|14,77
|-0,67
|166,93
|Bim Mağazalar
|65,25
|-0,31
|-5,63
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|-0,84
|Birko Mensucat
|0,97
|0,00
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,26
|-0,43
|Birlik Mensucat
|2,15
|-0,46
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|13,12
|2,10
|-12,38
|BMS Çelik Hasır
|7,99
|-0,62
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,41
|-0,90
|Borusan Mannesmann
|25,62
|-0,39
|-7,84
|Borusan Yat. Paz.
|351,80
|-1,12
|-22,56
|Bosch Fren Sistemleri
|839,30
|-1,03
|-31,75
|Bossa
|27,78
|-0,71
|55,63
|Brisa
|24,42
|0,83
|26,12
|Burçelik
|20,56
|-0,29
|-2,19
|Burçelik Vana
|19,96
|-0,60
|-59,81
|Bursa Çimento
|4,18
|0,72
|-16,02
|Carrefoursa
|37,82
|-0,26
|-47,33
|Casa Emtia Petrol
|119,50
|-0,42
|12,74
|Ceo Event Medya
|9,87
|0,10
|53,50
|Coca Cola İçecek
|93,00
|-0,85
|46,44
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|4,17
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-3,07
|-19,25
|Çan2 Termik
|11,85
|0,59
|Çelebi
|180,90
|-0,88
|-0,89
|Çelik Halat
|7,35
|5,15
|-19,21
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,85
|-30,69
|Çemtaş
|15,15
|-1,11
|-3,57
|Çimbeton
|194,50
|-1,52
|-34,40
|Çimentaş
|25,50
|-0,78
|-29,48
|Çimsa
|28,96
|-0,34
|62,70
|Çuhadaroğlu Metal
|8,78
|-0,79
|15,42
|Dagi Giyim
|2,55
|-1,54
|-25,14
|Dagi Yatırım Holding
|10,03
|-1,67
|-22,25
|Dardanel
|2,60
|-0,76
|-51,17
|Datagate Bilgisayar
|11,91
|-1,16
|-26,07
|Demısaş Döküm
|8,31
|0,48
|28,33
|Denge Holding
|1,37
|0,74
|-54,90
|Deniz GMYO
|1,63
|-1,21
|-11,51
|Derimod
|8,46
|-0,70
|-13,14
|Derlüks Yatırım Holding
|4,54
|-0,22
|-48,53
|Desa Deri
|8,59
|2,26
|-11,81
|Despec Bilgisayar
|8,91
|0,00
|-31,78
|Deva Holding
|24,76
|0,16
|2,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,49
|-1,13
|-2,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,60
|-5,74
|23,32
|Ditaş Doğan
|22,92
|9,98
|76,23
|DO-CO
|985,80
|5,04
|56,48
|Doğan Burda
|164,50
|9,96
|633,07
|Doğan Holding
|2,87
|-0,69
|-4,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|0,00
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|93,90
|-2,19
|Doğusan
|3,00
|-3,54
|-17,38
|Doğuş GMYO
|8,69
|-1,36
|6,36
|Doğuş Otomotiv
|43,62
|-0,27
|68,26
|Döktaş Dökümcülük
|30,86
|-1,34
|0,78
|Duran Doğan Basım
|14,44
|0,49
|37,65
|Dyo Boya
|9,24
|0,11
|-17,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|1,24
|-9,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,80
|-1,69
|51,57
|E-Data Teknoloji
|9,33
|-0,53
|Edip Gayrimenkul
|3,59
|-1,91
|8,13
|Ege Endüstri
|1.501,00
|-0,27
|-9,84
|Ege Gübre
|175,80
|-0,40
|22,55
|Ege Profil
|30,16
|-1,37
|-19,89
|Ege Seramik
|13,53
|1,20
|40,03
|Egeplast
|21,34
|0,28
|-35,92
|Ekiz Kimya
|6,04
|0,00
|-15,29
|Elite Naturel Organik Gıda
|17,35
|-6,11
|Emek Elektrik
|2,75
|0,00
|-3,69
|Eminiş Ambalaj
|17,14
|-2,06
|-53,47
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|-0,92
|2,15
|Enerjisa Enerji
|12,00
|0,59
|4,07
|Enka İnşaat
|13,14
|3,14
|86,60
|Erbosan
|117,30
|-1,01
|189,24
|Ereğli Demir Çelik
|20,12
|-0,10
|53,16
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,05
|-0,65
|Ersu Gıda
|4,56
|-0,44
|-7,69
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,72
|0,70
|Escort Teknoloji
|4,57
|-1,51
|-30,44
|Esenboğa Elektrik
|27,56
|-0,86
|44,85
|Etiler Gıda
|5,32
|-0,56
|33,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,45
|-3,90
|-9,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|-0,88
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|3,72
|-1,06
|-16,24
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|4,00
|-35,92
|Europap Tezol Kağıt
|13,89
|-0,07
|Fade Gıda
|6,59
|-1,05
|26,69
|Fenerbahçe Futbol
|29,38
|-0,74
|-0,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,26
|-0,44
|-23,34
|F-M İzmit Piston
|106,80
|-1,20
|-12,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,97
|-1,82
|-0,46
|Ford Otosan
|223,10
|0,22
|82,66
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|-0,83
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|2,58
|-0,77
|-0,39
|Galata Wind Enerji
|4,90
|0,00
|Galatasaray Sportif
|4,14
|-0,96
|2,22
|Garanti Bankası
|11,94
|0,34
|17,62
|Garanti Faktoring
|12,95
|1,17
|16,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|0,00
|-24,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,75
|-0,88
|13,90
|Gediz Ambalaj
|16,20
|-1,82
|20,90
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,92
|-1,00
|Gen İlaç
|12,79
|1,67
|Gentaş
|3,50
|-0,57
|-22,45
|Gersan Elektrik
|5,27
|-0,75
|-14,17
|Gimat Mağazacılık
|2,35
|-9,96
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,38
|-1,20
|Global Men. Değ.
|5,91
|1,03
|-1,66
|Global Yat. Holding
|2,09
|-0,95
|-40,51
|Good-Year
|8,34
|0,00
|4,67
|Göltaş Çimento
|37,54
|-1,05
|-8,54
|Gözde Girişim
|7,93
|-0,13
|-0,63
|GSD Denizcilik
|3,96
|-1,25
|62,62
|GSD Holding
|2,52
|0,40
|0,40
|Gübre Fabrik.
|72,00
|-0,96
|-16,33
|Güler Yat. Holding
|2,72
|-0,73
|-21,45
|Halk GMYO
|2,72
|0,00
|-10,76
|Hatay Tekstil
|15,59
|-1,14
|14,33
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,12
|4,56
|Hedef Holding
|3,58
|-2,98
|Hektaş
|8,85
|-1,34
|65,66
|HUB Girişim
|9,11
|-1,09
|-49,95
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|-1,72
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|5,56
|-0,18
|-14,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|47,70
|3,20
|254,38
|İdealist GMYO
|1,91
|0,00
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-2,44
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|4,57
|1,33
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|0,00
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|0,45
|42,70
|Info Yatırım
|4,82
|2,55
|3,20
|İntema
|36,28
|-0,11
|-9,07
|Inveo Yatırım Holding
|27,26
|-1,73
|88,36
|İpek Doğal Enerji
|13,80
|-0,50
|5,50
|İskenderun Demir Çelik
|16,12
|0,06
|78,40
(Sürecek)
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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