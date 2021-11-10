Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,02 -0,20 -35,14 Acıpayam Selüloz 15,61 -1,14 -8,33 Adel Kalemcilik 23,40 -1,27 -29,92 Adese Gayrimenkul 1,15 2,68 -52,51 Afyon Çimento 3,69 1,37 -27,79 AGESA Hayat Emeklilik 21,50 0,94 25,47 Ak Enerji 1,82 0,00 -17,65 Akbank 6,30 0,00 -6,78 Akçansa 15,64 -0,45 -2,87 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -0,54 -23,02 Akfen GMYO 5,39 0,00 106,45 Akın Tekstil 30,20 -1,88 -4,91 Akiş GMYO 1,80 -0,55 -35,54 Akmerkez GMYO 37,60 -0,69 -39,18 Aksa 22,84 -0,87 65,33 Aksa Enerji 7,12 0,99 91,40 Aksigorta 7,41 0,00 -10,82 Aksu Enerji 19,14 0,68 153,60 Alarko Carrıer 293,10 -0,68 -19,37 Alarko GMYO 22,98 0,79 -9,28 Alarko Holding 10,43 2,46 22,40 Albaraka Türk 1,95 -1,02 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 25,26 -0,55 -14,83 Alkim Kağıt 14,09 -0,84 8,86 Alkim Kimya 16,32 -0,37 15,85 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 0,72 -4,49 Altınyunus Çeşme 52,60 -0,57 5,28 Anadolu Efes 24,40 1,16 14,23 Anadolu Grubu Holding 29,94 0,07 14,60 Anadolu Hayat Emek. 10,20 -0,58 26,94 Anadolu Isuzu 19,47 -1,17 8,17 Anadolu Sigorta 6,05 1,68 -16,21 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,16 0,50 Anel Elektrik 2,23 -4,70 -16,90 Arçelik 35,96 -1,21 26,36 ARD Bilişim Teknolojileri 51,00 -0,78 6,07 Arena Bilgisayar 9,48 -3,46 -13,05 Armada Bilgisayar 55,00 0,92 12,06 Arsan Tekstil 4,70 -5,62 17,91 Arzum Ev Aletleri 16,49 -1,55 -31,76 Aselsan 16,98 -1,28 -6,96 Ata GMYO 3,83 0,26 -30,49 Atakule GMYO 2,65 -0,75 13,19 Atlantis Yatırım Holding 6,60 1,69 18,71 Atlas Yat. Ort. 1,28 -0,78 -26,86 ATP Bilgisayar 48,70 1,29 Avrasya GMYO 1,82 -1,62 -30,52 Avrasya Petrol ve Tur. 2,28 -0,44 -28,75 Avrupa Yatırım Holding 6,03 1,34 0,50 Aydem Enerji 6,80 -0,15 Ayen Enerji 5,86 -4,25 8,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,30 -0,52 71,10 Aygaz 18,65 -0,05 31,46 Bagfaş 22,84 8,56 14,20 Bak Ambalaj 18,24 -2,46 -7,77 Balatacılar Balatacılık 8,40 0,48 1,94 Bantaş Ambalaj 3,12 -1,58 -0,21 Banvit 65,35 -0,23 25,67 Başkent Doğalgaz GMYO 19,00 -7,14 Baştaş Başkent Çimento 9,07 0,00 -47,78 Batı Çimento 14,08 -1,19 198,94 Batısöke Çimento 2,35 -0,42 -3,69 Bayrak Taban Sanayi 7,14 0,28 -32,70 Bera Holding 9,64 0,84 -52,47 Berkosan Yalıtım 7,48 -1,84 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 5,84 -1,02 44,55 Beyaz Filo 8,60 -0,58 -14,68 Bilici Yatırım 14,64 -0,61 164,58 Bim Mağazalar 66,50 1,29 -6,73 Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 1,74 Birko Mensucat 1,01 -0,98 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,27 -0,39 Birlik Mensucat 2,03 -0,49 -41,33 Bizim Mağazaları 12,94 2,05 -13,58 BMS Çelik Hasır 7,90 -1,13 Boğaziçi Beton Sanayi 4,40 -1,79 Borusan Mannesmann 25,02 0,48 -10,00 Borusan Yat. Paz. 362,80 1,09 -20,14 Bosch Fren Sistemleri 836,80 -1,59 -31,95 Bossa 27,06 -3,08 51,60 Brisa 22,54 -0,70 16,41 Burçelik 20,90 -1,88 -0,57 Burçelik Vana 20,56 -0,48 -58,60 Bursa Çimento 4,09 -0,97 -17,83 Carrefoursa 39,26 0,62 -45,32 Casa Emtia Petrol 113,60 0,09 7,17 Ceo Event Medya 9,27 5,82 44,17 Coca Cola İçecek 91,50 0,22 44,08 Cosmos Yat. Holding 11,02 2,99 36,72 Credıtwest Faktorıng 4,63 0,00 -21,12 Çan2 Termik 11,65 -3,24 Çelebi 194,70 -1,22 6,67 Çelik Halat 6,41 -2,14 -29,54 Çemaş Döküm 1,16 -1,69 -31,87 Çemtaş 14,39 -0,69 -8,41 Çimbeton 205,00 -1,06 -30,86 Çimentaş 26,24 -4,02 -27,43 Çimsa 28,38 0,14 59,44 Çuhadaroğlu Metal 9,40 -4,76 23,57 Dagi Giyim 2,65 -2,21 -22,20 Dagi Yatırım Holding 11,29 -1,48 -12,48 