Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,82
|0,21
|-37,73
|Acıpayam Selüloz
|15,62
|0,51
|-8,27
|Adel Kalemcilik
|23,06
|0,44
|-30,94
|Adese Gayrimenkul
|1,05
|0,96
|-56,64
|Afyon Çimento
|3,79
|2,43
|-25,83
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,00
|0,48
|22,55
|Ak Enerji
|1,80
|0,00
|-18,55
|Akbank
|7,04
|0,14
|4,17
|Akçansa
|16,36
|0,31
|1,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|2,16
|-21,35
|Akfen GMYO
|5,79
|1,22
|121,77
|Akın Tekstil
|29,84
|0,20
|-6,05
|Akiş GMYO
|1,90
|1,06
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|38,52
|0,76
|-37,02
|Aksa
|23,70
|-0,59
|71,56
|Aksa Enerji
|7,68
|-0,65
|106,45
|Aksigorta
|8,05
|-0,86
|-3,12
|Aksu Enerji
|20,88
|-1,97
|176,66
|Alarko Carrıer
|288,20
|0,03
|-20,40
|Alarko GMYO
|24,06
|1,01
|-5,02
|Alarko Holding
|11,16
|2,86
|30,96
|Albaraka Türk
|2,08
|3,48
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,46
|0,82
|-17,53
|Alkim Kağıt
|14,05
|0,36
|8,55
|Alkim Kimya
|17,20
|0,41
|22,10
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|-2,17
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|0,49
|2,88
|Anadolu Efes
|24,90
|0,57
|16,57
|Anadolu Grubu Holding
|32,06
|0,94
|22,72
|Anadolu Hayat Emek.
|10,23
|0,20
|27,31
|Anadolu Isuzu
|20,68
|0,68
|14,89
|Anadolu Sigorta
|6,03
|0,50
|-16,49
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,48
|0,57
|Anel Elektrik
|2,27
|0,44
|-15,41
|Arçelik
|39,20
|0,51
|37,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,30
|-0,79
|4,62
|Arena Bilgisayar
|9,46
|-0,53
|-13,23
|Armada Bilgisayar
|53,20
|0,57
|8,39
|Arsan Tekstil
|4,93
|0,00
|23,69
|Arzum Ev Aletleri
|16,37
|-0,18
|-32,26
|Aselsan
|18,03
|1,18
|-1,21
|Ata GMYO
|3,73
|0,27
|-32,30
|Atakule GMYO
|2,72
|0,74
|16,18
|Atlantis Yatırım Holding
|6,78
|0,00
|21,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,00
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|48,32
|-3,36
|Avrasya GMYO
|1,75
|-0,57
|-33,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-2,35
|-35,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|-1,35
|-2,67
|Aydem Enerji
|6,58
|0,30
|Ayen Enerji
|6,02
|0,00
|11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,20
|0,50
|79,08
|Aygaz
|20,66
|5,14
|45,63
|Bagfaş
|24,58
|5,49
|22,90
|Bak Ambalaj
|17,32
|-0,97
|-12,42
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|0,00
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,05
|0,00
|-2,45
|Banvit
|70,60
|-0,42
|35,77
|Başkent Doğalgaz GMYO
|17,03
|8,68
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|-48,19
|Batı Çimento
|13,42
|-0,52
|184,93
|Batısöke Çimento
|2,41
|-0,41
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|-0,56
|-33,27
|Bera Holding
|10,17
|-0,97
|-49,85
|Berkosan Yalıtım
|7,22
|0,56
|-19,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,81
|0,87
|43,81
|Beyaz Filo
|8,53
|-0,81
|-15,37
|Bilici Yatırım
|14,66
|1,45
|164,94
|Bim Mağazalar
|64,70
|0,54
|-6,43
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,00
|-0,66
|Birko Mensucat
|0,97
|0,00
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,39
|-1,78
|Birlik Mensucat
|1,97
|0,00
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|12,92
|0,62
|-13,72
|BMS Çelik Hasır
|8,05
|-1,83
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,47
|1,13
|Borusan Mannesmann
|25,70
|0,16
|-7,55
|Borusan Yat. Paz.
