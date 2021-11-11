Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,94
|-0,80
|-36,18
|Acıpayam Selüloz
|15,57
|0,06
|-8,56
|Adel Kalemcilik
|23,60
|0,85
|-29,32
|Adese Gayrimenkul
|1,35
|9,76
|-44,25
|Afyon Çimento
|3,70
|-0,27
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,64
|-0,09
|26,28
|Ak Enerji
|1,82
|1,11
|-17,65
|Akbank
|6,33
|-1,09
|-6,33
|Akçansa
|15,83
|1,41
|-1,69
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|0,54
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,42
|1,88
|107,60
|Akın Tekstil
|30,22
|-1,11
|-4,85
|Akiş GMYO
|1,79
|0,00
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|38,46
|0,52
|-37,79
|Aksa
|23,26
|1,31
|68,37
|Aksa Enerji
|7,14
|0,42
|91,94
|Aksigorta
|7,68
|-0,39
|-7,57
|Aksu Enerji
|19,29
|-0,31
|155,59
|Alarko Carrıer
|291,70
|-0,58
|-19,76
|Alarko GMYO
|23,78
|0,59
|-6,12
|Alarko Holding
|10,80
|2,18
|26,74
|Albaraka Türk
|2,07
|2,48
|6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,92
|-1,27
|-15,98
|Alkim Kağıt
|14,38
|1,99
|11,10
|Alkim Kimya
|16,87
|3,31
|19,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,34
|-3,60
|-8,59
|Altınyunus Çeşme
|52,25
|-0,67
|4,58
|Anadolu Efes
|24,84
|1,14
|16,28
|Anadolu Grubu Holding
|30,76
|2,47
|17,74
|Anadolu Hayat Emek.
|10,27
|-0,29
|27,81
|Anadolu Isuzu
|19,92
|1,68
|10,67
|Anadolu Sigorta
|6,03
|-1,47
|-16,49
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,99
|-0,15
|Anel Elektrik
|2,24
|-0,44
|-16,53
|Arçelik
|36,54
|0,94
|28,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,20
|0,39
|6,49
|Arena Bilgisayar
|9,32
|-1,79
|-14,51
|Armada Bilgisayar
|54,30
|-0,64
|10,64
|Arsan Tekstil
|4,99
|2,04
|25,19
|Arzum Ev Aletleri
|16,42
|-0,61
|-32,05
|Aselsan
|17,37
|1,70
|-4,82
|Ata GMYO
|3,88
|1,57
|-29,58
|Atakule GMYO
|2,73
|3,02
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|6,35
|-2,31
|14,21
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|49,00
|1,66
|Avrasya GMYO
|1,78
|-1,66
|-32,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|-0,44
|-29,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,90
|-1,17
|-1,67
|Aydem Enerji
|6,73
|0,00
|Ayen Enerji
|6,04
|0,50
|11,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,25
|0,00
|70,66
|Aygaz
|20,14
|4,19
|41,97
|Bagfaş
|22,46
|-2,85
|12,30
|Bak Ambalaj
|17,99
|-2,28
|-9,03
|Balatacılar Balatacılık
|8,45
|0,00
|2,55
|Bantaş Ambalaj
|3,12
|-0,32
|-0,21
|Banvit
|69,80
|-2,92
|34,23
|Başkent Doğalgaz GMYO
|17,29
|-9,99
|Baştaş Başkent Çimento
|9,10
|0,33
|-47,61
|Batı Çimento
|14,15
|0,35
|200,42
|Batısöke Çimento
|2,35
|-0,42
|-3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|7,13
|0,42
|-32,80
|Bera Holding
|9,64
|-0,62
|-52,47
|Berkosan Yalıtım
|7,46
|-0,53
|-16,37
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,79
|0,00
|43,32
|Beyaz Filo
|8,72
|0,58
|-13,49
|Bilici Yatırım
|14,36
|-1,58
|159,52
|Bim Mağazalar
|66,40
|0,00
|-6,87
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,60
|-2,83
|Birko Mensucat
|1,01
|0,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,11
|-0,88
|Birlik Mensucat
|2,00
|-1,48
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,65
|-0,86
|-15,52
|BMS Çelik Hasır
|7,75
|-1,27
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,43
|0,00
|Borusan Mannesmann
|25,08
|-0,48
|-9,78
|Borusan Yat. Paz.