Dardanel 2,58 -1,90 -51,55 Datagate Bilgisayar 12,65 -0,71 -21,48 Demısaş Döküm 9,04 2,73 39,60 Denge Holding 1,45 -2,03 -52,26 Deniz GMYO 1,70 0,00 -7,71 Derimod 8,50 -2,07 -12,73 Derlüks Yatırım Holding 4,77 -1,24 -45,92 Desa Deri 8,05 -1,59 -17,35 Despec Bilgisayar 9,00 -0,99 -31,09 Deva Holding 24,68 0,73 2,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,90 -0,91 1,16 Diriteks Diriliş Tekstil 3,81 0,53 2,14 Ditaş Doğan 17,40 -1,14 33,79 DO-CO 944,30 -2,54 49,89 Doğan Burda 93,00 9,99 314,44 Doğan Holding 2,75 -0,36 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -2,09 0,47 Doğusan 4,16 -2,12 -5,02 Doğuş GMYO 9,02 -1,85 10,40 Doğuş Otomotiv 36,94 7,57 42,50 Döktaş Dökümcülük 32,92 -6,48 7,51 Duran Doğan Basım 15,53 -2,27 48,05 Dyo Boya 9,34 -1,06 -16,96 Eczacıbaşı İlaç 5,98 -0,33 -16,97 Eczacıbaşı Yatırım 37,60 -0,84 39,68 E-Data Teknoloji 9,49 2,93 Edip Gayrimenkul 3,72 -1,06 12,05 Ege Endüstri 1.432,40 -1,50 -13,96 Ege Gübre 176,90 0,45 23,31 Ege Profil 31,32 0,77 -16,80 Ege Seramik 13,31 -1,55 37,75 Egeplast 22,00 -3,51 -33,93 Ekiz Kimya 5,99 0,00 -15,99 Emek Elektrik 2,70 -7,85 -5,44 Eminiş Ambalaj 18,15 -0,11 -50,73 Emlak Konut GMYO 2,12 0,00 0,25 Enerjisa Enerji 11,56 -0,69 0,26 Enka İnşaat 11,37 1,88 61,46 Erbosan 118,20 -4,37 191,46 Ereğli Demir Çelik 19,22 -2,09 46,31 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,25 0,00 Ersu Gıda 4,41 -4,96 -10,73 Escar Turizm Taşımacılık 22,46 -2,35 Escort Teknoloji 4,74 0,64 -27,85 Esenboğa Elektrik 29,88 2,96 57,05 Etiler Gıda 5,07 -0,59 27,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,94 -1,75 3,15 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 1,46 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,77 -2,08 -15,12 Euro Yatırım Holding 1,68 -2,33 -40,85 Europap Tezol Kağıt 13,83 -0,65 Fade Gıda 6,77 -1,46 30,15 Fenerbahçe Futbol 30,12 -1,05 1,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -1,30 -22,66 F-M İzmit Piston 108,80 0,00 -11,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,33 0,30 2,30 Ford Otosan 201,70 -1,27 65,14 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 2,44 -0,81 -5,79 Galata Wind Enerji 4,75 1,28 Galatasaray Sportif 4,03 -1,47 -0,49 Garanti Bankası 10,61 0,28 4,52 Garanti Faktoring 12,88 -2,13 15,72 Garanti Yat. Ort. 2,42 1,68 -24,75 Gedik Y. Men. Değ. 6,86 -0,87 15,76 Gediz Ambalaj 17,07 0,00 27,39 Gelecek Varlık Yönetimi 13,56 -0,59 Gen İlaç 12,78 -0,93 Gentaş 3,15 -3,08 -30,21 Gersan Elektrik 5,39 -1,82 -12,21 Girişim Elektrik Sanayi 22,36 -0,62 Global Men. Değ. 5,94 -0,50 -1,16 Global Yat. Holding 2,02 -2,42 -42,50 Good-Year 7,86 -0,38 -1,36 Göltaş Çimento 38,50 -2,28 -6,20 Gözde Girişim 7,23 3,43 -9,40 GSD Denizcilik 4,46 5,19 83,15 GSD Holding 2,53 4,12 0,80 Gübre Fabrik. 66,35 -3,42 -22,89 Güler Yat. Holding 2,64 1,93 -23,76 Halk GMYO 2,75 -2,48 -9,78 Hatay Tekstil 16,18 -1,40 18,66 Hedef Girişim 2,66 -0,75 5,35 Hedef Holding 3,31 -3,22 Hektaş 8,79 -1,57 64,54 HUB Girişim 9,48 -0,42 -47,91 Hürriyet Gzt. 2,38 5,31 13,33 ICBC Turkey Bank 5,32 -0,56 -18,15 İdeal Finansal Teknolojiler 39,46 2,49 193,16 İdealist GMYO 2,05 0,00 -13,61 İhlas Ev Aletleri 0,96 -1,03 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,84 -1,18 -65,90 İhlas Haber Ajansı 4,28 -2,95 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,59 -2,08 41,84 Info Yatırım 4,85 1,25 3,84 İntema 36,32 -1,30 -8,97 Inveo Yatırım Holding 28,40 -0,70 96,24 İpek Doğal Enerji 13,12 -1,65 0,31 İskenderun Demir Çelik 14,54 -0,48 60,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş... Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi