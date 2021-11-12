Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,92 0,82 -36,43 Acıpayam Selüloz 15,57 0,45 -8,56 Adel Kalemcilik 23,28 0,69 -30,28 Adese Gayrimenkul 1,22 -9,63 -49,61 Afyon Çimento 3,68 0,00 -27,98 AGESA Hayat Emeklilik 21,26 -1,12 24,07 Ak Enerji 1,83 1,67 -17,19 Akbank 6,34 0,63 -6,18 Akçansa 15,85 1,08 -1,57 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 0,54 -22,60 Akfen GMYO 5,28 0,57 102,24 Akın Tekstil 29,96 -0,13 -5,67 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 38,98 0,88 -36,95 Aksa 23,14 0,17 67,50 Aksa Enerji 7,10 0,00 90,86 Aksigorta 7,74 -0,64 -6,85 Aksu Enerji 19,50 0,78 158,37 Alarko Carrıer 291,60 0,90 -19,78 Alarko GMYO 23,54 0,77 -7,07 Alarko Holding 10,50 0,00 23,22 Albaraka Türk 2,03 2,01 4,64 Alcatel Lucent Teletaş 24,48 1,58 -17,46 Alkim Kağıt 14,17 -0,70 9,47 Alkim Kimya 17,27 -0,40 22,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,25 -3,85 -14,73 Altınyunus Çeşme 52,10 -0,38 4,28 Anadolu Efes 24,82 0,24 16,19 Anadolu Grubu Holding 30,64 -0,45 17,28 Anadolu Hayat Emek. 10,13 0,20 26,07 Anadolu Isuzu 19,56 1,61 8,67 Anadolu Sigorta 6,06 1,00 -16,07 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,83 -0,05 Anel Elektrik 2,26 0,44 -15,79 Arçelik 36,84 1,10 29,45 ARD Bilişim Teknolojileri 50,05 -1,77 4,10 Arena Bilgisayar 9,23 0,11 -15,34 Armada Bilgisayar 54,40 -0,37 10,84 Arsan Tekstil 4,99 1,01 25,19 Arzum Ev Aletleri 16,33 0,06 -32,42 Aselsan 17,34 0,87 -4,99 Ata GMYO 3,83 -0,26 -30,49 Atakule GMYO 2,68 0,00 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,40 0,79 15,11 Atlas Yat. Ort. 1,28 0,79 -26,86 ATP Bilgisayar 57,10 7,74 Avrasya GMYO 1,79 0,56 -31,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 0,00 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 5,79 -1,19 -3,50 Aydem Enerji 6,62 0,46 Ayen Enerji 5,91 -0,84 9,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,90 4,08 85,29 Aygaz 20,12 0,10 41,83 Bagfaş 22,84 1,06 14,20 Bak Ambalaj 17,34 -2,91 -12,32 Balatacılar Balatacılık 8,17 -2,74 -0,85 Bantaş Ambalaj 3,08 0,33 -1,49 Banvit 69,25 -2,94 33,17 Başkent Doğalgaz GMYO 15,57 -9,95 Baştaş Başkent Çimento 9,10 0,22 -47,61 Batı Çimento 13,94 -0,29 195,97 Batısöke Çimento 2,34 0,43 -4,10 Bayrak Taban Sanayi 7,08 -0,14 -33,27 Bera Holding 9,92 4,42 -51,08 Berkosan Yalıtım 7,48 0,40 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 5,76 0,35 42,57 Beyaz Filo 8,70 0,58 -13,68 Bilici Yatırım 14,37 0,00 159,70 Bim Mağazalar 66,45 0,38 -6,80 Biotrend Çevre ve Enerji 21,22 -2,66 Birko Mensucat 0,99 0,00 -10,81 Birleşim Mühendislik 9,82 -0,81 Birlik Mensucat 2,00 -0,50 -42,20 Bizim Mağazaları 12,65 0,64 -15,52 BMS Çelik Hasır 7,72 -0,26 Boğaziçi Beton Sanayi 4,40 0,23 Borusan Mannesmann 25,88 4,69 -6,91 Borusan Yat. Paz. 360,80 1,46 -20,58 Bosch Fren Sistemleri 832,30 0,88 -32,32 Bossa 27,30 0,37 52,94 Brisa 23,54 1,03 21,57 Burçelik 20,82 -0,29 -0,95 Burçelik Vana 20,58 1,38 -58,56 Bursa Çimento 4,18 -0,48 -16,02 Carrefoursa 38,54 -0,31 -46,32 Casa Emtia Petrol 119,00 0,00 12,26 Ceo Event Medya 9,96 6,87 54,90 Coca Cola İçecek 92,25 1,60 45,26 Cosmos Yat. Holding 10,42 -0,19 29,28 Credıtwest Faktorıng 4,56 -0,44 -22,32 Çan2 Termik 11,56 1,31 Çelebi 189,50 1,61 3,82 Çelik Halat 6,46 0,31 -28,99 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 15,24 5,03 -3,00 Çimbeton 201,70 0,60 -31,97 Çimentaş 26,20 0,46 -27,54 Çimsa 28,92 0,56 62,47 Çuhadaroğlu Metal 9,20 -0,33 20,94 Dagi Giyim 2,66 -0,37 -21,91 Dagi Yatırım Holding 10,77 -2,53 -16,51 Dardanel 2,60 0,00 -51,17 Datagate Bilgisayar 12,49 0,40 -22,47 Demısaş Döküm 8,59 0,47 32,65 Denge Holding 1,43 0,00 -52,92 Deniz GMYO 1,67 0,60 -9,34 Derimod 8,60 -0,81 -11,70 Derlüks Yatırım Holding 4,72 0,21 -46,49 Desa Deri 8,33 1,59 -14,48 Despec Bilgisayar 8,98 0,90 -31,24 Deva Holding 24,20 0,75 0,59 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,76 -0,09 -0,14 Diriteks Diriliş Tekstil 3,94 2,07 5,63 Ditaş Doğan 18,42 6,17 41,63 DO-CO 932,80 0,24 48,06 Doğan Burda 112,50 9,97 401,34 Doğan Holding 2,83 1,07 -5,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,28 1,33 -2,10 Doğu Aras Enerji 105,70 -4,17 Doğusan 3,88 -1,52 -11,42 Doğuş GMYO 8,98 -0,33 9,91 Doğuş Otomotiv 44,34 6,79 71,04 Döktaş Dökümcülük 32,32 1,70 5,55 Duran Doğan Basım 14,94 -1,39 42,42 Dyo Boya 9,35 0,11 -16,87 Eczacıbaşı İlaç 6,28 3,46 -12,80 Eczacıbaşı Yatırım 38,30 4,25 42,28 E-Data Teknoloji 9,48 1,50 Edip Gayrimenkul 3,69 -0,54 11,14 Ege Endüstri 1.413,00 1,74 -15,13 Ege Gübre 172,70 -0,12 20,38 Ege Profil 31,38 1,82 -16,65 Ege Seramik 13,33 0,15 37,96 Egeplast 21,90 0,18 -34,23 Ekiz Kimya 6,02 1,35 -15,57 Emek Elektrik 2,71 -2,52 -5,09 Eminiş Ambalaj 18,00 0,00 -51,14 Emlak Konut GMYO 2,07 1,47 -2,11 Enerjisa Enerji 11,58 -0,09 0,43 Enka İnşaat 12,19 0,58 73,11 Erbosan 127,50 0,31 214,39 Ereğli Demir Çelik 19,52 0,41 48,59 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,16 -1,56 Ersu Gıda 4,46 -1,55 -9,72 Escar Turizm Taşımacılık 23,06 3,13 Escort Teknoloji 4,74 -0,21 -27,85 Esenboğa Elektrik 28,76 0,14 51,16 Etiler Gıda 5,11 -1,73 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 -0,78 0,27 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -1,45 -3,63 Euro Yat. Ort. 3,69 -0,54 -16,92 Euro Yatırım Holding 1,80 -3,23 -36,62 Europap Tezol Kağıt 13,87 0,07 Fade Gıda 6,75 -2,03 29,77 Fenerbahçe Futbol 29,64 -0,40 0,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -0,44 -22,66 F-M İzmit Piston 108,20 0,46 -11,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,40 0,15 2,84 Ford Otosan 209,50 0,00 71,53 Formet Metal ve Cam 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,52 -1,18 -2,71 Galata Wind Enerji 4,87 4,96 Galatasaray Sportif 4,01 0,75 -0,99 Garanti Bankası 10,61 0,09 4,52 Garanti Faktoring 12,59 -0,08 13,12 Garanti Yat. Ort. 2,41 -1,63 -25,06 Gedik Y. Men. Değ. 6,78 0,44 14,41 Gediz Ambalaj 16,83 1,94 25,60 Gelecek Varlık Yönetimi 13,48 -0,22 Gen İlaç 12,92 0,94 Gentaş 3,17 0,63 -29,76 Gersan Elektrik 5,39 -0,37 -12,21 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret 2,70 Girişim Elektrik Sanayi 21,70 0,84 Global Men. Değ. 5,84 1,21 -2,83 Global Yat. Holding 2,00 0,00 -43,07 Good-Year 8,25 1,48 3,54 Göltaş Çimento 37,98 -0,21 -7,47 Gözde Girişim 7,16 1,85 -10,28 GSD Denizcilik 4,36 -3,11 79,04 GSD Holding 2,56 -1,92 1,99 Gübre Fabrik. 67,15 1,67 -21,96 Güler Yat. Holding 2,65 1,53 -23,47 Halk GMYO 2,72 1,87 -10,76 Hatay Tekstil 16,03 0,31 17,56 Hedef Girişim 2,66 -0,75 5,35 Hedef Holding 3,55 9,91 Hektaş 8,74 -0,46 63,60 HUB Girişim 9,29 -1,06 -48,96 Hürriyet Gzt. 2,36 -0,42 12,38 ICBC Turkey Bank 5,51 3,77 -15,23 İdeal Finansal Teknolojiler 44,48 0,86 230,46 İdealist GMYO 2,01 -0,99 -15,30 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,82 0,00 -66,71 İhlas Haber Ajansı 4,09 0,25 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,51 -0,61 40,12 Info Yatırım 4,65 0,65 -0,44 İntema 35,06 -0,68 -12,13 Inveo Yatırım Holding 27,26 -0,87 88,36 İpek Doğal Enerji 13,60 0,15 3,98 İskenderun Demir Çelik 15,28 0,33 69,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi