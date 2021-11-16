Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,89
|0,00
|-36,82
|Acıpayam Selüloz
|15,52
|-1,08
|-8,86
|Adel Kalemcilik
|23,26
|-0,43
|-30,34
|Adese Gayrimenkul
|1,05
|-4,55
|-56,64
|Afyon Çimento
|3,75
|-0,53
|-26,61
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,94
|-0,29
|22,20
|Ak Enerji
|1,82
|-0,55
|-17,65
|Akbank
|7,27
|4,30
|7,58
|Akçansa
|16,34
|0,68
|1,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|-1,05
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,84
|-0,85
|123,68
|Akın Tekstil
|29,84
|-0,93
|-6,05
|Akiş GMYO
|1,93
|-0,52
|-30,88
|Akmerkez GMYO
|38,70
|-1,68
|-37,40
|Aksa
|24,20
|2,37
|75,18
|Aksa Enerji
|7,45
|1,09
|100,27
|Aksigorta
|8,09
|-1,82
|-2,64
|Aksu Enerji
|21,16
|1,15
|180,37
|Alarko Carrıer
|289,90
|-0,75
|-19,93
|Alarko GMYO
|24,52
|0,74
|-3,20
|Alarko Holding
|11,13
|1,55
|30,61
|Albaraka Türk
|2,15
|0,47
|10,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,50
|0,66
|-17,40
|Alkim Kağıt
|14,20
|-0,49
|9,71
|Alkim Kimya
|17,67
|0,34
|25,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|1,45
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|0,00
|2,88
|Anadolu Efes
|24,84
|-0,16
|16,28
|Anadolu Grubu Holding
|31,78
|3,59
|21,65
|Anadolu Hayat Emek.
|10,46
|0,58
|30,17
|Anadolu Isuzu
|20,22
|0,40
|12,33
|Anadolu Sigorta
|6,14
|-0,16
|-14,96
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,53
|-1,16
|Anel Elektrik
|2,29
|-1,72
|-14,67
|Arçelik
|38,82
|-1,57
|36,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,20
|2,30
|6,49
|Arena Bilgisayar
|9,38
|-0,11
|-13,96
|Armada Bilgisayar
|53,95
|-2,00
|9,92
|Arsan Tekstil
|5,02
|0,40
|25,94
|Arzum Ev Aletleri
|16,51
|-0,42
|-31,68
|Aselsan
|18,08
|0,33
|-0,93
|Ata GMYO
|3,75
|-1,32
|-31,94
|Atakule GMYO
|2,80
|0,72
|19,60
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|0,00
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-1,56
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|51,10
|2,57
|Avrasya GMYO
|1,79
|-0,56
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|-1,37
|-32,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,82
|0,69
|-3,00
|Aydem Enerji
|6,64
|0,76
|Ayen Enerji
|6,08
|3,75
|12,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,20
|0,50
|79,08
|Aygaz
|20,14
|0,20
|41,97
|Bagfaş
|23,18
|0,52
|15,90
|Bak Ambalaj
|17,78
|-0,67
|-10,09
|Balatacılar Balatacılık
|8,75
|0,00
|6,19
|Bantaş Ambalaj
|3,08
|-0,32
|-1,49
|Banvit
|70,25
|-2,02
|35,10
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,93
|4,77
|Baştaş Başkent Çimento
|9,02
|0,22
|-48,07
|Batı Çimento
|13,81
|0,73
|193,21
|Batısöke Çimento
|2,41
|2,12
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,11
|-0,14
|-32,99
|Bera Holding
|10,16
|0,89
|-49,90
|Berkosan Yalıtım
|7,24
|-2,16
|-18,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,84
|-0,68
|44,55
|Beyaz Filo
|8,66
|-0,35
|-14,08
|Bilici Yatırım
|14,67
|0,14
|165,12
|Bim Mağazalar
|67,70
|0,74
|-5,04
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,38
|-3,08
|Birko Mensucat
|0,96
|0,00
|-13,51
|Birleşim Mühendislik
|9,66
|0,84
|Birlik Mensucat
|1,98
|-1,00
|-42,77
|Bizim Mağazaları
|12,74
|-1,16
|-14,92
|BMS Çelik Hasır
|8,02
|0,63
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,52
|-0,66
|Borusan Mannesmann
|26,04
|-0,99
|-6,33
|Borusan Yat. Paz.
|365,80
|-1,30
|-19,48
|Bosch Fren Sistemleri
|853,70
|0,97
|-30,58
|Bossa
|28,66
|3,92
|60,56
|Brisa
|24,10
|0,75
|24,46
|Burçelik
|20,74
|-0,86
|-1,33
|Burçelik Vana
|20,26
|-1,55
|-59,20
|Bursa Çimento
|4,17
|0,24
|-16,22
|Carrefoursa
|38,64
|-0,46
|-46,18
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|-0,08
|16,98
|Ceo Event Medya
|9,78
|0,31
|52,10
|Coca Cola İçecek
|92,50
|-1,75
|45,65
|Cosmos Yat. Holding
|10,18
|-0,68
|26,30
|Credıtwest Faktorıng
|4,70
|1,29
|-19,93
|Çan2 Termik
|11,41
|-0,17
|Çelebi
|186,70
|-0,27
|2,29
|Çelik Halat
|6,69
|-1,47
|-26,46
|Çemaş Döküm
|1,17
|-0,85
|-31,28
|Çemtaş
|15,55
|1,90
|-1,03
|Çimbeton
|199,30
|-0,94
|-32,78
|Çimentaş
|25,90
|-1,30
|-28,37
|Çimsa
|29,26
|0,00
|64,38
|Çuhadaroğlu Metal
|8,96
|-0,78
|17,78
|Dagi Giyim
|2,61
|-1,51
|-23,38
|Dagi Yatırım Holding
|10,67
|-1,48
|-17,29
|Dardanel
|2,63
|-0,75
|-50,61
|Datagate Bilgisayar
|12,58
|0,00
|-21,91
|Demısaş Döküm
|8,44
|1,81
|30,34
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|-54,24
|Deniz GMYO
|1,70
|-0,58
|-7,71
|Derimod
|8,74
|0,11
|-10,27
|Derlüks Yatırım Holding
|4,69
|-1,05
|-46,83
|Desa Deri
|8,76
|4,91
|-10,06
|Despec Bilgisayar
|9,01
|-0,11
|-31,01
|Deva Holding
|24,48
|1,16
|1,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,73
|-1,20
|-0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,89
|9,89
|31,10
|Ditaş Doğan
|19,28
|7,35
|48,24
|DO-CO
|931,40
|1,18
|47,84
|Doğan Burda
|136,00
|9,94
|506,06
|Doğan Holding
|2,91
|-1,02
|-2,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|-0,44
|-3,39
|Doğu Aras Enerji
|99,45
|-4,74
|Doğusan
|3,27
|-2,68
|-9,94
|Doğuş GMYO
|8,90
|-0,56
|8,94
|Doğuş Otomotiv
|45,92
|8,05
|77,14
|Döktaş Dökümcülük
|32,80
|0,31
|7,12
|Duran Doğan Basım
|14,63
|0,27
|39,47
|Dyo Boya
|9,34
|-0,85
|-16,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,48
|-1,37
|-10,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,34
|2,39
|49,86
|E-Data Teknoloji
|9,51
|-0,73
|Edip Gayrimenkul
|3,73
|-1,32
|12,35
|Ege Endüstri
|1.510,50
|-0,17
|-9,27
|Ege Gübre
|175,30
|-0,17
|22,20
|Ege Profil
|30,84
|-1,91
|-18,08
|Ege Seramik
|13,48
|-0,66
|39,51
|Egeplast
|21,74
|-1,00
|-34,71
|Ekiz Kimya
|6,00
|0,67
|-15,85
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret
|19,72
|9,98
|Emek Elektrik
|2,67
|0,00
|-6,49
|Eminiş Ambalaj
|17,77
|-0,67
|-51,76
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|-0,92
|2,15
|Enerjisa Enerji
|11,95
|1,44
|3,64
|Enka İnşaat
|12,74
|-3,19
|80,92
|Erbosan
|124,30
|0,40
|206,50
|Ereğli Demir Çelik
|20,00
|-0,79
|52,25
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,05
|-1,93
|Ersu Gıda
|4,52
|-1,09
|-8,50
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,00
|8,51
|Escort Teknoloji
|4,66
|-1,27
|-29,07
|Esenboğa Elektrik
|28,52
|-0,97
|49,90
|Etiler Gıda
|5,09
|-1,17
|27,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,61
|-1,90
|-5,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,00
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,55
|-1,39
|-20,07
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|-1,14
|-38,73
|Europap Tezol Kağıt
|13,98
|0,36
|Fade Gıda
|6,65
|-1,34
|27,84
|Fenerbahçe Futbol
|29,70
|-0,67
|0,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|0,00
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|108,80
|-1,45
|-11,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,40
|-0,59
|2,84
|Ford Otosan
|219,70
|-0,27
|79,88
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|1,65
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|2,60
|-1,14
|0,38
|Galata Wind Enerji
|4,87
|2,10
|Galatasaray Sportif
|4,16
|0,24
|2,72
|Garanti Bankası
|12,35
|6,19
|21,66
|Garanti Faktoring
|13,20
|-4,35
|18,60
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|-4,21
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,81
|-0,44
|14,92
|Gediz Ambalaj
|16,28
|-0,18
|21,49
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,24
|-0,53
|Gen İlaç
|12,55
|-0,87
|Gentaş
|3,39
|3,99
|-24,89
|Gersan Elektrik
|5,33
|-0,93
|-13,19
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,89
|-2,69
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,20
|0,63
|Global Men. Değ.
|5,82
|-0,85
|-3,16
|Global Yat. Holding
|2,11
|3,43
|-39,94
|Good-Year
|8,43
|-0,12
|5,79
|Göltaş Çimento
|37,48
|-1,26
|-8,68
|Gözde Girişim
|7,80
|-2,62
|-2,26
|GSD Denizcilik
|3,97
|-3,64
|63,03
|GSD Holding
|2,58
|-1,15
|2,79
|Gübre Fabrik.
|68,85
|-0,07
|-19,99
|Güler Yat. Holding
|2,81
|-2,09
|-18,85
|Halk GMYO
|2,72
|0,00
|-10,76
|Hatay Tekstil
|15,95
|-0,81
|16,97
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,12
|4,56
|Hedef Holding
|3,40
|-5,29
|Hektaş
|8,86
|-0,11
|65,85
|HUB Girişim
|9,26
|-0,43
|-49,12
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|-0,86
|9,52
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|-3,15
|-14,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|47,90
|2,57
|255,87
|İdealist GMYO
|1,90
|-3,06
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,82
|1,23
|-66,71
|İhlas Haber Ajansı
|4,47
|9,83
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|0,91
|43,13
|Info Yatırım
|4,75
|2,59
|1,70
|İntema
|37,18
|0,32
|-6,82
|Inveo Yatırım Holding
|27,38
|-1,23
|89,19
|İpek Doğal Enerji
|14,11
|1,15
|7,87
|İskenderun Demir Çelik
|16,24
|-1,46
|79,72
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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