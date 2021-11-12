Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,92
|0,82
|-36,43
|Acıpayam Selüloz
|15,57
|0,45
|-8,56
|Adel Kalemcilik
|23,28
|0,69
|-30,28
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-9,63
|-49,61
|Afyon Çimento
|3,68
|0,00
|-27,98
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,26
|-1,12
|24,07
|Ak Enerji
|1,83
|1,67
|-17,19
|Akbank
|6,34
|0,63
|-6,18
|Akçansa
|15,85
|1,08
|-1,57
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|0,54
|-22,60
|Akfen GMYO
|5,28
|0,57
|102,24
|Akın Tekstil
|29,96
|-0,13
|-5,67
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|38,98
|0,88
|-36,95
|Aksa
|23,14
|0,17
|67,50
|Aksa Enerji
|7,10
|0,00
|90,86
|Aksigorta
|7,74
|-0,64
|-6,85
|Aksu Enerji
|19,50
|0,78
|158,37
|Alarko Carrıer
|291,60
|0,90
|-19,78
|Alarko GMYO
|23,54
|0,77
|-7,07
|Alarko Holding
|10,50
|0,00
|23,22
|Albaraka Türk
|2,03
|2,01
|4,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,48
|1,58
|-17,46
|Alkim Kağıt
|14,17
|-0,70
|9,47
|Alkim Kimya
|17,27
|-0,40
|22,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,25
|-3,85
|-14,73
|Altınyunus Çeşme
|52,10
|-0,38
|4,28
|Anadolu Efes
|24,82
|0,24
|16,19
|Anadolu Grubu Holding
|30,64
|-0,45
|17,28
|Anadolu Hayat Emek.
|10,13
|0,20
|26,07
|Anadolu Isuzu
|19,56
|1,61
|8,67
|Anadolu Sigorta
|6,06
|1,00
|-16,07
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,83
|-0,05
|Anel Elektrik
|2,26
|0,44
|-15,79
|Arçelik
|36,84
|1,10
|29,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,05
|-1,77
|4,10
|Arena Bilgisayar
|9,23
|0,11
|-15,34
|Armada Bilgisayar
|54,40
|-0,37
|10,84
|Arsan Tekstil
|4,99
|1,01
|25,19
|Arzum Ev Aletleri
|16,33
|0,06
|-32,42
|Aselsan
|17,34
|0,87
|-4,99
|Ata GMYO
|3,83
|-0,26
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,68
|0,00
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,40
|0,79
|15,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|57,10
|7,74
|Avrasya GMYO
|1,79
|0,56
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|0,00
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,79
|-1,19
|-3,50
|Aydem Enerji
|6,62
|0,46
|Ayen Enerji
|5,91
|-0,84
|9,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,90
|4,08
|85,29
|Aygaz
|20,12
|0,10
|41,83
|Bagfaş
|22,84
|1,06
|14,20
|Bak Ambalaj
|17,34
|-2,91
|-12,32
|Balatacılar Balatacılık
|8,17
|-2,74
|-0,85
|Bantaş Ambalaj
|3,08
|0,33
|-1,49
|Banvit
|69,25
|-2,94
|33,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|15,57
|-9,95
|Baştaş Başkent Çimento
|9,10
|0,22
|-47,61
|Batı Çimento
|13,94
|-0,29
|195,97
|Batısöke Çimento
|2,34
|0,43
|-4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|-0,14
|-33,27
|Bera Holding
|9,92
|4,42
|-51,08
|Berkosan Yalıtım
|7,48
|0,40
|-16,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,76
|0,35
|42,57
|Beyaz Filo
|8,70
|0,58
|-13,68
|Bilici Yatırım
|14,37
|0,00
|159,70
|Bim Mağazalar
|66,45
|0,38
|-6,80
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,22
|-2,66
|Birko Mensucat
|0,99
|0,00
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|9,82
|-0,81
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,50
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,65
|0,64
|-15,52
|BMS Çelik Hasır
|7,72
|-0,26
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,40
|0,23
|Borusan Mannesmann
|25,88
|4,69
|-6,91
|Borusan Yat. Paz.
|360,80
|1,46
|-20,58
|Bosch Fren Sistemleri
|832,30
|0,88
|-32,32
|Bossa
|27,30
|0,37
|52,94
|Brisa
|23,54
|1,03
|21,57
|Burçelik
|20,82
|-0,29
|-0,95
|Burçelik Vana
|20,58
|1,38
|-58,56
|Bursa Çimento
|4,18
|-0,48
|-16,02
|Carrefoursa
|38,54
|-0,31
|-46,32
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|0,00
|12,26
|Ceo Event Medya
|9,96
|6,87
|54,90
|Coca Cola İçecek
|92,25
|1,60
|45,26
|Cosmos Yat. Holding
|10,42
|-0,19
|29,28
|Credıtwest Faktorıng
|4,56
|-0,44
|-22,32
|Çan2 Termik
|11,56
|1,31
|Çelebi
|189,50
|1,61
|3,82
|Çelik Halat
|6,46
|0,31
|-28,99
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|15,24
|5,03
|-3,00
|Çimbeton
|201,70
|0,60
|-31,97
|Çimentaş
|26,20
|0,46
|-27,54
|Çimsa
|28,92
|0,56
|62,47
|Çuhadaroğlu Metal
|9,20
|-0,33
|20,94
|Dagi Giyim
|2,66
|-0,37
|-21,91
|Dagi Yatırım Holding
|10,77
|-2,53
|-16,51
|Dardanel
|2,60
|0,00
|-51,17
|Datagate Bilgisayar
|12,49
|0,40
|-22,47
|Demısaş Döküm
|8,59
|0,47
|32,65
|Denge Holding
|1,43
|0,00
|-52,92
|Deniz GMYO
|1,67
|0,60
|-9,34
|Derimod
|8,60
|-0,81
|-11,70
|Derlüks Yatırım Holding
|4,72
|0,21
|-46,49
|Desa Deri
|8,33
|1,59
|-14,48
|Despec Bilgisayar
|8,98
|0,90
|-31,24
|Deva Holding
|24,20
|0,75
|0,59
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,76
|-0,09
|-0,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,94
|2,07
|5,63
|Ditaş Doğan
|18,42
|6,17
|41,63
|DO-CO
|932,80
|0,24
|48,06
|Doğan Burda
|112,50
|9,97
|401,34
|Doğan Holding
|2,83
|1,07
|-5,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|1,33
|-2,10
|Doğu Aras Enerji
|105,70
|-4,17
|Doğusan
|3,88
|-1,52
|-11,42
|Doğuş GMYO
|8,98
|-0,33
|9,91
|Doğuş Otomotiv
|44,34
|6,79
|71,04
|Döktaş Dökümcülük
|32,32
|1,70
|5,55
|Duran Doğan Basım
|14,94
|-1,39
|42,42
|Dyo Boya
|9,35
|0,11
|-16,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|3,46
|-12,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,30
|4,25
|42,28
|E-Data Teknoloji
|9,48
|1,50
|Edip Gayrimenkul
|3,69
|-0,54
|11,14
|Ege Endüstri
|1.413,00
|1,74
|-15,13
|Ege Gübre
|172,70
|-0,12
|20,38
|Ege Profil
|31,38
|1,82
|-16,65
|Ege Seramik
|13,33
|0,15
|37,96
|Egeplast
|21,90
|0,18
|-34,23
|Ekiz Kimya
|6,02
|1,35
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,71
|-2,52
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|18,00
|0,00
|-51,14
|Emlak Konut GMYO
|2,07
|1,47
|-2,11
|Enerjisa Enerji
|11,58
|-0,09
|0,43
|Enka İnşaat
|12,19
|0,58
|73,11
|Erbosan
|127,50
|0,31
|214,39
|Ereğli Demir Çelik
|19,52
|0,41
|48,59
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,16
|-1,56
|Ersu Gıda
|4,46
|-1,55
|-9,72
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,06
|3,13
|Escort Teknoloji
|4,74
|-0,21
|-27,85
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|0,14
|51,16
|Etiler Gıda
|5,11
|-1,73
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|-0,78
|0,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|-1,45
|-3,63
|Euro Yat. Ort.
|3,69
|-0,54
|-16,92
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|-3,23
|-36,62
|Europap Tezol Kağıt
|13,87
|0,07
|Fade Gıda
|6,75
|-2,03
|29,77
|Fenerbahçe Futbol
|29,64
|-0,40
|0,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-0,44
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|108,20
|0,46
|-11,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,40
|0,15
|2,84
|Ford Otosan
|209,50
|0,00
|71,53
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|-0,81
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|2,52
|-1,18
|-2,71
|Galata Wind Enerji
|4,87
|4,96
|Galatasaray Sportif
|4,01
|0,75
|-0,99
|Garanti Bankası
|10,61
|0,09
|4,52
|Garanti Faktoring
|12,59
|-0,08
|13,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|-1,63
|-25,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,78
|0,44
|14,41
|Gediz Ambalaj
|16,83
|1,94
|25,60
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,48
|-0,22
|Gen İlaç
|12,92
|0,94
|Gentaş
|3,17
|0,63
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,39
|-0,37
|-12,21
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,70
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,70
|0,84
|Global Men. Değ.
|5,84
|1,21
|-2,83
|Global Yat. Holding
|2,00
|0,00
|-43,07
|Good-Year
|8,25
|1,48
|3,54
|Göltaş Çimento
|37,98
|-0,21
|-7,47
|Gözde Girişim
|7,16
|1,85
|-10,28
|GSD Denizcilik
|4,36
|-3,11
|79,04
|GSD Holding
|2,56
|-1,92
|1,99
|Gübre Fabrik.
|67,15
|1,67
|-21,96
|Güler Yat. Holding
|2,65
|1,53
|-23,47
|Halk GMYO
|2,72
|1,87
|-10,76
|Hatay Tekstil
|16,03
|0,31
|17,56
|Hedef Girişim
|2,66
|-0,75
|5,35
|Hedef Holding
|3,55
|9,91
|Hektaş
|8,74
|-0,46
|63,60
|HUB Girişim
|9,29
|-1,06
|-48,96
|Hürriyet Gzt.
|2,36
|-0,42
|12,38
|ICBC Turkey Bank
|5,51
|3,77
|-15,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,48
|0,86
|230,46
|İdealist GMYO
|2,01
|-0,99
|-15,30
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,82
|0,00
|-66,71
|İhlas Haber Ajansı
|4,09
|0,25
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|-0,61
|40,12
|Info Yatırım
|4,65
|0,65
|-0,44
|İntema
|35,06
|-0,68
|-12,13
|Inveo Yatırım Holding
|27,26
|-0,87
|88,36
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|0,15
|3,98
|İskenderun Demir Çelik
|15,28
|0,33
|69,10
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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