|360,90
|0,11
|-20,55
|Bosch Fren Sistemleri
|838,50
|0,16
|-31,81
|Bossa
|27,94
|-1,48
|56,53
|Brisa
|24,22
|2,02
|25,08
|Burçelik
|20,72
|0,68
|-1,43
|Burçelik Vana
|20,16
|0,10
|-59,40
|Bursa Çimento
|4,18
|1,46
|-16,02
|Carrefoursa
|38,22
|-0,16
|-46,77
|Casa Emtia Petrol
|123,00
|0,00
|16,04
|Ceo Event Medya
|9,85
|-0,10
|53,19
|Coca Cola İçecek
|93,70
|0,92
|47,54
|Cosmos Yat. Holding
|9,80
|-1,71
|21,59
|Credıtwest Faktorıng
|4,87
|2,10
|-17,04
|Çan2 Termik
|11,75
|2,80
|Çelebi
|182,70
|-0,60
|0,10
|Çelik Halat
|6,42
|-0,62
|-29,43
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,00
|-31,87
|Çemtaş
|15,40
|0,13
|-1,98
|Çimbeton
|199,00
|0,81
|-32,88
|Çimentaş
|25,84
|-0,23
|-28,54
|Çimsa
|29,02
|0,21
|63,03
|Çuhadaroğlu Metal
|8,84
|0,00
|16,20
|Dagi Giyim
|2,62
|1,16
|-23,09
|Dagi Yatırım Holding
|10,33
|-1,43
|-19,92
|Dardanel
|2,63
|0,77
|-50,61
|Datagate Bilgisayar
|12,27
|0,41
|-23,84
|Demısaş Döküm
|8,35
|0,24
|28,95
|Denge Holding
|1,37
|0,00
|-54,90
|Deniz GMYO
|1,66
|0,61
|-9,88
|Derimod
|8,67
|0,12
|-10,99
|Derlüks Yatırım Holding
|4,61
|0,88
|-47,73
|Desa Deri
|8,40
|-4,87
|-13,76
|Despec Bilgisayar
|8,97
|-0,33
|-31,32
|Deva Holding
|25,06
|3,21
|4,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,69
|0,00
|-0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|8,38
|42,09
|Ditaş Doğan
|19,97
|5,33
|53,55
|DO-CO
|928,80
|-0,13
|47,43
|Doğan Burda
|149,60
|10,00
|566,67
|Doğan Holding
|2,87
|1,06
|-4,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|1,36
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|95,85
|1,32
|Doğusan
|3,18
|-1,55
|-12,42
|Doğuş GMYO
|8,74
|-1,35
|6,98
|Doğuş Otomotiv
|44,66
|1,73
|72,28
|Döktaş Dökümcülük
|31,40
|-1,88
|2,55
|Duran Doğan Basım
|14,65
|-2,72
|39,66
|Dyo Boya
|9,32
|1,08
|-17,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,47
|1,09
|-10,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,50
|0,85
|50,45
|E-Data Teknoloji
|9,45
|0,21
|Edip Gayrimenkul
|3,69
|0,00
|11,14
|Ege Endüstri
|1.497,00
|0,37
|-10,08
|Ege Gübre
|175,30
|0,75
|22,20
|Ege Profil
|30,84
|1,11
|-18,08
|Ege Seramik
|13,42
|0,68
|38,89
|Egeplast
|21,38
|-0,83
|-35,80
|Ekiz Kimya
|6,09
|1,50
|-14,59
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret
|19,03
|-3,50
|Emek Elektrik
|2,73
|1,49
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|17,50
|-0,57
|-52,50
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|0,48
|-0,69
|Enerjisa Enerji
|11,88
|1,19
|3,03
|Enka İnşaat
|12,47
|0,97
|77,09
|Erbosan
|120,30
|-0,50
|196,64
|Ereğli Demir Çelik
|19,79
|1,49
|50,65
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|2,31
|Ersu Gıda
|4,61
|0,44
|-6,68
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,64
|1,18
|Escort Teknoloji
|4,73
|2,60
|-28,01
|Esenboğa Elektrik
|28,20
|0,50
|48,22
|Etiler Gıda
|5,36
|0,00
|34,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|4,56
|-3,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|0,30
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,43
|-2,83
|-22,77
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|13,96
|0,72
|Fade Gıda
|6,70
|2,45
|28,80
|Fenerbahçe Futbol
|29,64
|0,41
|0,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|0,00
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|107,50
|0,00
|-12,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,14
|0,92
|0,84
|Ford Otosan
|220,60
|3,91
|80,61
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,82
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|2,63
|-0,38
|1,54
|Galata Wind Enerji
|4,85
|0,41
|Galatasaray Sportif
|4,18
|2,45
|3,21
|Garanti Bankası
|11,99
|-0,66
|18,12
|Garanti Faktoring
|12,85
|-0,62
|15,45
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|-0,41
|-24,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,71
|-0,45
|13,23
|Gediz Ambalaj
|15,83
|0,70
|18,13
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,10
|0,15
|Gen İlaç
|12,61
|2,44
|Gentaş
|3,51
|4,78
|-22,23
|Gersan Elektrik
|5,32
|0,19
|-13,36
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,61
|-10,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,64
|1,50
|Global Men. Değ.
|5,76
|0,00
|-4,16
|Global Yat. Holding
|2,15
|0,94
|-38,80
|Good-Year
|8,36
|0,12
|4,92
|Göltaş Çimento
|37,52
|0,43
|-8,59
|Gözde Girişim
|7,86
|2,61
|-1,50
|GSD Denizcilik
|3,94
|-0,51
|61,80
|GSD Holding
|2,50
|-1,19
|-0,40
|Gübre Fabrik.
|73,00
|0,90
|-15,17
|Güler Yat. Holding
|2,78
|1,46
|-19,72
|Halk GMYO
|2,69
|0,37
|-11,74
|Hatay Tekstil
|15,86
|0,25
|16,31
|Hedef Girişim
|2,69
|3,07
|6,54
|Hedef Holding
|3,54
|2,91
|Hektaş
|9,02
|2,38
|68,84
|HUB Girişim
|9,08
|-0,33
|-50,11
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|1,30
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|-0,54
|-15,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,90
|-6,92
|233,58
|İdealist GMYO
|1,93
|1,05
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,82
|2,50
|-66,71
|İhlas Haber Ajansı
|4,71
|5,37
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|1,35
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|1,08
|41,63
|Info Yatırım
|4,72
|-0,42
|1,06
|İntema
|38,02
|0,00
|-4,71
|Inveo Yatırım Holding
|26,54
|-0,67
|83,39
|İpek Doğal Enerji
|13,84
|-0,57
|5,81
|İskenderun Demir Çelik
|16,06
|1,26
|77,73
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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