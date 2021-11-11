Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,94 -0,80 -36,18 Acıpayam Selüloz 15,57 0,06 -8,56 Adel Kalemcilik 23,60 0,85 -29,32 Adese Gayrimenkul 1,35 9,76 -44,25 Afyon Çimento 3,70 -0,27 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 21,64 -0,09 26,28 Ak Enerji 1,82 1,11 -17,65 Akbank 6,33 -1,09 -6,33 Akçansa 15,83 1,41 -1,69 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 0,54 -23,02 Akfen GMYO 5,42 1,88 107,60 Akın Tekstil 30,22 -1,11 -4,85 Akiş GMYO 1,79 0,00 -35,89 Akmerkez GMYO 38,46 0,52 -37,79 Aksa 23,26 1,31 68,37 Aksa Enerji 7,14 0,42 91,94 Aksigorta 7,68 -0,39 -7,57 Aksu Enerji 19,29 -0,31 155,59 Alarko Carrıer 291,70 -0,58 -19,76 Alarko GMYO 23,78 0,59 -6,12 Alarko Holding 10,80 2,18 26,74 Albaraka Türk 2,07 2,48 6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,92 -1,27 -15,98 Alkim Kağıt 14,38 1,99 11,10 Alkim Kimya 16,87 3,31 19,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 -3,60 -8,59 Altınyunus Çeşme 52,25 -0,67 4,58 Anadolu Efes 24,84 1,14 16,28 Anadolu Grubu Holding 30,76 2,47 17,74 Anadolu Hayat Emek. 10,27 -0,29 27,81 Anadolu Isuzu 19,92 1,68 10,67 Anadolu Sigorta 6,03 -1,47 -16,49 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,99 -0,15 Anel Elektrik 2,24 -0,44 -16,53 Arçelik 36,54 0,94 28,40 ARD Bilişim Teknolojileri 51,20 0,39 6,49 Arena Bilgisayar 9,32 -1,79 -14,51 Armada Bilgisayar 54,30 -0,64 10,64 Arsan Tekstil 4,99 2,04 25,19 Arzum Ev Aletleri 16,42 -0,61 -32,05 Aselsan 17,37 1,70 -4,82 Ata GMYO 3,88 1,57 -29,58 Atakule GMYO 2,73 3,02 16,61 Atlantis Yatırım Holding 6,35 -2,31 14,21 Atlas Yat. Ort. 1,28 0,00 -26,86 ATP Bilgisayar 49,00 1,66 Avrasya GMYO 1,78 -1,66 -32,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 -0,44 -29,69 Avrupa Yatırım Holding 5,90 -1,17 -1,67 Aydem Enerji 6,73 0,00 Ayen Enerji 6,04 0,50 11,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,25 0,00 70,66 Aygaz 20,14 4,19 41,97 Bagfaş 22,46 -2,85 12,30 Bak Ambalaj 17,99 -2,28 -9,03 Balatacılar Balatacılık 8,45 0,00 2,55 Bantaş Ambalaj 3,12 -0,32 -0,21 Banvit 69,80 -2,92 34,23 Başkent Doğalgaz GMYO 17,29 -9,99 Baştaş Başkent Çimento 9,10 0,33 -47,61 Batı Çimento 14,15 0,35 200,42 Batısöke Çimento 2,35 -0,42 -3,69 Bayrak Taban Sanayi 7,13 0,42 -32,80 Bera Holding 9,64 -0,62 -52,47 Berkosan Yalıtım 7,46 -0,53 -16,37 Beşiktaş Futbol Yat. 5,79 0,00 43,32 Beyaz Filo 8,72 0,58 -13,49 Bilici Yatırım 14,36 -1,58 159,52 Bim Mağazalar 66,40 0,00 -6,87 Biotrend Çevre ve Enerji 20,60 -2,83 Birko Mensucat 1,01 0,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,11 -0,88 Birlik Mensucat 2,00 -1,48 -42,20 Bizim Mağazaları 12,65 -0,86 -15,52 BMS Çelik Hasır 7,75 -1,27 Boğaziçi Beton Sanayi 4,43 0,00 Borusan Mannesmann 25,08 -0,48 -9,78 Borusan Yat. Paz. 356,50 -1,25 -21,52 Bosch Fren Sistemleri 833,30 -0,44 -32,24 Bossa 27,50 0,73 54,06 Brisa 23,26 3,19 20,12 Burçelik 21,00 0,00 -0,10 Burçelik Vana 20,40 -0,58 -58,92 Bursa Çimento 4,26 2,40 -14,42 Carrefoursa 38,68 -0,15 -46,13 Casa Emtia Petrol 116,50 2,10 9,91 Ceo Event Medya 9,39 -2,49 46,03 Coca Cola İçecek 90,90 1,22 43,13 Cosmos Yat. Holding 10,44 -2,79 29,53 Credıtwest Faktorıng 4,61 0,22 -21,47 Çan2 Termik 11,74 1,38 Çelebi 192,60 -0,72 5,52 Çelik Halat 6,57 1,08 -27,78 Çemaş Döküm 1,17 0,86 -31,28 Çemtaş 14,74 0,41 -6,18 Çimbeton 202,30 -1,37 -31,77 Çimentaş 25,98 -1,44 -28,15 Çimsa 28,78 0,42 61,69 Çuhadaroğlu Metal 9,35 1,63 22,91 Dagi Giyim 2,69 0,75 -21,03 Dagi Yatırım Holding 11,21 0,27 -13,10 Dardanel 2,62 -1,13 -50,80 Datagate