|356,50
|-1,25
|-21,52
|Bosch Fren Sistemleri
|833,30
|-0,44
|-32,24
|Bossa
|27,50
|0,73
|54,06
|Brisa
|23,26
|3,19
|20,12
|Burçelik
|21,00
|0,00
|-0,10
|Burçelik Vana
|20,40
|-0,58
|-58,92
|Bursa Çimento
|4,26
|2,40
|-14,42
|Carrefoursa
|38,68
|-0,15
|-46,13
|Casa Emtia Petrol
|116,50
|2,10
|9,91
|Ceo Event Medya
|9,39
|-2,49
|46,03
|Coca Cola İçecek
|90,90
|1,22
|43,13
|Cosmos Yat. Holding
|10,44
|-2,79
|29,53
|Credıtwest Faktorıng
|4,61
|0,22
|-21,47
|Çan2 Termik
|11,74
|1,38
|Çelebi
|192,60
|-0,72
|5,52
|Çelik Halat
|6,57
|1,08
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,86
|-31,28
|Çemtaş
|14,74
|0,41
|-6,18
|Çimbeton
|202,30
|-1,37
|-31,77
|Çimentaş
|25,98
|-1,44
|-28,15
|Çimsa
|28,78
|0,42
|61,69
|Çuhadaroğlu Metal
|9,35
|1,63
|22,91
|Dagi Giyim
|2,69
|0,75
|-21,03
|Dagi Yatırım Holding
|11,21
|0,27
|-13,10
|Dardanel
|2,62
|-1,13
|-50,80
|Datagate Bilgisayar
|12,43
|-0,64
|-22,84
|Demısaş Döküm
|8,36
|-3,91
|29,10
|Denge Holding
|1,41
|-0,70
|-53,58
|Deniz GMYO
|1,68
|0,00
|-8,80
|Derimod
|8,54
|1,07
|-12,32
|Derlüks Yatırım Holding
|4,72
|-0,21
|-46,49
|Desa Deri
|8,09
|-0,12
|-16,94
|Despec Bilgisayar
|9,00
|-0,33
|-31,09
|Deva Holding
|24,34
|-1,06
|1,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|-0,37
|0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,06
|0,50
|8,85
|Ditaş Doğan
|17,40
|-0,29
|33,79
|DO-CO
|953,30
|0,39
|51,32
|Doğan Burda
|102,30
|10,00
|355,88
|Doğan Holding
|2,84
|2,90
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|-0,86
|-1,24
|Doğu Aras Enerji
|109,60
|Doğusan
|4,00
|-3,38
|-8,68
|Doğuş GMYO
|9,08
|0,89
|11,14
|Doğuş Otomotiv
|41,52
|9,96
|60,16
|Döktaş Dökümcülük
|31,98
|-0,06
|4,44
|Duran Doğan Basım
|15,26
|-0,59
|45,47
|Dyo Boya
|9,42
|0,86
|-16,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,84
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,24
|-1,06
|38,34
|E-Data Teknoloji
|9,37
|0,64
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|0,27
|12,05
|Ege Endüstri
|1.414,50
|-0,27
|-15,04
|Ege Gübre
|176,70
|-0,06
|23,17
|Ege Profil
|31,20
|0,26
|-17,12
|Ege Seramik
|13,43
|0,07
|38,99
|Egeplast
|22,30
|-1,76
|-33,03
|Ekiz Kimya
|5,96
|-0,33
|-16,41
|Emek Elektrik
|2,80
|0,00
|-1,94
|Eminiş Ambalaj
|17,99
|-0,06
|-51,17
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|-0,95
|-1,16
|Enerjisa Enerji
|11,65
|0,17
|1,04
|Enka İnşaat
|11,97
|3,19
|69,98
|Erbosan
|129,50
|0,15
|219,32
|Ereğli Demir Çelik
|19,56
|1,09
|48,90
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|0,00
|Ersu Gıda
|4,51
|2,04
|-8,70
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,78
|1,70
|Escort Teknoloji
|4,79
|0,84
|-27,09
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|-1,16
|52,63
|Etiler Gıda
|5,22
|0,00
|31,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|-0,26
|0,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|-0,29
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,80
|2,70
|-14,44
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|0,00
|-39,44
|Europap Tezol Kağıt
|13,88
|0,22
|Fade Gıda
|7,04
|4,61
|35,34
|Fenerbahçe Futbol
|30,04
|0,13
|1,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,29
|-0,43
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|108,30
|-0,09
|-11,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,35
|-0,52
|2,46
|Ford Otosan
|210,70
|3,54
|72,51
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,81
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|2,54
|-2,68
|-1,93
|Galata Wind Enerji
|4,70
|-0,63
|Galatasaray Sportif
|4,03
|0,75
|-0,49
|Garanti Bankası
|10,63
|-0,93
|4,72
|Garanti Faktoring
|12,74
|-1,39
|14,47
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|-0,41
|-25,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,84
|-0,73
|15,42
|Gediz Ambalaj
|16,90
|-0,94
|26,12
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,55
|0,37
|Gen İlaç
|12,90
|-0,39
|Gentaş
|3,20
|-0,31
|-29,10
|Gersan Elektrik
|5,46
|0,55
|-11,07
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,24
|0,63
|Global Men. Değ.
|5,87
|-0,51
|-2,33
|Global Yat. Holding
|2,04
|-0,49
|-41,93
|Good-Year
|8,17
|3,29
|2,53
|Göltaş Çimento
|38,40
|0,00
|-6,44
|Gözde Girişim
|7,18
|-0,14
|-10,03
|GSD Denizcilik
|4,52
|-1,74
|85,61
|GSD Holding
|2,60
|1,56
|3,59
|Gübre Fabrik.
|67,25
|-0,81
|-21,85
|Güler Yat. Holding
|2,64
|0,76
|-23,76
|Halk GMYO
|2,70
|-1,10
|-11,42
|Hatay Tekstil
|16,21
|0,75
|18,88
|Hedef Girişim
|2,68
|0,75
|6,15
|Hedef Holding
|3,31
|-1,19
|Hektaş
|8,89
|0,68
|66,41
|HUB Girişim
|9,44
|-0,42
|-48,13
|Hürriyet Gzt.
|2,42
|2,54
|15,24
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|0,00
|-17,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|41,90
|1,75
|211,29
|İdealist GMYO
|2,04
|0,49
|-14,03
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,83
|0,00
|-66,31
|İhlas Haber Ajansı
|4,17
|-2,11
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|-1,37
|39,69
|Info Yatırım
|4,75
|0,42
|1,70
|İntema
|36,28
|0,44
|-9,07
|Inveo Yatırım Holding
|27,98
|-0,78
|93,34
|İpek Doğal Enerji
|13,68
|1,41
|4,59
|İskenderun Demir Çelik
|15,25
|3,39
|68,77
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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