Bilgisayar 12,43 -0,64 -22,84 Demısaş Döküm 8,36 -3,91 29,10 Denge Holding 1,41 -0,70 -53,58 Deniz GMYO 1,68 0,00 -8,80 Derimod 8,54 1,07 -12,32 Derlüks Yatırım Holding 4,72 -0,21 -46,49 Desa Deri 8,09 -0,12 -16,94 Despec Bilgisayar 9,00 -0,33 -31,09 Deva Holding 24,34 -1,06 1,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,88 -0,37 0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 4,06 0,50 8,85 Ditaş Doğan 17,40 -0,29 33,79 DO-CO 953,30 0,39 51,32 Doğan Burda 102,30 10,00 355,88 Doğan Holding 2,84 2,90 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 -0,86 -1,24 Doğu Aras Enerji 109,60 Doğusan 4,00 -3,38 -8,68 Doğuş GMYO 9,08 0,89 11,14 Doğuş Otomotiv 41,52 9,96 60,16 Döktaş Dökümcülük 31,98 -0,06 4,44 Duran Doğan Basım 15,26 -0,59 45,47 Dyo Boya 9,42 0,86 -16,25 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,84 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 37,24 -1,06 38,34 E-Data Teknoloji 9,37 0,64 Edip Gayrimenkul 3,72 0,27 12,05 Ege Endüstri 1.414,50 -0,27 -15,04 Ege Gübre 176,70 -0,06 23,17 Ege Profil 31,20 0,26 -17,12 Ege Seramik 13,43 0,07 38,99 Egeplast 22,30 -1,76 -33,03 Ekiz Kimya 5,96 -0,33 -16,41 Emek Elektrik 2,80 0,00 -1,94 Eminiş Ambalaj 17,99 -0,06 -51,17 Emlak Konut GMYO 2,09 -0,95 -1,16 Enerjisa Enerji 11,65 0,17 1,04 Enka İnşaat 11,97 3,19 69,98 Erbosan 129,50 0,15 219,32 Ereğli Demir Çelik 19,56 1,09 48,90 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 0,00 Ersu Gıda 4,51 2,04 -8,70 Escar Turizm Taşımacılık 22,78 1,70 Escort Teknoloji 4,79 0,84 -27,09 Esenboğa Elektrik 29,04 -1,16 52,63 Etiler Gıda 5,22 0,00 31,16 Euro Kapital Yat. Ort. 3,85 -0,26 0,80 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 -0,29 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,80 2,70 -14,44 Euro Yatırım Holding 1,72 0,00 -39,44 Europap Tezol Kağıt 13,88 0,22 Fade Gıda 7,04 4,61 35,34 Fenerbahçe Futbol 30,04 0,13 1,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,29 -0,43 -22,32 F-M İzmit Piston 108,30 -0,09 -11,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,35 -0,52 2,46 Ford Otosan 210,70 3,54 72,51 Formet Metal ve Cam 1,24 0,81 -49,45 Frigo Pak Gıda 2,54 -2,68 -1,93 Galata Wind Enerji 4,70 -0,63 Galatasaray Sportif 4,03 0,75 -0,49 Garanti Bankası 10,63 -0,93 4,72 Garanti Faktoring 12,74 -1,39 14,47 Garanti Yat. Ort. 2,40 -0,41 -25,37 Gedik Y. Men. Değ. 6,84 -0,73 15,42 Gediz Ambalaj 16,90 -0,94 26,12 Gelecek Varlık Yönetimi 13,55 0,37 Gen İlaç 12,90 -0,39 Gentaş 3,20 -0,31 -29,10 Gersan Elektrik 5,46 0,55 -11,07 Girişim Elektrik Sanayi 22,24 0,63 Global Men. Değ. 5,87 -0,51 -2,33 Global Yat. Holding 2,04 -0,49 -41,93 Good-Year 8,17 3,29 2,53 Göltaş Çimento 38,40 0,00 -6,44 Gözde Girişim 7,18 -0,14 -10,03 GSD Denizcilik 4,52 -1,74 85,61 GSD Holding 2,60 1,56 3,59 Gübre Fabrik. 67,25 -0,81 -21,85 Güler Yat. Holding 2,64 0,76 -23,76 Halk GMYO 2,70 -1,10 -11,42 Hatay Tekstil 16,21 0,75 18,88 Hedef Girişim 2,68 0,75 6,15 Hedef Holding 3,31 -1,19 Hektaş 8,89 0,68 66,41 HUB Girişim 9,44 -0,42 -48,13 Hürriyet Gzt. 2,42 2,54 15,24 ICBC Turkey Bank 5,37 0,00 -17,38 İdeal Finansal Teknolojiler 41,90 1,75 211,29 İdealist GMYO 2,04 0,49 -14,03 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,83 0,00 -66,31 İhlas Haber Ajansı 4,17 -2,11 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,49 -1,37 39,69 Info Yatırım 4,75 0,42 1,70 İntema 36,28 0,44 -9,07 Inveo Yatırım Holding 27,98 -0,78 93,34 İpek Doğal Enerji 13,68 1,41 4,59 İskenderun Demir Çelik 15,25 3,39 68,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş... Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi